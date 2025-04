Modelos de brainstorming gratuitos para o Google Docs

O brainstorming não se trata apenas de ter ótimas ideias - trata-se de unir as pessoas. Uma pesquisa da Northern Illinois University mostra que ele pode fazer com que as equipes se sintam mais conectadas.

No entanto, o brainstorming não estruturado pode ficar bagunçado rapidamente. As ideias se perdem, as sessões se arrastam e todos saem mais frustrados do que inspirados. É aí que os modelos de brainstorming podem salvar o dia.

O Google Docs facilita a organização de seus pensamentos. Seja no planejamento de uma grande campanha, no mapeamento de sua tese ou no brainstorming do próximo produto revolucionário, esses modelos ajudam você a se manter no caminho certo e a dar vida às suas ideias.

Pronto para transformar ideias de brainstorming em planos claros e acionáveis? Vamos começar!

O que faz um bom modelo de brainstorming?

Para um bom modelo de brainstorming, o Google Docs oferece uma estrutura clara e organizada para capturar e visualizar ideias. Os recursos que tornam seu modelo de brainstorming eficiente são:

Uma técnica criativa de brainstorming : Brainwriting, Análise dos Cinco Porquês, Crazy Eights e Round Robin são populares. Escolha os melhores modelos de mapas mentais para manter sua equipe inspirada Brainwriting, Análise dos Cinco Porquês, Crazy Eights e Round Robin são populares. Escolha os melhores modelos de mapas mentais para manter sua equipe inspirada

Estrutura clara: Oferece um layout fácil de seguir para organizar a ideia principal, os pontos-chave e as conexões sem sobrecarregar você

Representação visual: Quer sejam Quer sejam mapas mentais , fluxogramas ou diagramas, as ferramentas visuais facilitam a conexão e a expansão de conceitos

Organização e rastreabilidade: O modelo deve ser capaz de gerenciar tópicos, rastrear o progresso e salvar tudo de forma organizada para as próximas etapas, como O modelo deve ser capaz de gerenciar tópicos, rastrear o progresso e salvar tudo de forma organizada para as próximas etapas, como planejamento e execução do projeto

Integração com outras ferramentas: O modelo deve funcionar bem com o Google Slides e com ferramentas de gerenciamento de projetos para que você possa compartilhar ou apresentar suas ideias com facilidade

Modelos de brainstorming do Google Docs

Você sabia? Com a extensão Google Docs Offline para Chrome, os usuários podem criar e editar documentos sem conexão com a Internet. Quando a conexão é restabelecida, as alterações são sincronizadas automaticamente, garantindo produtividade ininterrupta.

Agora, vamos dar uma olhada na lista dos principais modelos de brainstorming que podem ajudá-lo a criar ideias e simplificar seu processo de brainstorming!

1. Modelo de brainstorming de negócios simples do Google Docs por TEMPLATE. NET

Procurando um ponto de partida perfeito para organizar suas ideias de negócios? O modelo de mapa mental de negócios simples do TEMPLATE. NET é um modelo simples para criar estratégias de novos projetos, delinear metas ou fazer brainstorming de campanhas. Ele ajuda você a dividir um tópico central em componentes menores e acionáveis.

O modelo tem um layout limpo com a ideia principal no centro. A partir daí, você pode ramificar para diferentes aspectos, como metas, estratégias ou tarefas. Você também pode usar suas caixas de texto e formas integradas para mapear conexões, atribuir prioridades e adicionar detalhes mais finos.

Ideal para: Profissionais de negócios que precisam de uma maneira fácil de mapear as metas de negócios

2. Modelo de mapa mental do Google Docs da HubSpot

via HubSpot

Às vezes, organizar suas ideias pode parecer como tentar montar um quebra-cabeça sem uma imagem para orientação. O modelo de brainstorming de mapa mental da HubSpot o ajudará a colocar seus pensamentos em ordem. Ele oferece um layout flexível e personalizável, perfeito para sessões de brainstorming, planejamento de projetos ou definição de metas pessoais.

Você pode personalizar o modelo adicionando suas ideias, alterando perguntas e inserindo caixas de texto, setas e formas de acordo com suas necessidades. O modelo também é simples de usar - abra-o no Google Docs, ajuste as seções conforme necessário e comece a criar seu mapa mental.

Ideal para: Equipes e indivíduos que procuram um modelo flexível e fácil de usar para organizar tópicos de pesquisa e mapear ideias de conteúdo

3. Modelo de mapa mental de planejamento financeiro do Google Docs por TEMPLATE. NET

Ter um plano claro pode fazer toda a diferença ao gerenciar suas finanças - e é exatamente isso que o modelo de mapa mental de planejamento financeiro do TEMPLATE. NET oferece. Esse modelo tem categorias como orçamento, investimentos, despesas e poupança, permitindo que você crie um plano financeiro abrangente.

A estrutura intuitiva do modelo facilita a conexão de suas metas de curto prazo com suas aspirações de longo prazo, ajudando você a priorizar e manter-se no caminho certo. Você pode baixá-lo no formato Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Docs e Apple Keynote.

Ideal para: Pessoas físicas e jurídicas que desejam organizar estratégias financeiras, controlar despesas e planejar orçamentos

4. Modelo de brainstorming de plano de vendas do Google Docs por TEMPLATE. NET

Como transformar uma estratégia de vendas em um plano claro e prático que sua equipe possa apoiar? Com o modelo de mapa mental do plano de vendas da TEMPLATE. NET! Você pode visualizar todos os aspectos do seu processo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento de negócios, tudo em uma estrutura coesa.

Este modelo começa com sua meta central de vendas e se divide em componentes essenciais, como público-alvo, canais de vendas, metas de receita e cronogramas. Cada seção é pré-estruturada para orientar o seu planejamento, facilitando a identificação de lacunas e a priorização dos seus esforços e os da sua equipe.

Ideal para: Equipes de vendas e gerentes que precisam analisar e criar estratégias para os principais elementos de seus planos de vendas

Você sabia? O brainstorming silencioso (ou brainwriting) costuma ser mais produtivo do que o brainstorming tradicional. Em sessões típicas de brainstorming, uma minoria pode dominar de 60% a 75% da conversa, enquanto o brainwriting permite contribuições mais equilibradas de todos os participantes.

5. Modelo de mapa mental de brainstorming de fluxo de processos do Google Docs por TEMPLATE. NET

Toda equipe precisa de clareza e eficiência. O modelo de mapa mental de fluxo de processos da TEMPLATE.NET oferece ambos em um formato simples e visual.

Este modelo de mapa mental do Google Docs representa claramente seus fluxos de trabalho e ajuda a dividir processos complexos em etapas gerenciáveis. Seu design intuitivo garante que cada elemento do fluxo de trabalho seja fácil de seguir.

Desde escrever sobre gerenciamento de qualidade até organizar uma árvore de decisão, ele simplifica processos repetitivos.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam mapear fluxos de trabalho de projetos ou delinear ciclos de desenvolvimento e processos de design

Leia também: 6 exemplos e estratégias de mapeamento de processos

6. Modelo de mapa mental de plano de vida do Google Docs por TEMPLATE. NET

Seus sonhos merecem um plano. Pense em sua vida como uma história, e este modelo de mapa mental de plano de vida da TEMPLATE.NET é o esboço. Com ele, você pode traçar seus capítulos futuros, desde metas de carreira até crescimento pessoal.

Ele apresenta um tema central, como crescimento pessoal ou aspirações de carreira, com ramificações que se expandem para categorias como saúde, relacionamentos, finanças, educação e hobbies. Usar o modelo é simples. Faça o download, personalize as seções de acordo com suas ambições e comece a preencher suas metas.

Ideal para: Indivíduos que estão criando um roteiro pessoal ou profissional equilibrado e orientado por metas

7. Modelo de brainstorming de mapa mental do processo de contratação do Google Docs por TEMPLATE. NET

O recrutamento pode parecer um labirinto, com currículos intermináveis, entrevistas e ciclos de feedback. O recrutamento não precisa ser um pesadelo logístico. O modelo de mapa mental do processo de contratação da EMPLATE.NET garante que seu fluxo de trabalho de contratação seja o mais eficiente possível.

Facilita o processo de contratação organizando os diferentes estágios do recrutamento, como a publicação da vaga, a triagem de candidatos, as entrevistas, a integração e o feedback.

Ideal para: Profissionais de RH e recrutadores que buscam uma estrutura clara para gerenciar e delinear fluxos de trabalho de recrutamento

8. Modelo de mapa mental de personagem simples do Google Docs por TEMPLATE. NET

Criar um personagem atraente é uma arte, e o modelo de mapa mental de personagem simples do TEMPLATE.NET facilita a vida do artista que existe em você. Em vez de ficar olhando para uma página em branco, esse modelo o orienta na criação de personagens multidimensionais para um romance, roteiro, jogo ou outro projeto criativo.

Adicione detalhes ao seu personagem, como traços de personalidade e história de fundo, garantindo consistência e profundidade em todo o processo criativo.

Você pode baixar este modelo no Google Slides, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, Google Docs e Apple Pages para criar mapas mentais eficazes.

Ideal para: Escritores e criadores que estão desenvolvendo personagens bem elaborados para histórias, jogos ou projetos

Fato curioso: O brainstorming foi popularizado por Alex F. Osborn, um executivo de publicidade, em seu livro Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking (Princípios e procedimentos do pensamento criativo). Ele o introduziu em 1953 para ajudar sua equipe a gerar ideias criativas com mais eficiência.

Limitações do uso do Google Docs para modelos de brainstorming

Embora o Google Docs seja um processador de texto versátil, ele tem algumas limitações quando se trata de criar e usar modelos de brainstorming:

Ferramentas visuais limitadas: Os modelos de brainstorming do Google Docs não possuem recursos avançados de mapeamento mental, que são essenciais para a Os modelos de brainstorming do Google Docs não possuem recursos avançados de mapeamento mental, que são essenciais para a visualização e a ideação durante as sessões de brainstorming

Restrições de integração: Embora o Google Docs se integre perfeitamente ao Google Workspace Apps, ele não se integra perfeitamente às ferramentas de gerenciamento de projetos

Personalização limitada: A personalização dos modelos é limitada à formatação básica

Essas limitações podem afetar a eficiência e a eficácia do seu processo de brainstorming, especialmente se você for um gerente de projetos que lida com projetos complexos ou equipes maiores.

Leia também: 10 melhores ferramentas para design e pensamento

Modelos alternativos de brainstorming

O ClickUp é uma alternativa abrangente ao Google Docs para organizar ideias e incentivar a criatividade. Não se trata apenas de uma ferramenta de produtividade - é uma plataforma completa projetada para melhorar a colaboração, o planejamento e a realização da equipe.

Veja o que Jodi Salice, Diretora de Criação da United Way Suncoast, tem a dizer sobre o uso do ClickUp,

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Aqui está uma lista de alguns dos melhores modelos de brainstorming do ClickUp.

1. O modelo de brainstorming do ClickUp

Faça o download deste modelo Transforme o brainstorming em execução com o modelo de brainstorming do ClickUp

Você tem muitas ideias excelentes, mas está com dificuldades para conectá-las e ver o panorama geral. Como visualizar as relações entre seus pensamentos e transformá-los em etapas acionáveis?

O modelo de brainstorming do ClickUp simplifica a geração de ideias e a colaboração. Seja para mapear um novo projeto, criar estratégias para sua equipe ou simplesmente tentar organizar seus pensamentos, esse modelo oferece a estrutura e a flexibilidade de que você precisa para manter o foco e a produtividade.

Aqui estão alguns dos principais recursos deste modelo:

Categorias pré-criadas: Organize suas ideias em seções lógicas desde o início, economizando tempo e esforço durante o brainstorming

Ferramentas de rastreamento: Monitore o status de cada ideia com ferramentas de rastreamento integradas para garantir o acompanhamento da execução

Múltiplas visualizações: Alterne entre Lista, Linha do tempo e outras visualizações para obter diferentes perspectivas sobre seu progresso e resultados

Funcionalidade de arrastar e soltar: Mova tarefas e ideias com facilidade para priorizar e conectar conceitos relacionados

Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam decompor facilmente ideias complexas e organizar suas sessões de brainstorming em tarefas práticas

2. O modelo de brainstorming de ideias do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie um caminho claro para implementar ideias com o modelo ClickUp Brainstorm Ideas

O modelo ClickUp Brainstorm Ideas é a ferramenta ideal para um brainstorming produtivo e organizado. Esteja você colaborando em um projeto de equipe ou mapeando uma campanha criativa, esse modelo ajuda a capturar e a nutrir todas as ideias.

Com recursos como uma visualização de quadro branco interativo, você pode mover, agrupar ou expandir ideias visualmente em tempo real. O recurso de votação permite que a sua equipe priorize sem esforço as ideias impactantes, enquanto as tags personalizadas simplificam a organização de conceitos por categoria ou relevância.

Esse modelo se integra às ferramentas do ClickUp, como o Docs, o controle de tempo e as dependências de tarefas, ajudando a transformar ideias em planos acionáveis.

Ideal para: Equipes colaborativas que desejam capturar e refinar ideias em tempo real para aumentar a produtividade

3. Modelo de brainstorming de retrospectiva do Sprint do ClickUp

Faça o download deste modelo Dobre a produtividade da sua equipe com o modelo de brainstorming ClickUp Sprint Retrospective

Suas retrospectivas de sprint estão parecendo mais uma formalidade do que um exercício produtivo? O modelo de Brainstorming de Retrospectiva de Sprint do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a refletir sobre seus sprints, identificar melhorias e planejar melhor o futuro - tudo em um espaço organizado.

Este modelo oferece uma estrutura para anotar o que deu certo, o que não deu e o que pode ser melhorado. Com seus recursos colaborativos, todos os membros da equipe podem contribuir, comentar e alinhar as próximas etapas em tempo real.

Fique atento a esses recursos para melhorar a colaboração em equipe:

Seções de retrospectiva pré-construídas: Inclui espaços dedicados para "O que deu certo", "Desafios" e "Itens de ação"

Rastreador de progresso: Visualiza as áreas de melhoria com base nas contribuições da equipe e nas discussões retrospectivas

Acompanhamentos automatizados: Gere automaticamente tarefas para os pontos de melhoria identificados durante as retrospectivas

Ideal para: Equipes ágeis e multifuncionais que buscam encontrar maneiras de trabalhar como uma equipe mais inteligente

4. Modelo de quadro branco ClickUp 5 Whys

Faça o download deste modelo Seja um tomador de decisões inteligente com o modelo de quadro branco ClickUp 5 Whys

Às vezes, perguntar apenas cinco "porquês" pode revelar insights surpreendentes, mas, se você tiver sorte, isso levará a ainda mais perguntas!

Não é à toa que o modelo ClickUp 5 Whys orienta você a perguntar por que um problema ocorreu e a se aprofundar até descobrir a verdadeira causa. Ele ajuda as equipes a identificar problemas e transformá-los em oportunidades de melhoria.

Ele ainda oferece um layout limpo e organizado no qual você pode usar quadros brancos virtuais para documentar cada "por que" e sua resposta correspondente.

Esses recursos podem ajudá-lo a encontrar soluções com eficiência:

Estrutura focada: Estrutura clara para documentar cada "porquê" e sua resposta, ajudando as equipes a analisar sistematicamente os problemas sem perder o foco

Rastreador de causa raiz: Um campo exclusivo para documentar sistematicamente cada "porquê" e suas descobertas associadas

Links dinâmicos de causa e efeito: Mapeie visualmente as relações entre as causas principais e suas áreas de impacto

Ideal para: Equipes de solução de problemas focadas na resolução de desafios recorrentes e no estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua dentro da equipe

5. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Faça o download deste modelo Faça com que os membros da sua equipe se sintam ouvidos com o modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Sua equipe acabou de concluir uma ótima sessão de brainstorming, cheia de ideias interessantes. Mas e agora? Como transformar essas ideias em tarefas reais e acompanhar o progresso delas?

O modelo de brainstorming do ClickUp Squad oferece um espaço dedicado para os grupos reunirem ideias. O layout visual facilita a conexão e a expansão das ideias, enquanto as ferramentas integradas, como atribuições de tarefas e atualizações de status, garantem que o brainstorming não pare na fase de ideias - ele passa sem problemas para a ação.

O modelo tem os seguintes recursos:

Visualizações específicas de equipes: Fornece visualizações filtradas adaptadas aos objetivos ou funções individuais do esquadrão

Integração de feedback: Ferramentas integradas para incorporar feedback em tempo real de todos os membros da equipe

Acompanhamento de ações: Converta as ideias selecionadas em tarefas com prazos e responsabilidades atribuídas para uma execução perfeita

Ideal para: Equipes criativas e equipes que desejam que os membros da equipe compartilhem perspectivas diferentes e avancem em direção ao mesmo objetivo

6. Modelo de brainstorming de negócios do ClickUp

Faça o download deste modelo Impulsione seus negócios com o ClickUp Business Storming Template

O modelo de brainstorming para negócios do ClickUp oferece seções predefinidas para focar em áreas-chave como objetivos, estratégias e etapas acionáveis para que nada seja esquecido.

Esses recursos tornam o modelo ClickUp Business Brainstorming ideal para você:

Rastreador de metas de receita: Adicione métricas financeiras às ideias de brainstorming para avaliar seu impacto potencial nas metas de negócios

Matriz de planejamento estratégico: Categorize as ideias em planos de curto, longo prazo ou de alta prioridade

Colaboração das partes interessadas: Convide as partes interessadas a contribuir ou revisar ideias sem alterar o brainstorm principal

Ideal para: Líderes empresariais que desejam refinar uma estratégia de negócios, planejar o lançamento de um produto ou resolver um problema crítico

7. Modelo de gerenciamento de ideias do ClickUp Innovation

Faça o download deste modelo Transforme suas ideias em etapas práticas com o modelo de gerenciamento de ideias do ClickUp Innovation

Quer transformar mais ideias da sua equipe em realidade? O modelo de gerenciamento de ideias do ClickUp Innovation foi criado para ajudá-lo a capturar, organizar e cultivar as melhores ideias da sua equipe. Ele permite que você personalize e agrupe facilmente as ideias por categoria, viabilidade ou responsabilidade da equipe. Essa abordagem estruturada melhora o processo de envio e revisão de ideias, simplifica a colaboração no local de trabalho e promove o pensamento criativo.

O modelo inclui uma ferramenta de avaliação de impacto para classificar as ideias por viabilidade, potencial de inovação e valor comercial. O funil de inovação filtra ideias brutas em soluções viáveis por meio de vários estágios de avaliação, enquanto o destaque de tendências sinaliza ideias recorrentes ou de alto impacto para serem exploradas com mais profundidade.

Ideal para: Equipes orientadas para a inovação que desejam capturar, categorizar e rastrear ideias criativas com eficiência

8. O modelo de mapeamento de projeto ClickUp

Faça o download deste modelo Mantenha o foco em seu objetivo final com o modelo de mapeamento de projetos do ClickUp

Ann Handley disse certa vez: "Criatividade é inteligência se divertindo". "O modelo de mapeamento de projetos do ClickUp permite um planejamento criativo e, ao mesmo tempo, organizado, transformando ideias abstratas em etapas acionáveis.

Com recursos como o mapeamento de dependências, você pode identificar facilmente os gargalos, enquanto os campos de alocação de recursos garantem que você esteja no caminho certo com as ferramentas e as pessoas necessárias. Os indicadores de progresso de marcos permitem que você monitore as principais realizações e acompanhe as contribuições das tarefas.

Perfeito para equipes de todos os tamanhos, este modelo mantém seu projeto no rumo certo e tudo em um só lugar, centralizando recursos importantes como documentos, links e materiais de referência.

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes criativas que dividem projetos complexos em fluxos de trabalho claros e gerenciáveis

Leia também: Como escrever a documentação do projeto: Exemplos e modelos

Faça um brainstorming melhor e colabore de forma mais inteligente com o ClickUp

Grandes ideias merecem mais do que um momento fugaz. Elas precisam de estrutura, colaboração e um caminho claro para o futuro. Mesmo os conceitos mais brilhantes podem perder o ímpeto sem o software de brainstorming certo.

Suas sessões de brainstorming devem trabalhar para você, e não o contrário. Quer esteja descobrindo a causa raiz de um problema, mapeando uma estratégia inovadora ou alinhando sua equipe às metas do projeto, o ClickUp vem com a estrutura e a flexibilidade para se adaptar às suas necessidades exclusivas.

Registre-se em uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e experimente como o brainstorming pode ser produtivo.