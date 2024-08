O guia definitivo para o gerenciamento de projetos na área de saúde

Há uma fila de pacientes na sala de espera.

O médico está atrasado hoje.

A equipe da farmácia diz que precisa de algumas recargas, já que elas acabaram.

Para um setor responsável por cuidar da vida das pessoas, o setor de saúde pode ser bastante difícil para os cuidadores que o administram.

Então, como eles conseguem se manter concentrados com tudo o que está acontecendo?

Excelentes habilidades de gerenciamento de projetos de saúde.

como Dra. Lisa Cuddy , administradora-chefe do hospital na série de televisão House M.D.

com certeza ninguém no Princeton Plainsboro Hospital gostaria de deixar o gerenciamento de projetos nas mãos de pessoas como o Dr. Gregory House

Afinal de contas, o setor de saúde é um setor de alto risco.

A vida das pessoas está literalmente em jogo aqui.

Você não pode se dar ao luxo de cometer erros. De forma alguma.

Então, o que você pode fazer?

Contratar um gerente de projeto para manter as coisas organizadas, vivas e funcionando

Mas se estiver sofrendo com os "sintomas" de um gerenciamento de projetos deficiente e quiser atingir seus objetivos, é preciso contratar um gerente de projetos metas do projeto não se preocupe.

Nós o apoiamos. *literalmente*

Neste artigo, abordaremos o que é gerenciamento de projetos na área de saúde por que ele é crucial, e o que é necessário para ser um bom gerente de projetos no setor de saúde.

Bônus: Você também aprenderá a enfermar seus projetos de volta à saúde com um excelente ferramenta de gerenciamento de projetos de saúde .

Tudo pronto?

vamos lhe dar uma dose de gerenciamento de projetos de saúde

O que é gerenciamento de projetos de saúde?

Para acompanhar o aperto das empresas de seguro de saúde, o tamanho gigantesco do sistema de saúde e a grande questão da segurança, as organizações modernas de saúde exigem muito planejamento para criar um processo eficaz.

É nesse ponto que o gerenciamento de projetos de saúde entra em cena.

Trata-se do planejamento, da execução e da manutenção de qualquer projeto de saúde para melhorar o funcionamento da organização.

Ele ajuda a agilizar um projeto que pode ajudar a economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, melhorar o atendimento ao paciente, o que, em última análise, beneficia uma organização de saúde.

Por exemplo, digamos que a Dra. Cuddy esteja farta do Dr. House e queira abrir um novo departamento de diagnósticos em sua organização.

Primeiro, ela teria de criar um pipeline tangível para abrir e gerenciar essa nova unidade de saúde. Ela poderia fazer o planejamento sozinha ou contratar um gerente de projeto.

Algo que ela domina.

Mas será que realmente precisamos de gerenciamento de projetos no setor de saúde _?

Vamos descobrir.

Por que você precisa do gerenciamento de projetos na área de saúde?

O setor de saúde está em constante evolução.

Novas tecnologias estão sempre surgindo, e as organizações de saúde precisam se manter atualizadas.

Como resultado, há uma imensa pressão sobre o setor de saúde para que ele se mantenha atualizado e ofereça um atendimento de qualidade aos pacientes.

As empresas do setor de saúde também precisam cumprir várias regulamentações governamentais, como a HIPAA (Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde) e a GDPR (Regulamentação Geral de Proteção de Dados) para faturamento e qualquer outro processo.

É aqui que entra o gerenciamento de projetos na área de saúde.

Com os fundamentos princípios do gerenciamento de projetos se o Dr. Cuddy for um dos líderes da organização, ele poderá trazer estrutura e disciplina para a organização.

O gerenciamento eficaz de projetos também pode ajudar com:

Melhor atendimento e experiência do paciente

Melhoria do orçamento

Melhor gerenciamento

Melhor comunicação

Melhores relações com as partes interessadas

Agora, como você realmente faz para gerenciar projetos na área da saúde?

3 Metodologias populares de gerenciamento de projetos na área de saúde

Além da ciência médica, os profissionais da área de saúde também precisam aprender a ciência do gerenciamento de projetos.

Vamos dar uma olhada nas metodologias de gerenciamento de projetos que você pode usar no setor de saúde:

1. Gerenciamento de projetos ágeis Gerenciamento de projetos ágeis é como um antídoto para combater os pontos problemáticos do gerenciamento de projetos tradicional.

Ele segue uma abordagem iterativa e divide um projeto em ciclos de desenvolvimento menores (2 a 4 semanas) chamados sprints. Um gerente pode definir um backlog do sprint que descreve no que a equipe precisa se concentrar durante esse ciclo.

Isso facilita o ajuste às mudanças, especialmente em um setor como o de saúde, que tem variáveis em constante mudança. O Agile também tem vários benefícios importantes e funciona para a maioria dos setores porque garante flexibilidade, adaptabilidade, trabalho em equipe e ROI mais rápido.

E, quando se trata de um ambiente de saúde, uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a concluir um projeto de saúde rapidamente para acompanhar o ritmo das coisas.

**Procurando por uma ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis para o setor de saúde?

Por exemplo, vamos supor que a Dra. Cuddy queira lançar um novo aplicativo de agendamento de consultas para seu hospital.

Ela pode usar a metodologia ágil e implementar um aplicativo de teste primeiro. Dessa forma, ela pode receber feedback dos pacientes sobre a interface do usuário e a facilidade de marcar consultas para incorporar rapidamente as alterações no design do aplicativo.

Dessa forma, ela não precisará perder tempo e recursos para criar um novo aplicativo do zero se o primeiro não for de fácil utilização para seus pacientes.

2. Cascata

Waterfall é um processo de gerenciamento de projetos tradicional e antigo.

Ele segue uma abordagem linear em que você divide cada projeto em duas partes plano de projeto em fases, e cada fase se transforma na próxima, como uma verdadeira cascata.

Normalmente, esse processo de gerenciamento de projetos envolve cinco estágios: requisitos, design, implementação, testes e entrega. Qual é a diferença entre waterfall e agile? No método em cascata, a equipe precisa concluir um estágio primeiro para poder passar para o próximo.

Embora seja uma das técnicas de gerenciamento de projetos mais comuns usadas em grandes setores, como construção ele tem suas desvantagens.

Ela pode atrasar os resultados e o projeto pode se tornar redundante. Isso pode ser prejudicial para uma organização de saúde que tenta fornecer atendimento imediato aos pacientes.

No entanto, a abordagem em cascata pode funcionar bem se a Dra. Cuddy quiser abrir uma nova unidade de saúde. Ela pode lidar com o projeto em fases.

Primeiro, ela precisa definir o dependências e requisitos para abrir o departamento, como orçamento, equipe, autorização do governo, etc. Uma vez que ela tenha um projeto do requisito, só então poderá passar para o estágio de implementação.

3. Híbrido

Como a área de saúde é um setor que muda rapidamente, a adoção de uma abordagem de gerenciamento híbrido pode ser "exatamente o que o médico pediu"

Você pode implementar projetos rapidamente com uma metodologia ágil e ainda ter um roteiro para a diretoria e os investidores com uma abordagem de gerenciamento de projetos em cascata.

Dessa forma, é possível manter os usuários finais envolvidos durante os diferentes estágios, garantir os resultados corretos do projeto e manter as partes interessadas satisfeitas. você vê que é uma situação em que todos saem ganhando

Mas saber o que fazer não é suficiente.

Você também precisa saber como fazer.

Pronto para aprender o que é necessário para ser um gerente de projetos de saúde? Vamos lá.

O que é preciso para ser um bom gerente de projetos de saúde?

Os gerentes de projetos da área de saúde são a espinha dorsal de um projeto. sem trocadilhos

Eles lideram e supervisionam um projeto de saúde desde a admissão até a alta.

A gerente de programa garante que o projeto seja entregue no prazo e esteja dentro do orçamento.

Ele também pode identificar rapidamente se o projeto está "abaixo do esperado" e oferecer soluções plausíveis. 🤒

As organizações de saúde precisam absolutamente de um profissional de gerenciamento de projetos para que os projetos estejam em conformidade com os códigos.

No entanto, o gerenciamento de projetos não é para os "fracos de coração".

O setor de saúde exige habilidades gerenciais específicas. A certificação em gerenciamento de projetos também é ideal.

Veja o que é necessário para ser um gerente de projetos bem-sucedido.

1. Habilidades do gerente de projetos

Se quiser ser um bom gerente, você deve ter healthy habilidades de gerenciamento de projetos para gerenciar uma equipe, o projeto e enfrentar os desafios do setor de saúde.

Aqui estão algumas habilidades essenciais que um gerente de projetos de saúde deve ter:

**Flexibilidade: você deve ser rápido para responder e modificar o projeto para manter as coisas no rumo certo

**Comunicação: o setor de saúde tem tudo a ver com pessoas. Você deve ser um ouvinte ativo e um negociador eficaz para garantir acordos

Liderança: você deve ser capaz de motivar e inspirar os outros. Sua equipe deve acreditar em você e ter confiança no projeto

você deve ser capaz de motivar e inspirar os outros. Sua equipe deve acreditar em você e ter confiança no projeto **Resolução de conflitos: a área da saúde é um mercado incomum com riscos inerentes. Como uma habilidade de gerenciamento de projetos, você deve ser capaz de agir rapidamente e diluir situações de alta tensão

Delegação: você deve ser capaz de prescrever tarefas a diferentes membros da equipe. Isso o ajudará a usar orecursos alocados de forma eficiente e a manter o projeto dentro do orçamento

2. Certificações de gerenciamento de projetos na área de saúde

_O Dr. House pode ser um especialista em diagnósticos, mas será que ele entende a ciência do gerenciamento? Provavelmente não

Muitos profissionais da área de saúde buscam treinamento formal em gerenciamento de projetos para gerenciar melhor projetos complexos e pessoas.

pelo menos os chefes de departamento como o Dr. House devem fazê-lo

Idealmente, para ser um bom gerente no setor de saúde, você deve ter um certificado de pós-graduação em administração de saúde, administração de empresas, saúde pública ou enfermagem.

Mas a certificação em gerenciamento de projetos também não fará mal algum.

Vários institutos oferecem cursos de gerenciamento de projetos, como:

Project Management Professional (PMP)

Associado Certificado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)

Profissional de Gerenciamento de Programas (PgMP)

Algumas universidades também oferecem especialização em gerenciamento de projetos de saúde.

Por exemplo, a Harvard T.H. Chan School of Public Health oferece certificação on-line em Gerenciamento de Projetos de Saúde .

Profissionais clínicos e não clínicos são bem-vindos para fazer o curso de Harvard. Você pode até ganhar créditos de educação continuada que contam para o seu diploma.

Um programa como esse abrange habilidades de gerenciamento de projetos e de pessoas. Você aprende sobre estágios do gerenciamento de projetos e como se adaptar a diferentes nuances e, ainda assim, atingir as principais métricas.

Eles abordam ferramentas e estratégias para manter uma melhor dinâmica interpessoal com as partes interessadas.

Isso pode até torná-lo um especialista em comunicação eficaz e negociações bem-sucedidas.

3. Conformidade com a HIPAA

Os hospitais e os profissionais da área de saúde dependem da informática da área de saúde para acessar dados confidenciais o tempo todo. Se essas informações vazarem, isso pode representar uma séria ameaça à privacidade do paciente.

A HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act, Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde) é o código que rege a proteção de dados confidenciais de pacientes.

Se você usar qualquer software de gerenciamento de projetos que acessa os dados dos pacientes, ele deve protegê-los:

Ataques maliciosos às informações dos pacientes

Acesso e compartilhamento de informações de pacientes

Como gerente, é sua responsabilidade supervisionar se todos os programas ou processos técnicos ou não técnicos estão em conformidade com as normas da HIPAA para manter as informações de saúde seguras.

Agora que já aprendemos os conceitos básicos, vamos examinar algumas dicas de gerenciamento do setor de saúde

9 Dicas úteis para gerenciar projetos no setor de saúde

Se você deseja ocupar o lugar de um gerente de projetos do setor de saúde, é melhor ter algumas dicas úteis de gerenciamento na manga do seu jaleco.

Primeiro, vamos falar com Albert Ho, gerente de projetos da Sistema de Saúde William Osler e fundador da Heróis da Saúde para obter conselhos de especialistas:

Divida os resultados em seções menores e mais gerenciáveis. O prazo ideal é uma entrega que possa ser realizada em um período de 3 a 12 meses.

Se um projeto for plurianual e tiver um grande escopo de trabalho, cada fase deverá ter seu próprio carta de projeto para definir o trabalho a ser concluído.

ele mencionou que é fácil para patrocinadores do projeto _perder o interesse em um projeto de vários anos, portanto, dividir as entregas ajudará a manter o ritmo.

Outras dicas importantes para o gerenciamento de projetos de saúde incluem:

Diagnosticar os requisitos e as metas do projeto fazendo as perguntas certas à liderança

Se você tiver vários projetos, priorize aqueles que ajudam a simplificar um processo

Garantir uma comunicação aberta para que sua equipe de projeto esteja na mesma página

Forme uma equipe diversificada. Envolva funcionários de diferentes departamentos para ajudá-lo a melhorar um processo

Esteja preparado para contingências. Se algo surgir, faça alguns testes, adapte-se e continue avançando

Siga o termo de referência do projeto que define seus objetivos estratégicos, recursos, cronograma e principais métricas

Esteja em sincronia com os regulamentos e a governança do setor de saúde que podem afetar seu programa ou projeto

Agora você já tem algumas dicas que não falham.

_O que vem a seguir?

Aprenda a melhor maneira de gerenciar seus projetos de saúde!

A melhor maneira de gerenciar projetos de saúde em 2024

Se o Dr. House quiser manter seu controle sobre os diagnósticos e se tornar um gerente inteligente, ele precisa estar familiarizado com termos como planejamento de sprint , ágil e scrum , fluxos de trabalho automatizados e muito mais.

Ele precisaria aprender a usar um gráfico de Gantt e quadros Kanban para visualizar projetos e melhorar sua experiência em gerenciamento de projetos .

E o mais importante, ele teria que aprender a usar o software de gerenciamento de projetos de saúde para implementar todos os jargões do setor que acabamos de mencionar.

Como ClickUp !

Espere, o que é isso?

o ClickUp é um altamente classificado software de gerenciamento de projetos usado por gerentes de projetos de saúde e outros equipes produtivas em todo o mundo .

Uma ferramenta ágil como o ClickUp pode capacitar você e sua equipe de projeto a fornecer resultados mais rápidos e eficientes.

Use-a para gerenciar sua organização, desde médicos até Departamento de TI a enfermeiros e faxineiros. Use mais de 1.000 integrações para visualizar seu projeto da maneira que desejar.

No entanto, o que torna o ClickUp realmente adequado para seu departamento de saúde é o fato de estar em conformidade com a HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

ClickUp está em conformidade com a Privacy Shield Framework e o GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).

Isso significa que garantimos os mais altos padrões de segurança para todos os nossos clientes.

Além disso, o ClickUp tem uma ampla variedade de recursos de gerenciamento de projetos gratuitamente !

Veja como você pode usar o ClickUp para tornar seu projeto de saúde um sucesso:

E se esses recursos não foram suficientes para convencê-lo a usar o ClickUp, confira

Quer manter seu projeto em forma?

Uma organização de saúde nunca dorme, e sua equipe de saúde também não deveria operações de gerenciamento .

E a única maneira de manter as coisas acordadas e funcionando (sem esforço) é com um software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp!

Essa ferramenta manterá o coração de seu projeto de saúde batendo.❤️

Desde o acesso ao centro de controle do seu hospital mesmo quando você estiver meio dormindo (graças às longas horas de trabalho do médico) até o acompanhamento das atividades da sua equipe carga de trabalho em tempo real, o ClickUp pode salvar sua vida

Criar formulários personalizáveis para preencher os detalhes do seguro do paciente, oferecer atendimento mais rápido com Automações e criar processos consistentes com Modelos .

O ClickUp é, de fato, uma panaceia para todos os males do gerenciamento de projetos.

_O que o está impedindo? Obtenha uma dose gratuita de ClickUp para manter seu projeto de saúde imune a riscos e ajudar melhor seus pacientes!