10 melhores modelos de orçamento de marketing para gerenciar as finanças

Você já criou um orçamento de marketing? Se sim, você sabe como pode ser complicado alinhá-lo à sua estratégia geral.

Você sabia que a maioria das equipes de marketing acaba desperdiçando 20% do dinheiro orçado? 😱

Entretanto, isso não é normal. Ou não deveria ser! Pequenos vazamentos acontecem, mas se no final do ano você estiver com dificuldades para alocar orçamentos ou comprovar o ROI de seus gastos com marketing, é hora de melhorar seu orçamento. Entre no modelo de orçamento de marketing.

Esses modelos o ajudam a alocar recursos, controlar os gastos e garantir que suas campanhas permaneçam no rumo certo. Com tudo organizado em um só lugar, você pode otimizar seu orçamento e se concentrar no que realmente importa - gerar resultados sem dor de cabeça.

Portanto, leia este blog enquanto listamos 10 modelos de orçamento gratuitos para profissionais de marketing. 😎

O que são modelos de orçamento de marketing?

Um modelo de orçamento de marketing é um documento pré-projetado e personalizável. Ele ajuda a monitorar e gerenciar cada despesa de marketing, garantindo que suas iniciativas estejam alinhadas com suas metas.

Assim como uma planilha eletrônica, esses modelos contêm várias linhas e colunas. Você pode usá-los para registrar diferentes aspectos, como atividade de marketing, canais, recursos, gastos planejados, gastos reais, variação, ROI etc.

Esse método permite que você visualize seu plano de marketing e aloque dinheiro sistematicamente, minimizando as chances de má administração do orçamento.

➡️ Leia mais: Exemplos de planos de marketing para elevar seus esforços de marketing

O que faz um bom modelo de orçamento de marketing?

Um bom modelo de orçamento de marketing é mais do que apenas uma planilha - é uma ferramenta poderosa que o ajuda a manter-se organizado, eficiente e flexível durante toda a campanha de marketing.

Para garantir o mesmo, aqui estão alguns atributos que você deve procurar antes de escolher um:

Clareza: Opte por um modelo de orçamento de marketing simples com um design claro. Isso facilita o uso e a navegação. Além disso, evite modelos com estruturas desnecessárias e excessivamente complicadas para evitar confusão ✅

Personalização: Procure um modelo adaptado para atender a requisitos específicos de orçamento. Por exemplo, você deve poder editar campos para criar orçamentos personalizados para marketing de conteúdo, marketing de produto etc. ✅

Precisão: Escolha um modelo que monitore as despesas de marketing, os custos projetados, os gastos reais e o orçamento restante. Isso ajuda na gestão inteligente do dinheiro e na Escolha um modelo que monitore as despesas de marketing, os custos projetados, os gastos reais e o orçamento restante. Isso ajuda na gestão inteligente do dinheiro e na contabilidade do projeto , mantendo-o em sincronia com a estratégia de marketing da empresa ✅

Abrangência: Escolha um modelo que tenha sido projetado de forma abrangente. Por exemplo, ele deve permitir que você destaque diferentes canais, recursos, atividades de marketing etc., utilizando o orçamento para uma visão mais abrangente. utilizando o orçamento para ter uma visão mais holística ✅

Colaboração: Obtenha um modelo que ofereça recursos avançados de colaboração. Dessa forma, você poderá criar e gerenciar orçamentos de marketing com sua equipe em tempo real ✅

➡️ Leia mais: Como gerenciar as restrições do projeto com exemplos e modelos

10 modelos de orçamento de marketing

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, hospeda uma ampla variedade de modelos de orçamento de marketing gratuitos para ajudá-lo a monitorar os custos e gerenciar seus gastos com marketing.

Mas isso não é tudo! O ClickUp oferece outros recursos inovadores para um gerenciamento abrangente do orçamento de marketing.

Por exemplo, o ClickUp Marketing permite que você faça brainstorming, planeje e execute programas de marketing com sua equipe - tudo em um só lugar! Integre-o ao ClickUp Finance para acompanhar facilmente as metas financeiras de cada projeto de marketing. Automatize cálculos, crie orçamentos, apure lucros e muito mais sem esforço manual!

1. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Faça o download deste modelo Acompanhe e ajuste cada uma de suas despesas de marketing por trimestre usando o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

O modelo de orçamento de marketing do ClickUp é como um assistente pessoal para seus gastos com marketing. Ele rastreia cada atividade e seu custo, oferecendo uma visão completa do seu orçamento.

A divisão das despesas por trimestre mostra se você está no caminho certo com suas metas - muito útil para o marketing de produtos! Você pode identificar oportunidades de economia de custos antecipadamente e até mesmo prever despesas futuras. Em suma, ele ajuda a criar orçamentos mais inteligentes e eficazes.

Por que você vai adorar

Visualize a alocação do orçamento usando campos personalizados para obter insights em tempo real

Compare as despesas planejadas com as reais sem esforço com as ferramentas de relatório integradas

Simplifique as aprovações com automações para uma tomada de decisão mais rápida

Ideal para: Equipes de marketing que monitoram e otimizam as despesas de campanha

Para mim, o que mais mudou o jogo com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter a consistência em todas as nossas propriedades, em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene em que ele se encontre.

Para mim, o que mais mudou o jogo com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter a consistência em todas as nossas propriedades, em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene em que ele se encontre.

2. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Faça o download deste modelo Visualize suas receitas e despesas de marketing mensais e anuais com o modelo de orçamento simples do ClickUp

O modelo de orçamento simples do ClickUp registra suas receitas e despesas de marketing. Ele visualiza seus pagamentos mensais, ganhos e economias a cada entrada. Ele permite que você acompanhe seu orçamento anual registrando as receitas e despesas mensais.

Muito parecido com uma planilha do Microsoft Excel, esse modelo é dividido em linhas e colunas. A metade superior registra as receitas, enquanto a metade inferior registra as despesas.

Por que você vai adorar

Organize as despesas com uma estrutura simples e sem frescuras para facilitar o controle

Use categorias predefinidas para registrar receitas, custos fixos e despesas variáveis em um só lugar

Obtenha visibilidade instantânea com atualizações de status do orçamento codificadas por cores

Ideal para: Pequenas empresas que procuram um modelo simples de orçamento de marketing para gerenciar orçamentos básicos

➡️ Leia mais: Estratégias eficazes de promoção: Impulsione as vendas e aumente o conhecimento da marca

Dica profissional: As despesas de marketing estão ficando fora de controle? Reduza seus custos de conteúdo reaproveitando conteúdo de qualidade em trechos de mídia social, boletins informativos por e-mail e scripts de vídeo.

3. Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS

Faça o download deste modelo Divida grandes projetos de marketing em tarefas menores e acompanhe seus orçamentos com o modelo de orçamento de projeto ClickUp e a EAP

Usando o modelo de orçamento de projeto do ClickUp com WBS, você pode dividir seu esforço de marketing em atividades menores e acompanhar os orçamentos de cada uma delas. Isso ajuda no gerenciamento eficiente dos custos de marketing e na alocação de recursos.

Ele também permite que você visualize todo o seu projeto com antecedência. Isso ajuda a estimar os gastos futuros e garante que você não fique sem fundos antes do término do projeto.

Por que você vai adorar

Gerencie o orçamento do seu projeto usando uma Estrutura Analítica de Trabalho (EAP) para um controle preciso dos custos

Atribua custos a tarefas, fases ou equipes específicas com categorias personalizadas

Monitore os gastos do projeto usando painéis de controle em tempo real e gráficos de orçamento queimado

Ideal para: Gerentes de projeto que buscam um modelo de orçamento de marketing de produto baseado na abordagem da Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de orçamento de projetos em Excel e ClickUp

4. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie um orçamento simples e informativo para suas iniciativas de marketing com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp

O modelo de orçamento empresarial do ClickUp é uma estrutura básica para a criação de um orçamento anual de marketing claro para as equipes de marketing.

Basta listar suas despesas de marketing, os custos do projeto e os custos reais, e o modelo fará as contas, mostrando onde as coisas saíram do controle. Ele também identifica as áreas a serem otimizadas, ajudando-o a gerenciar seu orçamento e a manter-se no caminho certo para atingir suas metas.

Por que você vai adorar

Planeje todo o orçamento da sua empresa com seções dedicadas a receitas, despesas e margens de lucro

Preveja o desempenho financeiro com campos de fórmula incorporados

Automatize os custos recorrentes para garantir que nada seja esquecido

Ideal para: Empresas que planejam e controlam recursos financeiros

Você sabia que as marcas adoram "inflar" os preços antes de oferecer descontos - uma pequena mágica de marketing para fazer você sentir que está fazendo um bom negócio. É inteligente atrair mais clientes e, ao mesmo tempo, manter seu orçamento sob controle.

5. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie orçamentos eficazes para seus eventos corporativos com o modelo de orçamento de eventos do ClickUp

Está procurando um modelo de orçamento de marketing para seu evento corporativo? Experimente o modelo de orçamento para eventos do ClickUp.

Criado especialmente para eventos de marketing, esse modelo oferece uma visão clara de todas as suas atividades, ajudando-o a alocar fundos como um profissional. Você pode definir metas, acompanhar as despesas e analisar os gastos, ao mesmo tempo em que minimiza aqueles vazamentos de orçamento que você não esperava.

Por que você vai adorar

Divida os custos do evento por local, serviço de bufê, marketing, logística e muito mais

Acompanhe depósitos, pagamentos de fornecedores e receitas de patrocínio em tempo real

Obtenha insights instantâneos com o acompanhamento das variações entre o orçamento e o real

Ideal para: Planejadores de eventos que gerenciam custos de locais, fornecedores e logística

Aqui está um vídeo rápido sobre como usar a IA para o planejamento de eventos:

6. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie propostas profissionais de orçamento de marketing - use o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Se você se sentir sobrecarregado ao criar uma proposta de orçamento do zero, use o modelo de proposta de orçamento do ClickUp.

Esse modelo personalizável e pronto para uso descreve todo o seu plano de marketing, desde o marketing por e-mail e conteúdo até as promoções de influenciadores, enquanto acompanha as despesas e a receita esperada. É a sua ferramenta completa para uma apresentação clara, prática e econômica.

Veja por que você vai adorar

Use os campos personalizados para detalhar os custos, as justificativas e o ROI projetado

Incorpore recursos visuais, como tabelas e gráficos, para tornar seu caso mais convincente

Colabore em tempo real com comentários e aprovações das partes interessadas

Ideal para: Pequenas empresas que criam propostas orçamentárias estruturadas para aprovação.

Curiosidades divertidas: A publicidade é um dos esforços de marketing mais antigos, com seu primeiro exemplo datando de 3.000 a.C.!

7. Modelo de relatório de orçamento do ClickUp

Faça o download deste modelo Analise e acompanhe todas as suas despesas de marketing com o modelo de relatório de orçamento do ClickUp

Criar um orçamento é uma coisa; monitorá-lo e informá-lo constantemente é outra. Se você precisar de ajuda com o último, obtenha o modelo de relatório de orçamento do ClickUp.

Este modelo oferece uma visão geral do seu orçamento de marketing, destacando as principais métricas, como margem bruta, vendas e variação. Ele também ajuda você a identificar discrepâncias financeiras antes que elas ocorram. Além disso, a alocação de recursos é muito útil, especialmente em grandes projetos, como lançamentos de produtos.

Por que você vai adorar

Resuma os dados financeiros com campos de relatório pré-criados para obter insights rápidos

Compare as despesas orçadas com as reais em um relance

Gere relatórios prontos para exportação para apresentações e auditorias

Ideal para: Equipes financeiras que geram insights e relatórios detalhados sobre o orçamento

8. Modelo de proposta de marketing do ClickUp

Faça o download deste modelo Use o modelo de proposta de marketing do ClickUp para criar propostas de marketing impactantes e fechar cada lead com sucesso

Suponha que você precise criar uma proposta de orçamento de marketing digital para um lead em potencial. O modelo de proposta de marketing do ClickUp é um recurso inestimável que pode orientá-lo.

Com sua estrutura profissional, esse modelo permite que você destaque USPs, estratégias, cronogramas, custos etc., dando aos leads uma visão clara de suas metas. dando aos leads uma visão clara de suas metas. Se você for especializado em um nicho, como RP ou marketing de influência, também poderá destacar isso, tornando sua proposta ainda mais persuasiva.

Por que você vai adorar

Descreva as metas , o orçamento e a estratégia de marketing em um único documento

Use tabelas personalizadas e campos de orçamento para justificar os custos e os retornos esperados

Adicione recursos visuais, como maquetes e visualizações de campanhas, para uma apresentação refinada

Ideal para: Profissionais de marketing que apresentam estratégias baseadas em orçamento para as partes interessadas

9. Modelo de proposta de campanha do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie propostas de campanha convincentes para seus acionistas com o modelo de proposta de campanha do ClickUp

Está tentando obter a aprovação do seu orçamento criativo? O modelo de proposta de campanha do ClickUp é seu novo melhor amigo. Ele o ajuda a criar um argumento de venda claro e persuasivo que capta as metas de sua campanha - perfeito para conquistar as partes interessadas.

Digamos que você esteja lançando uma iniciativa de marketing de conteúdo. Este modelo permite que você mostre seu impacto, proponha cronogramas e trace estratégias, garantindo que sua proposta seja acionável e orientada para os resultados. É a sua passagem para a aprovação do orçamento!

Por que você vai adorar

Automatize os fluxos de trabalho de aprovação para acelerar a tomada de decisões

Anexe ativos de campanha, como criativos de anúncios, documentos de estratégia e planos de mídia

Acompanhe o feedback e as revisões das partes interessadas com atualizações em tempo real

Ideal para: Equipes de marketing que apresentam ideias de campanhas estruturadas com orçamentos

10. Modelo de plano de campanha do ClickUp

Faça o download deste modelo Planeje e gerencie campanhas de marketing complexas com facilidade com o modelo de plano de campanha do ClickUp

Se você planeja executar uma campanha de marketing em sua organização, use o modelo de plano de campanha do ClickUp para simplificar o processo. Seja para anúncios pagos ou RP, esse modelo ajuda a definir as metas da campanha e alinhar sua equipe para que você possa atingi-las mais rapidamente (sem o caos).

Você pode definir metas, acompanhar o progresso e medir o sucesso - porque quem não gosta de marcar caixas? Além disso, assim como em um orçamento tradicional, você pode propor anúncios, relações públicas e outros custos. É como o novo melhor amigo de sua campanha, sem o drama.

Por que você vai adorar

Organize as tarefas, os prazos e os orçamentos da campanha usando as visualizações de Gantt e Lista

Atribua responsabilidades e acompanhe os resultados em um espaço de trabalho compartilhado

Automatize tarefas repetitivas, como aprovações de conteúdo e programação de anúncios

Ideal para: Profissionais de marketing que planejam a execução de campanhas e o acompanhamento do desempenho

➡️ Leia mais: Melhor software de planejamento de marketing para campanhas

Acompanhe seus gastos com marketing como um profissional com os modelos de orçamento do ClickUp

Criar um orçamento de marketing pode parecer como navegar em um labirinto - as coisas podem ficar confusas rapidamente sem a estrutura adequada. É aí que um modelo de orçamento sólido salva seu dia!

Ele simplifica o processo, automatiza os cálculos e mantém tudo organizado. Seja planejando uma campanha ou ajustando sua estratégia, um bom modelo garante transparência e reduz erros.

Entre no ClickUp - que oferece uma ampla variedade de modelos gratuitos para ajudar empresas de todos os tamanhos a otimizar os gastos e impulsionar o crescimento, tudo em um só lugar. A elaboração de orçamentos ficou muito mais fácil!

Para obter mais detalhes, inscreva-se para uma avaliação gratuita no ClickUp!