Como criar seu próprio assistente de IA (casos de uso e ferramentas)

Os assistentes de IA se tornaram uma parte inseparável de nossa rotina diária, desde o uso de assistentes domésticos para receitas até a verificação de restaurantes próximos em nossos smartphones.

Na verdade, a projeção é de que mais de 8,4 bilhões de assistentes de IA estejam em uso até o final de 2024 - mais do que a população mundial!

Atualmente, esses assistentes fazem muito mais do que apenas responder a perguntas. Eles ajudam na criação de conteúdo, na automação do fluxo de trabalho e muito mais. Mas há um problema: os assistentes de bate-papo disponíveis publicamente não são ideais para suas necessidades específicas.

É por isso que é mais importante do que nunca saber como criar seu próprio assistente de IA. E nós estamos aqui para orientá-lo!

Ao final deste blog, você não apenas saberá como criar seu próprio assistente de bate-papo para suas necessidades específicas, mas também forneceremos uma alternativa mais inteligente e fácil que elimina todas as suposições!

resumo de 60 segundos Um assistente de IA é um aplicativo de IA baseado em bate-papo projetado para executar tarefas pessoais e relacionadas ao trabalho Ele utiliza aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para entender consultas em linguagem simples e pode ser aproveitado para executar funções específicas Você pode criar seu próprio assistente de IA com planejamento cuidadoso e treinamento de modelos Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece um assistente de IA integrado diretamente em seu espaço de trabalho Você pode utilizar a funcionalidade do ClickUp Brain para executar facilmente ações específicas do projeto, como criar documentos, verificar o progresso, etc.

O que é um assistente de IA?

Um assistente de IA é um programa de computador projetado para executar automaticamente ações que, de outra forma, exigiriam esforço e inteligência humanos. Ao usar a IA para automatizar tarefas, você pode dedicar seu tempo a projetos mais complexos.

Esses ajudantes digitais compreendem consultas em linguagem humana por meio do poder do processamento de linguagem natural (NLP) e do aprendizado de máquina (ML). Isso os ajuda a executar ações específicas solicitadas por você, o usuário.

Embora os recursos de um assistente de IA dependam do que ele foi programado para fazer, exemplos de algumas tarefas que ele pode realizar incluem:

Responder às suas perguntas com base no conhecimento deles ou em informações obtidas na Internet

Definição e execução de lembretes em um horário de nossa escolha

Escrever e-mails ou mensagens de texto

Controle dos dispositivos inteligentes em nossas casas

Geração de imagens e gráficos

Resumir uma página da Web (ou qualquer outra informação)

Exemplos de alguns assistentes virtuais de IA populares incluem Google Assistant, Siri, Alexa e ChatGPT.

Benefícios de criar seu próprio assistente de IA

Embora você possa usar assistentes pessoais de IA para um grande número de coisas e integrá-los usando APIs, a criação de um assistente de IA oferece quatro vantagens exclusivas.

Personalização: Ao criar seu assistente de IA, você pode personalizar a interface do usuário ou quaisquer outros recursos como quiser, algo que não é possível fazer com assistentes de IA de terceiros Eficiência: Um assistente de terceiros geralmente processa as consultas de um milhão de usuários a qualquer momento. Seu próprio assistente de IA processaria apenas as suas consultas e as da sua organização, garantindo a eficiência Privacidade: Seu assistente pessoal de IA oferece mais privacidade e segurança de dados do que um assistente de terceiros. Os dados permanecem privados dentro de sua organização, e você decide como eles serão usados Escalabilidade: Um assistente de IA personalizado para sua organização é incrivelmente escalável e flexível. Você pode integrá-lo a qualquer um de seus aplicativos personalizados e adicionar novos recursos ou capacidades com facilidade

Como criar seu próprio assistente de IA: um guia passo a passo

Etapa 1: Defina o caso de uso e os recursos

A primeira coisa que você deve fazer é definir o caso de uso do seu assistente de IA, seus recursos e limitações.

Se esse planejamento não for feito com cuidado, você terá uma construção que não conseguirá executar as tarefas pretendidas da maneira desejada. Aqui estão os aspectos que você deve definir e observar claramente sobre seu assistente de IA antes de começar a trabalhar nele:

Tipo de assistente

Você está criando um assistente pessoal de IA? Ou um assistente que seria usado em casos como suporte ao cliente ou operações comerciais? Embora um assistente pessoal de IA de uso geral tenha vários recursos que lhe permitem executar muitos tipos de ações, os assistentes de casos específicos exigem treinamento especial.

Usuários-alvo e seu conjunto de habilidades

Quem são os usuários-alvo do seu assistente de IA e qual é o conjunto de habilidades deles? Entenda até que ponto eles estão familiarizados com aplicativos de IA, que tipo de linguagem usam para definir um problema e como preferem usar um assistente virtual (ou seja, enviando comandos ou usando a voz como um aplicativo ou na Web).

Problemas a resolver

Considere os recursos do assistente de IA e o que você deseja que ele resolva. Por exemplo, um assistente de produtividade precisa ter, no mínimo, a capacidade de gerenciar seu calendário, e-mail e lista de tarefas. Ou você também pode querer que ele faça um resumo de suas reuniões e escreva e-mails para você.

Limitações

Os desenvolvedores geralmente definem algumas limitações no assistente de IA para garantir que ele não leve a nenhum resultado desfavorável. Portanto, defina esses limites com bastante antecedência. Por exemplo, por quanto tempo ele deve salvar os dados do usuário? Que tipo de ações ele não deve executar? Defina e documente essas e quaisquer outras limitações que você queira em seu assistente.

Dica profissional: Ao definir as limitações, crie uma lista "Will Do / Won't Do". Por exemplo: o que fará: Responder às perguntas frequentes dos clientes, fornecer informações de rastreamento de pedidos não funciona: Processar pagamentos, armazenar dados confidenciais do usuário

Etapa 2: identificar a pilha de tecnologia

Depois de documentar os recursos e as limitações do seu assistente de IA, você pode pensar na pilha de tecnologia certa para criá-lo. Isso inclui todas as bibliotecas e estruturas que você usará para acelerar o desenvolvimento do seu assistente. Isso inclui todas as bibliotecas e estruturas que você usará para acelerar o desenvolvimento do seu assistente e outras infraestruturas, como:

A linguagem de programação que você usará (ou seja, Python, Java, C++, etc.)

Instaladores de pacotes para a linguagem que você planeja usar (por exemplo, um gerenciador de pacotes Python para Python)

Ambiente de hospedagem (ou seja, auto-hospedagem, hospedagem na nuvem, etc.)

Biblioteca ou estrutura de NLP (por exemplo, NLTK, spaCy, Gensim, etc.)

Bibliotecas e estruturas de ML (SciPy, TensorFlow, NumPy, etc.)

Bibliotecas de reconhecimento de voz (se você quiser que seu assistente tenha recursos baseados em fala)

Dica profissional: Escolha uma pilha de tecnologia com base na escalabilidade e na facilidade de integração. evite o excesso de engenharia nos estágios iniciais

Etapa 3: Encontre dados de treinamento

Agora, você precisa encontrar os dados para treinar seu assistente pessoal de IA. Você pode obter esses dados de vários lugares, como sites de dados de terceiros, fontes de dados geradas por usuários, e registros de atividades da sua organização ou dados de clientes.

No que diz respeito aos tipos de dados, você precisará de três tipos de dados de treinamento para seu assistente de IA:

Dados de linguagem humana para treinamento de PNL

Dados de fala para treinamento relacionado à fala (se você quiser integrar recursos relacionados à fala)

Dados específicos da tarefa para treinar o assistente nas tarefas que ele executará

Dica profissional: Independentemente do conjunto de dados que você escolher, certifique-se de que ele seja grande o suficiente para treinar um modelo de IA. Um bom ponto de partida é a regra das 10x , que sugere ter um conjunto de dados pelo menos 10 vezes maior do que o número de parâmetros no seu modelo.

Etapa 4: Limpar e preparar os dados de treinamento

Depois de obter seus dados, é hora de limpá-los, rotulá-los e prepará-los para o treinamento do modelo do assistente. Essa é uma etapa crucial porque definirá como o modelo interpretará seus dados, portanto, não apresse essa etapa. Veja a seguir como você executaria cada uma delas:

Limpeza: Nesse processo, você remove todos os erros e anomalias dos dados, como linhas vazias, outliers, valores duplicados etc. Isso é feito para garantir que os dados em que seu modelo será treinado sejam precisos e livres de qualquer tipo de deturpação

Etiquetagem: Esse é o processo de marcar, categorizar e rotular corretamente os dados em seu conjunto de dados para garantir que o modelo possa interpretá-los corretamente durante o treinamento. As relações que seu modelo estabelecerá entre diferentes pontos de dados dependem desse processo

Dica profissional: Depois de limpar e rotular seus dados, divida-os em dois conjuntos de dados - um para fins de treinamento e outro para fins de teste. Mantenha 70% do conjunto de dados para treinamento e 30% para teste.

Etapa 5: Treine seu assistente

Seus dados estão prontos e sua pilha de tecnologia está pronta. É hora de começar a treinar seu assistente de IA. Instale e inicie as ferramentas necessárias em seu ambiente de hospedagem e alimente-as com seu conjunto de dados de treinamento. Ajuste os parâmetros de treinamento, como taxa de treinamento e tamanho do lote, e inicie o processo de treinamento.

As etapas exatas desse processo variam de acordo com as bibliotecas de NLP e ML que você escolher, portanto, consulte os manuais de sua pilha de tecnologia. Para reduzir os erros, monitore o processo de treinamento continuamente.

Dica profissional: Se a velocidade de treinamento estiver lenta, ajuste os parâmetros de velocidade de aprendizado e tamanho do lote e reinicie o processo. Se ocorrer algum erro, consulte as dicas de solução de problemas de suas bibliotecas.

Etapa 6: Teste o assistente

Depois que seu assistente de IA tiver sido treinado, teste-o no conjunto de dados de teste. Verifique a precisão de seu desempenho. Nesse estágio, você pode enfrentar dois tipos de problemas:

Overfitting: Isso acontece quando o modelo de treinamento memoriza os dados de treinamento em vez de generalizá-los. Como resultado, ele tem um desempenho preciso quando você testa com o conjunto de dados de treinamento, mas ruim quando testado com novos dados. As técnicas que você pode seguir para corrigir esse problema incluem regularização, ensembling, etc.

Subajuste: Isso acontece quando o modelo não constrói relações entre os parâmetros de entrada e saída do usuário, deixando de funcionar nos conjuntos de dados de treinamento e teste. Em geral, você pode corrigir isso estendendo o tempo de treinamento ou usando um conjunto de dados maior/mais complexo. Se não funcionar, você pode tentar técnicas avançadas, como engenharia de recursos ou mudança para uma arquitetura de modelo mais complexa

Treine novamente seu modelo de assistente de IA com as soluções fornecidas acima para ajustar sua funcionalidade. Quando ele começar a gerar resultados precisos com o conjunto de dados de teste, passe para a próxima etapa.

Dica profissional: Crie cenários que ultrapassem os limites dos recursos do seu assistente, incluindo entradas longas/curtas, entradas em diferentes idiomas, entradas com caracteres especiais ou formatação incomum e solicitações incompletas ou ambíguas.

Etapa 7: Projete a interface do usuário (UI)

Quando seu assistente de IA começar a funcionar como esperado, você poderá mudar o foco para a interface do usuário. Em última análise, a personalidade de um assistente de bate-papo é tão boa quanto a sua experiência de usuário (UX) - ninguém quer usar um assistente que pareça instável. Portanto, você deve projetar uma interface de usuário amigável para ele. Se você nunca projetou uma, contrate um designer de UX para esse trabalho!

Depois que a interface do usuário for projetada, combine-a com o Assistente e implante-a em seu ambiente de hospedagem para realizar os testes finais e a depuração.

Dica profissional: Adicione recursos inteligentes de interface do usuário, como sugestões automáticas e respostas rápidas, para acelerar as interações com previsões inteligentes.

Etapa 8: Realize os testes finais e a depuração

É hora de realizar o teste final no assistente de IA que você criou. Certifique-se de que a experiência do usuário, o modelo de IA do assistente e todos os outros elementos estejam funcionando conforme o planejado. Envie os prompts para executar as tarefas desejadas e veja a precisão dos resultados. Além disso, teste a funcionalidade baseada em fala.

Para fazer isso, convide alguns usuários da base de usuários-alvo do assistente para experimentar. Veja como eles formulam suas consultas e como o assistente responde a elas. Se algo não estiver funcionando como pretendido, depure e corrija.

Dica profissional: Convide alguns usuários da base de usuários-alvo do assistente para experimentar. Veja como eles formulam suas consultas e como o assistente responde a elas. Se algo não estiver funcionando como pretendido, depure e corrija.

Etapa 9: Iniciar e monitorar

Por fim, você pode torná-la acessível aos usuários-alvo dentro ou fora da sua organização. Monitore o desempenho dela no mundo real e analise o feedback dos usuários. Com base no feedback, aprimore-a conforme necessário.

Dica profissional: Ajude seu assistente de IA a melhorar continuamente, alimentando-o com novos dados. Adicione interações do mundo real para aumentar a precisão e ajuste os modelos de linguagem para entender melhor a intenção do usuário.

Não quer começar do zero? Siga o exemplo dos grandes jogadores! Uma abordagem popular é usar os poderosos modelos de linguagem da OpenAI. Você pode acessar esses modelos de duas maneiras: diretamente por meio da API (que requer uma chave de API) ou, de forma mais conveniente, usando a biblioteca Python, o que torna as coisas muito mais fáceis. Uma dica importante para qualquer assistente de IA é gerenciar o histórico de conversas. É como dar ao seu assistente uma boa memória! Você precisará armazenar as interações anteriores, seja no código para bate-papos rápidos, em um arquivo para conversas mais complexas ou em um banco de dados para projetos complexos. Quando você perguntar algo à sua IA, inclua o histórico relevante em seu "prompt" para que ela entenda o contexto. Se estiver usando o OpenAI, a biblioteca Python deles é sua melhor amiga, pois lida com todos os detalhes técnicos da comunicação com os servidores.

Desafios de criar seu próprio assistente de IA

Apesar de todas as bibliotecas, estruturas e suporte da comunidade disponíveis, criar seu próprio assistente pessoal de IA não é fácil. Você enfrentará desafios, incluindo:

Complexidade técnica: O processo de criação de um assistente de IA é complexo. Nós o apresentamos de forma simplificada aqui, mas, na realidade, é tecnicamente difícil (especialmente se você não for um desenvolvedor ou engenheiro de software)

Custo: O custo de criação, manutenção e aprimoramento contínuo de um assistente de IA personalizado é bastante alto. O design da interface do usuário, o custo do servidor e os custos de desenvolvimento podem facilmente chegar a milhares de dólares se você quiser obter o máximo do seu assistente de IA

Questões de privacidade: Embora um assistente de IA personalizado possa lhe dar mais controle sobre a privacidade dos seus dados, esse controle também vem acompanhado de maior responsabilidade. Quando todos os dados do usuário residem em seu servidor, a responsabilidade de garantir sua segurança é sua. No caso de qualquer violação de dados, você e sua organização serão responsabilizados

Por que o ClickUp Brain é uma alternativa mais inteligente para seu próprio assistente de IA

Se você quiser evitar os desafios envolvidos na criação de seu próprio assistente de IA, mas ainda assim usar um para sua organização, já existe uma solução sem complicações disponível!

O ClickUp - o aplicativo completo para o trabalho - vem com seu próprio assistente de IA, o ClickUp Brain, que as equipes podem usar em uma variedade de casos de uso.

Graças à sua profunda integração com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, o ClickUp Brain ajuda você a encontrar informações, criar conteúdo e executar outras ações específicas do projeto com um simples prompt de texto.

Vamos explorar o que ela é e como ela pode ajudá-lo a fazer mais em seu local de trabalho.

O que é o ClickUp Brain?

O ClickUp Brain é a funcionalidade de IA incorporada à plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp. Ele é totalmente integrado a todos os recursos do ClickUp em seu espaço de trabalho, incluindo o recurso de comunicação interna, o ClickUp Chat. Você pode saber mais sobre o ClickUp Brain aqui.

Devido à sua profunda integração com seus fluxos de trabalho e qualquer documentação disponível no espaço de trabalho, o ClickUp Brain é sempre consciente do contexto. Quer você o use para redigir uma mensagem para seus colegas sobre projetos ou enquanto procura um documento, ele sempre encontra as informações certas no espaço de trabalho do ClickUp.

📮ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente as conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

Benefícios de usar o ClickUp Brain

O ClickUp Brain permite que você use os pontos fortes da IA sem enfrentar o desafio de criar seu próprio assistente. Aqui estão quatro de seus principais benefícios:

Maior produtividade: Ele permite que você implemente facilmente hacks de produtividade de IA que se integram profundamente a todos os seus projetos e seus arquivos, tarefas, quadros brancos etc. Isso elimina a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas para seu fluxo de trabalho

Facilidade de configuração e uso: O ClickUp Brain também é muito mais fácil de configurar e usar do que um assistente de IA personalizado. Basta registrar-se em uma conta ClickUp e você poderá começar a usar o ClickUp Brain imediatamente

Acessibilidade: O ClickUp Brain custa apenas US$ 7 por mês, o que é significativamente menor do que o custo de criar e operar seu assistente de IA personalizado. Também é muito mais barato do que outros assistentes de IA com recursos semelhantes (por exemplo, ChatGPT Plus e Gemini Advanced)

Melhor segurança e privacidade: Por fim, o ClickUp Brain também oferece mais segurança e privacidade para seus dados, pois está em conformidade com padrões de segurança de dados como GDPR, HIPAA e AICPA SOC2

Como usar o ClickUp Brain como seu assistente de IA

Há muitas maneiras de usar o ClickUp Brain como o assistente de IA de sua preferência para seu trabalho. Você pode perguntar a ele sobre o status de projetos e tarefas e ele lhe dará uma resposta atualizada.

Use o ClickUp AI para automatizar tarefas e encontrar documentos específicos do projeto

E você também pode pedir a ele para resumir documentos, reuniões, tópicos de bate-papo, transcrever clipes gravados ou qualquer outra informação que tenha encontrado em outro lugar. O ClickUp brain não economiza em detalhes importantes!

Resuma seus tópicos de bate-papo com a IA do ClickUp

Ele também vem com um recurso de "catch-me-up" para obter facilmente atualizações de períodos específicos enquanto você estiver ausente. Basta fazer a pergunta à IA e ela informará o que aconteceu enquanto você estava ausente, incluindo tarefas concluídas, tarefas atrasadas, atualizações de membros da equipe, documentos criados etc.

Por último, mas certamente não menos importante, ele cria documentos, mapas mentais, e-mails e muito mais. O ClickUp Brain se integra ao ClickUp Docs, adicionando a funcionalidade de IA generativa ao recurso de edição de documentos do ClickUp.

Assim, sempre que estiver criando um documento, você poderá aproveitar o poder da IA para gerar um esboço rápido ou até mesmo o documento inteiro, dependendo das suas necessidades.

Escreva seus resumos de projeto com o ClickUp Brain

Aumente sua produtividade com o assistente de IA do ClickUp

A IA não é mais apenas uma palavra da moda - ela está redefinindo a forma como trabalhamos e vivemos. Ela pode criar seus e-mails, ajudá-lo com pesquisas e automatizar tarefas rotineiras. Portanto, se quiser vencer a concorrência, a integração da IA em seus fluxos de trabalho não é mais opcional!

E, como mostramos aqui, criar seu próprio assistente de IA é complexo e caro. No entanto, com o ClickUp, você obtém uma solução versátil e acessível por meio do ClickUp Brain.

Seus recursos avançados buscam detalhes de projetos, resumem bate-papos, criam mapas mentais e muito mais - tudo para suas necessidades de gerenciamento de projetos!

Então, o que está esperando? Inscreva-se no ClickUp e experimente o poder da IA por si mesmo!