Melhore o atendimento ao paciente e a eficiência com as melhores ferramentas de IA no setor de saúde

Os sistemas de saúde atuais estão enfrentando grandes desafios, desde o manuseio de montanhas de dados de pacientes até a manutenção de um atendimento de alto nível.

Lidar com essas tarefas manualmente pode reduzir a eficiência, comprometer a produtividade e aumentar o risco de erros.

Felizmente, ferramentas especializadas de IA para o setor de saúde podem salvar o dia.

A IA tem sido um divisor de águas para o setor de saúde, automatizando processos, melhorando a precisão dos dados e otimizando os fluxos de trabalho.

Mas, com tantas ferramentas disponíveis, não é fácil encontrar a opção certa.

Após extensa pesquisa e testes, a equipe do ClickUp e eu identificamos dez ferramentas de IA de primeira linha para o setor de saúde, cada uma oferecendo recursos poderosos e preços excelentes.

Vamos dar uma olhada em cada uma delas!

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para o setor de saúde?

Ao procurar as melhores ferramentas de IA para o setor de saúde, alguns recursos essenciais não devem ser ignorados.

Aqui estão as principais funcionalidades que você deve priorizar em uma ferramenta de IA eficaz para o setor de saúde:

Painel de controle centralizado : Escolha ferramentas de IA que ofereçam uma visão centralizada dos registros de pacientes, fluxos de trabalho clínicos e tarefas administrativas, dando aos profissionais de saúde acesso instantâneo a todas as informações importantes

: Escolha ferramentas de IA que ofereçam uma visão centralizada dos registros de pacientes, fluxos de trabalho clínicos e tarefas administrativas, dando aos profissionais de saúde acesso instantâneo a todas as informações importantes Funcionalidades de gerenciamento de projetos: Selecione uma ferramenta de IA que o ajude a monitorar projetos, metas, cronogramas, tarefas e prazos, além de apresentar informações críticas rapidamente

Selecione uma ferramenta de IA que o ajude a monitorar projetos, metas, cronogramas, tarefas e prazos, além de apresentar informações críticas rapidamente Integração com registros eletrônicos de saúde (EHR) : Recomendo o uso de ferramentas de IA que se integrem perfeitamente aos sistemas EHR existentes. Isso o ajudará a manter a consistência entre os registros de saúde dos pacientes e a minimizar a entrada de dados

: Recomendo o uso de ferramentas de IA que se integrem perfeitamente aos sistemas EHR existentes. Isso o ajudará a manter a consistência entre os registros de saúde dos pacientes e a minimizar a entrada de dados Suporte a decisões clínicas : Opte por ferramentas de IA que auxiliem no diagnóstico e no tratamento de doenças usando algoritmos de IA para analisar dados médicos, como anotações clínicas, imagens médicas e resultados de laboratório

: Opte por ferramentas de IA que auxiliem no diagnóstico e no tratamento de doenças usando algoritmos de IA para analisar dados médicos, como anotações clínicas, imagens médicas e resultados de laboratório Processamento de linguagem natural (NLP) : Procure uma ferramenta de documentação com tecnologia de IA que apresente NLP para uma melhor compreensão das anotações clínicas, permitindo que os profissionais de saúde aprimorem a documentação e o acompanhamento do progresso do paciente

: Procure uma ferramenta de documentação com tecnologia de IA que apresente NLP para uma melhor compreensão das anotações clínicas, permitindo que os profissionais de saúde aprimorem a documentação e o acompanhamento do progresso do paciente Recursos de aprendizado de máquina: Prefiro ferramentas de IA para o setor de saúde que incorporem o aprendizado de máquina para aprimorar a análise preditiva, dando suporte ao diagnóstico em estágio inicial e identificando tendências para doenças crônicas

As 10 melhores ferramentas de IA na área de saúde

Aqui estão as 10 principais ferramentas de inteligência artificial no setor de saúde que consideramos as melhores para diversas necessidades:

1. ClickUp (melhor para simplificar o gerenciamento de projetos de saúde)

Se você estiver procurando por uma solução abrangente software de gerenciamento de projetos de saúde para aumentar a eficiência e a produtividade, ClickUp é uma excelente opção.

Essa ferramenta completa de gerenciamento de projetos simplifica os fluxos de trabalho do setor de saúde e oferece uma série de recursos para automação de tarefas , controle de tempo, definição de metas, colaboração em tempo real, assistência de IA e muito mais.

Suas Cérebro ClickUp O assistente de IA otimiza o gerenciamento de registros médicos e outros dados complexos da área de saúde. Com seu AI Knowledge Manager, essa ferramenta permite que você extraia insights de forma fácil e rápida de tarefas, documentos ou até mesmo de funções da equipe.

Por exemplo, se você precisar de informações sobre os registros de um paciente ou sobre atualizações de políticas, o ClickUp Brain obtém respostas precisas instantaneamente, reduzindo as comunicações de ida e volta.

Com o AI Project Manager do ClickUp Brain, você pode automatizar atualizações de rotina, acompanhar o progresso entre as equipes e concentrar-se em aspectos mais complexos do atendimento ao paciente.

Essa funcionalidade ajuda as equipes de saúde com tarefas relacionadas à conformidade, criando itens de ação, definindo lembretes e garantindo o cumprimento de prazos críticos.

Para simplificar a documentação com precisão, o AI Writer do ClickUp Brain pode ajudá-lo a criar resumos de relatórios, gerar comunicações com os pacientes e até mesmo preencher formulários de rotina.

Resuma documentos, notas, relatórios e conversas sem esforço usando o ClickUp Brain.

Em vez de gastar horas em tarefas repetitivas de escrita, conte com o ClickUp Brain para manter a consistência nos registros dos pacientes.

Usando o Ferramenta ClickUp Healthcare Management com o ClickUp Healthcare Management, você pode gerenciar com eficiência os fluxos de trabalho dos pacientes e a coordenação da equipe. Ela permite manter todas as informações do paciente, consultas e documentos clínicos organizados e facilmente acessíveis em uma plataforma segura.

O ClickUp também inclui recursos de segurança em conformidade com a HIPAA, o que o torna ideal para manter a confidencialidade dos dados dos pacientes ao gerenciar informações confidenciais.

O agendamento é incrivelmente intuitivo - as equipes podem atribuir rapidamente turnos de cuidadores e automatizar lembretes com ferramentas simples de arrastar e soltar.

O calendário integrado permite que você visualize e equilibre as cargas de trabalho entre os departamentos em um piscar de olhos, facilitando a coordenação das programações e evitando que um cuidador fique sobrecarregado.

_Mantenha inventários detalhados de todos os seus suprimentos médicos com eficiência usando a ferramenta ClickUp Healthcare Management

A ferramenta ClickUp Healthcare Management também tem um recurso de gerenciamento de inventário, que será útil para monitorar suprimentos médicos e evitar faltas com bancos de dados personalizados e atualizações em tempo real.

Veja por que os usuários adoram usar essa ferramenta 🚀

O ClickUp projetou uma solução robusta e agradável que atende às necessidades esperadas para as operações diárias.... Rapidamente, você descobrirá que o ClickUp tem as soluções que você esperava de outras plataformas. O senso comum está na ponta dos meus dedos ao trabalhar no ClickUp.

Usuário anônimo, Hospital & Healthcare

Todos esses recursos certamente fazem do ClickUp uma solução completa que mantém tudo, desde os registros dos pacientes até o inventário, bem organizado e acessível.

Melhores recursos do ClickUp

Defina objetivos claros com Metas do ClickUp e acompanhe o progresso das iniciativas de saúde para garantir que as metas estejam alinhadas com os resultados do atendimento ao paciente e com os padrões regulatórios

Integre-se perfeitamente aos EHRs e às ferramentas de comunicação usando Integrações do ClickUp para centralizar os dados dos pacientes e aprimorar a colaboração entre os departamentos

Acompanhe e registre o tempo gasto em tarefas como avaliações ou documentação de pacientes, otimizando os fluxos de trabalho e melhorando a produtividade da equipe com o Rastreamento de tempo do ClickUp Marque membros específicos da equipe em casos de pacientes, facilitando as transferências e garantindo a responsabilidade em tarefas críticas usando o ClickUp Assign Comments (Comentários do ClickUp Assign) Use Bate-papo do ClickUp para atualizações entre departamentos e comunicação imediata dentro das tarefas, melhorando os tempos de resposta e a coordenação da equipe



Limitações do ClickUp

Devido aos muitos recursos da ferramenta, há uma curva de aprendizado, embora a extensa biblioteca de tutoriais ajude a facilitar a transição

O aplicativo móvel, embora ofereça as principais funcionalidades, não possui determinados recursos disponíveis no desktop, o que pode afetar a produtividade dos usuários em trânsito

Preço ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. PathAI (melhor para melhorar a precisão do diagnóstico em patologia)

via CaminhoAI Se você precisar de uma ferramenta avançada de IA no setor de saúde para aumentar a precisão e a eficiência do diagnóstico, considere o PathAI.

Com um arquivo digital centralizado, o PathAI reduz significativamente o tempo gasto em pesquisas manuais de dados e facilita para os profissionais de saúde o acompanhamento do progresso do paciente ou a preparação para estudos clínicos.

Esse software de gerenciamento de clínicas também inclui um recurso Intelligent Caselist que prioriza os casos com base na urgência. Dessa forma, você pode se concentrar primeiro nos casos urgentes, melhorando os tempos de resposta.

Melhores recursos do PathAI

Acesse uma plataforma baseada em nuvem para gerenciamento de casos e imagens de ponta a ponta

Utilize ferramentas avançadas para identificação de biomarcadores, auxiliando na medicina de precisão e nos testes de medicamentos

Reduza a variabilidade entre os casos empregando modelos de aprendizado de máquina para obter diagnósticos consistentes

Limitações do PathAI

Os usuários podem achar difícil adotá-la devido aos altos custos operacionais

A ferramenta é adequada principalmente para patologia, limitando o uso em áreas de saúde mais amplas

Preços do PathAI

Preços personalizados

Classificações e avaliações da PathAI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Viz.ai (melhor para detecção de AVC em tempo real e coordenação de cuidados)

via Viz.ai A Viz.ai é reconhecida principalmente por sua detecção de derrame orientada por IA e gerenciamento de fluxo de trabalho.

Ela se integra a hospitais e sistemas de saúde para analisar tomografias computadorizadas em tempo real, permitindo a rápida identificação de derrames e notificando imediatamente os profissionais de saúde. Isso permite que os profissionais médicos ajam mais rapidamente, fazendo uma diferença substancial nos resultados dos pacientes.

A ferramenta do sistema de saúde economiza muito tempo. Em emergências, alertas rápidos para os profissionais de saúde relevantes, fluxos de trabalho de radiologia automatizados e fácil integração com registros eletrônicos de saúde garantem que os dados do paciente fluam sem problemas entre a equipe.

Melhores recursos da Viz.ai

Integre perfeitamente os sistemas EHR e garanta o acesso fácil aos dados nos sistemas existentes

Melhore a coordenação do atendimento e facilite a comunicação da equipe e o planejamento do atendimento ao paciente

Aproveitar os insights de IA de forma eficaz para outras condições além do AVC

Limitações do Viz.ai

Oferece compatibilidade limitada com alguns sistemas, o que significa que nem todos os EHRs se integram sem problemas

A ferramenta tem uma aplicação limitada para cuidados que não sejam de AVC

Preços da Viz.ai

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Viz.ai

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Tempus (Melhor para medicina de precisão no gerenciamento de doenças crônicas)

via Tempus Tempus é uma das minhas principais escolhas entre as ferramentas de IA para o setor de saúde. Ela oferece medicina precisa e insights precisos que aprimoram o atendimento ao paciente. A ferramenta também reúne informações do paciente a partir de registros eletrônicos de saúde, imagens médicas e dados genéticos, ajudando os profissionais de saúde a criar planos de tratamento personalizados.

Outro recurso excelente e digno de nota dessa software de gerenciamento de pacientes é a análise preditiva. Ele ajuda a prever os resultados de condições médicas como câncer e outras doenças crônicas.

Os testes de laboratório da Tempus fornecem informações acionáveis, que são altamente eficazes para a descoberta de medicamentos e o monitoramento de pacientes.

Melhores recursos da Tempus

Permitir a correspondência de ensaios clínicos e conectar pacientes com câncer a ensaios clínicos apropriados com base em biomarcadores exclusivos

Automatize os fluxos de trabalho clínicos e simplifique as tarefas de rotina com IA, melhorando a eficiência clínica

Use algoritmos de IA para minimizar erros de diagnóstico e tratamento e melhorar a segurança do paciente

Limitações de tempo

Os usuários levantaram preocupações com a privacidade devido ao armazenamento de grandes volumes de dados de pacientes

Oferece cobertura limitada de doenças, pois se concentra principalmente em oncologia e condições crônicas selecionadas

Preços do Tempus

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Tempus

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Nanox.AI (melhor para triagem de várias condições usando dados de imagem)

via Nanox.AI Para melhorar os resultados dos pacientes com imagens médicas de rotina, considere o Nanox.AI.

Anteriormente conhecida como Zebra Medical Vision, a Nanox.AI oferece soluções robustas de imagens com IA focadas na detecção de condições críticas de saúde em um estágio inicial.

Ela oferece ferramentas que ajudam a identificar riscos ocultos, como cálcio na artéria coronária (CAC) e osteoporose, muitas vezes não detectados em avaliações padrão.

Além disso, a ferramenta pode fazer a triagem de pacientes durante exames de tomografia computadorizada de rotina, detectando riscos cardiovasculares sem testes adicionais e dispendiosos.

Essa ferramenta de IA permite que os profissionais da área de saúde tomem decisões mais rápidas e proativas sobre cuidados, reduzindo significativamente a detecção de doenças em estágio avançado.

Melhores recursos do Nanox.AI

Gerar pontuações CAC a partir de tomografias computadorizadas de tórax de rotina para identificar riscos cardiovasculares

Identificar sinais de osteoporose em estágios iniciais com o HealthOST, apoiando o gerenciamento da saúde óssea

Minimize a exposição do paciente à radiação com exames de rotina sem contraste

Limitações do Nanox.AI

Os usuários observaram possíveis falsos positivos em casos específicos, exigindo revisão clínica

Ele é limitado a condições específicas, como CAC e osteoporose, e ainda não oferece opções de detecção mais amplas

Preço do Nanox.AI

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Nanox.AI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Merative (Melhor para atendimento de alta qualidade por meio de insights orientados por dados)

via Mérito A próxima da minha lista é a Merative, anteriormente IBM Watson Health, por suas soluções de IA de última geração para tomada de decisões e análise de dados de saúde.

A plataforma é particularmente útil para melhorar os fluxos de trabalho e os resultados clínicos. Seu recurso Micromedex para suporte a decisões clínicas permite tomar decisões mais seguras e informadas acessando atualizações diárias de informações sobre medicamentos e doenças.

O MarketScan da Merative também se destacou na avaliação comparativa de dados de saúde. Esse recurso permite que você avalie o desempenho do atendimento em diversas populações de pacientes e o ajuda a adaptar os tratamentos de forma eficaz.

Melhores recursos da Merative

Identifique pacientes em risco de eventos adversos e evite resultados negativos com análises preditivas

Facilite diagnósticos precisos por meio de análises avançadas de imagens

Acesse insights baseados em evidências para orientar as decisões clínicas

Limitações meramente indicativas

O software requer uma configuração inicial substancial, o que pode sobrecarregar os recursos de TI

Os usuários relataram complexidade no gerenciamento de grandes volumes de dados de saúde

Preços moderados

Preços personalizados

Classificações e resenhas meramente informativas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Butterfly Network iQ (Melhor para avaliação rápida de imagens na atenção primária)

via Rede Butterfly iQ O Butterfly Network iQ é uma tecnologia avançada usada principalmente por prestadores de serviços de saúde, como médicos de cuidados primários, especialistas e até mesmo estudantes de medicina, para imagem rápida em ambientes de ponto de atendimento

O que o torna único é seu dispositivo de ultrassom portátil, de sonda única e de corpo inteiro. Ele também é altamente portátil e se conecta perfeitamente a aplicativos móveis para geração de imagens em tempo real e fácil armazenamento.

Além disso, os recursos do Butterfly iQ incluem os modos iQ Slice e iQ Fan, que melhoram a precisão na captura de imagens complexas, especialmente nas áreas pulmonares e abdominais.

Ele tem um modo Doppler colorido para avaliações do fluxo sanguíneo, enquanto a funcionalidade NeedleViz simplifica a colocação da agulha, tornando os procedimentos mais fáceis e seguros.

Melhores recursos do Butterfly Network iQ

Capture imagens nítidas e em vários ângulos com o iQ Slice e Fan

Realize avaliações pulmonares e cardíacas sem interrupções em qualquer lugar

Aprimore a precisão do diagnóstico com ferramentas baseadas em IA

Limitações do Butterfly Network iQ

A duração da bateria da sonda pode não suportar sessões prolongadas

Sua disponibilidade é limitada em locais com poucos recursos

Preços do Butterfly Network iQ

Sonda e associação para indivíduos e equipes:

Custo da sonda iQ+: US$ 2.699

US$ 2.699 **Custo da sonda iQ3: US$ 3.899

Tecnologia principal: $299/ano

$299/ano Tecnologia avançada: $420/ano

$420/ano Clínicas: $3.500/ano (5 assentos de usuário incluídos)

$3.500/ano (5 assentos de usuário incluídos) EMS: Preços personalizados

Sonda empresarial e associação:

Custo da sonda iQ+: US$ 3.499

US$ 3.499 Custo do probe iQ3: $4.699

$4.699 Escolas médicas: Preços personalizados

Preços personalizados Programas de residência: Preços personalizados

Preços personalizados Departamentos: Preços personalizados

Preços personalizados Hospital: Preço personalizado

Classificações e resenhas da Butterfly Network iQ

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Aidoc (melhor por fornecer suporte orientado por IA para radiologistas)

via Ajuda A Aidoc está entre as ferramentas populares de IA para o setor de saúde, graças às suas avaliações avançadas de IA para radiologia que aprimoram o atendimento ao paciente. Ele ajuda você a analisar imagens médicas rapidamente e a sinalizar anormalidades.

Essa ferramenta de IA se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho de imagens médicas, permitindo que os radiologistas priorizem casos urgentes com eficiência. As notificações automatizadas da ferramenta também ajudam você a agir mais rapidamente, melhorando a segurança do paciente.

O recurso de triagem em tempo real do Aidoc é útil na identificação de condições críticas, como hemorragia, embolia pulmonar e derrame. Ele também ajuda a analisar os dados do paciente com eficiência, garantindo que detalhes essenciais não sejam esquecidos.

Melhores recursos do Aidoc

Priorize os casos com algoritmos de IA para obter um diagnóstico mais rápido e reduzir o tempo de resposta

Analisar imagens médicas automaticamente para identificar casos urgentes, aumentando a segurança do paciente

Escalonar entre organizações de saúde para dar suporte a uma ampla gama de condições médicas

Limitações do Aidoc

A ferramenta é limitada a tipos específicos de imagem, exigindo soluções separadas para tarefas que não sejam de imagem

Tem a possibilidade de erros em casos fora do padrão, especialmente em condições complexas

Preços do Aidoc

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Aidoc

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Regard (Melhor para automatizar fluxos de trabalho de documentação médica)

via Considerações O Regard é adequado se você precisar de uma ferramenta de IA para auxiliar no diagnóstico de condições médicas e reduzir o tempo gasto com documentação.

Ela se integra diretamente aos EHRs e usa IA para ajudar os médicos a analisar rapidamente os dados dos pacientes. O Regard pode sugerir diagnósticos, gerar notas clínicas e destacar informações importantes no registro de um paciente. Isso ajuda as equipes a se concentrarem melhor no atendimento ao paciente.

Os recursos residentes de IA da Regard são ideais para automatizar revisões de prontuários e gerar recomendações de diagnóstico em minutos. Essa abordagem simplificada permite que você detecte e gerencie as condições de forma mais eficaz, com maior eficiência operacional.

Melhores recursos da Regard

Simplifique o suporte ao diagnóstico analisando registros médicos completos e destacando possíveis condições

Aumente a segurança do paciente detectando diagnósticos perdidos e informações negligenciadas

Automatize a documentação clínica, como a geração de notas clínicas estruturadas

Respeite as limitações

As sugestões de diagnóstico da ferramenta podem, ocasionalmente, deixar passar condições sutis ou raras

Oferece integrações limitadas fora dos principais EHRs, o que pode restringir provedores menores

Registrar preços

Preços personalizados

Considerar classificações e avaliações

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Twill (Melhor para simplificar as soluções digitais de saúde)

via Sarja Twill é uma das principais plataformas de saúde com IA projetada para melhorar o atendimento ao paciente e otimizar a prestação de serviços de saúde. É conhecida por abordar condições médicas específicas, com foco na saúde mental dos pacientes, gravidez e doenças crônicas.

Sua navegação inteligente orienta efetivamente os usuários para os recursos certos no momento certo.

O Twill também permite que você acesse intervenções personalizadas que promovem comportamentos mais saudáveis. Por exemplo, ele ajuda a gerenciar condições de saúde mental fornecendo ferramentas baseadas em evidências que envolvem os pacientes e melhoram seu compromisso com os planos de tratamento.

Melhores recursos do Twill

Facilitar planos de cuidados personalizados adaptados às necessidades individuais de saúde

Engajar os pacientes por meio de intervenções baseadas em evidências para condições crônicas

Utilize insights orientados por IA para aumentar a adesão ao tratamento e melhorar os resultados dos pacientes

Limitações de vontade

As opções de personalização da ferramenta podem não atender a todas as necessidades dos usuários

Os usuários relataram a indisponibilidade da ferramenta em muitas regiões

Preço da ferramenta

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Twitter

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Melhore o atendimento ao paciente e aumente a eficiência operacional com o ClickUp

A escolha das ferramentas de IA certas para o setor de saúde pode parecer esmagadora, com muitas opções focadas no atendimento ao paciente, na integração de dados e na conformidade.

Mas nossa lista cuidadosamente selecionada das 10 principais ferramentas permite que você avalie com confiança as soluções personalizadas para o gerenciamento do setor de saúde. Consideramos os principais recursos, limitações significativas, planos de preços e avaliações de usuários para oferecer as melhores opções.

Se você estiver procurando uma plataforma de gerenciamento de projetos de saúde completa e fácil de usar, considere o ClickUp como sua solução ideal.

Como uma plataforma de produtividade versátil, o ClickUp oferece recursos essenciais que simplificam o gerenciamento de projetos de saúde, desde o agendamento de pacientes até o controle de conformidade.

Pronto para aprimorar seu gerenciamento de saúde? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e descubra como ele transforma seu fluxo de trabalho e aumenta a eficiência!