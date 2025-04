Notebook LM vs. Obsidian: Qual aplicativo de anotações é melhor?

Você já se sentiu como se estivesse se afogando em um mar de anotações? Anotações de reuniões espalhadas em um aplicativo, listas de tarefas da equipe rabiscadas em um diário e grandes ideias que escapam por entre seus dedos antes que possam tomar forma.

Isso pode ser muito difícil.

É aí que o aplicativo de anotações certo pode mudar tudo. Ferramentas como o NotebookLM e o Obsidian simplificam seus fluxos de trabalho, conectam seus pensamentos e colocam ordem no caos.

Nesta postagem do blog, compararemos essas duas ferramentas e exploraremos seus recursos exclusivos, pontos fortes e diferenças para ajudá-lo a decidir qual delas se adapta ao seu estilo. E se nenhuma delas parecer "a certa", fique por aqui - temos uma opção curinga que pode roubar a cena.

Vamos entrar no debate Notebook LM vs. Obsidian e encontrar a combinação perfeita para suas necessidades de anotações.

O que é o NotebookLM?

via LM do notebook Desenvolvido pelo Google Labs, NotebookLM é uma ferramenta inovadora de IA para fazer anotações que representa uma mudança de repositórios de anotações estáticas para sistemas de conhecimento dinâmicos e interativos.

Ele se transforma em um especialista ao fazer o upload de PDFs, vídeos, documentos e sites. Ele resume os arquivos carregados e gera resultados criativos baseados em seus materiais, com fontes relevantes.

Além disso, como o Notebook é seu, seus dados nunca são usados para treinar o algoritmo do NotebookLM.

Melhores recursos do NotebookLM

O NotebookLM oferece vários recursos que ajudam estudantes, pesquisadores, freelancers e empresas a aumentar a produtividade.

Vejamos como você pode usar o NotebookLM para aprimorar seu fluxo de trabalho:

Recurso nº 1: Visões gerais em áudio

Imagine transformar seus documentos em conversas no estilo podcast entre duas vozes de IA. Você pode ouvir essas discussões "Deep Dive" com um único clique, absorvendo as informações carregadas em qualquer lugar.

O NotebookLM examina as conversas transcritas para identificar informações específicas, poupando-lhe o trabalho de vasculhar longos arquivos de áudio em busca de detalhes importantes. Ele também permite gerar um link de áudio público e compartilhá-lo com sua equipe.

Recurso nº 2: Citações de fontes

O NotebookLM obtém respostas para suas perguntas com citações que se vinculam diretamente às fontes originais. Isso significa que você sempre saberá a origem das informações sem perder tempo verificando manualmente os fatos nos mecanismos de pesquisa.

Seu principal recurso é que as respostas do bate-papo se baseiam apenas nas fontes fornecidas por você, a menos que você peça que ele faça algo criativo, como reescrever uma história.

Observação: O NotebookLM atualmente oferece suporte a vários tipos de fontes, incluindo Google Docs, Google Slides, arquivos PDF, arquivos Markdown, URLs da Web, URLs do YouTube de vídeos públicos e arquivos de áudio.

Recurso nº 3: Análise de vários documentos

O Notebook LM pode analisar vários artigos e documentos simultaneamente, ajudando você a encontrar temas comuns, opiniões diferentes e novas tendências entre várias fontes.

É como ter um assistente de pesquisa superpoderoso que pode entender rapidamente muitas informações, economizando seu tempo e esforço.

Recurso nº 4: Formatos estruturados para projetos de redação

O NotebookLM transforma anotações confusas em documentos organizados. Escolha um conjunto de anotações e peça à ferramenta que crie algo novo. Com base em sua solicitação, ela sugere formatos como um esboço temático ou um guia de estudo.

Você pode digitar instruções personalizadas para moldar suas anotações em um boletim informativo por e-mail, esboço de roteiro, plano de marketing e muito mais. Depois de concluir o rascunho, você pode exportá-lo para o Google Docs para fazer as edições finais.

Preços do NotebookLM

Uso gratuito (atualmente em fase beta)

O que é a Obsidian?

via ObsidianaObsidiana é um aplicativo de anotações flexível e centrado na privacidade, com vários plug-ins e temas que se adaptam ao seu pensamento e trabalho. Ele armazena as anotações localmente em seu dispositivo, permitindo que você as acesse rapidamente, mesmo off-line.

Melhores recursos do Obsidian

Vários recursos da Obsidian tornam a tomada de notas perfeita. Vamos explorá-los juntos:

Recurso nº 1: Listas de tarefas

A Obsidian permite que você crie um formato padronizado para a sua lista de tarefas e divida as tarefas em seções, como reuniões com clientes, planos de exercícios ou projetos criativos.

Ele também permite rastrear e gerenciar tarefas em todo o cofre da Obsidian. Você pode consultar tarefas, marcá-las como concluídas de qualquer lugar e usar recursos como datas de vencimento, tarefas recorrentes, datas de conclusão, subconjuntos de listas de verificação e filtragem avançada.

Recurso nº 2: Visualização de gráfico

A visualização de gráfico na Obsidian lhe dá uma visão panorâmica de todo o seu cofre, mostrando como todas as suas anotações estão interconectadas.

Cada nota aparece como um nó, e as linhas representam os links entre elas. Você pode aumentar o zoom em grupos específicos, filtrar por tags ou links e personalizar a aparência para facilitar a exploração visual de ideias complexas.

Recurso nº 3: Visualização de tela

A Obsidian tem uma ferramenta integrada chamada "Canvas" que permite mapear ideias como cartões em um quadro. Você pode mover, agrupar e conectar esses cartões como quiser, criando uma representação não linear de seus pensamentos.

Você pode incorporar notas adesivas on-line imagens, PDFs, vídeos, áudio e artigos diretamente nele. Além disso, os arquivos do Canvas são armazenados localmente em um formato JSON aberto, o que facilita a integração com outras ferramentas, aplicativos, scripts e Modelos da Obsidian .

Recurso #4: Diversas opções de publicação

Agora você pode transformar suas anotações de texto simples e imagens em um site compartilhável. A Obsidian Publish permite que você crie um wiki público, uma base de conhecimento ou um jardim digital, tornando seus pensamentos e informações acessíveis on-line.

Você pode personalizar totalmente a aparência do seu site Obsidian Publish com CSS e Javascript. Outros recursos incluem visualizações de hover para popovers rápidos de páginas vinculadas e edição rápida de texto, tudo com a simplicidade do Markdown.

Você também pode usar páginas empilhadas para navegar pelos links em painéis horizontais, como se estivesse folheando jornais, e backlinks que listam automaticamente as páginas que fazem referência àquela que você está visualizando.

Preços da Obsidian

Uso pessoal: Gratuito para sempre

Uso comercial: US$ 50/ano por usuário

Sincronização (complemento): uS$ 5/mês por usuário, cobrado mensalmente

Publicar (complemento): uS$ 10/mês por usuário cobrado mensalmente

Bônus: ClickUp vs. Obsidian

NotebookLM vs. Obsidian: Comparação de recursos

À primeira vista, pode ser difícil distinguir entre o NotebookLM e a Obsidian com base apenas em seus principais recursos. A tabela abaixo fornece uma visão geral de suas principais diferenças.

Característica NotebookLM Obsidian Característica NotebookLM Obsidian colaboração em tempo real ✅ ✅ gráfico de conhecimento ❌ ✅ Backlinking ❌ ✅ Aplicativo móvel ✅ ✅ Sincronização entre dispositivos ✅ ❌ Funcionalidade off-line ❌ ✅ suporte a markdown ❌ ✅ Verificação ortográfica Suporte à API ❌ ✅ Incorporar de sites de terceiros ✅ ✅

Agora, vamos nos aprofundar nos detalhes.

Recurso nº 1: organização da interface do usuário e da pesquisa

O NotebookLM simplifica seu fluxo de trabalho, ajudando-o a combinar documentos e extrair insights importantes, tornando-o perfeito para tarefas como estudo ou brainstorming. **Por exemplo, ele pode resumir capítulos, responder perguntas e criar auxílios de estudo para ajudá-lo a se concentrar no aprendizado

A Obsidian, por outro lado, oferece um sistema de cofre personalizável com recursos como exibições em painéis divididos. Isso permite que você trabalhe em várias anotações lado a lado, o que é excelente para realizar várias tarefas e explorar conexões entre ideias.

Vencedor 🏆

Ambas as ferramentas de IA são excelentes, portanto, escolha a que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho!

Se você valoriza resumos e automação com IA, o NotebookLM se destaca

se destaca Mas se a personalização e o controle são obrigatórios para você, o Obsidian assume a liderança

recurso ### #2: Backlinking e gerenciamento de conhecimento

Os recursos do NotebookLM sistema de gerenciamento de conhecimento concentra-se na vinculação de fontes. Ao resumir ou responder a perguntas, ele conecta as respostas às suas fontes originais depois de navegar pela Internet. Essa transparência o torna muito útil para pesquisadores ou qualquer pessoa que precise acompanhar a origem de suas informações.

Em contrapartida, a Obsidian adota uma abordagem gráfica. Ela permite que você crie uma "teia" de pensamentos e ideias interconectados, perfeita para criar wikis pessoais ou sistemas de conhecimento de longo prazo. Com o recurso Canvas, você pode ver como tudo se conecta a partir de uma visão de nível superior.

Vencedor 🏆

Mais uma vez, é um empate!

o NotebookLM é excelente para rastreamento de fontes, perfeito para acadêmicos e pesquisadores

é excelente para rastreamento de fontes, perfeito para acadêmicos e pesquisadores Obsidian se destaca com suas ferramentas visuais, ideais para a criação de sistemas de conhecimento interconectados

recurso ### #3: Colaboração em equipe

Se a sua equipe usa o Google Workspace, o NotebookLM se integrará perfeitamente aos seus fluxos de trabalho. Essa ferramenta de IA permite que você faça o upload de uma apresentação de marketing, gere resumos ou insights e compartilhe-os diretamente com os colegas, liberando sua capacidade de aumentar o alinhamento e a produtividade.

A Obsidian, por outro lado, é mais adaptada para uso individual. Embora os cofres compartilhados sejam possíveis com plug-ins ou ferramentas de terceiros, eles não são tão perfeitos quanto os recursos de colaboração do NotebookLM.

No entanto, a Obsidian oferece um histórico completo de versões para cada nota, facilitando o rastreamento das alterações, o que é especialmente útil quando vários usuários estão envolvidos.

Vencedor 🏆

O NotebookLM assume a liderança! Para as equipes, a integração perfeita do NotebookLM com o Google Workspace e os recursos de colaboração de sua ferramenta de IA liberam todo o poder da produtividade compartilhada. A Obsidian é excelente para fluxos de trabalho individuais, mas fica aquém no que diz respeito à colaboração nativa em equipe.

recurso ### #4: funcionalidade off-line e armazenamento de dados

O NotebookLM opera quase inteiramente na nuvem, contando com os servidores do Google para analisar e organizar seus documentos. Isso significa que você precisará de uma conexão com a Internet para aproveitar os recursos.

Embora benéfico para a acessibilidade e a colaboração, o NotebookLM talvez não satisfaça os usuários que precisam de recursos off-line avançados ou que se preocupam com a privacidade dos dados.

Por outro lado, a Obsidian é primeiro off-line. Ela usa arquivos abertos e não proprietários que impedem o bloqueio e preservam os dados carregados. Essa abordagem lhe dá tranquilidade em relação à privacidade e garante que você possa continuar trabalhando sem uma conexão com a Internet.

Vencedor 🏆

A Obsidian vence nessa área. Seu design offline-first e o uso de formatos de arquivo não proprietários garantem que os usuários mantenham a propriedade total de seus dados enquanto trabalham sem conectividade.

NotebookLM vs. Obsidian no Reddit

Quando pesquisamos NotebookLM vs. Obsidian, usamos Reddit para determinar a opinião dos usuários.

Como um usuário coloca isso:

Tudo o que eu coloco na Obsidian é meu, para sempre, e, se eu quiser, completamente privado e local. Tudo o que você coloca no NotebookLM não é meu pelo tempo que o Google decidir e está longe de ser privado, independentemente do que eu queira. O fator "legal" é irrelevante para mim se eu não puder ter certeza de que meus dados estão seguros, protegidos e são meus para sempre.

Por outro lado, outro Redditor elogia a utilidade do NotebookLM para alunos com pouco tempo disponível:

Estou digerindo white papers de segurança como um louco neste momento. Geralmente, tenho várias fontes, e elas costumam ser confusas. Eu lhe dou todas as informações que tenho, ouço a visão geral e, em seguida, questiono como um louco. Peço exemplos em campos relacionados que eu entenda melhor, peço perguntas frequentes e, em seguida, peço backtesting.

Como sou estudante em tempo integral e tenho dois empregos, acabo fazendo muito disso nos ônibus, entre as aulas, turnos etc. É como ter um administrador de pesquisa em tempo integral para um tópico muito específico.

Embora o NotebookLM e a Obsidian tenham muitas outras avaliações de usuários no Reddit, ambas as ferramentas têm sua parcela de críticos. Então, em que posição você se encontra nessa batalha de Ferramentas de IA para fazer anotações ?

Não pense nisso, pois queremos que você conheça uma plataforma de produtividade completa.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao NotebookLM vs. Obsidian

Tanto o NotebookLM quanto a Obsidian são excelentes em seus próprios aspectos. Mas e se você precisar de mais do que apenas fazer anotações? E se quiser combinar suas anotações com gerenciamento de tarefas, colaboração em equipe e acompanhamento de projetos, tudo em um só lugar?

Entre ClickUp um robusto NotebookLM vs. Alternativa ao Obsidian . É uma potência completa de produtividade que eleva sua vida e seu trabalho.

Vamos explorar seus recursos juntos. 👇

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs Documentos do ClickUp permite criar wikis, bases de conhecimento, listas de verificação ou anotações detalhadas adaptadas às suas preferências. Você também pode usar opções de estilo intuitivas, como banners, tabelas e edição de rich text.

Além disso, suas páginas aninhadas e backlinks o ajudam a criar um site interconectado sistema de gerenciamento de documentos com o bônus de vinculá-los às suas tarefas e projetos para manter o fluxo de trabalho em andamento.

Crie, colabore e organize suas ideias perfeitamente com o ClickUp Docs

E aqui está a grande mudança: você pode transformar qualquer anotação em uma tarefa, atribuí-la a si mesmo ou a um membro da equipe e acompanhar o progresso sem sair do documento. É perfeito para aqueles que desejam que suas ideias e tarefas estejam no mesmo espaço

**Você sabia? Compartilhar seus documentos na plataforma é igualmente fácil. Gere um URL compartilhável e controle as permissões para decidir quem pode editar: sua equipe, partes interessadas externas ou o público.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Notepad

Imagine capturar sem esforço pensamentos fugazes, links e tarefas sem interromper seu fluxo de trabalho. Bloco de notas ClickUp torna isso uma realidade por meio de sua solução integrada para fazer anotações rápidas em seu fluxo de trabalho existente.

Capture e organize ideias instantaneamente com o ClickUp Notepad, mantendo as anotações acessíveis e sincronizadas em todos os dispositivos

Suas anotações ficam na mesma plataforma que suas Tarefas, Calendários e Metas, facilitando o alinhamento dos esforços da equipe sem precisar de vários aplicativos.

Além disso, suas anotações são privadas por padrão, garantindo que ninguém mais em seu espaço de trabalho possa vê-las. Isso permite que você anote pensamentos pessoais sem se preocupar com o compartilhamento de informações confidenciais.

dica profissional: Use Extensão do ClickUp para o Chrome para capturar anotações de qualquer lugar da Web. Você pode salvar apenas as informações necessárias, como links ou trechos importantes, com apenas um clique, sem interromper seu fluxo de trabalho.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Combine a tomada de notas com inteligência artificial e você criará um sistema em que tudo é contextualmente relevante. Isso é o que Cérebro ClickUp traz para a mesa.

Esse assistente de IA ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida, desde o brainstorming de novas ideias até o aprimoramento do trabalho existente.

Acesse todo o conhecimento de sua empresa com o ClickUp Brain

Um dos recursos de destaque do ClickUp Brain é a capacidade de vincular anotações a tarefas e projetos. Isso significa que suas anotações não são mais ideias isoladas em um vácuo. Em vez disso, você pode anotar uma ideia durante uma reunião e transformá-la em uma tarefa para um membro dedicado da equipe.

Acesse insights e ações de notas de reunião mais rapidamente com o ClickUp Brain

O que torna esse recurso particularmente poderoso para fazer anotações é a facilidade com que é possível refinar seus pensamentos.

Em vez de vasculhar notas bagunçadas ou ideias não estruturadas, deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado. Imagine rabiscar pontos-chave durante uma reunião e, em segundos, ter um e-mail profissional ou um rascunho de conteúdo pronto para ser compartilhado. Esse é o poder do ClickUp Brain. 💪

Dica profissional: Use prompts detalhados para obter melhores resultados com o ClickUp Brain. Por exemplo: "Transforme as anotações sobre [tópico] em um esboço de blog" ou "Elabore um e-mail sobre [atualização]" Seja específico com as tarefas e veja como elas transformam suas ideias em conteúdo organizado sem esforço!

ClickUp's One Up #4: Pesquisa conectada Pesquisa conectada do ClickUp unifica seus arquivos, documentos e ferramentas em um só lugar, facilitando a localização do que você precisa, independentemente de onde estejam armazenados.

Além disso, a integração de seus aplicativos favoritos, como Google Drive, Slack e Figma, coloca toda a sua pilha de tecnologia na ponta dos dedos, tudo a partir de uma única barra de pesquisa no ClickUp.

Encontre arquivos e informações no ClickUp e em aplicativos conectados usando a Pesquisa Conectada

E ele se torna mais potente com o tempo. À medida que você o utiliza, ele se adapta às suas necessidades e fornece resultados personalizados e mais relevantes.

Por exemplo, você pode adicionar comandos de pesquisa personalizados, como atalhos para links, e armazenar texto para uso posterior, proporcionando uma experiência de pesquisa intuitiva.

Minha empresa usa o ClickUp como seu principal programa de gerenciamento de tarefas. Todos os membros da equipe, inclusive a gerência, usam o ClickUp diariamente para vários departamentos: operações, RH, vendas e marketing. Os documentos do ClickUp contêm todas as políticas e procedimentos de nossa empresa. O Dashboard supervisiona as tarefas e os projetos de nossos clientes e da empresa interna. Sua automação ajuda a evitar a duplicação de esforços. Sua função de pesquisa universal, que permite que programas integrados sejam pesquisáveis, economiza tempo. Minha equipe se beneficiou das novas funções de IA ao criar manuais de procedimentos e resumir a carga de trabalho, as tarefas diárias e outros detalhes.

Cathy Baillargeon, fundadora/CEO, Virtual Cathy

ClickUp's One Up #5: Modelos pré-construídos

Por que reinventar a roda quando o ClickUp oferece mais de 1.000 modelos prontos para uso para criar seu próprio site? estratégias de anotações estruturadas e profissionais?

Pegue o Modelo de anotações de reunião do ClickUp por exemplo.

Modelo de notas de reunião do ClickUp

Ele está repleto de recursos para ajudá-lo a realizar seu melhor trabalho em menos tempo:

Vincule seus documentos e tarefas para que você possa consultar facilmente as informações relacionadas durante o trabalho

Importe seu conteúdo anterior de outros aplicativos para obter formatação avançada e edição colaborativa

Modelo de base de conhecimento do ClickUp é outro recurso fantástico para fazer a transição das anotações de reuniões para o compartilhamento de conhecimento em toda a equipe. Com seções para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e recursos, ele é perfeito para organizar e compartilhar conhecimento com toda a sua equipe.

Software de gerenciamento de conhecimento pessoal - Modelo de base de conhecimento ClickUp

Para lhe oferecer mais, ele se integra com IA conectada tornando mais fácil do que nunca vincular seu conhecimento aos seus fluxos de trabalho.

Faça anotações de forma inteligente com o ClickUp

Tanto o NotebookLM quanto o Obsidian são ferramentas sólidas. Você pode reunir todas as suas anotações e pensamentos e visualizá-los da maneira que achar melhor.

Mas o que acontece quando suas necessidades evoluem, as equipes crescem e alternar entre várias ferramentas se torna um incômodo?

É nesse momento que você precisa de uma solução que se adapte a você. O ClickUp é a ferramenta de produtividade perfeita para fazer anotações, gerenciar tarefas e executar projetos.

É por isso que somos o aplicativo tudo, para o trabalho! Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja por si mesmo.