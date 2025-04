Como ser mais extrovertido no trabalho

Cenários de trabalho, como eventos sociais ou falar em público, são muito difíceis para muitos introvertidos. Seja em uma apresentação para um grupo ou em um pedido de aumento, esses momentos geralmente provocam ansiedade.

Mas a questão é a seguinte estilos de trabalho não são preto no branco. Mesmo que você se incline para a introversão, é possível que ainda tenha algumas tendências extrovertidas.

Então, como você pode ser mais extrovertido no trabalho? Com pequenas mudanças e disposição para sair da sua zona de conforto, você pode se adaptar a situações sociais sem deixar de ser fiel a si mesmo.

Este artigo explorará a possibilidade de ser mais extrovertido no trabalho e de criar conexões profissionais mais fortes.

⏰ Resumo de 60 segundos

A introversão e a extroversão existem em um espectro - você pode se adaptar ao seu ambiente de trabalho sem mudar quem você é

Para ser mais extrovertido no trabalho, comece aos poucos. Para começar, envolva-se em conversas casuais ou participe de reuniões

Em seguida, use a escuta ativa para se conectar de forma significativa com os colegas

Está se sentindo sobrecarregado? Equilibre a energia social com intervalos para recarregar as energias

A consistência é vital. Pratique comportamentos extrovertidos regularmente para melhorar gradualmente

Você pode aprimorar suas habilidades existentes, como conversas individuais ou comunicação escrita, para ter mais confiança

Aproveite os recursos do ClickUp para se comunicar e colaborar melhor com sua equipe, mantendo um recanto privado para seu planejamento pessoal

Entendendo os tipos de personalidade: Extrovertidos e Introvertidos

Psicólogo Carl Jung introduziu o conceito de introversão e extroversão na década de 1920. De acordo com Jung, os extrovertidos obtêm energia das interações sociais, enquanto os introvertidos se recarregam por meio da solidão.

Embora útil, essa estrutura simplifica demais a complexidade da dinâmica do local de trabalho. Tipos de personalidade no local de trabalho não são rígidos. Eles existem em um espectro fluido. Os introvertidos podem ter dias extrovertidos, e os extrovertidos às vezes precisam de um tempo de silêncio para recarregar as baterias. A ideia de que as pessoas são introvertidas ou extrovertidas é um equívoco. Na realidade, é mais meticuloso.

Vamos explorar como os introvertidos e extrovertidos lidam com as situações cotidianas do local de trabalho de forma diferente:

Interação social

Os extrovertidos normalmente prosperam em ambientes sociais, como eventos de networking ou festas no escritório. Eles extraem energia do envolvimento com outras pessoas e gostam de construir grandes redes profissionais. Entretanto, ao contrário da crença popular, os extrovertidos não são imunes à fadiga social - eles também precisam de um tempo de inatividade para recarregar as baterias depois de dias ocupados e interativos.

Os introvertidos, por sua vez, preferem ambientes sociais menores e mais íntimos. Eles se destacam em conversas individuais ou em grupos menores. Isso não os torna antissociais; eles simplesmente preferem a preparação e preferem conversas mais significativas a conversas fúteis.

Ambiente de trabalho

Os extrovertidos geralmente buscam ambientes dinâmicos onde o burburinho de um escritório aberto ou conversas animadas os mantêm energizados e engajados. Os introvertidos, entretanto, preferem se concentrar em ambientes mais silenciosos.

Embora trabalhar em casa isoladamente possa esgotar a energia dos extrovertidos, os introvertidos podem preferir o espaço livre de distrações que isso cria.

Os modelos híbridos podem, na verdade, atender tanto aos introvertidos quanto aos extrovertidos, equilibrando seus traços de personalidade exclusivos para aumentar a produtividade.

Comunicação e trabalho em equipe

Os extrovertidos geralmente prosperam em discussões abertas, contribuindo com ideias em tempo real e adotando o brainstorming verbal. Às vezes, isso pode parecer que os extrovertidos estão dominando as conversas, mas a verdade é que o entusiasmo deles pode, às vezes, ofuscar as vozes mais silenciosas.

Os introvertidos geralmente têm uma abordagem mais reflexiva, exigindo tempo para processar as ideias antes de falar. Alguns deles podem até preferir a comunicação escrita.

Eles brilham como ouvintes em ambientes de grupo, mas se sentem mais à vontade com uma pauta ou pontos de discussão preparados. Quando lhes é dado espaço, os introvertidos fazem contribuições valiosas com percepções ponderadas.

**Leia também Resumo do livro The Introverted Leader: Principais conclusões e aprendizados

Pensamento crítico e tomada de decisões

Os extrovertidos geralmente buscam a opinião de outras pessoas ao tomar decisões, preferindo uma abordagem colaborativa. Eles fazem escolhas rápidas e trocam ideias com as pessoas. Isso os torna impulsivos? Os extrovertidos afirmariam que estão apenas tentando reunir perspectivas diversas.

Comparativamente, os introvertidos tendem a analisar profundamente as decisões. Eles consideram vários ângulos e pensam nas consequências de longo prazo antes de agir. Esse pensamento reflexivo permite que eles tomem decisões bem informadas, especialmente em situações de alto risco em que a análise cuidadosa é fundamental.

Fluxo de trabalho

Os extrovertidos são multitarefas naturais, gostando de alternar entre as tarefas. Para eles, a variedade é o tempero da vida e eles buscam energia ao lidar com vários projetos ao mesmo tempo. Quem precisa de monotonia quando se pode fazer mais?

Enquanto isso, os introvertidos geralmente se destacam em ambientes focados e de tarefa única. Eles tendem a ser mais produtivos quando estão totalmente imersos em uma tarefa, sem distrações. Pular tarefas pode ser desorientador ou ineficiente para eles.

Você sabia que: Os estilos de liderança estão intimamente ligados aos nossos tipos de personalidade. O Indicador do tipo Myers-Briggs (MBTI) é uma ferramenta popular que o ajuda a descobrir sua abordagem de liderança e a entender como ela molda suas interações com os outros, como, por exemplo, contrastar Traços de ENFP (extrovertido) versus INFP (introvertido) traços.

Benefícios de ser mais extrovertido no trabalho

Um estudo da Psicologia Aplicada por Michael P. Wilmot, descobriu que os extrovertidos possuem quatro pontos fortes principais que contribuem para o sucesso profissional.

Depois de analisar 97 estudos, os pesquisadores descobriram que a extroversão afeta positivamente os resultados relacionados ao trabalho em 90% das vezes, destacando sua influência no desempenho da carreira.

Veja a seguir como os extrovertidos se destacam no trabalho:

Motivados por recompensas: Os extrovertidos são motivados por recompensas potenciais, como status e reconhecimento mais elevados. Sua confiança os ajuda a ter sucesso em ambientes competitivos

Os extrovertidos são motivados por recompensas potenciais, como status e reconhecimento mais elevados. Sua confiança os ajuda a ter sucesso em ambientes competitivos Manter-se positivo: Os extrovertidos experimentam emoções positivas com mais frequência, o que os ajuda a lidar com o estresse e os contratempos e a equilibrar o trabalho e a vida. Sua perspectiva positiva ajuda na adaptabilidade

Os extrovertidos experimentam emoções positivas com mais frequência, o que os ajuda a lidar com o estresse e os contratempos e a equilibrar o trabalho e a vida. Sua perspectiva positiva ajuda na adaptabilidade Natural na comunicação: Hábeis na comunicação verbal e não verbal, os extrovertidos se destacam em networking, persuasão e liderança. Sua fluência social fortalece os relacionamentos profissionais

Hábeis na comunicação verbal e não verbal, os extrovertidos se destacam em networking, persuasão e liderança. Sua fluência social fortalece os relacionamentos profissionais Melhor desempenho no trabalho: Os extrovertidos tomam iniciativas, promovem mudanças e melhoram as estratégias. Sua abordagem proativa aumenta a produtividade e, muitas vezes, rende reconhecimento e elogios

Você sabia que em um Estudo da Harvard Business Review Miriam Gensowski, professora assistente da Universidade de Copenhague, descobriu que os homens com extroversão média ganham US$ 600.000 a mais ao longo da vida do que aqueles que estão entre os 20% inferiores.

Desenvolvendo características extrovertidas no trabalho

Agora que você entende o que é extroversão e como os extrovertidos diferem dos introvertidos, pode começar a reconhecer e aproveitar suas próprias características extrovertidas. Aqui está uma visão geral dessas características:

Abraçar a conversa fiada

A conversa fiada costuma ser mal vista. Não se trata de uma atividade fútil, como muitos supõem. Embora muitos introvertidos prefiram conversas mais profundas, a conversa fiada é uma ótima maneira de criar confiança e fortalecer laços.

Também é uma parte fundamental da cultura do local de trabalho, portanto, veja-a como um trampolim para conexões mais fortes. **Comece encontrando pontos em comum, como discutir metas de carreira ou planos de férias, para preparar o caminho para conversas mais significativas e ajudar a construir melhores relacionamentos no trabalho.

Uma ótima maneira de participar de conversas de bebedouro é iniciar uma conversa no aplicativo de mensagens instantâneas da sua organização. E ClickUp tem uma excelente solução para isso!

Converse com seus colegas sobre trabalho, vida e tudo mais com o ClickUp Chat

Com Chat do ClickUp com o ClickUp Chat, você pode iniciar conversas em tempo real na mesma plataforma que o restante de suas tarefas. Chega de ter que se preocupar com um aplicativo separado para conversar com seus colegas ou de se perguntar se está usando uma plataforma de bate-papo pessoal para fazer conversa fiada.

O ClickUp o manterá conectado independentemente de sua tipo de personalidade ou restrições de trabalho remoto.

Mantenha a conversa em andamento

Como introvertido, você pode processar melhor as informações depois de refletir. Embora não seja possível se preparar para tudo, pedir atualizações sobre reuniões ou eventos pode ajudá-lo a se sentir mais à vontade e pronto para contribuir.

Digamos que sua equipe esteja discutindo um projeto. Solicite as anotações deles para que você possa estudá-las e voltar com perguntas. Se você for um gerente introvertido você mesmo, você pode registrar seu feedback para mais tarde com capturas de tela para melhores explicações. Clipes do ClickUp pode ajudar com sua capacidade de gravar anotações de voz ou vídeo. Esse truque pode reduzir a pressão da conversa ao vivo sem precisar parecer antissocial.

Grave pequenos trechos de vídeo com o ClickUp Clips e compartilhe-os facilmente com sua equipe, com uma transcrição completa

Se você estiver sobrecarregado com conversas sobre tarefas, considere Comentários do ClickUp Assign para distribuir os problemas entre sua equipe mais rapidamente.

Isso o ajuda a conversar constantemente com sua equipe por meio de colaboração assíncrona sem a pressão de participar de várias reuniões. Todos saem ganhando!

Mantenha a conversa fluindo enquanto o trabalho é feito com o ClickUp Assign Tasks

O truque aqui não é falar perpetuamente com seus colegas, mas permanecer conectado. O ClickUp é um aplicativo versátil plataforma de comunicação de equipe que ajuda você a fazer exatamente isso.

Dica profissional: Procure modelos de planos de comunicação para ajudá-lo a criar um plano de ação estratégico para você e sua equipe.

Colabore com sua equipe

Colaborar com sua equipe em tempo real pode melhorar sua personalidade extrovertida. Mas, com o trabalho remoto e assíncrono se tornando cada vez mais comum, como fazer isso?

Simples: com mais sessões de brainstorming. Quadros brancos ClickUps pode ajudar você aqui. Organize e lidere jams colaborativos em um quadro visualmente rico para o qual todos possam contribuir simultaneamente.

Se os rabiscos gerarem informações valiosas, você poderá transformá-los rapidamente em um Tarefa ClickUp e peça à sua equipe para executá-la sem mudar de aba no quadro branco.

A colaboração é um grande nivelador, pois incentiva os introvertidos e extrovertidos a estarem na mesma página e a contribuírem para o trabalho quase da mesma forma. É a oportunidade perfeita para aproveitar ao máximo seu lado extrovertido no trabalho!

Converta ideias em tarefas em segundos com os quadros brancos ClickUp

Pratique a escuta ativa

Muitos introvertidos - e extrovertidos - têm dificuldade em fazer perguntas de esclarecimento, imaginando que elas farão você parecer bobo. De fato, fazer perguntas, parafrasear ou resumir os pontos discutidos são as marcas registradas dos ouvintes ativos.

Isso mostra que você está genuinamente interessado na conversa e atento, trazendo o significado tão necessário para suas conversas.

Na próxima vez que estiver em um bate-papo com um colega, você pode perguntar: "Então, o que ouvi você dizer é que precisamos de mais dados antes de tomarmos uma decisão, certo?" ou pode destacar as principais conclusões e retransmiti-las para ele.

Essas ações mais simples no local de trabalho melhoram a comunicação e os relacionamentos - algo que você já sabe que os extrovertidos tendem a gostar.

Fortaleça as habilidades sociais que você já possui

Continue lendo se você for um introvertido cansado de ser confundido com um recluso. Você já tem habilidades sociais - podem ser conversas individuais, comunicação escrita ou simplesmente contar piadas em reuniões sociais.

É apenas uma questão de aprimorá-las para ser mais extrovertido no trabalho sem prejudicar sua saúde mental.

**Envolva-se com a sua equipe de uma forma com a qual já se sinta confortável. Isso o ajudará a desenvolver a confiança necessária para lidar com situações sociais um pouco mais complexas. Esse truque também permite que as pessoas vejam seu verdadeiro eu sem a pressão de se tornar uma borboleta social.

Maximize sua energia social

Não, não estamos nos referindo a se exaurir durante o dia de trabalho - apenas para ficar completamente esgotado quando você se desconecta. **Sua energia disponível é limitada, especialmente ao expressar seu lado extrovertido. É melhor usá-la da melhor maneira possível em vez de se esforçar ao máximo.

Uma ótima maneira de recarregar suas baterias é fazer uma pausa quando você se sentir tenso. Se puder encontrar um colega para uma conversa fiada durante uma xícara de chá, melhor ainda! Mas nenhuma regra diz que você não pode tomar café sozinho!

Quando se sentir sobrecarregado com sua carga de trabalho, desdobre-se *ClickUp Brain para fazer o trabalho pesado. Quer que suas anotações de reunião sejam resumidas? Ele pode fazer isso! Deseja melhorar o tom de seu e-mail? Ele também pode fazer isso!

ClickUp Brain: Como ser mais extrovertido no trabalho

O ClickUp Brain transforma notas de voz em texto, ajudando você a capturar pontos-chave de reuniões ou clipes. Você pode criar facilmente relatórios detalhados de reuniões e gerenciar dados de clientes.

Recorra à IA para ajudar a impulsionar seu lado extrovertido - pelo menos um pouco dele!

➡️ Leia também: ENTP vs. INFJ: Principais diferenças e semelhanças no trabalho

O poder da introversão no local de trabalho

Os introvertidos podem não ser as vozes mais altas na sala, mas a calma que eles trazem para situações de trabalho malucas não pode ser exagerada. Suas excelentes habilidades de escuta, que lhes permitem ouvir as perspectivas dos outros, fazem deles uma bênção para a maioria das equipes.

O pensamento profundo é outro ponto forte da maioria dos introvertidos, permitindo que se sobressaiam em tarefas que exijam altos níveis de concentração e solução cuidadosa de problemas. Em um mundo que favorece a extroversão, os introvertidos deixam sua marca exclusiva, trazendo foco e uma visão ponderada para suas equipes.

Uma boa maneira de incentivar esse pensamento profundo e o planejamento cuidadoso é ter um pequeno recanto para si mesmo - física e digitalmente. Se você é introvertido, pode se beneficiar muito ao criar seu próprio espaço de trabalho com Visualizações privadas do ClickUp . Isso é excelente especialmente para INTPs e INFPs .

Crie tarefas visíveis apenas para você usando o recurso Private View

Outro pequeno truque bacana é usar o recurso Visualização do calendário do ClickUp para manter sua agenda em dia. Essa visualização oferece um layout claro e visual dos prazos e eventos, ajudando-o a organizar o tempo com eficiência.

Ajuste rapidamente a linha do tempo de seu projeto arrastando e soltando tarefas e prazos no ClickUp Calendar View

Você pode ajustar a visualização para atender às suas necessidades diárias, semanais, mensais ou personalizadas. Essa flexibilidade atende a diferentes demandas de projetos e preferências pessoais, agilizando seu fluxo de trabalho.

Para obter ainda mais precisão e clareza, há a função Visualização da linha do tempo do ClickUp . Permite que você veja um detalhamento cronológico e detalhado de tarefas, marcos e dependências.

Exiba informações importantes e organize as tarefas por data de vencimento, data de início ou em ordem alfabética com a visualização da linha do tempo do ClickUp

Divida projetos maiores em etapas menores e gerenciáveis, reduzindo o estresse e mantendo o controle sobre sua carga de trabalho. Cronogramas claros também fornecem uma estrutura sólida para um planejamento eficiente, ajudando-o a manter-se organizado e concentrado na entrega de um trabalho de alta qualidade.

Ao combinar seu pensamento crítico com essas ferramentas organizacionais, introvertidos como você podem continuar a contribuir de forma significativa e permanecer produtivos sem a pressão do constante envolvimento social.

➡️ Leia também: ISTP vs. INTJ: Principais diferenças e dinâmica de relacionamento

Dicas para manter comportamentos extrovertidos

Alcançar um equilíbrio entre comportamentos extrovertidos e introvertidos pode ser complicado, mas é possível com esforço consistente e autoconsciência.

Aqui estão algumas dicas para ajudar a tornar os hábitos extrovertidos naturais em sua rotina.

Pratique regularmente para manter os novos hábitos

Como qualquer nova habilidade, a adoção de comportamentos extrovertidos requer prática. Comece com passos pequenos e gerenciáveis, como iniciar conversas breves com colegas ou participar de discussões durante reuniões. À medida que você se envolver nesses comportamentos com mais frequência, eles começarão a parecer mais naturais.

Com o passar do tempo, o esforço que você faz para falar, oferecer ideias e interagir com os outros se tornará algo arraigado. A consistência é essencial - quanto mais você se esforça para se envolver, mais fácil se torna.

Portanto, crie o hábito de praticar regularmente, mesmo que sejam apenas alguns minutos de conversa por dia.

Fato curioso: Os cérebros dos extrovertidos são mais sensíveis à dopamina um neurotransmissor ligado à recompensa e ao prazer. Essa sensibilidade aumentada faz com que as interações sociais e as novas experiências sejam particularmente gratificantes para eles.

Faça pausas para recarregar quando necessário

Ser extrovertido não significa que você precisa estar "ligado" o tempo todo. Após as interações sociais, é essencial fazer pausas e recarregar as energias.

Para tipos introvertidos como INTJs e INFJs quando se trata de interações sociais constantes, elas podem drenar rapidamente a energia. Reconhecer o momento de se afastar e recarregar é essencial para manter o equilíbrio.

Seja por alguns minutos de solidão ou focando em tarefas individuais, dar a si mesmo um tempo para se restabelecer o ajudará a se manter energizado para futuras interações.

Equilibrar ações extrovertidas com tempo de recarga introvertido é fundamental para evitar o esgotamento e manter o bem-estar geral.

➡️ Leia também: INTJ vs. INFP: Entendendo as principais diferenças e compatibilidade

Gerenciando a introversão e a extroversão no local de trabalho com o ClickUp

A ideia não é fazer com que você mude totalmente sua personalidade, mas equilibrar seus comportamentos introvertidos e extrovertidos no local de trabalho. Com esse equilíbrio, você terá a capacidade de aprimorar suas interações profissionais sem se sentir sobrecarregado.

Lembre-se de que tornar-se mais extrovertido no trabalho é gradual por meio da consistência e do autoconhecimento. Com a mentalidade e as ferramentas certas, você pode se envolver com mais confiança, construir relacionamentos mais fortes e se destacar em sua função, sem deixar de honrar seus níveis naturais de energia.

Contar com uma plataforma como o ClickUp pode ajudá-lo a facilitar esse processo com ferramentas que o ajudam a fazer brainstorming ou a lidar com o feedback posteriormente. E é um bônus organizar o trabalho com sua equipe também!

Pronto para ajudar seu lado extrovertido? Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a trabalhar em seus projetos, tanto pessoais quanto profissionais.