Como gerenciar projetos paralelos: 10 dicas para o sucesso

"Escolha um trabalho que você ame, e você nunca trabalhará um dia sequer em sua vida." Embora seja uma ideia inspiradora, vale a pena explorar como a paixão e o trabalho realmente se cruzam no mundo de hoje.

Mas, ei, há esperança!

Muitos estão encontrando o caminho de volta para seus sonhos por meio de projetos paralelos.

Esses projetos paralelos dão aos guerreiros do trabalho a chance de se dedicar ao que amam por algumas horas, explorar novas ideias e até mesmo ganhar um pouco mais de dinheiro.

Mas equilibrar um projeto paralelo com um emprego de tempo integral não é exaustivo?

Com certeza. Então, como gerenciar projetos paralelos sem se esgotar?

Vamos entrar no assunto e ver como você pode gerenciar projetos paralelos como um profissional com ClickUp .

O que são projetos paralelos?

Antes de optar por trabalhar em projetos paralelos, vamos esclarecer o que eles realmente são.

É um equívoco comum pensar que os projetos paralelos são apenas para aqueles que esperam construir um negócio ou ganhar dinheiro extra. Claro, esse pode ser o objetivo, mas nem todo projeto paralelo precisa levar a Shark Tank !

De fato, um projeto paralelo pode ser qualquer paixão, habilidade ou desenvolvimento pessoal em que você trabalha durante todo o fim de semana (ou nas manhãs de domingo, se ainda quiser ter algum tempo livre) ou junto com seu trabalho diário durante a semana. Veja por que esses projetos são mais do que apenas um segundo emprego:

São divertidos: Convenhamos que os projetos paralelos geralmente são o que mais gostamos de fazer. Fazer algo só para você não é a definição de felicidade?

Convenhamos que os projetos paralelos geralmente são o que mais gostamos de fazer. Fazer algo só para você não é a definição de felicidade? São um curso intensivo de aprendizado: Os projetos paralelos são experiências práticas que permitem explorar novas técnicas ou aperfeiçoar suas habilidades atuais. Ao contrário das tarefas rotineiras de seu trabalho diário, os projetos paralelos têm tudo a ver com prática deliberada e desenvolvimento de habilidades

Os projetos paralelos são experiências práticas que permitem explorar novas técnicas ou aperfeiçoar suas habilidades atuais. Ao contrário das tarefas rotineiras de seu trabalho diário, os projetos paralelos têm tudo a ver com prática deliberada e desenvolvimento de habilidades Eles liberam sua criatividade: Os projetos paralelos oferecem um playground sem prazos, protocolos de escritório ou restrições do tipo "é sempre assim que se faz". Você define o ritmo, as prioridades e o plano, o que lhe dá liberdade máxima

Os projetos paralelos oferecem um playground sem prazos, protocolos de escritório ou restrições do tipo "é sempre assim que se faz". Você define o ritmo, as prioridades e o plano, o que lhe dá liberdade máxima Eles impulsionam sua carreira: Imagine chegar a uma entrevista e compartilhar um portfólio de trabalhos reais e impactantes. Os projetos paralelos não apenas fazem você se destacar, mas também aprofundam suas habilidades além do que um currículo pode mostrar

Os benefícios dos projetos paralelos

O lançamento de uma nova ideia tem sua própria emoção, aquela adrenalina "logo antes de você clicar em lançar" Quem sabe o que vai acontecer? Porque se você não tentar, nunca saberá!

Os projetos paralelos nos dão esse espaço para experimentar e ver do que somos realmente capazes - sem compromisso.

Aquele projeto de hobby em que você fez um teste de "adivinhe o GIF" para seus amigos? Ele pode decolar como o próximo aplicativo viral de perguntas e respostas, fazendo com que você ganhe US$ 70.000 por dia.

Ou aquele trabalho paralelo de fabricação de velas aconchegantes que você começou para dar de presente nas festas de fim de ano? Ele pode se tornar viral no TikTok, gerando milhares de pedidos e um negócio próspero.

Em outras palavras, quanto mais cedo você aceitar a incerteza, mais espaço dará a si mesmo para experimentar coisas novas.

Por exemplo, lembre-se de Pieter Levels, o desenvolvedor holandês que se propôs o desafio de lançar 12 startups em 12 meses ? Hoje, ele administra um portfólio de projetos desenvolvidos individualmente, gerando uma receita de US$ 3 milhões por ano.

Dica profissional: Se você é um desenvolvedor, plataformas como a ProductHunt permitem que você dê vida a uma ideia em uma semana, oferecendo um caminho direto para milhares de usuários em potencial no fim de semana.

Como gerenciar projetos paralelos?

Entre reuniões, prazos e o trabalho normal, um trabalho diário exigente pode fazer com que você se sinta esgotado no final do dia.

Portanto, encontrar tempo e energia para gerenciar um projeto paralelo pode parecer uma tarefa difícil.

Entretanto, com algumas estratégias inteligentes e um pouco de planejamento, é possível encaixar projetos paralelos em sua agenda sem se esgotar.

Dica 1: Estabeleça metas claras "As pessoas com metas são bem-sucedidas porque sabem para onde estão indo." Uma verdade sobre os projetos paralelos é que eles são fáceis de serem esquecidos. A vida acontece - o trabalho se torna exigente, a família precisa de nossa atenção ou simplesmente estamos muito cansados.

Esses obstáculos podem fazer com que os projetos paralelos pareçam uma batalha difícil sem objetivos claros.

A definição de metas SMART é fundamental para manter um projeto paralelo no caminho certo. Uma meta SMART é específica, mensurável, atingível, relevante e com prazo determinado, o que traz clareza e motivação ao projeto.

Nesse estágio, você pode usar uma ferramenta como Metas do ClickUp para visualizar os objetivos.

Rastreie e visualize seu progresso em direção às metas com o ClickUp Goals, medindo métricas quantitativas e qualitativas

Comece priorizando as metas essenciais para o sucesso de seu projeto e concentrando recursos nelas. Em seguida, defina uma combinação de metas de curto e longo prazo para manter o ritmo.

A plataforma oferece métricas de gerenciamento de projetos e KPIs para acompanhar o progresso, de modo que você possa identificar áreas de melhoria e fazer os ajustes necessários. Além disso, os gráficos de Gantt e os quadros Kanban (disponíveis em ClickUp ) são perfeitos para ver metas e dependências em um só lugar.

Exemplos de metas de projeto

Automatizar 40% das tarefas repetitivas para reduzir o trabalho manual em 20% nos próximos seis meses

Integrar novas soluções tecnológicas para aumentar a produtividade dos funcionários em 15% no próximo ano

Dica 2: Crie um cronograma

Planejar com um foco em mente, como definir planos trimestrais, pode ajudar a evitar mudanças constantes de contexto e manter a atenção no panorama geral.

Você pode considerar o uso de um aplicativo de anotações enquanto trabalha em seu projeto paralelo para entender quanto tempo precisa para cada tarefa.

A melhor maneira de criar um cronograma realista é o bloqueio de tempo, em que blocos específicos de tempo são dedicados a tarefas de alta prioridade e blocos de contingência são adicionados para tarefas inesperadas ou atrasos. Visualização do calendário do ClickUp do ClickUp é perfeita para visualizar e ajustar esses blocos à medida que a semana se desenrola, proporcionando uma visão em tempo real de como o tempo é alocado.

Crie uma experiência de calendário personalizada com as opções de visualização personalizáveis do ClickUp

Quando o tempo é limitado, é fácil sentir que o progresso é lento. Reservar apenas 10 minutos por dia pode resultar em mais de cinco horas por mês para atingir as metas de projetos paralelos.

A solução de gerenciamento de tempo do ClickUp ajuda a estruturar as horas dos projetos paralelos, monitorando exatamente quanto tempo cada tarefa leva.

Visualize sua agenda e gerencie facilmente as tarefas com o Calendar View do ClickUp

Recursos como controle de tempo incorporado, eventos de calendário do tipo arrastar e soltar, estimativas de tempo e lembretes facilitam a manutenção do controle.

💡 Dica profissional: Considere os picos de produtividade. Se você é uma pessoa matutina, bloqueie suas horas mais produtivas para projetos paralelos. Se for noturno, guarde seu melhor trabalho para a noite. A programação em torno desses picos de produtividade pode tornar o tempo mais eficaz sem acrescentar estresse desnecessário.

Dica 3: Priorize as tarefas

Nos primeiros dias, você pode se ver constantemente dividido entre as responsabilidades do presente e as possibilidades do futuro.

Mas, ao longo dessa jornada, você aprenderá que a priorização é mais arte do que ciência - uma habilidade em evolução que alinha suas ambições com o que é mais importante. Tarefas do ClickUp o ajudará a ver cada projeto não como uma obrigação, mas como uma oportunidade.

Comece com uma lista de tarefas completa: Liste todas as tarefas em um único lugar sem priorizá-las imediatamente. O List View do ClickUp ajuda você a visualizar as tarefas em andamento e futuras de todos os projetos, fornecendo um instantâneo claro de tudo o que está em andamento

Organize e priorize suas tarefas de forma eficiente com as listas personalizáveis do ClickUp

Identifique tarefas urgentes versus tarefas importantes: As tarefas urgentes precisam de ação imediata, enquanto as tarefas importantes podem contribuir para metas de longo prazo. As etiquetas de prioridade personalizadas do ClickUp (urgente, alta, normal, baixa) facilitam a identificação de tarefas e a organização eficaz de sua carga de trabalho

Priorize suas tarefas de forma eficaz com os recursos de priorização de tarefas do ClickUp

Estabeleça dependências de tarefas : Crie dependências no ClickUp para organizar as tarefas em ordem, ajudando a evitar gargalos e garantindo que as tarefas sejam concluídas na sequência correta

: Crie dependências no ClickUp para organizar as tarefas em ordem, ajudando a evitar gargalos e garantindo que as tarefas sejam concluídas na sequência correta Estimar níveis de esforço para cada tarefa: Atribua níveis de esforço com Campos personalizados do ClickUp (por exemplo, uma escala de 1 a 5), que ajuda a priorizar tarefas de alto esforço e alto valor. A conclusão de tarefas complexas no início do dia cria um impulso e reduz o estresse para as tarefas restantes

Mitigue os riscos do projeto e garanta a entrega no prazo com o Risk Log do ClickUp

💡 Dica Profissional: Mantenha-se organizado com o Modelo de planejador diário do ClickUp que ajuda você a mapear cada dia organizando as tarefas em categorias como Pessoal, Trabalho e Metas. Configure tarefas recorrentes para criar hábitos positivos e use etiquetas de prioridade para lidar com o que é mais importante primeiro. Além disso, com o acompanhamento visual do progresso, você verá suas vitórias diárias em tabelas e gráficos.

Dica 4: Use ferramentas de gerenciamento de projetos

Usar as ferramentas corretas de gerenciamento de projetos pode fazer toda a diferença para manter um projeto paralelo organizado e responsável.

Use Marcos do ClickUp para visualizar seu progresso em relação às metas e aos objetivos. Acompanhe seu projeto e monitore as mudanças por meio de seu Painel de controle do ClickUp onde você pode ver e gerenciar recursos, orçamentos, tempo e progresso.

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp permitem que você tenha uma visão clara do que está acontecendo. 👀

Crie um espaço de trabalho personalizado com as visualizações personalizáveis do ClickUp

Com o Activity View do ClickUp, você obtém atualizações em tempo real sobre tarefas, progresso e prazos que reforçam o senso de propriedade.

Os vários modos de exibição do ClickUp permitem visualizar tarefas e cronogramas de acordo com as necessidades do seu projeto. Por exemplo, os quadros Kanban mostram o fluxo de tarefas, as visualizações de calendário acompanham os prazos e os gráficos de Gantt ajudam a gerenciar os recursos.

Com exibições personalizáveis, é fácil classificar as tarefas por prioridade, criar exibições em cascata e gerenciar cargas de trabalho.

Dica 5: Mantenha-se flexível e adaptável

Um dos segredos para prosperar com projetos paralelos? Abraçar a flexibilidade.

Para desenvolvedores como Ben Awad na sua vida, a adaptabilidade é praticamente uma forma de arte. Com mais de 1,3 milhão de seguidores no YouTube, TikTok e Twitter, Awad se tornou uma mistura única de desenvolvedor e criador de conteúdo.

A jornada de Awad para se manter adaptável é repleta de projetos hilários e criativos, como seu plug-in VS Code para o Tinder, em que os usuários deslizam sobre trechos de código para encontrar seu "par perfeito" O projeto era uma piada, mas Awad levou-o a sério o suficiente para criar um aplicativo completo com notificações push.

Por quê?

"Se algo bom acontece - fantástico. Algo ruim? Bem, pelo menos vai dar um ótimo vídeo no YouTube", brinca ele. É essa disposição de aceitar tanto o sucesso quanto o fracasso que o faz seguir em frente.

Seu mais recente empreendimento, Voidpet , uma versão da geração Z do Tamagotchi, agora conta com 130.000 usuários.

Se você ainda não tem certeza se vai mergulhar de cabeça, dê uma olhada no #buildinpublic no X (anteriormente conhecido como Twitter), onde os desenvolvedores compartilham seus sucessos e lições aprendidas.

Dica 6: Busque feedback e colabore

"Como estou indo?" "Isso deu certo?" "O que eu poderia fazer diferente da próxima vez?" Essas perguntas tendem a surgir durante o trabalho em projetos paralelos.

E vale a pena Dados da Gallup revelam que 80% dos funcionários que recebem feedback significativo semanalmente estão totalmente engajados.

Portanto, mesmo que você esteja fora da bolha corporativa, o feedback traz clareza e orientação.

Veja como buscar feedback de forma eficaz, usando o ClickUp para facilitar o processo:

Verifique a disponibilidade

Use Chat do ClickUp para entrar rapidamente em contato com seus colegas de equipe da @mention para obter a atenção deles e visualizar o status atual para confirmar a disponibilidade.

Você pode até mesmo usar Direct Messages para conversas individuais ou criar FollowUps atribuindo tarefas a partir de mensagens de bate-papo para garantir que os itens de feedback sejam documentados e acionados.

Dica profissional: Use as preferências de notificação no ClickUp Chat para personalizar quais atualizações de bate-papo você vê imediatamente e quais você pode acompanhar mais tarde. Isso garante que você mantenha o foco em conversas de alta prioridade.

Colabore de forma eficaz, compartilhe recursos e forneça feedback em tempo real com o ClickUp Chat

Agendar uma reunião

As discussões face a face funcionam melhor para obter feedback genuíno e diferenciado. Uma vez definido o horário, use o Calendar View do ClickUp para agendar reuniões ou use ferramentas integradas como o Zoom.

Prepare perguntas e faça anotações

Venha preparado para tirar o máximo proveito de sua sessão de feedback. Anote perguntas abertas como "Em que áreas eu poderia melhorar?" ou "Você tem sugestões para meu próximo projeto?" Com Bloco de notas ClickUp anote os pontos principais e converta-os em tarefas acionáveis.

Capture ideias, faça anotações em reuniões e prepare-se para discussões com o ClickUp Notepad

Aprenda com seu feedback

Reflita após a sessão. Use Documentos do ClickUp para organizar o feedback em um único local e controlar o acesso compartilhando apenas com as pessoas envolvidas. Você pode até mesmo ver os colaboradores fazendo edições ao vivo, o que o ajuda a se manter proativo em relação ao feedback.

Defina metas acionáveis

E voltamos à etapa 1. Faça seu feedback valer, definindo metas específicas usando o ClickUp Goals.

Dica 7: Acompanhe seu progresso

Todo projeto paralelo merece um sistema para acompanhar o progresso, comemorar os marcos e manter o ritmo.

Afinal de contas, são essas pequenas vitórias que fazem você seguir em frente.

Com Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp com o gráfico de Gantt do ClickUp, você pode mapear toda a linha do tempo do projeto. Os gráficos de Gantt mostram o início e o fim de cada tarefa, os principais marcos e todas as dependências, proporcionando uma visão clara do que precisa ser feito e quando.

Visualize e gerencie a linha do tempo de seu projeto com a visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp

Para um mergulho mais profundo nos insights do projeto, Painel de controle do ClickUp reúne todos os seus dados críticos em uma única exibição.

Você obtém uma visão holística do status do seu projeto e das tarefas restantes com tabelas, gráficos e filtros. Esse nível de detalhe fornece uma base sólida para decisões informadas e o mantém responsável.

_Obtenha uma visão clara do status do projeto e das tarefas restantes com o ClickUp Dashboard_s

Dica 8: Gerencie seu tempo com sabedoria

Equilibrar projetos paralelos com outros compromissos pode ser complicado, mas o gerenciamento eficaz do tempo torna isso possível.

Ao organizar sua agenda e definir prioridades claras, você pode garantir que tanto o seu trabalho principal quanto os projetos paralelos recebam a atenção que merecem.

É aí que entram os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp. Recursos de controle de tempo do ClickUp simplificam o controle de tempo, permitindo que você se concentre no que é mais importante. Acompanhe facilmente seu tempo, defina estimativas de tarefas, adicione notas detalhadas e acesse relatórios de tempo abrangentes - tudo isso em qualquer dispositivo.

Rastreie seu tempo de forma precisa e eficiente com o recurso de controle de tempo incorporado do ClickUp

Essa prática ajuda a definir expectativas realistas de tempo e evita a armadilha muito comum de subestimar as demandas do projeto.

Para uma abordagem mais estruturada, Modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp é uma ferramenta fantástica para ajudá-lo a planejar cada dia com a produtividade em mente. Com blocos de tempo claros, você pode manter o foco, estacionar tarefas de menor prioridade para evitar distrações e adicionar pequenos intervalos para evitar o esgotamento.

Dica 9: Aprenda com os fracassos

Como ex-funcionário da Procurador-Geral dos EUA, Robert F. Kennedy disse certa vez: "Somente aqueles que ousam falhar muito podem alcançar grandes realizações"

Embora o fracasso muitas vezes pareça algo a ser evitado, ele pode ser um de nossos melhores professores.

Refletir sobre os fracassos não é tão simples quanto escrever o que deu errado e prometer não repetir. O verdadeiro aprendizado com o fracasso requer um aprofundamento, compreensão do contexto e abertura para ajustar nossa abordagem sem autocrítica.

Em vez de ver os contratempos como barreiras, veja-os como marcos na jornada de seu projeto. Cada fracasso é uma chance de reavaliação e adaptação, de olhar além das causas superficiais e chegar à raiz do que não funcionou.

Portanto, em vez de buscar um caminho sem erros, busque aprender com cada reviravolta - cada uma delas o aproxima do sucesso.

Dica 10: Mantenha-se comprometido e consistente

A motivação pode ser passageira, especialmente quando surge uma ideia nova e empolgante. Você se sente inspirado e talvez até assuma um compromisso mental: "Vou construir esse projeto legal"

Mas então, quando você pensa nos detalhes, a dúvida aparece. Pode ser difícil ignorar as vozes que dizem: "Isso é ridículo", "Vai levar muito tempo" ou "Já existem tantos produtos semelhantes".

No entanto, superar essas dúvidas e mapear sua visão é poderoso.

Uma abordagem estratégica é fundamental para quem quer levar um projeto a sério. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp pode ajudar a manter a motivação constante, orientando-o a definir metas realistas, acompanhar o progresso e refletir sobre cada marco.

Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Com opções personalizáveis, este modelo facilita a identificação de áreas de crescimento, a organização de tarefas e a definição de etapas viáveis para atingir suas metas pessoais e profissionais.

Lembre-se de que as ideias são baratas - a execução é o verdadeiro investimento. A jornada de desenvolvimento de qualquer projeto paralelo ou meta pessoal geralmente envolve planejamento, projeto e implementação

É nesse ponto que Modelo de estrutura para fazer as coisas acontecerem do ClickUp e Modelo simples de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece um suporte inestimável para capturar, classificar e lidar com as tarefas de forma organizada.

O modelo Getting Things Done é perfeito para capturar todas as suas ideias, chamar a atenção e tarefas, enquanto o modelo Simple Project Management usa o método cascata para ajudá-lo a dividir os projetos em etapas acionáveis.

Mantendo a motivação e o envolvimento

Quando se trata de manter a motivação elevada em projetos paralelos, algumas abordagens estratégicas podem fazer toda a diferença.

Mantendo os projetos paralelos agradáveis: Libere cedo e aprenda rápido

Uma maneira de manter as coisas agradáveis é liberar cedo e aprender rapidamente. Essa abordagem lhe dá a chance de receber feedback e se adaptar rapidamente.

Os lançamentos antecipados significam que você evita o interminável estágio de "aperfeiçoamento", que pode paralisar o progresso. Quando um projeto é lançado, ele tem uma chance maior de permanecer vivo, pois há mais motivação para continuar refinando e desenvolvendo-o.

A mudança de planos para atender aos interesses dos usuários pode ser imensamente satisfatória e mantém o projeto atualizado.

Gerenciando o momentum: Criar sobras de tarefas

Uma dica prática para gerenciar a dinâmica é criar tarefas pendentes - uma salvação quando não é possível concluir tudo de uma só vez. Deixar algumas tarefas inacabadas no final de uma sessão pode facilitar muito a retomada do trabalho com um contexto claro.

Aproveitando a automação

A automação é inestimável quando o tempo é escasso.

Os recursos de automação do ClickUp economizam tempo para um trabalho mais significativo. Por exemplo, você pode configurar a automação para ações comuns, como alterações de status.

Você pode até mesmo configurá-lo para mover automaticamente as tarefas para listas diferentes à medida que as fases progridem ou adicionar rótulos de prioridade com base em condições em tempo real.

Com Automações do ClickUp além disso, você também pode ajustar prazos, definir campos personalizados ou rastrear o tempo gasto em tarefas - tudo isso sem intervenção manual. Cérebro ClickUp torna incrivelmente fácil automatizar fluxos de trabalho. Basta descrever o que você deseja automatizar em inglês simples.

.

Ative a automação do fluxo de trabalho em qualquer espaço, pasta ou lista com a IA integrada, ClickUp Brain

Essas ações se tornam particularmente úteis para o gerenciamento de um projeto paralelo às responsabilidades diárias, pois liberam tempo e energia para atividades de alto impacto.

O 5-para-9 depois do 9-para-5: Criando projetos paralelos com o ClickUp

Veja uma página do a história do Airbnb : Os cofundadores Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk criaram o Airbnb como um projeto paralelo para pagar as contas, transformando-o em uma das maiores plataformas do mundo.

Sua jornada nos lembra que até mesmo projetos paralelos modestos podem se tornar revolucionários.

No entanto, entendemos que a execução de um projeto paralelo bem-sucedido pode ser desafiadora e consumir muito tempo.

É por isso que o ClickUp oferece tudo o que você precisa para tornar os projetos paralelos gerenciáveis e gratificantes.

Com recursos como controle de tempo, gráficos de Gantt e uma série de outros recursos de produtividade, você pode simplificar cada etapa do seu projeto, manter-se responsável e manter todas as tarefas alinhadas com suas metas gerais.

_Pronto para transformar sua atividade paralela em um sucesso? Registre-se no ClickUp e torne cada projeto após o expediente um passo mais próximo da realidade.