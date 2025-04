As 10 principais ferramentas de IA para compras em 2025

Perseguir fornecedores, revisar contratos intermináveis e analisar números - o setor de compras pode parecer uma corda bamba. 🪢

Quando você pensa que tudo está sob controle, um problema de última hora com um fornecedor ou um custo inesperado desequilibra as coisas. As ferramentas de IA para procurement simplificam a tomada de decisões, fornecem insights orientados por dados, automatizam tarefas repetitivas e minimizam o erro humano.

Se você deseja reduzir as ineficiências e tomar melhores decisões de compra, aqui estão 10 soluções baseadas em IA que vale a pena conferir.

Resumo de 60 segundos Aqui está nossa lista das melhores ferramentas de IA para compras: ClickUp (Melhor para fluxos de trabalho de procurement e gerenciamento de projetos com tecnologia de IA) (Melhor para fluxos de trabalho de procurement e gerenciamento de projetos com tecnologia de IA)

SAP Ariba (Melhor para soluções de aquisição digital de ponta a ponta)

Ivalua (Melhor para opções flexíveis de personalização de procurement)

Zycus (Melhor para inteligência de gastos avançada orientada por IA)

SynerTrade (Melhor para recursos abrangentes de fonte para contrato)

GEP SMART (Melhor para source-to-pay unificado com análise avançada)

JAGGAER (Melhor para ferramentas especializadas de procurement e sourcing)

IBM Watsonx Procurement (Melhor para análise preditiva avançada em decisões de compras)

Cupa (Melhor para a transformação rápida do processo de compras)

Sievo (Melhor para análise de compras e rastreamento de economias)

A IA no setor de compras torna o processo mais rápido, mais inteligente, mais eficiente, e não mais complicado. Para escolher a ferramenta certa, é necessário focar na praticidade, nos vários casos de uso de IA e no valor de longo prazo.

Veja a seguir o que procurar na ferramenta ideal. 💁

Automação: Tarefas repetitivas, como processamento de faturas e gerenciamento de fornecedores, devem ser executadas sem supervisão constante

Insights de dados em tempo real: A IA deve rastrear gastos, sinalizar riscos e oferecer análises preditivas para apoiar a tomada de decisões informadas

Compatibilidade perfeita com o sistema: A plataforma deve se integrar perfeitamente aos fluxos de trabalho e sistemas de gerenciamento de pedidos existentes

Escalabilidade e flexibilidade: As necessidades de negócios mudam, e a ferramenta deve lidar com o aumento do volume e se adaptar às estratégias em evolução

Experiência fácil de usar: As equipes devem navegar facilmente na plataforma sem treinamento extensivo ou conhecimento técnico

Conformidade e gerenciamento de riscos: A IA deve monitorar a conformidade do fornecedor, detectar possíveis riscos e simplificar a adesão à regulamentação

você sabia? De acordo com um estudo, 90% dos líderes de compras consideraram ou já estão usando agentes de IA para otimizar as operações no próximo ano.

*Muitos fornecedores, muitos contratos e pouco tempo... A IA pode aliviar um pouco a pressão, automatizando aprovações, sinalizando riscos e ajudando você a encontrar as melhores ofertas sem intermináveis idas e vindas.

Aqui estão as principais ferramentas de IA que simplificam o processo de compras. 📝

1. ClickUp (melhor para fluxos de trabalho de procurement e gerenciamento de projetos com IA)

O trabalho atual está quebrado. Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp corrige isso com o aplicativo everything para o trabalho que combina projeto, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Ele ajuda as equipes de compras a trabalhar mais rapidamente, automatizar tarefas tediosas e organizar tudo.

Cérebro ClickUp

Destaque os principais termos do contrato e compare as propostas instantaneamente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente integrado com tecnologia de IA que simplifica os fluxos de trabalho de procurement e a tomada de decisões. Ele processa as propostas de fornecedores, extrai os principais detalhes do contrato e gera insights em tempo real.

Um gerente de compras que esteja analisando várias propostas de fornecedores pode usar o Brain para destacar as diferenças de preços, sinalizar taxas ocultas e comparar os termos lado a lado. Ela também analisa os contratos em busca de riscos, como cláusulas de renovação desfavoráveis ou penalidades, garantindo que as equipes tomem decisões informadas sem perder detalhes críticos.

Além da análise de contratos, o ClickUp Brain transforma o rastreamento de compras. As equipes obtêm relatórios instantâneos de gastos, detalhamentos de desempenho de fornecedores e insights de orçamento sem precisar vasculhar planilhas.

Obtenha insights sobre os gastos com compras e o desempenho do fornecedor usando o ClickUp Brain

Se um líder de compras precisar de um resumo trimestral dos gastos, o ClickUp Brain compila os dados e apresenta um detalhamento claro, facilitando a identificação de oportunidades de economia de custos. Ele também agiliza a comunicação com o fornecedor, resumindo os tópicos de e-mail e elaborando respostas.

Quando um fornecedor solicita a revisão das condições de pagamento, o ClickUp Brain gera uma resposta profissional com base em acordos anteriores, mantendo a consistência nas negociações.

Os usuários do ClickUp Brain também podem escolher entre vários LLMs, incluindo ChatGPT e Claude.

Automações do ClickUp

Crie automações personalizadas para gerenciar seu ciclo de compras com o ClickUp Automations

As automações do ClickUp eliminam os acompanhamentos manuais e mantêm os fluxos de trabalho de procurement em movimento.

Depois que um fornecedor envia uma proposta, o ClickUp cria automaticamente uma tarefa de revisão, atribui-a ao membro certo da equipe e notifica as partes interessadas. As solicitações de compra, as aprovações e os acompanhamentos ocorrem sem atrasos, reduzindo os gargalos e mantendo os projetos no caminho certo.

Documentos do ClickUp

Armazene e colabore em contratos de fornecedores no ClickUp Docs

O ClickUp Docs funciona como um hub centralizado para documentos de aquisição, tornando o armazenamento de contratos e a colaboração perfeitos. As equipes podem editar contratos em tempo real, deixar comentários e marcar colegas para obter feedback.

Se uma equipe jurídica estiver analisando um contrato de fornecedor, os profissionais de compras poderão atribuí-los diretamente no Docs, garantindo aprovações rápidas sem cadeias intermináveis de e-mails.

Modelo de aquisição do ClickUp

Obter modelo gratuito O modelo de compras do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a rastrear e gerenciar seus processos de compras.

Além disso, o ClickUp Procurement Template é uma estrutura pronta para uso que simplifica o gerenciamento da cadeia de suprimentos, facilitando o rastreamento, o gerenciamento e o monitoramento de todas as atividades de aquisição.

Com ferramentas visuais e bancos de dados sem código, tudo fica organizado enquanto os fornecedores e os membros da equipe colaboram sem problemas. Este modelo mantém as operações funcionando sem problemas, quer você esteja adquirindo matérias-primas ou lidando com cadeias de suprimentos complexas.

Melhores recursos do ClickUp

Rastreie tarefas de aquisição sem esforço: Crie Crie painéis ClickUp personalizáveis para gerenciar solicitações de compra, aprovações e status de contratos enquanto monitora KPIs de aquisição

Integre ferramentas de aquisição sem problemas: Conecte ERPs, software de contabilidade e bancos de dados de fornecedores ao ClickUp para obter um fluxo de trabalho unificado

Visualize o progresso das compras: Mapeie as negociações com fornecedores, aprovações e marcos de contratos com os Mapeie as negociações com fornecedores, aprovações e marcos de contratos com os quadros brancos do ClickUp

Sincronize os calendários de compras: Use o Use o ClickUp Calendar View para acompanhar as datas de vencimento dos contratos, os prazos de renovação e as próximas reuniões com fornecedores

Colabore em RFPs sem problemas: Elabore, edite e revise propostas de fornecedores em tempo real com documentos e comentários

Padronize as avaliações de fornecedores: Colete detalhes do fornecedor, pontue propostas e organize os dados do fornecedor usando o Colete detalhes do fornecedor, pontue propostas e organize os dados do fornecedor usando o ClickUp Forms

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada

Alguns recursos avançados de procurement, como painéis complexos e automações, funcionam melhor na versão desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

fato divertido: Embora a história das compras seja, na melhor das hipóteses, vaga, as práticas de compras já existem há bastante tempo! Elas remontam a 3.000 a.C. No Egito, os escribas responsáveis pelo projeto das pirâmides funcionavam como funcionários, usando papiros para registrar a quantidade de mão de obra e materiais necessários para a construção.

2. SAP Ariba (melhor para soluções de aquisição digital de ponta a ponta)

via SAP Ariba

Você já se perguntou como é gerenciar o setor de compras de uma empresa da Fortune 500? A SAP Ariba traz essa experiência diretamente para a ponta de seus dedos.

Você terá acesso a uma enorme rede de mais de 4 milhões de fornecedores pré-avaliados em todo o mundo, facilitando o sourcing. A plataforma traz a inteligência da IA para a mesa - pense em identificar os soluços da cadeia de suprimentos antes que eles aconteçam ou deixar que os robôs lidem com as incômodas correspondências de faturas.

Além disso, se já estiver usando sistemas SAP, você apreciará a facilidade com que a Ariba se integra à sua configuração existente. Isso é perfeito para quando você precisa monitorar gastos com grandes orçamentos em vários locais.

Melhores recursos do SAP Ariba

Use a solução Discovery para gerenciamento de contatos e licitações, fornecendo análises detalhadas de gastos

Identifique os principais fornecedores usando os recursos do SAP Business AI para combiná-los com suas necessidades exclusivas

Automatize o gerenciamento de itens importando planilhas de licitação do Excel para acelerar o processo

Direcione as compras para fornecedores preferenciais e garanta que eles atendam aos critérios de procurement

Limitações do SAP Ariba

Ela enfrenta desafios na integração com os principais sistemas de aquisição direta, o que envolve processos complexos como gerenciamento de estoque e planejamento de produção

Ela não oferece suporte a uma colaboração mais profunda com o fornecedor

Preços do SAP Ariba

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SAP Ariba

G2: 4. 1/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 3. 7/5 (mais de 75 avaliações)

você sabia? Espera-se que o mercado global de compras como serviço atinja US$ 15,12 bilhões até 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,6% de 2024 a 2031.

3. Ivalua (melhor para empresas que desejam opções flexíveis de personalização de compras)

via Ivalua

A Ivalua permite que você crie um ecossistema de compras que reflete seus processos comerciais exclusivos. Você encontrará opções de configuração profundas que se adaptam ao seu fluxo de trabalho - e não o contrário. A plataforma se destaca ao lidar com relacionamentos complexos com fornecedores e requisitos de conformidade multirregional.

E se você estiver preocupado com o dimensionamento futuro, a Ivalua cresce junto com sua empresa. Sua abordagem modular significa que você paga apenas pelo que precisa, tornando-a particularmente atraente para empresas de médio porte que desejam expandir.

Melhores recursos da Ivalua

Gerencie a análise de compras, incluindo vários catálogos de fornecedores em um painel unificado e recursos de relatórios usando a tecnologia OLAP Cube

Amplie ou reduza os módulos com base nas demandas sazonais e crie pontos de verificação de conformidade específicos da região

Integre todos os aspectos do processo de source-to-pay, incluindo sourcing, procurement, gerenciamento de contratos e gerenciamento de fornecedores

Automatize muitos aspectos da integração de fornecedores, reduzindo a necessidade de inteligência humana e acelerando a integração

Limitações da Ivalua

Custos de configuração inicial mais altos em comparação com os concorrentes

Requer suporte de TI dedicado para personalizações avançadas

As ferramentas de análise precisam de conhecimento técnico para maximizar

Preços da Ivalua

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Ivalua

G2: 4. 3/5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: Como usar a IA para automatizar tarefas

4. Zycus (melhor para organizações que priorizam inteligência de gastos avançada orientada por IA)

via Zycus

A Zycus é excelente em transformar dados de gastos complexos em insights acionáveis por meio de seu mecanismo de IA. Você identificará padrões de gastos que normalmente passam despercebidos, enquanto o assistente de sourcing cognitivo ajuda a prever os riscos do fornecedor antes que eles apareçam.

Para as equipes que se afogam em dados de compras, a Zycus oferece uma abordagem inovadora para análises detalhadas. Ela se destaca especialmente por sua capacidade de categorizar automaticamente as despesas e identificar oportunidades de economia em todos os departamentos.

Melhores recursos da Zycus

Monitore e avalie o desempenho do fornecedor em relação às principais métricas para fortalecer os relacionamentos e melhorar as negociações

Garanta um fluxo de dados tranquilo e atualizações em tempo real conectando o Zycus com suas plataformas ERP existentes

Automatize as verificações de conformidade nos fluxos de trabalho de procurement para atender às políticas internas e às regulamentações externas

Utilize ferramentas robustas de gerenciamento de contratos para otimizar a aquisição de serviços e manter registros de contratos organizados

Limitações da Zycus

O processamento de PDFs ocasionalmente perde detalhes importantes

Opções limitadas de integração com sistemas ERP mais recentes

Modelos básicos de relatórios carecem de flexibilidade

Preços da Zycus

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Zycus

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Ao avaliar os fornecedores, observe suas capacidades de agregar valor, não apenas o custo. Isso envolve a compreensão do mercado, a análise das categorias de despesas e a criação de relacionamentos de longo prazo com os fornecedores.

5. SynerTrade (Melhor para recursos abrangentes de fonte para contrato)

via SynerTrade

A SynerTrade oferece recursos poderosos de source-to-contract com um foco intenso nas regulamentações da UE. Seu tratamento perfeito de transações em várias moedas e requisitos fiscais específicos da região garante conformidade e eficiência. Além disso, sua análise de gastos baseada em IA revela oportunidades de economia ocultas, otimizando sua estratégia de compras.

A plataforma oferece ferramentas avançadas de negociação que tornam a seleção de fornecedores mais estratégica. Ela realmente se destaca quando você precisa manter a conformidade em vários mercados europeus.

Melhores recursos da SynerTrade

Execute RFPs de várias rodadas com pontuação automatizada e acompanhe as métricas de sustentabilidade em toda a sua cadeia de suprimentos

Lide com transações em várias moedas sem problemas e crie fluxos de trabalho personalizados para conformidade regional

Projete cenários avançados de leilão para sourcing estratégico

Use o recurso Procure-to-Pay para simplificar todo o processo de aquisição, desde a requisição até o pagamento

Limitações da SynerTrade

O sistema de gerenciamento de documentos parece desajeitado

Integração limitada com sistemas de pagamento não europeus

Preços da SynerTrade

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da SynerTrade

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

fato divertido: Os antigos romanos criaram contratos com escribas para negociar com fornecedores privados. Na Grã-Bretanha, William, o Conquistador, iniciou um sistema para registrar as cobranças de impostos. Esses são alguns dos primeiros exemplos de práticas de aquisição.

6. GEP SMART (melhor para source-to-pay unificado com análises avançadas)

via GEP SMART

A GEP SMART elimina a complexidade das compras e a transforma em insights claros e acionáveis. A plataforma se destaca por sua capacidade de unificar os processos de compras diretas e indiretas.

Você encontrará ferramentas sofisticadas de gerenciamento de categorias que ajudam a otimizar seus relacionamentos com fornecedores. Os recursos móveis nativos garantem que você possa gerenciar as tarefas de procurement de qualquer lugar. Para organizações que lidam com vários ERPs, o GEP SMART oferece recursos de integração perfeita que mantêm a consistência dos dados entre os sistemas.

melhores recursos do GEP SMART

Unifique o gerenciamento de gastos diretos e indiretos e crie fluxos de trabalho de procurement específicos por categoria

Utilize a IA avançada para classificar faturas com precisão, aprimorar os processos de aquisição e maximizar a economia de custos.

Aproveite a automação de processos robóticos (RPA) para eliminar tarefas repetitivas e reduzir erros manuais

Identifique e acompanhe as oportunidades de economia de custos com o rastreamento automatizado de economias

Limitações do GEP SMART

O cronograma de implementação excede a média do setor, e a personalização de relatórios exige conhecimento técnico especializado

A funcionalidade de pesquisa é lenta e apresenta erros

preços do GEP SMART

Preços personalizados

Classificações e resenhas GEP SMART*

G2: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Desenvolva uma estrutura para avaliações contínuas de fornecedores com base em critérios como qualidade, confiabilidade, preços e práticas de ESG. Use painéis de avaliação para comparar o desempenho do fornecedor de forma objetiva.

via JAGGAER

O JAGGAER foi desenvolvido para organizações com necessidades de aquisição altamente especializadas, principalmente instituições acadêmicas e organizações de pesquisa. A plataforma se adapta ao gerenciamento de ciclos orçamentários de projetos educacionais e aos requisitos de compras com base em subsídios.

Seus fluxos de trabalho especializados a tornam ideal para a aquisição de equipamentos de laboratório e materiais de pesquisa e para o rastreamento de hierarquias de aprovação complexas. Além disso, a plataforma é compatível com os requisitos de conformidade e auditoria do setor público.

Melhores recursos do JAGGAER

Simplifique as compras baseadas em subsídios entre departamentos, mantendo o alinhamento com os requisitos de financiamento

Acompanhe os gastos em relação a vários subsídios e fontes de financiamento com regras de alocação automatizadas

Gere relatórios abrangentes para requisitos de auditoria do setor público com verificações de conformidade incorporadas

Limitações da JAGGAER

Opções de configuração complexas sobrecarregam as instituições menores

A integração com sistemas legados exige uma ampla personalização e flexibilidade limitada nos modelos de relatórios padrão

Preços da JAGGAER

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da JAGGAER

G2: 4. 4/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 20 avaliações)

💡 Dica profissional: Documente e aplique políticas de aquisição para garantir a consistência. Revise regularmente essas políticas para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e às necessidades organizacionais.

8. IBM Watsonx Procurement (melhor para análise preditiva avançada em decisões de compras)

via IBM Watsonx

O IBM Watsonx Procurement foi projetado para empresas que dependem de insights orientados por IA para tomar decisões de compras. A plataforma analisa dados não estruturados de fornecedores, prevê interrupções e otimiza as estratégias de compras. Ela aproveita o aprendizado de máquina para prever os riscos da cadeia de suprimentos e identificar possíveis oportunidades de economia de custos.

Melhores recursos do IBM Watsonx Procurement

Crie perfis de risco dinâmicos para fornecedores e analise tendências de desempenho e condições de mercado para prever possíveis interrupções antes que elas ocorram

Transforme dados de procurement não estruturados em insights significativos usando o processamento de linguagem natural

Otimize os níveis de estoque em vários locais usando algoritmos de previsão de demanda preditiva

Automatize a análise de contratos e a verificação de conformidade por meio de recursos avançados de compreensão de documentos

Limitações do IBM Watsonx Procurement

Requer um volume de dados significativo para o desempenho ideal da IA

Ela tem limitações regionais para determinados recursos, como notebook e refinaria de dados, o que pode afetar as operações globais de procurement

Preços do IBM Watsonx Procurement

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do IBM Watsonx Procurement

G2: 4. 4/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Coupa (melhor para transformação rápida do processo de compras)

via Coupa

A Coupa elimina a complexidade das compras sem sacrificar a funcionalidade. A plataforma se concentra na rápida adoção do usuário por meio de uma interface intuitiva.

Você notará como a AI inteligente trabalha silenciosamente em segundo plano, sugerindo melhorias no processo e sinalizando possíveis economias. A plataforma é excelente para conectar todos os pontos de contato de gastos - desde solicitações de compra até pagamentos de faturas. Excelente para equipes cansadas de alternar entre ferramentas de gerenciamento de fornecedores, a Coupa coloca tudo sob um único teto digital.

Melhores recursos da Cupa

Implante benchmarks de gastos com base na comunidade para negociar melhores contratos com fornecedores e identificar economias

Conecte o gerenciamento de despesas, as compras e as contas a pagar em uma única experiência de plataforma unificada

Simplifique a integração de fornecedores por meio de processos automatizados de verificação e gerenciamento de riscos de fornecedores

Limitações de cupa

Os recursos avançados são pagos por meio de preços anuais e premium

A configuração de relatórios personalizados requer conhecimento técnico

A ferramenta oferece flexibilidade limitada nas modificações do fluxo de trabalho

Preços da Cupa

Grátis

Verificado: US$ 549/ano

Suporte Premium: Mais de US$ 499/ano

Avançado: US$ 4.800/ano

Avaliações e resenhas da Cupa

G2: 4. 2/5 (mais de 530 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 100 avaliações)

10. Sievo (melhor para organizações orientadas por dados com foco em análise de compras e rastreamento de economias)

via Sievo

A Sievo se destaca por sua análise especializada de compras. A plataforma se destaca por transformar dados brutos de procurement em insights significativos de economia por meio de ferramentas avançadas de análise de gastos. Para as equipes comprometidas com o acompanhamento e a validação das economias em compras, as ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida das economias da Sievo preenchem a lacuna entre as economias projetadas e as realizadas, garantindo transparência e precisão.

Melhores recursos do Sievo

Transforme dados brutos de procurement em insights acionáveis por meio de classificação e enriquecimento automatizados

Acompanhe as iniciativas de economia desde a identificação até a realização com monitoramento detalhado de marcos

Gere previsões de gastos precisas usando algoritmos de aprendizado de máquina e padrões históricos de gastos

Limitações do Sievo

Concentra-se principalmente em análises e não em compras transacionais

A implementação requer uma preparação significativa de dados e recursos limitados de execução direta de procurement

Preços da Sievo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sievo

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: Como usar a IA no gerenciamento de operações (casos de uso e ferramentas)

ClickUp Brain para todas as suas necessidades de aquisição

As equipes de compras lidam com grandes riscos - orçamentos, contratos e gerenciamento de relacionamento com fornecedores que não podem permitir erros. É por isso que a eficiência é uma necessidade.

A inteligência artificial ajuda a eliminar o ruído, mas o sistema certo faz toda a diferença.

O ClickUp reúne tudo em um só lugar: automação que elimina gargalos, mitigação de riscos, rastreamento de contratos que mantém as coisas sob controle e gerenciamento de fornecedores que permanece cristalino.

Sem complicação excessiva. Sem perda de tempo. Apenas uma maneira simplificada de manter o procurement eficiente, responsável e fácil de gerenciar.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅