As 10 principais ferramentas de geração de ideias de produtos com IA para 2025

Tudo começa com uma ideia.

Todos os produtos de sucesso têm uma coisa em comum: começaram com uma grande ideia. Pense nisso: seu aplicativo favorito, aquele aparelho de cozinha revolucionário ou até mesmo aquela peça de tecnologia peculiar que você nunca soube que precisava.

No entanto, como 42% das startups fracassam devido à falta de necessidade do mercado, encontrar a ideia certa para o seu produto pode significar tudo. Ter novas ideias ou ideias diversas em mãos não é apenas algo agradável, mas um item obrigatório à medida que você continua a inovar.

É aí que os geradores de ideias de produtos com IA entram em ação. Essas ferramentas ajudam você a superar bloqueios criativos, identificar tendências e gerar ideias que os clientes realmente desejam.

Se você deseja criar a próxima grande novidade ou economizar tempo, a ferramenta certa pode fazer uma enorme diferença.

Este artigo explorará as 10 principais ferramentas para inspirar sua próxima ideia inovadora.

O que você deve procurar nos geradores de ideias de produtos?

Há alguns aspectos essenciais a serem considerados ao escolher um gerador de ideias de produtos. A ferramenta certa pode ajudá-lo a despertar novas ideias, superar bloqueios criativos e focar seu processo de ideação de produtos.

Com tantas opções, é fundamental encontrar uma que atenda às suas necessidades sem sobrecarregá-lo. Aqui estão alguns fatores importantes que você deve ter em mente:

Facilidade de uso: Encontre uma ferramenta que seja simples e intuitiva para que você possa começar a gerar ideias imediatamente, sem uma curva de aprendizado acentuada

Sugestões diversificadas: Procure um gerador que ofereça uma variedade de ideias, pois perspectivas diferentes podem inspirar produtos mais criativos e inovadores

Ideação estruturada: Escolha uma ferramenta que ofereça estrutura para orientar seu pensamento e ajudá-lo a priorizar as ideias com base na viabilidade ou no impacto potencial

Opções econômicas: Considere seu orçamento ao escolher uma ferramenta gratuita ou uma com taxa única ou assinatura

Avaliações de usuários: Estude as avaliações antes de se comprometer a verificar se a ferramenta cumpre suas promessas e oferece um bom valor

👀 Você sabia? No início dos anos 2000, o Google introduziu o "20% Time", dando aos funcionários um dia para trabalhar em ideias de projetos fora de suas responsabilidades normais. Essa iniciativa levou à criação de produtos importantes como o Gmail e o Google News!

Quer saber como obter as ideias da IA? Veja aqui. 👇🏼

Os 10 melhores geradores de ideias de produtos

Aqui está uma lista com os 10 melhores geradores de ideias de produtos para ajudar a despertar sua criatividade e dar início a essas ideias.

1. ClickUp (melhor para geração de ideias orientada por IA e fluxos de trabalho automatizados)

Deixe o ClickUp Brain ilustrar sua próxima grande ideia de produto

Você tem os fundamentos da sua próxima grande ideia, mas agora precisa de ideias novas e práticas. Talvez uma ferramenta que possa pegar sua linha de pensamento e gerar um plano coerente com ela?

É aqui que entra o ClickUp! É o aplicativo tudo para o trabalho que levará sua ideia de algumas linhas de brilhantismo a um plano e execução acionáveis.

Comece sua ideação com o ClickUp Brain. Pense nele como seu segundo em comando. Sua rede neural funciona como mais do que apenas um gerador de ideias de IA autônomo. O ClickUp Brain conecta suas tarefas e notas de reunião já existentes para fornecer ideias e detalhes mais relevantes.

Essa ferramenta ajuda a gerar ideias de produtos diretamente no fluxo de gerenciamento de projetos, facilitando a realização de sessões de brainstorming e a adaptação em equipe. Você também tem acesso a mais prompts específicos de função contextualizados para a tarefa.

Depois de gerar sua ideia brilhante de produto, o ClickUp continua ao seu lado durante a implementação.

Crie e colabore nas próximas etapas de sua ideia no ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, você pode colaborar com sua equipe para delinear os detalhes, criar o roteiro e refinar o plano. Os Docs permitem que você organize tudo em um só lugar, garantindo que todos estejam na mesma página enquanto você dá vida à ideia. Por exemplo, o modelo de roteiro de produto do ClickUp permite que você estruture e lance sua ideia como um plano de ação imediatamente!

Faça brainstorming de ideias com sua equipe no ClickUp Chat

Precisa de um feedback ou contribuição rápida? O ClickUp Chat é perfeito para discussões em tempo real, seja para discutir ideias com a equipe ou para obter esclarecimentos instantâneos sobre detalhes importantes. Tudo isso sem sair da plataforma.

Para se aprofundar em detalhes, o ClickUp Comments permite que você deixe anotações detalhadas em tarefas ou documentos. Você pode compartilhar seus pensamentos, fazer perguntas e manter o foco da conversa, garantindo que nenhuma ideia ou detalhe se perca.

E não se esqueça das @menções! Esse recurso permite marcar os membros da equipe diretamente em discussões ou tarefas, garantindo que as pessoas certas estejam constantemente envolvidas e prontas para agir. Seja no brainstorming ou na tomada de decisões, as menções o ajudam a manter o andamento das coisas com eficiência.

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho com tecnologia de IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Melhores recursos do ClickUp

Use mapas mentais com IA para dividir visualmente ideias complexas de produtos em etapas acionáveis

Confie no controle de tempo e no gerenciamento de marcos para monitorar o progresso da sua ideia e manter o cronograma

Economize tempo permitindo que as automações lidem automaticamente com tarefas repetitivas, como lembretes e atribuições

Simplifique seu processo com modelos pré-criados que o orientam no processo de geração de ideias

Melhore o trabalho em equipe com integrações como o Slack e o Google Drive para melhorar a comunicação e o gerenciamento de recursos

Limitações do ClickUp

Visualizações específicas, como Gantt, podem ter funcionalidades limitadas no aplicativo móvel

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para alguns usuários

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

*Nos últimos anos, transferimos todo o nosso gerenciamento de projetos, de produtos e de recursos para o ClickUp. Essa mudança para o uso do ClickUp em todas as equipes proporcionou um hub centralizado para que todas as nossas equipes + usuários existam e possam organizar seu próprio trabalho e, ao mesmo tempo, acompanhar os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é excelente para que CS, Vendas e nossa equipe de Desenvolvimento gerenciem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

Dica profissional: Aumente a produtividade com os modelos de prompt de IA do ClickUp para acelerar a geração de ideias e permitir que você se concentre em outros aspectos.

2. Feedough (a melhor plataforma para gerar ideias inovadoras para sua startup)

via Feedough

O Feedough Idea Product Generator é uma ferramenta útil para empresas e indivíduos que buscam gerar ideias criativas e refinar seus fluxos de trabalho.

Com tecnologia de IA, ela oferece sugestões personalizadas para o desenvolvimento de produtos, estratégias de lançamento e soluções de negócios para ajudá-lo a encontrar conceitos inovadores.

Voltada para empreendedores e startups, ela também oferece vários recursos e estruturas para apoiar o processo de ideação. No entanto, vale a pena observar que a ferramenta se concentra principalmente na geração de ideias e não inclui recursos avançados de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Feedough

Acompanhe as tendências emergentes para ajudar a impulsionar seus negócios

Obtenha feedback honesto dos usuários para testar suas ideias e ajustá-las para o sucesso

Estude os concorrentes para encontrar lacunas e ser mais esperto que o mercado

Planeje a jornada do seu produto, desde o conceito até o lançamento, com as ferramentas de roteiro baseadas em IA

Limitações do Feedough

O Feedough não oferece análise de desempenho ou relatórios

Ela não possui recursos de colaboração para compartilhar e trabalhar em ideias com outras pessoas

Preços do Feedough

Grátis para sempre

Avaliações e resenhas do Feedough

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

3. Leiga (Melhor para visualização de ideias)

via Leiga

A Leiga é uma solução de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA que ajuda empreendedores e empresas a transformar ideias em realidade.

As ferramentas com tecnologia de IA da Leiga facilitam a geração de ideias de produtos, auxiliando no brainstorming por meio de prompts e sugestões e gerando histórias de usuários claras e consistentes com base nos requisitos do projeto, essenciais para definir os recursos do produto em um ambiente ágil. Elas podem até mesmo ajudá-lo a gerar a documentação do PRD depois que você tiver uma ideia sólida do produto.

Não importa se você é um fundador de startup tentando definir o conceito de produto perfeito ou se é uma empresa que deseja ficar por dentro das tendências do mercado, a Leiga está ao seu lado.

Melhores recursos do Leiga

Gerar ideias de produtos com IA

Automatize o PRD e a criação de histórias de usuários

Integre-se a ferramentas como Jira, Figma e Slack para trabalhar melhor com sua equipe

Acesse os plug-ins JetBrains e VSCode para simplificar o fluxo de trabalho

Limitações da Leiga

O Leiga não tem aplicativos móveis, o que significa que a maior parte do seu trabalho terá de ser feita apenas no desktop

Ela foi projetada principalmente para a geração e o planejamento de ideias, o que significa que algumas equipes talvez precisem contar com software adicional para execução e acompanhamento em estágios posteriores

O plano gratuito tem uma limitação de 10 usuários e 20 campos personalizados

Preços da Leiga

Plano inicial: Gratuito para sempre

Plano padrão: US$ 10 por mês

Plano Profissional: US$ 25 por mês

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Leiga

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

4. NoteGPT (melhor para resumir conteúdo e fazer anotações)

via NoteGPT

O brainstorming de ideias de produtos pode ficar confuso, mas o NoteGPT mantém tudo em um só lugar. Ele ajuda você a capturar seus conceitos, refiná-los em insights práticos e organizá-los para facilitar o acesso.

Por exemplo, se você fornecer ao NoteGPT palavras-chave, setores ou públicos-alvo, a IA gerará ideias de produtos relevantes com base na análise de um vasto conjunto de dados de anotações e informações.

Seja desenvolvendo novos produtos ou explorando melhorias, ela garante que suas ideias estejam estruturadas e prontas para impulsionar a inovação. Ela é perfeita para quem quer transformar pensamentos rápidos em planos claros e organizados.

Melhores recursos do NoteGPT

Analise as tendências e as necessidades dos consumidores para sugerir conceitos inovadores

Acesse prompts estruturados e orientados por IA para refinar seu processo de brainstorming

Identifique lacunas nas soluções existentes analisando notas relacionadas ao feedback do usuário, pontos problemáticos e necessidades não atendidas

Crie personas de usuários e, em seguida, gere ideias de produtos adaptadas a essas personas específicas

Limitações do NoteGPT

NotaA GPT pode não permitir a adaptação profunda das ideias geradas a modelos de negócios ou setores específicos

Faltam ferramentas para dar suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos pós-geração de ideias

Preços do NoteGPT

Gratuito: Uso limitado

Pro: $9,99/mês

Ilimitado: $29/mês

Pro Plus: US$ 19 por mês

Avaliações e resenhas do NoteGPT

G2 : Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

5. Ideanote (melhor para gerenciamento colaborativo de ideias e acompanhamento de inovações)

via Ideanote

O Ideanote é uma plataforma de gerenciamento de ideias apoiada por inteligência artificial. Ele fornece uma plataforma centralizada onde as ideias podem ser coletadas, organizadas e priorizadas, facilitando a passagem do brainstorming para a implementação.

Um dos recursos de destaque é que ela permite que você lance campanhas de ideias direcionadas e focadas em desafios comerciais específicos. Você também pode usá-la para acompanhar as principais métricas, identificar os principais inovadores e medir o ROI de seus esforços de inovação com painéis e relatórios personalizáveis.

Ela oferece suporte a todo o processo de ideação com fluxos de trabalho personalizáveis, ferramentas específicas para funções e integrações.

Melhores recursos do Ideanote

Obtenha acesso ilimitado aos convidados e à coleção de ideias

Visualize sua ideação com um roteiro de produto

Acesse modelos prontos para uso para dar início ao seu processo de ideação

Promova a colaboração e a interação com recursos como perfis sociais, notificações e placares de líderes

Limitações do Ideanote

Os recursos de colaboração podem ser insuficientes para projetos maiores e mais complexos que exigem um envolvimento multifuncional mais profundo

A ferramenta pode não se integrar a tantas plataformas de terceiros quanto alguns usuários preferem, limitando a flexibilidade ao se conectar com outros sistemas

Preços do Ideanote

Essa ferramenta de gerenciamento de ideias oferece três planos de preços:

Gratuito: Uso limitado

Escala: $7/mês

Ultimate: A partir de US$ 899 por mês

Avaliações e resenhas do Ideanote

G2: 4. 7/5 (mais de 280 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 100 avaliações)

Fato curioso: No início dos anos 1900, "brainstorm" se referia à insanidade temporária. No entanto, o executivo de publicidade Alex Osborn o redefiniu mais tarde, usando o termo para incentivar o pensamento criativo em ambientes de grupo. E o resto é história!

6. Taskade (melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho orientado por IA)

via Taskade

Seja sozinho ou com uma equipe, o Taskade ajuda a capturar ideias e a colaborar em um só lugar.

Ele vem com um assistente de IA que pode ajudá-lo a fazer brainstorming de ideias, superar bloqueios criativos e explorar novos conceitos. Você pode usar comandos como /brainstorm para gerar ideias sobre um tópico específico.

Depois de gerar algumas ideias, você pode usar os recursos de gerenciamento de tarefas do Taskade para organizá-las, priorizá-las e atribuí-las aos membros da equipe. Isso pode ajudá-lo a passar da fase de geração de ideias para a fase de planejamento e execução.

Melhores recursos do Taskade

Capture e organize ideias rapidamente com modelos personalizáveis

Organize e conecte visualmente as ideias usando ferramentas de mapeamento mental dentro da plataforma

Colabore com os membros da equipe em tempo real para brainstorming e desenvolvimento de ideias

Acesse o AI Project Studio para criar mapas mentais e fluxos de trabalho

Limitações do Taskade

O upload de vários documentos pesados pode causar falhas e lentidão

Os principais recursos, como gráficos de Gantt e controle de tempo, ainda não estão disponíveis

O armazenamento é limitado nos planos de nível inferior

Preços da Taskade

Grátis para sempre

Taskade Pro: US$ 10/mês por usuário

Taskade for Teams: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

7. Voilà (Melhor para criação de conteúdo com IA)

via Voilà

Está com dificuldades para encontrar o tom certo para sua ideia? Voilà pode ser o que você precisa.

O Voilà é um gerador de ideias baseado em IA projetado para ajudar equipes e indivíduos a criar, escrever, resumir e fazer brainstorming para sua próxima grande ideia.

Ele pode ler sites, artigos, URLs e conversas por e-mail e ajudá-lo a resumir, reescrever, traduzir, responder ou criar novo conteúdo. Um recurso útil para a pesquisa de ideias!

Melhores recursos do Voila

Resuma ou analise o conteúdo de documentos e planilhas

Manipule imagens de produtos ou cenários existentes para explorar possibilidades "e se".

Acesse uma biblioteca de prompts especializados e testados em batalha para geração de ideias

Colabore em tempo real com sua equipe para trabalhar nas ideias

Limitações de Voila

Alguns usuários acham o aplicativo móvel mais complicado de navegar do que a versão para desktop

A versão gratuita usa IA básica, o que pode afetar a precisão de seus resultados

Preços de Voilà

Grátis para sempre

Premium: US$ 8/mês

Ultimate: US$ 16/mês

Avaliações e resenhas do Voilà

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

8. Docuopia (Melhor para criação e gerenciamento de documentos)

via Docuopia

Deseja um local centralizado para gerenciar seu trabalho e suas ideias? A Docuopia oferece uma solução simplificada para criar, armazenar e colaborar em documentos.

A plataforma ajuda a manter tudo organizado e acessível para que as equipes possam desenvolver ideias rapidamente sem caos. Quando você encontra a ideia perfeita, a plataforma oferece recursos de edição de texto como o PRD Review para ajudar a descobrir possíveis melhorias e manter a documentação em dia.

Melhores recursos do Docuopia

Automatize o fluxo de trabalho de documentos para aumentar a eficiência

Converta texto em diagramas usando o Diagram AI para obter visuais mais claros

Gerar rascunhos assistidos por IA para documentos de requisitos de produtos (PRDs)

Limitações da Docuopia

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos para equipes maiores ou fluxos de trabalho complexos

Capacidade limitada de formato de documento e opções restritas de personalização

O processo de integração de ferramentas pode ser complicado para algumas equipes

Preços da Docuopia

Essa ferramenta de redação oferece três planos de preços:

Plano inicial: Gratuito para sempre

Plano padrão: US$ 10 por mês

Avaliações e classificações do Docuopia

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

Dica profissional: Use técnicas de ideação como o SCAMPER para gerar novas ideias de produtos que atendam às necessidades de seus clientes.

9. LA NPDT (Melhor para transformar ideias em produtos prontos para o mercado)

via LA NPDT

A LA New Product Development Team é uma empresa líder em desenvolvimento de produtos, conhecida por trazer novas perspectivas para a geração de ideias e pesquisa de mercado.

Seu gerador de ideias de produtos com IA pode ser seu assistente na jornada para o processo de inovação e ideação. Com base em informações específicas, como seu setor, público-alvo e preferências, ele pode gerar uma lista de ideias de produtos exclusivos que podem ajudar a criar ou expandir seu portfólio.

No entanto, uma desvantagem notável é a falta de uma avaliação gratuita, o que pode dificultar a avaliação da ferramenta antes de se comprometer com uma assinatura. Apesar disso, ela oferece um suporte valioso para empresas que buscam desenvolver novos produtos e ficar à frente das tendências do mercado.

Melhores recursos do LA NPDT

Gere um resumo em PDF de suas ideias para facilitar a consulta

Explore ideias para renovar as linhas de produtos existentes com conceitos novos e inovadores Personalize a geração de ideias para se adequar a setores específicos e obter resultados direcionados

Limitações do LA NPDT

Falta de opções de integração com outras ferramentas

Ela não oferece recursos avançados para necessidades mais complexas

Preços do LA NPDT

uS$ 1,99 por geração de ideias

Avaliações e classificações do LA NPDT

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

10. MyMap (melhor para visualizar e organizar ideias)

via MyMap

Com a MyMap, você obtém uma plataforma que aumenta a criatividade e a produtividade com ferramentas baseadas em IA e modelos fáceis de usar.

Ela ajuda você a organizar ideias rapidamente usando um copiloto de IA para categorizar e conectar conceitos relacionados, economizando tempo e permitindo que você se concentre na criatividade.

Recursos como ConceptMap para aprendizado, NoteMap para fazer anotações e StoryMap e ChatMap adicionam IA ao seu processo de brainstorming.

No entanto, apesar de ser fácil de usar com várias opções de mapeamento, ela não oferece integrações com outras ferramentas.

Melhores recursos do MyMap

Faça a curadoria de ideias com algoritmos avançados

Divida projetos complexos em tarefas gerenciáveis usando o criador de mapas mentais com IA

Obtenha suporte em vários idiomas para maior flexibilidade

Limitações do MyMap

Alguns usuários tiveram problemas para cancelar assinaturas

Ela não oferece recursos avançados de gerenciamento de projetos, o que a torna menos adequada para projetos maiores e mais complexos

Preços do MyMap

Básico: Gratuito para sempre

Pro: $20/mês

Equipe Pro: US$ 25/mês

Avaliações e resenhas do MyMap

G2: Classificações não disponíveis

Capítulo: Classificações não disponíveis

Dê vida às suas ideias com o ClickUp

Você sabia que uma pessoa comum tem cerca de 6.000 pensamentos por dia? Com tantas ideias circulando por aí, não é de surpreender que as melhores ideias às vezes passem despercebidas.

Mas com um gerador de ideias de produtos com IA, você pode capturá-las e refiná-las, facilitando a concretização de suas ideias. Mas aqui está a diferença: embora muitas ferramentas ajudem você a fazer um brainstorming, o ClickUp vai além de apenas organizar seus pensamentos.

É a sua solução completa, transformando ideias dispersas em planos acionáveis. Então, por que apenas gerar ideias quando você pode realmente dar vida a elas?

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a transformar sua visão em realidade!