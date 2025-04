Como remover realces em um PDF de forma rápida e fácil

Alguma vez você já abriu um documento PDF e se sentiu atacado por destaques em neon gritando na página?

Não importa se é um caso de "Ops, cor errada!" ou "Quem destacou este documento inteiro? ", saber como remover destaques em um PDF pode salvar sua sanidade e seus olhos.

A correção de texto destacado geralmente é necessária para corrigir erros, limpar um PDF digitalizado ou dar brilho a um relatório polido para seu chefe.

Você pode gerenciar facilmente essas anotações excessivamente entusiasmadas com softwares como o Adobe Acrobat Reader e outras ferramentas de anotação.

Quer esteja trabalhando em um computador Mac ou Windows, algumas etapas simples podem ajudá-lo a excluir destaques selecionados, limpar determinadas seções ou até mesmo ajustar um documento inteiro. Pronto para assumir o controle do seu PDF? Vamos lá!

Etapa 2: Selecione o texto destacado que deseja remover

Etapa 3: Clique no ícone da lixeira ou na opção excluir para apagar o destaque

Etapa 4: Salve o PDF editado

Para remover destaques em seu celular, use aplicativos como PDFGear, PDF Expert ou PDFelement

Limitações do uso do Adobe ou de qualquer outro PDF: Limitações nas restrições de arquivos, falta de recursos de colaboração e uma enorme curva de aprendizado para softwares avançados

Use o ClickUp Docs para um gerenciamento mais abrangente de seus documentos e necessidades de colaboração

Dicas de bônus para realces estratégicos: faça realces codificados por cores para maior clareza, faça backup dos arquivos originais e converta-os em um formato editável como o Docs

Métodos para remover realces em PDF

Remover texto destacado é mais simples do que adicioná-lo - basta garantir que você esteja usando as ferramentas certas para pesquisa e anotação em PDFs e muito mais.

Aqui estão três ferramentas úteis que você pode acessar para eliminar os destaques selecionados do seu arquivo PDF:

Método 1: Usando o Adobe Acrobat

Seria quase um crime falar sobre PDFs sem mencionar o Adobe Acrobat. Afinal de contas, a Adobe é a pioneira por trás da criação do Portable Document Format! Com o Acrobat, você pode adicionar comentários em um PDF, escrever notas, modificar planos de fundo e até mesmo editar texto para armazenar comentários nos documentos.

E isso não é tudo: o Acrobat tem um assistente de IA que permite que você interaja com PDFs por meio de consultas em linguagem natural, obtenha respostas rápidas e gere resumos com um clique.

O Adobe Acrobat tem um aplicativo de desktop para dispositivos Windows e Mac, bem como aplicativos para celulares Android e iOS.

Para remover o realce em um arquivo PDF usando o Adobe Acrobat, basta seguir estas etapas simples:

Abra seu arquivo PDF no Adobe Acrobat

Clique uma vez no texto destacado para selecioná-lo

via Adobe Acrobat

Localize a caixa de ferramentas e selecione o ícone da lixeira para remover o destaque

Salve e baixe seu documento sem destaques

Você também pode usar essa barra de ferramentas para alterar a cor do texto destacado (basta clicar no ícone no centro) ou adicionar um comentário (o ícone no canto esquerdo do menu).

O painel do lado esquerdo também oferece acesso a outras ferramentas úteis para várias ações, facilitando o gerenciamento de suas anotações e edições em PDF.

Aqui está um método alternativo para remover destaques no Adobe Acrobat:

Selecione o texto destacado

Vá para a guia de comentários no lado direito da tela

Localize a guia de comentários do destaque que deseja remover

Passe o cursor sobre os três pontos na guia e selecione Excluir no menu

Outra maneira interessante de remover o destaque de um artigo no Acrobat Software é selecionar o texto destacado e pressionar Delete no teclado.

Fato interessante: O Liquid Mode no Acrobat usa IA para reformatar automaticamente os PDFs para facilitar a leitura em telas menores, como a do seu smartphone! Ele ajusta o tamanho do texto, reorganiza os layouts e cria seções dobráveis, transformando até mesmo os PDFs mais densos em uma experiência compatível com dispositivos móveis.

Você também pode usar outras ferramentas de anotação, além do Adobe Acrobat, para concluir o trabalho em seu computador!

1. Smallpdf. com

O Smallpdf é uma ferramenta on-line flexível que permite fazer todo tipo de coisa com seus PDFs: mesclar arquivos, dividi-los e adicionar assinaturas on-line.

E quando se trata de remover destaques de seu PDF, é igualmente fácil:

Escolha a opção Anotar na página inicial do Smallpdf

via Smallpdf

Carregue seu arquivo PDF com a opção Select Files

Escolha o texto destacado que precisa ser removido do arquivo

Agora, selecione o ícone da lixeira que aparece

O Smallpdf tem um site para desktop repleto de recursos e um aplicativo para Windows. Você também pode fazer o download do aplicativo em suas respectivas lojas de aplicativos para dispositivos iOS e Android.

Você sabia? Os dados do CommonCrawl mostram que o PDF é o terceiro formato de arquivo mais popular na Web, depois do HTML e do XHTML, destacando seu uso generalizado na distribuição de conteúdo digital.

2. Xodo

O Xodo é um aplicativo versátil que permite fazer anotações em PDFs com marcações de texto (como destaque e tachado), notas adesivas, desenhos à mão livre e muito mais.

Seja revisando documentos, adicionando comentários ou arrumando seu PDF, o Xodo lhe oferece todas as ferramentas necessárias. Se você acidentalmente realçou demais ou apenas deseja limpar seu PDF, remover destaques no Xodo é muito fácil.

Veja como você pode fazer isso:

Carregue seu arquivo PDF com a opção Select File

via Xodo

Selecione o destaque do qual você deseja se livrar

Pressione o ícone da lixeira que aparece quando você destaca o texto

O Xodo é uma ferramenta baseada na Web com um aplicativo dedicado na Microsoft Store. Um aplicativo móvel totalmente funcional pode ser baixado para dispositivos Android e iOS.

Lembre-se: Não é possível excluir o texto destacado em um documento se ele fizer parte do PDF original digitalizado.

4. Sejda

O Sejda vem com recursos avançados de OCR, o que facilita a conversão de documentos digitalizados em PDFs pesquisáveis e editáveis. É conveniente para extrair texto de uma imagem ou de um PDF digitalizado, proporcionando mais flexibilidade para trabalhar com seus arquivos!

Veja como você pode remover destaques com o Sejda:

Selecione o botão Carregar arquivo PDF

via Sejd a

Clique na opção Anotar no menu superior

Escolha os destaques que deseja remover de seu PDF

Clique no ícone da lixeira e exclua os destaques

O Sejda oferece um aplicativo para desktop que funciona em dispositivos Mac e Windows.

No entanto, para usuários de Android e iOS, será necessário contar com a plataforma baseada na Web, pois ainda não há um aplicativo móvel dedicado para o Sejda.

Dica profissional: O Sejda PDF Editor permite adicionar uma marca d'água ou assinatura eletrônica aos seus PDFs com opções de personalização divertidas. Você pode ajustar a transparência, a rotação e o posicionamento da marca d'água, tornando-a funcional e uma ferramenta criativa para personalizar documentos.

Método 3: Aplicativos móveis para remover realces

Se preferir acessar arquivos PDF em seu dispositivo móvel, não se preocupe - temos alguns aplicativos fantásticos só para você!

1. PDFGear

Além de realçar, o PDFGear permite que você preencha formulários PDF adicionando texto, marcas de verificação e outros símbolos. Ele também é compatível com assinaturas baseadas em imagens, entrada de teclado e desenhos à mão livre, facilitando o preenchimento e a assinatura de documentos diretamente do seu dispositivo móvel.

Veja como você pode remover um destaque de seu PDF no PDFGear:

Carregue seu PDF no aplicativo

Clique uma vez no texto destacado

via PDFGear

Clique no botão Excluir do menu quando ele for exibido

O PDFGear está disponível no Google Play e na Apple App Store, garantindo a compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos.

2. Especialista em PDF

Esse aplicativo móvel combina todas as ferramentas essenciais de anotação com poderosos recursos de IA para ajudá-lo a transformar seu documento PDF sem esforço. Se estiver usando um dispositivo Apple, você pode baixar o PDF Expert na App Store e usar sua ampla gama de ferramentas.

Para remover o realce:

Carregue seu PDF no aplicativo

Clique no texto destacado

Selecione Limpar para remover os destaques de seu PDF

via PDF Expert

3. PDFelement

Outro editor de PDF com IA para usuários do Android é o PDFelement. O melhor de tudo? Esse aplicativo versátil funciona perfeitamente no Windows, Mac e iOS, oferecendo os mesmos recursos robustos em todas as plataformas.

Para remover o realce:

Carregue seu PDF no aplicativo

Selecione os destaques problemáticos

Clique em Excluir quando a opção aparecer

via PDFelement

Limitações dos métodos acima

Embora essas ferramentas possam dar conta do recado, é essencial considerar suas limitações antes de criar uma conta ou clicar no botão de download:

Restrições de uso em versões gratuitas ou de avaliação : Ferramentas como o Sejda geralmente têm limites de uso diário ou restrições de tamanho de arquivo, como permitir apenas três tarefas por hora e trabalhar com documentos de até 50 MB ou 200 páginas

Problemas de desempenho com arquivos grandes : Alguns softwares podem apresentar processamento mais lento ou problemas de desempenho ao lidar com PDFs grandes, causando atrasos no carregamento ou na edição

Curva de aprendizado para ferramentas avançadas : Embora o Adobe Acrobat ofereça um conjunto abrangente de recursos, dominá-lo pode exigir mais tempo e esforço, especialmente para quem não está familiarizado com softwares profissionais de edição de PDF.

Recursos de colaboração limitados: Muitas dessas ferramentas oferecem recursos de anotação e comentário, mas geralmente não têm opções de colaboração em tempo real ou integração com fluxos de trabalho de equipe, o que as torna menos ideais para projetos colaborativos

ClickUp como alternativa para anotações em PDF

Diferentemente das outras ferramentas, o ClickUp faz mais do que apenas trabalhar com PDFs - ele é o aplicativo tudo para o trabalho. Desde a colaboração em projetos até a manutenção de documentação detalhada e o acompanhamento do progresso em tempo real, o ClickUp pode fazer tudo isso e muito mais.

"Mas como ele pode gerenciar o texto destacado?" você se pergunta. Vamos falar sobre o ClickUp Docs!

ClickUp Docs

O ClickUp Docs é um software versátil de colaboração de documentos que pode atender a todas as suas necessidades de colaboração. Veja como ele ajuda:

Evite enviar revisões intermináveis de PDFs com a pergunta: "Quem destacou isso?" Em vez disso, participe do mesmo documento usando a colaboração em tempo real

Experimente a edição colaborativa ao vivo no ClickUp Docs

Anexe um documento PDF limpo diretamente aos itens de ação usando o ClickUp Docs, que se integra perfeitamente às tarefas para melhor organização e acessibilidade.

Use relacionamentos para vincular tarefas do ClickUp e documentos do ClickUp

Acesse o histórico de versões e restaure exatamente a informação de que você precisa a qualquer momento

Use links compartilháveis com permissões personalizáveis para eliminar o incômodo de anexos de e-mail volumosos

Formate seus documentos ClickUp com opções de personalização de design para que tenham uma aparência elegante e profissional

Se você está procurando um lugar para armazenar, gerenciar e compartilhar seus documentos sem o caos dos destaques maliciosos, o ClickUp Docs pode ser a solução que você está procurando.

Revisão do ClickUp

Conecte o ClickUp Docs aos fluxos de trabalho e aproveite todas as informações em um só lugar

Precisa de mais recursos centrados em PDF? Você também pode fazer anotações em imagens, vídeos e PDFs com o ClickUp Proofing.

Isso pode ser um salva-vidas ao gerenciar e aperfeiçoar seus documentos, especialmente se estiver tentando evitar o caos de destaques excessivos ou mal posicionados. Você pode até mesmo fazer anotações diretamente no documento em vez de inundá-lo com destaques aleatórios e comentários enigmáticos.

Sem adivinhações, sem confusão - apenas feedback limpo e prático.

Veja como isso acontece:

Identifique o problema, corrija o problema: Encontrou uma seção que foi destacada desnecessariamente? Use a ferramenta Correção para apontá-la com um comentário explícito, como: "Vamos remover esse destaque - ele está atrapalhando!"

Colabore como um profissional: o Proofing transforma a revisão em um esporte de equipe. Você pode convidar colegas, clientes ou companheiros de equipe para revisar o PDF diretamente no ClickUp. É uma sessão de brainstorming para seus documentos

Colabore com seus colegas de equipe e dê sugestões usando as ferramentas de revisão do ClickUp

Acompanhe o progresso sem perder a cabeça: Quando um destaque for marcado para remoção, programe-o em uma tarefa. Atribua essa tarefa a você mesmo ou a um membro da equipe, acompanhe seu status e marque-a como concluída quando a limpeza for finalizada. Não há mais edições esquecidas!

Use os recursos de anotação do ClickUp para trabalhar melhor e mais rápido

Use o controle de versão: Como todos os comentários são armazenados em um único local, não há risco de perder o controle do que foi sugerido ou atualizado. A revisão mantém tudo organizado e acessível, mesmo quando o PDF evolui

O recurso Proofing do ClickUp atua como editor e gerente de projeto, simplificando as revisões de PDFs, gerenciando as edições e garantindo que seus documentos sejam refinados e profissionais.

Michael Holt, cliente do ClickUp e CEO (Chief Executive Officer) da EdgeTech, diz:

Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi quando trabalhamos em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta Docs, que incluía uma estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos avançados de incorporação.

Nossa apreciação mais recente do impacto colaborativo do ClickUp foi quando trabalhamos em um plano de conteúdo para o lançamento de um produto. Conseguimos criar e manter um repositório de conteúdo usando a ferramenta Docs, que incluía uma estrutura hierárquica, edição colaborativa e recursos avançados de incorporação.

Hack rápido: Se a sua equipe tende a destacar demais os PDFs (ou a debater o que merece destaque), a ferramenta ClickUp Proofing pode ajudar. Atribua cores de anotação aos membros da equipe e defina um "limite de destaque" por página - é como fazer um orçamento, mas para marcadores de texto!

Dicas para gerenciar PDFs destacados

Sei que estamos focados na remoção de destaques de PDFs, mas se você preferir evitar o incômodo de excluí-los mais tarde, estas oito dicas de destaque conscientes podem ser exatamente o que você precisa!

seja estratégico com o destaque

Antes de destacar várias páginas, pergunte a si mesmo: "Isso é realmente necessário? " Menos é mais quando se trata de legibilidade.

use código de cores

Se precisar destacar várias seções, atribua a cada cor uma finalidade específica. Isso mantém suas anotações em PDF organizadas e significativas!

Por exemplo:

Amarelo para as idéias principais

Azul para referências

Verde para itens de ação

Isso torna seu documento organizado e fácil de navegar, mesmo quando totalmente anotado.

anote seus códigos de cores

Se estiver usando o código de cores, inclua uma pequena nota ou mensagem no início do documento. Isso ajudará qualquer pessoa que esteja revisando o arquivo a entender a finalidade de cada cor.

revise os destaques regularmente

Crie o hábito de revisar seus destaques.

*Eles ainda são relevantes?

*É possível remover alguns desses elementos?

Manter seus PDFs atualizados garante que eles permaneçam relevantes e valiosos; caso contrário, eles podem se tornar rapidamente sobrecarregados!

use um software de PDF

Use leitores de PDF para gerenciar facilmente os destaques. Eles permitem que você edite, mova ou exclua destaques de PDFs sem complicações.

comunique-se para colaborar

Estabeleça regras básicas se várias pessoas destacarem páginas no mesmo documento. Use ferramentas de revisão para anotações explícitas.

converta PDFs para obter flexibilidade

Precisa fazer uma revisão completa? Importe o PDF para um formato editável, como o Word, para fazer alterações em grande escala. Depois de limpar o conteúdo, reconverta-o para o formato PDF.

faça backup dos arquivos originais

Antes de fazer edições significativas, salve um backup do documento original para que você possa retornar à versão não alterada.

Você sabia que o uso de ferramentas criadas para tornar os PDFs acessíveis a pessoas com deficiência aumentou 450% na última década, refletindo a crescente ênfase na inclusão.

Revise, anote e gerencie PDFs com o ClickUp

A remoção de destaques de PDFs não precisa ser um incômodo. Com as ferramentas, você pode limpar seus documentos, corrigir erros e melhorar a legibilidade.

Embora cada ferramenta tenha pontos fortes e limitações - como uso gratuito ou curva de aprendizado -, as soluções de gerenciamento de documentos, como o ClickUp, simplificam a edição, a anotação e a colaboração em PDFs.

Com o Proofing, você pode fazer anotações precisas em PDFs, transformando o feedback em tarefas práticas sem sair da plataforma.

Ao contrário das ferramentas autônomas que se concentram apenas na edição, o ClickUp se integra ao seu fluxo de trabalho. Você pode vincular facilmente as edições de documentos a cronogramas de projetos, atribuições de equipes e metas gerais.

Inscreva-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e dê uma chance ao gerenciamento do fluxo de trabalho!