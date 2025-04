Os 11 principais geradores de listas com IA para gerenciar tarefas e listas de tarefas pendentes

Não é segredo que as pessoas que usam listas de tarefas tendem a procrastinar menos. Esse é um simples lembrete de como a organização de tarefas pode ser poderosa para manter o controle.

Mas, por mais úteis que sejam as listas, criá-las e mantê-las muitas vezes parece mais uma tarefa em um prato já sobrecarregado de prioridades.

Foi então que percebi o verdadeiro poder dos geradores de listas com IA. Essas ferramentas inteligentes antecipam minhas necessidades, sugerem tarefas com base em meus hábitos e me ajudam a priorizar minhas tarefas como um profissional.

Testei vários geradores de listas com IA para ajudar você a fazer o mesmo. Continue lendo para saber meu veredicto!

Taskade : Melhor por sua simplicidade e facilidade de uso

Trello : O melhor para gerenciamento visual de tarefas com IA

Notion AI : Melhor para uso pessoal e gerenciamento de projetos

Trevor AI : Melhor para agendamento inteligente de tarefas

TimeHero : Melhor para gerenciamento de tempo e cumprimento de prazos

Taskaid : O melhor para priorização de tarefas com base em dados

Assistente de IA do Taskheat : Melhor para organização de tarefas e foco

Todoist : Melhor para gerenciamento de trabalho e simplicidade

Movimento : Melhor para otimização e gerenciamento inteligente do tempo

monday.com: Melhor para colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho

O que você deve procurar em um gerador de listas com IA?

Ao selecionar as ferramentas de lista de tarefas com IA, considere o que melhor atende às suas metas de produtividade e fluxo de trabalho. Veja o que você deve ter em mente ao escolher o melhor gerador de listas de tarefas com IA:

Priorização e organização de tarefas: Encontrar uma ferramenta de IA que classifique automaticamente as tarefas por prioridade, datas de vencimento e categorias pode aliviar uma grande parte de sua carga de trabalho

Recursos de colaboração: Se você trabalha em equipe, selecione uma ferramenta que permita o compartilhamento fácil de arquivos e o trabalho em equipe contínuo entre projetos

Personalização e flexibilidade: Suas necessidades de gerenciamento de tarefas são únicas, portanto, a ferramenta ideal deve oferecer flexibilidade para personalizar fluxos de trabalho, visualizações e rótulos

Integração e compatibilidade: Ele deve se integrar às suas ferramentas existentes, como e-mail, calendário e software de gerenciamento de projetos. Um assistente de redação com IA integrado a essas ferramentas também pode aumentar significativamente sua produtividade

Preço e usabilidade: Por fim, certifique-se de que a ferramenta cabe no seu orçamento e é fácil de usar o suficiente para mantê-lo envolvido sem muito esforço de sua parte

Esses são apenas alguns exemplos de como uma ferramenta de lista de tarefas com IA ideal é projetada pensando em você. Com esse pensamento, vamos explorar algumas das melhores opções de geradores de listas com IA disponíveis atualmente.

Bônus: Assista a este vídeo para ver nossas melhores dicas sobre como priorizar sua lista de tarefas!

Os 11 melhores geradores de listas com IA para usar este ano

Encontrar as ferramentas de IA certas para as tarefas cotidianas não foi fácil, mas depois de meses de exploração, descobri algumas ferramentas fantásticas de geradores de listas.

Aqui estão minhas 11 principais opções para ajudá-lo a escolher seu gerador de listas de tarefas com IA favorito:

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de tarefas com IA)

Criar listas de tarefas no ClickUp Gerencie melhor as tarefas com listas de tarefas no ClickUp

O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho - é poderoso o suficiente para lidar com suas tarefas diárias individuais e aqueles projetos de trabalho complexos em que todos os departamentos estão envolvidos. Não é apenas mais um aplicativo de lista de tarefas; com uma IA nativa como o ClickUp Brain, é mais como ter um assistente inteligente que se adapta às suas necessidades.

Você pode digitar uma solicitação ampla, como "Planejar o lançamento de um produto" ou "Organizar uma equipe fora do local de trabalho", e o ClickUp Brain a dividirá em tarefas práticas, com nomes de tarefas, descrições e prazos.

Em vez de fornecer apenas uma lista simples, o ClickUp Brain pode estruturar tarefas com subtarefas, prioridades e dependências.

Divida projetos ambiciosos em tarefas e subtarefas com o ClickUp Brain

Por exemplo, se você pedir que ele gere um calendário de conteúdo, ele não listará apenas "Escrever posts de blog". "Ele pode criar tarefas separadas para ideação, elaboração, edição e publicação, atribuindo datas de vencimento de acordo.

Use o ClickUp Brain para gerar listas de tarefas com base em suas prioridades de tarefas, prazos e carga de trabalho

Se você já tem projetos no ClickUp, o ClickUp Brain pode gerar tarefas com base em padrões anteriores ou fluxos de trabalho existentes, tornando as sugestões mais adaptadas à forma como sua equipe trabalha.

A melhor parte? Depois de gerada, sua lista de tarefas com IA não é estática. Você pode atribuir tarefas aos membros da equipe, definir prioridades, acompanhar o progresso e automatizar os acompanhamentos - tudo dentro do ClickUp.

Essencialmente, o ClickUp Brain elimina o trabalho de planejamento e estruturação de tarefas, para que você possa ir direto para a execução.

Resuma as atualizações de tarefas e afazeres com o ClickUp Brain

A IA também pode preparar resumos de tarefas e atividades com base em instruções específicas sobre tom, legibilidade e público.

O recurso Ask AI do ClickUp também pode atualizá-lo sobre o progresso diário ou semanal da equipe em tarefas compartilhadas. Isso significa que os gerentes podem se manter informados sem precisar verificar constantemente cada tarefa.

Além disso, os Standups de IA do ClickUp automatizam os check-ins diários, coletando atualizações de trabalho dos membros da equipe com base em seus intervalos e formatos preferidos.

Gere StandUps de IA automáticos facilmente com o ClickUp

Está gerenciando vários projetos? Sugiro usar os campos personalizados do ClickUp para adicionar resumos gerados por IA e atualizações de projetos como colunas nas tarefas. Assim, você terá uma visão geral rápida de todos os seus projetos sem precisar clicar em cada tarefa.

E se você preferir criar listas de tarefas manualmente, as listas de tarefas e listas de verificação on-line do ClickUp ajudam a organizar tarefas com precisão, seja para gerenciar recados pessoais ou acompanhar um projeto de várias etapas. É possível criar tarefas com subtarefas, definir datas de vencimento e atribuí-las a membros da equipe, garantindo uma propriedade clara.

As listas de verificação aninhadas dividem fluxos de trabalho complexos - perfeitas para coisas como listas de verificação de integração, processos de aprovação de conteúdo ou controle de tarefas diárias. Recursos incorporados, como níveis de prioridade, lembretes e comentários encadeados, mantêm tudo em andamento sem a necessidade de ferramentas adicionais.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais essenciais se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Melhores recursos do ClickUp

Gere exemplos de listas de tarefas com base em tarefas e prazos existentes em seu espaço de trabalho automaticamente

Use o ClickUp AI Notetaker para gerar itens de ação de suas reuniões instantaneamente

Crie painéis personalizados para ter uma visão geral clara de suas tarefas e projetos

Gerencie todos os seus documentos em um só lugar, vincule-os diretamente às tarefas e use-os para simplificar seu fluxo de trabalho

Conecte o ClickUp a outras ferramentas como Slack, Google Calendar e Trello, criando um fluxo de trabalho centralizado

Use o ClickUp Brain como um gerador de conteúdo de IA, além de criar e gerenciar suas tarefas

Limitações do ClickUp

Embora altamente personalizável, a ampla gama de recursos pode, às vezes, fazer com que a interface pareça esmagadora

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

2. Taskade (Melhor pela simplicidade e facilidade de uso)

via Taskade

Sua equipe está fazendo brainstorming, as ideias estão fluindo, mas capturar e organizar tudo parece caótico. Entre no Taskade - uma ferramenta de escrita e planejamento de IA fácil de usar, projetada para ajudá-lo a dividir as tarefas em etapas gerenciáveis.

Com o Taskade, você pode colaborar de forma eficiente com a sua equipe em tempo real. Os recursos integrados de bate-papo e vídeo facilitam a abordagem de listas de tarefas, o compartilhamento de ideias e a realização de projetos em conjunto.

Tudo isso faz do Taskade um aplicativo fantástico para a criação de listas de tarefas que de fato são feitas.

Melhores recursos do Taskade

Combine listas de tarefas, tarefas, notas e esboços em um único espaço para otimizar o fluxo de trabalho

Obtenha modelos personalizáveis de listas de verificação adaptados a fluxos de trabalho como planejamento de projetos, listas de tarefas ou colaboração em equipe

Analise tarefas e priorize-as com base em prazos e importância

Ajuste rótulos, cores e datas de vencimento para melhor organização e controle de suas tarefas diárias

Limitações do Taskade

Inicialmente, achei a interface do Taskade um pouco confusa, especialmente sua criação de tarefas assistida por IA

Preços da Taskade

Gratuito para sempre

Taskade Pro: $10/mês por usuário

Taskade for Teams: US$ 20/mês por usuário

Classificações e resenhas do Taskade

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 65 avaliações)

3. Trello (melhor para gerenciamento visual de tarefas com IA)

via Trello

O Trello há muito tempo é uma ferramenta valiosa para quem gosta de organização e adora ter uma visão geral em um relance. Conhecido por seu icônico layout de cartão e quadro, o Trello torna a organização e a priorização de projetos intuitiva e gerenciável.

Agora, com os recursos de gerenciamento de tarefas com IA, o Trello subiu de nível. Por exemplo, agora ele permite que os usuários capturem tarefas de várias fontes, como comandos de voz via Siri, mensagens do Slack e e-mails, e as organizem em uma caixa de entrada centralizada. Esse recurso ajuda a reduzir a desordem e garante que nenhuma tarefa passe despercebida.

Melhores recursos do Trello

Integre-se a aplicativos populares como Google Drive, Slack e Dropbox para obter melhor funcionalidade

Automatize tarefas repetitivas, como atribuir datas de vencimento e enviar lembretes, com a assistência da IA do Butler

Visualize projetos de forma flexível com visualizações de quadro, calendário e linha do tempo para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Limitações do Trello

A versão gratuita do Trello fica aquém dos recursos avançados oferecidos por muitas alternativas

Devido ao seu layout visual, o Trello pode ficar desorganizado ao gerenciar projetos complexos com várias equipes e tarefas

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão: $5/mês por usuário

Premium: $10/mês por usuário

Empresa: A partir de US$ 17,5/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 23.100 avaliações)

4. Notion AI (melhor para uso pessoal e gerenciamento de projetos)

via Notion

O Notion AI eleva o espaço de trabalho multifuncional do Notion, trazendo poderosos recursos orientados por IA que aumentam a produtividade e simplificam os fluxos de trabalho.

Ele pode criar itens de ação a partir de anotações de reuniões ou documentos extensos, ajudando você a transformar rapidamente as discussões em tarefas acionáveis.

Eu o experimentei para resumir textos longos, como anotações de reuniões ou documentos de projetos, para que eu pudesse me concentrar nos pontos principais e criar itens de tarefas relevantes. As ferramentas de IA também me ajudaram a editar e refinar as descrições de tarefas, garantindo clareza e precisão.

Fiquei impressionado com a facilidade com que ele simplificou o brainstorming e o gerenciamento de tarefas para mim e minha equipe.

Fato divertido: O Notion nasceu em Kyoto, no Japão! Seu design limpo e minimalista é inspirado na filosofia japonesa, combinando perfeitamente simplicidade e funcionalidade.

Melhores recursos do Notion AI

Resuma rapidamente conteúdos extensos para extrair as principais conclusões de documentos, notas de reuniões ou atualizações de projetos

Automatize tarefas repetitivas com a criação de conteúdo com tecnologia de IA; faça rascunhos de e-mails, crie relatórios ou delineie novos projetos com mais rapidez

Insira sugestões de IA no espaço de trabalho do Notion, onde você pode editar e modificar o conteúdo gerado por IA, tornando-o uma ferramenta de colaboração perfeita para equipes

Limitações do Notion AI

Funcionalidade limitada na versão gratuita, o que restringe o acesso a recursos avançados para usuários que não estejam em um plano premium

O conteúdo gerado por IA pode exigir edições manuais para garantir a precisão e a relevância, principalmente para tarefas especializadas

Preços do Notion AI

Plano gratuito: Recursos básicos para uso pessoal

Mais : uS$ 12/mês por usuário

Negócios : uS$ 18/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

O Notion AI está disponível como um complemento por US$ 10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Notion AI

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

5. Trevor AI (melhor para agendamento inteligente de tarefas)

via Trevor AI

Já teve a sensação de estar se afogando em tarefas e prazos? O Trevor AI lhe dá uma mãozinha ao consolidar todas as suas tarefas, prazos e prioridades em um só lugar. E não se trata apenas de organização; os recursos avançados de agendamento do Trevor praticamente otimizam seu tempo.

Ele se integra ao seu calendário, sincronizando automaticamente as tarefas e os prazos - não é mais necessário fazer malabarismos entre aplicativos.

Mas não para por aí. A IA da Trevor aprende seus hábitos, analisa sua agenda diariamente e envia recomendações úteis para melhorar sua rotina.

Melhores recursos do Trevor AI

Agende tarefas com a funcionalidade de arrastar e soltar, incorporando as sugestões de agendamento do Trevor

Use o modo de foco para dividir as tarefas em etapas menores e acionáveis e aplique técnicas de bloqueio de tempo para trabalhar sem interrupções.

Limitações da IA do Trevor

Achei difícil entender a ferramenta de uma só vez. Ela exige uma curva de aprendizado para novos usuários, especialmente ao configurar preferências e fluxos de trabalho

Ocasionalmente, pode haver pequenos problemas de sincronização com aplicativos de calendário ou software de gerenciamento de tarefas e de escrita com IA

Preços do Trevor AI

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 6/mês

Avaliações e resenhas do Trevor AI

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

6. TimeHero (melhor para gerenciamento de tempo e cumprimento de prazos)

via TimeHero

O que torna o Tim eH ero diferente? Ele é seriamente adaptável.

Os cronogramas mudaram ou as prioridades foram alteradas? Não tem problema - o TimeHero ajusta perfeitamente todo o plano do projeto em tempo real.

Um dos recursos mais interessantes do TimeHero é que ele oferece aos gerentes uma visão clara e em tempo real dos horários e da capacidade de sua equipe. Isso significa uma alocação de recursos mais inteligente e uma colaboração mais suave.

E fica ainda melhor: Com recursos como controle de tempo, priorização inteligente, automação de tarefas e alertas proativos de atraso, o TimeHero simplifica seus fluxos de trabalho e aumenta a produtividade da sua equipe quase que naturalmente.

Melhores recursos do TimeHero

Adicione rapidamente tarefas e projetos usando integrações, modelos, tarefas recorrentes e processamento de linguagem natural

Compartilhe projetos e atualizações com sua equipe em espaços de trabalho colaborativos

Automatize tarefas recorrentes com uma configuração única, permitindo que o TimeHero lide com tarefas repetitivas como um relógio

Limitações do TimeHero

Embora sua automação ajude a facilitar o gerenciamento de tarefas, ela pode não atender totalmente às necessidades de projetos complexos que exigem supervisão manual

Preços do TimeHero

Básico: US$ 5/mês por usuário

Pessoal: US$ 12/mês por usuário

Profissional: US$ 27/mês por usuário

Avaliações e resenhas do TimeHero

G2: 4. 4/5 (20 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (23 avaliações)

7. Taskaid (melhor para priorização de tarefas com base em dados)

via Taskaid

Você já desejou ter um assistente pessoal supereficiente para gerenciar sua lista de tarefas? Conheça o Taskaid, uma ferramenta de gerenciamento de tarefas com IA. Criado com a tecnologia de ponta GPT, o Taskaid vai além dos lembretes básicos, oferecendo planejamento inteligente de agenda e até mesmo ajustes em tempo real na sua programação.

O Taskaid se integra às suas ferramentas de escrita com IA favoritas e fornece insights para melhorar a priorização de tarefas. E, com a análise preditiva, o Taskaid pode prever quando você concluirá as tarefas e até mesmo sinalizar possíveis atrasos antes que eles prejudiquem seu progresso.

Mas isso não é tudo. O Taskaid também pode automatizar de forma inteligente a priorização de tarefas, considerando prazos, carga de trabalho e até mesmo a disponibilidade de sua equipe.

Melhores recursos do Taskaid

Colabore em tempo real com outros membros da equipe com base na disponibilidade deles

Analise as tendências de produtividade para otimizar seu fluxo de trabalho

Acesse recursos avançados na versão Pro, desbloqueando insights mais profundos e funções aprimoradas de gerenciamento de tarefas

Limitações do Taskaid

O acesso aos recursos Pro do Taskaid requer uma assinatura

Preços do Taskaid

Profissional: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Taskaid

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

8. Taskheat AI Assistant (melhor para organização de tarefas e foco)

Você está cansado de olhar para listas de tarefas intermináveis que parecem nunca diminuir? O Taskheat AI Assistant oferece uma mudança de ritmo revigorante. Em vez de apenas listar as tarefas, ele usa uma interface de fluxograma exclusiva que permite que você veja como suas tarefas se relacionam entre si.

Essa abordagem visual não é apenas bonita - é uma maneira poderosa de priorizar o que realmente importa e otimizar seu fluxo de trabalho, facilitando o gerenciamento de tarefas.

Melhores recursos do Taskheat AI Assistant

Automatize lembretes de tarefas e acompanhe facilmente o progresso

Obtenha sugestões e insights inteligentes para organizar tarefas com base em seus padrões de trabalho

Mantenha o controle de suas tarefas em qualquer lugar, sincronizando entre Mac, iPad e iPhone

Atribua tarefas a outras pessoas e colabore com equipes ou partes interessadas em grandes projetos

Limitações do Taskheat

Atualmente, o Taskheat está disponível apenas em dispositivos Mac e iOS. Isso limita a acessibilidade para usuários de dispositivos Windows ou Android

Preços do Taskheat

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Taskheat

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

9. Todoist (melhor para gerenciamento de trabalho e simplicidade)

via Todoist

O Todoist é uma ferramenta popular de gerenciamento de tarefas conhecida por sua simplicidade e versatilidade. É excelente para gerenciar tarefas diárias, mesmo em projetos complexos. Um recurso de destaque são os lembretes baseados em localização, que garantem que você nunca perca uma tarefa, como ir buscar leite quando estiver no supermercado.

Com sincronização de calendário e e-mail, funcionalidade de comando de voz e modelos personalizáveis, o Todoist ajuda você a se manter organizado e eficiente.

Melhores recursos do Todoist

Crie projetos e divida-os em tarefas e subtarefas gerenciáveis

Categorize tarefas com rótulos baseados em contexto, prioridade ou local

Crie filtros personalizados para visualizar tarefas com base em data de vencimento, prioridade e rótulos

Atribua níveis de prioridade para se concentrar em suas tarefas mais importantes

Acompanhe o progresso e mantenha-se motivado ganhando pontos de karma por tarefas concluídas

Limitações do Todoist

Não possui recursos nativos de controle de tempo, o que pode ser uma desvantagem para usuários que precisam monitorar o tempo gasto em tarefas

A plataforma oferece menos opções de personalização do que outras ferramentas, especialmente para organizar tarefas de forma visualmente flexível

Preços do Todoist

Para iniciantes: Gratuito

Profissional: US$ 2/mês por usuário

Negócios: US$ 6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4. 4/5 (mais de 750 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 2.400 avaliações)

10. Motion (melhor para otimização e gerenciamento inteligente do tempo)

via Motion

Organizar, programar e monitorar suas tarefas pode ser uma dor de cabeça, mas um sistema inteligente como o Motion simplifica tudo isso. Sua IA elimina a adivinhação do gerenciamento de suas tarefas, ajudando-o a priorizar e planejar com eficiência.

Em minha experiência, tem sido uma ferramenta transformadora para manter a produtividade e o controle de tudo.

Funciona assim: quando você cria um projeto, basta inserir suas tarefas, prioridades, prazos e durações estimadas. Em seguida, a IA do Motion assume o controle, transformando tudo de forma inteligente em uma programação otimizada e personalizada para o seu dia ou semana.

Fato divertido: As listas dão ao nosso cérebro uma dose de dopamina sempre que marcamos as coisas. É por isso que concluir uma tarefa é como ganhar uma mini loteria!

Melhores recursos do Motion

Conecte seu calendário e deixe a IA gerenciar e priorizar automaticamente suas tarefas

Crie rotinas exclusivas com base em seus hábitos de trabalho

Personalize listas de tarefas e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades específicas

Configure dependências de tarefas para que a conclusão de uma tarefa acione automaticamente a próxima

Limitações de movimento

Embora a ferramenta ofereça excelente funcionalidade, os usuários podem ter uma curva de aprendizado ao se adaptarem ao seu sistema de agendamento dinâmico

As opções de personalização para exibições de tarefas eram limitadas

Preços do Motion

Individual: US$ 19/mês

Padrão comercial: US$ 12/mês por usuário

Business Pro: Preços personalizados

Classificações e análises do Motion

G2: 4. 0/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 50 avaliações)

11. monday. com (Melhor para colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho)

A comunicação da sua equipe está presa em intermináveis linhas de e-mail e planilhas confusas? A monday.com oferece uma maneira melhor.

É uma plataforma colaborativa de gerenciamento de projetos criada para reunir equipes de todos os tamanhos, simplificar os fluxos de trabalho e manter todos na mesma página. Com sua interface visual e personalizável, você pode acompanhar o progresso, gerenciar tarefas e ver quem está fazendo o quê.

Mas a verdadeira mágica está nos recursos de automação da monday. com. Pense nisso: Gatilhos e ações personalizáveis que lidam com tarefas tediosas, como atribuições, atualizações de status e notificações. Isso libera o tempo da sua equipe, reduz os erros e permite que todos se concentrem no panorama geral - suas metas estratégicas.

melhores recursos da monday.com

Visualize tarefas e acompanhe o progresso com visualizações de quadro, incluindo Kanban, gráfico de Gantt, calendário e tabela

Integre-se a ferramentas cotidianas, como Slack, Google Drive e Microsoft Teams, para otimizar suas operações

Acompanhe o tempo gasto nas tarefas e gere relatórios detalhados para analisar a produtividade da equipe e a eficiência do projeto

Centralize a comunicação da equipe com comentários, @menções e anexos de arquivos nas tarefas.

limitações da monday. com

Embora a plataforma seja flexível, os novos usuários podem inicialmente achar que o grande número de opções de personalização é esmagador

Os preços mais altos restringem o acesso aos recursos mais avançados, o que pode ser inadequado para equipes menores ou startups

preços da monday.com

Gratuito para sempre

Básico: US$ 9/mês por usuário

Padrão: $12/mês por usuário

Profissional: US$ 19/mês por usuário

avaliações e resenhas da monday. com

G2: 4. 7/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.000 avaliações)

Você sabia? O termo "Kanban", um dos pilares do gerenciamento de projetos moderno, significa literalmente "quadro de avisos" em japonês. Ele foi inspirado na forma como os supermercados reabasteciam suas prateleiras com base na demanda dos clientes.

Automatize suas tarefas com geradores de listas com IA

O gerenciamento de tarefas não precisa ser cansativo. Os geradores de listas de tarefas com IA, como o ClickUp, transformam suas ideias em planos de ação estruturados, ajudando você a organizar tarefas, definir prioridades e dividir projetos complexos em segundos.

Com a automação baseada em IA, você pode gerar listas de tarefas com base em metas de projetos, atribuir prazos automaticamente e até mesmo receber sugestões inteligentes para otimizar seu fluxo de trabalho. Não importa se você está gerenciando um calendário de conteúdo, acompanhando leads de vendas ou planejando o lançamento de um produto, a IA do ClickUp ajuda você a ficar à frente.

Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp e deixe a IA cuidar do trabalho pesado de sua lista de tarefas!