12 melhores gerenciadores de arquivos para 2025

De acordo com a Gartner, quase 50% dos trabalhadores digitais enfrentam a dificuldade diária de perder tempo com sistemas de arquivos desorganizados. Mas e se esse não fosse o caso?

Apresentamos os gerenciadores de arquivos modernos: ferramentas projetadas para melhorar seu espaço de trabalho digital, tornando a navegação pelos seus arquivos mais rápida e inteligente.

Quer você esteja fazendo malabarismos com briefs de clientes, gerenciando bibliotecas de mídia ou coordenando projetos de equipe, esses softwares de organização de arquivos estão aqui para salvar o dia (e a sua sanidade).

Da pesquisa com IA à automação, esta lista destaca os principais gerenciadores de arquivos para ajudá-lo a se organizar no trabalho e manter-se produtivo.

resumo de 60 segundos Independentemente do número de arquivos que você tenha ou da complexidade do seu sistema, esses gerenciadores de arquivos têm uma solução: ClickUp: O melhor para criar, organizar e compartilhar arquivos O melhor para criar, organizar e compartilhar arquivos

Total Commander: Melhor para usuários avançados que precisam de gerenciamento avançado de arquivos

Directory Opus: Melhor para soluções personalizáveis de gerenciamento de arquivos

xplorer²: O melhor para uma organização de arquivos moderna e eficiente

Q-Dir: Melhor para visualização de arquivos em vários painéis

Double Commander: O melhor para gerenciamento de arquivos entre plataformas

X-plore: O melhor para gerenciamento de arquivos móveis no Android

FreeCommander: O melhor para gerenciamento de arquivos portáteis do Windows

Explorer++: Melhor para gerenciamento de arquivos leve

Arquivos: O melhor para uma experiência moderna no Windows

Dolphin File Manager: Melhor para usuários versáteis do Linux

Gerenciador de arquivos do Windows: Melhor para os entusiastas nostálgicos do gerenciamento de arquivos

O que você deve procurar nos gerenciadores de arquivos?

A escolha do gerenciador de arquivos correto pode afetar drasticamente seu fluxo de trabalho diário e sua produtividade. Os melhores gerenciadores de arquivos combinam um design intuitivo com recursos avançados que simplificam a administração de arquivos complexos e ajudam na organização digital.

Aqui estão os principais recursos a serem considerados:

Recursos de pesquisa: Procure ferramentas que ofereçam localização rápida de arquivos por meio de filtros de pesquisa avançados, incluindo pesquisa baseada em conteúdo e filtragem de metadados

Flexibilidade de interface : Personalize sua visualização com vários painéis, guias e exibições detalhadas de informações sobre arquivos para melhorar significativamente a eficiência do fluxo de trabalho

Operações de arquivo: Procure gerenciadores que ofereçam operações em lote, ferramentas avançadas de renomeação e recursos de comparação de arquivos além das funções básicas de copiar e mover

Integração com a nuvem: Use ferramentas que se integrem facilmente aos serviços de nuvem, pois os sistemas de arquivos modernos geralmente abrangem várias plataformas

Recursos de segurança: Certifique-se de que você tenha criptografia de arquivos, exclusão segura e gerenciamento de permissões para ajudar a proteger dados confidenciais

Suporte a formatos: Procure um suporte abrangente a formatos de arquivos, incluindo recursos de visualização para vários tipos de documentos e mídias

O foco nesses recursos essenciais permite que você selecione um gerenciador de arquivos que atenda às suas necessidades atuais e se adapte às suas exigências crescentes. Vamos explorar os principais gerenciadores de arquivos que se destacam nessas áreas cruciais.

Os 12 melhores gerenciadores de arquivos

Um gerenciador de arquivos precisa fazer mais do que mover todos os seus arquivos. As melhores soluções combinam recursos avançados de organização com interfaces intuitivas e recursos inovadores que se adaptam ao seu estilo de trabalho.

Esses principais gerenciadores de arquivos representam o que há de mais moderno em organização digital.

1. ClickUp (melhor para criar, organizar e compartilhar arquivos)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Ele transforma os sistemas de arquivos tradicionais por meio de seus recursos inteligentes de organização e colaboração. Pense nele como a sua sede digital, onde arquivos, tarefas e colaboração em equipe se unem perfeitamente.

No centro do sistema de gerenciamento de documentos do ClickUp está o ClickUp Docs. Aqui, as equipes podem colaborar em documentos em tempo real, criar hierarquias de documentos aninhados para bases de conhecimento organizadas e incorporar arquivos do Google Drive ou do Dropbox.

Crie facilmente um novo Clickup Doc a partir de qualquer local em seu espaço de trabalho

A capacidade de criar modelos de documentos garante a consistência, quer você esteja elaborando POPs ou construindo um wiki da empresa.

O Guia de Hierarquia do ClickUp fornece uma estrutura organizacional lógica que complementa esse recurso de colaboração de documentos. Os espaços de trabalho abrigam toda a sua organização, enquanto os Spaces a dividem em departamentos ou equipes.

Em cada espaço, as pastas agrupam projetos relacionados, as listas organizam itens semelhantes e as tarefas dividem resultados específicos.

Organize todos os arquivos sem esforço com o ClickUp Project Hierarchy, garantindo acesso fácil sempre que precisar

Essa progressão intuitiva ajuda as equipes a organizar naturalmente seus arquivos, mantendo-se flexível o suficiente para se adaptar a diferentes fluxos de trabalho.

Encontrar arquivos rapidamente se torna crucial à medida que seu espaço de trabalho cresce, e é aí que o ClickUp Connected Search se destaca.

Esqueça os cliques e a busca em pastas intermináveis - quer um arquivo esteja em um comentário de tarefa, anexado a um documento ou armazenado em um serviço de nuvem integrado, o Connected Search o encontra instantaneamente.

Liberte-se de sistemas em silos com o ClickUp Connected Search, tornando o conhecimento instantaneamente acessível a todos em sua organização

Melhor ainda, ele aprende com seus padrões de pesquisa para fornecer resultados cada vez mais relevantes.

O ClickUp Brain aprimora a inteligência de pesquisa fornecendo respostas em tempo real com base nas informações do seu espaço de trabalho, sejam elas sobre suas tarefas, documentos ou equipe.

Acesse todos os seus aplicativos conectados instantaneamente com o ClickUp Brain sem sair do seu espaço de trabalho

Ele ajuda você a entender e extrair insights dos arquivos, em vez de apenas encontrá-los. Você pode resumir o conteúdo de documentos, analisar dados de aplicativos integrados ou obter respostas rápidas em diferentes ferramentas integradas em seu espaço de trabalho.

As integrações nativas do ClickUp com o Google Drive, Dropbox e Microsoft Office garantem que suas ferramentas existentes funcionem perfeitamente nesse sistema aprimorado.

Gemma Kuenzi, diretora de arte da Kredo Inc., destaca a incrível versatilidade das integrações do ClickUp. destaca a incrível versatilidade das integrações do ClickUp:

Usamos a integração do Toggl para controle de tempo. Também usamos a integração com o Sharepoint para compartilhamento de arquivos. As integrações disponíveis são vastas e nos permitem gerenciar toda a produtividade por meio de uma única interface.

E mais? O ClickUp Automations permite que você automatize o gerenciamento de arquivos e libere tempo para se concentrar no trabalho que move a agulha - não são necessárias habilidades de codificação. Configure aprovações automatizadas de arquivos, personalize notificações para atualizações e crie modelos de tarefas que organizam arquivos anexados automaticamente usando sequências simples do tipo "se-então".

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo para tudo no trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar!

Melhores recursos do ClickUp

Converta documentos em tarefas práticas com um clique para agilizar a implementação do projeto

Proteja informações confidenciais definindo permissões de acesso personalizadas em nível de documento, pasta ou espaço

Acompanhe as alterações nos documentos com um histórico de versões abrangente e comparações lado a lado

Crie status de documentos personalizados para visualizar o progresso do conteúdo (rascunho, revisão, aprovado)

Gere incorporações avançadas para incluir vídeos, códigos e conteúdo de aplicativos externos em documentos

Exporte documentos em vários formatos (PDF, Word, HTML) mantendo a formatação

Limitações do ClickUp

A estrutura complexa do espaço de trabalho requer uma configuração inicial cuidadosa

Uma curva de aprendizado mais acentuada para recursos avançados de automação de documentos

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.900+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

2. Total Commander (melhor para usuários avançados que precisam de operações avançadas com arquivos)

via Total Commander

O Total Commander se destaca por sua abordagem exclusiva de operações de arquivos em massa e processamento de alto desempenho.

Diferentemente dos gerenciadores de arquivos comuns, ele oferece um Queue Manager de nível militar que permite que os administradores de sistemas e usuários avançados gerenciem várias transferências de arquivos pesados sem sobrecarregar o sistema.

Seus recursos robustos de FTP permitem até 10 conexões simultâneas e a recuperação automática de transferências interrompidas, tornando-o indispensável para o gerenciamento de servidores remotos.

A ferramenta de renomeação múltipla transforma tarefas tediosas de organização de arquivos em operações simples baseadas em regras.

Suas modalidades de gerenciamento de arquivos em larga escala o diferenciam: verificação automatizada, verificações de integridade e operações em fila eliminam a necessidade de monitorar as transferências manualmente.

Esses recursos se traduzem diretamente em horas de produtividade recuperadas para as equipes que lidam diariamente com operações de arquivos em massa.

Melhores recursos do Total Commander

Navegue por estruturas de arquivos complexas usando uma interface de painel duplo com navegação por guias

Configure operações de arquivos em segundo plano com limites de velocidade de transferência personalizáveis

Pesquise conteúdo de texto em PDFs e arquivos

Extraia arquivos específicos de vários arquivos simultaneamente

Compare o conteúdo de arquivos em diretórios para identificar duplicatas e diferenças

Limitações do Total Commander

O processo de pagamento requer alguns dias para a entrega da chave

Modelo shareware com teste obrigatório de 30 dias

Preços do Total Commander

Licença de estudante/aluno: €31,50 (~$34 USD)

Licença padrão: €42 (~$46 USD)

(Nota: Os preços em dólares americanos são aproximados e podem variar de acordo com as taxas de câmbio atuais)

Classificações e resenhas do Total Commander

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Total Commander?

ele substitui meu Windows Explorer e o aprimora de várias maneiras, por exemplo:exibe muito mais miniaturas (sou designer gráfico, portanto, é útil para mim ver miniaturas de arquivos como PSD, EPS, PDF etc.) com complementos, se necessárioincorpora recursos de FTPé configurável de um número inimaginável de maneirassua função de pesquisa também é muito mais eficiente. Por exemplo, eu uso muito a função de, quando você está em um diretório, digitar uma ou duas letras do nome do arquivo que está procurando e ele oculta todos os arquivos que não incluem as letras digitadas quando você as digita......é o software mais usado por mim desde que eu estava na escola, há 10-15 anos

Fato divertido: A NASA usou sistemas de gerenciamento de arquivos personalizados para organizar dados de missão crítica durante projetos de exploração espacial.

3. Directory Opus (melhor para soluções personalizáveis de gerenciamento de arquivos)

via Directory Opus

Se estiver procurando um gerenciador de arquivos premium, não procure mais, o Directory Opus é a melhor opção. Ele reimagina completamente as operações de gerenciamento de arquivos do Windows.

Esse poderoso gerenciador combina operações de alto desempenho com personalização inigualável, tornando-o perfeito para usuários que desejam ter controle total sobre a experiência de gerenciamento de arquivos.

O sistema de script visual automatiza tarefas repetitivas sem exigir conhecimento de codificação, enquanto as pastas inteligentes organizam automaticamente os arquivos com base em regras e critérios personalizáveis.

As ferramentas integradas de processamento de imagens lidam perfeitamente com conversões em lote, o que as torna inestimáveis para o gerenciamento de grandes coleções de mídia.

A memória específica de pastas do software retém as visualizações personalizadas e as preferências de classificação, simplificando a navegação em estruturas complexas de projetos.

Melhores recursos do Directory Opus

Crie barras de ferramentas personalizadas com a configuração de comandos de arrastar e soltar

Crie fluxos de trabalho abrangentes de gerenciamento de arquivos com o modo Explorer Replacement

Configure filtros de arquivos condicionais com base em metadados e propriedades do arquivo

Processe várias operações de arquivos simultaneamente por meio da arquitetura multi-threaded

Personalize os modos de visualização, desde listas simples até layouts detalhados de vários painéis

Limitações do Directory Opus

O preço premium pode não ser adequado para usuários casuais

Suporte à plataforma somente Windows

Preços do Directory Opus

Individual: AUD 89 (~USD 58)

Duplo: AUD 129 (~USD 84)

Cinco: AUD 249 (~USD 162)

Nota: Os preços em dólares americanos são aproximados e podem variar de acordo com as taxas de câmbio atuais.

Avaliações e resenhas do Directory Opus

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Directory Opus?

Nunca lidei com tantos arquivos, mas tenho um monte de PDFs que preciso renomear todo mês. Com o Directory Opus, posso definir a classificação como "Manual" e começar a renomear de cima para baixo, sem que os arquivos fiquem pulando à medida que são renomeados. E ele tem uma janela de visualização para que eu não precise abrir cada arquivo. Ele também tem suporte para seus próprios rótulos (se estiver usando NTFS), de modo que você provavelmente pode marcar as pastas como completas. E tem uma tecla de atalho para colocar rapidamente todos os arquivos selecionados em uma pasta datada. Tem suporte a arquivos RAR.

você sabia? O Directory Opus pode criar pastas virtuais em que os arquivos são agrupados com base em metadados e não no local, oferecendo novas maneiras de organizar suas informações mais importantes.

4. xplorer² (Melhor para gerenciamento de arquivos moderno e eficiente)

via xplorer²

o xplorer² atende a profissionais que precisam de mais recursos do que os exploradores de arquivos padrão oferecem. Sua interface de painel duplo e os recursos de pesquisa avançada são particularmente úteis para criadores de conteúdo e profissionais de TI.

Como um gerenciador de arquivos avançado, o xplorer² preenche a lacuna entre o gerenciamento de arquivos tradicional e a experiência moderna do usuário.

O que distingue o xplorer² é sua combinação cuidadosa de recursos inovadores e sistema de arquivos eficiente. Seu distinto recurso "Sticky Selecting" evita a desmarcação acidental de arquivos durante operações em massa, enquanto a detecção integrada de arquivos duplicados ajuda a manter a organização do disco.

melhores recursos do xplorer²

Visualize e gerencie simultaneamente arquivos em diretórios, permitindo comparações e transferências extremamente rápidas

Alterne entre as interfaces de faixa de opções moderna e de menu clássico para obter uma experiência de gerenciamento de arquivos personalizada

Aplique o código de cores para categorizar visualmente os arquivos, simplificando a navegação e a organização do conteúdo digital

Explore rapidamente as estruturas de diretório usando as colunas Miller e a navegação com guias para aprimorar o gerenciamento de arquivos

limitações do xplorer²

O layout do painel horizontal pode não se adequar a todos os fluxos de trabalho

A configuração padrão requer personalização

preços do xplorer²

Pro: US$ 29,95

Ultimate: $49. 95

avaliações e resenhas do xplorer²

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

5. Q-Dir (melhor para visualização em vários painéis)

Adote uma abordagem diferente para o gerenciamento de arquivos com até quatro painéis de visualização simultâneos no Q-Dir (Quad Directory Explorer).

Essa alternativa leve e gratuita ao Windows File Explorer oferece uma visão abrangente de várias pastas ao mesmo tempo, perfeita para usuários que trabalham frequentemente em diferentes diretórios.

O que faz o Q-Dir se destacar é seu sistema Quadro-view eficiente e portátil. O programa não requer instalação e pode ser executado em qualquer local, o que o torna uma excelente opção para profissionais de TI que se deslocam entre diferentes sistemas.

Melhores recursos do Q-Dir

Crie marcadores de pasta instantâneos para acesso rápido aos diretórios usados com frequência

Aplique filtros de cores a arquivos e pastas, aprimorando a organização visual e a identificação de arquivos

Exiba instantaneamente informações abrangentes sobre o tamanho das pastas, ajudando a gerenciar o espaço em disco com eficiência

Marque as pastas acessadas com frequência para acesso rápido ao diretório

Transfira arquivos facilmente entre painéis com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar

Limitações do Q-Dir

Pequenos elementos de interface em telas de alta resolução

Recursos limitados de transferência de arquivos para grandes operações

Preços do Q-Dir

Gratuito

Classificações e resenhas do Q-Dir

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Q-Dir?

Já usei vários gerenciadores de arquivos diferentes, mas sempre voltei a este, até hoje. Ele faz muito mais do que eu preciso, mas sempre faz o que eu preciso. O único problema que não consigo resolver é que, na maioria das vezes, uso a visualização de painel duplo, mas o painel direito não mantém a memória de como os itens estão classificados. Eu sempre classifico em ordem alfabética de a-z. Experimente por um tempo e veja se sou apenas eu ou se é realmente um problema. Aprendi a me acostumar com isso e simplesmente pressiono o botão de classificação diariamente, o que continua sendo um gerenciador incrível!

Já usei vários gerenciadores de arquivos diferentes, mas sempre voltei a este, até hoje. Ele faz muito mais do que eu preciso, mas sempre faz o que eu preciso. O único problema que não consigo resolver é que, na maioria das vezes, uso a visualização de painel duplo, mas o painel direito não mantém a memória de como os itens estão classificados. Eu sempre classifico em ordem alfabética de a-z. Experimente por um tempo e veja se sou apenas eu ou se é realmente um problema. Aprendi a me acostumar com isso e simplesmente pressiono o botão de classificação diariamente, o que continua sendo um gerenciador incrível!

Dica profissional: Para gerenciadores de arquivos com suporte a painel duplo, designe um painel para diretórios acessados com frequência e o outro para suas tarefas atuais. Isso reduz o tempo de navegação e aumenta a eficiência.

6. Double Commander (melhor para uso em várias plataformas)

via Double Commander

O Double Commander é uma solução de código aberto inspirada no Total Commander que traz recursos avançados de gerenciamento de arquivos para Windows, Linux e macOS.

Esse gerenciador de arquivos de painel duplo combina a poderosa funcionalidade de linha de comando com uma interface gráfica acessível, tornando as operações complexas de arquivos simples para usuários de todos os níveis de habilidade.

O que diferencia o Double Commander é seu foco na funcionalidade prática. Cada item do menu tem uma finalidade, oferecendo acesso direto a operações avançadas, como criação de links simbólicos, renomeação em massa e comparação de arquivos - tarefas normalmente reservadas para a linha de comando.

Melhores recursos do Double Commander

Crie e gerencie links simbólicos e hard links em vários sistemas de arquivos

Extraia e gerencie formatos de arquivos abrangentes com operações de um único clique

Conecte-se e transfira arquivos com segurança usando os protocolos FTP, SFTP e SSH

Execute operações de arquivos em segundo plano sem interromper as tarefas primárias do fluxo de trabalho

Realize pesquisas de texto completo em vários diretórios e tipos de arquivos instantaneamente

Edite arquivos com um editor de texto com destaque de sintaxe integrado para modificações rápidas

Limitações do Double Commander

Problemas de desempenho no macOS

Comportamento de rolagem inconsistente

Preços do Double Commander

Gratuito

Avaliações e resenhas do Double Commander

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Double Commander?

Experimentei o Double Commander por 1 minuto e, como resultado, excluí imediatamente o OneCommander e passei a usá-lo. O FOSS é fantástico.

7. X-plore (Melhor para gerenciamento de arquivos móveis no Android)

Navegar por extensos diretórios de arquivos em um telefone pode ser particularmente desafiador. O X-plore transforma o gerenciamento de arquivos móveis por meio de sua interface abrangente de painel duplo, tornando-o uma ferramenta poderosa para usuários do Android.

Esse gerenciador de arquivos móvel rico em recursos, desenvolvido pela Lonely Cat Games, traz recursos de gerenciamento de arquivos em nível de desktop para smartphones e tablets.

O que diferencia o X-plore é sua ampla funcionalidade combinada com recursos de acesso root.

A interface de visualização em árvore de painel duplo torna a navegação intuitiva, enquanto o suporte a serviços em nuvem, USB OTG e vários formatos de arquivo criam uma solução completa de gerenciamento de arquivos móveis.

Melhores recursos do X-plore

Os visualizadores integrados para imagens, áudio e arquivos PDF aumentam a conveniência e a acessibilidade

A integração do armazenamento em nuvem com o Google Drive e o OneDrive simplifica o gerenciamento de arquivos

O suporte a USB OTG permite o acesso sem esforço a dispositivos de armazenamento externo em qualquer lugar

O recurso Disk Map visualiza a alocação de armazenamento para um gerenciamento eficiente do espaço

Os recursos de acesso à raiz permitem a exploração e a modificação dos arquivos do sistema

O suporte à transferência de arquivos SSH facilita a transferência segura e eficiente de arquivos (recurso premium)

Limitações do X-plore

Alguns recursos avançados exigem pagamento

A interface pode parecer complexa em telas menores

Preços do X-plore

Gratuito

Recursos premium disponíveis por meio de doações via Google Play Store

Avaliações e resenhas do X-plore

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

8. FreeCommander (melhor para gerenciamento de arquivos portáteis do Windows)

via FreeCommander

O FreeCommander oferece uma alternativa flexível ao Windows Explorer, com foco na portabilidade e nos recursos práticos de manipulação de arquivos.

Esse aplicativo gerenciador de arquivos leve e portátil combina a funcionalidade essencial do Windows com recursos avançados que atendem a usuários casuais e profissionais de TI.

O FreeCommander oferece verdadeira portabilidade - todo o programa pode ser executado diretamente de um pendrive ou CD -, o que o torna perfeito para usuários que precisam de recursos consistentes de gerenciamento de arquivos em diferentes máquinas Windows.

Melhores recursos do FreeCommander

Visualize instantaneamente tipos de arquivos complexos usando um visualizador abrangente de vários formatos

Navegue com facilidade além das limitações tradicionais de comprimento de caminho de 255 caracteres

Aplique uma poderosa filtragem baseada em regex para realizar pesquisas avançadas e precisas de arquivos

Organize arquivos de forma eficiente usando uma interface flexível de visualização em árvore com dois painéis

Acesse diretamente as pastas ocultas do sistema e as interfaces do painel de controle do Windows

Conecte e gerencie arquivos facilmente em várias plataformas de dispositivos móveis

Sincronize pastas com eficiência em diferentes locais de armazenamento local e de rede

Recupere arquivos excluídos acidentalmente usando sofisticados mecanismos de restauração integrados

Limitações do FreeCommander

Somente plataforma Windows

Opções limitadas de integração com a nuvem

Preços do FreeCommander

Gratuito (versão de 32 bits)

Download único: US$ 10 (versão de 64 bits)

Acesso por um ano: US$ 20 (versões de 32 e 64 bits)

Acesso por dois anos: US$ 28 (versões de 32 e 64 bits)

Avaliações e opiniões sobre o FreeCommander

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

9. Explorer++ (melhor para gerenciamento de arquivos leve)

Se você for usuário do Windows e estiver procurando uma alternativa compacta e eficiente para o sistema de gerenciamento de arquivos padrão, não procure mais, o Explorer++ é a melhor opção.

Essa alternativa de código aberto oferece recursos essenciais de gerenciamento de arquivos e se concentra na velocidade e na simplicidade, acrescentando recursos valiosos além da funcionalidade básica do Microsoft Explorer.

Sua interface com guias e o processamento em segundo plano garantem uma operação tranquila, mesmo durante operações intensivas com arquivos, tornando-o ideal para usuários que preferem um gerenciador de arquivos leve, mas capaz.

Melhores recursos do Explorer

Implemente um sistema de marcadores para acesso rápido a diretórios usados com frequência para aumentar a eficiência

Execute operações avançadas de arquivos para permitir a fusão e a divisão de arquivos para um manuseio versátil

Execute o gerenciador de arquivos diretamente de unidades USB ou outras mídias usando opções de configuração portáteis

Personalize as preferências do usuário com opções de armazenamento de arquivos no registro ou na configuração para maior conveniência

Limitações do Explorer++

Somente monitoramento real de pastas do sistema de arquivos

Somente plataforma Windows

Preços do Explorer++

Gratuito

Avaliações e resenhas do Explorer++

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

10. Arquivos (melhor para uma experiência moderna no Windows)

via Arquivos

O Files reimagina o gerenciamento de arquivos do Windows com um design contemporâneo e recursos de produtividade aprimorados. Esse gerenciador de arquivos de terceiros combina estética moderna com funcionalidade robusta, oferecendo uma nova visão de como os usuários interagem com seus arquivos e pastas.

O que diferencia o Files é seu foco em uma filosofia de design que prioriza o Windows e, ao mesmo tempo, adiciona recursos que não existem no explorador nativo. A combinação de integração com a nuvem, navegação com guias e visualizações de arquivos avançadas cria uma experiência moderna de gerenciamento de arquivos que parece natural para os usuários do Windows.

Melhores recursos do Files

Utilize uma interface limpa e moderna com layouts personalizáveis para aprimorar a experiência do usuário e a personalização

Acesse o suporte de visualização integrado para documentos, mídia e código para visualização rápida sem abrir arquivos

Integre serviços de nuvem como OneDrive, Google Drive e iCloud para otimizar o gerenciamento de arquivos entre plataformas

Implemente um sistema de marcação personalizado com código de cores para ajudar a organizar os arquivos para facilitar a recuperação e a identificação

Aproveite o suporte a Markdown e realce de sintaxe para melhorar a usabilidade para desenvolvedores e escritores

Limitações dos arquivos

Problemas ocasionais de desempenho

Desafios de sincronização com serviços em nuvem

Preços dos arquivos

Gratuito

Classificações e resenhas de arquivos

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

11. Dolphin File Manager (melhor para usuários de Linux)

via Dolphin

O Dolphin, o gerenciador de arquivos padrão da popular comunidade de software livre KDE, combina um desempenho leve com ricas opções de personalização.

Esse versátil gerenciador de arquivos navega e gerencia arquivos com eficiência em vários dispositivos de armazenamento, mantendo a flexibilidade na forma como os usuários interagem com seu conteúdo.

O que faz o Dolphin se destacar é sua natureza adaptável combinada com recursos voltados para a produtividade. O equilíbrio entre simplicidade e funcionalidade poderosa o torna ideal para usuários de Linux que desejam um gerenciador de arquivos avançado que cresça de acordo com suas necessidades.

Melhores recursos do Dolphin

Utilize vários modos de visualização (grade, detalhado e em árvore) para aprimorar a navegação e a organização de arquivos

Habilite o suporte à visualização dividida e à navegação com guias para acesso simultâneo a vários diretórios

Acesse um menu abrangente de clique com o botão direito do mouse com ações personalizáveis para gerenciamento rápido de arquivos

Use a funcionalidade de arrastar e soltar entre exibições para simplificar a movimentação ou a cópia de arquivos sem esforço

Use opções fáceis de compactação e compartilhamento de arquivos para simplificar a colaboração e o manuseio de arquivos

Personalize a configuração da interface adaptável para personalizar seu espaço de trabalho de acordo com suas necessidades

Conecte-se a vários dispositivos de armazenamento (discos rígidos, USB, cartões SD) para garantir versatilidade no gerenciamento de arquivos

Limitações do Dolphin

Somente plataforma Linux/KDE

Alguns recursos exigem dependências do KDE

Preços do Dolphin

Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Dolphin

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

12. Gerenciador de arquivos do Windows (melhor para entusiastas nostálgicos do gerenciamento de arquivos)

via Microsoft

O Gerenciador de arquivos do Windows é uma explosão do passado. A Microsoft o reviveu de suas origens no Windows 3. x e o transformou em um projeto de código aberto no GitHub.

Essa ferramenta clássica atende aos fãs da computação retrô e àqueles que apreciam a simplicidade do gerenciamento de arquivos da velha guarda.

Com sua icônica interface de painel duplo e funcionalidade direta, o Gerenciador de Arquivos do Windows é uma alternativa funcional e nostálgica aos modernos exploradores de arquivos.

Inicialmente projetado no início da década de 1990, o Gerenciador de Arquivos do Windows foi modernizado para funcionar nos sistemas Windows atuais.

Embora possa não ter os recursos chamativos das ferramentas atuais, esse gerenciador de arquivos básico oferece desempenho sólido para operações básicas de arquivos e se destaca como uma janela para os primeiros dias da computação do Windows.

Melhores recursos do Gerenciador de arquivos do Windows

Navegue e gerencie arquivos em dois painéis, facilitando o manuseio de operações como copiar e mover arquivos entre diretórios

Baixe e use o aplicativo leve e de código aberto com facilidade, sem sobrecarregar os recursos do sistema

Copie, mova, renomeie e exclua arquivos com eficiência e simplicidade, como no início da década de 1990

Limitações do gerenciador de arquivos do Windows

Não possui as funcionalidades sofisticadas, como navegação com guias, pesquisa avançada ou integração com a nuvem, encontradas nos gerenciadores de arquivos modernos

O design retrô pode parecer estranho ou desatualizado para usuários acostumados com os modernos exploradores de arquivos

Destina-se principalmente a entusiastas, e não a profissionais que precisam de fluxos de trabalho avançados

Preços do gerenciador de arquivos do Windows

Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Windows File Manager

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: Não há classificações disponíveis

Dica profissional: Combine um gerenciador de arquivos como o Windows File Manager, para operações leves, com o ClickUp, para gerenciamento avançado de projetos, a fim de cobrir todas as suas bases.

Escolha seu caminho para organizar melhor seus arquivos

O gerenciador de arquivos certo pode melhorar drasticamente sua produtividade e organização digital. Ao escolher as ferramentas certas de gerenciamento de arquivos, considere os requisitos de fluxo de trabalho, o tamanho da equipe, o ecossistema digital e os desafios específicos de produtividade.

Explore diferentes soluções, teste várias interfaces e compare recursos para encontrar a abordagem perfeita de gerenciamento de arquivos.

A tecnologia eficaz de gerenciamento de arquivos deve aumentar a produtividade profissional, não acrescentar complexidade. Uma solução ideal de organização digital complementa os recursos existentes, permitindo que as equipes se concentrem nos objetivos principais com precisão e eficiência.

Nossa recomendação? O ClickUp é a melhor central de gerenciamento de arquivos e produtividade para profissionais que buscam soluções abrangentes de espaço de trabalho digital. Sua plataforma robusta transforma o gerenciamento de arquivos tradicional em um sistema inteligente e adaptável.

Inscreva-se no ClickUp para transformar sua experiência de gerenciamento de arquivos e descubra como seu espaço de trabalho digital pode ser organizado.