Como inserir uma caixa de seleção no Excel sem esforço

Você já tentou criar uma lista de verificação no Excel, mas não conseguiu localizar o ícone da caixa de seleção? Calma, você não é o único.

De acordo com os dados, cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo usam o Microsoft Excel. No entanto, apenas um modesto 6% se considera bem versado nele. Surpreendente? Na verdade, não!

Se você não é um usuário habitual do Excel, copiar e colar um valor em uma planilha pode parecer um desafio, quanto mais inserir menus suspensos e caixas de seleção.

Você pode ficar vasculhando entre guias e grupos o quanto quiser e tentar seguir a fórmula fornecida on-line, mas nada funcionará se você não souber as etapas exatas!

Portanto, leia este artigo e aprenda passo a passo como inserir uma caixa de seleção no Excel. ✅

Explore o ClickUp para simplificar a criação de listas de verificação. O ClickUp oferece uma maneira mais inteligente e intuitiva de criar, rastrear e gerenciar listas de verificação com perfeição - tudo em um só lugar.

Etapas para adicionar caixas de seleção no Excel

Abaixo, compilamos todos os métodos possíveis para adicionar caixas de seleção em uma planilha do Excel. Vamos analisá-los detalhadamente:

1. Usando a guia Desenvolvedor

Essa é a maneira mais comum de adicionar caixas de seleção no Excel e criar uma lista de tarefas.

No entanto, é necessário garantir que a guia Desenvolvedor esteja visível em sua planilha para usar esse método.

Para ativar a guia Desenvolvedor:

a. Selecione a guia Arquivo

b. Quando abrir, você encontrará Opções no canto inferior esquerdo da tela

c. Em seguida, na caixa Opções, clique em Personalizar Faixa de Opções

d. Depois de clicar na opção Personalizar faixa de opções, marque Desenvolvedor em Guias principais e clique em OK

Os controles do formulário de caixa de seleção

Quando a guia Desenvolvedor estiver ativada, acesse a opção Controle de formulário de caixa de seleção e siga estas etapas:

a. Vá para a guia Desenvolvedor e selecione Inserir para abrir Controles de formulário

b. Em Controles de formulário, clique no ícone Caixa de seleção

c. Após clicar no ícone da caixa de seleção, seu cursor mudará para um ícone de cruz (+). Clique e arraste na planilha onde deseja que a caixa de seleção apareça. Redimensione ou reposicione a caixa de seleção conforme necessário

Dica profissional: Se você quiser fazer alterações em sua caixa de seleção ou caixas de seleção no Excel, há uma maneira de fazer isso facilmente. Primeiro, clique com o botão direito do mouse na caixa de seleção e selecione a caixa de diálogo Controle de Formato para fazer as alterações necessárias. ⚙️

2. Usando controles ActiveX

Se você tem conhecimentos moderados de Excel ou deseja criar formulários e listas de verificação dinâmicos, use os controles ActiveX para inserir caixas de seleção em sua planilha. Siga estas etapas simples:

a. Vá para a guia Desenvolvedor e escolha Inserir novamente. Você encontrará os botões de opção ActiveX logo abaixo de Controles de formulário

b. Em Controles ActiveX, clique no ícone da caixa de seleção

c. Agora, clique em qualquer lugar da planilha para colocar a caixa de seleção ActiveX

3. Usando a validação de dados

A validação de dados é outro recurso do Excel que é ótimo para criar listas de tarefas simples, listas de prioridades e menus suspensos:

a. Escolha a célula ou o intervalo em que você deseja inserir o menu suspenso do tipo caixa de seleção

b. Vá para a guia Dados e clique em Validação de dados no grupo Ferramentas de dados

c. No menu suspenso Permitir, selecione Lista

d. No campo Fonte, insira o ícone de caixa de seleção (🗹)

e. Clique em "OK" para localizar a caixa de seleção na célula de sua preferência

Você sabia? As caixas de seleção no Excel são interativas. Isso significa que, quando uma caixa de seleção é marcada ou desmarcada, ela altera o valor de todas as células vinculadas a ela (por exemplo, de VERDADEIRO para FALSO).

4. Usando símbolos como caixas de seleção

Se você precisar criar uma lista básica de tarefas no Excel, use símbolos para adicionar caixas de seleção à planilha. Aqui estão as etapas:

a. Selecione a célula em que deseja inserir a caixa de seleção

b. Vá para a guia Inserir e selecione Símbolos

c. Escolha Wingdings ou Wingdings 2 como fonte. Em seguida, localize e insira o símbolo de caixa de seleção (☑)

d. Clique com o botão direito do mouse e copie o símbolo para outras células

5. Usando o método copiar e colar

Suponha que você não tenha tempo para seguir um conjunto de etapas; copie e cole uma caixa de seleção em sua planilha.

Veja como:

a. Acesse uma planilha com caixas de seleção. Como alternativa, você também pode inserir uma caixa de seleção na planilha atual usando a guia Desenvolvedor, conforme descrito acima

b. Clique com o botão direito do mouse na caixa de seleção e selecione a opção copiar ou pressione Ctrl+C para copiá-la

c. Selecione a célula ou o intervalo para adicionar mais caixas de seleção

d. Agora, clique com o botão direito do mouse e pressione Ctrl+V para colá-la. Você ainda tem a opção de arrastar a caixa de seleção pelas células onde deseja criar mais caixas de seleção

Dica profissional: O Excel facilita a adição e a remoção de caixas de seleção. Veja como: Adicione o atalho do controle de caixa de seleção à barra de ferramentas de acesso rápido

Use a tecla Delete para remover caixas de seleção

Desvantagens de usar o Excel para criar listas de verificação

Embora a criação de listas de verificação no Excel possa não ser tão difícil, seus recursos e funções são limitados em comparação com outras plataformas. Aqui estão alguns exemplos de por que as caixas de seleção do Excel funcionam de forma menos eficiente:

Recursos limitados de personalização: O Microsoft Excel não oferece funções avançadas de edição, como arrastar e soltar e codificação por cores. O melhor que você pode fazer é criar caixas de seleção e personalizá-las para adicionar verificações básicas, desmarcações, verdadeiro, falso e outros valores ❌

Problemas de controle de versão: Os arquivos off-line do Excel e as configurações mais antigas não apresentam controle de versão. Isso aumenta as chances de substituição de dados, especialmente quando se trabalha com uma equipe, pois ninguém controla as alterações ❌

Não há recursos de gerenciamento de tarefas: O Excel não tem ferramentas e funções integradas para o O Excel não tem ferramentas e funções integradas para o gerenciamento de tarefas . Como usuário, não é possível acompanhar o andamento das tarefas, definir prioridades, dependências, etc., o que consome muito tempo. o que consome muito tempo ❌

Risco de erros: A automação limitada ou a integração de IA está disponível no Excel. Para criar uma lista de verificação, você deve inserir manualmente cada ponto de dados, fórmula etc. Isso o torna propenso a erros, especialmente ao criar listas longas ❌

Problemas de desempenho: Muitos usuários do Excel enfrentam problemas de desempenho ao gerenciar Muitos usuários do Excel enfrentam problemas de desempenho ao gerenciar listas de tarefas com várias linhas, colunas, planilhas ou fórmulas complexas. Isso é particularmente proeminente em versões mais antigas da ferramenta ❌

Usando o ClickUp para criar e gerenciar listas de verificação

O Excel apresenta dois desafios significativos na criação e no gerenciamento de listas de verificação: processos complicados e falta de recursos interessantes. Mas é aqui que o ClickUp se destaca!

O ClickUp, o aplicativo ideal para o trabalho, é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas fácil de usar, com recursos tão intuitivos que você não terá mais opções!

Insira facilmente caixas de seleção com o aplicativo ClickUp Online To-Do List

Precisa criar uma lista que englobe todas as suas tarefas diárias sem nenhuma desordem?

Com o ClickUp To Do List, você pode fazer isso e muito mais:

Crie listas complexas em um piscar de olhos: Deixe de lado as listas de verificação básicas. Com o ClickUp, crie listas aninhadas multifuncionais perfeitas para uso pessoal e profissional. E não, você não precisa mover montanhas para isso - o construtor de arrastar e soltar torna todo o processo simples e eficiente ✅

Personalize o que quiser: Crie listas de verificação exclusivas para cada processo de negócios. O ClickUp está ao seu lado! Edite e personalize todos os elementos - desde a formatação até a coloração - para que cada lista de verificação seja sua ✅

Simplifique os processos: Com o ClickUp, não crie apenas listas de tarefas. Integre-as com o Com o ClickUp, não crie apenas listas de tarefas. Integre-as com o ClickUp Tasks e obtenha os benefícios do gerenciamento de tarefas. Crie itens de ação, acompanhe o progresso, estabeleça prioridades, defina dependências e atribua responsabilidades para planejar, organizar e simplificar processos como nunca antes ✅

Mantenha-se em sua agenda: Nunca perca nenhuma tarefa importante. O ClickUp envia lembretes automáticos toda vez que uma tarefa da lista é marcada, desmarcada ou excluída para mantê-lo informado ✅

Crie listas de tarefas globais: Ao contrário do Excel, o ClickUp também permite criar e gerenciar listas de tarefas a partir de telefones celulares e guias de navegador. Portanto, não importa se você está em trânsito, suas listas estão sempre a apenas um toque na tela ✅

Veja o que um dos usuários tem a dizer:

"Ao criar listas de verificação, podemos encurtar a necessidade de colocar detalhes para pequenas etapas que ainda precisam ser anotadas com base no projeto e, em seguida, passar para subtarefas ou até mesmo trabalhar em cada espaço por mudança de status. A maneira como o ClickUp permite o estabelecimento de vários prazos funciona melhor para o gerenciamento. "- Tulio Gómez Vargas, Assistente de Automação, iVisa

Como criar e gerenciar listas de verificação no ClickUp?

Vamos entrar em ação! Aqui está um guia detalhado, passo a passo, para criar e gerenciar listas de verificação usando o ClickUp Tasks Checklists:

1. Abra o ClickUp e selecione a tarefa específica para a qual você deseja criar uma lista de verificação

2. Role para baixo até a seção Listas de verificação. Clique no sinal + para começar a criar a lista

3. Adicione cada item da lista de verificação. Como alternativa, por que não pedir ao ClickUp Brain para gerar tarefas para sua lista de verificação com base no resumo fornecido?

Se isso ainda parecer muito trabalhoso, não se preocupe - o ClickUp também oferece uma ampla gama de modelos de listas de verificação prontos para uso.

Modelo de lista de verificação do projeto ClickUp

Com a ajuda deles, crie listas de verificação personalizadas para você e sua equipe. Embora existam várias opções, uma das melhores para uso profissional é o modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp.

Baixe este modelo Divida seus projetos em tarefas menores para melhor organização e gerenciamento usando o modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

O modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp simplifica o planejamento do projeto. Ele divide o projeto em etapas menores para uma execução eficiente. Com status e visualizações personalizados, você pode organizar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e atribuir responsabilidades. Além disso, colabore adicionando informações da equipe e fazendo comentários diretamente no documento.

Aqui está o que você mais vai gostar:

Atribua tarefas, edite prazos e acompanhe o progresso em tempo real

Colabore adicionando detalhes da equipe e deixando comentários

Mantenha todas as informações do projeto em um só lugar para facilitar o acesso e as atualizações

Crie listas de verificação automatizadas em apenas alguns cliques com o ClickUp

As listas de verificação são ferramentas poderosas para manter a organização e aumentar a produtividade pessoal ou profissional. Elas ajudam a manter o controle de várias tarefas e facilitam a vida em geral.

No entanto, criar essas listas no Excel pode ser um incômodo, especialmente para iniciantes. É aí que entra o ClickUp!

Com seus recursos fáceis de usar, o ClickUp permite que você crie e edite listas de verificação com várias opções sem esforço. Você também pode agrupar tarefas, acompanhar o progresso e até mesmo colaborar com a sua equipe, tudo em um só lugar.

Ao contrário do Excel, a abordagem do ClickUp é simples e intuitiva, garantindo que suas tarefas sejam sempre organizadas e controladas. Inscreva-se aqui para uma avaliação gratuita e veja como o ClickUp ajuda na criação de caixas de seleção e aumenta a eficiência!