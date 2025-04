Como usar os prompts negativos do Midjourney para melhorar a geração de imagens

Se suas imagens geradas por IA não estão ficando boas, o problema pode não ser o que você está pedindo, mas o que você "não" está excluindo.

Os geradores de imagens de IA, incluindo o Midjourney, interpretam os prompts literalmente, portanto, não especificar elementos indesejados pode levar a resultados desordenados, irreais ou irrelevantes. Embora você especifique o que deseja, também precisa informar ao modelo de IA o que "não" deseja no design.

Ao adicionar prompts negativos, você obtém mais controle sobre a composição, o estilo e as distorções indesejadas.

Nesta postagem do blog, discutiremos o poder da solicitação negativa no Midjourney.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral das solicitações negativas do Midjourney: Os prompts negativos ajudam a refinar as imagens geradas por IA, especificando quais elementos devem ser excluídos

O uso de '-no' remove os elementos indesejados, enquanto os pesos negativos reduzem sua presença sem eliminação total

Os prompts negativos economizam tempo ao reduzir tentativas e erros, garantir a consistência do estilo e refinar os planos de fundo para obter visuais mais limpos

Os prompts negativos também têm limitações - eles podem nem sempre funcionar como esperado, dependem muito de treinamento, têm dificuldades com a complexidade e têm uma curva de aprendizado acentuada. Muitas vezes é necessário um ajuste fino

Tente não sobrecarregar o modelo de IA com vários prompts e forneça instruções claras sobre estilo e muito mais

O ClickUp aprimora os processos de design oferecendo recursos avançados, permitindo que as equipes façam brainstorming, planejem e executem projetos com eficiência.

O que são prompts negativos do Midjourney?

Os prompts negativos são instruções que especificam o que você não quer em sua imagem. Pense nos prompts negativos como filtros, informando à IA especificamente quais elementos devem ser evitados em uma imagem.

Por exemplo, se o prompt do Midjourney for "campus universitário vibrante", ele poderá incluir elementos como estudantes, caminhos e outras estruturas relevantes.

Mas você pode gerar uma imagem com extrema precisão por meio de prompts negativos. Por exemplo, se você adicionar '-no students' ao seu prompt, você direciona a IA para excluir imagens de estudantes, resultando em um visual mais limpo e mais focado de um campus universitário, como você pode ver abaixo.

Por que usar os prompts negativos do Midjourney?

Você não pode simplesmente escrever outro prompt para criar uma nova imagem? Isso seria mais simples, mas não obteria os mesmos resultados que a solicitação negativa. Veja como a solicitação negativa ajuda:

melhor controle criativo

Os modelos de design de IA, incluindo o Midjourney, operam com base em probabilidades estatísticas, gerando imagens a partir de vastos conjuntos de dados. No entanto, isso significa que a IA às vezes introduz elementos que você não solicitou explicitamente. Um aviso negativo diz ao Midjourney para se afastar de detalhes indesejados, refinando suas imagens.

consistência de estilo

Às vezes, o Midjourney adota como padrão uma estética específica, como anime ou cyberpunk, dependendo de seu treinamento. Se você quiser estabelecer uma aparência exclusiva, os prompts negativos ajudam a remover estilos interferentes. Por exemplo, "-no comic book style" (sem estilo de história em quadrinhos) garante que a sua arte não tenha elementos ilustrativos no estilo de história em quadrinhos.

eficiência de tempo

Sem prompts negativos, você pode precisar regenerar imagens várias vezes para obter o resultado desejado. Os prompts negativos reduzem significativamente esse processo de tentativa e erro, pois você instrui o modelo de IA a excluir elementos específicos, economizando tempo de edição.

🖼️ Fundos e composições refinados

Às vezes, as imagens geradas por IA incluem elementos de fundo desnecessários que atrapalham a composição. Por exemplo, se você precisa de um retrato simples, pode adicionar "-no background" (sem fundo) para se concentrar apenas no objeto. Isso é particularmente útil para fotografias de produtos, em que se prefere um visual limpo.

Os prompts negativos do Midjourney permitem níveis mais profundos de personalização, mas não são mágicos. Os prompts negativos exigem uma cuidadosa engenharia de prompts e experimentação para alcançar os resultados desejados, assim como você precisaria escrever um prompt detalhado do ChatGPT ou do Claude. ai para gerar um texto significativo.

Como os prompts negativos funcionam no Midjourney?

Ao ler as seções acima, você deve ter notado que usamos '-no'. então, o que isso significa no contexto de prompts negativos? Basicamente, há duas maneiras principais de usar prompts negativos: o parâmetro (-no) e os pesos dos prompts negativos. Vamos detalhá-las para você a seguir:

1. O parâmetro -no

Esse é o método mais fácil de remover elementos indesejados. Basta adicionar '-no' seguido dos objetos, estilos ou cores que você não deseja.

como funciona: O Midjourney examina seu conjunto de dados, reconhece padrões associados aos elementos indesejados e faz um esforço para excluí-los da imagem final.

Exemplo: Você quer uma cena serena de um lago, mas não quer barcos ou pessoas nela. Seu prompt e saída seriam assim:

No entanto, isso nem sempre é perfeito - alguns elementos podem se infiltrar devido a associações contextuais. Se isso acontecer, tente usar sinônimos adicionais ou expandir a lista de exclusão.

2. Pesos dos prompts negativos

Enquanto o '-no' elimina um elemento completamente, os pesos negativos permitem reduzir a presença de um elemento em vez de removê-lo completamente. Esse método é útil quando você deseja influenciar a imagem sem forçar a exclusão absoluta.

como funciona: O Midjourney permite que você atribua pesos positivos ou negativos a diferentes partes do seu prompt usando a sintaxe '::'. Um peso de 1 é neutro, um número maior aumenta a importância e um número negativo reduz a presença do elemento.

Basicamente, você não está removendo totalmente um elemento por meio de pesos, mas está dizendo ao Midjourney para desenfatizar esse elemento.

Exemplo: Você deseja gerar uma imagem de uma rua movimentada com carros, mas o carro não deve ser o foco principal. Seu prompt seria mais ou menos assim:

O Midjourney interpreta isso como: *'Inclua um carro, mas faça com que ele tenha a metade da importância da rua. o resultado? Um cenário de rua em que os carros parecem menores ou se misturam ao fundo.

Mas e se você quiser reduzir ainda mais a presença do carro, sem removê-lo completamente? Use um peso negativo.

Aqui, o Midjourney minimiza ativamente os carros na imagem. Ele pode tornar os carros pouco visíveis, colocando-os em um canto sombreado ou removendo-os completamente se não se encaixarem na composição (como você pode ver na imagem acima).

Dica profissional: Se você quiser que algo desapareça completamente, os pesos negativos por si só podem não ser suficientes - talvez seja necessário combiná-los com '-no' ou ajustar e ajustar para obter os resultados desejados. Se quiser usar vários prompts, use dois pontos duplos (::) para separá-los.

Você pode ter a dúvida de que 'Ei, por que não posso simplesmente usar don't e acabar com isso?' Bem, é justo. Mas nós temos uma explicação.

Por que "não" não funciona?

Muitas pessoas presumem que escrever "não" ou "sem" em um prompt fará com que o Midjourney evite determinados elementos. Mas não é assim que funciona. Quando você escreve "don't include rain" (não inclua chuva), a AI não entende inerentemente "don't" como uma negação. Em vez disso, ela processa a frase inteira como uma descrição que inclui a palavra "rain" (chuva). "

Isso pode, paradoxalmente, fazer com que a IA se concentre no conceito de chuva, mesmo que sua intenção fosse excluí-la.

Como corrigir isso: Prompt: ❌ Um castelo de fantasia não inclui dragões. prompt: Um castelo de fantasia - sem dragões ✅ Prompt: Um castelo de fantasia mágico::1, dragões::-1

A segunda e a terceira opções garantem que o Midjourney entenda corretamente o que deve ser evitado, enquanto a primeira pode realmente criar um castelo com dragões.

Você sabia que o Midjourney está disponível no Discord e requer uma assinatura paga para gerar imagens com IA! É também o servidor Discord mais popular.

Como criar prompts negativos eficazes no Midjourney?

Aqui estão algumas dicas sobre como criar prompts negativos eficazes no Midjourney:

Identifique os elementos indesejados: Descubra o que você não quer na imagem. É uma cor, um objeto ou um estilo? Quando você souber, adicione "-no" seguido do elemento indesejado. Por exemplo, "-no blurry details" (sem detalhes borrados) ou "-no cartoonish style" (sem estilo de desenho animado) pode melhorar seus resultados

Seja específico: Em vez de termos vagos como "nada de coisas ruins", use descrições precisas como "nada de cores saturadas demais" ou "nada de rostos distorcidos". quanto mais claro você for, melhor o Midjourney entenderá sua intenção

Experimente combinações e pesos: Se estiver gerando uma paisagem urbana futurista, mas continuar recebendo árvores, tente 'trees::-0. 5, -no greenery" ou algo semelhante. Isso restringe o foco, garantindo que a ferramenta de IA se atenha à sua visão

dica profissional: Use prompts negativos somente quando necessário e para exclusões precisas em vez de restrições gerais. Por exemplo, em vez de dizer "Evite designs desordenados", opte por "Um layout limpo e minimalista com amplo espaço em branco e um ponto focal claro" para obter a aparência desejada.

mais de 20 prompts negativos da Midjourney para diferentes casos de uso

Selecionamos mais de 20 exemplos de solicitações negativas do Midjourney em diferentes cenários para que você possa evitar tentativas e erros, alimentar suas ideias e técnicas criativas e aproveitar ao máximo o Midjourney.

Prompt 1: Pôr do sol limpo na praia

Caso de uso: Remoção de elementos desnecessários ou desordenados para criar uma imagem mais limpaPrompt: * 'Pôr do sol em uma praia tranquila, tons dourados refletindo nas ondas calmas - sem pessoas, lixo, pegadas, barcos, prédios, troncos'

Prompt 2: Horizonte de cidade minimalista

Caso de uso: Evitar distrações para obter uma estética moderna e limpaPrompt: 'Horizonte de cidade futurista à noite, reflexos brilhantes de neon em ruas molhadas - sem carros, pedestres, outdoors, grafites, neblina

Prompt 3: Paisagem serena da montanha

Caso de uso: Aprimorar a beleza natural removendo objetos artificiaisPrompt: 'Majestosas montanhas cobertas de neve, luz suave da manhã, céu claro - sem linhas de energia, casas, teleféricos, pessoas, estradas, placas de sinalização'

Prompt 4: Trilha tranquila na floresta

caso de uso: Manter o foco na natureza sem influência humanaPrompt: 'Trilha sinuosa na floresta coberta de folhas de outono, luz do sol dourada suave filtrando através das árvores - sem bancos, placas, latas de lixo, pessoas, bicicletas'

Prompt 5: Céu noturno dos sonhos

caso de uso: Criação de uma cena celestial impressionante e sem distraçõesPrompt: 'Galáxia com nebulosas vívidas e inúmeras estrelas, tons de roxo e azul profundos - sem satélites, aviões, luzes da cidade, texto, marcas d'água'

Prompt 6: Majestosa cachoeira

Caso de uso: Manter a natureza intocadaPrompt: 'Cachoeira em cascata em uma selva verde exuberante, névoa subindo por baixo - sem pontes, turistas, barcos, placas, cercas'

Prompt 7: Fotografia elegante de produtos

Caso de uso: Fotos de produtos comerciais com focoPrompt: 'Smartwatch preto elegante em uma superfície reflexiva, iluminação dramática - sem texto, logotipos, reflexos, bagunça, mãos, pessoas'

Prompt 8: Castelo de fantasia

caso de uso: Melhorar um cenário mágico sem elementos modernosPrompt: 'Grande castelo medieval em uma colina enevoada, tochas quentes brilhando - sem linhas de energia, edifícios modernos, carros, antenas, estradas'

Prompt 9: Jardim zen

Caso de uso: Manter uma estética pacífica e minimalistaPrompt: 'Jardim zen japonês com areia batida e árvores bonsai, iluminação ambiente suave - sem estátuas, placas, bancos, pessoas, turistas'

Prompt 10: Ruínas antigas

caso de uso: Preservação da beleza histórica sem elementos modernosPrompt: 'Ruínas de templos antigos cobertos de vegetação em uma selva densa, trepadeiras rastejando sobre a pedra - sem turistas, cercas, placas, andaimes, lixo'

Prompt 11: Fotografia perfeita de alimentos

Caso de uso: Tornar a comida o foco principal, sem distraçõesPrompt: 'Hambúrguer gourmet em uma tábua de madeira, iluminação suave, vapor subindo - sem pratos, mãos, utensílios, guardanapos, desordem de fundo'

Prompt 12: Paisagem cósmica

caso de uso: Foco no espaço sem distrações terrenasPrompt: 'Planeta alienígena com plantas bioluminescentes brilhantes, luas gêmeas no céu - sem naves espaciais, astronautas, satélites, texto, marcas d'água'

Prompt 13: Fotografia de rua vintage

Caso de uso: Capturar a autenticidade histórica sem distrações modernasPrompt: 'Rua de paralelepípedos dos anos 1940, tons quentes de sépia, luzes noturnas suaves - sem carros modernos, pessoas com telefones, outdoors, letreiros de neon'

Prompt 14: Configuração de mesa limpa

Caso de uso: Criação de um espaço de trabalho esteticamente agradável sem bagunçaPrompt: 'Configuração moderna e minimalista da mesa, laptop elegante, iluminação ambiente quente - sem cabos emaranhados, xícaras de café, livros, papéis, bagunça'

Prompt 15: Cena tranquila do oceano

Caso de uso: Aprimorar uma vista tranquila do oceano removendo distraçõesPrompt: 'Vasto horizonte oceânico sob um nascer do sol rosa, ondas suaves rolando - sem barcos, pessoas, edifícios, lixo, boias'

Prompt 16: Nuvens de tempestade dramáticas

caso de uso: Foco no poder da natureza sem interferênciaPrompt: 'Nuvens escuras de tempestade sobre um vasto campo vazio, relâmpagos crepitando - sem prédios, carros, pessoas, placas, antenas'

Prompt 17: Dunas isoladas no deserto

Caso de uso: Manter uma paisagem desértica intocada e cruaPrompt: 'Dunas de areia douradas que se estendem infinitamente, luz suave ao pôr do sol - sem pegadas, veículos, pessoas, placas, edifícios'

Prompt 18: Floresta mágica encantada

Caso de uso: Manter um cenário de fantasia imersivo e misteriosoPrompt: 'Cogumelos brilhantes em uma floresta encantada enevoada, luzes suaves de fadas - sem pessoas, edifícios modernos, cercas, postes de luz'

Prompt 19: Fotografia de carro de luxo

caso de uso: Destacar o carro sem distrações desnecessáriasPrompt: 'Carro esportivo preto elegante sob iluminação suave de estúdio, reflexos polidos - sem logotipos, pessoas, fundo de showroom, texto, marcas d'água'

Prompt 20: Vista aérea de uma ilha tropical

Caso de uso: Manter um cenário paradisíaco intocadoPrompt: 'Águas cristalinas azul-turquesa cercando uma ilha verdejante, praias de areia dourada - sem barcos, docas, hotéis, turistas, poluição'

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de pesos de prompt negativo também:

Prompt 21: Floresta encantada

Caso de uso: Criação de uma cena mística na florestaPrompt: Árvores antigas::2, cogumelos brilhantes::1. 5, névoa suave::-1

Prompt 22: Beco cyberpunk

Caso de uso: Capturando uma vibração urbana futuristaPrompt: Beco iluminado por neon::3, reflexos de chuva::1. 5 , linha do horizonte distante::-0. 5

Prompt 23: Tigre majestoso

Caso de uso: Exibição de um poderoso retrato de animalPrompt: Tigre branco::2 , olhos azuis penetrantes::1. 5 , textura de pelo macio::1

Prompt 24: Guerreiro viking

Caso de uso: Representação de força históricaPrompt: Guerreiro viking::2, armadura desgastada pela batalha::1. 5, fundo enevoado::1 -sem elementos de ficção científica

Prompt 25: Biblioteca aconchegante

Caso de uso: Criar um espaço de leitura aconchegantePrompt: Estantes de madeira::2, iluminação aconchegante::1. 5, livros antigos::1 -sem prateleiras vazias:: -1

Erros comuns a serem evitados com os prompts negativos do Midjourney

As solicitações negativas podem parecer um superpoder, mas é fácil tropeçar se você não for cuidadoso. Aqui estão alguns erros com os quais você deve tomar cuidado:

sobrecarga de prompts: Um dos erros mais comuns é sobrecarregar o prompt com muitas exclusões. Por exemplo, adicionar -sem carros, árvores, pessoas, edifícios, nuvens ou animais pode parecer minucioso, mas pode confundir a IA, levando a resultados inesperados ou até mesmo inutilizáveis. Em vez disso, concentre-se nos elementos mais importantes que deseja excluir e mantenha sua lista concisa

aleatoriedade: Outra armadilha é ser muito vago. Dizer "-sem objetos" não dá à IA orientação suficiente. Que tipo de objetos? Móveis? Veículos? Seja sempre específico. Por exemplo, se estiver criando uma paisagem minimalista, use -no cars, buildings, or power lines para garantir a clareza

reconhecendo conflitos de estilo: Os prompts negativos não removem apenas objetos; eles também podem alterar o estilo. Por exemplo, se você disser "-no anime" e a IA ainda se inclinar para a arte estilizada, isso pode ser devido a outros elementos do prompt que influenciam involuntariamente o resultado. Certifique-se de que seu prompt seja muito claro quanto ao estilo

Limitações do uso do Midjourney

Quando a Midjourney foi lançada, seus recursos causaram alvoroço no mercado de geração de imagens. Embora a plataforma de IA tenha alterado amplamente o processo de geração de imagens, ela tem seu quinhão de limitações.

Problemas com cenas complexas

O Midjourney se sai bem com imagens de um único tema, mas tem dificuldade em lidar com cenas movimentadas e com vários personagens.

Exemplo: Se você tentar gerar um mercado lotado, um grupo de pessoas interagindo ou uma batalha detalhada, as coisas geralmente dão errado. Os personagens podem ter membros faltando, expressões faciais estranhas ou objetos posicionados de forma estranha. A iluminação e a perspectiva também podem parecer erradas, fazendo com que a imagem não pareça natural.

Embora você possa melhorar as imagens do Midjourney com prompts melhores, fazer tudo certo exige muita tentativa e erro.

Grande dependência da clareza do prompt

O Midjourney interpreta literalmente tudo o que você digita, portanto prompts vagos ou amplos podem levar a resultados completamente diferentes dos esperados. Como mencionamos anteriormente, o processo criativo da IA é diferente do nosso.

Exemplo: Pedir uma "cidade futurista" sem detalhes poderia lhe dar qualquer coisa, desde um horizonte cyberpunk brilhante até um mundo deserto e destruído. A IA não "adivinha" o que você quer dizer, portanto, se você omitir detalhes importantes, isso pode mudar toda a aparência da imagem gerada pela IA.

Dificuldade para interpretar conceitos abstratos

O Midjourney é excelente para criar coisas que existem no mundo real ou em cenários de fantasia, mas tem dificuldades com ideias mais profundas, emocionais ou simbólicas.

Exemplo: Se você adicionar o prompt 'o sentimento de solidão', a IA provavelmente gerará apenas uma única pessoa sentada sozinha - provavelmente não capturará as sutilezas do isolamento, da saudade ou da melancolia.

Em outras palavras, ela não consegue capturar ou ler totalmente as emoções para gerar os resultados desejados.

Curva de aprendizado acentuada

Embora o Midjourney seja fácil de usar, obter resultados precisos pode levar tempo. Recursos como prompts negativos e pesos de prompts exigem prática. Muitos iniciantes podem ter dificuldades para remover elementos indesejados, criar estilos consistentes ou ajustar imagens.

Além disso, ao contrário de outras ferramentas de design em que você pode ajustar os erros, o Midjourney não tem a opção de "editar prompt". isso significa que você precisa continuar testando e reinserindo prompts para obter os melhores resultados.

Dados de treinamento limitados

A Midjourney só pode gerar imagens com base no que foi treinado. Se você tentar criar algo exclusivo, como um estilo de arte cultural específico ou um cenário histórico incomum, a IA poderá criar uma versão muito genérica ou falhar completamente.

Exemplo: Se você pedir um tipo raro de arquitetura antiga, ela poderá misturá-lo com algo mais comum. Isso a torna menos confiável quando você precisa de algo muito específico ou culturalmente preciso.

Portanto, embora o Midjourney seja uma ferramenta extraordinária, ele não é uma solução única para todos.

Fato divertido: Na segunda metade de 2024, durante as eleições nos EUA, o Midjourney impôs restrições à geração de imagens de Joe Biden e Donald Trump.

Alternativas do Midjourney para explorar

