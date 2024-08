Como criar um gráfico de Gantt no Google Docs (com modelos!)

Construir um gráfico de Gantt básico em Google Docs com este tutorial fácil de seguir. Cobriremos todas as etapas da criação do gráfico de Gantt e adicionaremos novas habilidades ao seu Gerenciamento de projetos do Google knowledge.👩‍💻

**Até o final deste artigo, você aprenderá

Como inserir um gráfico de Gantt a partir de uma planilha do Google existente

Como criar um gráfico de Gantt com um gráfico de barras empilhadas

Uma maneira melhor de criar um gráfico de Gantt (dica: não está no Google Docs!)

Como criar um gráfico de Gantt básico do Google Docs

Se você precisar criar um gráfico de Gantt do zero no Google Docs, vá para o tutorial da Versão 2.

Método 1: Inserção a partir de um gráfico de Gantt do Google Sheets existente

Abra um novo documento em seu Google Drive Clique em Inserir > Gráfico > Do Planilhas

Criado no Google Docs

Escolha sua planilha >clique em Select para aplicar Selecione a imagem novamente e, no canto inferior esquerdo, clique no ícone de elipses > Todas as opções de imagem no menu suspenso

Criado no Google Docs

Como salvar seu gráfico de Gantt básico como um modelo no Docs

Você fez todo esse trabalho para criar um gráfico de Gantt no Google Docs. Salve-o como um modelo para reduzir pela metade o tempo de preparação para o próximo projeto! Veja a seguir como salvar um modelo de gráfico de Gantt no Docs:

1. Adicione a palavra Template ao título do documento

Criado no Google Docs

2. Clique no ícone de pasta ao lado do título do documento > ícone Nova pasta

Criado no Google Docs

3. Nomeie a pasta e clique na marca de seleção para salvar

Criado no Google Docs

4. Selecione Move Here para salvar o modelo na pasta que você criou

Criado no Google Docs

Agora você pode acessar e adicionar seus modelos personalizados a partir do seu Google Drive! 🎉

Há uma maneira melhor (e mais rápida) de criar um gráfico de Gantt gratuito

Embora seja útil saber como criar gráficos de Gantt em uma ferramenta popular como o Google Docs ou qualquer software de gerenciamento de projetos isso foi uma tonelada de trabalho para um gráfico que não poderá ser usado no dia seguinte... talvez até na próxima hora ou duas.

Como todos nós sabemos (e experimentamos), os projetos mudam diariamente. Portanto, enquanto você estiver ocupado criando manualmente um gráfico de Gantt no Google Docs, os dados, as pessoas e as circunstâncias poderão mudar, e você terá que começar tudo de novo.

Essa situação inevitável é o motivo pelo qual é essencial usar uma ferramenta de software intuitiva como o ClickUp para eliminar o trabalho manual e atualizar em tempo real.

ClickUp

é a plataforma de produtividade definitiva que permite às equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Seja você um novato em aplicativos de produtividade ou um gerente de projetos experiente, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe para uma colaboração consistente.

Visualize sua

planos de projeto

com gráficos de Gantt do ClickUp

A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp não poderia ser mais fácil de criar e monitorar.

Clique em + View em seu Espaço, pasta ou lista Selecione Gantt Digite um nome para essa exibição Clique em Add View

Adicione uma visualização ClickUp Gantt e marque as caixas Personal view e Pin view para obter configurações adicionais

O que o Google Docs não pode fazer e que o recurso de gráfico de Gantt do ClickUp excede é definir e

gerenciar tarefas dependentes

na linha do tempo de seu projeto:

Saiba mais sobre **Dependências do ClickUp !

Determine rapidamente quanto tempo é necessário para concluir uma tarefa passando o mouse sobre as barras de progresso Visualize o caminho crítico (cadeia de tarefas cruciais para a conclusão de um projeto) Gerenciar as tarefas do projeto individualmente ou em grupos

Alternar o Caminho crítico e Slack Time ativados ou desativados para maior personalização

Com o editor de arrastar e soltar, faça alterações em segundos em seu gráfico de Gantt sem começar do zero:

Ajuste as datas de início e de vencimento sem criar uma segunda tabela

Adicione tarefas a qualquer momento para acomodar o escopo do plano do projeto

Abra uma tarefa para ver a descrição, os responsáveis, os dados do projeto e muito mais

Ajuste as colunas para o tamanho desejado arrastando a largura na barra lateral da exibição de Gantt

O que vem a seguir?

Quando os gráficos de Gantt básicos do Docs não forem suficientes para você, crie seu gráfico de Gantt profissional no ClickUp e compartilhe-o com qualquer pessoa gratuitamente hoje mesmo! 🤩