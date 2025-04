As 20 principais ferramentas de automação de DevOps para otimizar seu fluxo de trabalho

Quando os líderes de TI são questionados sobre a maior lacuna de habilidades técnicas em suas organizações, muitos destacam o DevOps. Isso acontece por um bom motivo.

Passar de sistemas legados familiares para arquiteturas modernas costuma ser uma grande mudança para muitas organizações. É claro que você obtém muito mais poder e flexibilidade, mas com isso vem uma tonelada de complexidade que é difícil de navegar sem as ferramentas certas.

As ferramentas de automação de DevOps são as linhas de vida que ajudam as equipes a reduzir as tarefas manuais, simplificar a CI/CD e Pipelines de DevOps e manter as coisas funcionando sem problemas.

Compilamos uma lista dos 20 principais Ferramentas de automação de DevOps que podem ajudá-lo a aumentar a produtividade e otimizar os fluxos de trabalho.

O que você deve procurar nas ferramentas de automação de DevOps

Ao escolher uma ferramenta de automação de DevOps, há alguns aspectos importantes a serem lembrados - você não deve ignorá-los!

Compatibilidade com sua infraestrutura : A ferramenta deve funcionar bem com sua configuração existente. Não é bom encontrar uma ferramenta que seja perfeita no papel, mas que seja complicada de integrar com o que você já tem

: A ferramenta deve funcionar bem com sua configuração existente. Não é bom encontrar uma ferramenta que seja perfeita no papel, mas que seja complicada de integrar com o que você já tem Recursos e funcionalidade : Verifique se a ferramenta faz o que a sua equipe precisa. Confira a lista de recursos - ela atende a todas as necessidades?

: Verifique se a ferramenta faz o que a sua equipe precisa. Confira a lista de recursos - ela atende a todas as necessidades? Facilidade de uso : Ninguém quer lidar com uma ferramenta que exige um manual extenso. Opte por algo fácil de usar que não fará com que sua equipe perca muito tempo aprendendo

: Ninguém quer lidar com uma ferramenta que exige um manual extenso. Opte por algo fácil de usar que não fará com que sua equipe perca muito tempo aprendendo Integração com outras ferramentas : É provável que você já tenha várias outras ferramentas em seu fluxo de trabalho. Certifique-se de que essa ferramenta seja compatível com elas, para que você não tenha que fazer um trabalho extra para ajustar as coisas

: É provável que você já tenha várias outras ferramentas em seu fluxo de trabalho. Certifique-se de que essa ferramenta seja compatível com elas, para que você não tenha que fazer um trabalho extra para ajustar as coisas Custo: Por fim, não estoure seu orçamento! Uma ferramenta pode ser a mais brilhante que existe, mas se custar uma fortuna, talvez não valha a pena. Encontre algo que atenda às suas necessidades sem estourar o orçamento

As 20 melhores ferramentas de automação de DevOps

Desde o gerenciamento de pipelines de CI/CD até o manuseio de configurações e implementações, essas 20 ferramentas de automação de DevOps estão aqui para facilitar sua vida e tornar seus fluxos de trabalho mais suaves. Vamos mergulhar de cabeça!

1. ClickUp (melhor para automatizar o gerenciamento de tarefas e sprints em DevOps) ClickUp um hub tudo-em-um que suporta

Estruturas ágeis ao automatizar o gerenciamento de tarefas e sprints, simplifica seu ciclo de vida de desenvolvimento. Do Kanban ao Scrum, ele se adapta ao seu fluxo de trabalho, ajudando seu equipe de software entregar mais rápido e de forma mais inteligente.

Seja na criação de tarefas, nas atualizações de status ou no envio de notificações, Automações do ClickUp pode lidar com tudo isso com base nas regras e nos acionadores que você configurar. Isso significa que você pode mover automaticamente as tarefas por diferentes estágios do seu fluxo de trabalho Agile.

aumente sua produtividade automatizando tarefas repetitivas com o ClickUp Automation_s

Também é possível definir a automação para alterar o status das tarefas, atribuir tarefas a membros da equipe ou atualizar datas de vencimento automaticamente.

Além disso, com o ClickUp, você pode conectar e automatizar todas as etapas do pipeline de DevOps e CI/CD. Ele se integra nativamente a mais de 200 ferramentas, incluindo GitHub, Figma, Sentry, Slack e muito mais, simplificando seus fluxos de trabalho sem esforço.

Essas integrações permitem que você centralize todas as suas tarefas, comunicações e atualizações em um só lugar.

Obtenha insights valiosos sobre seus processos e identifique áreas para aprimoramento com o ClickUp Dashboards

Com Painéis do ClickUp além de seus recursos de controle de tempo, você também tem uma visão panorâmica do progresso da sua equipe. Você pode acompanhar prazos, gerenciar tarefas e monitorar atualizações em tempo real para manter todos alinhados e concentrados.

melhores recursos do #### ClickUp

Automatização do gerenciamento de tarefas : A automação personalizável do ClickUp pode acionar a criação de tarefas, atualizar status e enviar notificações com base em regras específicas, para que você possa manter os projetos em andamento com o mínimo de esforço manual

: A automação personalizável do ClickUp pode acionar a criação de tarefas, atualizar status e enviar notificações com base em regras específicas, para que você possa manter os projetos em andamento com o mínimo de esforço manual Integração perfeita : Conecte-se a outras ferramentas de DevOps, como Google Drive, Salesforce e soluções de código aberto, para centralizar todas as suas tarefas, comunicações e atualizações em um só lugar

: Conecte-se a outras ferramentas de DevOps, como Google Drive, Salesforce e soluções de código aberto, para centralizar todas as suas tarefas, comunicações e atualizações em um só lugar Oferece visualizações versáteis : Escolha entre Mapa, Tabela, Linha do tempo e muito mais para visualizar seus projetos da maneira que melhor se adapte ao fluxo de trabalho da sua equipe

: Escolha entre Mapa, Tabela, Linha do tempo e muito mais para visualizar seus projetos da maneira que melhor se adapte ao fluxo de trabalho da sua equipe Facilitar a colaboração : Use ferramentas como marcação, comentários, quadros Kanban e quadros brancos para manter a comunicação aberta e as tarefas organizadas para facilitar as interações da equipe

: Use ferramentas como marcação, comentários, quadros Kanban e quadros brancos para manter a comunicação aberta e as tarefas organizadas para facilitar as interações da equipe Visualização da estrutura do projeto: Use o ClickUp Mind Maps para dividir projetos complexos e organizar tarefas de forma intuitiva

Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado: O ClickUp tem uma pequena curva de aprendizado para novos usuários devido aos seus amplos recursos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Jenkins (melhor para integração e entrega contínuas em DevOps)

via Jenkins O Jenkins ajuda os desenvolvedores a detectar erros de código logo no início e a implantar mais rapidamente, automatizando vários estágios do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Outro dos maiores pontos fortes do Jenkins é a sua versatilidade. Ele funciona em todos os ambientes - no local, na nuvem e híbrido - dando aos desenvolvedores a liberdade de criar, testar e implementar aplicativos nativos da nuvem, se necessário.

Melhores recursos do Jenkins

Ser de código aberto e gratuito : O Jenkins está disponível gratuitamente, e sua natureza de código aberto promoveu uma forte comunidade que contribui regularmente com melhorias e novos recursos

: O Jenkins está disponível gratuitamente, e sua natureza de código aberto promoveu uma forte comunidade que contribui regularmente com melhorias e novos recursos Oferece uma ampla variedade de plug-ins : O Jenkins oferece uma extensa biblioteca de plugins, permitindo que os desenvolvedores personalizem a ferramenta para atender às necessidades específicas do projeto e ampliar sua funcionalidade

: O Jenkins oferece uma extensa biblioteca de plugins, permitindo que os desenvolvedores personalizem a ferramenta para atender às necessidades específicas do projeto e ampliar sua funcionalidade Integração com as principais ferramentas : O Jenkins funciona perfeitamente com ferramentas populares como Git, Docker e Kubernetes, tornando-o adaptável a uma ampla variedade de pilhas de tecnologia

: O Jenkins funciona perfeitamente com ferramentas populares como Git, Docker e Kubernetes, tornando-o adaptável a uma ampla variedade de pilhas de tecnologia Oferece flexibilidade : O Jenkins pode ser usado em projetos de qualquer tamanho e complexidade, com suporte para várias integrações de servidor para entrega contínua em equipes globais

: O Jenkins pode ser usado em projetos de qualquer tamanho e complexidade, com suporte para várias integrações de servidor para entrega contínua em equipes globais Com um conjunto de APIs: As APIs do Jenkins permitem a recuperação de dados direcionados, ajudando a facilitar a comunicação com o servidor e permitindo integrações personalizadas

Limitações do Jenkins

Custos imprevisíveis : Embora o Jenkins em si seja gratuito, os custos associados à hospedagem podem variar muito com base na carga do servidor

: Embora o Jenkins em si seja gratuito, os custos associados à hospedagem podem variar muito com base na carga do servidor Falta de recursos de colaboração : O Jenkins não oferece maneiras integradas para os membros da equipe visualizarem facilmente os commits uns dos outros, o que pode complicar o acompanhamento de projetos para equipes maiores

: O Jenkins não oferece maneiras integradas para os membros da equipe visualizarem facilmente os commits uns dos outros, o que pode complicar o acompanhamento de projetos para equipes maiores Análise limitada: O Jenkins não fornece análises detalhadas sobre os ciclos de implementação, limitando as percepções sobre o processo de desenvolvimento completo

Preços do Jenkins

**Gratuito

Jenkins ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 550 avaliações)

3. GitLab CI/CD (melhor para DevSecOps integrado em DevOps)

via GitLab Os recursos de CI/CD do GitLab o tornam uma ótima opção para detectar bugs logo no início, garantindo que seu código atenda a todos os padrões necessários para a produção. Ele é fantástico para simplificar o processo de DevSecOps.

Melhores recursos de CI/CD do GitLab

Simplificação do DevSecOps : O GitLab CI/CD consolida ferramentas de desenvolvimento, segurança e operações em uma única plataforma, facilitando para as equipes o gerenciamento de código eFluxos de trabalho de DevOps Oferecer varreduras de segurança integradas : Essas varreduras fornecem uma solução de segurança abrangente, garantindo que as vulnerabilidades sejam detectadas no início do processo de desenvolvimento

: O GitLab CI/CD consolida ferramentas de desenvolvimento, segurança e operações em uma única plataforma, facilitando para as equipes o gerenciamento de código eFluxos de trabalho de DevOps Suporte ao rastreamento de problemas com markdown : Esse recurso torna o rastreamento de problemas mais envolvente, e o suporte a markdown acrescenta um toque agradável à formatação

: Esse recurso torna o rastreamento de problemas mais envolvente, e o suporte a markdown acrescenta um toque agradável à formatação Permitir implantações agnósticas na nuvem: O GitLab é flexível e pode ser implantado em qualquer provedor de nuvem

Limitações de CI/CD do GitLab

Integração desafiadora em alguns sistemas : A integração do GitLab a partir da linha de comando no Windows ou Mac pode ser um pouco complicada para novos usuários

: A integração do GitLab a partir da linha de comando no Windows ou Mac pode ser um pouco complicada para novos usuários Atualizações e migrações complexas : Mudar para um novo servidor ou atualizar o GitLab pode ser difícil e, às vezes, se uma função falhar, outras também podem ser afetadas

: Mudar para um novo servidor ou atualizar o GitLab pode ser difícil e, às vezes, se uma função falhar, outras também podem ser afetadas Falta de determinados recursos nas edições comunitárias: Alguns recursos avançados só estão disponíveis nas versões pagas. Isso pode limitar as opções para equipes menores

Preços de CI/CD do GitLab

Gratuito

Premium : uS$ 29 por usuário/mês

: uS$ 29 por usuário/mês Ultimate: Preços personalizados

GitLab CI/CD ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.100 avaliações)

4. CircleCI (melhor para CI/CD personalizável com configurações reutilizáveis)

via CírculoCI A CircleCI é uma plataforma líder de CI/CD conhecida por sua flexibilidade e recursos avançados, como o Insights Dashboard, ambientes limpos e configurações reutilizáveis chamadas Orbs.

A CircleCI oferece suporte a várias infraestruturas, do Linux ao macOS e até mesmo ao ARM, o que a torna uma opção versátil para a maioria das equipes de DevOps.

Melhores recursos do CircleCI

Oferecer o Insights Dashboard : Esse recurso fornece uma visão abrangente de todos os pipelines de CI/CD, permitindo que você acompanhe o status, monitore a duração e otimize o consumo de recursos

: Esse recurso fornece uma visão abrangente de todos os pipelines de CI/CD, permitindo que você acompanhe o status, monitore a duração e otimize o consumo de recursos Execução de ambientes limpos : O CircleCI permite que você execute imagens limpas e as provisione com facilidade, reduzindo o risco de conflitos entre compilações

: O CircleCI permite que você execute imagens limpas e as provisione com facilidade, reduzindo o risco de conflitos entre compilações Definição de configurações reutilizáveis com Orbs : Os Orbs permitem que você reutilize configurações para trabalhos, executores e comandos, tornando a configuração mais rápida e fácil

: Os Orbs permitem que você reutilize configurações para trabalhos, executores e comandos, tornando a configuração mais rápida e fácil Suporte a vários ambientes : O CircleCI funciona com Linux, macOS, Windows, ARM e muito mais, oferecendo flexibilidade em diferentes infraestruturas

: O CircleCI funciona com Linux, macOS, Windows, ARM e muito mais, oferecendo flexibilidade em diferentes infraestruturas Fornecimento de orquestração de fluxo de trabalho: Os fluxos de trabalho permitem definir e gerenciar execuções de trabalho, dando-lhe controle sobre como e quando as tarefas são executadas

Limitações do CircleCI

Navegação em uma curva de aprendizado acentuada : A configuração de ambientes e a familiarização com conceitos como cache e trabalhos podem levar algum tempo, especialmente para iniciantes

: A configuração de ambientes e a familiarização com conceitos como cache e trabalhos podem levar algum tempo, especialmente para iniciantes Gerenciar duas versões do software : As versões Cloud e Server do CircleCI podem ser confusas, pois cada uma oferece recursos e requisitos de gerenciamento diferentes

: As versões Cloud e Server do CircleCI podem ser confusas, pois cada uma oferece recursos e requisitos de gerenciamento diferentes Enfrentar problemas ocasionais de confiabilidade com o Docker: Alguns usuários relatam problemas ocasionais com a descoberta de serviços do Docker, o que pode complicar as compilações que dependem do Docker Compose

Preços do CircleCI

**Gratuito

Desempenho : A partir de US$ 15/mês

: A partir de US$ 15/mês Escala: A partir de US$ 2.000/mês

CircleCI ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 90 avaliações)

5. Travis CI (melhor para CI/CD simplificado com forte integração com o GitHub)

via CI do Travis A facilidade de uso do Travis CI e a integração suave com o GitHub fazem dele uma ótima ferramenta para equipes iniciantes em DevOps.

Essa ferramenta de CI/CD oferece um recurso Build Matrix, que permite aos usuários executar testes em paralelo em vários ambientes - uma grande economia de tempo para as equipes. Como o CircleCI, o Travis CI também suporta uma variedade de ambientes, incluindo Linux, macOS e Windows.

Melhores recursos do Travis CI

Suporte a compilações paralelas com Build Matrix : O Travis CI permite que você divida os testes em vários ambientes, executando tarefas em paralelo para obter resultados mais rápidos

: O Travis CI permite que você divida os testes em vários ambientes, executando tarefas em paralelo para obter resultados mais rápidos Oferece fácil integração com o GitHub : Projetado com o GitHub em mente, o Travis CI simplifica a vinculação de seus repositórios e aciona compilações com solicitações pull do GitHub

: Projetado com o GitHub em mente, o Travis CI simplifica a vinculação de seus repositórios e aciona compilações com solicitações pull do GitHub Oferece opções na nuvem e auto-hospedadas : O Travis CI oferece suporte a implantações SaaS e no local, para que as equipes possam escolher a configuração que funciona melhor para elas

: O Travis CI oferece suporte a implantações SaaS e no local, para que as equipes possam escolher a configuração que funciona melhor para elas Garantia de compilações isoladas com suporte a contêineres: Cada compilação é executada em uma máquina virtual, com suporte a linguagens e ferramentas específicas, incluindo Ruby, JavaScript e Ubuntu

Limitações do Travis CI

Problemas ocasionais de confiabilidade : Alguns usuários relatam interrupções no serviço, o que pode afetar a produtividade, especialmente para equipes com prazos apertados

: Alguns usuários relatam interrupções no serviço, o que pode afetar a produtividade, especialmente para equipes com prazos apertados Configurações confusas de notificação por e-mail : O processo de gerenciamento de notificações nem sempre é simples, levando a e-mails indesejados sobre status de compilação

: O processo de gerenciamento de notificações nem sempre é simples, levando a e-mails indesejados sobre status de compilação Recursos de análise limitados: Embora o Travis CI ofereça algumas visões gerais de status, ele não possui análises aprofundadas, o que pode ser uma desvantagem para equipes que precisam de relatórios detalhados

Preços do Travis CI

Com base no uso : uS$ 13,75/mês - Inclui 420.000 créditos de compilação Linux por ano com 80 trabalhos simultâneos

: uS$ 13,75/mês - Inclui 420.000 créditos de compilação Linux por ano com 80 trabalhos simultâneos Plano ilimitado : A partir de US$ 66/mês - Oferece créditos de compilação ilimitados, até 300 trabalhos simultâneos e VMs premium

: A partir de US$ 66/mês - Oferece créditos de compilação ilimitados, até 300 trabalhos simultâneos e VMs premium Servidor: uS$ 34/mês - Para implementações no local ou em nuvem privada, com opções de suporte premium disponíveis

Travis CI ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 130 avaliações)

6. Terraform (melhor para automação de infraestrutura em várias nuvens)

via Terraform O Terraform ajuda a automatizar a infraestrutura em qualquer nuvem ou data center.

Essa ferramenta ajuda você a definir e provisionar a infraestrutura por meio de arquivos de configuração, simplificando configurações complexas e garantindo a consistência entre as implementações ao habilitar a infraestrutura como código (IaC).

Melhores recursos do Terraform

Suporte à infraestrutura de várias nuvens : O Terraform permite fluxos de trabalho unificados para gerenciar recursos em vários provedores de nuvem, simplificando a orquestração de configurações complexas

: O Terraform permite fluxos de trabalho unificados para gerenciar recursos em vários provedores de nuvem, simplificando a orquestração de configurações complexas Fornecimento de infraestrutura como código : Com a HCL, você pode codificar APIs de nuvem em arquivos declarativos, permitindo a automação e a reprodutibilidade em toda a sua infraestrutura

: Com a HCL, você pode codificar APIs de nuvem em arquivos declarativos, permitindo a automação e a reprodutibilidade em toda a sua infraestrutura Dimensionamento com IaC de autoatendimento : As equipes podem colaborar e gerenciar a infraestrutura por conta própria com controles de acesso baseados em funções e integrações com sistemas VCS, ITSM e CI/CD

: As equipes podem colaborar e gerenciar a infraestrutura por conta própria com controles de acesso baseados em funções e integrações com sistemas VCS, ITSM e CI/CD Oferecendo aplicação de políticas: O Terraform inclui a política Sentinel como código, que ajuda a impor segurança, conformidade e gerenciamento de custos antes de provisionar recursos

Limitações do Terraform

Curva de aprendizado desafiadora : Para os novatos em IaC, entender as configurações e dependências do Terraform pode levar tempo, especialmente quando se trabalha com infraestruturas complexas

: Para os novatos em IaC, entender as configurações e dependências do Terraform pode levar tempo, especialmente quando se trabalha com infraestruturas complexas Dependência de plug-ins de terceiros : O uso de plugins de parceiros introduz a dependência de empresas externas, o que pode causar atrasos ou problemas de compatibilidade quando os serviços são atualizados

: O uso de plugins de parceiros introduz a dependência de empresas externas, o que pode causar atrasos ou problemas de compatibilidade quando os serviços são atualizados Gerenciamento de estado complexo: O arquivo de estado do Terraform é crucial para o rastreamento de recursos, mas pode levar a desafios se ficar fora de sincronia com a infraestrutura real, podendo causar incompatibilidades de recursos

Preços do Terraform

**Gratuito

Padrão : A partir de US$ 0,00014 por hora por recurso

: A partir de US$ 0,00014 por hora por recurso Mais : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Terraform ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 40 avaliações)

7. Ansible (melhor para automação sem agente em diversos ambientes)

via Ansible O Ansible conquistou um espaço na automação graças à sua abordagem simples e sem agentes. A configuração é muito fácil e não há necessidade de software adicional nos nós gerenciados.

Além disso, o Ansible ajuda a gerenciar ambientes complexos e de várias camadas, desde serviços em nuvem até locais e contêineres.

Melhores recursos do Ansible

Oferece arquitetura sem agentes : O Ansible gerencia sistemas sem a necessidade de agentes, simplificando a configuração e reduzindo a sobrecarga, especialmente em ambientes seguros

: O Ansible gerencia sistemas sem a necessidade de agentes, simplificando a configuração e reduzindo a sobrecarga, especialmente em ambientes seguros Suporte a uma ampla variedade de ambientes : O Ansible funciona em Linux, Windows, dispositivos de rede, serviços de nuvem e contêineres, o que o torna altamente versátil para diversos ecossistemas de TI

: O Ansible funciona em Linux, Windows, dispositivos de rede, serviços de nuvem e contêineres, o que o torna altamente versátil para diversos ecossistemas de TI Oferece uma abordagem declarativa : Com playbooks que descrevem o estado desejado, o Ansible simplifica o gerenciamento de configurações e garante a consistência entre as implementações

: Com playbooks que descrevem o estado desejado, o Ansible simplifica o gerenciamento de configurações e garante a consistência entre as implementações Garantia de idempotência: A natureza idempotente do Ansible permite que você aplique playbooks repetidamente sem efeitos colaterais indesejados, mantendo configurações consistentes

Limitações do Ansible

Desafios de escalabilidade : Embora o Ansible possa ser dimensionado, gerenciar infraestruturas muito grandes com milhares de nós pode ser um desafio devido à sua dependência de conexões SSH

: Embora o Ansible possa ser dimensionado, gerenciar infraestruturas muito grandes com milhares de nós pode ser um desafio devido à sua dependência de conexões SSH Falta de rastreamento de estado : O Ansible não rastreia inerentemente o estado dos sistemas gerenciados, o que pode ser uma desvantagem em cenários que exigem gerenciamento detalhado do estado

: O Ansible não rastreia inerentemente o estado dos sistemas gerenciados, o que pode ser uma desvantagem em cenários que exigem gerenciamento detalhado do estado Paralelismo limitado: O Ansible permite a execução de tarefas paralelas, mas pode não utilizar totalmente os recursos disponíveis em ambientes muito grandes, afetando o desempenho

Preços do Ansible

Preços personalizados

Ansible ratings and reviews

G2: 4.6/5 (mais de 280 avaliações)

8. Puppet (melhor para gerenciamento de configuração e automação em escala)

via Fantoche O Puppet permite que você gerencie configurações em diversos sistemas usando código. Essa plataforma permite que você automatize tarefas repetitivas, imponha conformidade e garanta a consistência em vários servidores.

O Puppet é especialmente útil para as equipes de TI no gerenciamento de configurações, principalmente em ambientes com infraestrutura complexa. Em geral, o maior ponto de venda do Puppet é sua versão de código aberto com suporte da comunidade, ideal para quem deseja começar sem custos iniciais.

Melhores recursos do Puppet

Habilitação da automação baseada em agentes : A arquitetura baseada em agentes do Puppet garante que as configurações sejam aplicadas de forma consistente em vários servidores, aumentando a confiabilidade

: A arquitetura baseada em agentes do Puppet garante que as configurações sejam aplicadas de forma consistente em vários servidores, aumentando a confiabilidade Suporte a ambientes multiplataforma : O Puppet funciona em Unix, Linux e Windows, o que o torna adaptável a diversas configurações de TI

: O Puppet funciona em Unix, Linux e Windows, o que o torna adaptável a diversas configurações de TI Oferece módulos reutilizáveis e controle de versão: Com a arquitetura modular do Puppet, você pode reutilizar configurações e gerenciar alterações de código com o Git, aumentando a eficiência e a transparência

Limitações do Puppet

Complexo para iniciantes : A arquitetura baseada em Ruby do Puppet pode ser desafiadora para quem está começando a programar ou não tem experiência em Ruby

: A arquitetura baseada em Ruby do Puppet pode ser desafiadora para quem está começando a programar ou não tem experiência em Ruby Recursos limitados em tempo real : Seu modelo baseado em pull pode levar a atrasos na aplicação de alterações de configuração, tornando-o menos adequado para atualizações em tempo real

: Seu modelo baseado em pull pode levar a atrasos na aplicação de alterações de configuração, tornando-o menos adequado para atualizações em tempo real Sobrecarga de recursos do agente: Os agentes Puppet consomem recursos do sistema, o que pode afetar o desempenho, especialmente em ambientes de grande escala

Preços do Puppet

Código aberto : Gratuito

: Gratuito Puppet Enterprise : Preço personalizado

: Preço personalizado Puppet Enterprise Advanced: Preço personalizado

Puppet ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

9. Chef (melhor para gerenciamento abrangente de configuração com integração na nuvem)

via Chef O Chef.io é uma ferramenta de DevOps que pode ajudá-lo a configurar, implantar e gerenciar sua infraestrutura de aplicativos. Ela é compatível com várias plataformas, incluindo Windows, Solaris e OpenStack.

O Chef está integrado aos principais provedores de nuvem, como AWS, Google Cloud e Azure. Ele também oferece uma versão de código aberto para os usuários experimentarem.

A flexibilidade do Chef o torna ideal para ambientes com várias nuvens, e sua extensa biblioteca de livros de receitas reutilizáveis (que contêm instruções que especificam quais recursos incorporados devem ser usados e em que ordem) facilita a automação.

Melhores recursos do Chef

Fornecimento de livros de receitas reutilizáveis : O Chef oferece acesso a mais de 800 livros de receitas pré-criados, permitindo que você automatize tarefas comuns e acelere as implantações

: O Chef oferece acesso a mais de 800 livros de receitas pré-criados, permitindo que você automatize tarefas comuns e acelere as implantações Suporte a ambientes com várias nuvens : O Chef se integra a todos os principais provedores de nuvem, facilitando o gerenciamento e a migração de configurações em diferentes plataformas

: O Chef se integra a todos os principais provedores de nuvem, facilitando o gerenciamento e a migração de configurações em diferentes plataformas Habilitando o controle de acesso baseado em função (RBAC): O Chef fornece controle centralizado sobre as permissões de usuário, aumentando a segurança e a conformidade em ambientes multilocatários

Limitações do Chef

Navegação em uma curva de aprendizado acentuada : A linguagem específica de domínio do Chef pode ser difícil de aprender, especialmente para os novatos no gerenciamento de configurações

: A linguagem específica de domínio do Chef pode ser difícil de aprender, especialmente para os novatos no gerenciamento de configurações Gerenciamento de grandes clusters : A solução de problemas de configurações complexas com vários nós pode se tornar confusa, especialmente ao gerenciar fontes variáveis em clusters

: A solução de problemas de configurações complexas com vários nós pode se tornar confusa, especialmente ao gerenciar fontes variáveis em clusters Enfrentar a complexidade das ferramentas: O extenso kit de ferramentas do Chef pode ser confuso para os usuários, que podem achar difícil navegar pela variedade de recursos

Preços do Chef

Preços personalizados

Chef ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

10. Docker (melhor para desenvolvimento em contêineres com compatibilidade entre plataformas)

via Docker O Docker é uma plataforma que permite aos desenvolvedores criar, compartilhar e implementar aplicativos em contêineres. A capacidade dessa plataforma de criar ambientes consistentes ajuda as equipes a evitar o problema de "isso não funciona na minha máquina", enquanto sua flexibilidade permite a implantação escalonável de aplicativos.

Para quem não conhece a ferramenta, o Docker simplifica a configuração e o gerenciamento de ambientes por meio do conceito de "contêiner". Um contêiner do Docker é um pacote de software compacto e autônomo que inclui todos os elementos essenciais para a execução de um aplicativo: o código, o tempo de execução, as ferramentas do sistema, as bibliotecas e as configurações.

Melhores recursos do Docker

Garantia de consistência entre plataformas : O Docker funciona em diversos ambientes, do Windows ao Linux e ao macOS, proporcionando uma experiência de desenvolvimento unificada

: O Docker funciona em diversos ambientes, do Windows ao Linux e ao macOS, proporcionando uma experiência de desenvolvimento unificada Facilitar a implantação em alta velocidade : Os contêineres do Docker permitem compilações rápidas e simplificadas, que podem ser ativadas em segundos sem necessidade de configuração extensiva

: Os contêineres do Docker permitem compilações rápidas e simplificadas, que podem ser ativadas em segundos sem necessidade de configuração extensiva Fornecimento de flexibilidade e escalabilidade: O Docker suporta escalonamento vertical e horizontal, permitindo ajustar os recursos do contêiner com base nas necessidades do seu projeto

Limitações do Docker

Navegar em uma curva de aprendizado acentuada : Apesar de seus princípios básicos fáceis de usar, dominar o Docker pode ser um desafio, especialmente com atualizações constantes e recursos em evolução

: Apesar de seus princípios básicos fáceis de usar, dominar o Docker pode ser um desafio, especialmente com atualizações constantes e recursos em evolução Abordagem de questões de segurança : O modelo de sistema operacional compartilhado do Docker pode representar riscos de segurança se não for gerenciado adequadamente, pois os contêineres podem ser vulneráveis a ataques ao sistema host

: O modelo de sistema operacional compartilhado do Docker pode representar riscos de segurança se não for gerenciado adequadamente, pois os contêineres podem ser vulneráveis a ataques ao sistema host Enfrentar recursos limitados de orquestração: As ferramentas de orquestração integradas do Docker não são tão abrangentes quanto o Kubernetes, o que pode complicar o gerenciamento de vários contêineres

Preços do Docker

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Equipe : $9/mês por usuário

: $9/mês por usuário Business: uS$ 24/mês por usuário

Docker ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 230 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 520 avaliações)

11. Kubernetes (melhor para orquestração e escalabilidade de contêineres)

via Kubernetes Inicialmente desenvolvido pelo Google e agora mantido pela Cloud Native Computing Foundation (CNCF), o Kubernetes simplifica a implantação e o dimensionamento. Isso o torna uma ferramenta popular para gerenciar arquiteturas complexas de microsserviços.

Com recursos de autocorreção, balanceamento de carga e dimensionamento automático, o Kubernetes garante que os aplicativos permaneçam resilientes e sejam dimensionados conforme necessário.

Melhores recursos do Kubernetes

Habilitação de rollouts e rollbacks automatizados : O Kubernetes permite que você atualize os aplicativos sem problemas enquanto monitora sua integridade e reverte as alterações se surgirem problemas

: O Kubernetes permite que você atualize os aplicativos sem problemas enquanto monitora sua integridade e reverte as alterações se surgirem problemas Fornecimento de descoberta de serviços e balanceamento de carga : O Kubernetes atribui a cada Pod um endereço IP, permitindo o balanceamento de carga simples e a descoberta de serviços sem modificar seu aplicativo

: O Kubernetes atribui a cada Pod um endereço IP, permitindo o balanceamento de carga simples e a descoberta de serviços sem modificar seu aplicativo Suporte a implantações em várias nuvens: O Kubernetes funciona em ambientes de nuvem, tornando-o adaptável a arquiteturas híbridas e de várias nuvens

Limitações do Kubernetes

Enfrentar uma curva de aprendizado acentuada : O Kubernetes pode ser complexo de aprender, exigindo tempo e esforço para entender sua configuração e práticas recomendadas

: O Kubernetes pode ser complexo de aprender, exigindo tempo e esforço para entender sua configuração e práticas recomendadas Necessidade de ajustes no fluxo de trabalho : A integração do Kubernetes em ambientes existentes pode exigir mudanças para se alinhar à sua abordagem centrada em contêineres

: A integração do Kubernetes em ambientes existentes pode exigir mudanças para se alinhar à sua abordagem centrada em contêineres Lidar com cobertura de serviço limitada: Embora poderoso, o Kubernetes pode não cobrir todas as necessidades de infraestrutura, exigindo ferramentas complementares para uma solução completa

#

Preços do Kubernetes

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Kubernetes

G2 : 4.6/5 (mais de 230 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 520 avaliações)

12. Prometheus (melhor para monitoramento e alerta de séries temporais)

via Prometheus O Prometheus tornou-se popular para monitorar dados de séries temporais, especialmente em ambientes com microsserviços predominantes e aplicativos em contêineres. Essa ferramenta oferece recursos avançados de consulta e modelagem de dados dimensionais, permitindo que você acompanhe as métricas com eficiência.

O Prometheus também se integra perfeitamente ao Grafana, fornecendo opções avançadas de visualização de dados e permitindo o monitoramento e a emissão de alertas em tempo real.

Melhores recursos do Prometheus

Oferece consultas avançadas com o PromQL : A linguagem de consulta do Prometheus permite que você divida e analise dados de séries temporais, facilitando a geração de alertas e a visualização de tendências

: A linguagem de consulta do Prometheus permite que você divida e analise dados de séries temporais, facilitando a geração de alertas e a visualização de tendências Fornecimento de armazenamento eficiente : O Prometheus armazena dados localmente em um formato altamente eficiente, com suporte a sharding funcional para escalabilidade

: O Prometheus armazena dados localmente em um formato altamente eficiente, com suporte a sharding funcional para escalabilidade Integração com muitas bibliotecas de clientes: Com suporte para mais de dez idiomas, o Prometheus facilita a instrumentação de serviços e a coleta de métricas de diversos ambientes

Limitações do Prometheus

Limitado como solução de armazenamento de longo prazo : O Prometheus não é adequado para armazenar dados por longos períodos, por isso é frequentemente combinado com outros sistemas para análise de histórico

: O Prometheus não é adequado para armazenar dados por longos períodos, por isso é frequentemente combinado com outros sistemas para análise de histórico Não é uma solução completa de painel de controle : Embora ofereça um navegador de expressão básico, o Prometheus é melhor usado com o Grafana para visualização avançada de dados

: Embora ofereça um navegador de expressão básico, o Prometheus é melhor usado com o Grafana para visualização avançada de dados Dificuldades com algumas integrações de terceiros: Nem todos os sistemas têm plug-ins do Prometheus, portanto, podem ser necessários exportadores personalizados para coletar métricas específicas

Preços do Prometheus

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Prometheus

G2: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

13. Grafana (melhor para visualização e monitoramento avançados de dados)

via Grafana Conhecido por sua flexibilidade, o Grafana permite que você crie painéis personalizáveis que atendem a várias necessidades de apresentação de dados.

Ele fornece visualizações coesas entre sistemas, integrando-se a uma ampla gama de fontes de dados, incluindo Prometheus, InfluxDB e Elasticsearch.

Melhores recursos do Grafana

Oferece visualização versátil de dados : O Grafana oferece suporte a gráficos, mapas de calor e mapas geoespaciais, fornecendo representações de dados abrangentes e visualmente atraentes

: O Grafana oferece suporte a gráficos, mapas de calor e mapas geoespaciais, fornecendo representações de dados abrangentes e visualmente atraentes Suporte a várias fontes de dados : O Grafana se integra a várias fontes de dados, permitindo uma visualização unificada sem a necessidade de ingerir dados em seu back-end

: O Grafana se integra a várias fontes de dados, permitindo uma visualização unificada sem a necessidade de ingerir dados em seu back-end Facilitação de painéis personalizáveis: Os painéis podem ser personalizados com variáveis de modelo e elementos dinâmicos, aumentando a interatividade e a utilidade para diversas necessidades de monitoramento

Limitações do Grafana

Desafiador para iniciantes : A complexidade do Grafana requer tempo e habilidades para aproveitar totalmente seus recursos, tornando-o menos acessível para os iniciantes em ferramentas de visualização de dados

: A complexidade do Grafana requer tempo e habilidades para aproveitar totalmente seus recursos, tornando-o menos acessível para os iniciantes em ferramentas de visualização de dados Dependência de fontes de dados externas : O desempenho e a confiabilidade do Grafana dependem da disponibilidade de fontes de dados integradas, o que pode levar a problemas se essas fontes sofrerem interrupções

: O desempenho e a confiabilidade do Grafana dependem da disponibilidade de fontes de dados integradas, o que pode levar a problemas se essas fontes sofrerem interrupções Recursos limitados de geração de relatórios: Embora o Grafana seja excelente na visualização em tempo real, ele não tem opções de relatórios estáticos integrados, como exportações em PDF, disponíveis apenas nas versões premium

Preços do Grafana

Gratuito

Pro : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Avançado e Empresarial: Preços personalizados

Grafana ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

14. Splunk (melhor para análise centralizada de dados e monitoramento em tempo real)

via Splunk O Splunk fornece uma plataforma centralizada para que as organizações coletem, indexem e analisem dados de várias fontes, ajudando a melhorar a tomada de decisões em toda a organização.

Sua interface amigável facilita a criação de relatórios personalizados, a visualização de dados e o monitoramento do desempenho do sistema em tempo real.

Melhores recursos do Splunk

Facilitação de análises poderosas : O Splunk oferece coleta, indexação e pesquisa de dados em tempo real, permitindo que você obtenha insights valiosos de forma rápida e eficaz

: O Splunk oferece coleta, indexação e pesquisa de dados em tempo real, permitindo que você obtenha insights valiosos de forma rápida e eficaz Suporte a integrações e plug-ins robustos : O Splunk se conecta perfeitamente a várias ferramentas de terceiros, permitindo que você personalize a plataforma para atender às suas necessidades específicas

: O Splunk se conecta perfeitamente a várias ferramentas de terceiros, permitindo que você personalize a plataforma para atender às suas necessidades específicas Fornecimento de relatórios programados: Com os relatórios automatizados, você pode manter as partes interessadas informadas com atualizações regulares em formatos como PDF, CSV ou JSON

Limitações do Splunk

Caro para grandes volumes de dados : O preço do Splunk pode ser alto para organizações que lidam com dados significativos, tornando-o menos acessível para aqueles com restrições orçamentárias

: O preço do Splunk pode ser alto para organizações que lidam com dados significativos, tornando-o menos acessível para aqueles com restrições orçamentárias Desafiador para usuários não técnicos : Embora poderosos, os recursos de pesquisa do Splunk podem ser complexos, e a otimização de consultas para velocidade pode exigir experiência

: Embora poderosos, os recursos de pesquisa do Splunk podem ser complexos, e a otimização de consultas para velocidade pode exigir experiência Sujeito a problemas ocasionais de confiabilidade: Alguns usuários relatam problemas ocasionais de desempenho, que podem afetar a acessibilidade dos dados durante momentos críticos

Preços do Splunk

Gratuito

Pago: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Splunk

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 230 avaliações)

15. New Relic (melhor para monitoramento de desempenho abrangente e insights em tempo real)

via New Relic O que achei mais útil no New Relic foi sua visibilidade de ponta a ponta. O monitoramento e a análise de métricas críticas podem ajudar as organizações a melhorar o tempo de atividade e aprimorar as experiências dos clientes.

Além disso, a New Relic oferece um amplo conjunto de ferramentas de monitoramento de desempenho, facilitando para as equipes o acompanhamento da integridade do aplicativo, do desempenho do servidor e das interações do usuário em tempo real.

Melhores recursos da New Relic

Fornecimento de uma interface intuitiva : O design amigável facilita o acesso e a compreensão dos dados de desempenho por todos os usuários, desde métricas detalhadas até resumos de alto nível

: O design amigável facilita o acesso e a compreensão dos dados de desempenho por todos os usuários, desde métricas detalhadas até resumos de alto nível Oferece monitoramento abrangente : Do desempenho do servidor às interações do usuário, o New Relic oferece uma visão completa da integridade do seu aplicativo, ajudando você a ficar atento a possíveis problemas

: Do desempenho do servidor às interações do usuário, o New Relic oferece uma visão completa da integridade do seu aplicativo, ajudando você a ficar atento a possíveis problemas Permitindo insights em tempo real : Monitore servidores, bancos de dados e outros componentes críticos em tempo real, garantindo uma resposta rápida a problemas de desempenho

: Monitore servidores, bancos de dados e outros componentes críticos em tempo real, garantindo uma resposta rápida a problemas de desempenho Suporte à visibilidade de ponta a ponta: Com insights sobre todo o ciclo de vida do aplicativo, a New Relic ajuda a melhorar a eficiência do DevOps e o desempenho geral do aplicativo

Limitações da New Relic

Preços desafiadores para empresas menores : Embora rico em recursos, o preço da New Relic pode estar fora do alcance de startups e empresas menores

: Embora rico em recursos, o preço da New Relic pode estar fora do alcance de startups e empresas menores Integrações limitadas em comparação com os concorrentes : A New Relic tem menos integrações do que algumas plataformas maiores, o que pode limitar a flexibilidade para ambientes complexos

: A New Relic tem menos integrações do que algumas plataformas maiores, o que pode limitar a flexibilidade para ambientes complexos Preocupações com o suporte ao cliente: Alguns usuários sofreram atrasos com o suporte ao cliente, o que pode afetar o tempo de resposta durante problemas críticos

Preços da New Relic

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da New Relic

G2 : 4.3/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 180 avaliações)

16. Azure DevOps (melhor para gerenciamento versátil de projetos e integração perfeita de CI/CD)

via DevOps do Azure O Azure DevOps abrange tudo, desde o planejamento de projetos e o controle de versões até a integração e a implantação contínuas.

A plataforma oferece opções baseadas na nuvem e no local, tornando-a acessível a diversas equipes e adaptável a várias infraestruturas.

Melhores recursos do Azure DevOps

Fornecimento de gerenciamento abrangente de projetos : O Azure Boards oferece planejamento ágil, quadros Kanban e painéis, mantendo as equipes alinhadas e organizadas durante todo o ciclo de vida do projeto

: O Azure Boards oferece planejamento ágil, quadros Kanban e painéis, mantendo as equipes alinhadas e organizadas durante todo o ciclo de vida do projeto Suporte a CI/CD com o Azure Pipelines : Permite a integração, o teste e a implantação contínuos em vários ambientes, ajudando as equipes a acelerar os lançamentos com automação confiável

: Permite a integração, o teste e a implantação contínuos em vários ambientes, ajudando as equipes a acelerar os lançamentos com automação confiável Facilitando a rastreabilidade de ponta a ponta : Dos requisitos à implantação, os Planos de Teste do Azure fornecem ferramentas para gerenciar testes manuais e automatizados, garantindo a qualidade e a responsabilidade do código

: Dos requisitos à implantação, os Planos de Teste do Azure fornecem ferramentas para gerenciar testes manuais e automatizados, garantindo a qualidade e a responsabilidade do código Promoção do gerenciamento eficiente de código: O Azure Repos oferece o Git e o Controle de Versão do Team Foundation, permitindo colaboração, controle de versão e rastreabilidade de código simplificados

Limitações do Azure DevOps

Potencial de dependência do fornecedor : A forte dependência dos serviços da Microsoft pode limitar a flexibilidade, tornando difícil a mudança para ferramentas que não sejam da Microsoft no futuro

: A forte dependência dos serviços da Microsoft pode limitar a flexibilidade, tornando difícil a mudança para ferramentas que não sejam da Microsoft no futuro Desafios de integração com produtos que não são da Microsoft : Embora o Azure DevOps tenha recursos de integração impressionantes, determinados sistemas legados ou que não são da Microsoft podem exigir configuração extra ou ferramentas de terceiros

: Embora o Azure DevOps tenha recursos de integração impressionantes, determinados sistemas legados ou que não são da Microsoft podem exigir configuração extra ou ferramentas de terceiros Considerações de custo para equipes maiores: À medida que o número de usuários e as necessidades de recursos aumentam, o preço baseado em assinatura pode se tornar um fator significativo, especialmente para organizações maiores

Preços do Azure DevOps

Azure Pipelines : Gratuito

: Gratuito Azure Artifacts : O armazenamento adicional começa em US$ 2 por GiB

: O armazenamento adicional começa em US$ 2 por GiB Segurança avançada do GitHub : uS$ 49 por committer por mês

: uS$ 49 por committer por mês Licenças de usuário: O plano básico inclui os primeiros cinco usuários gratuitos, depois US$ 6 por usuário por mês

Azure DevOps ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (com base em mais de 300 avaliações)

: 4.4/5 (com base em mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (com base em mais de 350 avaliações)

17. AWS CodePipeline (melhor para CI/CD no ecossistema da AWS)

via CodePipeline do AWS Se você já estiver investindo muito no ecossistema da AWS, o AWS CodePipeline é uma opção atraente.

O AWS CodePipeline oferece suporte à integração e à entrega contínuas e automatiza as fases de criação, teste e implantação, aproveitando a segurança e a escalabilidade do AWS.

Melhores recursos do AWS CodePipeline

Integração suave com os serviços do AWS : Os estreitos vínculos do CodePipeline com o ecossistema da AWS reduzem o risco de exposição de credenciais confidenciais da AWS e permitem uma integração suave com serviços como S3, CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy

: Os estreitos vínculos do CodePipeline com o ecossistema da AWS reduzem o risco de exposição de credenciais confidenciais da AWS e permitem uma integração suave com serviços como S3, CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy Pipeline como código : As ferramentas de infraestrutura como código, como o CloudFormation ou o Terraform, funcionam bem com o CodePipeline, permitindo que as equipes definam e versionem a configuração do pipeline de CI/CD por meio do código

: As ferramentas de infraestrutura como código, como o CloudFormation ou o Terraform, funcionam bem com o CodePipeline, permitindo que as equipes definam e versionem a configuração do pipeline de CI/CD por meio do código Totalmente gerenciado pela AWS : O CodePipeline não requer instalação ou manutenção de servidores ou agentes de compilação, pois o AWS gerencia a infraestrutura. Isso libera recursos para que sua equipe se concentre no desenvolvimento

: O CodePipeline não requer instalação ou manutenção de servidores ou agentes de compilação, pois o AWS gerencia a infraestrutura. Isso libera recursos para que sua equipe se concentre no desenvolvimento Conjunto extenso de recursos: O CodePipeline oferece a maioria dos recursos esperados em um serviço de CI/CD, incluindo a integração com repositórios de código populares e implementações automatizadas

Limitações do AWS CodePipeline

Interface de usuário e usabilidade limitadas : A interface do usuário do console não é tão intuitiva quanto algumas outras soluções de CI/CD, o que pode desestimular a adoção ou dificultar a implementação de práticas recomendadas

: A interface do usuário do console não é tão intuitiva quanto algumas outras soluções de CI/CD, o que pode desestimular a adoção ou dificultar a implementação de práticas recomendadas Configurações restritivas : Os usuários precisam selecionar uma fonte entre as opções específicas da AWS, como S3, CodeCommit ou GitHub. Para locais de origem personalizados, os usuários devem empregar soluções alternativas, como configurar uma fonte fictícia e criar um estágio do CodeBuild para lidar com a fonte personalizada

: Os usuários precisam selecionar uma fonte entre as opções específicas da AWS, como S3, CodeCommit ou GitHub. Para locais de origem personalizados, os usuários devem empregar soluções alternativas, como configurar uma fonte fictícia e criar um estágio do CodeBuild para lidar com a fonte personalizada Dependência de vários serviços do AWS : A criação de um pipeline completo de CI/CD geralmente envolve o uso de vários serviços do AWS (como CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy), o que aumenta a complexidade e a dependência do AWS

: A criação de um pipeline completo de CI/CD geralmente envolve o uso de vários serviços do AWS (como CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy), o que aumenta a complexidade e a dependência do AWS Bloqueio de fornecedor: Com o CodePipeline e os serviços relacionados totalmente hospedados no AWS, as equipes podem achar difícil migrar para outras plataformas ou provedores, aumentando a dependência do AWS

Preços do Azure DevOps

Preços personalizados

Classificações e análises do AWS CodePipeline

G2: 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

18. GitHub Actions (melhor para CI/CD com integração ao GitHub)

via Ações do GitHub Como uma ferramenta nativa da plataforma, o GitHub Actions é especialmente conveniente para equipes que já trabalham no GitHub. Ele elimina a necessidade de plataformas externas de CI/CD e oferece uma experiência perfeita e integrada.

Melhores recursos do GitHub Actions

Incorporado ao ecossistema do GitHub : O GitHub Actions permite que as equipes criem, testem e implantem códigos em seus repositórios do GitHub, possibilitando a automação acionada por eventos no seu fluxo do GitHub ou em ferramentas de terceiros

: O GitHub Actions permite que as equipes criem, testem e implantem códigos em seus repositórios do GitHub, possibilitando a automação acionada por eventos no seu fluxo do GitHub ou em ferramentas de terceiros Acesso a ações pré-construídas : O GitHub Marketplace oferece mais de 10.000 ações prontas para uso, para que os desenvolvedores possam implementar rapidamente fluxos de trabalho complexos sem ter que construir do zero

: O GitHub Marketplace oferece mais de 10.000 ações prontas para uso, para que os desenvolvedores possam implementar rapidamente fluxos de trabalho complexos sem ter que construir do zero Suporte a várias plataformas : Máquinas virtuais hospedadas no Ubuntu Linux, macOS e Windows permitem testar em diferentes ambientes, com suporte total para contêineres Docker também

: Máquinas virtuais hospedadas no Ubuntu Linux, macOS e Windows permitem testar em diferentes ambientes, com suporte total para contêineres Docker também Modelos de integração contínua : Os modelos de CI pré-criados facilitam o início dos fluxos de trabalho, enquanto os usuários podem personalizar seus fluxos de trabalho para atender às suas necessidades específicas por meio de arquivos de configuração YAML

: Os modelos de CI pré-criados facilitam o início dos fluxos de trabalho, enquanto os usuários podem personalizar seus fluxos de trabalho para atender às suas necessidades específicas por meio de arquivos de configuração YAML Gratuito em repositórios públicos: Os desenvolvedores podem utilizar o GitHub Actions sem custo em repositórios públicos e com limitações em repositórios privados, tornando-o uma opção econômica para projetos de código aberto

Limitações do GitHub Actions

Restrições de recursos : O GitHub Actions impõe limites de tempo de execução e armazenamento, o que pode ser restritivo para fluxos de trabalho que exigem recursos extensos

: O GitHub Actions impõe limites de tempo de execução e armazenamento, o que pode ser restritivo para fluxos de trabalho que exigem recursos extensos Dependência da plataforma GitHub : Como uma ferramenta exclusiva do GitHub, qualquer tempo de inatividade do GitHub afeta diretamente os fluxos de trabalho de CI/CD, o que pode ser uma preocupação para aplicativos críticos

: Como uma ferramenta exclusiva do GitHub, qualquer tempo de inatividade do GitHub afeta diretamente os fluxos de trabalho de CI/CD, o que pode ser uma preocupação para aplicativos críticos Complexidade para fluxos de trabalho avançados : Para usuários com requisitos intrincados de CI/CD, a criação de fluxos de trabalho complexos pode se tornar complicada, com uma curva de aprendizado associada ao domínio da sintaxe YAML e das configurações de fluxo de trabalho

: Para usuários com requisitos intrincados de CI/CD, a criação de fluxos de trabalho complexos pode se tornar complicada, com uma curva de aprendizado associada ao domínio da sintaxe YAML e das configurações de fluxo de trabalho Gerenciamento limitado de segredos : O GitHub Actions não oferece suporte ao controle de acesso granular para segredos, e as integrações com ferramentas de gerenciamento de segredos de terceiros, como o HashiCorp Vault, são limitadas

: O GitHub Actions não oferece suporte ao controle de acesso granular para segredos, e as integrações com ferramentas de gerenciamento de segredos de terceiros, como o HashiCorp Vault, são limitadas Não há painéis de métricas nativos: O GitHub Actions não possui painéis de monitoramento integrados, o que faz com que as equipes dependam de ferramentas externas para acompanhar as principais métricas, como tempo de espera, frequência de implantação e taxa de falha de alteração

Preços do GitHub Actions

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GitHub Actions

G2 : 4.7/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (6.000+ avaliações)

19. Spacelift (melhor para automação de infraestrutura com várias ferramentas)

via Transporte espacial O Spacelift é uma plataforma que pode lidar facilmente com tudo, desde o Terraform até o Ansible e até mesmo o Kubernetes. É uma solução completa que atende às demandas do trabalho de DevOps.

Melhores recursos do Spacelift

Orquestração com várias ferramentas : A capacidade do Spacelift de gerenciar o Terraform, o OpenTofu, o Ansible e outros permite integrar várias ferramentas em um único fluxo de trabalho automatizado

: A capacidade do Spacelift de gerenciar o Terraform, o OpenTofu, o Ansible e outros permite integrar várias ferramentas em um único fluxo de trabalho automatizado Conformidade incorporada : Recursos como executores remotos seguros e gerenciamento de segredos garantem que a infraestrutura seja segura e esteja em conformidade sem a necessidade de camadas adicionais

: Recursos como executores remotos seguros e gerenciamento de segredos garantem que a infraestrutura seja segura e esteja em conformidade sem a necessidade de camadas adicionais Colaboração : Com o gerenciamento de dependências e a política como código, o Spacelift promove a colaboração, dando às equipes visibilidade e controle compartilhados sobre as alterações na infraestrutura

: Com o gerenciamento de dependências e a política como código, o Spacelift promove a colaboração, dando às equipes visibilidade e controle compartilhados sobre as alterações na infraestrutura Extensas integrações: Integra-se perfeitamente a ferramentas populares de CI/CD, provedores de VCS e plataformas de nuvem, trazendo flexibilidade aos pipelines de DevOps existentes

Limitações do Spacelift

Complexidade na configuração : Começar a usar o Spacelift pode ser um pouco desafiador, especialmente para quem não está familiarizado com as ferramentas de IaC. Considerações de custo : Para equipes menores, o preço do Spacelift pode parecer um pouco alto, especialmente quando são necessários usuários adicionais ou simultaneidade

: Começar a usar o Spacelift pode ser um pouco desafiador, especialmente para quem não está familiarizado com as ferramentas de IaC. : Para equipes menores, o preço do Spacelift pode parecer um pouco alto, especialmente quando são necessários usuários adicionais ou simultaneidade Curva de aprendizado: Pode levar algum tempo para dominar totalmente seus recursos

Preços do Spacelift

**Gratuito

Nuvem : uS$ 250/mês para até 5 usuários

: uS$ 250/mês para até 5 usuários Empresa: Preços personalizados

20. Octopus Deploy (melhor para implementações complexas em vários ambientes)

via Implantação do Octopus O Octopus Deploy oferece facilidade para lidar com implementações complexas em vários ambientes. É uma ferramenta projetada especificamente para aqueles que gerenciam ambientes híbridos e de várias nuvens, onde as implementações podem se tornar rapidamente complicadas.

O Octopus Deploy tem um ótimo conjunto de recursos, e seu suporte multitenancy é particularmente valioso quando se trabalha com vários clientes ou departamentos.

Melhores recursos do Octopus Deploy

Oferece implementação em vários ambientes : Simplifica a implementação em configurações híbridas, de várias nuvens ou no local, o que é essencial para ambientes complexos

: Simplifica a implementação em configurações híbridas, de várias nuvens ou no local, o que é essencial para ambientes complexos Oferece recursos de reversão incorporados : Proporciona tranquilidade ao permitir reversões fáceis, garantindo que as implementações sejam mais seguras e menos estressantes

: Proporciona tranquilidade ao permitir reversões fáceis, garantindo que as implementações sejam mais seguras e menos estressantes Possibilita uma forte governança : Oferece recursos como registro completo de auditoria, controle de acesso baseado em funções e SSO, que são vitais para a conformidade e a segurança

: Oferece recursos como registro completo de auditoria, controle de acesso baseado em funções e SSO, que são vitais para a conformidade e a segurança Fornecimento de integrações fáceis: Conecta-se a mais de 500 ferramentas, facilitando a inclusão em seus fluxos de trabalho de CI/CD existentes

Limitações do Octopus Deploy

Curva de aprendizado para recursos avançados : A configuração de acionadores e automação pode ser desafiadora, especialmente se você for novo em ferramentas de automação de implementação

: A configuração de acionadores e automação pode ser desafiadora, especialmente se você for novo em ferramentas de automação de implementação Considerações de custo para dimensionamento : O custo pode aumentar para implementações em grande escala ou empresas com requisitos extensos

: O custo pode aumentar para implementações em grande escala ou empresas com requisitos extensos Desafios ocasionais da interface do usuário: Os processos de depuração às vezes podem ser um pouco complicados sem a execução de ciclos completos

Preços do Octopus Deploy

*Nuvem (hospedado pela Octopus) Starter: $360 USD/ano Profissional: US$ 4.170 por ano Enterprise: US$ 23.400 por ano

Servidor (auto-hospedado) Starter: US$ 360/ano Profissional: US$ 1.920 por ano Enterprise: US$ 14.400 por ano



Octopus Deploy ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 55 avaliações)

O ClickUp torna a automação de DevOps sem esforço

Bem, cobrimos muitas ferramentas neste artigo! Mas isso não é nenhuma surpresa, já que o mercado de ferramentas de CI deve disparar para uS$ 3,76 bilhões até 2030 .

Então, qual ferramenta você deve usar?

Resposta longa: qualquer uma das 20 ferramentas mencionadas acima. Algumas ferramentas são mais adequadas para equipes menores, enquanto outras funcionam melhor se você fizer parte de um ecossistema existente (como o AWS CodePipeline e o Azure DevOps). Ponderando os prós e os contras, você pode escolher a ferramenta que funciona melhor para suas necessidades.

Resposta curta: escolha o ClickUp.

Quer você esteja automatizando tarefas repetitivas, acompanhando o progresso do sprint ou integrando-se a outras ferramentas em seu pipeline de CI/CD, o ClickUp é versátil o suficiente para atender a todas as suas necessidades.

Deseja que sua equipe de DevOps faça mais? Registre-se para obter uma conta gratuita no ClickUp hoje!