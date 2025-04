Tipos de cultura corporativa e exemplos para líderes

Quando você pensa em cultura corporativa, o que lhe vem à mente? É a vibração descontraída dos pufes e dos horários flexíveis ou o mundo dos ternos e dos cotovelos afiados das salas de reuniões dos arranha-céus?

A cultura corporativa é mais do que uma frase da moda - é a força motriz que influencia o funcionamento de uma empresa. Ela define como as equipes fazem as coisas, como as pessoas trabalham juntas e como elas se sentem em relação ao seu trabalho.

Seja liderando uma startup em rápida evolução ou uma empresa bem estabelecida, sua cultura moldará tudo, desde a produtividade até a felicidade dos funcionários.

Portanto, vamos explorar os tipos de cultura corporativa com exemplos do mundo real para ajudá-lo a liderar com propósito e fazer do seu local de trabalho algo do qual as pessoas queiram fazer parte.

Tipos comuns de cultura no local de trabalho Harvard Business Review define a cultura organizacional como um sistema de suposições, valores e crenças compartilhados que influenciam o comportamento e definem quais metas valem a pena ser perseguidas. Em poucas palavras, é a forma como a liderança molda o ambiente de trabalho e defende a ética profissional.

Uma cultura forte aumenta a satisfação dos funcionários, a produtividade e o desempenho dos negócios. Não existe um modelo único para todos - a cultura corporativa existe em oito tipos distintos, cada um com seu próprio impacto no local de trabalho.

1. Cultura de adhocracia

A cultura da adhocracia tem tudo a ver com inovação e assunção de riscos. Os líderes incentivam os funcionários a pensar com ousadia, experimentar e ultrapassar os limites sem medo de fracassar. Você também pode se referir a ela como uma "cultura de criação", focada na construção de algo significativo e impactante.

Nesses ambientes, os funcionários têm a liberdade de explorar novas ideias e a liderança não apenas as apóia, mas as impulsiona ativamente.

**Características da cultura da adhocracia

incentiva os funcionários a serem criativos e inovadores

concentra-se em assumir riscos calculados

valoriza todas as vozes, ideias e contribuições

Mais adequado para: Empresas que operam em mercados em rápida evolução e altamente competitivos, como startups de tecnologia

2. Cultura de clã

A cultura de clã se concentra na construção de relacionamentos sólidos e no trabalho em equipe. A força de trabalho é como um grupo unido com valores e objetivos compartilhados e uma grande ênfase na colaboração e na igualdade.

Essa cultura é comum em empresas familiares, onde a hierarquia fica em segundo plano e todos são tratados como parte de uma família solidária. Não há divisão de funções, apenas uma missão compartilhada para impressionar os clientes e fazer a empresa crescer.

**Características da cultura de clã

promove o envolvimento dos funcionários por meio de orientação

vê os gerentes como mentores e conselheiros

incentiva a colaboração e valoriza o feedback dos funcionários

Mais adequado para: Empresas de pequeno porte ou familiares

3. Cultura focada no cliente

Uma cultura focada no cliente é essencial para marcas de varejo e comércio eletrônico, onde a experiência do cliente é a principal prioridade. Os gerentes capacitam os funcionários a tomar decisões que deixem os clientes satisfeitos.

O resultado? Os funcionários buscam continuamente maneiras de aprimorar a experiência do cliente, gerando maior fidelidade do cliente, melhor envolvimento e sucesso comercial de longo prazo.

**Características da cultura focada no cliente

prioriza uma mentalidade centrada no cliente

incentiva os funcionários a terem um forte senso de empatia

valoriza o feedback do cliente e age de acordo com ele prontamente

Mais adequado para: Empresas diretas ao cliente que buscam aumentar as taxas de retenção de clientes

4. Cultura de hierarquia

A cultura da hierarquia tem tudo a ver com estrutura. Nesse tipo de organização, cada funcionário tem uma função clara, responsabilidades definidas e um lugar específico na cadeia de comando.

É comum encontrar essa cultura em órgãos governamentais, grandes corporações, instituições financeiras e organizações de saúde. Os funcionários sabem exatamente o que se espera deles e a quem se reportam. Embora a cultura da hierarquia possa parecer rígida, ela é excelente para gerenciar riscos, fornecer resultados consistentes e aumentar a eficiência operacional.

**Características da cultura hierárquica

concentra-se na criação de um ambiente de trabalho estável e confiável

tem processos, funções e responsabilidades claramente definidos

proporciona um forte senso de segurança aos funcionários

Mais adequado para: Organizações de alto risco, como instituições de saúde, financeiras e governamentais

5. Cultura orientada para o mercado

Em uma cultura voltada para o mercado, o foco é claro: lucratividade financeira. Essas empresas prosperam com o cumprimento das metas de vendas e das cotas.

Os funcionários que se destacam sob pressão e prosperam em ambientes competitivos são mais adequados para a cultura de mercado, pois os líderes da empresa estabelecem altas expectativas e o ritmo de trabalho é rápido e intenso.

**Características de uma cultura voltada para o mercado

prioriza o sucesso financeiro e a lucratividade

opera em um fluxo de trabalho orientado para resultados, do planejamento às operações

aumenta a motivação por meio de recompensas para funcionários de alto desempenho

Mais adequado para: Setores que geram receita, como seguros e imóveis

6. Cultura orientada por objetivos

Como o nome sugere, uma cultura orientada por propósitos se concentra em uma missão compartilhada. Nesse ambiente, os funcionários, os líderes e as partes interessadas são unidos por valores fortes que se concentram em causar um impacto positivo na comunidade.

**Características da cultura orientada por objetivos

prioriza a construção da comunidade em detrimento da obtenção de lucros

alinha práticas de negócios com valores e metas organizacionais

instila a responsabilidade social por meio de várias iniciativas

Mais adequado para: Empresas comprometidas em causar um impacto real nas pessoas, na sociedade e no planeta

7. Cultura inovadora

Uma cultura inovadora prospera com a criatividade e a exploração constantes. Nesse ambiente, os funcionários são motivados a criar novos produtos e desenvolver novas soluções aprimorando as tecnologias existentes.

Nessa cultura, os funcionários são estimulados pela experimentação e impulsionados a ultrapassar os limites do que é possível.

**Características da cultura inovadora

incentiva os funcionários a trazer soluções criativas e inovadoras para a mesa

cria uma mentalidade de crescimento com foco na melhoria contínua

promove a comunicação aberta em que os funcionários podem compartilhar ideias livremente

Mais adequado para: Setores que testemunham rápidos avanços tecnológicos, como manufatura e tecnologia da informação (TI)

8. Cultura criativa

Assim como uma cultura inovadora, uma cultura criativa dá vida a ideias exclusivas. Nesse ambiente, os funcionários têm a liberdade de expressar sua criatividade e desenvolver algo que repercuta nos clientes.

A cultura criativa prospera em escritórios de design, empresas de design de interiores e estúdios de design de moda, onde o foco está no pensamento imaginativo.

**Características da cultura criativa

reúne pessoas com diversas formações e experiências

foco na inovação e na solução criativa de problemas

oferece um ambiente de trabalho flexível para cultivar a motivação e o engajamento

Mais adequado para: Empresas de arquitetura e design criativo

Exemplos de culturas de grandes empresas

Agora que você já conhece os diferentes tipos de culturas organizacionais, vamos dar uma olhada em algumas empresas com reputação de culturas corporativas louváveis.

1. Google

Uma ótima

exemplo de cultura empresarial

aqui está o Google, onde a inovação prospera. Sua iniciativa de "20% de tempo", que permitia que os funcionários dedicassem 20% de sua semana a projetos apaixonantes, deu origem a inovações incríveis, como o Gmail.

Durante anos, a cultura do Google inspirou os benefícios para os funcionários e as estratégias de engajamento desenvolvidas por muitas startups em todo o mundo.

A cultura é tão importante para a empresa que as avaliações de contratação incluem a verificação se o candidato demonstra "Googleyness" suficiente Qualidades como positividade, conforto com a ambiguidade e humildade intelectual são altamente valorizadas na cultura do Google.

2. Capital One

Na Capital One, o foco é o cliente e, ao mesmo tempo, o crescimento e o aprendizado como equipe. A empresa tem uma mistura de cultura orientada para o mercado (focada em resultados) e espírito de equipe. Os funcionários têm liberdade para moldar as experiências dos clientes e tornar os serviços financeiros mais acessíveis.

E a melhor parte? Eles investem no crescimento dos funcionários com toneladas de treinamento e suporte para que todos possam dar o melhor de si!

3. Adobe

A Adobe é o exemplo perfeito de uma cultura criativa em que pensar fora da caixa não é apenas incentivado; é esperado. Os funcionários têm liberdade para explorar novas ideias, testar novos conceitos e sonhar alto.

A cultura também prospera com a inclusão, de modo que a voz de todos é ouvida. É um local de trabalho que celebra a criatividade e a inovação em todos os projetos, do design à tecnologia.

4. Patagônia

A Patagonia tem tudo a ver com equilíbrio e retribuição. Eles oferecem arranjos de trabalho flexíveis para garantir que os funcionários tenham um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

A empresa também está profundamente comprometida com o ativismo ambiental, com um forte foco na sustentabilidade. Se você se preocupa com o planeta e quer uma empresa que apoie o bem-estar pessoal, a cultura da Patagonia é difícil de ser superada.

5. CIBC

A CIBC se concentra na criação de fortes vínculos entre os funcionários e a liderança, e é por isso que eles dominam a cultura do clã. A empresa está comprometida com o desenvolvimento dos funcionários e com o fornecimento de serviços de primeira linha aos clientes.

É um ambiente de apoio e inclusão em que os funcionários crescem juntos, trabalhando em prol de uma meta compartilhada de oferecer a melhor experiência ao cliente.

6. ClickUp

A ClickUp é a empresa dos sonhos para aqueles que querem trabalhar em uma organização orientada por valores, com muita liberdade e colaboração. A cultura prospera com inovação constante, comunicação aberta e uma mentalidade de equipe em primeiro lugar.

Os líderes da ClickUp incentivam o feedback e querem que todos sintam que pertencem à equipe. É um exemplo perfeito de como a colaboração pode prosperar, não importa de onde você trabalhe.

Crescer 1% todos os dias é um dos principais valores que tornam o ClickUp diferente. Adoro o fato de aplicarmos esse pensamento tanto ao nosso produto quanto ao nosso pessoal, pois isso nos incentiva a experimentar, dar pequenos passos e aprender uns com os outros. É uma alegria colaborar com tantas pessoas talentosas que estão empenhadas em trazer à tona o melhor de cada um enquanto buscamos o objetivo de tornar o mundo mais produtivo.

Brian Shen, ex-líder de produto da ClickUp

você sabia que: O ClickUp é uma das empresas mais inovadoras da Fast Company 2024

Leia mais:

Criando uma forte ética de trabalho

Criando a cultura exclusiva de sua empresa

Criar uma cultura empresarial sólida significa encontrar o ajuste certo para os valores, as metas e a dinâmica da equipe da sua organização. Não se trata apenas do que está no papel - trata-se do que faz com que seus funcionários se sintam motivados, engajados e conectados.

Se você está

moldando a cultura de sua empresa

pela primeira vez ou evoluindo o que você já tem, aqui estão algumas etapas que o ajudarão:

Identificar a melhor cultura para sua organização

Antes de começar a moldar a cultura de sua empresa, aqui está a chave: a cultura não é apenas um "bom ter" - é a personalidade de sua organização. E, assim como qualquer personalidade, ela precisa estar alinhada com quem você é e com o que você defende.

Pronto para descobrir a sua? Vamos detalhá-la.

comece com seus valores essenciais

Pense no que realmente importa para sua organização. Esses valores moldarão a cultura de sua organização e orientarão a maneira como você faz as coisas.

converse com a sua equipe

Seus funcionários sabem o que os ajuda a prosperar. Eles preferem colaboração ou independência? A opinião deles garante que a

cultura da equipe

alinha-se com suas necessidades.

Olhe para o seu setor

Setores diferentes exigem vibrações diferentes. Uma cultura inovadora e de ritmo acelerado funciona para muitas empresas de tecnologia e startups, mas uma abordagem mais estruturada pode ser melhor para escritórios de advocacia ou instituições financeiras.

pense em seus objetivos

Como é o sucesso para você? Se o seu objetivo é o crescimento rápido, uma cultura competitiva e voltada para resultados pode ser fundamental. Mas se a estabilidade for sua prioridade, talvez você se encaixe melhor em uma cultura equilibrada e estável.

Considere seu estilo de liderança

Seus líderes definem o tom da cultura. Eles se preocupam em capacitar a equipe ou em manter o controle? A abordagem deles moldará a forma como sua cultura ganha vida e como ela

afeta o moral da equipe

.

Saiba mais:

100 exemplos de valores essenciais da equipe para ajudá-lo a criar uma cultura forte na empresa

Implementar e nutrir a cultura escolhida

A criação de uma cultura empresarial não se limita à escolha de uma cultura - é um processo contínuo que exige intenção e ação. Veja a seguir como fazer isso funcionar:

✅ Liderar pelo exemplo

A cultura começa no topo. Os líderes devem dar o exemplo dos comportamentos e valores que desejam ver. Os funcionários seguem o que experimentam, não apenas o que lhes é dito.

priorize a criação de um espaço de trabalho inclusivo

Promover uma cultura inclusiva

incentivando perspectivas diversas, criando espaços seguros para o diálogo aberto e garantindo que todos os funcionários se sintam vistos, ouvidos e valorizados.

Criar rituais que reforcem a cultura

Seja comemorando vitórias com gritos ou programando sextas-feiras de brainstorming, práticas consistentes ajudam a incorporar a cultura no trabalho diário.

reconhecer e recompensar o comportamento correto

Quando os funcionários incorporam sua cultura - seja colaboração, inovação ou excelente atendimento ao cliente - reconheça isso. O reconhecimento aumenta o moral e reforça essas ações.

forneça suporte e treinamento contínuos

Invista em workshops ou recursos que ajudem os funcionários a entender e viver a cultura.

seja adaptável A cultura não é estática. À medida que sua empresa evolui, ajuste as práticas para garantir que elas ainda estejam alinhadas com as metas e os valores da empresa.

Leia mais:

Exemplos de estratégias de RH para capacitar seus funcionários

Papel da liderança no cultivo da cultura do local de trabalho

Os líderes definem o tom, lideram pelo exemplo e influenciam a forma como os funcionários interagem, colaboram e atuam. Mas a questão é a seguinte: a liderança pode se tornar uma tarefa árdua. Há muito o que fazer - tarefas, dinâmica de equipe, prazos e comunicação.

É aí que ferramentas como

ClickUp

ajude os líderes a gerenciar o estresse, delegar com eficiência e criar uma cultura empresarial positiva.

Delegue com eficiência com o ClickUp Dashboards e o Workload View

A liderança eficaz exige equilíbrio. Os líderes precisam gerenciar várias tarefas e, ao mesmo tempo, garantir que as cargas de trabalho de suas equipes sejam administráveis. Mas sem a supervisão adequada, eles podem ignorar detalhes importantes.

Visualização da carga de trabalho do ClickUp

mostra a carga de trabalho de cada membro da equipe. Isso lhe dá uma visão clara e em tempo real de quais membros da equipe estão com as mãos ocupadas e quem pode assumir trabalhos adicionais.

Veja quem está à frente ou atrás e realoque recursos sem esforço, arrastando e soltando tarefas com o ClickUp's Workload View

O gráfico visual ajuda os gerentes de projeto a reatribuir tarefas para equilibrar a carga de trabalho, garantindo que ninguém fique sobrecarregado e que o projeto permaneça no caminho certo.

Melhore a comunicação da equipe com o ClickUp Chat

A comunicação clara é crucial para o sucesso de qualquer projeto. Entretanto, em muitas equipes, a comunicação pode se tornar confusa por meio de e-mails intermináveis, mensagens perdidas e bate-papos dispersos. Isso geralmente gera confusão e atrasos.

Uma maneira mais eficiente de se comunicar é usar uma plataforma centralizada como a

Bate-papo do ClickUp

que simplifica a comunicação ao reunir todas as conversas em um só lugar.

Mantenha sua comunicação estável com equipes de diferentes departamentos usando o ClickUp Chat

Você pode mencionar os membros da equipe diretamente nas tarefas para fazer perguntas, compartilhar arquivos para feedback ou fornecer atualizações, tudo na mesma plataforma. Isso ajuda a organizar suas conversas para que você não perca nenhum detalhe importante.

Exemplo: Em vez de verificar vários tópicos de e-mail e aplicativos de bate-papo, os membros da equipe podem usar o ClickUp Chat para enviar mensagens diretamente nas tarefas ou projetos. Isso mantém toda a comunicação vinculada a um trabalho específico, facilitando o acompanhamento das discussões, o compartilhamento de atualizações e a resolução de problemas.

Aproveite o ClickUp para desenvolver a cultura

Criar uma cultura forte no local de trabalho pode levar tempo e esforço. Requer comunicação clara, transparência e feedback regular. A comunicação dispersa em várias plataformas pode levar ao desinteresse e à falta de alinhamento entre a liderança e os funcionários.

No entanto, o ClickUp oferece um conjunto de ferramentas que podem simplificar o processo, ajudando os líderes a desenvolver políticas da empresa, capturar iniciativas culturais e melhorar continuamente o ambiente de trabalho.

Desenvolva políticas da empresa com o ClickUp Docs

O processo de criação e compartilhamento de políticas da empresa muitas vezes pode ser desorganizado, com várias versões flutuando e dificuldade de rastrear o feedback.

Documentos do ClickUp

permite que as equipes de liderança desenvolvam, armazenem e refinem políticas em um só lugar.

Colabore com os membros da equipe em tempo real e elabore documentos cruciais, como políticas da empresa, com o ClickUp Docs

Em vez de usar e-mails ou unidades compartilhadas, onde os documentos se perdem, as equipes podem colaborar em tempo real, facilitando a garantia de que todos estejam na mesma página.

Exemplo: Uma empresa deseja implementar uma nova política de trabalho remoto. Usando o ClickUp Docs, as equipes de RH e de liderança podem trabalhar juntas para criar a política, adicionando diretamente o feedback dos funcionários ao documento. Dessa forma, não há necessidade de se preocupar com o rastreamento de diferentes versões ou e-mails.

Capture iniciativas culturais com o ClickUp Whiteboards

As iniciativas culturais geralmente ficam enterradas em reuniões e e-mails. Com o

Quadros brancos ClickUp

as equipes podem mapear visualmente as ideias, fazer brainstorming e criar planos de ação para implementar iniciativas culturais.

Torne suas reuniões virtuais mais eficazes com os quadros brancos ClickUp para brainstorming coletivo

Isso permite que todos participem e vejam o panorama geral, garantindo que as iniciativas não sejam perdidas ou esquecidas.

As ideias podem ser transformadas imediatamente em ação como tarefas no ClickUp, com cronogramas e proprietários designados, para que não haja perda de ritmo.

Exemplo: A equipe de liderança quer promover uma cultura mais colaborativa. Usando os quadros brancos, eles podem mapear uma iniciativa para realizar sessões mensais de brainstorming entre departamentos. Os membros da equipe podem acrescentar suas ideias em tempo real, garantindo que a iniciativa seja bem estruturada e apoiada pela contribuição dos funcionários. A ideia finalizada pode ser configurada como uma tarefa em

Tarefas do ClickUp

diretamente do quadro branco.

Colete feedback dos funcionários com o ClickUp Forms

A criação de uma cultura de trabalho positiva começa ouvindo a sua equipe. Mas como entender de fato suas necessidades e preferências?

Formulários ClickUp

facilitam a coleta de feedback estruturado e acionável dos funcionários.

Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer:

📌Quão gerenciável você acha que é sua carga de trabalho atual, em uma escala de 1 a 5?_?

(Escala de 1 a 5: 1 é muito pesado, 5 é perfeitamente equilibrado)

como você classificaria a eficácia da comunicação dentro da equipe?

(Escala de 1 a 5: 1 é ruim, 5 é excelente)

📌Quão satisfeito você está com sua função e suas responsabilidades?

(Escala de 1 a 5: 1 sendo muito insatisfeito, 5 sendo muito satisfeito)

📌_O que poderia ser melhorado para tornar seu ambiente de trabalho melhor?

(Resposta aberta para feedback detalhado)

Quer se trate de satisfação no trabalho, dinâmica de equipe ou áreas a serem melhoradas, você pode obter feedback que ajude a criar um ambiente de trabalho mais satisfatório.

Depois de centralizar as políticas, fazer um brainstorming de iniciativas e coletar feedback, a próxima etapa é estruturar e gerenciar esses esforços de forma mais eficaz. É aí que entra a

Modelo de cultura da empresa do ClickUp

pode ajudar.

Com seus recursos personalizáveis, você pode acompanhar facilmente o progresso, manter-se organizado e garantir o alinhamento com os valores da sua empresa. Veja como:

Rastreie o progresso facilmente com os status personalizados: Mova as tarefas por diferentes estágios (por exemplo, Elaboração, Feedback, Implementado) para manter o controle das iniciativas culturais

Mova as tarefas por diferentes estágios (por exemplo, Elaboração, Feedback, Implementado) para manter o controle das iniciativas culturais Mantenha-se organizado com os campos personalizados: Adicione tags como departamento, pontuações de feedback ou tipo de evento para categorizar e acessar rapidamente as tarefas relevantes

Adicione tags como departamento, pontuações de feedback ou tipo de evento para categorizar e acessar rapidamente as tarefas relevantes Visualize seu fluxo de trabalho com exibições personalizadas: Use Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais para personalizar suas exibições e manter as iniciativas culturais funcionando sem problemas

Use Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais para personalizar suas exibições e manter as iniciativas culturais funcionando sem problemas Simplifique a colaboração com ferramentas de gerenciamento de projetos: Use reações a comentários, edição colaborativa, automação e IA para rastrear e executar tarefas de desenvolvimento cultural com mais eficiência

Faça o download deste modelo

Como o reconhecimento molda a cultura do local de trabalho

Você dedica tempo para reconhecer e celebrar os esforços de seus funcionários?

Se não, é hora de começar! Um rápido "ótimo trabalho", "você acertou em cheio" ou "trabalho em equipe no seu melhor" pode realmente levantar o ânimo e motivar sua equipe a continuar forte.

Quando você reconhece seus funcionários pelo trabalho árduo, cria uma cultura em que todos se sentem vistos e apreciados, o que os torna mais motivados e entusiasmados para contribuir.

Métodos de reconhecimento eficaz de funcionários

Para reconhecer os funcionários de forma eficaz, você pode recompensá-los publicamente, anunciar incentivos para o funcionário do mês, iniciar

programas de recompensa para funcionários

ou enviar

cartas de agradecimento

. Entretanto, a elaboração de cartas ou a concessão de incentivos pode levar tempo para ser processada e executada.

Usando o ClickUp para reconhecimento de funcionários

Os reconhecimentos mais poderosos são aqueles que acontecem no momento em que o trabalho é feito. Use o

Comentários do ClickUp

para destacar um ótimo trabalho na frente de toda a equipe. Um simples "Ótimo trabalho, equipe!" ou marcar o funcionário para reconhecer sua contribuição dá um toque pessoal e reforça o comportamento positivo.

Use o ClickUp Comments para mencionar e parabenizar rapidamente os membros da equipe após uma conquista significativa

Você também pode criar tarefas para marcos ou metas específicas usando o Tarefas do ClickUp . À medida que os funcionários atingem essas metas, você pode atribuir a eles uma tag "Completed" (Concluído) ou mover a tarefa para uma lista de "Recognition" (Reconhecimento). Isso facilita o acompanhamento visual do progresso e a comemoração das conquistas.

Defina marcos específicos e comemore as conquistas dos funcionários com o ClickUp Tasks

Para garantir ainda mais que os funcionários forneçam resultados de forma consistente, adicione campos personalizados a tarefas que reflitam prêmios ou conquistas (como "Funcionário do mês" ou "Melhor desempenho"). Isso ajuda a manter um registro contínuo de quem está tendo um desempenho consistentemente bom.

Dica profissional:

Configurar automações do ClickUp

que acionam uma notificação de reconhecimento sempre que determinados marcos são atingidos. Por exemplo, quando um projeto é concluído ou um prazo é atingido, a automação pode notificar a equipe e incluir uma mensagem de congratulações.

Crie uma cultura que gere resultados com o ClickUp

A cultura da sua empresa afeta muito a forma como o trabalho é feito e afeta o desempenho da sua equipe. A cultura organizacional correta é fundamental para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e atingir suas metas comerciais.

O ClickUp facilita a criação de políticas da empresa, a conexão de equipes, a simplificação da comunicação e o acompanhamento de tarefas e do desempenho em projetos - tudo em um só lugar.

Ele ajuda as empresas a fazer mais, cumprir prazos mais rapidamente, acelerar o desenvolvimento de produtos, reduzir as cargas de trabalho e melhorar a eficiência geral.

Registre-se no ClickUp gratuitamente

hoje mesmo e veja sua equipe prosperar como nunca antes.