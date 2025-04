Como treinar o ChatGPT em seus próprios dados para soluções personalizadas

Imagine contratar um novo membro da equipe que é brilhante, mas não sabe nada sobre o seu negócio. Ele tem as habilidades necessárias, mas, sem o contexto certo, seus conselhos são imprevisíveis.

O ChatGPT é a mesma coisa. Ele é direto da caixa, tem conhecimento, mas não tem contexto. Sem treinamento, ele dá respostas superficiais que não atendem às suas necessidades. Mas quando você o treina com seus próprios dados, ele se torna um especialista experiente no setor que fala a sua língua, lembra-se dos principais detalhes e fornece insights que realmente importam.

A melhor parte? Você não precisa ser um especialista em IA. Com a abordagem certa, você pode fazer com que o ChatGPT funcione do seu jeito. Não há necessidade de se preocupar com palavras grandes como "chave de API" e "fonte de dados". ' 🫣

Pronto? Vamos aprender a treinar o ChatGPT em seus próprios dados!

Entendendo o que significa treinar o ChatGPT em seus dados

O ChatGPT foi treinado com 570 GB de dados obtidos de livros, textos da Web, artigos, Wikipedia e outras fontes on-line - aproximadamente 300 bilhões de palavras. Essas estatísticas do ChatGPT destacam seu vasto conhecimento sobre negócios, tecnologia, história, esportes e qualquer tópico geral.

Mas para torná-lo um especialista em sua empresa ou produto, você precisa treiná-lo com as informações corretas, como:

Manuais do produto : Para que ele conheça seus recursos por dentro e por fora

FAQs do cliente : Para fornecer suporte preciso e de acordo com a marca

Processos internos : Para que ele se alinhe à forma como sua equipe trabalha

Estudos de caso : Para fornecer insights relevantes do mundo real

Dados específicos do setor: Para que ele fale fluentemente o idioma de seu nicho

Exemplo: Você administra uma empresa de SaaS que oferece software de contabilidade para freelancers. O ChatGPT entende de contabilidade geral, mas não conhece os recursos, os fluxos de trabalho ou as ferramentas fiscais do seu software. Sem treinamento: Se um usuário perguntar: "Como faço para gerar um relatório fiscal trimestral?", o ChatGPT dará uma resposta genérica sobre relatórios fiscais, mas não mencionará as etapas específicas do seu software nem os recursos de automação. Com o treinamento: *✅ Com o treinamento Você o alimenta com manuais de usuário, perguntas frequentes e interações de suporte anteriores. Agora, quando um usuário faz a mesma pergunta, ele fornece um guia passo a passo que inclui: Para qual menu navegar

Quais filtros aplicar

Como automatizar futuros relatórios fiscais

Esclarecimento sobre "treinamento" e "ajuste fino

As pessoas costumam dizer que querem 'treinar o ChatGPT. mas ele já está pré-treinado com dados extensos, portanto, você não pode treiná-lo novamente.

O que você pode fazer é ajustá-lo ou treiná-lo com seus próprios dados. Os dois termos podem parecer familiares, portanto, saber a diferença pode economizar seu tempo, esforço e dinheiro.

Aspectos Treinamento Ajuste fino Significado Alimentar o ChatGPT com dados relevantes em tempo real para moldar as respostas Trabalhar com o OpenAI para modificar o modelo principal do ChatGPT com seus dados Complexidade Baixo - Não é necessário nenhum conhecimento técnico ou de codificação Alto - Requer o envolvimento da OpenAI, configuração técnica e potência de computação Custo e esforço Rápido, econômico e flexível Caro e demorado Melhor para Empresas que precisam de respostas de IA adaptáveis e em tempo real Empresas com conhecimento altamente especializado e imutável Exemplo Uma empresa de SaaS alimenta o ChatGPT com atualizações de produtos antes de responder às perguntas dos clientes Uma empresa de pesquisa médica ajusta o ChatGPT com milhares de estudos de caso para melhorar a análise de doenças

Como o ChatGPT processa prompts com base no contexto sem treinamento contínuo?

Em vez de aprender com conversas anteriores, o chatbot do ChatGPT trabalha em uma única sessão e processa as solicitações em tempo real. Veja como:

Janela de contexto: Como um quadro branco, ela lembra detalhes durante um bate-papo, mas os apaga quando estão completos

Sem armazenamento de dados: Cada sessão começa do zero, portanto, você precisará reintroduzir os detalhes

Padrões, não memória: Ele se adapta em um bate-papo, mas não se lembrará dos detalhes na próxima vez

Está curioso para saber como os desenvolvedores estão aproveitando o ChatGPT para criar bots personalizados sofisticados? É um processo verdadeiramente dinâmico! Eles efetivamente transformam o ChatGPT em um editor de código versátil, gerando e refinando rapidamente a lógica do bot dentro da interface de conversação. Para fornecer contexto, os desenvolvedores carregam arquivos, como CSVs ou JSONs, permitindo que o ChatGPT processe e utilize esses dados para obter respostas personalizadas. Para obter controle granular e personalização avançada, eles podem integrar sua própria chave de API com a chave de API OpenAI, o que os ajuda a criar bots com funcionalidades altamente especializadas.

Treinamento do ChatGPT com dados personalizados

Aqui estão duas maneiras de treinar o ChatGPT com dados personalizados, cada uma oferecendo diferentes níveis de complexidade e personalização:

Método 1: Instruções personalizadas

Cansado de ficar se repetindo? As instruções personalizadas permitem que você forneça ao ChatGPT um resumo rápido do seu negócio e do seu estilo preferido logo de início. Dessa forma, ele responde da maneira que você deseja, de forma consistente e sem esforço.

Aqui está um guia simples para adicionar instruções personalizadas ao ChatGPT:

1. Faça login em sua conta do ChatGPT e clique no ícone do perfil. Em seguida, clique em Customize ChatGPT

Ir para Personalizar o ChatGPT

2. Insira detalhes sobre o que o ChatGPT deve saber e como você gostaria que ele respondesse.

Dê instruções personalizadas

3. Se ainda não estiver ativado, clique no botão de alternância ao lado de Ativar para novos chats.

4. Clique em Salvar.

Exemplo: Digamos que você peça ao ChatGPT ideias de atividades para crianças pequenas usando o prompt "Give me activity ideas for toddlers. "

Sem instruções personalizadas ativadas:

Resposta genérica

Com as instruções personalizadas ativadas: *✅ Com as instruções personalizadas ativadas

Resposta personalizada

⚠️Heads up! O ChatGPT só pode seguir um conjunto de instruções personalizadas por vez. Precisa mudar? Você terá que atualizar ou substituir as existentes primeiro.

Método 2: GPTs personalizados

Pense nos GPTs personalizados como seus mini ChatGPTs, criados com base em seus próprios dados de treinamento. Com o construtor de GPT da OpenAI, você pode personalizar o comportamento, o tom e o conhecimento (não é necessário conhecimento de codificação)

Assim, em vez de um agente de IA genérico, você cria seu próprio chatbot de IA que entende seu setor, negócio ou fluxo de trabalho.

Precisa de diferentes assistentes de IA para diferentes tarefas? Você pode criar e alternar entre vários GPTs para obter o suporte de IA certo para diferentes casos de uso do ChatGPT.

⚠️ Nota: Os GPTs personalizados estão disponíveis apenas para usuários do ChatGPT Plus e Enterprise.

Veja como começar:

Etapa 1: Crie seu GPT personalizado

1. No painel do lado esquerdo, clique em Explorar GPTs.

Ir para Explorar GPTs

2. Em seguida, vá para Create para criar seu GPT personalizado. Ou navegue até My GPTs > Create a GPT.

Navegue até o botão Criar

3. O construtor do GPT tem uma configuração de tela dividida: o painel Criar é onde você insere os prompts para criar seu chatbot, enquanto o painel Visualizar permite testá-lo e refiná-lo em tempo real.

Basta digitar suas instruções na barra de mensagens da página Criar e pressionar Enter para aplicar as alterações.

Insira as instruções na página Criar

4. O GPT Builder gerará sugestões com base em suas instruções, incluindo um nome de chatbot, uma foto de perfil e iniciadores de conversa padrão.

Por exemplo, vamos criar uma IA de suporte ao cliente para uma loja de comércio eletrônico. Forneça ao criador de GPTs um prompt claro que defina a função, as tarefas e o estilo de interação do GPT.

Exemplo de solicitação: Aja como um assistente de suporte ao cliente de comércio eletrônico, ajudando os usuários com o rastreamento de pedidos, recomendações de produtos e políticas da loja. Forneça respostas rápidas, precisas e amigáveis e, ao mesmo tempo, oriente os clientes para soluções que aprimorem sua experiência de compra e impulsionem as vendas.

assistência de suporte ao comércio eletrônico GPT

Você pode aceitar as sugestões iniciais ou pedir ao criador de GPT para ajustá-las.

Dica profissional: Aumente o nível de seus prompts com cursos de engenharia de prompts para que seu chatbot sempre forneça respostas precisas e de alta qualidade.

5. O GPT Builder orienta você em algumas perguntas para ajustar o comportamento do seu chatbot. Você também pode adicionar detalhes extras para garantir que ele compreenda totalmente suas necessidades.

Ajuste seu GPT para obter melhor desempenho

Se você não tiver certeza de como refinar o comportamento do seu chatbot, tente testá-lo primeiro no painel de visualização.

6. Continue refinando seus avisos até que o chatbot forneça respostas que correspondam às suas expectativas.

Etapa 2: Configure seu GPT personalizado

Agora que o básico está configurado, você pode se aprofundar nas configurações avançadas para personalizar ainda mais seu GPT.

1. Na página Criar, clique em Configurar.

Ir para Configurar

2. Você pode alterar o nome e a descrição do seu chatbot conforme necessário. Veja aqui como modificar outras configurações avançadas:

Foto do perfil: Clique na foto do perfil. Carregue sua própria foto ou use o DALL-E para gerar uma nova

Altere a foto do perfil do seu GPT usando o DALL-E

Instruções: Atualize as instruções geradas automaticamente ou adicione novas diretrizes sobre como o seu chatbot deve se comportar ou o que ele deve evitar

Atualizar instruções e adicionar diretrizes

Iniciadores de conversa: Clique no X para remover qualquer prompt. Para adicionar um novo, basta digitá-lo no campo vazio

Adicionar e remover iniciadores de conversa

Conhecimento: Quer que seu chatbot siga seu guia de estilo ou faça referência a personas de clientes? Basta carregar documentos relevantes e ele os usará como guia

Faça upload de PDFs, documentos do Word ou arquivos CSV para orientar seu GPT

Etapa 3: Salve seu GPT personalizado

1. Quando estiver satisfeito com seu chatbot, clique em Create.

2. Em seguida, escolha como deseja compartilhar seu GPT personalizado: somente comigo, com qualquer pessoa que tenha o link ou publicamente na loja do GPT.

Salve seu GPT personalizado

3. Em seguida, clique em Salvar.

4. Por fim, clique em View GPT para começar a interagir com seu modelo treinado.

Veja seu GPT personalizado

Seu ChatGPT, juntamente com todos os GPTs personalizados que você criar, aparecerá no painel lateral da página inicial do ChatGPT.

GPTs personalizados no painel lateral

5. Clique em seu GPT personalizado e comece a conversar. Faça uma pergunta relacionada à sua configuração para ver se ele responde bem.

Interaja com seu GPT personalizado

os chatbots de IA costumam ter alucinações, portanto, sempre verifique as respostas do seu GPT personalizado. Mantenha-o preciso, verificando e ajustando conforme necessário.

Implementação de chatbots personalizados

Depois que seu GPT personalizado estiver configurado, veja como torná-lo uma parte essencial de suas operações comerciais diárias:

1. Compartilhe seu chatbot de IA personalizado

Controle o acesso com estas configurações:

Somente eu: Mantenha-o privado para testes ou uso interno

🔗 Qualquer pessoa com o link: Compartilhe-o copiando o link do canto superior esquerdo - perfeito para colegas de equipe ou clientes

Compartilhe seu chatbot personalizado com outras pessoas

🌍 GPT Store: Torne seu chatbot público para torná-lo acessível a um público mais amplo

2. Monitore o desempenho

Quando seu chatbot personalizado estiver ativo, monitore ativamente o desempenho final do modelo treinado em cenários do mundo real. Veja como:

Teste em cenários reais : Faça perguntas ou atribua tarefas regularmente para garantir respostas precisas

Rastreie a precisão das respostas : Verifique se ela fornece informações corretas e refine as áreas fracas

Coletar feedback: Use a entrada do usuário para identificar lacunas e melhorar a funcionalidade

3. Refinar com o tempo

Mantenha seu GPT atualizado com alterações de produtos, ajustes de processos e mudanças no setor.

Como editar:

1. Abra o painel lateral e selecione seu GPT.

2. Clique em seu nome no canto superior esquerdo.

3. Clique em Editar GPT para fazer atualizações.

Editar as configurações do seu GPT

4. Faça as alterações necessárias em suas configurações do GPT.

5. Clique em Update para salvar suas alterações.

Clique em Atualizar quando as edições estiverem concluídas

4. Treine os membros da equipe

Faça com que sua equipe use o chatbot para obter suporte mais rápido, planejamento mais suave e melhores fluxos de trabalho. Mantenha o fluxo de feedback para que você possa ajustá-lo ao longo do tempo.

📮 Insight do ClickUp: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Práticas recomendadas para uma personalização eficaz

Deseja levar seu GPT personalizado para o próximo nível? Siga estas dicas:

Esclareça os objetivos: Defina se é para suporte, vendas ou gerenciamento de projetos para que ele tenha o tom e o conhecimento certos

Manter a higiene dos dados : Carregue manuais de produtos, perguntas frequentes e conteúdo do setor para obter respostas precisas

Comece pequeno e depois aumente: Deixe-o lidar primeiro com tarefas simples, como rastreamento de pedidos, antes de passar para reembolsos e problemas complexos

Mantenha as instruções simples e focadas: Seja específico. "Ajudar os usuários a rastrear pedidos e fornecer atualizações " é melhor do que "Ajudar com problemas de pedidos "

Manter padrões éticos: Mantenha a transparência, respeite a privacidade e siga as regras de proteção de dados

Desafios comuns durante o treinamento do ChatGPT

Usando os dados de treinamento, você pode ter um chatbot de IA personalizado pronto e funcionando em minutos. Mas há algumas limitações do ChatGPT que devem ser consideradas:

Qualidade e relevância dos dados: Dados de treinamento ruins levam a respostas imprecisas, portanto, certifique-se de que as informações sejam relevantes para o seu negócio

Desafios de integração: Embora seja uma solução sem código, ela pode não se encaixar perfeitamente em seus fluxos de trabalho existentes, especialmente para o suporte ao cliente

Riscos à privacidade dos dados: Os dados de treinamento podem ser acessados por qualquer pessoa com o link, o que pode expor informações confidenciais

Problemas de segurança de dados: A OpenAI pode usar os registros de conversas para aprimoramentos de IA, o que pode colocar em risco os dados proprietários

Sobreajuste: Se o chatbot for muito adaptado a dados específicos, ele poderá ter dificuldades com situações mais amplas do mundo real

Se estiver procurando soluções mais robustas com melhor personalização e maior controle, considerar as alternativas do ChatGPT pode ser a opção perfeita para a sua empresa.

Por que o ClickUp Brain é uma alternativa mais inteligente?

Se você estiver tentando criar um GPT personalizado no trabalho, o ChatGPT pode ajudar, mas sua precisão pode ser imprecisa. Muitas vezes, ele "alucina" informações aleatórias e incorretas, especialmente em cenários específicos. Além disso, há um risco de segurança de dados - seus dados de treinamento podem ser usados de maneiras que você não controla.

É aí que o ClickUp Brain se destaca como uma alternativa mais inteligente ao ChatGPT. Com ele, seus fluxos de trabalho, documentação, bate-papo e pesquisa recebem a atualização definitiva com tecnologia de IA. Veja como!

O que é o ClickUp Brain?

O ClickUp Brain é um poderoso assistente de IA integrado à plataforma ClickUp que mantém seus documentos, pessoas e conhecimentos conectados em um só lugar. Ele consiste em três recursos principais:

Gerente de projetos de IA : Para gerenciar e automatizar tarefas relacionadas ao projeto

Gerenciador de conhecimento de IA : Para extrair insights de suas tarefas e fornecer respostas com reconhecimento de contexto

Escritor de IA: Para criar conteúdo personalizado, como e-mails, relatórios, etc

Benefícios de usar o ClickUp Brain em vez do ChatGPT

Veja por que o ClickUP Brain supera o ChatGPT:

Respostas com reconhecimento de contexto : O ClickUp Brain obtém insights de suas tarefas, documentos e painéis, fornecendo respostas que são relevantes e adaptadas ao seu contexto de trabalho específico

Integração perfeita : Ele se integra às ferramentas que você já usa, como Google Drive, Figma e Salesforce, facilitando o acesso a todos os seus dados em um só lugar

Fluxos de trabalho automatizados : Com o ClickUp Brain, você obtém atualizações automatizadas de projetos, resumos e gerenciamento de tarefas, economizando seu tempo. O ChatGPT não tem esses recursos de produtividade incorporados

Segurança de dados : Garante que seus dados permaneçam seguros, sem usar suas informações para treinamento de modelos - algo que o ChatGPT não garante totalmente

Criação de conteúdo sob medida: Com o ClickUp Brain, você obtém ferramentas de redação orientadas por IA que criam conteúdo adaptado às suas necessidades específicas de trabalho, ao contrário dos resultados genéricos do ChatGPT

Como usar o ClickUp Brain para obter produtividade com IA?

O ClickUp Brain combina o melhor dos dois mundos: gerenciamento automatizado de projetos com um assistente de IA. Ele acelera os fluxos de trabalho, aumenta a produtividade e torna o trabalho muito mais fácil.

Veja como você pode tirar o máximo proveito disso:

1. Escreva com um assistente específico de função

O ClickUp Brain ajuda você a criar conteúdo personalizado para sua função usando dados em tempo real e insights de tarefas do seu espaço de trabalho. Por exemplo:

Os gerentes de projeto podem gerar resumos de projetos, atualizações de tarefas ou resumos de clientes com base em dados em tempo real do seu espaço de trabalho

Os profissionais de marketing podem elaborar rapidamente conteúdo ou texto de anúncio com foco em SEO

As equipes de suporte ao cliente podem criar respostas personalizadas com base em tarefas e dados do cliente

Exemplos de prompts: Como um profissional de marketing especializado, escreva uma postagem de blog de 1.000 palavras com foco em "7 exemplos de marketing ABM" usando os mais recentes insights do setor e dados de palavras-chave. Gere um resumo do projeto para a nova campanha de marketing, incluindo objetivos, cronograma e membros da equipe designados com base nos dados mais recentes da tarefa.

2. Gerar conteúdo orientado por contexto

O ClickUp Brain ajuda você a criar conteúdo específico para o seu contexto de trabalho, facilitando a permanência no caminho certo e a consistência. Veja como ele funciona:

E-mails de atualização de status : Extrai o progresso das tarefas, os marcos e os prazos em tempo real para gerar atualizações precisas do projeto em seus e-mails

Respostas rápidas : Ajude a responder às consultas dos clientes com mensagens precisas e de acordo com a marca, com base em atualizações de tarefas ao vivo e interações anteriores

Modelos de tarefas e projetos : Gere automaticamente modelos de tarefas e projetos que preenchem detalhes como prazos, responsabilidades e objetivos de suas tarefas atuais

Transcrições de reuniões: Converte reuniões em resumos claros com os principais itens de ação para ajudá-lo a pular as anotações e se concentrar no que importa

Transcreva e resuma rapidamente anotações de reuniões com o ClickUp Brain

Exemplos de prompts: Gere um e-mail de atualização do projeto, incluindo o progresso mais recente da tarefa e os próximos marcos. Responda a esse e-mail do cliente com uma atualização de status com base na tarefa mais recente do projeto. Crie um modelo de resumo de projeto com o cronograma de tarefas e as responsabilidades mais recentes. Transcreva essa reunião e resuma os principais itens de ação e as próximas etapas.

3. Otimize sua base de conhecimento

Usando o Knowledge Manager do ClickUp, o ClickUp Brain categoriza, marca e organiza automaticamente documentos, tarefas, arquivos PDF, wikis e comentários em todo o seu espaço de trabalho. Isso torna seu conhecimento facilmente acessível e bem estruturado sem nenhum esforço manual.

Exemplo: Durante o lançamento de um produto, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a organizar as especificações do produto, os cronogramas e as anotações da equipe no Docs Hub. Precisa da lista de recursos? Ele obtém os dados diretamente do documento do projeto, sem que você precise vasculhar vários arquivos.

Obtenha atualizações automáticas de atividades de tarefas, insights e resumos para períodos de tempo específicos usando o ClickUp Brain

Por exemplo, uma tarefa relacionada à coleta de dados para o lançamento pode ser automaticamente marcada com "Lançamento do produto" e vinculada a documentos relacionados, como planos de marketing, apresentações de vendas e notas de reunião. Isso garante que todas as informações relacionadas a essa tarefa sejam facilmente acessíveis.

Aumente o nível de seus resultados orientados por IA com o ClickUp Brain

Embora o ChatGPT possa dar respostas gerais, ele não tem o contexto que é crucial para sua empresa, o que leva a respostas genéricas ou irrelevantes. Treiná-lo com seus dados ajuda, mas ele ainda tem dificuldades com insights em tempo real e orientados pelo contexto.

É aqui que entra o ClickUp Brain. Seja criando conteúdo de marketing, acompanhando projetos, gerenciando fluxos de trabalho ou respondendo a consultas de clientes, o ClickUp Brain entende o seu negócio, fornecendo sempre respostas personalizadas e pontuais.

Além disso, ele otimiza sua base de conhecimento, organizando os documentos, as tarefas e os dados da sua empresa para manter tudo o que você precisa facilmente acessível e atualizado.

Deseja aprimorar sua experiência com IA? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! 🙌