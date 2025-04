Como fazer um diagrama de espinha de peixe para análise de causa raiz?

Você tem o plano de projeto perfeito - tudo mapeado para atingir seus marcos e alcançar suas metas. Mas, depois de concluir o projeto, você percebe que algumas tarefas ainda estão incompletas e que você não apresentou os resultados que esperava.

Às vezes, processos desatualizados ou sistemas ineficientes o atrasam. Outras vezes, pode ser a falta de treinamento ou de clareza entre a sua equipe que resulta no fracasso do projeto. Seja qual for a causa, encontrar e corrigir a raiz do problema é a primeira etapa para garantir que isso não ocorra novamente.

Um diagrama de espinha de peixe pode ser uma ótima maneira de mapear o problema e descobrir as possíveis causas. Ele o ajuda a desvendar a questão principal, identificar padrões e descobrir o que está acontecendo de errado.

Neste guia, discutiremos os diagramas espinha de peixe em detalhes e um processo passo a passo para criar um. Vamos lá!

O que é um diagrama espinha de peixe?

Um diagrama espinha de peixe é uma ferramenta de visualização, como qualquer outra modelo de fluxograma que ajuda as equipes a descobrir as questões subjacentes a qualquer problema comercial.

Também chamado de diagrama de Ishikawa, diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, o objetivo principal desse diagrama é mapear visualmente as causas e subcausas que levam a um problema ou questão específica.

Origem do diagrama espinha de peixe

Os diagramas espinha de peixe têm resolvido problemas de negócios desde a década de 1920. Eles se tornaram famosos em 1968 quando Kaoru Ishikawa, um professor de engenharia japonês, refinou e popularizou o conceito enquanto trabalhava no gerenciamento de qualidade nos Estaleiros Kawasaki.

Desde então, essa ferramenta simples, porém eficaz, tornou-se um recurso que vai além da correção de problemas. Atualmente, ela é amplamente utilizada para evitar desafios recorrentes, melhorar os processos existentes e desenvolver produtos de sucesso.

**Você sabia que a Mazda Motors, a icônica montadora japonesa, projetou o lendário carro esportivo Miata (MX5) usando diagramas de espinha de peixe. Sua equipe de engenharia utilizou esses diagramas para debater ideias criativas, identificar falhas nos modelos existentes e projetar um carro que emocionaria os entusiastas de todo o mundo.

O resultado? O Mazda MX-5 é um carro divertido de dirigir e fácil de carregar no bolso. Prova de que um pouco de solução estruturada de problemas pode levar a muita alegria na estrada.

Aplicações do Diagrama Espinha de Peixe

Os diagramas espinha de peixe são muito úteis de mais maneiras do que você pode imaginar. Resumindo-o ao básico, aqui estão três diagramas espinha de peixe simples exemplos de diagramas na vida real:

1. Gerenciamento de propriedades

No gerenciamento de propriedades, os diagramas espinha de peixe revelam o motivo do mau funcionamento dos equipamentos. Para ver melhor o problema subjacente, categorias como Pessoas, Processos, Ativos, Meio Ambiente, Materiais e Fornecedores começam a revelar padrões que permitem aos gerentes de instalações planejar melhor a manutenção.

2. Marketing

As equipes de marketing geralmente fazem um diagrama de Ishikawa para fazer um brainstorming de estratégias criativas ou analisar campanhas gns. Na verdade, categorias como Produto, Promoção, Pessoas, Canais de Marketing e Processos ajudam os profissionais de marketing a identificar pontos fracos, entender as preferências dos clientes e criar campanhas que realmente se conectem com seu público.

3. Gerenciamento da qualidade

Ninguém gosta de produtos com defeito! Um diagrama de causa e efeito ajuda as equipes de qualidade a se aprofundarem em questões como projeto, material, inspeção e processo. Isso revela o que está afetando a qualidade do produto para que as empresas possam realizar a causa raiz melhorar a satisfação do cliente e proteger sua reputação.

Você está curioso para saber como fazer um diagrama de espinha de peixe? Comece identificando o problema, fazendo um brainstorming das possíveis causas e classificando-as em categorias. É uma ferramenta simples, porém poderosa, que funciona em todos os setores!

Benefícios do uso de um diagrama espinha de peixe

Veja por que o uso de um diagrama de espinha de peixe pode ser um verdadeiro divisor de águas:

Identifica as causas-raiz com eficiência

Esse é o benefício mais imediato. Os diagramas espinha de peixe facilitam a identificação das causas-raiz. Eles são perfeitos para se aprofundar em qualquer problema e descobrir suas questões ocultas. O que é ótimo é que eles dividem tudo em partes para que você possa ver claramente o que está acontecendo!

Incentiva a colaboração da equipe

Os diagramas espinha de peixe têm tudo a ver com trabalho em equipe. Eles reúnem todos para fazer brainstorming, compartilhar ideias e resolver problemas. Isso ajuda a resolver o problema em questão, fortalece os laços da equipe e aumenta a motivação. Isso é que é ganhar!

Fornece uma estrutura visual clara

Esses diagramas oferecem uma maneira simples de organizar as várias causas de um problema. Sua estrutura limpa e linear (com ramificações) ajuda você a ver como os diferentes fatores estão conectados.

O formato visual fácil de entender facilita ainda mais a identificação de vínculos, relacionamentos e possíveis soluções.

Entendendo os elementos de um Diagrama Espinha de Peixe

Fazendo jus ao seu nome, os diagramas espinha de peixe se assemelham à forma de um peixe ou ao esqueleto de um peixe.

Vamos discutir como as diferentes partes denotam os problemas e as causas:

Cabeça: A cabeça do peixe (começando pelo lado direito) é onde você formula ou define a declaração do problema

A cabeça do peixe (começando pelo lado direito) é onde você formula ou define a declaração do problema Espinha dorsal ou coluna vertebral: A linha horizontal, ou espinha dorsal, que sai da cabeça funciona como uma forma de conectar todos os ossos (causas) à cabeça ou ao problema

A linha horizontal, ou espinha dorsal, que sai da cabeça funciona como uma forma de conectar todos os ossos (causas) à cabeça ou ao problema Ossos: Os ossos, ou as linhas que saem da espinha dorsal, indicam as principais categorias que podem estar causando o problema

Os ossos, ou as linhas que saem da espinha dorsal, indicam as principais categorias que podem estar causando o problema Ramos: Como componente final, as linhas ou ramos menores que saem dos ossos representam todos os fatores ou subcausas que contribuem para o problema

Dito isso, você encontrará todos esses elementos em diferentes formas de diagramas espinha de peixe. Vamos explorar sua aparência.

Tipos de diagramas espinha de peixe

Os diagramas espinha de peixe têm todas as formas e tamanhos, dependendo do tipo que você escolher. Vamos explorar alguns dos mais populares que você pode usar em seu projeto:

1. O diagrama espinha de peixe simples

O diagrama de espinha de peixe simples é a forma mais básica e não tem afinidades ou categorias de causas predefinidas. Portanto, você tem a liberdade de personalizar as categorias e os fatores que contribuem para o problema de acordo com seu setor.

2. A espinha de peixe 4S

O diagrama espinha de peixe 4S organiza as causas em quatro categorias comuns: Fornecedores, sistemas, ambiente e habilidades. Esse tipo é amplamente utilizado no setor de serviços.

3. A espinha de peixe 8P

O diagrama espinha de peixe 8P tem esse nome devido às suas oito categorias de causas: Procedimentos, Políticas, Local, Produto, Pessoas, Processos, Preço e Produção. Embora seja um dos favoritos no setor de serviços, você pode ajustá-lo para atender às suas próprias necessidades e ao seu setor.

4. The Man Machines Materials fishbone

Fugindo um pouco do padrão, este diagrama de espinha de peixe categoriza as causas em seis tipos: Homem, Materiais, Métodos, Máquina, Medidas e Ambiente. É uma opção para o setor de manufatura e, às vezes, até acrescenta duas categorias extras - Gerenciamento/Dinheiro e Manutenção - para maior flexibilidade.

Independentemente do diagrama espinha de peixe que você escolher, todos eles seguem um princípio: causa e efeito. A causa é a ação, e o efeito é o resultado. Simplesmente, cada ramo da categoria representa um fator que contribui para o resultado ou a declaração do problema.

Lembrete amigável: Ao escolher um tipo de diagrama espinha de peixe, combine-o primeiro com seu problema, não com seu setor. O 4S funciona muito bem para problemas de serviço, mas se você estiver analisando um problema de fabricação em uma empresa de serviços, o 6M (Homem, Máquina, etc.) pode ser mais adequado. As categorias são guias, não regras.

Um guia passo a passo para fazer um diagrama espinha-de-peixe

Aqui está um processo passo a passo sobre como fazer um diagrama espinha de peixe:

Etapa 1: Definir o problema

Antes de mais nada, descubra o principal problema que está tentando resolver. Reúna a sua equipe de diferentes áreas (vendas, marketing, suporte, produto) e discuta o problema. Certifique-se de que todos concordem com uma declaração de problema clara e específica.

Por exemplo, "A taxa de rotatividade de clientes aumentou 25% no terceiro trimestre de 2024." Escreva esse problema na "cabeça" do peixe (no lado esquerdo do diagrama). Você também pode anotar o que pretende alcançar com essa análise para manter todos alinhados!

Etapa 2: identificar as principais categorias de causas

Na segunda etapa, trabalhe com a sua equipe para identificar pelo menos quatro categorias amplas que possam estar causando o problema. Pense grande - o que poderia estar influenciando o problema?

Pense em pelo menos quatro fatores que influenciam seu problema. Veja se uma mudança em uma dessas causas pode lhe dar um efeito diferente para explorar.

Kaoru Ishikawa

Isso definirá as direções para que você identifique as subcausas dentro de cada categoria na etapa subsequente.

Voltando ao exemplo anterior, aqui estão algumas áreas a serem consideradas para resolver o problema da rotatividade de clientes:

Preço e sistema de assinatura

Promoção ou marketing

Pessoas (também conhecidas como sua equipe)

Software

Processo

Nesse caso, o atendimento ao cliente, o processo de integração, a qualidade do produto ou a estrutura de preços podem ser os culpados pelo aumento na taxa de rotatividade.

Você pode adicionar ou ajustar ainda mais essas categorias, dependendo do seu problema. Mas apenas uma observação: tente mantê-las abaixo de 10 para obter um diagrama mais direto.

Hack rápido: Você também pode usar Mapeamento de dependências nesse estágio. Por exemplo, um processo de integração confuso pode tornar o produto difícil de usar, o que afeta o atendimento ao cliente. Ao mapear essas dependências, você pode identificar onde a correção de uma coisa pode resolver vários problemas.

Etapa 3: Faça um brainstorming das possíveis causas dentro de cada categoria

É aqui que você leva sua sessão de brainstorming para o próximo nível. Para cada categoria, liste todas as possíveis causas que contribuem para o problema. Incentive a sua equipe a compartilhar todas as ideias, por menores que sejam.

Por exemplo, se "Processo" (da última etapa) for uma categoria, algumas subcausas podem ser:

O processo de integração é confuso

Os tempos de resposta são muito lentos

A qualidade do produto não está atendendo às expectativas

Continue perguntando 'por que?' para cada causa até que você tenha todos os detalhes. Quanto mais você explorar, melhor!

Etapa 4: analisar e priorizar as causas

Com seu diagrama completo, é hora de se concentrar nos padrões. Procure as causas principais que aparecem repetidamente ou categorias com várias subcausas. Essas são suas principais prioridades.

Por exemplo, se "Preço" aparecer como um fator em várias categorias, vale a pena investigar. Trabalhe com sua equipe para identificar o que precisa de atenção primeiro e comece a resolver a partir daí.

Etapa 5: tomar medidas com base nas descobertas

Crie um plano claro, passo a passo, para lidar com as principais causas que você identificou.

Comece a agir imediatamente e mantenha-se flexível. Se uma categoria não levar a uma solução sólida, redirecione seu foco para outras áreas. O segredo é continuar avançando, aprendendo e refinando à medida que avança - progresso em vez de perfeição!

Dicas para criar um Diagrama Espinha de Peixe eficaz

Embora os diagramas espinha de peixe sejam muito fáceis de criar e analisar, aqui estão algumas dicas que você pode anotar para criar um diagrama espinha de peixe eficaz:

Dica nº 1: Colabore com os membros da equipe

Envolva todos desde o início! Traga as partes interessadas para a discussão desde o início e continue colaborando durante todo o processo. Para coroar tudo isso, incentive a opinião sobre as causas sem julgamentos - trata-se de um brainstorming, não de um debate.

Dica nº 2: Mantenha o diagrama simples e focado

Levando tudo em consideração, concentre-se na simplicidade. Adicione somente categorias e causas relevantes que agreguem valor ao processo de solução de problemas. Deixe de lado os detalhes e certifique-se de que o diagrama seja de fácil compreensão para todos.

Dica nº 3: use ferramentas de software para diagramas digitais

Por que se esforçar com papel e caneta para criar diagramas de espinha de peixe? Há uma infinidade de ferramentas digitais no mercado que você pode usar para decidir qual é a melhor de todas. Melhor ainda, experimente os quadros brancos para fazer um diagrama de espinha de peixe ou opte por um fabricante de diagramas de espinha de peixe para evitar completamente o incômodo. Vamos ver como.

Como fazer um diagrama espinha de peixe com o ClickUp?

Claro, você pode tentar usar o modelos de diagrama espinha de peixe no Excel ou no Microsoft Word (afinal, eles são gratuitos). Mas vamos encarar os fatos: eles podem consumir muito tempo, ser difíceis de personalizar e podem causar problemas frustrantes de formatação. Isso não é exatamente o ideal quando se está tentando se concentrar na solução de problemas, certo?

O que você precisa é de um criador de diagramas espinha de peixe (ou um modelo) que seja limpo, flexível e pronto para lidar com qualquer nível de complexidade. Você quer algo que tenha uma ótima aparência, funcione em vários dispositivos e permita que você e sua equipe colaborem sem problemas.

Isso é o que ClickUp traz para a mesa. É uma ferramenta poderosa de gerenciamento de projetos e tudo relacionado ao trabalho. Com ferramentas como automação, integrações e até mesmo IA, ela foi projetada para otimizar seu fluxo de trabalho.

Embora não seja inerentemente um criador de diagramas espinha de peixe, o ClickUp pode fazer análises de causa raiz com seu rico conjunto de recursos. Pronto para explorar a magia do ClickUp?

Mapas mentais do ClickUp

Pegue o Mapas mentais do ClickUp Eles facilitam o mapeamento de seus diagramas de espinha de peixe para análise de causa raiz.

Comece anotando a declaração de seu problema, explore as categorias passo a passo e até mesmo consulte exemplos de mapas mentais se você for novato no assunto. Além disso, você pode convidar sua equipe para participar, colaborar e resolver o caso juntos!

Mapeie as categorias e causas de um diagrama de espinha de peixe usando o ClickUp Mind Maps

Quando seu diagrama estiver pronto, use o recurso Re-Layout para arrastar e soltar e reorganizar as causas. Isso permite limpar brainstorms bagunçados em uma estrutura espinha de peixe bem organizada e determinar quais causas precisam de sua atenção primeiro.

Reorganize as causas e transforme brainstorms bagunçados em um diagrama de espinha de peixe organizado usando o recurso Re-Layout

Além disso, o Mind Maps oferece dois modos para total flexibilidade:

Modo em branco : Um espaço de forma livre para fazer brainstorming e criar diagramas de espinha de peixe personalizados

: Um espaço de forma livre para fazer brainstorming e criar diagramas de espinha de peixe personalizados Modo Tarefa: Converta causas em tarefas acionáveis para investigação ou resolução adicionais

E se começar do zero não é a sua praia, por que não usar modelos de diagrama espinha de peixe ?

Modelo de diagrama espinha de peixe do ClickUp

Para melhorar a oferta, Modelo de diagrama espinha de peixe do ClickUp está aqui para ajudá-lo a começar rapidamente.

Basta inscrever-se gratuitamente, adicionar o modelo ao seu espaço de trabalho e pronto! Indique o problema, faça um brainstorming das causas e personalize o modelo de acordo com suas necessidades.

Modelo de Diagrama Espinha de Peixe do ClickUp

Aqui estão seus principais recursos 👇

Status personalizados: Transforme causas em tarefas acionáveis com status como "Aberto" e "Concluído" para acompanhar o progresso com facilidade

Transforme causas em tarefas acionáveis com status como "Aberto" e "Concluído" para acompanhar o progresso com facilidade Campos personalizados: Adicione categorias e detalhes às suas tarefas, tornando muito simples identificar padrões e conexões em um piscar de olhos

Adicione categorias e detalhes às suas tarefas, tornando muito simples identificar padrões e conexões em um piscar de olhos Visualizações personalizadas: Alterne entre as visualizações "Whiteboard" e "Start Here" para obter uma visão completa do seu diagrama de espinha de peixe e do problema que ele está resolvendo

Alterne entre as visualizações "Whiteboard" e "Start Here" para obter uma visão completa do seu diagrama de espinha de peixe e do problema que ele está resolvendo Ferramentas de gerenciamento de projetos: Eleve o nível do seu processo com recursos práticos como tags, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade para manter tudo sob controle

Depois de identificar as causas principais, converta instantaneamente esses insights em Tarefas do ClickUp . Atribua-as aos membros da equipe, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso - tudo no ClickUp. É a maneira mais fácil de passar de "solução de problemas" para "problema resolvido"!

Benefícios do uso do ClickUp para diagramação e visualização

Criar diagramas de espinha de peixe ficou muito mais fácil e divertido com o ClickUp!

Vamos dar uma olhada em algumas das muitas vantagens de usar o ClickUp para criar um diagrama espinha de peixe:

Colaboração em tempo real: Com o compartilhamento do quadro branco e atualizações instantâneas, todos ficam por dentro de tudo. Sem e-mails de ida e volta, sem falhas de comunicação, apenas trabalho em equipe tranquilo

Com o compartilhamento do quadro branco e atualizações instantâneas, todos ficam por dentro de tudo. Sem e-mails de ida e volta, sem falhas de comunicação, apenas trabalho em equipe tranquilo Personalização: Ajuste os layouts, as cores e faça com que ele se destaque visualmente - tudo com um clique. Além disso, um diagrama claro e atraente facilita a compreensão e o uso por todos

Ajuste os layouts, as cores e faça com que ele se destaque visualmente - tudo com um clique. Além disso, um diagrama claro e atraente facilita a compreensão e o uso por todos Automações: Automação do ClickUp é um grande salvador. Por exemplo, configure fluxos de trabalho automatizados que são acionados quando uma tarefa relacionada a um elemento do diagrama (como uma causa raiz) é concluída, passando-a automaticamente para a próxima etapa ou notificando os membros relevantes da equipe Leia mais: 10 modelos gratuitos de diagramas de raias e mapas de processos ## Melhores práticas para a criação de diagramas espinha de peixe

Aqui estão algumas dicas para tornar seus diagramas espinha de peixe ainda melhores:

Tente a técnica de votação múltipla: Depois de mapear todas as causas, peça à sua equipe que vote nas três mais importantes de cada categoria. Conte os votos, e as causas com mais votos são as que você deve abordar primeiro

Depois de mapear todas as causas, peça à sua equipe que vote nas três mais importantes de cada categoria. Conte os votos, e as causas com mais votos são as que você deve abordar primeiro Misture outras metodologias: Para problemas mais complexos, combine seu diagrama de espinha de peixe com ferramentas como Seis Sigma . Isso o ajudará a se aprofundar nos problemas, a projetar fluxos de trabalho mais inteligentes e a implementar mudanças que se mantenham

Erros comuns a serem evitados ao criar diagramas de espinha de peixe

Embora os diagramas espinha de peixe sejam ótimos para resolver problemas, é melhor estar ciente dos erros comuns que podem surgir. Vamos dar uma olhada:

1. Falta de clareza sobre o problema

Se você não tiver clareza sobre o problema, será difícil defini-lo em seu diagrama de espinha de peixe. Uma declaração vaga do problema leva a uma confusão inimaginável no futuro. Isso significa que você pode não obter os resultados que deseja!

Solução: Use a abordagem SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) para definir o enunciado do problema. Certifique-se de envolver as principais partes interessadas desde o início para obter insights valiosos.

2. Preconceito, suposições e conclusões precipitadas

Preconceitos e suposições podem bagunçar seriamente sua análise. Seja por opiniões pessoais ou por falta de dados, tirar conclusões precipitadas pode ignorar causas cruciais e atrapalhar o processo.

Solução: Reserve um tempo para reunir informações de diferentes especialistas, revisar dados e analisar várias perspectivas. Ao criar diagramas de espinha de peixe, considere todas as possíveis causas e evite tirar conclusões precipitadas sem evidências suficientes.

3. Complexidade e desordem

Quando estiver lidando com problemas complexos, seu diagrama de espinha de peixe pode rapidamente ficar superlotado com causas e subcausas, dificultando a visualização dos relacionamentos ou a priorização deles.

Solução: Use modelos de diagrama de espinha de peixe para organizar suas causas em categorias e subcategorias principais. Priorize as causas mais relevantes usando fatores como gravidade, frequência e viabilidade.

4. Confundir sintomas com causas básicas

É fácil confundir "sintomas" com causas-raiz em sua análise do diagrama espinha de peixe. Na verdade, abordar os sintomas não resolverá os problemas comerciais subjacentes a longo prazo.

Solução: Use o método dos "5 porquês e examinar minuciosamente as causas fundamentais ou essenciais.

Incremente sua análise do diagrama espinha-de-peixe com o ClickUp

Embora as correções rápidas possam parecer uma solução fácil, muitas vezes elas fazem com que os mesmos problemas apareçam novamente (um sério problema de produtividade).

É nesse ponto que você precisaria de diagramas espinha de peixe para resolver esses problemas definitivamente.

E quando se trata de criar o diagrama espinha de peixe perfeito, o ClickUp é o nome do jogo! É uma plataforma de gerenciamento de projetos completa que simplifica a colaboração e a visualização em todas as etapas do seu trabalho.

Oferecer ClickUp uma tentativa gratuita e leve seu jogo de diagrama de espinha de peixe para o próximo nível!