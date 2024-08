Como aplicar o Scrum a projetos pessoais

_O autor, Tony Henderson, é proprietário de uma empresa em Chicago. Ele tem usado o Scrum ao longo dos anos para atingir metas pessoais e comerciais

O Scrum é uma prática de negócios concebida, projetada, aplicada e comercializada para fazer com que as operações corporativas funcionem com mais tranquilidade. De acordo com Scrum.org em seu site, o Scrum é "uma estrutura na qual as pessoas podem lidar com problemas adaptativos complexos e, ao mesmo tempo, entregar produtos do mais alto valor possível de forma produtiva e criativa"

Para nós, isso também parece um bingo de palavras-chave, mas as ideias são sólidas.

Mais de 12 milhões de empresas usam o Scrum regularmente. E, embora o Scrum ajude as equipes a levar um produto ao mercado, é fácil adaptá-lo para indivíduos e famílias planejar e atingir seus próprios objetivos.

O que é exatamente o Scrum? Scrum é um processo que as empresas podem aplicar em seus processos de desenvolvimento para agilizar a conclusão de projetos.

No mundo dos negócios, uma equipe Scrum inclui:

Um proprietário do produto responsável pelos resultados finais, que pode ou não ser superior a outros membros da equipe

A equipe Scrum, incluindo todas as pessoas diretamente envolvidas na produção dos resultados finais, mas ninguém indiretamente envolvido

Um Scrum Master para manter o processo no caminho certo devido à sua experiência com o sistema Scrum

Esses funcionários se reúnem com um objetivo claramente em mente e, em seguida, trabalham para atingir esse objetivo por meio das seguintes etapas:

O proprietário do produto define a tarefa da forma mais clara e precisa possível, incluindo a aparência do produto final

O proprietário do produto e o Scrum Master selecionam os membros da equipe

A equipe se reúne para definir um Sprint, um período de uma a quatro semanas de trabalho medido. Para quaisquer tarefas que exijam mais de quatro semanas, eles subdividem uma seção do trabalho que possa ser razoavelmente concluída

Para cada tarefa, a equipe define a próxima etapa e quem é responsável por sua conclusão

Todos começam a trabalhar

Uma vez por dia, durante 10 a 15 minutos, a equipe se reúne para uma reunião diária Reunião do Scrum na qual eles relatam rapidamente o progresso, identificam obstáculos e identificam as próximas etapas quando um determinado trabalho é concluído

Esse processo continua até o final do Sprint, quando é realizada a Revisão do Sprint e a Retrospectiva do Sprint analise o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado e como fazer melhor no próximo Sprint.

isso é o Scrum em poucas palavras

O Scrum funciona para milhões de empresas em todo o mundo e, com apenas alguns pequenos ajustes, pode funcionar também em sua casa e em sua vida pessoal.

Implementando o Scrum

Em sua própria vida, a implementação do Scrum começa com a identificação do proprietário do produto e do Scrum Master. Em quase todos os casos, essas duas funções serão você. É a sua casa e o seu conjunto de objetivos, portanto, ninguém mais assumirá a responsabilidade por eles.

Você também reunirá sua equipe. Às vezes, você é uma equipe de um. Outras vezes, será você e seu cônjuge ou você, seu parceiro e seus filhos. Você também pode trazer ajuda externa. Seja qual for a configuração da sua equipe, mantenha-a pequena e conte com a participação de todos desde o início.

Depois de identificar as pessoas-chave, é hora de passar para as etapas do Scrum para suas metas domésticas e pessoais.

Passo 1: Definir a tarefa

Aqui você define o que deseja fazer, começando com a aparência do que será feito quando terminar. Seja o mais detalhado e específico possível. Por exemplo, "Entrar em forma" não é uma boa definição de tarefa. Em vez disso, tente: "Perder 30 quilos e reduzir meu ritmo de caminhada de 20 minutos por milha para 15 minutos por milha"

Mantenha o foco nos resultados e seja descritivo, de modo que cada passo que você der para alcançá-lo possa ser verificado em relação ao fato de ele servir ou não genuinamente à meta que você tem em mente. Por exemplo:

Tarefa de negócios : Desenvolver uma interface de usuário para uma nova plataforma de software

: Desenvolver uma interface de usuário para uma nova plataforma de software Tarefa doméstica : Limpar e organizar a garagem

: Limpar e organizar a garagem Tarefa pessoal: Pagar US$ 2.500 em dívidas de cartão de crédito

Etapa 2: Criar uma lista de pendências

Todo gerenciamento de projetos inclui uma etapa em que você divide o resultado final em tarefas e projetos menores e gerenciáveis. No Scrum, isso é conhecido como uma lista de pendências.

Cite todas as coisas que sua equipe precisa realizar para criar o resultado desejado. Seja o mais completo possível, mesmo que isso resulte em uma lista intimidadora. O restante do processo Scrum o ajudará a lidar com essa lista em etapas gerenciáveis.

Tarefa de negócios : O desenvolvimento de uma interface de usuário envolveria dezenas de itens de backlog grandes e pequenos, incluindoprojetos terceirizados e checagem com outros departamentos

: O desenvolvimento de uma interface de usuário envolveria dezenas de itens de backlog grandes e pequenos, incluindoprojetos terceirizados e checagem com outros departamentos Tarefa doméstica : Você pode dividir a limpeza e a organização da garagem em tarefas menores. Elas podem incluir dividir a garagem em seções, eliminar o lixo e separar itens para doação, construir novas prateleiras de armazenamento, comprar recipientes de armazenamento, guardar tudo e fazer uma limpeza e polimento detalhados

: Você pode dividir a limpeza e a organização da garagem em tarefas menores. Elas podem incluir dividir a garagem em seções, eliminar o lixo e separar itens para doação, construir novas prateleiras de armazenamento, comprar recipientes de armazenamento, guardar tudo e fazer uma limpeza e polimento detalhados Tarefa pessoal: O pagamento de dívidas exige a elaboração de orçamentos semanais, o acompanhamento do progresso e a realização de pagamentos reais. Também pode ser necessário registrar várias horas em um trabalho paralelo para obter uma renda extra

Etapa 3: Planejamento de Sprint O planejamento de sprint, conforme mencionado anteriormente, consiste em duas etapas. Na primeira etapa, você identifica as tarefas em que trabalhará nas próximas uma a quatro semanas. Para as tarefas que você não pode concluir dentro desse período, separe uma parte da tarefa para concluir durante esse sprint.

A segunda etapa é identificar quem é responsável pela conclusão de cada tarefa. Geralmente, é você ou seu parceiro, mas crianças e fornecedores, como uma empresa de entregas ou uma babá, podem se tornar parte da equipe nesse momento.

Tarefa de negócios : Um Sprint para o desenvolvimento da interface do usuário seria definir marcos específicos e adequados ao tempo para cada etapa do desenvolvimento, atribuindo cada um deles ao membro mais qualificado da equipe Scrum

: Um Sprint para o desenvolvimento da interface do usuário seria definir marcos específicos e adequados ao tempo para cada etapa do desenvolvimento, atribuindo cada um deles ao membro mais qualificado da equipe Scrum Tarefa doméstica : Você pode decidir fazer um Sprint de uma semana para dividir a garagem em sete seções e fazer uma triagem (dividindo todos os objetos em manter fora, guardar, jogar fora ou doar) a cada dia. Um grupo de colegas de quarto ou família pode atribuir seções diferentes a pessoas diferentes ou dar a todos uma subdivisão de cada seção

: Você pode decidir fazer um Sprint de uma semana para dividir a garagem em sete seções e fazer uma triagem (dividindo todos os objetos em manter fora, guardar, jogar fora ou doar) a cada dia. Um grupo de colegas de quarto ou família pode atribuir seções diferentes a pessoas diferentes ou dar a todos uma subdivisão de cada seção Tarefa pessoal: Você pode definir a duração de um mês para o Sprint e mapear seus esforços para a conclusão. Isso pode incluir cinco horas por semana dirigindo para o Uber Eats, uma redução nos gastos com compras e entretenimento em US$ 100 por semana e uma sessão toda quarta-feira em que você totaliza suas economias e ganhos extras e, em seguida, faz um pagamento por meio do portal do seu cartão de crédito on-line. Como você não conseguirá pagar todos os US$ 2.500 em um mês, estabeleça a meta de reduzir o saldo em US$ 800

Etapa 4: Scrum diário

O Scrum diário é uma reunião concisa, informal e estruturada em que cada membro da equipe informa sobre o seu progresso. Se estiverem no caminho certo, essa parte está concluída. Se não estiverem no caminho certo, eles identificam o que está bloqueando o progresso e a equipe apresenta ideias sobre como desbloqueá-lo.

Tarefa de negócios : uma reunião de stand-up em que todos olham para um quadro branco, se envolvem rápida e sistematicamente no processo por 10 a 15 minutos e depois voltam ao trabalho

: uma reunião de stand-up em que todos olham para um quadro branco, se envolvem rápida e sistematicamente no processo por 10 a 15 minutos e depois voltam ao trabalho Tarefa doméstica : O grupo pode convocar um Scrum diário no início da noite. Cada pessoa participante demonstra o que concluiu ou explica o que a impediu de ser bem-sucedida. Para aqueles que não terminaram, a equipe pode ajudar a terminar no local

: O grupo pode convocar um Scrum diário no início da noite. Cada pessoa participante demonstra o que concluiu ou explica o que a impediu de ser bem-sucedida. Para aqueles que não terminaram, a equipe pode ajudar a terminar no local Tarefa pessoal: Você pode realizar um Scrum diário consigo mesmo, revisando suas metas para o dia e marcando-as ou observando por que teve dificuldade em concluir uma tarefa. Para tarefas incompletas, faça um plano para ajudar a garantir o sucesso no dia seguinte

Etapa 5: Revisão do Sprint

No final do Sprint, analise os resultados. Compare-os com as tarefas definidas durante o Sprint Planejamento do Sprint e comemorar o que deu certo.

Em seguida, observe o que deu errado, identifique os motivos do ocorrido e faça um brainstorming de soluções para o próximo Sprint.

Tarefa de negócios : A criação de uma nova interface de usuário provavelmente incluiria algumas reuniões mais longas em dois estágios distintos. Você não precisará entrar em tantos detalhes ou formalidades para seus projetos pessoais e domésticos.

: A criação de uma nova interface de usuário provavelmente incluiria algumas reuniões mais longas em dois estágios distintos. Você não precisará entrar em tantos detalhes ou formalidades para seus projetos pessoais e domésticos. Tarefa doméstica : Isso poderia terminar com os membros da equipe se reunindo no final da semana para confirmar que todas as sete seções foram triadas. Se sim, eles comemorariam. Se não, identificariam quais seções não foram triadas, quem foi responsável pelas falhas e o que podem mudar para que o trabalho seja feito daqui para frente.

: Isso poderia terminar com os membros da equipe se reunindo no final da semana para confirmar que todas as sete seções foram triadas. Se sim, eles comemorariam. Se não, identificariam quais seções não foram triadas, quem foi responsável pelas falhas e o que podem mudar para que o trabalho seja feito daqui para frente. Tarefa pessoal: Faça o login e veja se reduziu seu saldo em US$ 800. Em caso afirmativo, comemore e calibre seu próximo Sprint com base na facilidade desse sucesso. Caso contrário, analise os resultados de seus Scrums diários para ver qual parte do plano não está funcionando.

Etapa 6: Repetir

Após a revisão do Sprint, uma de duas coisas acontecerá.

Se o seu Sprint terminar com a tarefa concluída, identifique uma nova tarefa desde o início e aplique o método Scrum para realizá-la. Se o seu Sprint terminar com a tarefa incompleta, comece novamente no estágio de planejamento para definir os detalhes para uma segunda tentativa mais bem-sucedida.

Pensamentos finais: Os valores do Scrum

O Scrum funciona melhor quando você não apenas usa o processo, mas também adere a cinco valores fundamentais. Pensar e tentar viver de acordo com esses valores pode ajudar a garantir que você (e qualquer outro membro da equipe) possa cumprir sua parte nas tarefas atribuídas durante cada sprint. Esses valores são:

Coragem para identificar pontos fracos, avaliar honestamente o desempenho e sempre fazer o trabalho

para identificar pontos fracos, avaliar honestamente o desempenho e sempre fazer o trabalho Foco para evitar distrações e manter os olhos no prêmio do que a realização da meta fará para melhorar sua vida

para evitar distrações e manter os olhos no prêmio do que a realização da meta fará para melhorar sua vida Compromisso consigo mesmo de que atingirá suas metas finais e colherá seus benefícios

consigo mesmo de que atingirá suas metas finais e colherá seus benefícios Respeito por si mesmo e por seus colegas de equipe, especialmente não se submetendo a conversas negativas consigo mesmo ou convencendo-se de que não pode ter sucesso

por si mesmo e por seus colegas de equipe, especialmente não se submetendo a conversas negativas consigo mesmo ou convencendo-se de que não pode ter sucesso Abertura para novas ideias, novas oportunidades e novas maneiras de fazer as coisas

