TidyCal vs. Calendly: qual é a melhor ferramenta de agendamento de reuniões?

"Você está livre na sexta-feira? "

"A quinta-feira funciona em seu lugar? "

"5 pm? "

"Talvez ao meio-dia? "

Suas chamadas e e-mails de agendamento de reuniões são parecidos com estes? Coordenar chamadas para sua equipe e clientes, especialmente em vários fusos horários, pode ser como tentar escapar de um labirinto com os olhos vendados.

Claro, existe o Google Calendar. Mas você precisa fazer trocas ou vincular calendários para encontrar um horário conveniente para todos os envolvidos. A busca por essa conveniência pode ser um incômodo significativo para a administração de seus negócios.

Você precisa de calendários on-line mais inteligentes a seu serviço. E isso geralmente se resume a isso: TidyCal vs. Calendly. Ambos prometem simplificar seu agendamento, mas qual deles realmente oferece o melhor valor para suas necessidades?

Vamos descobrir. Psst... se nenhuma das ferramentas parecer adequada, também temos um terceiro bônus para simplificar o gerenciamento de calendários: ClickUp!

O que é o TidyCal?

O TidyCal é uma ferramenta de agendamento de calendário on-line criada pela AppSumo para simplificar o processo de agendamento de compromissos para indivíduos e pequenas empresas. Seu objetivo é oferecer uma alternativa econômica ao Calendly.

Em 2021, o TidyCal entrou em cena com algo que fez os ouvidos dos empresários se animarem: acesso vitalício que parecia bom demais para ser verdade. (Alerta de spoiler: não era)

Enquanto a maioria das ferramentas de agendamento tenta ser tudo para todos, o TidyCal adotou uma abordagem diferente. O aplicativo eliminou os detalhes e se concentrou na acessibilidade e simplicidade para pequenas empresas e empreendedores individuais.

A ferramenta lida com tudo, desde consultas individuais até reuniões de equipe, oferecendo os principais recursos de agendamento sem sobrecarregar os usuários.

Recursos do TidyCal

Ao explorar vários aplicativos de planejamento diário no mercado, você descobrirá que a abordagem do TidyCal para agendamento combina simplicidade com funcionalidade inteligente. Cada recurso funciona para resolver desafios de agendamento do mundo real sem sobrecarregar os usuários.

Aqui está uma análise detalhada do que faz o TidyCal se destacar:

1. Integração inteligente de calendários

via TidyCal

Lembra-se de quando você tinha duas marcações porque seus calendários não estavam sincronizados? O TidyCal elimina esse cenário de pesadelo com a sincronização em tempo real entre o Google Calendar, o Outlook e outros calendários importantes.

A plataforma atualiza automaticamente sua disponibilidade em todas as ferramentas de agendamento de calendário on-line conectadas em tempo real.

Por exemplo, se você for um consultor que gerencia reuniões com clientes e compromissos pessoais, o TidyCal bloqueia automaticamente os horários em todos os seus calendários quando alguém marca uma sessão.

2. Páginas de agendamento personalizáveis

via TidyCal

Sua página de agendamento costuma ser o primeiro ponto de contato dos clientes com seu processo comercial. O TidyCal transforma essa interação em uma experiência perfeita com o seguinte:

Tempos de buffer personalizados entre reuniões para ajudá-lo a se preparar ou lidar com excessos

Janelas de disponibilidade flexíveis que se adaptam ao seu estilo de trabalho

Vários tipos de agendamento para diferentes serviços (perfeito para coaches que oferecem tanto chamadas de descoberta de 30 minutos quanto sessões de aprofundamento de 60 minutos)

Elementos de marca que mantêm sua identidade profissional

3. Gerenciamento de reuniões de grupo

via Tidycal

Você já tentou coordenar uma reunião com cinco pessoas em três fusos horários? Na maioria das vezes, é uma bagunça. O TidyCal lida com isso de forma elegante.

O recurso de agendamento de grupos da plataforma não se limita a encontrar os horários disponíveis - ele sugere de forma inteligente os horários que funcionam em diferentes fusos horários, leva em conta as horas de trabalho de cada participante e até mesmo considera os compromissos recorrentes.

Isso é particularmente valioso para equipes globais que gerenciam apresentações de clientes ou sincronizações semanais de equipes.

4. Notificações automatizadas de eventos

via TidyCal

Depois de configurar seu fluxo de trabalho, o TidyCal cuida das tarefas tediosas. Ele envia e-mails de confirmação instantânea com anexos de calendário para que os participantes possam salvar o evento com facilidade.

Você pode personalizar as sequências de lembretes, como um empurrãozinho 24 horas ou uma hora antes da reunião, garantindo que ninguém se esqueça de comparecer. As mensagens de acompanhamento com resumos das reuniões também são automatizadas, mantendo os participantes informados.

Além disso, o TidyCal gerencia as notificações de reagendamento para garantir que o calendário de todos permaneça preciso e atualizado.

Preços do TidyCal

Plano gratuito

Nível 1 (Padrão): US$ 39 (pagamento único)

Nível 2 (equipe/agência): $79 (pagamento único)

O que é o Calendly?

O Calendly simplifica o agendamento de reuniões com sua interface amigável e integrações com os calendários do Google, Apple e Outlook.

Ao longo dos anos, o Calendly deixou de ser uma ferramenta básica de agendamento para se tornar uma plataforma abrangente de automação de agendamento.

Graças ao robusto ecossistema de integrações do Calendly, você pode conectá-lo a mais de 100 ferramentas comerciais populares. Isso o ajudou a ganhar força significativa, principalmente entre empresas e equipes em crescimento.

O Calendly se integra profundamente a CRMs, ferramentas de marketing e plataformas de vendas, o que o torna ideal para organizações maiores que precisam de recursos de agendamento para melhorar o processo de marcação de compromissos.

Fato curioso: O Calendly é uma das principais opções para agendamento, com uma sólida participação de 21,45% do mercado.

Recursos do Calendly

Como uma das principais soluções de software de agendamento de tarefas, o Calendly oferece recursos que o tornam a melhor opção para equipes em expansão:

1. Automação avançada do fluxo de trabalho

via Calendly

O Calendly vai além do agendamento e ajuda a automatizar todo o seu fluxo de trabalho. Se você estiver usando o Calendly em sua empresa, quando alguém marca uma demonstração, eis o que acontece automaticamente:

Seu representante de vendas mais adequado é designado com base na região e na experiência

Seu CRM é atualizado com informações de clientes potenciais

Os membros da equipe recebem notificações instantâneas do Slack

Uma sequência de e-mails personalizados começa a envolver o cliente potencial

Tudo isso acontece sem nenhum esforço manual. O Calendly transforma seu agendamento e simplifica suas tarefas pré e pós-reunião em um processo eficiente e automatizado.

2. Inteligência de agendamento de equipes

via Calendly

O Calendly é um dos favoritos para a criação de um sistema de calendário de gerenciamento de projetos eficiente. Isso se deve a recursos como distribuição round-robin para cargas de trabalho equilibradas e agendamento coletivo para identificar o melhor horário para vários participantes.

O Calendly também oferece roteamento inteligente de equipes, considerando fusos horários, habilidades ou cargas de trabalho. Essas ferramentas se destacam nas configurações de vendas e suporte ao cliente, em que tempos de resposta rápidos e alocação eficaz de recursos são fundamentais.

Fato curioso: O termo round-robin é derivado do termo francês do século XVII Rond Ruban, que se refere a um método de assinar petições circularmente para ocultar a identidade do primeiro signatário e evitar represálias.

3. Controles de nível empresarial

via Calendly

O Calendly oferece controle abrangente sobre o ambiente de agendamento para organizações que exigem forte segurança e supervisão.

Ela inclui recursos avançados de segurança, como logon único SAML, análises detalhadas e ferramentas de relatórios para otimizar os padrões de reunião. O Calendly também permite opções de marca personalizada ou de etiqueta branca, para que você possa realmente personalizar sua página de agendamento.

Como administrador, você pode gerenciar facilmente uma grande equipe com controles centralizados e recursos de conformidade para o seu setor regulamentado.

Preços do Calendly

Plano gratuito

Padrão: $12/mês por assento

Equipes: $20/mês por assento

Empresa: $15k/ano

Leia também: Melhores alternativas e concorrentes para o Calendly

TidyCal vs. Calendly: Recursos comparados

Agora, vamos nos aprofundar em uma comparação detalhada entre o Calendly e o TidyCal para ver onde cada ferramenta se destaca e onde elas podem ficar aquém. Começaremos com uma tabela abrangente que descreve seus principais recursos:

Recursos TidyCal Calendly Integração de calendário Google Agenda, Outlook, iCal Google Agenda, Outlook, iCal, Exchange Tipos de reunião Um a um, Grupo, Round-robin (básico) Um a um, Grupo, Round-robin (avançado), Coletivo Personalização Marca básica, Tipos de reunião Branding avançado, Fluxos de trabalho personalizados, Sondagens de reuniões Recursos da equipe Agendamento básico de equipes Roteamento avançado, Round-robin, Análises Integrações Básico (mais de 10 integrações) Extensa (mais de 100 integrações) Acesso à API Limitado Acesso total à API Segurança Segurança padrão Segurança de nível empresarial Modelo de preços Pagamento único Baseado em assinatura

É hora de examinar mais de perto cada aspecto importante e descobrir qual deles supera o outro:

1. Interface e experiência do usuário

Ambas as plataformas entendem que gerenciar sua agenda não deve ser uma dor de cabeça, mas abordam isso de forma um pouco diferente.

O TidyCal mantém as coisas simples, o que o torna perfeito para pequenas empresas e empreendedores individuais. Sua interface limpa reduz a confusão mental, permitindo que você configure seu fluxo de trabalho de agendamento em minutos, em vez de horas. Ele se concentra no essencial e tem um layout lógico que o orienta naturalmente pelo processo.

O Calendly, por outro lado, é mais avançado, com um painel de controle mais sofisticado, projetado para equipes e empresas maiores. É claro que a curva de aprendizado é um pouco mais acentuada, mas vale a pena pelas opções de personalização e pelos recursos avançados de fluxo de trabalho.

A interface faz um ótimo trabalho de gerenciamento de vários membros da equipe, roteamento complexo e integrações - sem parecer sobrecarregada.

Vencedor: Há um empate. A abordagem objetiva do TidyCal deve ser sua escolha se você for um empresário individual. Se estiver procurando uma configuração mais complexa e avançada, o Calendly deve ser a sua escolha.

2. Flexibilidade e controle de agendamento

Ambas as plataformas oferecem controles de agendamento sólidos, mas com diferenças distintas.

O TidyCal oferece recursos de agendamento simples e diretos, abrangendo o essencial, como gerenciamento de tempo de buffer e regras básicas de disponibilidade.

É ideal para profissionais com agendas previsíveis, permitindo durações padrão de reuniões e intervalos sem complexidade desnecessária.

O Calendly é mais avançado com seu mecanismo de regras avançado, oferecendo tempos de buffer dinâmicos com base em tipos de reunião ou funções de participantes. Seus padrões de disponibilidade personalizados atendem a necessidades mais complexas, incluindo horários sazonais, escalas rotativas, reuniões pagas e limites personalizados de reuniões por dia.

Esse nível de personalização torna o Calendly particularmente útil para empresas com vários membros de equipe e necessidades de agendamento variadas entre departamentos ou fusos horários.

Vencedor: Calendly por sua funcionalidade avançada de agendamento

Leia também: Como priorizar as tarefas no trabalho

3. Gerenciamento de equipes

À medida que sua empresa cresce, a coordenação do processo de agendamento da equipe torna-se mais crucial. Ambas as plataformas oferecem recursos de equipe, mas com diferenças importantes.

O TidyCal oferece recursos básicos de equipe que funcionam bem para pequenos grupos. Ele oferece criação de eventos de grupo para agendamento simples de equipes e gerenciamento de permissões, tornando-o ideal para pequenas empresas com necessidades básicas de agendamento.

O Calendly, no entanto, oferece ferramentas de gerenciamento de equipe mais robustas. Seu roteamento avançado de equipes atribui automaticamente reuniões com base em critérios como especialização, disponibilidade ou fuso horário.

O sistema round-robin garante uma distribuição justa das reuniões, enquanto os sofisticados controles de acesso permitem permissões hierárquicas. A análise da equipe oferece insights valiosos sobre os padrões de reunião e a utilização dos membros, ajudando a otimizar operações maiores.

Vencedor: Calendly por seu recurso de distribuição justa, que torna o gerenciamento de equipes muito mais eficiente

4. Recursos de integração

Sua ferramenta de agendamento deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas de reunião on-line no atual mundo dos negócios conectados. Veja como o TidyCal e o Calendly se comparam nesse aspecto:

O TidyCal oferece integrações essenciais de calendário, concentrando-se nas principais necessidades comerciais. Ele se conecta facilmente com os principais serviços de calendário e plataformas básicas de videoconferência. Embora suas opções de integração sejam mais limitadas do que as do Calendly, elas atendem às necessidades mais comuns das pequenas empresas e dos profissionais autônomos.

O Calendly, por outro lado, conta com um amplo ecossistema de integração, conectando-se a mais de 100 ferramentas de negócios. Ele oferece acesso avançado à API para integrações personalizadas e suporte a webhooks para fluxos de trabalho automatizados.

Suas profundas integrações de CRM permitem o rastreamento detalhado de leads e o mapeamento da jornada do cliente, tornando-a ideal para empresas que dependem de várias ferramentas de software e precisam de fluxo de dados automatizado.

Vencedor: O Calendly, por sua abordagem multifacetada dos processos de negócios e do design do fluxo de trabalho

5. Custo-benefício

O TidyCal oferece um modelo de pagamento único, dando aos usuários acesso vitalício a todos os recursos sem custos recorrentes. Essa abordagem oferece um valor excepcional para empresas preocupadas com o orçamento e empresários individuais que precisam de ferramentas de agendamento confiáveis sem compromisso financeiro contínuo. Você também se beneficia de um conjunto de recursos com tudo incluído, eliminando a necessidade de atualizações futuras.

O Calendly, com seus preços baseados em assinatura e níveis de recursos, atende a organizações em crescimento com necessidades em evolução. Embora o preço mensal por assento possa parecer inicialmente mais alto, os recursos mais avançados e as integrações abrangentes da plataforma podem proporcionar um ROI significativo para equipes maiores.

A estrutura em camadas permite que as organizações escalem com base nas necessidades, o que pode levar a custos mais altos à medida que as equipes se expandem.

Vencedor: Há um empate. Para empresários individuais ou equipes pequenas (até 10 pessoas), o plano gratuito do TidyCal funciona melhor. Para planos pagos, o TidyCal cobre 90% de suas necessidades por 20% do custo. Para equipes de mais de 10 pessoas ou agendamento avançado, os recursos extras do Calendly valem o investimento.

Fato curioso: O primeiro uso conhecido de um calendário remonta aos sumérios, que criaram o primeiro calendário lunar por volta de 2000 a.C. Embora tenhamos percorrido um longo caminho desde então, a vida ainda é uma questão de gerenciar bem nossos horários!

TidyCal vs. Calendly no Reddit

Analisamos o Reddit para ver o que os usuários do mundo real dizem sobre esses aplicativos de calendário.

Um Redditor em r/podcasting compartilhou sua experiência com os recursos de sincronização de calendário do TidyCal:

Eu uso o tidycal. E só para mim. No entanto, o tidycal (e tenho certeza de que muitas dessas outras opções) permite sincronizar calendários com o Google Calendar etc. Em teoria, se o seu cohost compartilhasse o calendário dele com você e você dissesse ao tidycal para ver tanto o seu calendário quanto o dele, que ele compartilhou com você, isso funcionaria.

Eu uso o tidycal. E só para mim. No entanto, o tidycal (e tenho certeza de que muitas dessas outras opções) permite sincronizar calendários com o Google Calendar etc. Em teoria, se o seu cohost compartilhasse o calendário dele com você e você dissesse ao tidycal para ver tanto o seu calendário quanto o dele, que ele compartilhou com você, isso funcionaria.

Isso destaca a abordagem direta do TidyCal para lidar com vários calendários - um recurso crucial que muitos usuários buscam em aplicativos de agendamento para coordenar com membros da equipe ou clientes em diferentes plataformas de calendário.

Por outro lado, um Redditor no r/smallbusiness ofereceu um depoimento convincente sobre o Calendly:

*Consultor de franquia aqui! O Calendly é absolutamente indispensável para minha empresa. Já agendei centenas de compromissos e tenho uma taxa de comparecimento muito alta com os lembretes automáticos da versão paga. Você também pode bloquear horários e vinculá-lo ao seu calendário do Google e ele atualizará sua disponibilidade conforme você insere manualmente as coisas no seu calendário. Nunca faço reservas duplas. É muito fácil incentivar qualquer pessoa a agendar uma chamada compartilhando seu linkA versão gratuita é ótima. A versão paga é incrível!

*Consultor de franquia aqui! O Calendly é absolutamente indispensável para minha empresa. Já agendei centenas de compromissos e tenho uma taxa de comparecimento muito alta com os lembretes automáticos da versão paga. Você também pode bloquear horários e vinculá-lo ao seu calendário do Google e ele atualizará sua disponibilidade conforme você insere manualmente as coisas no seu calendário. Nunca faço reservas duplas. É muito fácil incentivar qualquer pessoa a agendar uma chamada compartilhando seu linkA versão gratuita é ótima. A versão paga é incrível!

A comunidade do Reddit de usuários de aplicativos de agendamento parece estar alinhada em alguns pontos-chave:

O TidyCal atrai usuários que buscam simplicidade e valor

O Calendly domina em ambientes profissionais e empresariais

Ambas as ferramentas evitam efetivamente as reservas duplas

A integração com os sistemas de calendário existentes é crucial

Essas perspectivas do mundo real reforçam o que vimos em nossa comparação de recursos, mas acrescentam um contexto valioso sobre o desempenho dessas ferramentas no uso diário.

👀 Você sabia? A Microsoft incentivou seus funcionários a limitar as reuniões a 30 minutos, o que levou a índices de satisfação dos participantes de 94%!

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao TidyCal vs. Calendly. Calendly

Embora o TidyCal e o Calendly sejam excelentes em recursos básicos, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, revoluciona o gerenciamento do seu tempo ao oferecer uma solução completa de espaço de trabalho. Veja por que o ClickUp é a única ferramenta de que você precisa.

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm quatro vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a nove ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e até mesmo calendários em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Pude colaborar com outros membros da minha equipe usando a função de calendário para mostrar o alinhamento e o planejamento de um evento importante. Todos nós pudemos arrastar e soltar eventos no calendário com base nas necessidades da equipe de liderança. É incrivelmente fácil de usar, de um membro da equipe para outro.

Pude colaborar com outros membros da minha equipe usando a função de calendário para mostrar o alinhamento e o planejamento de um evento importante. Todos nós pudemos arrastar e soltar eventos no calendário com base nas necessidades da equipe de liderança. É incrivelmente fácil de usar, de um membro da equipe para outro.

ClickUp's One-Up #1: Eleve seu gerenciamento de calendário

Se você precisar de mais do que apenas um agendador, o ClickUp Calendar com tecnologia de IA pode servir como seu hub de planejamento central. Ao contrário do Calendly ou do TidyCal, que se concentram principalmente no agendamento de reuniões, o ClickUp combina gerenciamento de tarefas e recursos de calendário, oferecendo uma visão completa de tudo em que você está trabalhando em um só lugar.

Ao conectar tarefas, documentos e reuniões em uma visualização unificada, você pode ver exatamente como o seu dia se desenvolve junto com os seus projetos. Essa integração completa significa que você pode bloquear o tempo para trabalhos prioritários, criar automaticamente tarefas a partir de anotações de reuniões e manter uma única fonte de verdade para todas as suas atividades profissionais.

Comece a usar o ClickUp Calendar Sincronize seus eventos do Google Agenda com o ClickUp e potencialize suas reuniões

O ClickUp também permite personalizar o calendário, definir prioridades e integrar-se a outras ferramentas que você já esteja usando. É perfeito para quem busca um nível mais profundo de organização além do simples agendamento.

Você também pode alternar facilmente entre visualizações diárias, semanais e mensais, usar filtros para localizar tarefas e aproveitar a programação de arrastar e soltar. O ClickUp oferece gerenciamento de recursos, permitindo que você monitore a carga de trabalho e a capacidade da equipe diretamente do calendário.

Faça o download deste modelo Gerencie e organize tarefas, reuniões e eventos em um só lugar com o modelo de planejador de calendário do ClickUp

Comece com um modelo pré-existente para ver o poder do ClickUp Calendar em ação. Recomendamos o ClickUp Calendar Planner Template para elevar o nível das reuniões de planejamento da sua equipe. Veja o que ele oferece:

Mantenha o controle das tarefas diárias, semanais e mensais com facilidade

Mantenha-se atualizado sobre prazos e marcos importantes

Organize projetos em partes gerenciáveis

Monitore os recursos e a carga de trabalho da equipe com eficiência

Ajuste sua agenda conforme necessário com flexibilidade

Obtenha visibilidade clara do fluxo de trabalho geral e do progresso

Leia também: Modelos gratuitos de planejadores diários em Word, Excel e ClickUp

ClickUp's One-Up #2: Melhor gerenciamento de reuniões

O ClickUp Meetings simplifica o gerenciamento de reuniões com recursos projetados para manter todos na mesma página.

Você pode facilmente agendar, acompanhar e gerenciar reuniões junto com suas tarefas, simplificando a organização. Seja configurando agendas, atribuindo itens de ação ou compartilhando anotações de reuniões, você pode encontrar tudo em um só lugar. Aqui está tudo o que você pode fazer com o ClickUp:

Notas de reunião detalhadas: Crie notas de reunião abrangentes com as ricas ferramentas de edição e anotações do ClickUp, permitindo a documentação estruturada de discussões e decisões

👀 Você sabia: Com o anotador de IA do ClickUp, você pode capturar e transcrever automaticamente conversas em plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet sem escrever uma palavra manualmente. Ele também fornece resumos claros após as reuniões, destacando os principais pontos e itens de ação para facilitar a consulta. A melhor parte? Suas anotações de reunião são perfeitamente vinculadas a tarefas, documentos e bate-papos relacionados no ClickUp.

Gerenciamento de agendas: Crie e gerencie agendas de reuniões mais rapidamente para garantir a cobertura eficiente de todos os tópicos de discussão com o Crie e gerencie agendas de reuniões mais rapidamente para garantir a cobertura eficiente de todos os tópicos de discussão com o ClickUp Brain - o assistente de IA nativo do ClickUp

Deixe que o ClickUp Brain escreva automaticamente a pauta de sua reunião com base em detalhes importantes

Rastreamento de itens de ação: Converta itens de reunião diretamente em tarefas atribuíveis, fortalecendo a responsabilidade e o acompanhamento

Atribuir comentários: Delegue tarefas que exigem ações diretamente aos seus colegas de equipe a partir dos comentários

Dica profissional: Priorize as reuniões e marque-as nas tarefas do ClickUp com base na urgência ou no tipo (por exemplo, "reunião de equipe", "chamada de cliente" etc.) para manter o foco no que é mais importante.

ClickUp's One-Up #3: Gerenciamento avançado de tempo

As ferramentas de gerenciamento de tempo do ClickUp seguem um caminho avançado rumo à produtividade. Com o recurso integrado de controle de tempo, você pode controlar facilmente o tempo gasto em cada tarefa, garantindo que você fique em dia com seus projetos.

Controle o tempo sem esforço em todos os seus dispositivos com o ClickUp

Além disso, você pode definir estimativas de tempo e compará-las com os tempos reais de conclusão, ajudando a melhorar a precisão de tarefas futuras. A divisão de grandes projetos em ClickUp Tasks e subtarefas gerenciáveis permite que você realize mais - com menos estresse. Adicione lembretes e datas de vencimento e você estará pronto para ficar à frente dos prazos.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores do conhecimento usam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados e robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com tecnologia de IA do ClickUp podem ajudá-lo a transformar essa adivinhação em decisões orientadas por dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para as tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que minimize as distrações e se adapte à forma como você realmente trabalha!

Ao contrário das ferramentas de agendamento autônomas, o ClickUp unifica todo o seu fluxo de trabalho:

Use a visualização de carga de trabalho para evitar problemas de agendamento na equipe

Experimente a visualização de Gantt para mostrar como as reuniões se encaixam no cronograma de seu projeto

Confie nos campos personalizados para rastrear locais, custos e outros detalhes cruciais

Mas espere, e se você já estiver usando o Calendly? Não tem problema! O ClickUp se integra perfeitamente à sua configuração existente do Calendly, para que você não precise descartar seu fluxo de trabalho pré-existente ao mudar para a plataforma!

Simplifique o agendamento e o gerenciamento de reuniões utilizando a integração do ClickUp com o Calendly

Uma vez conectadas, as reuniões agendadas pelo Calendly são sincronizadas automaticamente com o ClickUp, mapeando todos os detalhes relevantes para suas tarefas e projetos.

Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tempo (calendários e programações)

Escolha o ClickUp para obter a solução perfeita de agendamento

Enquanto o TidyCal e o Calendly se concentram apenas no agendamento de reuniões, o ClickUp oferece um sistema aprimorado de reserva de calendário on-line que conecta as reuniões à sua estratégia de trabalho mais ampla.

Cada reunião se torna parte integrante do cronograma de seu projeto, com contexto completo e recursos de acompanhamento.

Seja gerenciando uma pequena equipe ou uma grande organização, os recursos robustos do ClickUp garantem que suas necessidades de agendamento sejam atendidas, mantendo tudo conectado em uma plataforma central.

Inscreva-se agora no ClickUp e elimine o esforço do agendamento de reuniões - mesmo que você melhore a ação das reuniões!