As 10 melhores alternativas para experimentar o Kindle Scribe

Hoje em dia, é possível fazer anotações usando cadernos digitais - e há uma grande variedade deles disponíveis.

De fato, com o mercado de cadernos digitais projetado para atingir US$ 3,82 bilhões até 2030 o número de opções pode parecer esmagador. Embora o Kindle Scribe tenha dominado o mercado, decidi explorar algumas alternativas.

Após uma extensa pesquisa e testes práticos com a ajuda da minha equipe, compilei uma lista de 10 ferramentas excepcionais de anotações que se destacam. Cada ferramenta oferece suporte a estratégias de anotações ajudando-o a reter informações e a se manter organizado, o que acaba aumentando a produtividade.

O que você deve procurar nas alternativas ao Kindle Scribe?

Quer esteja lendo, desenhando ou principalmente fazendo anotações, há um dispositivo que é mais adequado para cada tarefa. A escolha é sobre entender e equilibrar o que você mais precisa - algo que possa se integrar facilmente às suas ferramentas existentes e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência sólida de anotações.

Dispositivos como o reMarkable 2 ou o Kobo Elipsa se destacam, mas a escolha, em última análise, depende de seu caso de uso exclusivo.

Aqui está o que considerei mais importante ao procurar uma alternativa adequada:

Caso de uso principal: Você quer um dispositivo para ler, desenhar ou fazer anotações? Saber a resposta a essa pergunta estabelece a base para sua escolha

Compatibilidade: Verifique se o dispositivo funciona bem com seus aplicativos preferidos ou serviços de nuvem

Qualidade da tela: A alta resolução e o tamanho da tela são importantes, especialmente se você trabalha com conteúdo detalhado

Duração da bateria: Ter um dispositivo que dure o dia inteiro sem recarga constante é uma grande vantagem

Facilidade de uso: Software intuitivo e interfaces fáceis de usar podem fazer toda a diferença na produtividade

Essas considerações me ajudaram a escolher os melhores tablets com tinta eletrônica.

As 10 melhores alternativas para usar o Kindle Scribe

Agora que sabemos o que procurar em ferramentas de anotações, vamos explorar algumas opções que combinam com diferentes estilos de trabalho e escolhas de estilo de vida. Aqui estão 10 ferramentas que podem ser uma ótima alternativa ao Kindle Scribe.

reMarkable 2 (melhor para escrita minimalista e sem distrações)

Se você deseja uma experiência de escrita simples e focada, esse leitor de e-book vai impressionar. Ele parece uma ponte entre o papel tradicional e a conveniência digital.

Embora talvez não ofereça todos os recursos de outros leitores eletrônicos, é perfeito para quem deseja ler graphic novels e anotar pensamentos. Pude fazer tudo isso sem distrações, pois nenhuma notificação ou alerta baseado em aplicativo interrompeu minha concentração.

via reMarkable 2

melhores recursos do reMarkable 2

Converte escrita à mão em texto, o que achei útil durante o brainstorming

Sincroniza-se automaticamente com a nuvem do reMarkable, tornando as anotações facilmente acessíveis em seus dispositivos

Oferece 47 layouts de página integrados e notas adesivas para ajudá-lo a manter organizadas as anotações pessoais e de trabalho

Limitações do reMarkable 2

Só é possível visualizar os arquivos depois de sincronizados com outros dispositivos - não é possível editá-los

Há um pequeno atraso com a caneta, embora eu tenha me acostumado com isso depois de algum tempo

Preços do reMarkable 2

Tablet: US$ 379

2. Onyx Boox Tab Ultra (melhor para multitarefa com aplicativos Android)

O Onyx Boox Tab Ultra é um híbrido exclusivo, e eu o considero um dos tablets de tinta eletrônica mais versáteis disponíveis. Ele roda Android, portanto, eu pude acessar o Google Play e baixar aplicativos como e-mail, navegadores e até mesmo ferramentas de produtividade - algo que você não encontrará na maioria dos outros tablets e-ink.

É uma escolha sólida se você estiver procurando um leitor de e-book que vá além da simples leitura ou tomada de notas.

via Onyx Boox Tab Ultra

Melhores recursos do Onyx Boox Tab Ultra

Digitaliza documentos com uma câmera integrada

Trabalha com vários formatos de arquivo, incluindo PDF, EPUB e MOBI. Essa flexibilidade permite que você importe e faça anotações em vários tipos de documentos, dando-lhe acesso às suas anotações de diferentes fontes

Multitarefa usando dois aplicativos lado a lado

Limitações do Onyx Boox Tab Ultra

As tarefas de digitação ou entrada de dados podem, às vezes, apresentar atrasos, especialmente no caso de uso intenso, como edição de documentos

Esgota mais rapidamente em comparação com outros tablets com tinta eletrônica devido aos seus recursos multitarefa

Preços do Onyx Boox Tab Ultra

Preço inicial: US$ 649

3. Kobo Elipsa 2E (Melhor design ecológico)

Quando testei o Kobo Elipsa 2E, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi sua ênfase na sustentabilidade. O dispositivo apresenta 85% de plástico reciclado, o que atrai imediatamente os usuários preocupados com o meio ambiente, como eu.

O tablet de tinta eletrônica tem uma tela de 10,3 polegadas que funciona bem como leitor eletrônico e dispositivo para fazer anotações.

Embora a resolução da tela (227 PPI) não seja tão nítida quanto a de outros leitores de e-books, como o Kindle Scribe, ela dá conta do recado.

via Kobo Elipsa 2E

Melhores recursos do Kobo Elipsa 2E

Leia, escreva e desenhe na espaçosa tela touchscreen de 10,3 polegadas

Ajuste o brilho e a temperatura da cor para uma leitura mais confortável

Use a conversão de escrita manual em texto e desenhe ou faça anotações em seus documentos diretamente usando notas adesivas on-line

Limitações do Kobo Elipsa 2E

Ocasionalmente, o dispositivo pode causar viradas de página indesejadas ao escrever rapidamente

O design parece menos premium em comparação com as alternativas construídas em metal

Preços do Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: US$ 399,99 (inclui Kobo Stylus 2 e SleepCover)

4. Fujitsu Quaderno A5 (Melhor dispositivo leve para fazer anotações)

Quando experimentei o Fujitsu Quaderno A5 pela primeira vez, fiquei impressionado com seu design leve e perfil fino. Esse dispositivo é ideal para quem está sempre em movimento. Pesando apenas 240 gramas, ele é superportátil.

O tablet de tinta eletrônica tem uma tela de 10,3 polegadas, que proporciona uma experiência confortável para fazer anotações.

No entanto, o que se destacou foi a experiência de escrita orgânica do dispositivo. Ele ajustava a espessura da linha com base na força com que eu pressionava, dando a sensação de estar escrevendo em um papel.

via Fujitsu Quaderno A5

Melhores recursos do Fujitsu Quaderno A5

Escolha entre modelos de papel personalizáveis, incluindo páginas pautadas, em grade e em branco, que atendem a diferentes estilos e necessidades de anotações

Destaque, sublinhe e faça anotações com maior precisão usando recursos avançados de anotação em PDF e reconhecimento de texto

Marque páginas essenciais em suas anotações ou documentos para acessar informações críticas imediatamente

Limitações do Fujitsu Quaderno A5

Não possui recursos mais avançados, como conversão de escrita manual em texto

O dispositivo limita você aos seus recursos integrados, pois não oferece suporte a aplicativos de terceiros

Preços do Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: US$ 499,99 (caneta stylus incluída)

5. iPad Pro (melhor para trabalho versátil e consumo de mídia)

O iPad Pro é uma potência multitarefa. Ele está um passo acima dos tablets de tinta eletrônica tradicionais porque oferece muito mais - além de apenas fazer anotações. Eu podia desenhar, editar vídeos e alternar rapidamente entre aplicativos de trabalho e de entretenimento.

via Apple

Melhores recursos do iPad Pro

Faça anotações, desenhe e realize tarefas profissionais com facilidade

Experimente uma latência quase zero com uma conversão perfeita de escrita à mão para texto

Desfrute de uma tela vibrante e detalhada, perfeita para leitura, escrita e design

Acesse milhares de aplicativos de anotações, produtividade e criação

Limitações do iPad Pro

Uma das opções mais caras, especialmente com acessórios como o Apple Pencil e o Magic Keyboard

Quando usado intensamente, a duração da bateria pode diminuir mais rapidamente do que a de um tablet de tinta eletrônica dedicado

Preços do iPad Pro

iPad Pro de 11 polegadas: A partir de US$ 999

A partir de US$ 999 iPad Pro de 12,9 polegadas: A partir de US$ 1.299

6. MeeBook (melhor para usuários preocupados com o orçamento)

Quando testei o MeeBook, fiquei surpreso com a quantidade de funcionalidades que ele trazia para um dispositivo dessa faixa de preço. É uma ótima alternativa se você estiver procurando por algo acessível sem comprometer muito o básico.

A tela de 10,3 polegadas do MeeBook proporcionou uma experiência de anotações tranquila, especialmente quando combinada com a caneta stylus.

Embora não tenha a mesma sensação premium ou os mesmos recursos avançados de dispositivos como o iPad Pro ou o reMarkable 2, ele tem um desempenho sólido se sua principal necessidade for fazer anotações digitais essenciais.

via Meebook

Melhores recursos do MeeBook

Marque e salve alterações em PDFs com facilidade

Organize suas anotações e documentos sem precisar de aplicativos de terceiros

Acesse suas anotações em vários dispositivos, pois elas sempre têm backup e estão atualizadas

Limitações do MeeBook

Não permite aplicativos de terceiros, o que pode restringir a funcionalidade adicional

Não possui recursos avançados, como conversão de escrita à mão em texto, o que pode limitar sua utilidade para usuários profissionais

Preços do MeeBook

MeeBook P10 Pro: US$ 295,83 (inclui caneta stylus)

7. Supernote (melhor para escritores)

Se você gosta de uma experiência de escrita suave e sem complicações, o Supernote é a sua solução.

Seu recurso de destaque é a tela autocurativa - a superfície lisa dá a sensação de estar escrevendo em papel, e qualquer arranhão desaparece em 24 horas. A tela não é tão responsiva quanto a do iPad Pro, mas é suficiente para fazer anotações diárias.

via Supernota

Melhores recursos do Supernote

Aproveite o uso prolongado com este dispositivo, pois ele dura semanas com uma única carga

Faça anotações em um ambiente dedicado à escrita sem distrações como notificações, feeds de mídia social ou anúncios

Sincronize com serviços de nuvem como Dropbox e OneDrive para facilitar o acesso às anotações

Limitações do Supernote

Limitado aos recursos integrados, portanto, sem acesso a software adicional

A tela é atualizada um pouco mais lentamente em comparação com outros dispositivos, o que pode tornar a navegação um pouco lenta

Preços do Supernote

Supernote: $299

8. MobiScribe (melhor para personalização)

O MobiScribe é o companheiro de viagem perfeito para quem precisa de um dispositivo leve e portátil para fazer anotações. Apreciei seu design compacto - ele é pequeno o suficiente para caber em uma bolsa e incrivelmente fácil de carregar.

O software MobiScribe Origin permite personalizar ainda mais sua experiência de anotações, ajustando os tipos de caneta e organizando os documentos em pastas.

via MobiScribe

Melhores recursos do MobiScribe

Faça anotações e converta-as em texto rapidamente com o recurso de reconhecimento de escrita à mão

Use sem cansar a vista e desfrute de uma sensação semelhante à do papel com uma tela de tinta eletrônica

Sincronize com o Google Drive e o Dropbox para salvar e compartilhar arquivos

Desfrute de vários dias de uso com uma única carga

Limitações do MobiScribe

Não há suporte para aplicativos de terceiros para casos de uso avançados

Taxa de atualização lenta ao navegar em documentos maiores ou PDFs

Preços do MobiScribe

MobiScribe Origin: $269

9. Rocketbook (Melhor na categoria de notebook reutilizável)

O design reutilizável do Rocketbook faz com que ele se destaque; você pode escrever suas anotações com uma caneta especial e limpar as páginas com um pano úmido quando terminar. Esse recurso pode ser um divisor de águas para quem faz muitas anotações e desperdiça papel.

O Rocketbook tem essas páginas de grade de pontos que oferecem flexibilidade para escrever, desenhar ou criar diagramas.

via Livro-foguete

Melhores recursos do Rocketbook

Use seus recursos de digitalização inteligente para capturar e organizar anotações manuscritas com facilidade

Escolha entre vários modelos de páginas, como páginas pautadas, gráficas e em branco, bem como modelos especializados para listas de tarefas, planejadores e muito mais

Organize facilmente suas anotações manuscritas on-line usando códigos QR personalizados: é como ter notas adesivas on-line

Limitações do Rocketbook

Sensação de escrita limitada em comparação com um tablet de tinta eletrônica dedicado

Requer canetas especiais que podem não proporcionar a experiência de escrita mais suave, como a caneta do Kindle Scribe

Preços do Rocketbook

Rocketbook: US$ 34 (inclui caneta e pano de microfibra)

10. Sony DPT-RP1 (melhor para profissionais de pesquisa)

Depois de testar a Sony DPT-RP1, percebi que ela atende a um público específico - aqueles que trabalham regularmente com PDFs e documentos grandes.

Esse tablet de tinta eletrônica tem uma tela de tinta eletrônica de 13,3 polegadas, o que o torna um dos maiores do mercado. Esse tamanho é um benefício real ao ler relatórios detalhados ou trabalhos acadêmicos. Você não precisa aumentar o zoom ou rolar a tela com tanta frequência, especialmente em comparação com dispositivos de tinta eletrônica menores, como o Rocketbook ou o MobiScribe.

via Sony DPT-RP1

Melhores recursos da Sony DPT-RP1

Escreva suavemente com a tecnologia de ponta da caneta stylus

Configure atalhos personalizáveis para funções usadas com frequência, como o acesso a modelos ou ferramentas específicos

Visualize dois documentos lado a lado usando a funcionalidade de tela dividida. Faça anotações enquanto faz referência a outro documento ou compare duas anotações

Limitações do Sony DPT-RP1

Suporta principalmente PDFs e não lida bem com outros tipos de documentos

Não oferece suporte a aplicativos de terceiros ou a recursos mais robustos de anotações

Preços do Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: US$ 599 (modelo padrão)

Outras ferramentas de anotações

Embora não seja um dispositivo de bloco de notas digital, o ClickUp se destaca na tomada de notas digitais se você estiver procurando uma solução flexível que integre perfeitamente tarefas e anotações. ClickUp combina a tomada de notas com o gerenciamento robusto de tarefas, tornando-o ideal para mais do que apenas anotar ideias. Você pode escrever e criar notas em um estilo estruturado e livre.

Dê uma olhada em alguns recursos do ClickUp que o tornam um profissional em anotações digitais.

ClickUp Notepad: Simples, rápido e acessível ClickUp Notepad serve melhor como uma solução leve para anotar pensamentos rapidamente sem abrir um documento ou aplicativo inteiro.

O que se destaca imediatamente é a rapidez e a acessibilidade. Posso abrir o bloco de notas em qualquer dispositivo - desktop ou celular - e ele é sincronizado instantaneamente. Essa experiência perfeita permite que eu mantenha meu fluxo de trabalho mesmo ao alternar entre dispositivos.

Organize e faça anotações com o ClickUp Notepad

Gosto da simplicidade do ClickUp Notepad. Ele não está sobrecarregado de recursos, o que o torna ideal para aqueles momentos em que preciso registrar uma ideia rápida ou fazer uma anotação lista de tarefas .

Também gosto de sua integração com o ecossistema maior do ClickUp. Depois de fazer uma anotação, posso transformá-la rapidamente em uma tarefa ou item de ação. É perfeito para manter tudo organizado sem precisar de vários aplicativos ou plataformas.

Eu costumava viver com minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu sabia que era a solução para mim .

Alaina Maracotta, Marketing de eventos da Vida Health

ClickUp Docs: Central para todas as necessidades de anotações Documentos do ClickUp é a minha opção para fazer anotações mais detalhadas. Experimente-o quando precisar de um espaço para organizar anotações de reuniões, ideias de projetos e até mesmo sessões de brainstorming. O que vai impressioná-lo é a facilidade de criar documentos estruturados que não são apenas notas estáticas, mas interativas. Você pode vincular instantaneamente tarefas, incorporar documentos e compartilhá-los com sua equipe.

Faça anotações e colabore com sua equipe facilmente com o ClickUp Docs

Um dos benefícios mais significativos do ClickUp Docs é a colaboração. Ao contrário de outras ferramentas de anotações, posso convidar membros da equipe para editar, comentar e desenvolver ideias diretamente no documento. É como ter um espaço de trabalho ao vivo onde as ideias evoluem em tempo real.

E como o ClickUp Docs se integra totalmente a outros recursos do ClickUp, posso atribuir itens de ação diretamente do documento, transformando discussões em tarefas tangíveis. Esse recurso torna meu fluxo de trabalho muito mais suave.

ClickUp Brain: Faça anotações de forma mais rápida e inteligente

Qualquer pessoa cética quanto ao uso de IA para fazer anotações deve experimentar o Cérebro ClickUp . A ferramenta de escrita com IA do ClickUp pode ajudar em tudo, desde resumir notas longas até sugerir maneiras de organizar o conteúdo.

Quando estou com o tempo apertado, o ClickUp Brain ajuda a acelerar as coisas, escrevendo rascunhos ou organizando minhas anotações em algo mais estruturado.

Anote todo o seu progresso com o ClickUp Brain

O que eu mais gosto no ClickUp Brain é o fato de ele ser intuitivo. Por exemplo, se eu estiver fazendo anotações de uma reunião, posso pedir à ferramenta para resumir os pontos principais ou gerar itens de ação a partir da discussão. E como ela se integra perfeitamente ao ClickUp, ela sintetiza informações de minhas tarefas, arquivos e anotações. Como resultado, o ClickUp Brain adapta todas as suas respostas para atender às minhas necessidades.

Modelo de anotações diárias do ClickUp

Quando descobri o Modelo de notas diárias do ClickUp não me dei conta do quanto isso simplificaria meu dia. Esse modelo de anotações me ajudou a organizar tudo em um só lugar. Não se trata apenas de um lugar para fazer anotações - ele foi projetado para estruturar seu dia de modo que você possa manter o foco e a produtividade.

Modelo de anotações diárias do ClickUp

Veja como o modelo me ajudou:

Estrutura meu dia: Divide meu dia em partes gerenciáveis e oferece espaço para refletir sobre minhas realizações no final do dia

Divide meu dia em partes gerenciáveis e oferece espaço para refletir sobre minhas realizações no final do dia Gerencia tarefas e prioridades: Permite que eu acompanhe as tarefas essenciais e urgentes, categorizando-as por prioridade

Permite que eu acompanhe as tarefas essenciais e urgentes, categorizando-as por prioridade Personaliza o layout: Apresenta um formato claro e fácil de seguir que posso ajustar para se adequar ao meu fluxo de trabalho, incluindo seções para brainstorming enotas de reunião Aumenta a produtividade: Centraliza todas as minhas necessidades diárias em um único lugar, aumentando significativamente minha produtividade geral

Apresenta um formato claro e fácil de seguir que posso ajustar para se adequar ao meu fluxo de trabalho, incluindo seções para brainstorming enotas de reunião

ClickUp - o melhor aplicativo de anotações para suas tarefas

Depois de explorar e avaliar várias alternativas do Kindle Scribe, obtive insights valiosos sobre as diversas opções para aprimorar o registro de anotações e a produtividade. Cada ferramenta de anotações oferece recursos e benefícios exclusivos que atendem a necessidades específicas, o que torna bastante simples escolher a mais adequada para você.

Enquanto isso, como alguém que valoriza a eficiência e a produtividade contínua, recomendo enfaticamente o uso do ClickUp como uma ferramenta de anotações aplicativo de anotações . Seus vários recursos e suas capacidades fortemente integradas o tornam uma excelente opção para quem deseja aprimorar seu fluxo de trabalho. Registre-se no ClickUp para experimentar uma plataforma abrangente que permite o gerenciamento eficiente de projetos, o gerenciamento de tarefas, a facilidade de fazer anotações e a colaboração perfeita.