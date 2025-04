Modelos gratuitos de gerenciamento de dinheiro no Excel para otimizar as despesas

Economizar dinheiro não precisa ser uma tarefa tediosa. Um modelo de gerenciamento de dinheiro pronto para uso pode fazer toda a diferença.

Usar um modelo de gerenciamento de dinheiro no Microsoft Excel é um primeiro passo popular para a maioria de nós. Para ajudá-lo a encontrar a melhor opção, selecionamos os 10 melhores modelos do Excel disponíveis atualmente.

Também abordaremos algumas alternativas do ClickUp, uma poderosa solução de gerenciamento de projetos que pode simplificar ainda mais seu gerenciamento financeiro.

O que faz um bom modelo de Excel para gerenciamento de dinheiro?

Os modelos de Excel de gerenciamento financeiro permitem que você comece a fazer orçamentos. Aqui estão cinco aspectos essenciais para que cada modelo seja eficaz:

Personalização: Certifique-se de que seu modelo de orçamento seja ajustável a diferentes necessidades financeiras. Opte por soluções que permitam adicionar, remover ou renomear campos conforme sua necessidade

Certifique-se de que seu modelo de orçamento seja ajustável a diferentes necessidades financeiras. Opte por soluções que permitam adicionar, remover ou renomear campos conforme sua necessidade Clareza: Mantenha seu modelo bem estruturado e simples. Selecione aqueles que facilitam o fluxo claro de informações, como títulos, subtítulos e códigos de cores

Mantenha seu modelo bem estruturado e simples. Selecione aqueles que facilitam o fluxo claro de informações, como títulos, subtítulos e códigos de cores Visualização: Escolha soluções com resumos visuais para transmitir percepções. Incorpore tabelas e gráficos para rastrear padrões de gastos e alocações orçamentárias para facilitar a análise de tendências

Escolha soluções com resumos visuais para transmitir percepções. Incorpore tabelas e gráficos para rastrear padrões de gastos e alocações orçamentárias para facilitar a análise de tendências Fórmulas pré-construídas: Prefira modelos que simplifiquem a entrada de dados e os cálculos para economizar tempo. Use fórmulas e formatação condicional para somar totais automaticamente, sinalizar discrepâncias ou destacar limites orçamentários

Prefira modelos que simplifiquem a entrada de dados e os cálculos para economizar tempo. Use fórmulas e formatação condicional para somar totais automaticamente, sinalizar discrepâncias ou destacar limites orçamentários Segurança dos dados: Priorize modelos que permitam a proteção por senha para manter os dados seguros. Restrinja o acesso a células específicas e permita backups regulares dos dados se trabalhar com várias equipes

Os 10 melhores modelos de Excel para gerenciamento de dinheiro

Com os elementos-chave em mente, aqui estão 10 modelos de gerenciamento de dinheiro em Excel para você começar:

1. Modelo de gerenciamento de dinheiro por Vertex42

via Vértice42 O modelo de gerenciamento de dinheiro da Vertex42 é uma solução criada para visualizar as finanças em um nível granular.

Ele vem com planilhas repletas de fórmulas para suas transações, metas e relatórios e uma seção de ajuda abrangente para um início sem complicações.

O Modelo de orçamento do Excel também tem duas planilhas de relatório para retratar a imagem geral e uma seção para registrar e acompanhar suas contas.

⭐ Por que você vai adorar

Use planilhas detalhadas para monitorar transações e definir metas financeiras

Compare os orçamentos semanais e mensais com os gastos reais para descobrir como economizar mais

Ideal para: Indivíduos que desejam obter controle sobre suas finanças e melhorar o orçamento

2. Modelo básico de orçamento pessoal da Microsoft

via Microsoft O Modelo básico de orçamento pessoal da Microsoft é uma solução rápida de gerenciamento de dinheiro. Ele oferece planilhas claras para o controle de receitas e despesas mensais. O modelo também fornece uma planilha de despesas para detalhar seus gastos e gerar um total.

Com seu layout limpo e formato fácil de usar, esse modelo de gerenciamento de dinheiro do Excel é perfeito para organizar as finanças para o futuro.

⭐ Por que você vai adorar

Acompanhe facilmente as receitas e despesas com planilhas organizadas

Resuma o desempenho financeiro com imagens claras do fluxo de caixa e das despesas

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando uma ferramenta simples para um gerenciamento financeiro pessoal eficaz

3. Modelo de orçamento para minha faculdade da Microsoft

via Microsoft O modelo My College Budget Template da Microsoft foi criado para ajudar os alunos a administrar seu dinheiro. Um de seus recursos de destaque são os quadros e gráficos coloridos, que facilitam a visualização do destino do dinheiro.

Ele monitora a renda mensal, as despesas e até mesmo as despesas semestrais para registrar os gastos regulares com educação. Dessa forma, você começa a controlar seu orçamento durante todo o ano letivo.

É ótimo para tomar e adaptar decisões financeiras sem afetar sua meta principal.

⭐ Por que você vai adorar

Utilize visualizações atraentes para otimizar facilmente os hábitos de gastos mensais e semestrais

Defina e monitore metas financeiras com indicadores de progresso para melhorar o orçamento

Ideal para: Estudantes universitários que desejam gerenciar suas finanças durante o ano acadêmico

4. Modelo de orçamento de despesas da Microsoft

via Microsoft O Modelo de orçamento de despesas da Microsoft é perfeito para planejar despesas para um projeto profissional ou pessoal. Ele fornece todos os principais insights em uma única página, com foco no gerenciamento de despesas.

Esse modelo ajuda a registrar todas as despesas e link para uma lista predefinida de categorias de despesas.

⭐ Por que você vai adorar

Registre todas as despesas vinculadas a categorias para acompanhamento

Visualize as discrepâncias de gastos para identificar áreas de corte de custos

Ideal para: Profissionais que gerenciam despesas de projetos ou orçamentos pessoais

5. Modelo de orçamento anual simples da Microsoft

via Microsoft O próximo é o Modelo de orçamento anual simples da Microsoft, uma solução de uma página que captura os detalhes de seu orçamento anual. Ele apresenta uma tabela organizada no canto superior esquerdo que resume os totais e os saldos.

O modelo segue com tabelas de receitas e despesas repletas de fórmulas pré-preenchidas. Isso simplifica os cálculos e lhe dá uma visão clara de seu desempenho.

⭐ Por que você vai adorar

Mantenha seu orçamento livre de erros humanos com suas fórmulas pré-preenchidas

Utilize três gráficos de barras para ilustrar o desempenho financeiro e as principais categorias de despesas

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando um panorama financeiro anual abrangente

6. Modelo de orçamento de despesas domésticas da Microsoft

via Microsoft Deseja controlar suas despesas domésticas compartilhadas? O modelo de orçamento de despesas domésticas da Microsoft pode simplificar sua vida. Ele foi projetado para mapear o quanto os colegas de quarto gastam com a casa.

O modelo tem uma tabela para registrar despesas, valor, quem pagou e notas. Ele também tem um gráfico de barras rápido que visualiza as despesas de cada colega de quarto

⭐ Por que você vai adorar

Documente as despesas domésticas compartilhadas com detalhes sobre pagamentos e anotações

Acompanhe as contribuições de cada colega de quarto e aumente a responsabilidade com um gráfico de barras colocado na parte superior central da planilha

Ideal para: Colegas de quarto que desejam monitorar e gerenciar os custos de vida compartilhados

7. Modelo de visão financeira da Microsoft

via Microsoft O Modelo de Visão Financeira da Microsoft é ótimo para visualizar metas claras de economia. Ele apresenta seus planos financeiros e sua visão em duas etapas claras.

A primeira etapa permite que você registre sua renda, despesas por categoria e economias. Aqui, você também pode anotar seus valores e metas atuais. Outra seção nessa etapa resume esses detalhes em uma tabela e em um gráfico de barras empilhadas.

A segunda etapa do modelo apresenta uma tabela para mapear seus planos de poupança mensal. Isso inclui metas de poupança mensal, valor total, divisão mensal, data de início e data de realização.

⭐ Por que você vai adorar

Fique por dentro do progresso com comparações de metas e valores atuais calculados automaticamente

Mantenha o foco em suas metas e esforços com uma tabela de poupança mensal estruturada

Ideal para: Indivíduos focados em visualizar e alcançar suas aspirações financeiras

8. Modelo de painel de despesas pessoais da Microsoft

via Microsoft Com o Modelo de painel de despesas pessoais da Microsoft, identificar áreas para melhorar o orçamento se torna simples. O modelo monitora as despesas pessoais com um painel envolvente e fácil de usar. Ele exibe as despesas mensais em categorias de moradia, transporte e diversão

Além disso, ele apresenta uma planilha dedicada com um gráfico dinâmico para uma visualização clara dos gastos. Em geral, a solução é adequada para resumos visuais e decisões financeiras informadas.

⭐ Por que você vai adorar

Monitore os gastos pessoais com um painel interativo e gráficos dinâmicos

Mantenha um registro detalhado das despesas para uma supervisão financeira abrangente

Ideal para: Qualquer pessoa que queira obter insights sobre seus hábitos de gastos para tomar decisões informadas

➡️ Read More: Você está procurando soluções para se concentrar em seus resultados financeiros? Saiba mais 10 modelos de balanço patrimonial .

9. Modelo de projeção de receita por Vena

via Vena O Revenue Projection Template by Vena foi projetado para visualizar e prever os ganhos após as despesas. Ele fornece uma estrutura para inserir detalhes de produtos, materiais, vendas e custos de produção.

O modelo também inclui gráficos de tendências, médias e totais incorporados. Isso ajuda a analisar dados históricos sem problemas e a criar percepções claras. Juntamente com os desenvolvimentos mais recentes, esse modelo facilita estratégias e previsões precisas.

⭐ Por que você vai adorar

Insira dados de vendas e custos para prever ganhos e visualizar tendências financeiras

Analise o desempenho histórico usando gráficos e médias integrados para planejamento estratégico

Ideal para: Empresas que desejam prever a receita com precisão e refinar as estratégias financeiras.

10. Modelo de orçamento bi-semanal da Template.net

via Template.net O Bi Weekly Budget Template do Template.net foi criado para planejar as finanças em períodos mais curtos.

Cada planilha apresenta metas de renda e poupança na parte superior para manter as prioridades claras. Em seguida, ela oferece espaço para despesas fixas (como aluguel) e custos variáveis (como compras).

Uma seção de resumo descreve as metas, a renda e as despesas, com um gráfico de pizza para obter informações instantâneas sobre a distribuição. A seção de notas do modelo ajuda a acompanhar situações ad hoc de forma eficaz.

Essa solução também está disponível como um Modelo de orçamento do Google Sheets se você precisar de uma plataforma diferente.

⭐ Por que você vai adorar

Planeje as finanças em intervalos mais curtos com planilhas semanais e quinzenais focadas

Visualize despesas fixas e variáveis usando gráficos de barras para obter insights claros

Ideal para: Pessoas que desejam gerenciar seu orçamento com mais frequência para obter melhor controle financeiro

Limitações do uso do Excel para gerenciamento de dinheiro

O Excel é uma ferramenta poderosa para cálculos e análises. Embora seja uma ferramenta amigável para iniciantes no gerenciamento de dinheiro, o Excel deixa a desejar em alguns aspectos.

Aqui estão algumas desvantagens de usá-lo como uma plataforma de gerenciamento de dinheiro:

Colaboração: Não possui recursos de colaboração em tempo real e é difícil gerenciar os históricos de versões. O compartilhamento manual de arquivos gera confusão e entradas duplicadas

Não possui recursos de colaboração em tempo real e é difícil gerenciar os históricos de versões. O compartilhamento manual de arquivos gera confusão e entradas duplicadas Rastreamento de tarefas: Não oferece suporte ao gerenciamento de tarefas ou ao rastreamento de progresso. É difícil conectar tarefas de orçamento com prazos. Isso deixa os usuários fazendo malabarismos com as prioridades sem uma responsabilidade clara

Não oferece suporte ao gerenciamento de tarefas ou ao rastreamento de progresso. É difícil conectar tarefas de orçamento com prazos. Isso deixa os usuários fazendo malabarismos com as prioridades sem uma responsabilidade clara Lembretes e alertas: Não possui alertas incorporados para pagamentos de contas ou revisões orçamentárias, o que pode levar a atrasos nos pagamentos de cartão de crédito e descuidos financeiros

Não possui alertas incorporados para pagamentos de contas ou revisões orçamentárias, o que pode levar a atrasos nos pagamentos de cartão de crédito e descuidos financeiros Restrições de integração: O Excel oferece integração limitada com aplicativos financeiros externos ou sistemas bancários. Sua falta de automação leva a um aumento na carga de trabalho, erros humanos e ineficiência

O Excel oferece integração limitada com aplicativos financeiros externos ou sistemas bancários. Sua falta de automação leva a um aumento na carga de trabalho, erros humanos e ineficiência Visualização de dados: Embora ofereça suporte a gráficos básicos, as visualizações do Excel são bastante básicas em comparação com ferramentas financeiras dedicadas. Ele não tem percepções visuais incorporadas para tornar mais intuitivo o acompanhamento dos hábitos de gastos ou das metas de economia

Devido a essas limitações, o Excel pode ser incômodo para o gerenciamento eficaz do dinheiro, especialmente em cenários de orçamento colaborativo ou dinâmico.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de controle de despesas do Google Sheets para otimizar suas finanças

Modelos alternativos de gerenciamento de dinheiro em Excel

Devido a essas limitações, o Excel pode consumir muito tempo como ferramenta de gerenciamento financeiro. Ao procurar uma alternativa em Excel para o gerenciamento de dinheiro, é fundamental concentrar-se em tarefas, calendários e automação.

Chega de processar números em células de dados.

É aqui que o ClickUp entra na conversa. Ele é facilmente melhor que o Excel e muitas outras alternativas do Google Sheet.

Quer saber como? Aqui está uma comparação rápida.

Feature ClickUp Excel Gerenciamento de tarefas ✅ Gerenciamento de tarefas integrado com rastreamento de status ❌ Limitado à criação e ao rastreamento manual de tarefas Modelos de orçamento prontos para uso para equipes ✅ Planilhas de orçamento básicas disponíveis Integração de calendário ✅ Calendário integrado para controle de prazos ❌ Requer configuração manual ou integração externa Automação ✅ Fluxos de trabalho automatizados para aprovações, lembretes e atualizações ❌ Automação limitada, requer VBA ou suplementos Colaboração ✅ Colaboração e comentários da equipe em tempo real ❌ Colaboração limitada e requer armazenamento em nuvem Dashboards personalizáveis ✅ Dashboards interativos para controlar despesas e orçamentos ❌ Dashboards personalizados são limitados e manuais Fluxos de trabalho de aprovação ✅ Fluxos de trabalho integrados para aprovações e roteamento ❌ Não há suporte nativo a fluxos de trabalho e é necessária uma configuração manual Acessibilidade ✅ Disponível em desktop, celular e web ❌ Desktop e web, acesso móvel por meio da nuvem Integração com outras ferramentas ✅ Integra-se facilmente com ferramentas de contabilidade e CRMs ❌ Integrações limitadas e muitas vezes requerem ferramentas de terceiros Facilidade de uso ✅ Interface intuitiva, requer treinamento mínimo ✅ Intuitivo, mas pode ter uma curva de aprendizado acentuada

Com isso esclarecido, aqui estão alguns modelos alternativos de gerenciamento de dinheiro.

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Modelo de orçamento simples do ClickUp

O modelo Modelo de orçamento simples do ClickUp é bastante simples e detalhado. A solução salva instantaneamente as informações orçamentárias com 16 campos personalizados pré-projetados.

Ela também mantém o controle do progresso fácil com dois estados claros de tarefas, Nova Entrada e Concluída. Se você precisar se concentrar nas receitas e despesas, o modelo apresenta detalhes categorizados em exibições personalizadas dedicadas.

Quer você trabalhe com uma equipe ou família, o ClickUp permite atribuir tarefas, controlar o tempo e criar dependências.

⭐ Por que você vai adorar

Concentre-se na renda, nas despesas, no orçamento e até no desenvolvimento do caixa líquido com visualizações personalizadas separadas, organizadas e dedicadas

Colabore e trabalhe instantaneamente em metas orçamentárias com recursos de edição ao vivo e gerenciamento de tarefas

Ideal para: Indivíduos ou pequenas equipes que precisam de um controle de orçamento simples e categorizado

➡️ Leia mais: Explore 10 modelos de livros contábeis para aprimorar seus relatórios financeiros e aumentar a responsabilidade.

2. Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp facilita todos os aspectos dos resultados financeiros de uma empresa. Ele vem repleto de listas pré-projetadas.

A pasta de produtos visualiza a identificação, o valor de venda e o preço de compra para revisar os preços dos materiais. Essa seção mapeia até mesmo o estoque e os detalhes do fornecedor.

A pasta Despesas também abrange todos os tipos de taxas, incluindo pagamentos de funcionários, reembolsos, pedidos de compra e contatos de suprimentos. Para entrada e lucros, o espaço de vendas rastreia faturas e negócios em andamento.

Essa solução ajuda você a se concentrar em pagamentos pontuais e ganhos positivos após os impostos.

⭐ Por que você vai adorar

Otimize as finanças abrangentes da empresa com suas listas e campos de dados dedicados

Monitore a integridade do produto e do orçamento com visualizações de inventário e rastreamento de despesas em tempo real

Ideal para: Pequenas empresas, equipes de contas e profissionais que desejam aprimorar qualquer atividade ou processo financeiro

3. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Orçamento empresarial do ClickUp

Deseja otimizar as despesas gerais de sua loja? O Modelo de orçamento comercial do ClickUp torna o processo fácil. Ele promove um gerenciamento eficiente dos lucros por meio de listas de tarefas claras. O modelo tem seções sobre salários, custo de mercadorias e vendas.

Sua Lista de salários registra os nomes dos funcionários, as funções e os valores mensais recebidos, e ainda tem campos para detalhes do gerente e bônus.

A Lista de despesas operacionais detalha todos os custos. Sua equipe pode adicionar novos itens usando um formulário de fácil utilização para informações sobre despesas e aprovadores.

⭐ Por que você vai adorar

Gerencie detalhes de salários e despesas comerciais com listas dedicadas para maior clareza

Analise os custos dos produtos e os dados de vendas para garantir o controle preciso dos lucros

Ideal para: Proprietários de empresas que desejam ter uma visão clara das despesas gerais e da receita em uma base anual ou mensal

➡️ Leia mais: Se precisar de um foco mais abrangente em suas soluções contábeis, aqui estão 10 modelos de escrituração contábil .

4. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Modelo de orçamento pessoal do ClickUp estimula hábitos orçamentários eficazes. Ele inclui um guia claro e um tutorial detalhado em vídeo.

A visualização $$ Due da solução representa as dívidas em formato de calendário para um controle eficaz dos pagamentos. Ela também vem com uma visualização de quadro para visualizar os elementos orçamentários por categoria. Esse recurso é perfeito para identificar a natureza das despesas.

Se precisar de um acompanhamento detalhado, a Task List View registra o plano orçamentário, o real e o saldo. Ele também permite registrar os níveis de prioridade e as despesas como fixas ou variáveis.

⭐ Por que você vai adorar

Acompanhe as cotas visualmente com visualizações de calendário e quadro adaptadas às categorias orçamentárias

Registre planos financeiros, dados reais e prioridades em um formato de lista de tarefas fácil de seguir

Ideal para: Indivíduos que começaram a se concentrar nas finanças pessoais e aqueles que preferem um controle intuitivo de economias e gastos

➡️ Saiba mais: Para um modelo com foco nas atividades dos alunos, o Modelo de orçamento do ClickUp College é outra excelente opção de orçamento pessoal.

5. Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Deseja simplificar seus próximos eventos? Escolha o Modelo de orçamento de evento do ClickUp . Ele combina finanças e planejamento de eventos para reunir todos os aspectos do seu evento em um único espaço.

A lista Venue do modelo mapeia os detalhes de contato e endereços essenciais. Ela agrupa esses campos por atividade, como hospedagem, entretenimento e serviço de bufê. Além dos locais, o modelo tem uma lista dedicada às principais atividades do evento e às despesas relacionadas.

A solução também inclui uma Lista de resumo do evento para cobrir o orçamento, o público, o tipo de evento, a data e os detalhes. A visualização do calendário nesse espaço de eventos é ideal para acompanhar as linhas do tempo em um relance.

⭐ Por que você vai adorar

Coordene os detalhes do local, as atividades e as despesas associadas em uma estrutura orçamentária abrangente

Monitore eficazmente os cronogramas e as alocações orçamentárias para eventos com o recurso Calendar View

Ideal para: Equipes de planejamento de eventos que precisam de controle centralizado da execução e das finanças

dica de bônus: Se você é cineasta ou produtor e deseja seguir um estilo de orçamento semelhante ao planejamento de eventos, confira o Modelo de orçamento de filme do ClickUp .

Ele ajuda você:

Visualizar seu orçamento, incluindo despesas com elenco e equipe e custos de aluguel de equipamentos

Planejar o custo total da produção do filme para evitar perdas

Organizar todas as informações do projeto em um banco de dados colaborativo e sem código

6. Modelo de orçamento de gerenciamento de projetos do ClickUp

Modelo de orçamento de gerenciamento de projetos do ClickUp

Modelo de orçamento de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para organizar os orçamentos desde o planejamento até a entrega do projeto.

A solução vem com nove campos personalizados que ajudam a acompanhar o desenvolvimento do orçamento definido. Ela também oferece exibições personalizadas para visualizar o progresso de acordo com as fases e os cronogramas do projeto.

Inclui campos de dados como níveis de prioridade, responsáveis, barras de progresso e duração da tarefa. Esse modelo é perfeito para gerenciar os fundos restantes por atividade em tempo real.

⭐ Por que você vai adorar

Combine cronogramas de entrega de projetos e atividades de revisão financeira com recursos de calendário e controle de tempo

Organize o controle de despesas com o gerenciamento do orçamento do projeto em todas as fases

**Ideal para Gerentes de projeto que buscam acompanhamento do orçamento em tempo real em todas as tarefas e aqueles que precisam de uma interface simples em seus modelos de orçamento

7. Orçamento de projeto ClickUp com modelo WBS

Orçamento do projeto ClickUp com modelo WBS

Integre o orçamento em suas estruturas analíticas de trabalho com o Orçamento de projeto ClickUp com modelo de EAP . Essa solução permite que você atribua valores de orçamento a cada tarefa do projeto. Ela apresenta campos personalizados para sequências de PEP, níveis de prioridade e status.

A Visão de orçamento do modelo fornece um resumo claro para gerentes e líderes. Isso os ajuda a avaliar se as tarefas estão dentro do orçamento e a entender as variações de custo.

⭐ Por que você vai adorar

Atribuir valores orçamentários a cada tarefa do projeto, mantendo sequências claras da EAP

Acompanhe os principais detalhes do orçamento, como taxas de mão de obra e custos reais, em uma visualização resumida designada

**Ideal para: Projetos complexos que exigem visibilidade do orçamento alinhada às sequências de tarefas

8. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

O modelo Modelo de orçamento de marketing do ClickUp é essencial para empresas que buscam um marketing econômico. Sua Timeline View permite que as equipes sigam uma sequência precisa do projeto, acompanhando e antecipando todas as despesas da atividade. Um rastreador de custos personalizável monitora as despesas e facilita a alocação de recursos.

A Visão de despesas específicas da campanha do modelo maximiza o ROI. Além disso, ele rastreia as metas de marketing e os níveis de impacto, ajudando as equipes a otimizar seus esforços e a gerar resultados eficazes.

⭐ Por que você vai adorar

Monitore as despesas de marketing e os cronogramas das campanhas usando um formato visual organizado com um relatório de orçamento mensal

Acesse as métricas de desempenho para refinar os gastos e aumentar a eficácia da campanha

Ideal para: Equipes de marketing que buscam campanhas econômicas e orientadas por dados

9. Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Relatório de despesas do ClickUp

Precisa facilitar os reembolsos e organizar os documentos contábeis? O Modelo de relatório de despesas do ClickUp simplifica o processo em segundos.

Esse modelo permite que os membros da equipe documentem detalhes essenciais, como tipos de despesas. Ele tem seções para uma tabela de detalhamento de despesas, uploads de recibos e assinaturas de aprovadores.

As equipes de planejamento de contas também podem integrar facilmente esse modelo aos fluxos de trabalho. Isso ajuda a encaminhar o documento aos gerentes para aprovações rápidas.

⭐ Por que você vai adorar

Documente informações essenciais sobre despesas por meio de tabelas estruturadas e upload de recibos. Excelente organizador de contas solução para empresas de todos os portes

Fortaleça a documentação de auditoria e os fluxos de trabalho de reembolso com um formato fácil de integrar

Ideal para: Empresas com reembolsos frequentes de funcionários e despesas operacionais

➡️ Leia mais: 7 modelos gratuitos de planejamento de contas de vendas

Guia de orçamento otimizado com o ClickUp

O orçamento esclarece as metas e aumenta os ganhos. Com o modelo certo de gerenciamento de dinheiro, o processo se torna mais simples e eficaz.

Os 10 modelos do Excel discutidos são um ponto de partida sólido para o gerenciamento da saúde financeira. Entretanto, as deficiências do Excel, como a visualização básica e a falta de gerenciamento de tarefas, o tornam menos eficaz.

Um gerenciamento financeiro abrangente requer gerenciamento de tarefas, lembretes e visualizações - todos os recursos nos quais o ClickUp se destaca. 🌟

Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!