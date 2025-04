Dubsado vs. HoneyBook: Qual CRM é o melhor para sua empresa?

Os proprietários de pequenas empresas conhecem a luta: e-mails de clientes inundando sua caixa de entrada, faturas não pagas se acumulando e contratos espalhados pela sua área de trabalho. Na sexta-feira, você está se afogando em trabalho administrativo em vez de fazer o que gosta.

Os sistemas de CRM Dubsado e HoneyBook invertem esse roteiro. Eles capturam leads, automatizam o acompanhamento e coletam pagamentos enquanto você dorme. Imagine terminar seu dia de trabalho com uma lista de tarefas vazia e o espaço mental para realmente expandir seus negócios.

Mas aqui está a verdadeira questão: Esses CRMs podem oferecer o que você espera? Se estiver pensando em como escolher um CRM que atenda às necessidades da sua empresa, temos a comparação definitiva entre Dubsado e HoneyBook para você aqui.

O que é o Dubsado?

O Dubsado é um CRM projetado para proprietários de pequenas empresas, freelancers e profissionais baseados em serviços. Ele ajuda a gerenciar a integração de clientes, contratos, faturamento e fluxos de trabalho - tudo em um só lugar.

Os formulários de contato personalizados do Dubsado e um agendador integrado permitem que as empresas gerenciem as interações com os clientes sem esforço e lhe dão mais tempo para se concentrar no crescimento dos negócios.

via Dubsado

Recursos do Dubsado

O Dubsado simplifica as operações comerciais ao combinar gerenciamento de clientes, automação e ferramentas financeiras. Vamos explorar seus recursos.

recurso nº 1: formulários e modelos personalizáveis para cada interação com o cliente

via Dubsado

Os modelos e formulários personalizáveis do Dubsado simplificam a documentação do cliente em cada estágio da jornada do cliente. Você pode facilmente personalizar e reutilizar formulários de captura de leads, propostas de clientes, contratos comerciais e questionários para uma comunicação consistente com o cliente e captura rápida de leads.

Os clientes podem revisar, assinar e pagar em uma única etapa, reduzindo as idas e vindas para uma empresa freelancer.

recurso nº 2: faturamento automatizado e rastreamento de pagamentos on-line

via Dubsado

As pequenas empresas geralmente têm dificuldade para acompanhar as faturas dos clientes e o status dos pagamentos. O Dubsado facilita isso com faturamento personalizado, lembretes de pagamento automatizados e faturamento recorrente.

Você pode criar faturas comerciais, conectar um processador de pagamentos e enviá-las diretamente aos clientes, sem necessidade de acompanhamento manual.

recurso nº 3: Automatização de tarefas repetitivas e acompanhamento de clientes

via Dubsado

A automação do fluxo de trabalho do Dubsado cuida da comunicação com o cliente, do agendamento e do faturamento sem perder o toque pessoal.

Ele permite que você configure e-mails automatizados, lembretes de pagamento e acionadores de tarefas para manter os projetos em andamento. Os campos inteligentes preenchem automaticamente os detalhes do cliente para reduzir o esforço manual. Enquanto isso, os fluxos de trabalho personalizados mantêm o acompanhamento, os contratos e as principais tarefas em dia.

Um processo de CRM estruturado como esse ajuda as empresas a criar fluxos de trabalho de gerenciamento de clientes mais eficientes.

recurso nº 4: Agendamento integrado para agendamento contínuo de clientes

via Dubsado

O Dubsado também oferece um agendador integrado para automatizar as marcações de consultas. Basta conectar seu calendário, definir a disponibilidade e permitir que os clientes agendem sessões diretamente de seu site.

O sistema verifica se há conflitos antes de oferecer horários livres e anexa formulários de admissão aos compromissos para reunir os detalhes do cliente com antecedência. Isso garante reuniões mais tranquilas e eficientes.

Preços do Dubsado

Gratuito

Plano inicial: US$ 20 por mês

Plano Premier: US$ 40 por mês

O que é o HoneyBook?

O HoneyBook é uma solução de CRM para gerenciar propostas, contratos, faturamento e comunicação com o cliente.

Como um software de CRM baseado em nuvem, o HoneyBook permite que você gerencie as interações com os clientes de qualquer lugar. Dessa forma, você obtém colaboração contínua sem estar preso a um único dispositivo.

via HoneyBook

Recursos do HoneyBook

O HoneyBook combina ferramentas de gerenciamento de clientes e faturamento para ajudar as pequenas empresas a simplificar as operações e melhorar as interações com os clientes. Você pode usá-lo para capturar leads, enviar propostas comerciais, gerenciar projetos de clientes, gerar faturas de clientes e aceitar pagamentos facilmente.

Vamos explorar seus recursos em detalhes.

recurso nº 1: Assistente com inteligência artificial para um gerenciamento de negócios mais inteligente

via HoneyBook

A dispersão de dados de leads em várias plataformas e a falta de um repositório centralizado de informações podem dificultar a identificação de leads de alta qualidade pelas empresas. É aí que entra em cena o assistente de IA do HoneyBook.

Ele encontra leads de alto valor, reúne detalhes de contato, links sociais e outras informações relevantes e prevê as chances de conversão.

Além disso, a ferramenta de IA ajuda você a se preparar para as chamadas de descoberta, resumindo as informações e discussões do cliente. Você também pode usar o compositor de IA para gerar e-mails personalizados.

recurso nº 2: agendamento flexível com disponibilidade em tempo real

via HoneyBook

O agendamento de reuniões não deve parecer um jogo de adivinhação. A ferramenta de agendamento do HoneyBook permite que você defina sua disponibilidade, compartilhe links de agendamento e sincronize com o Google Agenda em tempo real.

Você pode personalizar tipos de reuniões, durações e tempos de espera para evitar conflitos, enquanto lembretes automáticos e opções de reagendamento ajudam a reduzir o não comparecimento. Isso torna o agendamento fácil para você e seus clientes.

recurso nº 3: Contratos on-line personalizáveis com assinaturas eletrônicas

via HoneyBook

O HoneyBook permite criar, personalizar e enviar contratos para assinaturas eletrônicas com apenas alguns cliques. Os clientes podem revisar e assinar em qualquer dispositivo, enquanto um guia interativo garante que eles concluam cada etapa.

Com a personalização da marca, o rastreamento de assinaturas e o acesso a modelos aprovados por advogados, você pode simplificar os contratos e, ao mesmo tempo, mantê-los profissionais e juridicamente corretos.

recurso nº 4: Automatizar a comunicação com o cliente e o gerenciamento de tarefas

via HoneyBook

Manter-se em dia com a comunicação com o cliente não deve tomar todo o seu tempo. As ferramentas de automação do HoneyBook permitem que você crie fluxos de trabalho personalizados que enviam automaticamente e-mails, arquivos e acompanhamentos. Você pode definir gatilhos com base nas ações do cliente ou em datas importantes para agendar respostas, compartilhar links de reservas ou enviar materiais de marketing imediatamente.

recurso nº 5: Faturamento on-line simplificado para pagamentos mais rápidos

via HoneyBook

As faturas devem acelerar seu fluxo de caixa, não atrasá-lo. Com o aplicativo móvel HoneyBook, você pode enviar faturas profissionais com apenas alguns cliques. Ele também permite que você aceite pagamentos com cartão de crédito, transferência bancária ou pagamento automático de qualquer dispositivo.

Chega de correr atrás de pagamentos! Os depósitos diretos ajudam você a receber pagamentos mais rapidamente, reduzindo o tempo de espera de dias para minutos. Além das faturas, você também tem a opção de enviar propostas aos clientes diretamente pelo HoneyBook.

Preços do HoneyBook

Teste gratuito: 7 dias

Iniciante: US$ 36 por mês

Essenciais: US$ 59 por mês

Premium: $129 por mês

Dubsado vs. HoneyBook: Comparação de recursos

Tanto o HoneyBook quanto o Dubsado são exemplos sólidos de CRM no mundo real, mas atendem a necessidades diferentes.

O Dubsado é excelente em personalização e automação, o que é ideal para empresas que precisam de fluxos de trabalho personalizados. O HoneyBook se concentra na simplicidade, otimizando o faturamento, o agendamento e os pagamentos para proporcionar uma experiência mais intuitiva ao cliente.

Aqui está uma tabela rápida para resumir os principais recursos do Dubsado e do HoneyBook:

Recurso Dubsado HoneyBook Bônus: ClickUp ✨ Gerenciamento de clientes Fluxos de trabalho personalizados, rastreamento de leads e portais de clientes para melhorar a experiência do cliente Painel de controle centralizado do cliente, acompanhamento automatizado Espaço de trabalho centralizado com exibições personalizadas para monitorar o pipeline de vendas, o valor do tempo de vida do cliente e o tamanho médio das negociações Faturamento e pagamentos Faturas personalizadas, planos de pagamento e lembretes automáticos para processamento de pagamentos Faturamento on-line com cartão de crédito, transferência bancária e opções de pagamento automático Modelos de faturas com campos de preenchimento automático para extrair dados do cliente Automação Fluxos de trabalho personalizados para e-mails, formulários e acionadores de tarefas Acompanhamento automatizado orientado por IA, modelos de e-mail e resumos de reuniões Criador de automação alimentado por IA para automação de fluxo de trabalho baseado em gatilho Interface do usuário Rico em recursos, mas tem uma curva de aprendizado Interface intuitiva e amigável para iniciantes Fluxos de trabalho personalizados que podem ser ajustados para atender às suas metas comerciais Versão gratuita Avaliação gratuita (sem limite de tempo) Teste gratuito (7 dias) Plano gratuito com recursos e modelos generosos Melhor para Freelancers e empresas que precisam de profunda personalização e automação Pequenas empresas que procuram um CRM completo e fácil de usar Freelancers e empresas que buscam uma solução completa para gerenciamento de clientes, automação de tarefas e análise avançada

Agora, é hora de analisar o HoneyBook vs. Dubsado, recurso por recurso. Vamos ver como eles se comparam.

recurso nº 1: Integração e gerenciamento de clientes

Dubsado: Integração estruturada com fluxos de trabalho personalizados

O Dubsado oferece uma experiência de integração de clientes altamente personalizável, o que o torna ideal para empresas que exigem processos de admissão detalhados. Você pode configurar fluxos de trabalho personalizados para automatizar as etapas de integração, como o envio de e-mails de boas-vindas, contratos, faturas e questionários assim que um novo cliente é adicionado.

Para empresas e outros prestadores de serviços que precisam de controle total sobre a jornada do cliente, a automação do fluxo de trabalho estruturado do Dubsado pode ser uma grande vantagem.

HoneyBook: Integração mais simples e orientada

O HoneyBook adota uma abordagem mais simplificada para a integração de clientes, concentrando-se na facilidade de uso. Ele fornece modelos pré-criados para propostas, contratos e faturas de clientes, ajudando as empresas a começar rapidamente.

A visualização do pipeline da plataforma ajuda a acompanhar o status de integração de cada cliente em um piscar de olhos. Em vez de gerenciar manualmente as etapas, o HoneyBook automatiza os principais pontos de contato, como e-mails de acompanhamento, lembretes e solicitações de pagamento.

Para empresas e prestadores de serviços que preferem uma abordagem guiada e sem intervenção, a simplicidade do HoneyBook facilita o gerenciamento de clientes.

vencedor: O Dubsado vence se você quiser controle total e personalização do seu processo de integração. No entanto, se você preferir um sistema intuitivo e pronto para uso, o HoneyBook vence com sua integração guiada.

recurso nº 2: automação do fluxo de trabalho e gerenciamento de tarefas

Dubsado: Personalização avançada para fluxos de trabalho automatizados

A conta do Dubsado foi projetada para empresas que precisam de controle profundo de automação. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados que acionam e-mails, contratos, faturas e lembretes com base em ações específicas, como uma consulta de novo cliente ou um pagamento concluído.

Um recurso de destaque é a lógica condicional, que ajusta o fluxo de trabalho com base nas ações do cliente. Por exemplo, se um cliente assina um contrato, a próxima etapa poderia ser o envio automático de uma fatura. Se ele não o fizer, o Dubsado pode acionar um e-mail de acompanhamento.

O Dubsado também integra a automação ao gerenciamento de tarefas, permitindo que os usuários atribuam tarefas internas, definam prazos e recebam lembretes dentro dos projetos.

HoneyBook: Automação simplificada e sem intervenção

O HoneyBook adota uma abordagem mais intuitiva para a automação. Em vez de fluxos de trabalho complexos, ele oferece sequências pré-criadas que automatizam as comunicações com os clientes, os acompanhamentos e os lembretes de pagamento.

Suas notificações inteligentes o mantêm atualizado sobre a atividade do cliente sem exigir que você acompanhe as tarefas manualmente. Embora o HoneyBook não ofereça lógica condicional como o Dubsado, ele oferece um sistema mais estruturado e amigável para iniciantes que automatiza as interações diárias do lado do cliente sem sobrecarregar os usuários.

vencedor: Escolha o HoneyBook para obter um sistema simples e prático para automatizar as interações com os clientes. Se você precisar de fluxos de trabalho avançados e personalizáveis com lógica condicional, escolha o Dubsado.

recurso nº 3: Relatórios e percepções de negócios

Dubsado: Relatórios detalhados para análise de negócios

O portal do cliente do Dubsado oferece ferramentas de relatório detalhadas que permitem que as empresas acompanhem a receita, as faturas pendentes e as fontes de leads. Você pode gerar relatórios financeiros para analisar tendências de receita e identificar quais serviços ou clientes geram mais receita.

Outro recurso útil são as etiquetas e filtros personalizados, que ajudam as empresas a segmentar os clientes com base em critérios como fontes de leads, tipos de projetos ou histórico de pagamentos.

No entanto, os relatórios do Dubsado são abrangentes, mas exigem uma configuração manual para obter insights mais profundos. Os usuários que desejam painéis de análise automatizados podem achar a plataforma um pouco menos intuitiva.

HoneyBook: Relatórios simples e prontos para uso

O HoneyBook mantém os relatórios simples e acessíveis. A plataforma fornece relatórios financeiros pré-criados que exibem a receita total, os pagamentos pendentes e os ganhos mensais em um formato fácil de ler.

Seu rastreamento de atividade do cliente mostra interações, contratos pendentes e pagamentos futuros, o que o torna útil para empresas que desejam uma visão geral rápida de suas operações sem uma personalização profunda.

Embora os relatórios do HoneyBook não tenham a profundidade e a flexibilidade do Dubsado, ele oferece uma experiência mais fácil de usar, plug-and-play, que requer pouca configuração manual.

Vencedor: Dubsado para análises detalhadas. Se você preferir resumos financeiros prontos e fáceis de ler, o HoneyBook é a opção mais fácil de usar.

Dubsado vs. HoneyBook no Reddit

As experiências reais dos usuários podem fornecer percepções valiosas além das listas de recursos. Para entender o desempenho do Dubsado e do HoneyBook nas operações comerciais diárias, exploramos as discussões no Reddit nas quais os usuários compartilharam suas experiências em primeira mão. Veja o que eles tinham a dizer.

Um usuário do Reddit elogiou o Dubsado por seu alto nível de personalização e flexibilidade, especialmente para empresas que precisam de fluxos de trabalho detalhados:

Adoramos o Dubsado, mas isso depende muito de sua personalidade e do nível de detalhamento. Queríamos muitos detalhes e a capacidade de personalizar tudo, e o Dubsado realmente nos proporcionou isso. O Dubsado permite várias marcas, um agendador integrado e um portal do cliente, além de um incrível criador de formulários de arrastar e soltar que adoramos configurar.

Adoramos o Dubsado, mas isso depende muito de sua personalidade e do nível de detalhamento. Queríamos muitos detalhes e a capacidade de personalizar tudo, e o Dubsado realmente nos proporcionou isso. O Dubsado permite várias marcas, um agendador integrado e um portal do cliente, além de um incrível criador de formulários de arrastar e soltar que adoramos configurar.

Da mesma forma, um proprietário de pequena empresa que usa o HoneyBook há alguns meses destacou a personalização de contratos e a facilidade geral de uso:

Usei o HoneyBook por alguns meses e ele é muito bom. Há alguns aprimoramentos que eu recomendaria, mas, de modo geral, não tenho nenhuma reclamação real. Os recursos de contrato são muito bons e podem ser personalizados. Pode levar um pouco de tempo para personalizá-los a seu gosto, mas você pode salvar um modelo para acelerar o processo na próxima vez.

Usei o HoneyBook por alguns meses e ele é muito bom. Há alguns aprimoramentos que eu recomendaria, mas, no geral, não tenho nenhuma reclamação real. Os recursos de contrato são muito bons e podem ser personalizados. Pode levar um pouco de tempo para personalizá-los a seu gosto, mas você pode salvar um modelo para acelerar o processo na próxima vez.

veredicto final? Enquanto o Dubsado oferece personalização, o HoneyBook se concentra na simplicidade para uma configuração rápida. A escolha depende do fato de você valorizar a flexibilidade ou a facilidade de uso.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Dubsado e ao HoneyBook

Mas e se você pudesse usar um software que combinasse gerenciamento de clientes, acompanhamento de projetos e automação?

O ClickUp elimina esse dilema de "ou um ou outro". Ele é um aplicativo para o trabalho que oferece personalização e facilidade de uso.

O ClickUp vai além de lidar com tarefas de CRM e integra recursos de gerenciamento de projetos, automação e colaboração em equipe em uma única conta.

Vamos ver como o ClickUp se destaca em comparação com o Dubsado e o HoneyBook e por que muitas empresas o escolhem como o aplicativo ideal para o trabalho!

ClickUp's One Up #1: Integração mais inteligente com ClickUp Forms

Colete e organize dados de usuários, clientes ou membros da equipe com o ClickUp Forms

O ClickUp Forms facilita a coleta de respostas dos clientes e o encaminhamento instantâneo de tarefas para o fluxo de trabalho correto. Quer se trate de consultas de vendas, solicitações de TI, aprovações criativas ou feedback de clientes, o ClickUp transforma os envios de formulários em tarefas rastreáveis para ação imediata.

Com a nova experiência intuitiva de criação de formulários do ClickUp, blocos informativos, descrições de perguntas, Forms Hub centralizado e opções de personalização aprimoradas, a coleta e a utilização de informações nunca foram tão fáceis. Faça mais do que apenas coletar dados - coloque-os para trabalhar com a análise baseada em IA do ClickUp Forms, fornecendo instruções claras e elementos visuais para seus entrevistados.

Use blocos de informações no ClickUp Forms para fornecer mais contexto

Personalize todos os formulários para qualquer fluxo de trabalho

Roteamento de leads de vendas: Atualize dinamicamente os campos do formulário com base nas respostas e atribua instantaneamente os leads ao executivo de contas certo

Feedback do produto: Reúna requisitos criativos, sugestões de recursos ou percepções do cliente e converta-os em tarefas rastreáveis para ação imediata

Pesquisas: Permita que funcionários, clientes e clientes potenciais compartilhem feedback relevante e, em seguida, organize e analise automaticamente os dados de resposta

Aumente a eficiência com o ClickUp Forms

Lógica condicional: Os formulários se ajustam dinamicamente com base nas respostas do usuário para coletar informações relevantes com mais rapidez

Pronto para automação: As respostas acionam automaticamente os fluxos de trabalho, mantendo as equipes alinhadas e eliminando o acompanhamento manual

Colaboração perfeita: Os formulários enviados se conectam diretamente às tarefas do ClickUp, garantindo uma execução tranquila desde a entrada até a conclusão

Com o ClickUp Forms, as empresas podem mover os formulários de leads da solicitação para a resolução sem esforço, mantendo as operações tranquilas e eficientes.

ClickUp's One Up #2: Gerencie os relacionamentos com os clientes com o ClickUp CRM

O ClickUp CRM ajuda você a criar um banco de dados de clientes centralizado para otimizar os fluxos de trabalho

O gerenciamento de relacionamentos com clientes exige mais do que o controle de negócios. Você precisa simplificar os fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e manter os dados dos clientes organizados. Ao contrário dos CRMs tradicionais, o ClickUp CRM permite que as empresas visualizem o pipeline do projeto, acompanhem as interações com os clientes e gerenciem as contas - tudo em um só lugar.

Com a flexibilidade do software de CRM personalizável, você pode adaptar fluxos de trabalho, painéis e automações para atender aos seus processos exclusivos, garantindo eficiência sem limitações rígidas.

CRM desenvolvido para o crescimento

Gerenciamento de pipeline: Use os status personalizados para rastrear os negócios desde o lead até o fechamento, garantindo que nada passe despercebido

Relatórios avançados: Calcule o tamanho dos negócios, as previsões de receita e o valor da vida útil do cliente com campos numéricos incorporados e widgets de painel com o Calcule o tamanho dos negócios, as previsões de receita e o valor da vida útil do cliente com campos numéricos incorporados e widgets de painel com o ClickUp Dashboards

Dependências de tarefas: Configure fluxos de trabalho automatizados com dependências para que as equipes de vendas e de sucesso do cliente saibam exatamente o que priorizar em seguida

Campos e filtros personalizados: Organize contatos, clientes e negócios usando tags personalizadas e filtre rapidamente os dados para encontrar as principais contas

Gerenciamento de documentos: Crie wikis de clientes, propostas, SOPs e contratos com o Crie wikis de clientes, propostas, SOPs e contratos com o ClickUp Docs e colabore em tempo real

Rastreamento baseado em localização: Adicione um campo de dados geográficos para visualizar onde estão seus clientes e rastrear o desempenho regional

Com o ClickUp CRM, as empresas podem abandonar as plataformas rígidas e de tamanho único e criar um sistema escalável que cresça de acordo com suas necessidades.

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar de várias assinaturas de outros serviços.

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar de várias assinaturas de outros serviços.

ClickUp's One Up #3: Automatize as interações com os clientes com o ClickUp Automations

Automatize tarefas configurando fluxos de trabalho baseados em gatilhos com o ClickUp Automations

Tarefas repetitivas atrasam as equipes - mas e se você pudesse automatizá-las em segundos? Com o ClickUp Automations, as empresas podem eliminar o trabalho manual, simplificar os processos e economizar tempo para tarefas de alto impacto.

Independentemente de você estar gerenciando projetos, campanhas de marketing, fluxos de trabalho financeiros ou transferências de clientes, o ClickUp garante que tudo seja executado de forma tranquila e eficiente com regras de automação "When-Then" fáceis de usar.

Automação mais inteligente, menos esforço

Criador de automação com IA: O ClickUp Brain , o assistente de IA integrado do ClickUp, permite que você crie automação usando um inglês simples - basta descrevê-los em linguagem natural, sem necessidade de configuração complexa

Mais de 100 modelos pré-criados: Aplique instantaneamente modelos de automação prontos para uso para atribuir tarefas, atualizar status, postar comentários e muito mais

Designados dinâmicos: Ajuste automaticamente os proprietários de tarefas com base nas alterações de função, garantindo que os fluxos de trabalho permaneçam atualizados

Automação de e-mail: Envie respostas instantâneas, atualizações de clientes e notificações de projetos sem mexer um dedo

Atalhos de projeto: Acelere os fluxos de trabalho atribuindo automaticamente membros da equipe e observadores a novas tarefas em projetos

Use o ClickUp Brain para definir acionadores e automatizar tarefas de rotina

ClickUp's One Up #4: Enviar faturas com um modelo pré-criado

Gerenciar clientes e automatizar fluxos de trabalho é apenas uma parte da equação - receber o pagamento em dia é igualmente crucial. Embora o Dubsado e o HoneyBook ofereçam recursos de faturamento, o ClickUp dá um passo adiante, integrando o faturamento aos fluxos de trabalho do projeto.

O ClickUp Invoices Template simplifica o faturamento. Seus campos de preenchimento automático extraem informações de clientes e projetos do banco de dados do CRM, para que você não precise passar horas adicionando manualmente cada detalhe.

Obter modelo gratuito Envie faturas profissionais em minutos com o modelo de faturas do ClickUp

Este modelo permite que você:

Planeje e gerencie quando enviar faturas e quando esperar pagamentos com o Calendar View

Gerencie todos os pagamentos que você recebeu com o Paid Income View

Acompanhe as faturas de clientes individuais com a Visão de fatura por cliente

Ele certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que facilitam nossa vida e nos permitem focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

Ele certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que facilitam nossa vida e nos permitem focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

Gerencie clientes e projetos sem problemas com o ClickUp

O Dubsado e o HoneyBook são fortes concorrentes para o gerenciamento de clientes, mas estão limitados às funções de CRM - deixando lacunas na automação do fluxo de trabalho, colaboração e gerenciamento de projetos.

O ClickUp vai além do gerenciamento do relacionamento com o cliente. É uma plataforma completa que ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes e integra tarefas, automação, relatórios, faturamento e colaboração em equipe - tudo em um banco de dados centralizado.

Com recursos como ClickUp CRM, Automations, Form View e faturamento integrado, o ClickUp garante que cada interação com o cliente se conecte perfeitamente ao seu trabalho. Se você deseja uma solução que simplifique o gerenciamento de clientes e, ao mesmo tempo, aumente a produtividade, o ClickUp é o vencedor absoluto.

Uma plataforma, infinitas possibilidades. Inscreva-se no ClickUp gratuitamente e assuma o controle de seus negócios como nunca antes.