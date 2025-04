Modelos de relatórios gratuitos do Rank Tracker

Acompanhar as classificações de palavras-chave é como monitorar o progresso do SEO em tempo real. É essencial para qualquer estratégia digital bem-sucedida! No entanto, extrair dados manualmente, organizá-los e dar sentido aos números pode consumir muito tempo.

É aí que um modelo de relatório de rastreador de classificação entra em cena para salvar o dia! Esses modelos simplificam seu fluxo de trabalho, fornecem insights acionáveis e ajudam você a ficar no topo do seu jogo de SEO.

Seja você um profissional de marketing que deseja impressionar os clientes com insights precisos e orientados por dados ou um empresário que deseja entender o desempenho de suas palavras-chave, um bom modelo de relatório de rastreamento de classificação muda a forma como você monitora o sucesso.

Neste artigo, exploraremos 12 modelos gratuitos de relatório de rastreamento de classificação.

você sabia que 68% das experiências on-line começam com um mecanismo de busca? Isso mostra o papel fundamental do SEO na geração de tráfego em seu site!

O que são modelos de relatório do Rank Tracker?

Os modelos de relatório de rastreador de classificação são documentos ou ferramentas pré-projetados usados para rastrear e visualizar o desempenho de palavras-chave nos resultados dos mecanismos de pesquisa.

Eles ajudam profissionais de SEO, profissionais de marketing e proprietários de empresas a monitorar a classificação de palavras-chave e a verificar se suas metas e objetivos de SEO estão sendo alcançados ao longo do tempo.

Veja o que mais eles fazem:

Lista de observação de palavras-chave: Ajuda você a acompanhar as palavras que as pessoas usam para encontrar sua empresa on-line

Veja quais são as tendências: Isso mostra se o seu site está subindo ou descendo nos resultados de pesquisa, para que você saiba o que está funcionando

Conheça sua concorrência: Isso permite que você veja como suas palavras-chave se comparam a outras do seu setor

Mantenha-se organizado: Exibe todas as informações importantes, como o relatório de marketing, em gráficos e tabelas simples, para que seja fácil de entender em um piscar de olhos

O que faz um bom modelo de relatório do Rank Tracker?

Um bom modelo de relatório de rastreador de classificação simplifica o rastreamento da posição de sua palavra-chave e ajuda a melhorar o gerenciamento de seu projeto de SEO. Veja o que torna um modelo realmente eficaz:

🖱️ Fácil de usar: Os melhores modelos são simples de navegar, com seções claras para acompanhar as classificações, as tendências e o desempenho do Google

Opções personalizáveis: Nem todo site é igual; um bom modelo entende isso. Ele deve permitir que você se adapte de acordo com suas necessidades, quer esteja usando ferramentas como o Google Search Console ou se concentrando em palavras-chave específicas

Insights visuais: Ver seu progresso é fundamental para manter a motivação. Um bom rastreador de classificação inclui gráficos e diagramas para dar sentido aos seus dados em um relance

🥊 Rastreamento da concorrência: É fundamental saber qual é a sua posição em relação à concorrência. Um modelo útil inclui espaço para comparar a posição das palavras-chave deles com a sua, para que você possa refinar sua estratégia e ficar à frente

Pontos de ação claros: Além de mostrar os dados, o modelo deve ajudá-lo a identificar áreas de melhoria

12 melhores modelos de relatório do Rank Tracker

Agora que você sabe o que um relatório de rastreador de classificação faz pela sua estratégia de SEO, vamos discutir os 12 melhores modelos:

1. Modelo de relatório do ClickUp Rank Tracker

Faça o download deste modelo Meça a eficácia de suas campanhas de SEO com o modelo de relatório ClickUp Rank Tracker

Manter o controle das classificações de suas palavras-chave é fundamental para uma estratégia de SEO bem-sucedida, e o modelo de relatório Rank Tracker do ClickUp está aqui para tornar isso fácil e divertido.

Ele ajuda a monitorar as classificações de palavras-chave, identificar tendências e acompanhar o desempenho nos mecanismos de pesquisa. É como ter um assistente de SEO em seu bolso. Seja usando dados de ferramentas como o Google Search Console ou rastreadores de classificação de terceiros, esse modelo organiza tudo em um espaço claro e personalizável.

Seus recursos, como gráficos visuais, 12 campos personalizados, quatro exibições personalizadas e análise de concorrentes, o tornam perfeito para identificar oportunidades e tomar decisões baseadas em dados.

Por que você vai adorar

Compare as classificações de palavras-chave e monitore as alterações nas posições SERP para suas palavras-chave alvo

Monitore as classificações dos concorrentes nos mecanismos de busca e compare a sua com a deles

Obtenha uma visão abrangente da visibilidade de seu site

Identifique maneiras de otimizar o desempenho de seu site

Ideal para: Profissionais ou agências de SEO que monitoram as classificações de vários clientes e equipes de marketing que desenvolvem estratégias para melhorar o tráfego orgânico

2. Modelo de relatório de SEO do ClickUp

Faça o download deste modelo Forneça relatórios abrangentes aos seus clientes e equipes com o modelo de relatório de SEO do ClickUp

O sucesso do SEO tem tudo a ver com o rastreamento do que funciona, e o modelo de relatório de SEO do ClickUp facilita a exibição de seus resultados!

Ele ajuda a organizar todos os seus dados de SEO em um relatório fácil de entender, como tráfego, backlinks, classificações de palavras-chave e conversões. Visualize seu progresso com tabelas e gráficos de alta qualidade e compartilhe relatórios abrangentes com os clientes.

Use campos personalizados como Receita, 5 principais palavras-chave, Tráfego do site e Trimestre para registrar pontos de dados essenciais. Obtenha um resumo do relatório, um relatório trimestral e uma visão panorâmica de todos os seus dados com três visualizações diferentes.

Por que você vai adorar

Combine dados de várias fontes, como Google Analytics, Google Search Console e ferramentas de backlink em um só lugar

Destaque as métricas mais importantes para você, incluindo tráfego orgânico, classificações de palavras-chave ou autoridade de domínio

Use gráficos, tabelas e quadros bonitos para tornar os dados fáceis de ler e suficientemente profissionais

Ideal para: Perfeito para agências, profissionais de marketing e equipes de comércio eletrônico que precisam de uma maneira limpa e profissional de mostrar o progresso e os insights de SEO

Hack rápido: Use a Visualização de resumo de relatório para reunir os dados e acompanhar o desempenho do site e a Visualização de relatório trimestral para exibir os dados de suas campanhas de marketing de SEO trimestralmente. Isso o ajudará a ver quais estratégias funcionaram em um trimestre e quais não funcionaram.

3. Modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp

Faça o download deste modelo Organize o gerenciamento de seu projeto de SEO de forma transparente com o modelo de gerenciamento de projeto de SEO do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp ajuda você a se manter organizado e em dia com todas as suas tarefas de SEO. Quer esteja gerenciando a pesquisa de palavras-chave, auditando seu conteúdo, otimizando-o ou criando backlinks, ele divide sua estratégia de SEO em etapas acionáveis.

Com cronogramas claros, atribuições de tarefas e ferramentas de colaboração, esse modelo garante que nada seja esquecido.

Por que você vai adorar

Divida seu plano de SEO em tarefas gerenciáveis, cada uma com prazos, responsáveis e prioridades

Divida as atividades em espaços para auditorias de SEO (para se concentrar nos clientes que você precisa auditar) e projetos de SEO (para se concentrar em atividades relacionadas a SEO)

Capture todas as tarefas atrasadas usando o Kanban View e agrupe-as por prioridade usando o recurso Swimlane

Visualize a duração de cada projeto e fique por dentro dos prazos com o Timeline View

Monitore a conclusão de tarefas e garanta que seu projeto esteja avançando

Ideal para: Ótimo para equipes de SEO e grandes agências que desejam simplificar o gerenciamento de projetos

4. Modelo de análise de concorrentes do ClickUp SEO

Faça o download deste modelo Faça uma análise detalhada da concorrência com o modelo de análise da concorrência de SEO do ClickUp

Fique um passo à frente da concorrência com o modelo de análise de concorrentes de SEO do ClickUp! Ele ajuda você a reunir e comparar os principais dados de SEO de seus concorrentes para identificar lacunas, oportunidades e áreas de melhoria.

Analise o desempenho de SEO de seus concorrentes e obtenha insights sobre suas palavras-chave alvo e estrutura de conteúdo. Use as informações para aprimorar sua estratégia, acompanhar o progresso com recursos visuais e manter-se atualizado com as últimas tendências de SEO.

Por que você vai adorar

Acompanhe as principais métricas de SEO, como classificações de palavras-chave, backlinks e tráfego orgânico para seus concorrentes

Compare o desempenho do seu site com o dos concorrentes, destacando os pontos fortes e fracos

Identifique as áreas em que você pode superar os concorrentes e ajuste sua estratégia de SEO de acordo

Abra o modelo em 6 visualizações, incluindo Acessibilidade, Visibilidade do tráfego, Quadro de status e Qualidade do conteúdo

ideal para: Perfeito para profissionais de SEO que desejam realizar uma análise aprofundada da concorrência

dica profissional: Verifique se o seu site é fácil de navegar, interpretar, acessar e compreender para todos os visitantes usando a exibição de lista de acessibilidade.

5. Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe e gerencie seus esforços de SEO em um só lugar usando o modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

O modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp é a ferramenta ideal para organizar suas tarefas de SEO e acompanhar o progresso do seu roteiro de marketing de SEO. Ele ajuda a simplificar a pesquisa de palavras-chave e a gerenciar todos os aspectos da sua estratégia de SEO, do planejamento à execução.

O modelo oferece três campos personalizados, como Data de publicação, Solicitado por e Tipo de tarefa de SEO, para ajudá-lo a visualizar os dados de SEO.

Por que você vai adorar

Centralize suas tarefas, metas e pesquisas de SEO, facilitando o gerenciamento de todo o seu fluxo de trabalho de SEO

Mantenha o controle de palavras-chave importantes e monitore suas classificações ao longo do tempo para ver o que está funcionando

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso de cada parte de sua campanha de SEO

Ideal para: Ótimo para equipes de SEO, agências e proprietários de empresas que desejam simplificar o gerenciamento de pesquisas e estratégias

Use palavras-chave de cauda longa para se classificar com mais facilidade e gerar mais tráfego direcionado

Aumente a velocidade de carregamento da página, pois os sites que carregam mais rápido têm melhor classificação . Compacte imagens, use o cache do navegador e minimize os redirecionamentos para tornar seu site extremamente rápido! ⚡

6. Modelo de roteiro de SEO do ClickUp

Baixe este modelo Crie um roteiro claro para sua estratégia de SEO usando o modelo de roteiro de SEO do ClickUp

O modelo de roteiro de SEO do ClickUp é o seu guia estratégico para executar um plano de SEO bem-sucedido e transformar suas metas de SEO em um roteiro claro e prático.

Ele ajuda a dividir seus objetivos de SEO em tarefas realizáveis, garantindo que seus esforços de SEO permaneçam no caminho certo com prazos e prioridades claramente definidos.

Use o modelo para identificar padrões no desempenho da pesquisa orgânica, analisar as métricas do site e fornecer à sua equipe um plano claro de SEO a ser seguido.

Por que você vai adorar

Mapeie suas metas e tarefas de SEO em um roteiro claro e fácil de ler

Divida seus esforços de SEO em tarefas gerenciáveis com prazos específicos

Comunique as mudanças na estratégia com sua equipe sem problemas

Acompanhe o desempenho de suas palavras-chave e os esforços de SEO fora da página para ajustar sua estratégia

Ideal para: Equipes de SEO, agências ou empresas que desejam criar um plano claro e organizado para executar sua estratégia de SEO

7. Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

Baixe este modelo Garanta que você não perca nenhuma tarefa importante de SEO com o modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

Se você adora marcar tarefas em listas de verificação, também temos algo para você!

O modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp é o seu guia para concluir todas as tarefas essenciais necessárias para otimizar seu site para os mecanismos de pesquisa.

Ele abrange tudo, desde o SEO on-page até o off-page, garantindo que seu conteúdo esteja bem estruturado, suas meta tags estejam no ponto certo e seus backlinks estejam trabalhando a seu favor.

Com essa lista de verificação, você se manterá organizado, concentrado e confiante de que a estratégia de SEO do seu site é sólida.

Por que você vai adorar

Fique por dentro das classificações de palavras-chave e da integridade do site com opções fáceis de rastreamento

Analise tudo o que você precisa para se classificar melhor, inclusive meta tags, otimização para dispositivos móveis, backlinks e muito mais

Use métricas de rastreamento precisas para aprimorar o SEO técnico

Ideal para: Blogueiros e especialistas em SEO que preferem listas de verificação para acompanhar seus esforços de SEO

8. Modelo de relatório de análise de desempenho do ClickUp

Faça o download deste modelo Obtenha análises de desempenho detalhadas com o modelo de relatório de análise de desempenho do ClickUp

Se você gosta de números, o modelo de relatório de análise de desempenho do ClickUp é seu novo melhor amigo! Ele foi projetado para tornar seus insights orientados por dados mais claros, mais fáceis de interpretar e mais acionáveis.

Quer esteja acompanhando o tráfego do site, os dados de vendas ou o desempenho da campanha, esse modelo ajuda a organizar as principais métricas e a visualizar as tendências em um formato simples e direto.

Acompanhe o desempenho ao longo do tempo, identifique as áreas que precisam de atenção e garanta que você esteja sempre informado e um passo à frente com suas estratégias.

Por que você vai adorar

Visualize conjuntos de dados complexos com gráficos simples e intuitivos

Acompanhe exatamente o que é importante para você, inclusive o tráfego do site e as vendas

Veja tendências e padrões em um piscar de olhos com tabelas e gráficos incorporados

Compartilhe facilmente o relatório com a sua equipe e as partes interessadas para que todos estejam na mesma página com apenas um clique

ideal para: Profissionais de marketing, analistas e líderes de equipe que precisam acompanhar regularmente as principais métricas e indicadores de desempenho

Hacks do Analytics amigável: Não olhe apenas para os números gerais. Divida seus dados em segmentos menores (por exemplo, por dispositivo, local ou público-alvo) para analisar insights detalhados

Compare seu desempenho atual com os benchmarks do setor para avaliar se seus esforços estão no caminho certo ou se há espaço para melhorias

Configure alertas de e-mail para alterações importantes nas principais métricas. Dessa forma, você será o primeiro a saber quando algo significativo acontecer

9. Modelo de relatório de classificação de palavras-chave do Looker Studio por Exponential Growth

O Looker Studio Keyword Ranking Report Template da Exponential Growth é a ferramenta definitiva para monitorar o progresso de SEO e ficar à frente da concorrência.

Ele ajuda você a monitorar as classificações de palavras-chave, acompanhar as alterações ao longo do tempo, identificar tendências e identificar oportunidades de crescimento.

Obtenha uma visão abrangente do desempenho de suas palavras-chave com seções criadas para métricas importantes, como posição média, volume de pesquisa e nível de concorrência.

Por que você vai adorar

Acompanhe as classificações de palavras-chave em diferentes páginas e campanhas

Obtenha insights claros e detalhados sobre as oportunidades de crescimento de seu site

Visualize a posição de cada palavra-chave usando gráficos intuitivos em quatro áreas principais - posição média, cliques, impressões e CTR

Ideal para: Especialistas em SEO, profissionais de marketing e gerentes de conteúdo que desejam monitorar o desempenho de palavras-chave e obter insights claros sobre o crescimento

10. Modelo de rastreador de classificação do Google Sheets por Coefficient

via Coefficient

O Google Sheets Rank Tracker Template da Coefficient é uma ótima ferramenta para monitorar a classificação do seu site para palavras-chave específicas em mecanismos de pesquisa como o Google.

Com esse modelo, insira facilmente suas palavras-chave alvo e acompanhe o progresso delas ao longo do tempo, analisando as alterações nas classificações e no desempenho. Visualize o sucesso de seus esforços de SEO e identifique quais palavras-chave precisam de um impulso.

Por que você vai adorar

Veja o desempenho de suas palavras-chave em tempo real

Identifique tendências e tome decisões informadas para aumentar a visibilidade de seu site

Automatize o rastreamento de classificação, economizando tempo e reduzindo o risco de erros

Ideal para: Gerentes de SEO, criadores de conteúdo e profissionais de marketing que desejam monitorar classificações de palavras-chave e ver o impacto em tempo real de sua estratégia de SEO

11. Modelo de rastreador de classificação do Google Sheets do PRO Rank Tracker

via PRO Rank Tracker

Esse modelo de rastreador de classificação do Google Sheets do PRO Rank Tracker foi desenvolvido para ajudá-lo a monitorar suas classificações de palavras-chave em diferentes mecanismos de pesquisa e manter sua estratégia de SEO no caminho certo.

Seu design simples permite que você insira e rastreie várias palavras-chave, monitore o desempenho delas e analise as tendências de classificação.

Por que você vai adorar

Acompanhe facilmente as posições de suas palavras-chave ao longo do tempo e identifique as mudanças de classificação sem precisar verificar cada uma delas manualmente

Obtenha uma visão geral do desempenho das palavras-chave em vários mecanismos de pesquisa

Obtenha análises abrangentes, incluindo relatórios detalhados, rastreamento de concorrentes e análise de histórico

Ideal para: Profissionais de SEO que desejam otimizar o acompanhamento do desempenho de palavras-chave

12. Modelo de relatório de marketing de SEO em PDF do Rank Ranger

via Rank Ranger

Os modelos em PDF de relatório de marketing de SEO do Rank Ranger ajudam você a tornar o processo de geração de relatórios perfeito e visualmente impressionante.

Esse conjunto de modelos atende a várias necessidades de SEO e marketing, desde o rastreamento de classificações de palavras-chave e a análise do desempenho dos concorrentes até a avaliação de páginas de destino e o envolvimento com mídias sociais.

Cada modelo é personalizável, permitindo que você se concentre nas métricas mais importantes para o seu público.

Por que você vai adorar

Escolha entre modelos como Rankings de palavras-chave, Engajamento social, Desempenho da página de destino e muito mais

Adapte os modelos para destacar os KPIs mais relevantes para seu projeto ou público-alvo

Apresente seus dados em um formato polido e visualmente atraente que seja fácil de entender

Ideal para: Profissionais de marketing digital, agências de SEO e consultores que precisam de ferramentas de relatório claras e consistentes

