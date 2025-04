Os 10 principais geradores de avaliação de desempenho de IA para 2025

A fadiga do feedback funciona nos dois sentidos? Imagine escrever avaliações de desempenho personalizadas para seus 30 relatores. Os primeiros relatórios terão feedback incisivo e percepções úteis, mas o entusiasmo inicial pelo feedback detalhado vai diminuir. À medida que o número de avaliações aumenta, a qualidade do feedback pode diminuir gradualmente - e não há nada pior do que avaliações genéricas!

Os funcionários preferem gerentes que dão a quantidade certa de feedback: Eles classificaram esses gerentes 8.6 em média . Também, muitos funcionários provavelmente se esforçarão mais para receber avaliações eficazes e personalizadas.

Usar uma ajuda como a inteligência artificial pode ajudá-lo a superar os desafios de escrever avaliações de desempenho detalhadas e construtivas.

A IA vai além da automação de funções básicas. Ela pode identificar áreas de melhoria, acelerar o processo de feedback e ajudar a definir

objetivos para avaliação da análise de desempenho .

⏰ Resumo de 60 segundos

Para colher os benefícios de ter IA no local de trabalho para avaliação de funcionários, navegue por esta lista de 10 ferramentas geradoras de avaliação de desempenho com IA e faça sua escolha!

ClickUp (Melhor para criação de avaliação de desempenho colaborativa) Easy Peasy AI (melhor para implementação rápida de estruturas de avaliação de desempenho) Writify.AI (melhor para avaliações de desempenho altamente personalizadas) Galaxy.AI (Melhor para encontrar todas as ferramentas de IA em um só lugar para avaliação de desempenho) Venngage (melhor para visualizar dados de desempenho) PerfromanceReviews.ai (Melhor para gerar feedback imparcial para o desenvolvimento do funcionário) Typli.ai (Melhor para escrever avaliações de desempenho sem erros) Michael Schmitt (Melhor para ambientes de trabalho diversificados) Max Review (Melhor para obter sugestões personalizadas) GravityWrite (melhor para preencher perguntas predefinidas para revisão) ## O que você deve procurar nas ferramentas geradoras de avaliação de desempenho de IA?

Para criar avaliações objetivas, justas e relatórios de desempenho detalhados se você não tiver uma ferramenta de monitoramento de desempenho, deverá monitorar cada funcionário da empresa de forma muito próxima e consistente ou usar ferramentas de software que façam isso por você. Claramente, a escolha mais fácil é uma ferramenta, portanto, vamos entender alguns critérios importantes para selecionar uma.

Use esses requisitos como uma lista de verificação para identificar qual ferramenta de IA pode marcar todas as caixas abaixo para um processo de avaliação de desempenho aprimorado:

Feedback construtivo: As avaliações geradas devem fornecer feedback acionável, destacando os pontos fortes, os pontos fracos e as áreas de melhoria

As avaliações geradas devem fornecer feedback acionável, destacando os pontos fortes, os pontos fracos e as áreas de melhoria Precisão e relevância: A ferramenta deve gerar avaliações que reflitam com precisão o desempenho do funcionário, alinhando-se aos padrões da empresa e às funções específicas do cargo

A ferramenta deve gerar avaliações que reflitam com precisão o desempenho do funcionário, alinhando-se aos padrões da empresa e às funções específicas do cargo **Mitigação de viés: o gerador de avaliação de desempenho deve ser projetado para minimizar o viés no processo de avaliação, garantindo avaliações justas e equitativas

Personalização: A ferramenta deve permitir a personalização demodelos de avaliação de desempenhoescalas de classificação e métricas de desempenho específicas para atender às necessidades de sua organização

A ferramenta deve permitir a personalização demodelos de avaliação de desempenhoescalas de classificação e métricas de desempenho específicas para atender às necessidades de sua organização Integração: O software deve se integrar perfeitamente aos sistemas de RH existentes, como o HRIS ou o software de gerenciamento de desempenho, para simplificar o processo de avaliação

O software deve se integrar perfeitamente aos sistemas de RH existentes, como o HRIS ou o software de gerenciamento de desempenho, para simplificar o processo de avaliação Privacidade e segurança dos dados: A ferramenta de IA deve priorizar a privacidade e a segurança dos dados, garantindo que as informações confidenciais dos funcionários sejam protegidas

A ferramenta de IA deve priorizar a privacidade e a segurança dos dados, garantindo que as informações confidenciais dos funcionários sejam protegidas Facilidade de uso: A ferramenta deve ser fácil de usar, com uma interface clara e intuitiva que minimize o tempo e o esforço necessários para gerar revisões

As 10 melhores ferramentas geradoras de IA para avaliação de desempenho (gratuitas e pagas)

A maioria das ferramentas geradoras de IA para avaliação de desempenho usa modelos estruturados que os profissionais podem preencher, como um questionário, e depois gerar uma avaliação. Outras se integram ao seu espaço de trabalho, compreendem melhor sua empresa e seus funcionários e geram avaliações no local como feedback ou agradecimentos.

Vamos dar uma olhada nessas 10 ferramentas de IA e decidir qual delas pode ajudá-lo a economizar tempo e, ao mesmo tempo, adicionar substância aos relatórios de desempenho:

1. ClickUp (melhor para a criação de avaliações de desempenho colaborativas) ClickUp o ClickUp, a solução de produtividade todo-poderosa, é tão bom em seus recursos de avaliação de desempenho quanto em outras necessidades de espaço de trabalho. Ele é totalmente personalizável e adequado para indivíduos, bem como para equipes grandes e pequenas.

Com Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, você obtém uma solução de IA que responde às suas perguntas, lembra o contexto da sua empresa e analisa chats, tarefas e discussões anteriores para criar avaliações detalhadas do desempenho dos funcionários. Ele também identificou o desempenho de um funcionário com relação a determinadas tarefas e quando!

Use o ClickUp Brain para fazer avaliações de desempenho detalhadas das seguintes maneiras:

Crie resumos orientados por IA do desempenho, das vulnerabilidades e das realizações do funcionário

do desempenho, das vulnerabilidades e das realizações do funcionário Gerar um modelo personalizável de avaliação de desempenho adaptado a funções específicas, economizando tempo e consistência

adaptado a funções específicas, economizando tempo e consistência Converta discussões de voz em texto por meio de transcrição automática e extraia os principais insights para incluir nos relatórios de avaliação

para incluir nos relatórios de avaliação Use o assistente de redação com IA integrado do Brain para criar feedback construtivo , mantendo o tom, o formato, a legibilidade e a clareza de pensamento

, mantendo o tom, o formato, a legibilidade e a clareza de pensamento Traduzir avaliações para diferentes idiomas, prometendo inclusão e diversidade para empresas com uma força de trabalho global

ClickUp Brain

Além do ClickUp Brain, use Bate-papo do ClickUp para vincular conversas a tarefas e documentos e manter as discussões sobre avaliações de desempenho contextualizadas e acessíveis. Chats organizados em espaços ou canais dedicados significam que as equipes de RH e os gerentes podem colaborar e se envolver em comunicação profissional sem a necessidade de mudar para outra ferramenta.

O ClickUp Chat pode ser útil para:

Vincular listas, pastas e Espaços no ClickUp para manter o histórico relacionado ao desempenho conectado às tarefas/projetos em questão

Segregação de discussões adicionando descrições/cabeçalhos para especificar os chats como análises individuais ou de equipe

Adicionar membros da equipe aos chats em andamento sem interromper o fluxo e promover discussões colaborativas

Criar tarefas ou anúncios relacionados ao desempenho diretamente do bate-papo sem esforço manual adicional

Use a interface do ClickUp Chat para organizar as avaliações de desempenho em um só lugar

Outro recurso colaborativo do ClickUp é o Documentos do ClickUp . Os membros da equipe podem usá-los para editar avaliações de desempenho de forma colaborativa, marcar os colegas para que façam comentários e adicionar comentários acionáveis aos documentos.

Opções avançadas de formatação, como tabelas, divisores, banners e comandos markdown, ajudam os gerentes a formatar as avaliações para incluir métricas detalhadas dos funcionários, resumos de feedback e planos de ação de forma organizada e visualmente atraente.

Use o ClickUp Docs e suas ricas opções de formatação para avaliação de desempenho

Como uma opção alternativa, o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp pode ajudar as organizações a superar a provação de medir o desempenho da equipe de forma eficaz e de forma consistente. A estrutura definida ajuda as equipes de RH a adaptar o formato e o conteúdo de acordo com as necessidades da organização.

Ele vem pronto com estruturas pré-construídas de autoavaliação, permitindo uma avaliação estruturada e eficiente autoavaliação análise de desempenho . Promove conversas de crescimento de carreira que alinham o crescimento do funcionário e as responsabilidades do trabalho com os objetivos organizacionais, promovendo o sucesso da equipe como um todo.

O modelo também facilita Revisões do gerente onde a gerência pode oferecer feedback construtivo e reconhecimento durante o período de avaliação.

Afinal de contas, vários estudos mostram que os funcionários que recebem feedback rápido e construtivo são mais engajados e motivados.

melhores recursos do #### ClickUp

Organize, pesquise e acesse todas as avaliações de desempenho com o Docs Hub, garantindo que as avaliações permaneçam acessíveis e organizadas

Mantenha as partes interessadas instantaneamente atualizadas sobre os principais tópicos com o AI Catch Up, reduzindo a necessidade de explicações ou reuniões repetitivas

Integre o ClickUp a várias plataformas para garantir que as avaliações sejam orientadas por dados e reflitam todo o espectro de contribuições e métricas de um funcionário com o Integrações do ClickUp Ofereça suporte a acompanhamentos acionáveis com Tarefas do ClickUp para que os gerentes possam atribuir tarefas, definir metas inteligentes e monitorar o progresso diretamente após a conclusão das avaliações de desempenho



Limitações do ClickUp

A interface pode se tornar cansativa para novos usuários devido à grande quantidade de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por espaço de trabalho por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Como TL, você precisa monitorar o trabalho realizado por outras pessoas e o ClickUp facilita o gerenciamento das tarefas, da carga de trabalho etc. Além disso, me ajudou a apresentar o desempenho da equipe, bem como o desempenho individual dos membros._ Nidhi Rajput bDM na CedCommerce

**Leia também Exemplos de feedback do gerente: Um guia para líderes

2. Easy Peasy AI (melhor para implementação rápida de estruturas de avaliação de desempenho)

via IA fácil e simples Ferramenta geradora de IA para avaliação de desempenho IA Easy Peasy é adaptado para empresas de pequeno e médio porte. As sugestões em tempo real ajudam a plataforma a melhorar a qualidade do feedback, enquanto os recursos de integração facilitam o compartilhamento de dados com as ferramentas de RH existentes.

Com insights contextuais profundos e limitados, sua simplicidade e velocidade a tornam uma solução confiável para avaliações de desempenho rápidas, práticas e acionáveis.

Recursos do Easy Peasy AI

Aproveite os modelos prontos para uso que são facilmente personalizáveis e diversificados

Gerar avaliações de diferentes pontos de vista - primeira, segunda e terceira pessoa

Beneficie-se do suporte a mais de 40 idiomas e vários sotaques por meio da funcionalidade de conversão de texto em fala

Limitações do Easy Peasy AI

Às vezes, as imagens geradas por IA podem não ter substância e precisão

A falta de demonstração ou de guias de instruções para a ferramenta pode confundir o usuário

Preços do Easy Peasy AI

Gratuito para sempre

Iniciante: $16/usuário por mês

$16/usuário por mês Ilimitado 50: $24/usuário por mês

$24/usuário por mês Ilimitado: $32/usuário por mês

Easy Peasy AI avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

os gerentes muitas vezes deixam que uma grande qualidade (como a pontualidade) ofusque todas as outras, levando a avaliações tendenciosas. Isso é chamado de Efeito Halo.

3. Writify.AI (melhor para avaliações de desempenho altamente personalizadas)

via Writify.AIWritify.AI elaborar avaliações detalhadas e específicas da função que reflitam as realizações e o destaque dos funcionários áreas de aprimoramento . Você pode oferecer feedback personalizado a vários funcionários de uma só vez usando insights baseados em dados.

Depois de superar a curva de aprendizado um pouco íngreme, você poderá desenvolver avaliações de desempenho impactantes com o mínimo de esforço.

Melhores recursos do Writify.AI

Gerar conteúdo escrito de alta qualidade de forma rápida e eficiente com seus algoritmos avançados de processamento de linguagem natural, independentemente do número de avaliações de desempenho necessárias

Crie avaliações estruturadas e significativas com o AI Paragraph Expander, o Outline Generator e o Review Comment Generator

Mantenha a credibilidade e evite problemas relacionados à violação de direitos autorais usando sua ferramenta integrada de detecção de plágio

Limitações do Writify.AI

Uma curva de aprendizado potencialmente mais acentuada para usuários não familiarizados com suas opções avançadas de personalização

Preços do Writify.AI

**Gratuito para sempre

Writify.AI avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Galaxy.AI (melhor para encontrar todas as ferramentas de IA em um só lugar para avaliação de desempenho)

via Galaxy.AIGalaxy.AI é um conjunto de ferramentas de IA que combina modelos de IA líderes do setor, como GPT-4, Claude, Gemini e outros, em um só lugar, para que você não precise comprar várias assinaturas.

Com recursos projetados para precisão, personalização e eficiência, o Galaxy.ai facilita o trabalho dos profissionais de RH ao fornecer avaliações perspicazes e acionáveis. Use-o para gerar um feedback equilibrado que reconheça as conquistas e indique as áreas que precisam ser melhoradas. Você pode moldar seu tom e estilo para garantir uma linguagem profissional adequada durante toda a avaliação.

Melhores recursos do Galaxy.AI

Beneficie-se dos novos recursos de IA que são adicionados toda semana

Obtenha dicas e práticas recomendadas para gerar melhores avaliações de desempenho

Aproveite o sistema de bate-papo com vários modelos que permite comparar as respostas de diferentes ferramentas de IA de uma só vez para fazer uma escolha informada

Limitações do Galaxy.AI

Requer configuração inicial dos dados para uma análise precisa do desempenho

Todos os recursos só são acessíveis depois que você faz o pagamento

Preços do Galaxy.AI

Ilimitado: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Galaxy.AI

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

👀 Você sabia? Várias empresas multinacionais incluindo Adobe, Microsoft, Dell, Juniper e outras, estão abandonando a abordagem formal e voltada para o passado das avaliações anuais de desempenho em favor de verificações mais frequentes, informais e voltadas para o futuro com os funcionários ao longo do ano.

5. Venngage (melhor para visualizar dados de desempenho)

via Venngage A Venngage é uma plataforma de design intuitiva e alimentada por IA que permite aos usuários criar visuais e infográficos impressionantes.

Ela simplifica a apresentação de avaliações de desempenho, análises de dados e relatórios de forma envolvente e visualmente atraente com apenas alguns cliques.

Use-a para obter feedback de 360 graus para seus funcionários com facilidade - a ferramenta permite que vários membros editem e deixem comentários em qualquer um dos modelos de avaliação de desempenho que você escolher para gerar e compartilhar seu feedback.

Melhores recursos da Venngage

Personalize facilmente modelos e crie recursos visuais sem precisar de grandes habilidades de design com um editor intuitivo de arrastar e soltar

Encontre rapidamente um ponto de partida adequado para seus projetos com mais de 10.000 modelos

Importe dados de arquivos CSV ou Excel e visualize-os de forma eficaz em tabelas, gráficos e diagramas inteligentes

Limitações da Venngage

Requer trabalho manual para mover widgets e elementos

Um design pesado pode fazer com que a ferramenta congele

Preços da Venngage

Grátis para sempre

Premium: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Business: $49/usuário por mês

$49/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Venngage avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

6. PerfromanceReviews.ai (melhor para gerar feedback imparcial para o desenvolvimento dos funcionários)

via PerformanceReviews.ai O PerformanceReviews.ai é uma ferramenta geradora de IA de avaliação de desempenho que automatiza a criação de avaliações de desempenho personalizadas, detalhadas e perspicazes.

Selecione se a avaliação é para você ou para um funcionário, preencha o modelo e forneça informações específicas exemplos de avaliação de desempenho para a ferramenta. A última etapa definirá o tom da avaliação de IA.

Melhores recursos do PerformaceReviews.ai

Use um modelo definido para economizar tempo e gerar avaliações de desempenho

Navegar em uma interface intuitiva que simplifica o processo de criação de avaliações

Automatize a geração de feedback, incluindo pontos fortes, pontos fracos e áreas de melhoria

Adapte a linguagem e o tom ao seu estilo para manter um toque humano em suas avaliações

Limitações do PerformanceReviews.ai

Exemplos semelhantes podem levar a uma monotonia no resultado

Preços do PerformanceReviews.ai

Ilimitado: US$ 19/mês

Avaliações e críticas de PerformanceReviews.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Typli.ai (Melhor para escrever avaliações de desempenho sem erros)

via Typli.ai O Typli.ai auxilia os profissionais de RH automatizando o processo de redação das avaliações de desempenho, economizando o tempo que seria gasto na elaboração e formatação do conteúdo.

Suas mais de 184 ferramentas de redação também automatizam outros tipos de criação de conteúdo.

Melhores recursos do Typli.ai

Obtenha sugestões em tempo real que ajudam a completar frases, criar listas e inserir citações relevantes, tornando a escrita mais suave e rápida

Descreva o que você precisa, e o Typli criará imagens de alta qualidade para complementar seu conteúdo

Crie conteúdo que os mecanismos de pesquisa adoram com verificadores de SEO integrados e recursos de sugestão de palavras-chave

Limitações do Typli.ai

Pode não ter uma compreensão diferenciada do desempenho individual dos funcionários

Existe o risco de que as avaliações geradas possam parecer genéricas se não forem suficientemente personalizadas

Preços da Typli.ai

Basic: US$ 16,99/usuário por mês

US$ 16,99/usuário por mês Plus: US$ 24,99/usuário por mês

US$ 24,99/usuário por mês Pro: $69,99/usuário por mês

Typli.ai avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,4/5 (20+ avaliações)

Leia também: Exemplos de feedback eficaz para funcionários para fornecer informações objetivas e aumentar o moral

8. Gerador de avaliação de desempenho de Michael Schmitt (melhor para ambientes de trabalho diversificados)

via Michael Schmitt Michael Schmitt é um desenvolvedor de software baseado em Illinois que adora criar "coisas bobas" Um de seus experimentos é uma ferramenta gratuita de geração de avaliação de desempenho de IA com uma interface simples. Ela simplifica o processo de avaliação, permitindo que os usuários insiram informações e atributos específicos do funcionário, que a ferramenta usa para gerar um modelo de avaliação abrangente.

melhores recursos do #### Performance Review Generator de Michael Schmitt

Avalie o desempenho em mais de 40 atributos, pontuando cada um deles como Perfeito, Bom, Médio, Insuficiente ou Pior

Selecione atributos e suas pontuações correspondentes, culminando na geração de um modelo de avaliação

Beneficie-se dos prompts para relembrar atributos de desempenho relevantes, facilitando a formulação de avaliações abrangentes sem ficar preso ao que dizer

Performance Review Generator by Michael Schmitt limitations

A ferramenta se concentra principalmente na geração de texto com base em entradas predefinidas, deixando de capturar o feedback diferenciado

A qualidade da avaliação gerada é diretamente proporcional à precisão e aos detalhes das informações fornecidas

Preços do Performance Review Generator de Michael Schmitt

**Gratuito para sempre

Performance Review Generator by Michael Schmitt ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Fato divertido: As pessoas podem ver as avaliações de IA como menos tendenciosas do que as feitas por humanos. 47% dos entrevistados em uma pesquisa do Pew Research Center acham que a IA se sairia melhor do que os humanos ao avaliar todos os candidatos a emprego da mesma forma.

9. Max Review (melhor para obter sugestões personalizadas)

via Revisão máxima O MaxReview simplifica o processo de avaliação de desempenho, fornecendo sugestões personalizadas com base nas informações do usuário. Crie avaliações de destaque, destacando as principais realizações adaptadas a funções e empresas específicas. Você também pode solicitar à IA que aprimore a qualidade de sua redação e torne a avaliação mais curta ou mais longa.

melhores recursos do #### Max Review

Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis adaptados a diferentes tipos de avaliações de desempenho

Utilize um sistema de pontuação baseado em atributos que permite avaliar os funcionários em várias métricas de desempenho

Integre-se aos sistemas de RH existentes, permitindo a transferência e o gerenciamento de dados sem interrupções

Limitações do Max Review

A qualidade do resultado depende muito da entrada do usuário

A ferramenta pode não oferecer recursos abrangentes de análise ou integração

Preços do Max Review

Ilimitado: US$ 15/mês

US$ 15/mês Empresarial: Preço personalizado

Max Review ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. GravityWrite (melhor para preencher perguntas predefinidas para revisão)

via GravityWrite Um gerador de avaliação de desempenho de IA com uma perspectiva voltada para o futuro, GravityWrite é uma ferramenta gratuita que permite que você insira detalhes específicos sobre o cargo, as realizações e os pontos fortes do funcionário. Em seguida, ela gera um feedback personalizado que pode ser usado para orientar o desenvolvimento do funcionário e motivá-lo a perseguir metas e desafios futuros.

Melhores recursos do GravityWrite

Utilize mais de 80 ferramentas de escrita com IA diferentes, adaptadas para várias necessidades de conteúdo, incluindo postagens de blog, legendas de mídia social, boletins informativos por e-mail e conteúdo de SEO

Beneficie-se do suporte multilíngue para criar conteúdo em seu idioma e tom preferidos, atendendo assim a um público global

Limitações do GravityWrite

A ferramenta pode atualizar e excluir automaticamente o conteúdo não salvo

Preços do GravityWrite

Gratuito para sempre

Iniciante: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Pro: $79/usuário por mês

Avaliações e resenhas do GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 avaliações)

4,6/5 (80 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: Como usar o Stack Ranking para acompanhar o desempenho dos funcionários

Use o ClickUp como uma ferramenta de geração de avaliação de desempenho

Escrever avaliações de desempenho é um processo tedioso, mas é necessário. Você precisa de uma ferramenta compatível e personalizável que ofereça tudo em um só lugar para reduzir a confusão.

É por isso que você deve optar pelo ClickUp.

Ele se integra ao seu espaço de trabalho para ajudá-lo a obter uma compreensão contextual mais profunda da sua empresa. Ele elimina a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos e oferece os benefícios de ambos software de avaliação de desempenho e uma solução de gerenciamento de projetos. Registre-se no ClickUp como uma ferramenta gratuita de geração de avaliação de desempenho com IA e reconheça os esforços de seus funcionários usando recursos detalhados relacionados à avaliação.