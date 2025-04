As 11 principais alternativas e concorrentes do Microsoft Viva Goals em 2025

Definir metas realistas e alcançáveis é, sem dúvida, uma das tarefas mais importantes em qualquer empresa. As metas moldam os cronogramas dos projetos, criam tarefas significativas e estratégicas e dão aos funcionários aquele impulso tão necessário quando eles veem o progresso.

É o molho secreto para manter tudo (e todos) em movimento.

O uso de uma ferramenta de definição de metas pode tornar esse processo muito mais claro - e se essa ferramenta também permitir que você acompanhe o progresso, melhor ainda. Afinal de contas, quem não quer ver aqueles pequenos marcos satisfatórios riscados da lista?

Para muitos, essa ferramenta tem sido o Microsoft Viva Goals. Mas com a aposentadoria do Viva Goals, é provável que você esteja procurando uma alternativa que não pareça uma mudança.

Para ajudá-lo, reunimos uma lista de ferramentas fantásticas de definição e acompanhamento de metas - repletas de recursos de IA e muito mais - para ajudá-lo a fazer a transição sem esforço.

Quem sabe - sua "alternativa" pode acabar se tornando um "upgrade". "

resumo de 60 segundos Aqui está nossa seleção das melhores alternativas ao Viva Goals: ClickUp : Melhor para rastreamento de metas, gerenciamento de tarefas e OKRs

Lattice : Melhor para alinhar metas com o impacto organizacional

15Five : Melhor para feedback e alinhamento contínuos

Lucro. co : Melhor para alinhar OKRs com a estratégia de negócios

Betterworks : Melhor para alinhamento de metas estruturadas e controle de desempenho

Asana : Melhor para gerenciamento colaborativo de projetos e acompanhamento de tarefas

Leapsome : Melhor para alinhar metas com aprendizado e desempenho

WorkBoard : Melhor para alinhar estratégias com resultados mensuráveis

Weekdone : Melhor para alinhamento de equipes e acompanhamento semanal do progresso

Staffbase : Ideal para grandes empresas com foco em comunicação interna

Workleap: Melhor para simplificar processos de RH híbridos e remotos

Por que optar por alternativas ao Microsoft Viva Goals?

Como todos nós sabemos, o mundo do gerenciamento de projetos se move na velocidade da luz. Esperar até o último momento para mudar para outras ferramentas é uma má ideia.

Além do anúncio da aposentadoria, no entanto, aqui estão alguns obstáculos cotidianos que os clientes do Viva Goals já enfrentam:

Falta de treinamento abrangente no aplicativo : A ferramenta não oferece nenhuma orientação ao integrar um novo membro da equipe e carece de análises avançadas

Não há recursos de pesquisa rápida com funcionários : Para medir o moral da equipe, é necessário elaborar uma pesquisa do zero

Recursos limitados de definição de metas orientados por IA : A ferramenta não sugere metas mais inteligentes nem oferece recursos avançados para melhorar o desempenho

Confusão na integração: Descobrir qual ferramenta faz o quê e quando pode ser frustrante no ecossistema da Microsoft

Esses são os tipos de problemas que frustram seus funcionários e levam a um desperdício de 12% dos recursos organizacionais.

As 11 melhores alternativas ao Microsoft Viva Goals

Mudar de ferramenta pode parecer uma tarefa árdua, mas quando sua ferramenta atual está sendo descontinuada, é uma oportunidade de encontrar algo melhor.

Fizemos a lição de casa e reunimos as 11 melhores alternativas para o Microsoft Viva Goals

1. ClickUp (melhor para rastreamento de metas, gerenciamento de tarefas e OKRs)

Com tantas opções de software de gerenciamento de projetos disponíveis, pode ser difícil encontrar uma ferramenta que realmente se destaque. Mas o ClickUp oferece.

Os principais recursos do software de gerenciamento de projetos incluem compartilhamento de arquivos, integração de e-mail, gráficos de Gantt, controle de tempo e gerenciamento de orçamento - e adivinhe só? O ClickUp tem todos eles.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, compartilhamento de conhecimento e comunicação em uma única plataforma integrada com tecnologia de IA.

O segredo do ClickUp está em tornar as metas alcançáveis. Em vez de apenas definir objetivos grandiosos que ficam em um documento que ninguém vê, o ClickUp Goals ajuda você a dividi-los em metas menores e mensuráveis.

Transforme seus objetivos de alto nível em metas menores e mensuráveis com o ClickUp Goals

À medida que você vai atingindo essas metas, o ClickUp faz as contas para você, calculando automaticamente seu progresso.

Veja o modelo de OKRs do ClickUp, por exemplo. É o sonho de um planejador - estruturado o suficiente para dar às suas metas uma espinha dorsal, mas flexível o suficiente para se adaptar quando, inevitavelmente, as prioridades mudam no meio do trimestre.

E se você estiver procurando mais clareza, o modelo de metas SMART do ClickUp o ajuda a definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado.

Saiba mais O modelo SMART do ClickUp ajuda a definir objetivos claros que são específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

Seja para melhorar as metas de desenvolvimento pessoal ou para atingir as metas de negócios, esse modelo organiza suas metas em partes gerenciáveis, para que você possa enfrentá-las sem se sentir sobrecarregado. Além disso, ele permite que você visualize o progresso, mantendo você e sua equipe motivados.

Em seguida, vamos ao acompanhamento do progresso.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão panorâmica do que está acontecendo - quem está fazendo o quê, para onde estão indo os recursos e se o cronograma corre o risco de se tornar um sonho impossível.

Ao contrário do Viva Goals, o ClickUp facilita os insights em tempo real e a tomada de decisões orientadas por dados em tempo integral.

dica profissional: O ClickUp permite que você crie seu painel de OKR personalizado do zero para medir metas e métricas personalizadas. Confira este guia passo a passo para começar.

O recurso de painel do ClickUp facilitou muito a representação dos dados de uma maneira bonita e objetiva. A personalização permite que os dados sejam exibidos de forma significativa e compreendidos facilmente.

O recurso de painel do ClickUp facilitou muito a representação dos dados de uma maneira bonita e objetiva. A personalização permite que os dados sejam exibidos de forma significativa e compreendidos facilmente.

O recurso de painel do ClickUp facilitou muito a representação dos dados de uma maneira bonita e objetiva. A personalização permite que os dados sejam exibidos de forma significativa e compreendidos facilmente.

O recurso de painel do ClickUp facilitou muito a representação dos dados de uma maneira bonita e objetiva. A personalização permite que os dados sejam exibidos de forma significativa e compreendidos facilmente.

Melhores recursos do ClickUp

Widgets de painel : Obtenha uma visão geral de alto nível do progresso das metas e do tempo gasto em projetos com widgets como barras de progresso, gráficos de pizza e gráficos burndown, facilitando a visualização de dados

Lembretes do ClickUp : Fique por dentro dos prazos com notificações enviadas de cinco minutos a três dias antes do vencimento das tarefas, garantindo que nada passe despercebido

Visualizações versáteis : Organize e gerencie tarefas em seu estilo preferido - lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt ou outros layouts - para que você possa trabalhar da maneira que melhor lhe convier

Automatizações do ClickUp: Com as Automatizações do ClickUp, você pode fazer o trabalho pesado relacionado à tarefa, como adicionar um grupo de partes interessadas como observadores, atribuir comentários, enviar e-mails e muito mais

Ferramentas de colaboração incorporadas : Use o ClickUp Chat para compartilhar comentários, colaborar em tarefas e manter todos alinhados com as metas coletivas

Recursos de tarefas personalizáveis: Adapte os fluxos de trabalho com recursos como status personalizados, níveis de prioridade e dependências de tarefas, adaptando-se perfeitamente a qualquer tipo de projeto

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado mais rápida: Os amplos recursos do ClickUp podem parecer esmagadores para os usuários que estão procurando principalmente um acompanhamento de metas simples

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro, por Workspace, por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Revisão do usuário: O ClickUp redefine a produtividade com sua plataforma completa de gerenciamento de projetos e mantém tudo em um só lugar. Os usuários adoram as integrações perfeitas e os painéis personalizáveis que dão vida aos seus projetos.

Leia também: Como escrever metas SMART eficazes

2. Lattice (melhor para alinhar metas com o impacto organizacional)

via Lattice

O Lattice é uma plataforma de gerenciamento de desempenho projetada para ajudar as equipes a definir, acompanhar e atingir OKRs e metas, alinhando-as com objetivos comerciais mais amplos.

Sua integração com ferramentas populares como Slack, Jira e Microsoft Teams garante que as metas permaneçam visíveis e acionáveis.

🍪 Bônus: Com recursos que conectam a definição de metas a avaliações de desempenho e reuniões individuais, o Lattice ajuda a promover o alinhamento e a colaboração contínuos nas equipes.

Melhores recursos da Lattice

Rastreamento de metas em tempo real : Os gerentes podem monitorar o progresso e identificar gargalos rapidamente com : Os gerentes podem monitorar o progresso e identificar gargalos rapidamente com aplicativos de acompanhamento de metas , mantendo as equipes alinhadas e no rumo certo

Integrações com ferramentas cotidianas : Integra-se perfeitamente com plataformas como Slack, Microsoft Teams, Jira e Salesforce, garantindo que as metas permaneçam em primeiro plano

Transparência em toda a organização : As equipes podem visualizar as metas em todos os níveis, melhorando a colaboração e a clareza em relação às prioridades

OKRs acionáveis: Permite uma abordagem estruturada dos objetivos que alinham as funções individuais com as metas organizacionais

Limitações da rede

Pesquisas repetitivas : Os questionários automatizados, embora úteis, podem parecer redundantes e perder o envolvimento dos funcionários com o tempo

Funcionalidades limitadas de HRIS : Embora esteja se expandindo para o HRIS, ele não possui recursos como folha de pagamento e gerenciamento de benefícios, que são esperados em plataformas de RH completas

Configurações complexas para necessidades complexas: Pode não ser a melhor opção para empresas com processos de avaliação de desempenho altamente elaborados

Preços da Lattice

Gerenciamento de talentos : uS$ 11/mês por usuário

Engajamento : Add-on por US$ 4/mês por usuário

Crescimento : Add-on por US$ 4/mês por usuário

Remuneração : Add-on por US$ 6/mês por usuário

HRIS Core: uS$ 5/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Lattice

G2 : 4. 7/5 (mais de 3.890 avaliações)

Capturar: 4. 5/5 (mais de 180 avaliações)

Revisão do usuário: Os usuários frequentemente elogiam sua interface intuitiva, a facilidade de implementação e o suporte responsivo ao cliente, o que o torna um complemento importante para qualquer pilha de tecnologia de RH. Entretanto, alguns usuários observam que há espaço para melhorias na personalização e na integração com ferramentas de terceiros.

Leia também: 11 modelos gratuitos de OKR no Excel, Word e ClickUp

3. 15Five (melhor para feedback e alinhamento contínuos)

via 15Five

A definição de metas, o acompanhamento de OKRs e o gerenciamento de desempenho melhoram com feedback e alinhamento contínuos, e é exatamente isso que o 15Five oferece.

A plataforma incentiva a colaboração com check-ins semanais, ajudando os funcionários e gerentes a se manterem conectados e focados em metas de curto e longo prazo.

Com recursos como prioridades para tarefas e objetivos semanais vinculados aos OKRs da empresa, o 15Five garante que todos estejam trabalhando para alcançar os mesmos resultados.

15Cinco melhores recursos

Check-ins semanais : Ajuda a manter uma comunicação consistente, acompanhar o progresso e abordar os desafios de forma proativa

Prioridades e objetivos : Vincula tarefas semanais a metas de longo prazo para melhor alinhamento com OKRs

Spark AI : Oferece recomendações orientadas por dados para melhorar o desempenho e o envolvimento da equipe

Recurso de "high-fives " : Uma maneira exclusiva de reconhecer e valorizar publicamente as conquistas da equipe

Interface personalizável: Adapte painéis e formulários de check-in para atender às necessidades específicas da sua equipe

limitações do 15Five

Péssimo suporte ao cliente : Os usuários geralmente relatam respostas lentas e inúteis aos problemas

Práticas de cobrança desafiadoras : Não há reembolsos para serviços pausados e as alterações no número de funcionários geram cobranças imediatas

Estabilidade da plataforma: Falhas técnicas e bugs, como recursos quebrados durante fluxos de trabalho importantes, são preocupações frequentes

preços do 15Five

Engage : uS$ 4/mês por usuário

Desempenho : uS$ 10/mês por usuário

Plataforma total: uS$ 16/mês por usuário

15Five avaliações e comentários

G2 : 4. 6/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 890 avaliações)

Revisão do usuário: Os clientes apreciam a configuração intuitiva, o suporte ágil e a inovação contínua, incluindo aprimoramentos orientados por IA. No entanto, alguns usuários mencionam desafios com a integração e o gerenciamento de metas de carreira.

Leia também: Como definir métricas de metas (com exemplos)

4. Profit. co (melhor para alinhar OKRs com a estratégia de negócios)

Se você estiver procurando uma variedade de recursos, o Profit. co faz um bom trabalho com gerenciamento de tarefas e acompanhamento de desempenho.

A plataforma também inclui ferramentas de criação de OKR passo a passo e modelos incorporados para orientar os usuários pelo processo sem esforço.

Com painéis de controle em tempo real e amplas opções de integração, o Profit. co garante que os OKRs permaneçam acionáveis e alinhados entre as equipes.

🧠 Você sabia: Organizações alinhadas podem aumentar suas taxas de ganho de vendas em até 38%, comprovando o poder de metas claras e colaboração contínua para impulsionar o sucesso.

Melhores recursos do Profit. co

Criação de OKRs passo a passo : Orienta os usuários na definição de objetivos mensuráveis e alinhados usando modelos incorporados

Painéis de controle em tempo real : Oferece insights acionáveis sobre o progresso, ajudando as equipes a se manterem no caminho certo

Gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho : Vincula tarefas a OKRs e oferece suporte a Kanban e exibições de lista para maior flexibilidade

Recursos de envolvimento do funcionário : Inclui um sistema de recompensas, feed de notícias e pesquisas de pulso para promover a colaboração

Integrações perfeitas: Conecta-se a ferramentas populares como Slack, Jira e Salesforce para um fluxo de trabalho unificado

Limitações do Profit.co

Interface confusa : Alguns usuários relatam dificuldades para navegar pelos recursos e alternâncias da plataforma

Visualizações desordenadas : Algumas telas podem parecer sobrecarregadas, dificultando a concentração em tarefas importantes

Gerenciamento de tarefas limitado para cargas de trabalho pesadas: Pode não ser ideal para equipes que gerenciam projetos complexos

Preços do Profit.co

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Profit. co

G2 : 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

Capturar: 4. 8/5 (mais de 200 avaliações)

Leia também: Mais de 60 exemplos de OKRs - Como escrever OKRs eficazes

5. Betterworks (melhor para alinhamento de metas estruturadas e acompanhamento de desempenho)

via Betterworks

Os marcos são uma ótima maneira de reconhecer os esforços e as contribuições dos funcionários.

É por isso que a Betterworks permite que os usuários definam marcos mensuráveis dentro de metas maiores, garantindo clareza e responsabilidade entre as equipes.

A plataforma também oferece suporte a pesquisas personalizáveis para coletar feedback dos funcionários e facilita aos gerentes a avaliação do desempenho com notas de progresso detalhadas e painéis visuais.

Melhores recursos do Betterworks

Metas baseadas em marcos : Divida os objetivos em etapas gerenciáveis e mensuráveis para um melhor acompanhamento

Pesquisas personalizáveis : Colete feedback anônimo dos funcionários para promover melhorias e fomentar a transparência

Acompanhamento detalhado do progresso : Documente atualizações mensais e visualize o desempenho com painéis intuitivos

Conteúdo de aprendizado eletrônico : Acesse recursos educacionais a qualquer momento para apoiar o desenvolvimento contínuo

Interface amigável ao usuário: Alterne sem esforço entre itens de linha, gráficos e painéis para uma navegação simplificada

Limitações do Betterworks

Falta de lembretes : Não há notificações para avisar os usuários quando os prazos das metas se aproximam

Suporte limitado orientado por IA : Não oferece sugestões inteligentes para OKRs ou itens de ação

Desafios de navegação: Alternar entre metas individuais e de equipe pode parecer complicado

Preços da Betterworks

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Betterworks

G2: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Revisão do usuário: Os usuários apreciam a interface intuitiva, o sólido suporte ao cliente e as ferramentas como OKRs e acompanhamento 1:1. No entanto, alguns comentários destacam áreas que precisam ser melhoradas, incluindo funcionalidades limitadas de relatórios e desafios com módulos de reconhecimento.

Leia também: Exemplos de metas para um ano, cinco anos e dez anos para planejamento de metas de longo prazo

6. Asana (melhor para gerenciamento colaborativo de projetos e acompanhamento de tarefas)

via Asana

Gerenciar e monitorar o progresso pode, às vezes, tornar-se mais complicado do que o progresso real. É aí que ferramentas como a Asana entram em cena.

A Asana conecta as metas da empresa com as tarefas diárias, oferecendo às equipes um caminho claro a ser seguido. Seja para monitorar prazos ou alinhar prioridades, a Asana mantém tudo (e todos) na mesma página.

Seus painéis personalizáveis e integrações com ferramentas como Slack e Google Drive significam que você pode finalmente abandonar aquelas planilhas confusas e adotar uma interface colaborativa.

Melhores recursos da Asana

Gerenciamento colaborativo de tarefas : Compartilhe tarefas, adicione comentários e acompanhe atualizações para aprimorar o trabalho em equipe

Integração com ferramentas populares : Funciona perfeitamente com o Google Drive, Microsoft Teams e Slack para fluxos de trabalho unificados

Painéis personalizados : Visualize os dados do projeto com gráficos personalizáveis e atualizações em tempo real

Alinhamento de metas : Vincule tarefas e projetos diretamente às metas organizacionais para obter melhor visibilidade

Interface amigável ao usuário: O design intuitivo simplifica a integração e o uso

Limitações da Asana

Não há controle de tempo : Não possui recursos integrados para monitorar o tempo gasto nas tarefas

Exaustivo para novos usuários : A abundância de recursos pode parecer assustadora para os iniciantes

Atribuições de tarefas limitadas: Permite apenas um usuário por tarefa, o que pode dificultar a colaboração

Preços da Asana

Pessoal : Gratuito

Inicial : uS$ 10,99/mês por usuário

Avançado: uS$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4. 4/5 (mais de 10.700 avaliações)

Capturar: 4. 5/5 (mais de 13.200 avaliações)

Leia também: Definição de metas para avaliação de desempenho

7. Leapsome (melhor para alinhar metas com aprendizado e desempenho)

via Leapsome

Para organizações que estão lutando para manter a definição de metas, o feedback dos funcionários e o aprendizado em sincronia, a Leapsome pode ser uma escolha fácil.

As árvores de metas da Leapsome permitem conectar objetivos individuais, de equipe e da empresa, o que ajuda a promover a transparência e a responsabilidade dentro da organização.

Além disso, com a definição de metas com tecnologia de IA e integrações perfeitas como o Jira, ele simplifica fluxos de trabalho complexos.

Melhores recursos do Leapsome

Árvores de metas : Vincule metas individuais, de equipe e organizacionais para obter um caminho claro para o sucesso

Definição de metas com tecnologia de IA : Gere OKRs e metas de desenvolvimento com base nas práticas recomendadas e no contexto

Gerenciamento de desempenho : Realize análises 360° e alinhe metas durante reuniões individuais e check-ins

Ferramentas de envolvimento do funcionário : Permita feedback, pesquisas e elogios para aumentar o moral e a colaboração

Módulos de aprendizado: Crie caminhos de aprendizado escalonáveis e automatizados para o desenvolvimento dos funcionários

Limitações do Leapsome

Desafios de navegação : A interface pode ser complicada, especialmente para novos usuários

Termos de renovação : Contratos bloqueados e políticas de renovação pouco claras podem frustrar as organizações com necessidades flutuantes

Sobrecarga de notificações: O excesso de notificações pode ser uma distração para alguns usuários

Preços da Leapsome

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Leapsome

G2 : 4. 9/5 (mais de 1.750 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

Revisão do usuário: O Leapsome se destaca por sua interface de usuário intuitiva que se adapta perfeitamente às necessidades dos funcionários e da organização. Os usuários apreciam seu layout claro, que simplifica processos como definição de metas, acompanhamento de KPIs e avaliações. Embora alguns usuários desejem mais flexibilidade nas personalizações e materiais de aprendizagem simplificados.

8. WorkBoard (melhor para alinhar estratégias com resultados mensuráveis)

via WorkBoard

As organizações geralmente lutam para preencher a lacuna entre a estratégia de alto nível e os resultados acionáveis.

O WorkBoard aborda isso oferecendo ferramentas com tecnologia de IA para simplificar a execução da estratégia e alinhar os objetivos entre as equipes. Sua estrutura baseada em OKR garante clareza, responsabilidade e transparência, capacitando as equipes a se concentrarem nos resultados e não nos produtos.

🍪 Bônus: Os mapas de calor, os scorecards e as atualizações de progresso em tempo real do WorkBoard oferecem aos líderes uma visão panorâmica do desempenho organizacional.

Melhores recursos do WorkBoard

Elaboração de OKRs orientados por IA : Gerar e refinar automaticamente objetivos e resultados-chave com base em prioridades estratégicas

Mapas de calor para alinhamento : Visualize riscos, progresso e dependências entre as equipes em tempo real

Scorecards e painéis de controle : Apresente dados em tempo real para uma tomada de decisão rápida e informada durante as reuniões

Ferramentas de preparação 1:1 : Equipar os gerentes com insights personalizados para conduzir conversas de treinamento significativas

Colaboração multifuncional: Simplifique o gerenciamento de dependências e melhore a coordenação entre as equipes

Limitações do WorkBoard

Complexidade da interface : Os usuários relatam que a plataforma pode parecer desajeitada e difícil de navegar

Transparência nos preços : As preocupações com os termos de assinatura e as altas barreiras de saída podem dissuadir algumas organizações

Curva de aprendizado: O conjunto robusto de recursos pode ser esmagador para usuários iniciantes

Preços do WorkBoard

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do WorkBoard

G2: 4. 7/5 (mais de 90 avaliações)

Leia também: 11 modelos gratuitos de definição e acompanhamento de metas para Excel e ClickUp

9. Weekdone (melhor para alinhamento da equipe e acompanhamento do progresso semanal)

via Weekdone

Pode não parecer, mas uma semana é muito tempo - provavelmente é por isso que muitos países estão mudando para uma semana de trabalho mais curta.

Mas se você não for de um desses países, o Weekdone integra o planejamento semanal e os relatórios de progresso com o acompanhamento de OKRs, garantindo que todos saibam como seu trabalho contribui para metas mais amplas.

Além disso, as equipes podem fornecer atualizações, dar feedback e comemorar os principais resultados, criando um ambiente de trabalho colaborativo e motivado.

Melhores recursos do Weekdone

Visualização de hierarquiaOKR : Alinhe as metas da empresa, da equipe e individuais com uma visualização clara em árvore

Relatórios semanais de progresso : Acompanhe tarefas, planos e problemas para identificar gargalos com antecedência

Ferramentas de engajamento : Incentive a colaboração por meio de curtidas, comentários e elogios nas atualizações

Relatórios personalizáveis : Gere relatórios de progresso automatizados com insights acionáveis

Treinamento gratuito em OKRs: Acesse a orientação de especialistas para implementar OKRs de forma eficaz

Limitações do Weekdone

Problemas de desempenho do aplicativo : Alguns usuários relatam uma experiência lenta com o aplicativo móvel

Preocupações com o suporte ao cliente : O suporte limitado durante períodos críticos foi destacado

Curva de aprendizado: A configuração inicial e a integração podem ser desafiadoras para novos usuários

Preços do Weekdone

Gratuito : Para até 3 usuários

Nível: uS$ 10,80/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Weekdone

G2 : 4. 1/5 (mais de 35 avaliações)

Capturar: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

Leia também: Como definir metas diárias para produtividade pessoal

10. Staffbase (melhor para grandes empresas com foco em comunicação interna)

via Staffbase

As grandes organizações geralmente enfrentam problemas de comunicação fragmentada, em que atualizações, estratégias ou iniciativas culturais importantes não chegam a todos os funcionários de forma eficaz.

Como o Staffbase resolve isso? Oferecendo uma nuvem de comunicações abrangente que integra vários canais.

Projetado para grandes empresas com mais de 1.000 funcionários, o Staffbase ajuda a unificar os esforços de comunicação por meio de intranets, aplicativos, e-mails e ferramentas integradas.

Melhores recursos do Staffbase

Comunicação multicanal : Compartilhe atualizações por meio de intranets, notícias, postagens sociais e bate-papo

Ferramentas de pesquisa : Capture o feedback dos funcionários com pesquisas curtas para medir o alinhamento

Planejamento de conteúdo : Planeje campanhas editoriais e colabore no conteúdo antes da publicação

Painel de análise : Acompanhe o envolvimento e identifique o conteúdo que repercute

Integração com o Microsoft 365: Conecte-se perfeitamente com o SharePoint, o Teams e as Conexões Viva

Limitações do Staffbase

Foco empresarial : Adaptado principalmente para grandes organizações com mais de 1.000 funcionários

Administração móvel limitada : Nenhum aplicativo móvel dedicado para administradores

Suporte básico: Somente o suporte por e-mail está disponível

Preços do Staffbase

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Staffbase

G2 : 4. 6/5 (mais de 225 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 75 avaliações)

Revisão do usuário: Os usuários do Staffbase elogiam o design intuitivo, a facilidade de uso e o suporte responsivo ao cliente, que garante uma implementação fácil e assistência contínua. Eles também gostam de recursos como agendamento de conteúdo interativo e ferramentas para preencher as lacunas de comunicação.

Leia também: 6 estratégias e técnicas de definição de metas para expandir seus negócios

11. Workleap (melhor para simplificar processos de RH híbridos e remotos)

via Workleap

A maioria dos empregadores teme que as equipes híbridas ou remotas geralmente criem lacunas na comunicação, no engajamento e no acompanhamento do desempenho. O Workleap visa simplificar esses desafios.

Ele oferece uma plataforma integrada projetada para aumentar o envolvimento dos funcionários, melhorar os processos de feedback e apoiar o RH na otimização da experiência do funcionário.

Com ferramentas como Officevibe para pesquisas de engajamento, Pingboard para organogramas e recursos de acompanhamento de desempenho, o Workleap garante que as equipes permaneçam alinhadas e informadas, não importa onde trabalhem.

Melhores recursos do Workleap

Feedback anônimo : Permita que os funcionários compartilhem feedbacks honestos sem medo

Pesquisas personalizáveis : Personalize as pesquisas de acordo com as necessidades da organização

Análise em tempo real : Obtenha insights acionáveis para uma melhor tomada de decisões

Integrações perfeitas : Conecte-se com o Slack, o Microsoft Teams e outras plataformas

Integração centralizada: Simplifique e automatize os processos de novas contratações

Limitações do Workleap

Relatórios avançados limitados : Pode não atender totalmente às necessidades de organizações maiores

Obstáculos à personalização : Alguns recursos parecem restritivos em termos de flexibilidade

Curva de aprendizado: A configuração inicial de ferramentas específicas pode exigir tempo

Preços do Workleap

Pesquisas de engajamento e feedback : uS$ 5/mês por usuário

Gerenciamento de desempenho : uS$ 5/mês por usuário

Pingboard (organogramas) : uS$ 4/mês por usuário

Gerenciamento de aprendizado : uS$ 4/mês por usuário

Pacote completo: uS$ 12/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Workleap

G2 : 4. 3/5 (mais de 700 avaliações)

Capturar: 4. 9/5 (mais de 60 avaliações)

Aqui está uma lista de outras alternativas ao Microsoft Viva Goals que não entraram em nossa lista das 11 melhores, mas que são bastante úteis com seus recursos exclusivos:

Wrike : Oferece recursos avançados de colaboração em equipe com atualizações em tempo real, gráficos de Gantt e integrações com mais de 400 aplicativos para fluxos de trabalho contínuos

Planilha : Combina o gerenciamento de projetos com a funcionalidade de planilha, o que o torna ideal para equipes familiarizadas com o Excel, mas que precisam de recursos avançados de acompanhamento

Ally. io: Especializada em alinhamento e acompanhamento de OKRs com foco na integração perfeita com ferramentas existentes, como Slack, Microsoft Teams e Salesforce

Viva o ClickUp: Suas metas acabam de ser alinhadas

É importante para mim ter uma ideia de como estamos progredindo em direção às nossas metas maiores. O ClickUp me dá rapidamente a visibilidade de alto nível de que preciso e que não tínhamos com nossas ferramentas anteriores.

É importante para mim ter uma ideia de como estamos progredindo em direção às nossas metas maiores. O ClickUp me dá rapidamente a visibilidade de alto nível de que preciso e que não tínhamos com nossas ferramentas anteriores.

Se você está preocupado em fazer a transição do pacote Microsoft Viva, o ClickUp tem o que você precisa.

Com recursos como painéis personalizáveis, definição de metas com IA e exibições versáteis, o ClickUp facilita o acompanhamento e o alinhamento de metas, transformando o que poderia ser um desafio em uma oportunidade de crescimento.

Registre-se no ClickUp agora e experimente um fluxo de trabalho mais suave.