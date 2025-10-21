Seu guia de 5 etapas para superar o “medo de domingo”

O domingo é, sem dúvida, o dia mais subestimado da semana.

Quer dormir até tarde? Faça isso no domingo.

Sair para um brunch? Faça isso no domingo.

Prometeu organizar sua vida? Você já sabe.

Ah, chegamos à noite de domingo. A segunda-feira está a apenas algumas horas de distância.

Segunda-feira está a apenas algumas horas de distância. 😧

Esse perturbador e indesejado desmancha-prazeres é chamado de Sunday Scaries. É a ansiedade que sentimos quando o retorno às aulas ou ao trabalho se aproxima.

O Sunday Scaries nos faz odiar o início da semana de trabalho porque nossos queridos dois dias de folga sem obrigações acabaram.

Podemos concordar honestamente que nossos dois dias de folga são agradáveis? Há uma lista inteira (uhh, em algum lugar) de tarefas e falsas promessas que fizemos a nós mesmos na semana anterior, ansiosas por receber alguma atenção. 😅

Assumimos a responsabilidade de recarregar as energias E ser produtivos aos domingos.

Para ser justo, não é nossa culpa. Nossa semana de trabalho é automaticamente configurada para a rotina porque não permitimos diversão de segunda a sexta-feira.

Então, vamos nos perguntar seriamente: como podemos BANIR de vez o medo do domingo?

Tenha paciência comigo... Sugiro que o melhor momento para se preparar para a chegada iminente da segunda-feira é depois da sua última reunião e antes do happy hour na sexta-feira.

O poder do planejamento intencional na sexta-feira

Agora você deve estar pensando: como ela ousa propor essa tarefa chata numa sexta-feira?!

Acredite em mim quando digo que não estou sugerindo isso levianamente. Há um poder secreto no planejamento intencional na sexta-feira que é extraordinário. 💫

O segredo? Você será muito mais produtivo! Quantas vezes já entramos no modo fim de semana na sexta-feira, apenas esperando o tempo passar?

Tudo bem, vou dizer... pouco antes do almoço, quando posso contar as horas em uma mão.

Estas são apenas algumas razões pelas quais você deve planejar a semana seguinte na sexta-feira:

Há tempo para resolver pendências que não devem ser adiadas para a próxima semana

Você não está reagindo à pressão ao encaixar tudo em uma agenda apertada com o objetivo de “fazer as coisas”

O Sunday Scaries não se importa se o jogo de futebol vai para a prorrogação ou se a Netflix lançou propositalmente uma nova temporada da sua série policial favorita

Essa última razão por si só já deve colocar as coisas em perspectiva. 👏🏼

5 passos para superar o medo do domingo

Então, como planejamos intencionalmente? E a palavra “planejar” não significa instintivamente “com intenção”?

Não necessariamente. Porque, se você for como eu, já adotou muitos, muitos sistemas de planejamento que acabam falhando poucas semanas depois de começarem.

Entre: ClickUp.

Esta poderosa plataforma de produtividade não só reduzirá o tempo que você gasta com planejamento, mas também o ajudará a cumprir sua agenda ideal. Com o ClickUp, você pode organizar suas listas de trabalho e pessoais em um só lugar!

O ClickUp Home oferece uma visão panorâmica de todas as suas tarefas e lembretes:

Precisa manter todas as suas tarefas importantes em mente? Arraste e solte as tarefas no LineUp™️

Organize-se com o que você tem para fazer hoje, o que está atrasado, o que vem a seguir e o que está programado com o Meu Trabalho

Sincronize instantaneamente com o seu calendário do Google para ter uma visão hora a hora. Em seguida, marque essas tarefas e lembretes diretamente na Agenda!

Agora que preparamos o terreno para nossa sessão de planejamento de sexta-feira, vamos falar sobre as cinco etapas para superar o medo do domingo. Basta dedicar 30 minutos no final do dia.

Vamos colocar isso em prática? Ajuste o cronômetro e vamos lá! ⏲

1. Reflita sobre a semana atual

Antes de nos prepararmos para o sucesso da próxima semana, é importante avaliar como a vida está indo até agora. Para essa reflexão, o recurso Modelo do ClickUp é útil para escrever e salvar perguntas de reflexão para futuras sessões de planejamento.

Algumas perguntas que recomendo para começar:

Houve algum desafio emocionante esta semana?

Quais tarefas ou reuniões levaram mais tempo do que o previsto?

Que tipo de confusão mental posso eliminar?

O que eu encontrei que pode afetar a próxima semana?

Como posso começar a próxima semana no caminho certo?

2. Escreva uma meta diária para cada dia útil

Agora, há uma pequena ressalva a essa etapa que preciso abordar, pois é essencial buscar o equilíbrio. ⚖️

Essa meta deve ser FÁCIL, mas não tão fácil quanto “levantar da cama”.

O objetivo dessa meta diária deve ajudá-lo a progredir em direção às suas metas de vida mais importantes. Você pode organizar todo o seu dia em torno dessa meta diária. Isso o mantém focado no caminho certo. 🙌🏼

O recurso Objetivos do ClickUp ajuda você a planejar, gerenciar e acompanhar seu progresso, vinculando tarefas e listas aos seus objetivos.

Gerencie facilmente seu progresso vinculando tarefas e listas às suas metas

3. Programe atividades divertidas ao longo da semana

Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Cinco dias para se divertir.

No entanto, hoje em dia negamos a nós mesmos esse privilégio! Aqui estão algumas sugestões de atividades para você começar:

Evento esportivo

Noite de microfone aberto

Clube de comédia

Noite de jogos com os amigos

Aula online criativa

Fazendo compras em um bairro local

Concerto ao ar livre

Encontros para brincar com animais de estimação

Dê um passeio tranquilo pelo seu bairro quando o céu estiver com aquele brilho quente perfeito

A partir da próxima semana, prometa-me que você vai adicionar um pouco de diversão. 🙏🏼

Quer você queira fazer essas atividades sozinho ou com amigos e familiares, a intenção não é tornar seus dias agitados ainda mais agitados, mas sim fugir da rotina mundana da semana de trabalho.

Transforme-o em uma atividade pela qual você vai ansiar. Há uma diferença entre um “compromisso” e “terapia de compras”. 😉

Barra lateral: se você precisar anotar ideias de lugares legais para sair ou salvar links para eventos locais, experimente o Bloco de Notas no ClickUp. Esteja você navegando em outras páginas da web ou dentro da plataforma ClickUp, suas ideias estarão com você onde quer que você vá!

Não vou entrar em detalhes sobre a revolucionária extensão ClickUp para Chrome... vamos deixar isso para outra sexta-feira. O tempo continua passando! 👀

Marque rapidamente os links para salvar para mais tarde na extensão ClickUp para Chrome

4. Reserve pelo menos 30 minutos por dia para aprender

Posso sentir seus olhos começando a se virar, mas você já faz isso se pensar bem!

Você ouve podcasts? Ou lê artigos sobre como melhorar a produtividade? Talvez se perca na atmosfera do YouTube?

Em vez de ficar navegando sem pensar em conteúdos que não são benéficos para sua saúde geral, reserve um tempo para aprender sobre temas interessantes.

Nosso acesso a uma enorme biblioteca digital está à espera de ser explorado no mundo moderno de hoje. 💡

Lembra-se do Bloco de Notas do ClickUp que mencionei anteriormente? Salve trechos de texto e outras informações importantes que você deseja consultar mais tarde!

5. Planeje uma coisa para fazer no fim de semana

Agora voltamos ao ponto de partida: o fim de semana. Esses dois dias não devem ser perturbados com o que está por vir na segunda-feira.

Se você sentir fadiga durante o fim de semana, pode ser porque não tem um equilíbrio saudável entre atividades físicas e tecnologia.

Faça algo produtivo que o desafie a sair da sua zona de conforto. Qual é aquela coisa que você tem adiado porque está focado no que pode dar errado em vez de no que pode dar certo?

O fim de semana é perfeito para isso, pois você não tem nenhuma obrigação. É o seu espaço para criar novas memórias durante o seu tempo livre! 😎

Confira nosso guia sobre como reduzir a ansiedade no local de trabalho 💜

Adeus, ansiedade de domingo!

E aí está: seu guia de cinco etapas para superar o medo do domingo.

Com algumas mudanças importantes no planejamento da sua próxima semana, você nunca mais precisará sacrificar suas noites de domingo. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e bom planejamento!

Ainda temos alguns minutos restantes em nosso cronômetro; você também está interessado em melhorar sua relação com a segunda-feira?

Vou deixar a Mandy assumir a partir daqui. 🎙