Como criar uma lista de verificação de implementação de SaaS

A implantação de um produto SaaS não é tão simples quanto apertar um botão. Exige que você alinhe suas metas, analise bem seus sistemas atuais e crie um plano claro para cada fase - antes, durante e depois do lançamento.

Se você pular essas etapas, corre o risco de sofrer atrasos, falhas de comunicação ou, pior ainda, de as pessoas não adotarem a ferramenta. A boa notícia? Com a lista de verificação adequada, você pode evitar essas armadilhas e começar com o pé direito.

Neste artigo, examinaremos as etapas para que a implementação do SaaS funcione. Também discutiremos os desafios envolvidos e as práticas recomendadas que você pode seguir para otimizar o processo (sem afetar suas operações comerciais).

Vamos começar.

⏰ Resumo de 60 segundos

✅ Pré-implementação: Planejamento e preparação

Defina os objetivos comerciais : Esclareça o problema que está resolvendo para manter o foco no projeto

: Esclareça o problema que está resolvendo para manter o foco no projeto Avalie a pilha de tecnologia atual : Audite as ferramentas existentes para evitar redundâncias e ineficiências

: Audite as ferramentas existentes para evitar redundâncias e ineficiências Garantir a adesão das partes interessadas : Apresente o caso de negócios com dados para obter apoio antecipado

: Apresente o caso de negócios com dados para obter apoio antecipado Avalie os fornecedores e solicite demonstrações : Compare as opções de SaaS usando um sistema de pontuação ponderada

: Compare as opções de SaaS usando um sistema de pontuação ponderada Programar o trabalho e atribuir responsabilidades: Defina uma linha do tempo com funções claras para os membros da equipe

migração e integração de dados

Auditar e limpar os dados : Certifique-se de que seus dados estejam precisos e bem organizados antes da migração

: Certifique-se de que seus dados estejam precisos e bem organizados antes da migração Planeje e teste as integrações: Assegure-se de que a nova ferramenta se integre aos sistemas existentes para facilitar as operações

Customização e configuração

Configure o SaaS de acordo com os fluxos de trabalho : Adapte a ferramenta aos seus processos e automatize as tarefas sempre que possível

: Adapte a ferramenta aos seus processos e automatize as tarefas sempre que possível Defina funções e permissões de usuário: Defina níveis de acesso para cada membro da equipe para manter a segurança e a eficiência

Treinamento e integração de funcionários

Desenvolver plano de treinamento : Forneça uma integração prática e em fases para equipar as equipes com as habilidades necessárias

: Forneça uma integração prática e em fases para equipar as equipes com as habilidades necessárias Coleta de feedback: Colete continuamente percepções para melhorar a adoção e ajustar o treinamento

Teste e ativação

Testes prévios à entrada em operação e plano de backup : Validar a funcionalidade da ferramenta e garantir que a migração de dados esteja correta

: Validar a funcionalidade da ferramenta e garantir que a migração de dados esteja correta Monitoramento do Go-Live: Acompanhe o desempenho e resolva os problemas em tempo real durante o lançamento

Revisão pós-implementação

Realizar post-mortem e rastrear KPIs : Avalie o sucesso da ferramenta com base nas metas iniciais (por exemplo, conclusão de tarefas, eficiência)

: Avalie o sucesso da ferramenta com base nas metas iniciais (por exemplo, conclusão de tarefas, eficiência) Estabelecer suporte contínuo: Oferecer solução de problemas e treinamento de atualização, conforme necessário

O que é implementação de SaaS?

A implementação de SaaS refere-se ao processo estratégico de planejamento, execução e monitoramento da implantação de um produto de SaaS em uma organização. Ela começa com a definição da necessidade comercial da ferramenta e se estende por meio de integração perfeita, adoção e melhoria contínua como parte de sua pilha de tecnologia mais ampla

Lista de verificação de implementação de SaaS

Nos ambientes de TI e de desenvolvimento de software, os fluxos de trabalho podem variar muito entre os departamentos - design, desenvolvimento, controle de qualidade, testes e outros. No entanto, desafios do gerenciamento de produtos muitas vezes se sobrepõem, como transferências ineficientes e compartilhamento de conhecimento.

A implementação de uma nova solução SaaS exige uma abordagem cuidadosa. Uma lista de verificação clara e prática pode ajudar a orientar sua jornada de implementação.

Pré-implementação: Planejamento e preparação

1. Defina os objetivos comerciais

É preciso haver um forte motivo para a necessidade de um novo software. Que problema específico você está tentando resolver?

Por exemplo, sua equipe está enfrentando dificuldades com prazos perdidos devido à pouca visibilidade das tarefas, revisões de código e fluxos de trabalho de implementação? Ou talvez haja atrito na comunicação entre os desenvolvedores e os QAs devido a ferramentas desarticuladas?

Seja qual for o caso, seja claro quanto ao seu objetivo. Caso contrário, a implementação pode se desviar rapidamente do curso, resultando em perda de tempo e esforço.

Use Metas do ClickUp para traduzir seus objetivos em metas acionáveis. Você pode criar metas de verdadeiro/falso, monetárias ou numéricas, definir datas de vencimento e acompanhar o progresso usando scorecards semanais.

Agrupe e categorize suas metas com descrições detalhadas para que você e sua equipe saibam exatamente para o que todos estão trabalhando.

Apoie diretamente suas prioridades identificadas com as metas do ClickUp

2. Avalie a pilha de tecnologia atual

Antes de implementar um novo produto SaaS, faça uma auditoria completa em seu ecossistema de software atual. Identifique todas as ferramentas que cada departamento usa e destaque as funcionalidades sobrepostas ou as ineficiências

Por exemplo, várias equipes podem usar diferentes soluções de gerenciamento de tarefas que não se integram bem. Essa configuração em silos pode criar inconsistências de dados e retardar a colaboração.

Organize suas descobertas com Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é uma ferramenta flexível para documentar sua pilha de tecnologia. Crie páginas aninhadas, incorpore tabelas e Atribuir comentários no ClickUp para estruturar e analisar informações de forma eficaz.

Vincule tarefas diretamente ao seu documento para agilizar as próximas etapas, como o agendamento de discussões em equipe.

Organize dados em documentos dinâmicos e pesquisáveis com o ClickUp Docs

3. Garantir a adesão das partes interessadas

A implementação de SaaS requer investimento financeiro e não é tão simples quanto assinar uma ferramenta, implantá-la e começar a operar imediatamente sem desafios. Você sentirá algumas perturbações durante o período de transição antes de alcançar um fluxo de trabalho estável.

Portanto, é importante obter o apoio antecipado das partes interessadas. Sua adesão pode ser decisiva para o processo de adoção.

⚠️ Então, como você os convence?

Apresente o caso de negócios para a mudança com base em dados. Por exemplo, mostre como a automatização de relatórios manuais sobre atualizações de status de tarefas ou sobre o progresso da implementação pode economizar 10 horas semanais para a sua equipe.

Discuta antecipadamente as possíveis preocupações, como treinamento de conhecimento do produto requisitos e restrições orçamentárias. Você pode até mesmo compartilhar as ferramentas que tem em mente e dar a eles uma visão clara da estratégia de implementação e de como a curva de aprendizado pode ou não ser íngreme. Quadros brancos ClickUp podem ser úteis para brainstorming, criação de um plano de ação, mapeamento de fluxos de trabalho da equipe para o trabalho e definição de cronogramas. Adicione contexto ao seu trabalho vinculando-o a tarefas, arquivos, documentos e muito mais.

Você também pode incentivar a participação ativa convidando as partes interessadas a contribuírem com suas percepções e comentários no próprio Whiteboard, criando apoio desde o início.

Converta formas, notas adesivas e textos diretamente em ClickUp Tasks no ClickUp Whiteboards

4. Avalie os fornecedores de SaaS e solicite demonstrações

Agora que você já tem a adesão, é hora de escolher a ferramenta SaaS certa. Não se concentre apenas nos recursos que ela oferece, mas verifique também se ela está alinhada com seus objetivos comerciais e se integra aos seus fluxos de trabalho.

Para facilitar essa parte do processo, crie uma lista de recursos "indispensáveis" e "bons de se ter " com base nas etapas 1 e 2.

Por exemplo, você está avaliando duas soluções SaaS para acompanhamento de projetos.

Uma delas oferece painéis altamente personalizáveis, mas não tem integração com seu pipeline de CI/CD, enquanto a outra oferece integração imediata com o GitHub e oferece suporte ao gerenciamento de sprint e documentação do produto .

⚠️ Como escolher um?

Crie um sistema de pontuação ponderada para priorizar o que é mais importante para você usando as Listas de Visualizações do ClickUp .

Crie uma tabela de comparação destacando os pontos fortes e fracos do fornecedor, como, por exemplo:

Usabilidade: É amigável ao desenvolvedor?

É amigável ao desenvolvedor? Escalabilidade: Ele pode acomodar equipes ou projetos em crescimento?

Ele pode acomodar equipes ou projetos em crescimento? Suporte: A assistência técnica está prontamente disponível?

A assistência técnica está prontamente disponível? Custo: Ele se encaixa no orçamento de TI?

Você pode ordenar, filtrar e agrupar esses atributos para classificar os fornecedores de forma eficaz.

Beneficie-se das simples e poderosas visualizações do ClickUp para gerenciar o trabalho

Planeje e gerencie cronogramas de demonstração com Visualização do calendário do ClickUp enquanto você seleciona os fornecedores. Arraste e solte os nomes dos fornecedores na plataforma para facilitar o agendamento e o lançamento de reuniões com as integrações do Google Calendar e do Zoom.

Use as demonstrações para discutir casos de uso específicos de sua organização. Por exemplo, pergunte: "Como sua plataforma lida com as dependências de tarefas entre departamentos?"

Ao analisar as opções de fornecedores em uma Software de gerenciamento SaaS como o ClickUp, você obterá a clareza necessária para tomar uma decisão confiante.

5. Programe o trabalho e atribua responsabilidades

Quando a pesquisa da plataforma SaaS estiver concluída, defina um cronograma claro para manter a implementação no caminho certo. Divida o projeto em fases, como "Configuração do sistema", "Migração de dados", "Treinamento da equipe" e "Go-Live", e defina datas de vencimento para cada uma delas.

Em seguida, atribua responsabilidades aos membros da sua equipe. Por exemplo, sua equipe de TI pode ter que liderar a implementação técnica, como a migração de dados adequados sem perda ou duplicação. Sua equipe de desenvolvimento talvez precise facilitar a adoção da ferramenta em suas equipes.

Visualize toda a linha do tempo do projeto com Gráficos de Gantt do ClickUp . A visualização em cascata oferece uma visão clara das dependências das tarefas, ajudando você a:

Identificar tarefas no Critical Path que afetam os prazos

que afetam os prazos Destacar tarefas com Slack Time para uma programação mais flexível

para uma programação mais flexível Ficar de olho em qual membro da equipe precisa terminar qual tarefa e até quando

Usar gráficos de Gantt para monitorar o progresso em tempo real e garantir um fluxo de trabalho tranquilo em cada fase.

Use os gráficos de Gantt do ClickUp para obter atualizações em tempo real, conforme suas vitórias

Para uma abordagem mais detalhada, use Modelo de plano de implementação de projeto do ClickUp para:

Mapear o escopo, os cronogramas e os resultados do projeto

Acessar todas as principais tarefas e prazos em um local organizado

Acompanhar o progresso da equipe e ajustar os recursos conforme necessário para uma execução perfeita

Modelo de plano de implementação de projeto ClickUp

Programe pontos de controle regulares para monitorar o progresso e resolver gargalos com antecedência, garantindo um fluxo suave em cada fase.

Migração e integração de dados

1. Auditar, limpar e migrar dados

Ao fazer a transição para uma nova ferramenta SaaS, você deve garantir que os dados migrados sejam limpos e precisos. Para isso, é preciso examinar todas as planilhas, repositórios, registros de testes e rastreadores de projetos em uso.

Agrupe-os em categorias como "Projetos ativos", "Dados arquivados" e "Arquivos de configuração" e procure por entradas duplicadas, informações desatualizadas e erros de formatação para fazer as alterações necessárias. Pense nisso como se estivesse arrumando um armário desorganizado. Pegue um conjunto de dados de cada vez. Listas de verificação de tarefas do ClickUp podem ajudá-lo a detalhar cada etapa, desde a extração até o upload dos dados. Use a funcionalidade de arrastar e soltar para reorganizar itens ou subitens relevantes para o processo de migração de dados exatamente como você precisa.

Comece a realizar tarefas como um profissional com as listas de verificação de tarefas do ClickUp

Esse recurso é perfeito para garantir a responsabilidade - ele permite adicionar um responsável às tarefas que exigem ação de um membro específico da equipe.

2. Planeje e teste a integração com sistemas

A migração de dados é apenas uma peça do quebra-cabeça. É na integração que a verdadeira mágica acontece. Sua plataforma deve se comunicar facilmente com CRMs, ERPs, sistemas de contabilidade e outros sistemas existentes Ferramentas de SaaS se houver.

Mais especificamente, você deve ter clareza sobre como cada sistema se conectará, quais dados ou ações fluirão entre eles e os resultados esperados.

Use Mapas mentais do ClickUp para criar diagramas visuais dessas conexões. Você pode organizar e destacar prioridades com Advanced Sorting e Custom Colors.

Converta ideias em ações com os mapas mentais do ClickUp

💡Dica profissional: Se o seu brainstorm ficar desorganizado, a opção Re-Layout o ajudará a limpar o Mind Map. Esse recurso realinha e reorganiza os itens automaticamente, preservando a hierarquia e garantindo a clareza.

Personalização e configuração

1. Configure o SaaS para o fluxo de trabalho e automatize as tarefas

A personalização é o coração de um plano de implementação de SaaS bem-sucedido. Mas uma abordagem única para todos raramente funciona. Você deve se aprofundar em seus processos e descobrir o que funciona para você.

quais são as principais etapas do trabalho diário da sua equipe? Operações de SaaS ?

quais áreas são propensas a obstáculos?

Identifique esses pontos de contato críticos e automatize tarefas repetitivas e demoradas usando Automações do ClickUp .

Por exemplo, você pode acionar alertas do Slack quando bugs de alta prioridade forem detectados em uma ferramenta de monitoramento ou agendar retrospectivas de sprint sempre que uma tarefa for concluída. O ClickUp lhe dá acesso a mais de 100 modelos de automação pré-criados.

Personalize ainda mais seu espaço de trabalho com Campos personalizados do ClickUp . Use-os para adicionar informações de contato do fornecedor, rastrear pontos Scrum e criar menus suspensos.

Acompanhe o andamento do projeto de implementação de SaaS com os campos personalizados do ClickUp

Cada tipo de campo personalizado pode ser usado quantas vezes você quiser e cada projeto é criado para conter os campos que você definir.

2. Configure funções e permissões de usuário

Esta etapa é mais do que apenas fornecer controle de acesso. Trata-se de construir um sistema de responsabilidade e confiança. É preciso definir funções com base na hierarquia e na responsabilidade da sua equipe.

Dê um passo atrás e pense:

quem precisa ter visibilidade do progresso geral do projeto?

quem precisa de acesso para modificar as configurações?

e quem deve se concentrar apenas nas tarefas que lhe foram atribuídas?

Respostas claras a essas perguntas ajudarão a estruturar a implementação de SaaS para obter o máximo de eficiência e segurança.

A maneira mais fácil é criar modelos de funções, como administradores, líderes de equipe, gerentes de projeto, desenvolvedores e engenheiros de controle de qualidade, e atribuir o princípio do menor privilégio para conceder acesso somente àqueles que são absolutamente necessários para essa função.

Treinamento e integração de funcionários

1. Desenvolver treinamento e programar a integração

Independentemente da facilidade de uso da sua ferramenta SaaS, uma implementação bem-sucedida depende de equipar a equipe com a confiança e o contexto necessários para usá-la com eficácia no dia a dia.

Portanto, comece com uma sessão inicial em que você apresente o objetivo da ferramenta e demonstre seu valor. Em seguida, organize exercícios práticos para que as equipes naveguem pela plataforma e resolvam problemas simulados em um ambiente sandbox.

Use uma abordagem em fases para a integração - comece com um pequeno grupo de membros da equipe que possam atuar como "usuários avançados" ou campeões.

Permita que eles testem recursos, forneçam feedback e atuem como o primeiro ponto de suporte para seus colegas. Isso minimizará a resistência e garantirá que todos tenham um bom desempenho quando a ferramenta SaaS for implementada em toda a empresa.

Prepare materiais de apoio, como guias passo a passo, tutoriais em vídeo e perguntas frequentes para referência contínua. Documentos do ClickUp é útil para criar uma base de conhecimento dinâmica que seja fácil de atualizar e compartilhar com toda a organização. Além disso, use os próprios recursos de suporte da ferramenta SaaS, se disponíveis.

Como há muito a ser feito nesta fase, use Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp para organizar tudo isso:

Crie, salve e organize todos os diferentes treinamentos que você deseja oferecer

Calendarize quando as diferentes sessões de treinamento ocorrerão

Faça um orçamento para cada etapa do seu processo de implementação

Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

Essa abordagem estruturada garante que sua equipe esteja equipada com o conhecimento e a confiança necessários para adotar totalmente a nova ferramenta.

2. Coletar feedback

O treinamento não é um evento único; é uma atividade contínua.

A melhor maneira de refinar seu processo de integração e melhorar a adoção é ouvir as experiências de sua equipe e iterar ativamente. Por que não criar ciclos de feedback que comecem durante o treinamento e se estendam até os primeiros dias de uso da plataforma?

Você pode capturar respostas com Formulários ClickUp que são altamente personalizáveis e fáceis de preencher.

Ou realize enquetes ao vivo ou questionários rápidos durante as sessões para avaliar o pulso da equipe. Se determinados conceitos da ferramenta não estiverem claros, você poderá ajustar o ritmo do treinamento e dissecá-los em recursos específicos.

Testes e entrada em operação

1. Teste pré-entrada em operação e plano de backup

Você escolheu o software e percorreu um longo caminho, treinando os membros da sua equipe e migrando dados importantes. Todos sabem as funções que devem desempenhar e finalmente chegou a hora do show. Mas espere, ainda há uma etapa a ser cumprida antes da implementação do SaaS.

Por exemplo, peça aos desenvolvedores que vinculem solicitações pull, aos especialistas em controle de qualidade que registrem bugs e aos gerentes que gerem relatórios para verificar a usabilidade.

Dica profissional: Implemente um plano de backup robusto que garanta que você tenha uma rede de segurança para recorrer, mesmo que algo dê errado. Isso pode envolver a troca para sistemas anteriores ou o acesso a dados críticos off-line.

2. Monitore o go-live em tempo real

Sua equipe começa a usar a ferramenta ao entrar em operação na implementação de SaaS. Esse é um momento de alto risco que exige uma supervisão cuidadosa, e você deve ter todos os funcionários à disposição para detectar e resolver os problemas à medida que eles surgirem.

Use Painéis do ClickUp para rastrear métricas como atividade do usuário, conclusão de tarefas ou desempenho do sistema. Por exemplo, verifique se as atualizações de tarefas do desenvolvedor estão sendo sincronizadas corretamente com os quadros de projeto ou se os alertas estão sendo disparados conforme o esperado.

Obtenha insights poderosos com o ClickUp Dashboards

Tem alguma dúvida sobre implementação de software de gerenciamento de projetos ?

Você pode perguntar Cérebro ClickUp qualquer pergunta, e ele pesquisará todos os painéis em seu espaço de trabalho para fornecer insights relevantes. Isso minimiza interrupções desnecessárias e fornece à sua equipe os dados necessários para manter o foco e a eficiência durante o Go-Live.

Revisão pós-implementação

1. Conduza o post-mortem e acompanhe os KPIs

A implementação de SaaS nunca é um processo único. À medida que sua equipe se adapta ao trabalho com a nova ferramenta, preste atenção em coisas como quais recursos estão sendo mais usados e quais recursos adicionais sua equipe gostaria de ter.

A ferramenta se integra bem com seus outros sistemas de software? Ela funciona sem problemas e com o mínimo de falhas?

Programe check-ins regulares individuais ou em equipe após o Go-Live para obter insights sobre o que está funcionando e o que não está. Você também deve avaliar o desempenho em relação aos objetivos definidos durante a fase de planejamento. Por exemplo:

🤔 A colaboração entre as equipes aumentou?

as taxas de conclusão de tarefas melhoraram?

os ciclos de implementação estão mais rápidos?

Um post-mortem estruturado ajuda a refinar futuras implementações e garante que a plataforma SaaS cumpra suas promessas.

2. Configure o suporte contínuo

Qualquer pessoa que use a ferramenta deve poder buscar ajuda quando e como quiser. Portanto, tenha sempre a sua equipe de TI ou promotores escolhidos à disposição para lidar com qualquer solução de problemas imediatamente.

Sua equipe deve ter acesso aos recursos de suporte do provedor de SaaS (por exemplo, bate-papo ao vivo ou central de ajuda). Além disso, à medida que as equipes descobrirem novos recursos ou atualizações, organize sessões de atualização ou forneça guias atualizados para garantir que todos se mantenham informados.

Desafios comuns na implementação de SaaS

A introdução de qualquer coisa nova vem com algum atrito inevitável. No contexto da implementação de SaaS, aqui estão os problemas que você provavelmente encontrará:

1. Resistência à mudança

Esse é um dos obstáculos mais comuns que você enfrentará durante a implementação.

Até mesmo equipes com experiência em tecnologia podem resistir simplesmente porque a adoção de uma nova ferramenta SaaS exige um esforço extra - aprender a usá-la, migrar dados e ajustar fluxos de trabalho. Essa resistência pode levar a respostas negativas e prejudicar a adoção se você não validar suas preocupações.

2. Incompatibilidade entre as expectativas do produto e a realidade

As empresas geralmente investem em uma ferramenta SaaS sem considerar adequadamente se ela é a melhor opção para suas necessidades e para a equipe que a utiliza. Isso geralmente acontece quando você não envolve as pessoas certas na tomada de decisões. Portanto, obtenha essa adesão logo no início.

3. Incompatibilidades técnicas

Se a sua ferramenta SaaS não se integrar aos seus sistemas existentes, ela poderá perturbar os fluxos de trabalho e prolongar o processo de migração de dados. Portanto, as integrações devem ser avaliadas minuciosamente durante a seleção do fornecedor para evitar problemas de compatibilidade posteriormente.

4. Manutenção contínua

Depois que a ferramenta estiver instalada, ela precisará de monitoramento, atualizações e otimização contínuos para oferecer benefícios sustentáveis à sua equipe. Crie uma avaliação contínua e um plano de manutenção para mantê-la de acordo com as necessidades da sua equipe.

Práticas recomendadas de implementação de SaaS

1. Gerencie a conformidade, a segurança e a acessibilidade dos dados

Medidas de segurança robustas devem ser uma parte essencial de sua lista de verificação de lançamento de produtos .

Isso ocorre porque adicionar uma nova ferramenta SaaS à sua pilha de tecnologia introduz riscos de exposição de dados ou gerenciamento incorreto.

prática recomendada: Antes do lançamento, você deve garantir que a ferramenta escolhida esteja em conformidade com as políticas internas e os padrões do setor.

Por exemplo, ao integrar um CRM, certifique-se de que as informações confidenciais do cliente sejam acessíveis apenas aos membros relevantes da equipe. Muitas Exemplos de SaaS como o Jira e o Salesforce, oferecem recursos avançados de segurança de dados que podem ser personalizados durante a implementação.

2. Garanta uma transição tranquila

Muitas organizações atualizam seus sistemas de uma só vez, o que só gera confusão entre os membros da equipe e possíveis problemas de integração com o ecossistema tecnológico existente. Em vez disso, recomendamos uma abordagem em fases que permita testar a ferramenta em partes

melhor prática: Faça anotações sobre o que está funcionando e o que não está, converse com sua equipe sobre melhorias e, em seguida, passe para a próxima fase. Além disso, certifique-se de oferecer treinamento suficiente para ajudar a fazer o melhor uso dos recursos que a ferramenta SaaS tem a oferecer.

3. Integre o marketing ao plano de adoção

Embora as estratégias de marketing sejam frequentemente associadas a públicos externos, a aplicação de Estratégias de marketing de SaaS internamente podem ajudar a impulsionar a adoção.

🌻 Melhores práticas: Promova os benefícios da ferramenta por meio de campanhas - pense em atualizações por e-mail, apresentações para a equipe ou vídeos de demonstração rápida mostrando como a ferramenta SaaS resolve os desafios do dia a dia. Use plano de comunicação do projeto s para garantir que essas atualizações cheguem a todas as partes interessadas de forma eficaz.

Projete seu roteiro de implementação de SaaS

A implementação de SaaS pode ser uma experiência tranquila e positiva se for planejada corretamente.

O segredo? Torná-la um esforço de equipe, com as partes interessadas oferecendo suas contribuições e compartilhando seus comentários em cada etapa. Lembre-se de que você está investindo na ferramenta SaaS para otimizar seus negócios, portanto, é fundamental que as pessoas envolvidas também tenham uma palavra a dizer sobre qual software é mais útil para elas.

Faça isso e, em breve, você começará a colher os benefícios da atualização do software. Por fim, você pode simplificar todo o processo de implementação de SaaS com o ClickUp.

Nosso conjunto de recursos, incluindo Goals e Dashboards, foi projetado para facilitar seu trabalho. Além disso, você pode usar modelos prontos para começar rapidamente e sem complicações. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje.