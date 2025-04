Comparação de CRM: 10 melhores softwares de CRM em 2025

Sua equipe de vendas está prestes a fechar um grande negócio, mas os detalhes críticos do cliente estão espalhados em notas adesivas, planilhas e e-mails.

Esse é um erro frustrante e caro que nenhuma empresa pode se dar ao luxo de cometer.

Os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) são projetados para gerenciar e otimizar as interações com seus clientes, clientes potenciais e outras partes interessadas.

_Mas qual deles funcionará melhor para seu fluxo de trabalho?

Nesta publicação do blog, exploraremos as 10 principais soluções de software de CRM para ajudá-lo a colocar suas metas de negócios em primeiro plano. 🎯

⏰ Resumo de 60 segundos

Descubra os 10 melhores softwares de CRM:

ClickUp (melhor para CRM tudo-em-um e gerenciamento de tarefas) Salesforce (melhor CRM para empresas) Zoho CRM (melhor para empresas de pequeno e médio porte) HubSpot CRM (melhor para integrações e experiência amigável) Microsoft Dynamics 365 (melhor para soluções integradas de ERP e CRM) Pipedrive (melhor para gerenciamento de pipeline e otimização de vendas) Freshsales CRM (melhor para insights e automação orientados por IA) Insightly (melhor para análises e relatórios fáceis de ler) SugarCRM (melhor para soluções altamente personalizáveis) Creatio CRM (melhor para automação de processos com pouco código e flexibilidade)

O que você deve procurar em um software de CRM?

Quando escolher um software de CRM é importante concentrar-se nos recursos que se alinham com suas metas comerciais e otimizam as operações.

Vamos dar uma olhada em alguns fatores-chave a serem considerados. 💁

Gerenciamento de leads: Rastreia e nutre leads com insights em tempo real sobre o comportamento dos leads

Rastreia e nutre leads com insights em tempo real sobre o comportamento dos leads Recursos de integração: Integra-se a outros softwares comerciais, como sistemas ERP, plataformas de marketing e ferramentas de produtividade

Integra-se a outros softwares comerciais, como sistemas ERP, plataformas de marketing e ferramentas de produtividade Rastreamento de receita: Monitora dados de vendas em tempo real e gera relatórios abrangentes para a tomada de decisões informadas

Monitora dados de vendas em tempo real e gera relatórios abrangentes para a tomada de decisões informadas Inteligência artificial e aprendizado de máquina: Incorpora IA e ML para analisar dados de clientes e melhorar as estratégias de engajamento

Incorpora IA e ML para analisar dados de clientes e melhorar as estratégias de engajamento Armazenamento centralizado de dados: Consolida as interações com os clientes em canais como sites, mídias sociais e e-mails para melhorar a consistência do serviço

Seu software de CRM deve ter outros recursos avançados, incluindo opções de personalização, suporte multilíngue, gerenciamento de documentos e ferramentas de previsão.

Fato curioso: O primeiro sistema de CRM data da década de 1980 e era mais parecido com um banco de dados de gerenciamento de contatos do que com as ferramentas avançadas que temos hoje. A evolução do software de CRM desempenhou um papel crucial na transformação das empresas de simples armazenamento de contatos em plataformas poderosas para gerenciar relacionamentos com clientes, vendas e marketing.

Comprehensive Feature Comparison of CRM Tools (Comparação abrangente de recursos de ferramentas de CRM)

Antes de entrarmos nas especificidades de cada ferramenta, vamos dar uma olhada em alguns destaques da comparação para ajudá-lo a identificar a melhor Software de CRM para sua organização. 👇

Recursos gerais

Explore as principais funcionalidades que cada CRM oferece, desde insights alimentados por IA até fluxos de trabalho personalizáveis e recursos de aplicativos móveis. Esta tabela apresenta uma visão geral das ferramentas que podem simplificar seus processos de gerenciamento de clientes.

Software de CRM Fluxos de trabalho personalizáveis Integração de IA Relatórios Funcionalidade de aplicativo móvel Funcionalidade de aplicativo móvel ClickUp Fluxos de trabalho altamente personalizáveis para gerenciamento de projetos, CRM e automação de tarefas Recursos avançados de IA via ClickUp Brain Painéis e relatórios personalizados para insights de projetos Aplicativo móvel fácil de usar para gerenciamento de tarefas e colaboração Salesforce Fluxos de trabalho flexíveis com o Flow Builder para processos complexos IA avançada via Einstein para análise preditiva e pontuação de leads Ferramentas abrangentes de relatórios com painéis personalizados Aplicativo móvel robusto para gerenciar leads e atividades de vendas Zoho CRM Opções de fluxo de trabalho personalizadas para processos de vendas complexos Personalização extensiva do fluxo de trabalho adaptada aos processos de vendas Recursos versáteis de relatórios com painéis personalizáveis Aplicativo móvel abrangente para gerenciar leads e acompanhar as atividades de vendas HubSpot CRM Personalização simplificada do fluxo de trabalho para automações simples Recursos limitados de IA, principalmente para rastreamento de e-mail e pontuação de leads Relatórios personalizados com foco em métricas de marketing e desempenho de vendas O aplicativo móvel suporta funções essenciais de CRM, como gerenciamento de contatos Microsoft Dynamics 365_ Fluxos de trabalho altamente adaptáveis usando o Power Automate para várias necessidades de negócios Integração avançada de IA via Azure AI para insights preditivos Ferramentas abrangentes de relatórios adaptadas a KPIs e objetivos de negócios específicos Aplicativo móvel rico em recursos que oferece rastreamento e relatórios de vendas Pipedrive Personalização moderada com foco nos estágios do pipeline de vendas Recursos básicos de IA para previsão de vendas e sugestões de atividades Relatórios visuais que destacam as métricas e o desempenho do pipeline Um aplicativo móvel intuitivo projetado para profissionais de vendas em trânsito Freshsales CRM Opções de personalização moderadas com recursos de automação para tarefas de vendas Insights baseados em IA para pontuação de leads com base em níveis de engajamento Relatórios e análises disponíveis, mas menos detalhados que os da concorrência O aplicativo móvel permite o gerenciamento e a comunicação de leads em qualquer lugar Recursos moderados de personalização adaptados ao gerenciamento de projetos e às funções de CRM Recursos limitados de IA focados em melhorar a experiência do usuário Painéis visuais que resumem as principais métricas relacionadas a projetos e atividades de vendas Aplicativo móvel eficiente permite o gerenciamento de contatos, projetos e tarefas

| Creatio CRM | Extensas opções de fluxo de trabalho sem código adaptadas às necessidades operacionais | Forte integração de IA para automação de processos e análise preditiva | Recursos aprofundados de relatórios com painéis personalizáveis para insights acionáveis | Aplicativo móvel rico em recursos que permite a colaboração e o gerenciamento do fluxo de trabalho

Comparação geral e abrangente de recursos de ferramentas de CRM

Preço

Entender a estrutura de preços é fundamental para selecionar um CRM que se alinhe ao seu orçamento. Aqui está um detalhamento das opções gratuitas, preços iniciais e planos de nível empresarial para cada plataforma.

Software de CRM Versão gratuita Preço inicial Plano de nível empresarial ClickUp Grátis para sempre US$ 7/mês por usuário Preços personalizados Salesforce CRM_ Grátis $25/mês por usuário (cobrado anualmente) $165/mês por usuário (cobrado anualmente) Zoho CRM Avaliação gratuita $20/mês por usuário $50/mês por usuário HubSpot CRM Grátis $15/mês por usuário (Sales Hub Starter) $150/mês por usuário (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 Não especificado $65/mês por usuário $105/mês por usuário Pipedrive_ Avaliação gratuita $24/mês por usuário $129/mês por usuário Freshsales CRM Grátis $11/mês por usuário $71/mês por usuário Insightly Não especificado $29/mês por usuário (cobrado anualmente) $99/mês por usuário SugarCRM Não especificado $19/mês por usuário (cobrado anualmente) $135/mês por usuário (cobrado anualmente) Creatio CRM Grátis $15/mês por usuário $85/mês por usuário

Comparação de preços e recursos abrangentes das ferramentas de CRM

Compatibilidade de integração

A capacidade de um CRM de se integrar perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente pode aumentar ou diminuir sua usabilidade. Verifique esta tabela para ver quais ferramentas oferecem suporte a integrações populares, como Google Workspace, Microsoft 365 e Slack.

Software de CRM Google Workspace Microsoft 365 Slack Mailchimp APIs ClickUp Sim Sim Sim Sim Sim Open API Salesforce Sim Sim Sim Sim Open API Zoho CRM Sim Sim Sim Sim Open API HubSpot CRM Sim Sim Sim Sim Sim Open API Microsoft Dynamics 365 Limitado Sim Sim Limitado Open API Pipedrive Sim Limitado Sim Sim Sim Open API CRM da Freshsales_ Sim Limitado Limitado Sim Open API Insightly Sim Limitada Limitada Limitada Open API SugarCRM Limitado Limitado Limitado Limitado Limitado Open API Creatio CRM Sim Limitada Limitada Limitada Open API Creatio CRM Sim Limitada Limitada Limitada Open API

Compatibilidade de integração Comparação abrangente de recursos de ferramentas de CRM

Escalabilidade e suporte

Seu CRM deve crescer com sua empresa. Esta seção descreve a escalabilidade da equipe, a flexibilidade da plataforma e o tipo de suporte ao cliente disponível para garantir que o seu CRM possa atender às suas necessidades em constante evolução.

Software de CRM Escalabilidade do tamanho da equipe Níveis de escalabilidade Disponibilidade de suporte ao cliente ClickUp Pequenas a grandes empresas Alta escalabilidade com opções personalizáveis Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat e e-mail Salesforce Pequenas empresas Salesforce Pequenas a grandes empresas Escalabilidade extremamente alta para qualquer tamanho Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana Zoho CRM Equipes pequenas e médias Alta escalabilidade com vários níveis Suporte durante a semana; opções premium disponíveis HubSpot CRM Equipes pequenas e médias Escalabilidade moderada; adequado para empresas em crescimento Suporte por e-mail e chat durante o horário comercial _Microsoft Dynamics 365 Empresas de médio a grande porte Escalabilidade muito alta para grandes organizações Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para planos corporativos Pipedrive Equipes pequenas e médias Boa escalabilidade para equipes de vendas Suporte por e-mail; disponibilidade limitada de chat Freshsales CRM Equipes pequenas a médias Escalabilidade moderada para equipes em crescimento Suporte por e-mail e chat durante o horário comercial Insightly Equipes pequenas a médias Escalabilidade moderada; melhor para startups e pequenas empresas Suporte por e-mail; disponibilidade limitada de chat SugarCRM Médias e grandes empresas Alta escalabilidade com opções de personalização Suporte durante a semana; opções premium disponíveis Creatio CRM Empresas de médio a grande porte Escalabilidade muito alta; projetado para equipes maiores Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, com amplos recursos

Escalabilidade e suporte Comparação abrangente de recursos de ferramentas de CRM

📖 Leia também: 10 melhores softwares de CRM para empresas de serviços Desdobramento detalhado das principais ferramentas de CRM

Cada CRM promete ajudá-lo a gerenciar relacionamentos e aumentar a produtividade, mas qual é o mais adequado às suas necessidades? Vamos comparar os softwares de CRM em detalhes e ver o que os diferencia.

1. ClickUp (melhor para CRM e gerenciamento de tarefas tudo em um)

O primeiro da lista é o ClickUp CRM o ClickUp CRM é uma solução versátil que aumenta a produtividade e centraliza o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Ela oferece ferramentas que rastreiam pipelines de vendas, automatizam fluxos de trabalho e gerenciam dados de clientes.

ClickUp Views

Analise os relacionamentos com os clientes em um piscar de olhos com o ClickUp Views Visualizações do ClickUp permite que você gerencie facilmente leads, pipelines de vendas, envolvimento do cliente e pedidos com mais de 10 exibições personalizáveis, como Lista, Quadro e Tabela. Essas opções flexíveis permitem rastrear contas e fluxos de trabalho de uma forma que atenda às necessidades da sua equipe.

ClickUp Dashboards

Obtenha insights em tempo real sobre o envolvimento do cliente com os ClickUp Dashboards Painéis do ClickUp simplificam o gerenciamento de clientes, oferecendo a você uma visão clara de todas as atividades dos clientes. Você pode personalizar os cartões para acompanhar as principais métricas, como interações, taxas de conversão e conclusão de tarefas.

Cada cartão é flexível, permitindo que você os redimensione e filtre para se concentrar nos dados mais importantes.

O ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar de várias assinaturas de outros serviços._

Brenna Keenan, Diretora de Marketing Digital

Modelo de CRM do ClickUp

A plataforma também oferece mais de 1.000 modelos pré-criados, como o Modelo de CRM do ClickUp . Essa estrutura serve como base para a criação de relacionamentos com clientes potenciais e clientes e é tudo o que você precisa para gerenciar seu pipeline de vendas.

Ela ajuda você a:

Qualificar leads para garantir que você esteja se concentrando nas oportunidades certas

Conquistar negócios ao simplificar seu processo de vendas

Organizar as informações de contato para facilitar o acesso e o gerenciamento.

Rastrear negócios e contas para ter uma visão completa do seu pipeline de vendas

ClickUp melhores recursos

Integrações: Integre-se a mais de 2.600 ferramentas, incluindo Google Drive, Outlook, Jira e muitas outras, com Integrações do ClickUp Funcionalidades de colaboração: Conecte-se e interaja com sua equipe e clientes em tempo real com Chat do ClickUp e Comentários do ClickUp Assign Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários podem ter uma curva de aprendizado acentuada com o grande número de recursos e opções de personalização

As opções de personalização podem ser muito difíceis para iniciantes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

🧠 Fato curioso: O termo gestão de relacionamento com o cliente foi cunhado em 1995 por Tom Siebel, Jagdish N. Seth e o Gartner Group, desencadeando a transformação da forma como as empresas interagem com os clientes.

2. Salesforce (melhor CRM para empresas)

via Força de vendas O Salesforce oferece uma plataforma abrangente para ajudar as empresas a criar relacionamentos mais sólidos com os clientes e impulsionar o crescimento das vendas. Ela se destaca por sua personalização e escalabilidade.

Você pode implementar seus recursos de CRM em seu fluxo de trabalho exclusivo por meio de aplicativos de clientes, processos automatizados e integrações de terceiros por meio do mercado AppExchange.

Melhores recursos do Salesforce

Organize seus dados em objetos, registros, campos, organizações e aplicativos em um formato semelhante a uma planilha

Automatize as interações com os clientes com o Einstein Bots, que lida com 60% das consultas, melhorando os tempos de resposta

Aproveite o CRM Analytics para obter previsões baseadas em IA e insights de perspectiva

Limitações do Salesforce

Não oferece opções de codificação por cores para organizar os leads

Os painéis não têm recursos de personalização e de relatórios avançados

Preços do Salesforce

**Gratuito

Starter Suite: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Pro Suite: $100/mês por usuário

$100/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

$165/mês por usuário Unlimited: $330/mês por usuário

$330/mês por usuário Einstein 1 sales: $500/mês por usuário

Classificações e avaliações do Salesforce

G2: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.700 avaliações)

Dica profissional: Desenvolva um processo de acompanhamento padronizado para cada estágio do cliente em seu CRM. Isso ajuda a garantir uma comunicação consistente e torna mais fácil para sua equipe priorizar as necessidades de cada conta.

3. Zoho CRM (melhor para empresas de pequeno e médio porte)

via Zoho CRM O Zoho CRM oferece uma ampla gama de recursos para ajudar as empresas a refinar o envolvimento do cliente e os processos de vendas. Sua interface simples oferece suporte à previsão de vendas, ao gerenciamento de pipeline e à análise, o que o torna uma opção prática para equipes de vendas remotas.

Além disso, a plataforma se integra a outros aplicativos Zoho e a ferramentas de terceiros, criando um ecossistema para dados de clientes, gerenciamento de vendas e comunicação.

Melhores recursos do Zoho CRM

Use o PathFinder para obter insights sobre as interações dos clientes com sua marca em vários canais e pontos de contato

Crie caminhos multifuncionais complexos e defina diferentes níveis de jornada do cliente com o Journey Builder

Acompanhe os clientes por e-mail, chamadas telefônicas, bate-papo, mídia social e muito mais com sua presença omnichannel

Limitações do Zoho CRM

Falta de recursos off-line

O processo de gerenciamento de leads pode ser frustrante para empresas B2B; ele exige que você mapeie o "sobrenome" de todos os leads, o que leva a soluções ineficientes

Preços do Zoho CRM

Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional: US$ 35/mês por usuário

US$ 35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $65/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho CRM

G2: 4,1/5 (2.600+ avaliações)

4,1/5 (2.600+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.800+ avaliações)

**Você sabia que a tecnologia de CRM está projetada para valer aproximadamente $128,97 bilhões até 2028 .

4. HubSpot CRM (melhor para integrações e interface amigável)

via Hubspot Criado com simplicidade e escalabilidade em mente, o HubSpot CRM é uma solução sólida que integra ferramentas de CRM, marketing e vendas em uma plataforma. Sua extensa biblioteca de recursos gratuitos, como rastreamento de e-mail, gerenciamento de conteúdo e ferramentas de bate-papo ao vivo, faz dele uma escolha popular para aprimorar Estratégias de CRM para equipes menores.

Você pode rastrear leads e automatizar o alcance enquanto analisa o desempenho da campanha.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Visualize todo o seu pipeline de vendas como um painel em tempo real

Use o Smart CRM alimentado por IA para unificar dados de clientes, equipes e pilhas de tecnologia para uma experiência de cliente escalável

Aproveite váriosComponentes de CRM como gerenciamento de negócios e tarefas com rastreamento de e-mail

Limitações do HubSpot CRM

Falta de opções para projetar e-mails, especialmente quando eles incluem multimídia

Recursos de relatório limitados; os usuários não podem acompanhar a jornada do cliente e entender os cronogramas de eventos de marketing em grande escala

Preços do HubSpot CRM

Grátis

Sales Hub Starter: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Sales Hub Professional: US$ 90/mês por usuário

US$ 90/mês por usuário Sales Hub Enterprise: $150/mês por usuário

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.200 avaliações)

5. Microsoft Dynamics 365 (melhor para soluções integradas de ERP e CRM)

via Microsoft Dynamics 365 O Microsoft Dynamics 365 é um plataforma de CRM baseada em nuvem que integra o planejamento de recursos empresariais (ERP). É uma boa opção para organizações que buscam otimizar o gerenciamento de clientes e as operações, como os processos financeiros e da cadeia de suprimentos.

Ele permite que você aproveite a infraestrutura de nuvem da Microsoft e se integre às ferramentas do ecossistema. Além disso, você pode visualizar dados dinamicamente, experimentando diferentes tipos de gráficos e campos diretamente nos painéis do Microsoft Dynamics 365.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Use o Microsoft Copilot para obter insights em tempo real baseados em IA para avaliar a resposta do cliente e personalizar as jornadas

Conecte e acesse dados de várias fontes para criar uma visão holística das operações comerciais

Limitações do Microsoft Dynamics 365

Foi projetado principalmente para usuários da Microsoft, o que o torna menos adaptável para equipes que usam ferramentas diversas

Oportunidades limitadas de colaboração, com lentidão relatada quando vários usuários editam o mesmo documento ou apresentação simultaneamente

Preços do Microsoft Dynamics 365

Profissional: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Enterprise: $105/mês por usuário

$105/mês por usuário Premium: $150/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

3,8/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.700 avaliações)

lembrete amigável: A adoção do CRM pode falhar se a sua equipe não souber como usá-lo. É melhor investir em integração e aprendizado contínuo, especialmente no início.

6. Pipedrive (melhor para gerenciamento de pipeline e otimização de vendas)

via Pipedrive O Pipedrive é uma plataforma de CRM voltada para vendas que enfatiza o gerenciamento de pipeline e o rastreamento de negócios. Seu layout visual facilita para as equipes verem onde os negócios estão no processo de vendas e identificar as oportunidades que precisam de atenção. Você também pode organizar seu fluxo de trabalho automatizando tarefas repetitivas, como a definição de lembretes ou a geração de e-mails de acompanhamento.

O recurso Insights ajuda a otimizar os fluxos de trabalho identificando padrões vencedores, enquanto suas ferramentas de definição de metas e previsão permitem uma melhor alocação de recursos e planejamento estratégico.

Melhores recursos do Pipedrive

Evite a perda de acompanhamentos com o LeadBooster, o Live Chat, o Chatbot e os prompts baseados em IA para se concentrar em seus leads

Obtenha relatórios de vendas em tempo real e entenda os meandros do seu funil de vendas com sugestões de IA, definição de metas, monitoramento de equipe e métricas avançadas de vendas

Limitações do Pipedrive

Os usuários não podem criar listas de produtos para corresponder aos leads apropriados, o que torna os dados desorganizados

Encontrar números de alto nível, como o número de novos clientes, requer uma configuração complexa de filtros e muitas vezes fornece respostas não confiáveis

Preços do Pipedrive

Essencial: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Avançado: $44/mês por usuário

$44/mês por usuário Profissional: $64/mês por usuário

$64/mês por usuário Power: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Enterprise: $129/mês por usuário

Classificações e análises do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,3/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Dica profissional: Configure pontos de coleta de feedback do cliente em seu CRM, como pesquisas automatizadas após o fechamento de tíquetes de suporte. Isso lhe dá insights valiosos sobre a satisfação do cliente e as áreas a serem melhoradas.

7. Freshsales CRM (melhor para insights e automação orientados por IA)

via Trabalhos frescos O Freshsales CRM concentra-se em fornecer ferramentas que simplificam o gerenciamento de leads e a comunicação.

O Contact Scoring System ajuda as equipes de vendas a priorizar os leads, enquanto os recursos integrados de suporte por e-mail e telefone facilitam a interação com os clientes diretamente da plataforma. Isso significa que você não precisa alternar entre várias ferramentas de comunicação internas e externas.

Melhores recursos do Freshsales CRM

Visualize as interações com os clientes, incluindo perfis sociais, engajamento no site, pontos de contato com o cliente e muito mais, em um só lugar

Use o Freddy, seu assistente de IA, para analisar e aprender com os dados históricos e as atividades dos clientes para obter insights

Obtenha insights acionáveis com suas ferramentas analíticas detalhadas, crie relatórios personalizados e programe-os para serem entregues em sua caixa de correio

Limitações do CRM da Freshsales

Falta de recursos avançados de automação, como operações aritméticas e comparações de campos relativos

O sistema de gerenciamento de tarefas não oferece uma visão geral para os gerentes acompanharem as tarefas dos membros da equipe

Preços do Freshsales CRM

Grátis

Growth: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: US$ 71/mês por usuário

Classificações e análises do Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

8. Insightly (melhor para análises e relatórios fáceis de ler)

via Insightly O Insightly combina ferramentas de relacionamento com o cliente com recursos de controle de projetos. Isso o torna uma boa opção para equipes que desejam gerenciar relacionamentos com clientes e tarefas associadas em uma única plataforma.

Além disso, ele ajuda a eliminar os silos, tornando os dados acessíveis a todas as partes interessadas relevantes.

Melhores recursos do Insightly

Conduza, atribua e encaminhe leads enquanto personaliza objetos, campos e estágios de gerenciamento de projetos

Crie um painel de suporte ao cliente conveniente com o Insightly Service, que oferece funcionalidades de gerenciamento de conhecimento, emissão de tíquetes e relatórios

Crie e acompanhe pipelines de vendas, capacitando equipes remotas com seu aplicativo móvel de CRM

Limitações do Insightly

Falta de opções de pesquisa avançada, o que gera confusão

A variedade de integrações pode ser insuficiente para empresas que usam ferramentas de nicho

Preços um pouco altos

Plus: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Profissional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Classificações e resenhas de insight

G2: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

4,2/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 600 avaliações)

🔍 Você sabia? Por aí 82% das organizações contam com sistemas de CRM para gerenciar relacionamentos com clientes e simplificar os relatórios de vendas. Essa adoção destaca a função essencial que o CRM desempenha para ajudar as empresas a monitorar o desempenho, prever vendas e tomar decisões baseadas em dados.

9. SugarCRM (melhor para soluções altamente personalizáveis)

via SugarCRM O SugarCRM é software de CRM personalizável que fornece uma visão detalhada das interações e dos dados do cliente. Ele oferece ferramentas robustas para automação de vendas, campanhas de marketing e suporte ao cliente, ajudando-o a gerenciar relacionamentos desde o contato inicial até o suporte pós-venda.

Melhores recursos do SugarCRM

Obtenha visibilidade das atividades, do histórico e dos registros dos clientes em uma única tela

Preveja o desempenho de vendas com previsão avançada, análise com reconhecimento de tempo e métricas em tempo real

Automatize o desempenho de vendas com fluxos de trabalho de arrastar e soltar e guias inteligentes

Limitações do SugarCRM

Falta de recursos avançados de relatórios, como a possibilidade de adicionar mais de uma série de dados aos gráficos

A linguagem de programação no backend é difícil de aprender, o que torna seu uso complexo para usuários não técnicos

Preços do SugarCRM

Essentials: US$ 19/mês para um mínimo de três usuários

US$ 19/mês para um mínimo de três usuários Standard: US$ 59/mês para um mínimo de 10 usuários

US$ 59/mês para um mínimo de 10 usuários Advanced: US$ 85/mês para um mínimo de 10 usuários

US$ 85/mês para um mínimo de 10 usuários Premier: $135/mês para um mínimo de 10 usuários

Classificações e avaliações do SugarCRM

G2: 3,8/5 (mais de 700 avaliações)

3,8/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 400 avaliações)

Dica profissional: Atualize regularmente os critérios de segmentação do seu CRM para se adaptar às mudanças no comportamento do cliente ou nas condições do mercado. Isso garante que sua segmentação permaneça eficaz e relevante à medida que as necessidades dos clientes evoluem.

10. Creatio CRM (melhor para automação de processos com pouco código e flexibilidade)

via CRM da Creatio O Creatio CRM é uma plataforma orientada por processos que enfatiza a automação da jornada do cliente de ponta a ponta e a personalização sem código. Ele combina ferramentas de vendas, marketing e serviços em um banco de dados compartilhado, permitindo que você gerencie cada estágio da jornada do cliente.

Ela o ajuda a projetar e automatizar fluxos de trabalho sem a necessidade de um amplo conhecimento técnico. Você também obtém uma visão de 360 graus do cliente com visibilidade dos perfis de clientes, histórico e insights orientados por IA.

Melhores recursos do Creatio CRM

Alinhe suas equipes de vendas, marketing e serviços com seu processo de cliente principal a cliente recorrente em um banco de dados de fonte única

Analise e acompanhe os pipelines de vendas por estágios, melhores representantes, taxa de ganhos/perdas e muito mais para identificar áreas de melhoria

Melhore o atendimento ao cliente, os tempos de resposta, as pontuações CSAT (customer satisfaction score), NPS (net promoter score) e CES (customer effort score)

Limitações do Creatio CRM

Não é possível carregar contatos de leads individuais do telefone ou do Outlook sem sincronização total

Preços do Creatio CRM

Vendas: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Growth: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Empresarial: $55/mês por usuário

$55/mês por usuário Ilimitado: $85/mês por usuário

Classificações e análises do Creatio CRM

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

previsão e insights de pipeline são as principais prioridades de CRM para as organizações atualmente, com 43% dos líderes enfatizam sua importância. Logo atrás, 41% priorizam os dados de intenção e a pontuação de leads para identificar e direcionar as oportunidades certas.

Crie fluxos de trabalho de CRM mais sólidos com o ClickUp

Todos os softwares abordados nesta comparação de CRM têm pontos fortes, desde a análise até o gerenciamento de leads e as ferramentas de envolvimento do cliente.

Se você ainda estiver confuso, aqui vai uma dica: escolha uma solução de CRM que atenda às suas necessidades atuais e acompanhe o crescimento da sua empresa. Ela deve se encaixar no fluxo de trabalho da sua equipe e se integrar aos seus processos existentes.

É nesse ponto que o ClickUp supera as outras ferramentas.

Projetado para equipes que desejam flexibilidade e controle, o ClickUp CRM se integra perfeitamente às suas poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos. Seja rastreando leads com ClickUp Dashboards ou gerenciando pipelines de vendas com Views, ele permite que você crie um sistema adaptado às metas da sua equipe. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅