Como atingir rapidamente os objetivos da sua empresa

Gemma Hart trabalha remotamente em tantos cafés quanto consegue encontrar. Desde que se formou, há muitos anos, Gemma ganhou experiência em várias funções de RH, mas agora volta seu foco para o crescimento de sua marca pessoal e para se conectar com especialistas líderes em produtividade e crescimento profissional. Conecte-se com ela no Twitter: @GemmaHartTweets .

Para que sua empresa cresça, você precisa ter metas.

Talvez você queira contratar mais 5 pessoas até o final do ano ou atingir a próxima meta financeira. Quaisquer que sejam suas aspirações, definir metas é uma ótima maneira de trabalhar para alcançar o que você deseja.

Crescer um negócio dá muito trabalho. Você pode sentir que está tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo. Você sabe que seu negócio precisa crescer, mas não sabe como fazer isso acontecer, muito menos encontrar tempo para isso! Nós entendemos. Estabelecer metas de negócios é uma coisa, mas alcançá-las é outra.

Felizmente, é mais do que possível alcançar seus objetivos de negócios – você só precisa das ferramentas certas!

Neste artigo, vamos compartilhar como você pode alcançar seus objetivos de negócios rapidamente.

Escolha um ótimo software de acompanhamento de metas

Para expandir seus negócios e atingir seus objetivos rapidamente, seus funcionários precisam estar alinhados. Eles precisam saber quais são suas responsabilidades e como podem contribuir para o sucesso.

A Staples pesquisou 300 pequenas empresas e descobriu que 80% delas não acompanham suas metas de negócios, enquanto 77% não conseguem atingir sua visão. Definir objetivos, expectativas e atualizações claras sobre os projetos em andamento é uma ótima maneira de garantir que todos estejam alinhados. É aí que um software de acompanhamento de metas se torna útil!

Tipos de metas na funcionalidade Objetivos do ClickUp

O ClickUp é um dos melhores aplicativos de acompanhamento de metas disponíveis. Ele permite que você gerencie todas as suas metas de negócios, projetos e equipes em um só lugar. Com tudo, desde recursos de chat e listas de tarefas até gerenciamento de equipes virtuais e acompanhamento do progresso, não há maneira mais rápida de atingir suas metas de negócios.

Com o ClickUp, não há necessidade de alternar entre plataformas, abrir vários calendários ou fazer login em vários aplicativos. O ClickUp é um aplicativo completo para todas as suas necessidades organizacionais. Planeje e crie visualizações personalizadas, tarefas, calendários, documentos, planilhas, cronogramas, metas e muito mais para garantir que você permaneça no caminho certo para atingir seus objetivos!

Trabalhe a partir de um painel organizado, sozinho ou com uma equipe. Calendários e lembretes podem ser sincronizados em todo o aplicativo, garantindo que todos estejam atualizados e em dia com as tarefas atribuídas. É a maneira perfeita de se comunicar, organizar e alcançar seus objetivos em toda a empresa.

Além disso, você também pode importar outros trabalhos de aplicativos existentes para ter tudo o que precisa em um só lugar. O ClickUp é o aplicativo perfeito para definir metas. Ele economiza tempo, é fácil de usar e mais produtivo do que nunca.

Defina metas SMART

Definir metas é uma das coisas mais importantes que você pode fazer ao iniciar um negócio.

Estabelecer metas ajuda você a trabalhar em direção a objetivos específicos, como aumentar os lucros, construir a autoridade da marca, melhorar a retenção de funcionários e manter o rumo para o desenvolvimento de negócios a longo prazo. Sem metas definidas, você pode descobrir que sua empresa carece de direção e foco. Recomendamos definir metas SMART:

Specific: é importante ser específico! Objetivos vagos não são úteis para ninguém e certamente não ajudam a impulsionar o crescimento eficaz dos negócios. Portanto, ao definir metas para sua empresa, certifique-se de ser o mais específico possível.

Mensurável: você deve ser capaz de medir seus objetivos. Não podemos enfatizar esse ponto o suficiente. Por exemplo: enviar 50 e-mails de vendas ou produzir 2-3 conteúdos por semana. Todos esses são objetivos mensuráveis que podem ser acompanhados e melhorados.

Attainable: às vezes, definir metas pode ser desmotivador. Pode parecer contraproducente, mas é verdade. E a razão para isso é que muitas pessoas definem metas inatingíveis. Se você deseja expandir seus negócios rapidamente, certifique-se de que suas metas sejam alcançáveis. Embora seja ótimo ter grandes ambições e uma visão ambiciosa para o seu negócio, para chegar lá, você precisa de metas de curto prazo que sejam mais alcançáveis. Isso também ajudará você a obter vitórias rápidas que mantêm todos motivados e o impulso em movimento.

Relevante: certifique-se de que seus objetivos estejam alinhados com seu plano de negócios mais amplo e que sejam objetivos pelos quais vale a pena trabalhar atualmente.

Baseado em tempo: muitas vezes, as reuniões de planejamento acontecem, as metas são definidas e nada acontece. Se você quer que seu negócio cresça rápido, precisa começar a trabalhar. Uma das melhores maneiras de se manter motivado e atingir seus objetivos de negócios é torná-los baseados em tempo. Isso ajuda você a cumprir prazos com mais eficácia e atingir essas metas mais rápido do que você conseguiria de outra forma.

Divida suas metas

Agora que você tem um esboço para trabalhar com metas SMART, é hora de dividir suas metas em etapas de ação gerenciáveis. Isso pode levar tempo e um pouco mais de esforço, mas acredite quando dizemos que vale a pena a longo prazo.

Uma boa maneira de dividir suas metas de negócios é criar um plano de ação detalhado e/ou um modelo de resumo executivo que inclua cada uma de suas metas de negócios e as etapas individuais necessárias para alcançá-las. Gostamos de pensar nessa etapa como um esboço dos primeiros passos. Às vezes, tudo o que é preciso para fazer sua empresa crescer rapidamente é dar um pequeno passo todos os dias. Mesmo pequenas conquistas diárias podem fazer uma grande diferença.

Definindo metas mensuráveis no ClickUp

O ClickUp permite visualizar o progresso de suas metas da maneira que for melhor para você.

Acompanhe seu progresso agrupando metas em pastas e acompanhando o progresso visualmente por meio de marcadores percentuais. Ou crie metas numéricas, como "Escrever 5 posts no blog esta semana", e o ClickUp organizará as metas em alvos numéricos para facilitar o acompanhamento e a organização.

E para manter as coisas super simples, você pode usar o acompanhamento de metas Verdadeiro/Falso, onde os usuários podem clicar em Verdadeiro/Falso ao lado de várias tarefas, permitindo que outros saibam se um local foi pago ou se os panfletos foram feitos.

A organização visual no seu melhor!

Se você quer uma maneira simples de sincronizar todas as suas tarefas e trabalhar de forma eficaz para atingir seus objetivos de negócios, não há aplicativo melhor do que o ClickUp.

Trabalhar em equipe é o trabalho dos sonhos, como diz o ditado. Mas com o ClickUp, é tão fácil sincronizar tarefas e colaborar que trabalhar em equipe é realmente um sonho!

Comprometa-se com seus objetivos

Definir metas eficazes requer comprometimento e dedicação. Não basta definir metas e depois não trabalhar para alcançá-las. Recomendamos envolver o maior número possível de pessoas da sua equipe.

Dessa forma, você pode delegar tarefas específicas a pessoas específicas e se comprometer a ver a meta concluída como uma equipe.

Busque responsabilidade e apoio

Uma empresa em crescimento exige que você contrate funcionários, conquiste clientes, gerencie estoques e assuma inúmeras outras responsabilidades.

Para muitas pessoas, há momentos em que tudo isso pode parecer muito opressivo. Portanto, buscar responsabilidade e apoio pode ser extremamente útil.

"Todos nós podemos encontrar um milhão de desculpas para não fazer o que dizemos que vamos fazer, então [...] um parceiro de responsabilidade mantém você no caminho certo e ajuda a levar seu negócio adiante", diz Galindo, empresário. Ter um mentor, amigo ou membro da família ao seu lado pode ajudar você a se manter motivado e focado.

Visualização da carga de trabalho no ClickUp

Visualização da carga de trabalho no ClickUp

Como você pode ver no painel acima, o ClickUp oferece uma ótima maneira de visualizar o acompanhamento de metas e manter-se atualizado sobre o progresso dos funcionários. Em grandes empresas, pode ser difícil acompanhar várias equipes, sem falar nos funcionários individuais.

Eles estão cumprindo suas metas semanais? Estão fazendo sua parte? Há algo em que precisam de ajuda?

O ClickUp permite que empresários e gerentes acompanhem o progresso de seus funcionários. Isso não só ajuda a atingir metas rapidamente, mas também melhora a responsabilidade e permite que os gerentes distribuam tarefas e ofereçam ajuda conforme necessário. Quer sua equipe seja totalmente remota ou trabalhe em um escritório, o painel do ClickUp é o lugar perfeito para manter sua equipe unida e garantir que todos estejam trabalhando em prol do mesmo objetivo.

Reavalie metas e objetivos regularmente

Muitas vezes, quando você alcança seus primeiros objetivos de negócios, pode ser tentador sentar e relaxar. Mas esse é o melhor momento para reavaliar o que você conquistou, ver o que funcionou bem e o que não funcionou, e atualizar seus objetivos para garantir um progresso contínuo.

Desafiar e melhorar regularmente seus objetivos de negócios dessa forma garantirá que sua empresa permaneça competitiva, flexível às necessidades do consumidor e continue subindo na escada do sucesso.

Os scorecards semanais do ClickUp (mostrados acima) são uma maneira fácil de visualizar o progresso das metas. Cada scorecard oferece visualização de dados em forma de porcentagem que destaca de forma rápida e fácil o progresso alcançado em uma meta específica a cada semana. É uma maneira clara, concisa e satisfatória de medir o progresso da sua equipe!

Acompanhe o progresso em direção a várias metas relacionadas, agrupando-as em pastas no ClickUp

Acompanhe o progresso em direção a várias metas relacionadas, agrupando-as em pastas no ClickUp

Defina metas diárias

Quando você administra uma empresa, é fácil se deixar levar pela correria do dia a dia e entrar em modo de sobrevivência para dar conta de tudo. Essa nem sempre é a maneira mais eficaz de trabalhar e pode fazer com que seus objetivos sejam deixados de lado.

Estabelecer metas para cada dia é uma ótima maneira de manter o foco, a produtividade e a motivação para realizar as tarefas. Estabelecer metas diárias ajuda suas equipes a priorizar as tarefas que precisam ser realizadas. Não há espaço para adiar ou deixar tarefas difíceis para o final da semana. Com o estabelecimento de metas diárias, as grandes metas da empresa podem ser divididas em metas pequenas e alcançáveis para cada dia. Ao se comprometer com essas pequenas metas, você alcança suas metas maiores mais rapidamente!

Com o ClickUp, você pode criar pastas de painéis para acompanhar ciclos de sprint, cartões de pontuação semanais dos funcionários e várias metas da equipe. As metas diárias podem ser acompanhadas vinculando tarefas a uma meta. O ClickUp acompanhará automaticamente seu progresso à medida que cada tarefa for concluída. Essa é uma ótima maneira de definir e acompanhar metas diárias, monitorar o progresso e manter a motivação e o foco ao longo do dia.

Palavras finais

Gerir um negócio de sucesso que cresce de forma constante requer muito trabalho e paciência. Infelizmente, não é possível alcançar todos os seus objetivos da noite para o dia. No entanto, ao definir metas alcançáveis, pode realizar os seus sonhos mais rapidamente e alcançar crescimento e sucesso a longo prazo. Por isso, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e leve a sua produtividade para o próximo nível!