Modelos gratuitos de estudo de caso do PowerPoint para apresentações eficazes

Os estudos de caso são ferramentas de negócios altamente eficazes, de valor inestimável mesmo quando funcionam como plataformas para mostrar tudo, desde descobertas de pesquisas até histórias de sucesso indiscutíveis e reais para impressionar os clientes em potencial.

Entretanto, criar um estudo de caso eficaz pode ser um desafio. Você pode ter uma ótima história para contar, mas para transformá-la em um estudo de caso convincente e impactante, você precisa das ferramentas e técnicas certas.

Então, vamos resolver isso para você. Leia este blog para explorar os melhores modelos gratuitos de estudo de caso do PowerPoint disponíveis atualmente.

O que faz um bom modelo de estudo de caso do PowerPoint?

Um bom modelo de estudo de caso do PowerPoint deve transmitir os pontos principais de sua pesquisa da maneira mais simples possível. Aqui estão alguns atributos que garantem isso:

Estrutura clara: Escolha modelos de PowerPoint de estudo de caso com uma estrutura organizada, com seções distintas para introdução, desafio, solução etc. Isso ajuda a resumir as principais conclusões do tópico de forma organizada

Apelo visual: Escolha um modelo com elementos visuais como gráficos, quadros, imagens etc. Isso ajuda o público a entender melhor sua mensagem. Isso ajuda o público a entender sua mensagem de forma mais conveniente

Personalização: Escolha um modelo que você possa personalizar. Você deve ser capaz de ajustar diferentes partes do layout para que o modelo esteja de acordo com o conteúdo do seu estudo de caso

Design orientado por dados: Procure um modelo que permita medir e mostrar diferentes métricas, KPIs etc. para garantir que o estudo de caso seja impactante e orientado para os resultados

6 modelos de estudo de caso do PowerPoint

Aqui estão alguns modelos de estudo de caso do PowerPoint para ajudá-lo a apresentar seus estudos de caso de forma eficaz:

1. Modelo de relatório e estudo de caso de negócios do Canva

via Canva

O modelo de relatório e estudo de caso de negócios do Canva foi projetado para criar apresentações envolventes. Ele contém 16 slides que capturam a agenda, os desafios, os objetivos, as recomendações, o feedback etc. do seu estudo de caso.

O modelo também é altamente personalizável. Edite e adicione detalhes como o nome da sua empresa, site, informações de contato e assim por diante. Bônus? Ele tem componentes visuais adequados que o tornam envolvente.

Veja por que você vai adorar

Melhore a compreensão do tópico com um design minimalista e uma estrutura simplificada

Personalize os slides para garantir que o modelo seja adequado ao seu caso

Acesse, baixe e edite o documento sempre que necessário

Ideal para: Equipes que precisam de um modelo personalizável e envolvente para apresentar estudos de caso com uma combinação de texto e imagens.

➡️ Leia mais: 10 exemplos de estudos de caso para inspirar seus esforços de marketing

2. Modelo de caso clínico do Canva

via Canva

Procurando um modelo que seja abrangente e conciso? O modelo de caso clínico do Canva deve lhe interessar.

Embora esse modelo gratuito tenha 20 páginas, ele permite que você documente todos os parâmetros da pesquisa. Comece com uma breve introdução para apresentar sutilmente sua agenda e, em seguida, passe a delinear outros aspectos, como resultados, descobertas etc.

Embora a solução tenha sido projetada principalmente para estudos clínicos, você pode personalizá-la para se adequar ao seu tópico.

Veja por que você vai adorar

Organize os componentes do seu estudo de caso em uma tabela para melhorar a navegação

Remova ou adicione quantos slides quiser

Altere o esquema de cores do modelo, os slides etc. para se alinhar ao seu caso

Ideal para: Profissionais da área de saúde que documentam e apresentam pesquisas clínicas de forma concisa.

➡️ Leia mais: Como escrever um caso de negócios: a fórmula para obter a aprovação do projeto pelas partes interessadas

3. Modelo de formato de estudo de caso por Template. net

O modelo de formato de estudo de caso da Template. net é outra solução gratuita que merece ser incluída nesta lista. Sua variedade de recursos o torna versátil e fácil de usar. O documento também é personalizável para edição de imagens, textos etc.

O modelo tem o número certo de slides. Mas, além disso, o que faz o documento se destacar é seu profissionalismo. Desde os gráficos até a estrutura geral, tudo é padrão.

Veja por que você vai adorar

Acesse conteúdo profissionalmente escrito e pronto para uso

Use o recurso de arrastar e soltar para alterar as imagens

Edite o modelo no Google Slides e no MS PowerPoint

Ideal para: Equipes que buscam um modelo limpo e versátil para apresentar estudos de caso.

4. Modelo de estudo de caso da Slide Egg

via Slide Egg

O modelo de estudo de caso da Slide Egg é um documento criado para analisar cenários do mundo real. Isso o torna adequado exclusivamente para uso corporativo.

Os recursos do modelo incluem soluções baseadas em dados. Portanto, se você tiver uma apresentação para fazer, inclua metas claras, resultados principais etc., para resumir tudo para os clientes e obter feedback. portanto, se você tiver uma apresentação para fazer, inclua objetivos claros, resultados principais etc., para resumir tudo para os clientes e obter feedback.

Outra área em que o modelo se destaca é a estética. Ele é visualmente atraente e, portanto, atrativo para o público.

Veja por que você vai adorar

Implemente dados quantificáveis, recursos visuais, etc. para tornar seu estudo impactante

Personalize cada elemento do modelo para atender às suas necessidades

Compatível com o Google Slides e o MS PowerPoint

Ideal para: Empresas que precisam de um modelo estruturado e baseado em dados para apresentar estudos de caso aos clientes.

5. Modelo de estudo de caso de marketing da Slide Egg

via Slide Egg

Se você precisa de um modelo de estudo de caso para contar uma história visual, confira o modelo de estudo de caso de marketing do Slide Egg. Esse recurso gratuito é rico em multimídia e adequado para tópicos como marketing.

Os outros recursos do modelo são altamente personalizáveis. Altere aspectos como cor, texto, tamanho etc.

Mesmo que sua apresentação não seja sobre marketing, você pode personalizar e usar o modelo, pois seu design é padrão.

Veja por que você vai adorar

Utilize o tema azul para contar sua história com o máximo de apelo visual

Use quatro nós para adicionar informações textuais sobre seu estudo

Acesse e edite o documento em ferramentas como o Google Slides e o MS PowerPoint

Ideal para: Equipes de marketing que procuram um modelo personalizável e visualmente atraente para apresentar estudos de caso de marketing.

Você sabia que 73% dos principais profissionais de marketing de conteúdo usam estudos de caso como principal ferramenta de marketing?

6. Modelo de estudo de caso de projeto da Pitch

via Pitch

Está se preparando para realizar um estudo de caso extenso? O modelo de estudo de caso de projeto da Pitch é uma ótima opção.

Esse documento gratuito consiste em vários slides que ajudam você a cobrir todos os aspectos de um projeto. Se sua pesquisa tiver muito texto, essa deve ser a escolha certa.

Embora não seja muito impressionante visualmente, o modelo tem um forte apelo formal e é moderadamente personalizável.

Veja por que você vai adorar

Convide colegas e companheiros de equipe para trabalhar no documento de forma colaborativa

Incorpore elementos visuais como imagens, GIFs, vídeos, etc.

Baixe e compartilhe o documento como um arquivo PDF

Ideal para: Gerentes de projeto que precisam de um modelo profissional com foco em texto para estudos de caso detalhados.

Limitações do uso do PowerPoint para estudo de caso

Sim, os modelos de estudo de caso do PowerPoint são bons. Mas não são bons o suficiente - veja por quê:

Design complexo: A maioria desses modelos apresenta um design que é complicado de entender e difícil de manipular. Isso faz com que seja difícil trabalhar com eles

Interatividade limitada: Os modelos de estudo de caso do PowerPoint, por padrão, não oferecem ferramentas interativas, como anotações pop-up ou efeitos de passar o mouse. Portanto, é difícil criar apresentações dinâmicas e envolventes

Restrições de visualização de dados: Embora esses modelos ofereçam suporte a gráficos e tabelas, eles não têm ferramentas avançadas de visualização de dados, o que limita sua capacidade de solução de problemas

Desafios de colaboração: Esses modelos funcionam apenas em ferramentas como o Google Slides e o MS PowerPoint. Portanto, embora você possa colaborar com a sua equipe, o escopo é limitado

Dica profissional: Se quiser fazer estudos de caso interessantes, dê uma olhada em algumas dicas sobre como escrever um estudo de caso (exemplos e práticas recomendadas). Isso o ajudará a escrever estudos de caso que conquistam os clientes!

Modelos alternativos de estudo de caso

Deixe de lado os modelos básicos de estudo de caso do PowerPoint e explore o ClickUp! O melhor "aplicativo para o trabalho", o ClickUp oferece muitos modelos de estudo de caso que podem criar rapidamente apresentações envolventes, eficazes e dinâmicas.

Vamos dar uma olhada neles:

1. Modelo de estudo de caso do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie estudos de caso impactantes e baseados em dados com o modelo de estudo de caso do ClickUp

Todo estudo de caso contém uma grande quantidade de dados. O modelo de estudo de caso do ClickUp ajuda a cobrir e organizar esses dados.

Esse modelo permite que você selecione, armazene e utilize fatos e números essenciais para sua pesquisa. Além disso, o design garante o mínimo de entrada manual.

Além disso, inclua detalhes básicos sobre sua empresa, como nome, site, introdução etc., para manter seus clientes atualizados e tornar sua apresentação abrangente. para manter seus clientes atualizados e tornar sua apresentação abrangente. O modelo é minimalista, mas impactante em termos de apelo visual.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe o progresso do projeto com status personalizados para diferentes estágios do feedback do cliente

Organize e visualize dados com campos personalizados para melhorar a colaboração da equipe

Crie fluxos de trabalho com várias exibições do ClickUp, como Gantt, Calendar e Workload

Ideal para: Equipes que buscam um modelo eficiente e minimalista para organizar e apresentar dados de estudos de caso.

2. Modelo de design de estudo de caso do ClickUp

Faça o download deste modelo Faça uma coleção de seus empreendimentos comerciais mais bem-sucedidos com o modelo de design de estudo de caso do ClickUp

Se você deseja um modelo para explicar visualmente suas capacidades de solução de problemas aos clientes, o modelo de design de estudo de caso do ClickUp foi feito para você.

Como o nome sugere, o recurso de destaque desse modelo é sua aparência. Ele ilustra tudo de forma sucinta - desde suas ofertas de serviços até como elas eliminam os pontos problemáticos de um cliente.

Esse relatório de impacto visual ajuda de duas maneiras. Ele sugere novas maneiras de ajudar os clientes existentes, e essa coleção de estudos de caso transmite com eficácia sua proposta de valor a novos leads, aumentando suas chances de fechá-los.

Veja por que você vai adorar

Visualize e organize os detalhes do estudo de caso com campos personalizados para facilitar a consulta

Acesse os principais dados do estudo de caso com várias exibições personalizáveis do ClickUp

Aprimore o rastreamento com recursos avançados como marcação, subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade

Ideal para: Equipes que desejam criar estudos de caso visualmente atraentes, destacando a solução de problemas e as propostas de valor.

➡️ Leia mais: Crie uma apresentação vencedora para o cliente: Dicas, truques e estratégias

3. Modelo de análise de caso de negócios do ClickUp

Faça o download deste modelo Avalie os riscos e as recompensas envolvidos em um projeto por meio de um breve estudo de caso com o modelo de análise de caso de negócios do ClickUp

É essencial delinear os requisitos e as expectativas de um novo projeto antes de começar. Embora essa seja uma tarefa hercúlea, o modelo de análise de caso de negócios do ClickUp ajuda a simplificá-la.

Essa solução permite que você avalie um projeto de todos os ângulos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Por exemplo, ela permitirá que você entenda se a realização do projeto seria benéfica, compare diferentes opções de execução, identifique as principais partes interessadas e muito mais.

Além disso, o modelo também é altamente personalizável. Você pode ajustá-lo para se adequar à sua agenda, projeto por projeto.

Veja por que você vai adorar

Monitore o progresso do caso de negócios com status personalizados para alinhar-se aos estágios de tomada de decisão

Crie um fluxo de trabalho tranquilo com as visualizações de Gantt, Lista e Calendário do ClickUp

Utilize dependências de tarefas e automações para um rastreamento de análise mais eficaz

Ideal para: Tomadores de decisão que avaliam projetos por meio da análise de resultados, partes interessadas e riscos antes da execução.

4. Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp

Faça o download deste modelo Elabore planos de negócios eficientes com facilidade usando o modelo de documento de plano de negócios do ClickUp

Um plano de negócios sólido é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Entretanto, a elaboração de um plano requer tempo e esforço. Felizmente, o modelo de documento de plano de negócios do ClickUp facilita esse processo.

Essa solução gratuita é uma mina de ouro, especialmente para fundadores iniciantes. Ela permite que você desenvolva um documento de plano de negócios conciso e persuasivo para integrar investidores e partes interessadas.

Ele também ajuda a alinhar sua equipe em torno de um objetivo comercial central, organizar recursos e reunir dados cruciais.

Veja por que você vai adorar

Crie fluxos de trabalho com várias opções de visualização, como Gantt e Workload, para um planejamento flexível

Use automações e IA para otimizar o rastreamento do plano de negócios

Colabore de forma eficaz incorporando comentários e proporcionando à equipe visibilidade das atualizações

Ideal para: Empreendedores que estão elaborando um plano de negócios profissional para envolver investidores e alinhar equipes.

5. Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

Faça o download deste modelo Crie relatórios de pesquisa detalhados para cada estudo de caso com o modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

Outra solução gratuita, o modelo de relatório de pesquisa ClickUp, permite reunir e armazenar todas as informações importantes relacionadas à sua pesquisa. Ele funciona como um repositório central para todos os dados relacionados à pesquisa, desde as metodologias até as abordagens e descobertas.

Isso ajuda de várias maneiras. Primeiro, ele permite que você acompanhe o progresso do estudo.

Além disso, ele permite que você analise dados e identifique tendências para criar documentos de pesquisa detalhados e adequados ao contexto. A estrutura do modelo é fácil de usar e muito abrangente.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe o progresso do projeto de pesquisa com status personalizáveis que atendem às suas necessidades de relatórios

Crie um fluxo de trabalho de pesquisa abrangente com várias exibições do ClickUp

Simplifique o gerenciamento de projetos com automações, subtarefas aninhadas e recursos com tecnologia de IA

Ideal para: Pesquisadores que precisam de um modelo abrangente para organizar e apresentar os resultados de suas pesquisas.

Dica profissional: Pesquisar seus concorrentes e aproveitar ao máximo as informações que você vê pode ser intimidador. Precisa de ajuda? Veja os 10 melhores modelos de pesquisa de mercado para ajudá-lo a definir seus objetivos e interpretar os dados!

6. Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Faça o download deste modelo Torne a pesquisa de mercado uma atividade descomplicada com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Uma pesquisa de mercado sólida fornece insights sobre o que os clientes querem - e as empresas com essas informações são mais lucrativas! Portanto, se você quiser um modelo para ajudá-lo, escolha o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp.

Esse documento foi cientificamente projetado para aprimorar seus esforços de pesquisa de mercado. Ele o ajuda a registrar todos os dados de mercado coletados e a prepará-los para análise.

Isso gera insights essenciais sobre as necessidades dos clientes e permite que você tome decisões profissionais e orientadas por dados relevantes para o sucesso da sua empresa.

Veja por que você vai adorar

Gerencie atributos de pesquisa como Link da apresentação e Estágio da pesquisa com campos personalizados

Crie fluxos de trabalho simplificados com as visualizações de lista, calendário e carga de trabalho do ClickUp

Integre dependências de tarefas e IA para otimizar seus projetos de pesquisa de mercado

Ideal para: Analistas de mercado que coletam e analisam dados de clientes para tomar decisões comerciais informadas.

7. Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp

Baixe este modelo Examine os detalhes do seu perfil de usuário ideal com o modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp

O modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp é um recurso gratuito que permite simplificar o processo de pesquisa de usuários.

Pense em uma planilha de planejamento de pesquisa que aborde de forma abrangente os comportamentos, as necessidades e as motivações dos usuários - esse é exatamente o documento. Ele demonstra o perfil do usuário ideal e elabora estratégias para que sua equipe se concentre na criação de serviços que os atraiam.

Como o modelo também é altamente colaborativo, você pode compartilhar seu acesso com as partes interessadas externas para mantê-las alinhadas durante todo o projeto.

Veja por que você vai adorar

Monitore o progresso do plano de pesquisa com status personalizados para cada fase da pesquisa

Organize tarefas com campos personalizados para visualizar e acompanhar as etapas da pesquisa com eficiência

Simplifique o rastreamento de marcos, a marcação e o gerenciamento de listas de verificação para uma execução eficiente

Ideal para: Equipes de produtos que definem perfis de usuários e orientam o design centrado no usuário com um plano de pesquisa colaborativo.

8. Modelo de resultados de análise de dados do ClickUp

Baixe este modelo Aborde a análise de dados com eficiência inigualável com o modelo ClickUp Data Analysis Findings

Procurando um modelo para ajudá-lo com a análise de dados? Confira o modelo ClickUp Data Analysis Findings Template!

Uma das formas mais importantes de pesquisa empresarial, a análise eficaz de dados ajuda uma empresa a identificar as principais tendências, avaliar o desempenho e elaborar estratégias de crescimento. Com a ajuda deste modelo, você também pode fazer o mesmo, mas com mais facilidade.

Essa solução permite que você capture, organize e analise grandes volumes de dados comerciais para obter insights práticos. E isso não é tudo - como o modelo tem uma estrutura coerente, você pode usá-lo diretamente como uma apresentação PPT.

Veja por que você vai adorar

Crie seu fluxo de trabalho com as visualizações de Lista, Gantt e Calendário para manter-se organizado

Use ferramentas de IA e automação para obter análises de dados e relatórios mais eficientes

Colabore em tempo real incorporando comentários e dependências de tarefas para a coordenação da equipe

Ideal para: Analistas de dados que organizam e apresentam grandes conjuntos de dados para obter insights acionáveis.

Dica profissional: Se esta é a primeira vez que você realiza uma análise de dados, limpe seus dados antes de iniciar o exercício. Isso ajuda a garantir a consistência e elimina redundâncias.

9. Modelo de relatório de campanha do ClickUp

Baixe este modelo Use o modelo de relatório de campanha do ClickUp para otimizar seu procedimento de relatório de campanha

O segredo por trás de qualquer campanha de marketing bem-sucedida é a geração regular de relatórios. É nisso que o modelo de relatório de campanha do ClickUp ajuda você.

Esse modelo consolida todos os seus dados de marketing para que você possa acompanhá-los e analisá-los periodicamente. Isso ajuda você a se manter alinhado com seus KPIs, entender a eficácia de sua campanha e obter insights para campanhas futuras.

Além disso, o modelo monitora o progresso em diferentes canais e determina as áreas de melhoria, garantindo a máxima abrangência.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe o progresso da campanha com status personalizados projetados para cada fase

Visualize os dados da campanha com campos personalizados para proporcionar clareza e insights acionáveis

Acesse várias visualizações no ClickUp para gerenciar melhor os fluxos de trabalho da campanha

Ideal para: Equipes de marketing que acompanham o desempenho da campanha, os KPIs e o progresso do canal.

➡️ Leia mais: 10 modelos gratuitos de fichas técnicas no Word e no ClickUp

10. Modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp

Faça o download deste modelo Visualize seus estudos de caso com o modelo de quadro branco do ClickUp Research

Não podemos encerrar esta lista sem mencionar o modelo de quadro branco ClickUp Research.

Se quiser um modelo de estudo de caso que capture todos os detalhes essenciais em um único slide, este é para você. Visualmente divertido, esse modelo é estruturado como um quadro branco e permite que você e sua equipe compilem dados de pesquisa de usuários em um só lugar.

Isso ajuda a acessar e visualizar os resultados de pesquisas sem complicações e mantém todos informados sobre estudos importantes.

Veja por que você vai adorar

Crie fluxos de trabalho usando as exibições do ClickUp como Gantt, Calendar e Whiteboard para colaboração

Aprimore o rastreamento com edição colaborativa e automações para reduzir as tarefas manuais

Melhore o compartilhamento e o feedback da pesquisa com recursos como gravação de tela e dependências de tarefas

Ideal para: Equipes de pesquisa que organizam e compartilham dados visualmente em um espaço central e colaborativo.

Crie apresentações que capturem a essência de suas descobertas com o ClickUp!

Desde a avaliação de projetos de negócios até a análise de cenários do mundo real, os estudos de caso são mais do que apenas um tipo de pesquisa. Para uma empresa, eles são ferramentas que impulsionam a inovação e o desenvolvimento.

No entanto, a realização de um estudo de caso pode ser um desafio, especialmente se você não tiver o conhecimento adequado.

Mas não se preocupe - o ClickUp tem tudo o que você precisa. O ClickUp preenche a lacuna entre suas ideias e a pesquisa acionável com modelos prontos e personalizáveis para cada estudo de caso.

Confira o ClickUp ou registre-se aqui para uma avaliação gratuita!