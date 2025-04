Modelos gratuitos de diagramas espinha de peixe para Word

Cansado de lidar com o mesmo problema de trabalho várias vezes? Um modelo de diagrama espinha de peixe no Word pode ser sua resposta.

Essa ferramenta visual ajuda a mapear todas as possíveis causas por trás de um problema em um layout simples, o que a torna perfeita para o brainstorming de soluções diretamente no Microsoft Word. ✨

Seja você um gerente de projeto ou parte de uma equipe de resolução de problemas, modelos de diagrama espinha de peixe apoiam tudo, desde o gerenciamento da qualidade até o aprimoramento de processos.

Abaixo, reunimos algumas das melhores opções gratuitas do Word para ajudá-lo a encontrar a opção certa.

Mas, primeiro, vamos explorar os principais pontos a serem considerados ao escolher um modelo do Word.

O que faz um bom modelo de diagrama espinha-de-peixe para Word?

Um modelo sólido de diagrama espinha de peixe vai além do mapeamento básico de causas. Aqui estão os principais recursos que você deve procurar:

Claridade: Escolha um modelo que rotule a "cabeça" do peixe com a declaração do problema principal e organize as causas ao longo de sua "espinha dorsal" em categorias claras, facilitando a identificação dos problemas em um relance

Escolha um modelo que rotule a "cabeça" do peixe com a declaração do problema principal e organize as causas ao longo de sua "espinha dorsal" em categorias claras, facilitando a identificação dos problemas em um relance Personalização: Encontre um modelo de espinha de peixe que permita adicionar ou remover categorias e ajustar o layout para se adequar ao seu problema específico

Encontre um modelo de espinha de peixe que permita adicionar ou remover categorias e ajustar o layout para se adequar ao seu problema específico Design fácil de usar: Procure um design simples que você e sua equipe possam usar sem uma curva de aprendizado acentuada

Procure um design simples que você e sua equipe possam usar sem uma curva de aprendizado acentuada Formato imprimível: Escolha um modelo do Word que seja bem impresso e mantenha a clareza, especialmente se você planeja distribuir suas descobertas em reuniões

Escolha um modelo do Word que seja bem impresso e mantenha a clareza, especialmente se você planeja distribuir suas descobertas em reuniões Instruções ou exemplos: Considere um modelo que venha com dicas ou exemplos úteis, facilitando o início das atividades

Considere um modelo que venha com dicas ou exemplos úteis, facilitando o início das atividades Compatibilidade: Selecione um modelo que funcione bem com sua versão do Word e com outras ferramentas que você possa usar

dica profissional: Criação de modelos de diagrama espinha de peixe no Excel pode ser mais eficiente do que no Word. O layout flexível e as ferramentas interativas do Excel permitem que você ajuste as categorias e formate os elementos visuais, tornando-o a melhor ferramenta da Microsoft para a solução ativa de problemas.

Modelos gratuitos de diagrama espinha de peixe para Word

O Microsoft Word não é um criador de diagramas espinha de peixe inerente, mas você pode encontrar muitos modelos compatíveis com o Word em sites externos software de fluxogramas . Esses modelos facilitam a solução de problemas estruturados no Word.

Explore nossas principais opções de modelos gratuitos de diagrama espinha de peixe para Word e comece a usá-los.

1. Modelo de análise de causa raiz do Word do ProjectManager

via Gerenciador de projetos A Modelo de Análise de Causa Raiz do Word por ProjectManager usa um diagrama de espinha de peixe (esqueleto de peixe) para identificar o que está fazendo com que um processo se desvie do curso. É o ponto de partida perfeito para seu gerenciamento geral da qualidade.

O modelo predefinido é configurado para analisar um projeto de ponte que está tendo dificuldades para cumprir os prazos. Ele organiza as possíveis causas em quatro áreas principais: sua equipe, materiais, métodos e equipamentos. Em cada categoria, você pode especificar causas detalhadas.

Por exemplo, no lado da equipe, você pode observar treinamento insuficiente, falta de motivação ou remuneração inadequada.

Ideal para: Gerentes de projeto que analisam prazos perdidos em projetos de desenvolvimento de software de pequena escala.

2. Modelo de diagrama de espinha de peixe do Six Sigma Word da TemplateLAB

via TemplateLABModelos Six Sigma e DMAIC são projetados para melhorar os processos de negócios por meio de uma abordagem passo a passo: ddefinir, mavaliar, aanalisar, improvar e ccontrolar.

O Modelo de Diagrama Espinha de Peixe do Six Sigma Word da TemplateLAB facilita a aplicação desses princípios.

Esse modelo de diagrama de Ishikawa ajuda você a organizar visualmente as causas com base em seu impacto. Você pode colocar as maiores causas perto da cabeça do peixe e as menores perto da cauda. Esse layout o ajuda a definir, medir e analisar as causas simultaneamente.

Uma maneira popular de categorizar as causas é usar a estrutura clássica dos "seis Ms": Método, Homem, Máquina, Material, Mãe Natureza e Medição. Ele também tem espaços designados para listar as subcausas.

Melhor para: Equipes de produção locais que identificam as causas-raiz de defeitos em ciclos de produção.

3. modelo de diagrama espinha-de-peixe de 5 porquês no Word da TemplateLAB

via TemplateLAB O modelo de diagrama espinha-de-peixe de 5 porquês em Word da TemplateLAB ajuda você a chegar à raiz dos problemas, solicitando que você pergunte continuamente "Por que".

Depois de preencher a primeira camada de "ossos" em seu diagrama, continue explorando as razões por trás dessas questões, removendo as camadas até descobrir o problema central.

Esse processo de questionamento iterativo de modelos de análise de causa raiz de 5 porquês esclarece os sintomas e as causas-raiz. Isso o ajuda até mesmo a identificar suposições que podem estar atrapalhando seu julgamento.

Melhor para: Equipes de suporte ao cliente que lidam com reclamações recorrentes sobre tempos de resposta lentos do serviço.

4. Modelo de Diagrama Espinha de Peixe para Word da Improvement Academy

via Academia de aprimoramento A Modelo de Diagrama Espinha de Peixe para Word da Improvement Academy é uma ferramenta flexível que você pode usar como um layout de espinha de peixe para enfrentar desafios ou como um fluxograma para mapear processos. É um ótimo complemento para sua pilha de ferramentas de mapas mentais .

No centro do modelo, você descreve o problema ou o objetivo do projeto. A partir daí, você pode adicionar títulos principais que representem as causas do problema ou as etapas do seu processo.

O modelo está configurado para uma classificação 4M1E, mas você pode incluir quantos títulos e subtítulos forem necessários.

Melhor para: Qualquer equipe que queira melhorar seus fluxos de processo.

5. Modelo de Diagrama Espinha de Peixe para Word da EdrawMind

via EdrawMind O Modelo de diagrama espinha-de-peixe para Word da EdrawMind podem ser criados diretamente no espaço virtual da plataforma.

Comece selecionando um modelo da galeria do EdrawMind. Você pode escolher um modelo com uma estrutura de esqueleto para construir ou pular a configuração usando o modo de esboço do modelo. Basta inserir seus dados, clicar em 'Mind Map' e ver como ele se transforma em um diagrama de espinha de peixe.

Você pode adicionar ou remover facilmente tópicos e subtópicos usando a barra de ferramentas da espinha de peixe e personalizar o design com temas, cores e fontes. O modelo também permite criar textos explicativos e tópicos flutuantes e inclui uma seção para um resumo geral.

Quando o diagrama estiver finalizado, você poderá exportá-lo como um arquivo do Word, facilitando a inclusão em qualquer relatório ou documento.

Melhor para: Planejadores de eventos que solucionam falhas logísticas em eventos comunitários, como problemas de coordenação de fornecedores.

Limitações do uso do Word para modelos de diagrama espinha de peixe

Está usando modelos do Word para seu diagrama espinha de peixe? Observe os desafios:

Ferramentas básicas de diagramação: O Word não tem ferramentas dedicadas de diagramação, portanto, criar e ajustar formas, linhas e texto manualmente pode consumir muito tempo

O Word não tem ferramentas dedicadas de diagramação, portanto, criar e ajustar formas, linhas e texto manualmente pode consumir muito tempo Personalização restrita: Alterar layouts ou formatar esquemas de cores no Word é complicado e menos intuitivo

Alterar layouts ou formatar esquemas de cores no Word é complicado e menos intuitivo Somente atualizações manuais: Toda atualização é manual, o que pode causar informações desatualizadas e problemas de controle de versão

Toda atualização é manual, o que pode causar informações desatualizadas e problemas de controle de versão Colaboração em tempo real limitada: Sem edição ao vivo, o trabalho em equipe simultâneo é um desafio, especialmente para equipes remotas

Sem edição ao vivo, o trabalho em equipe simultâneo é um desafio, especialmente para equipes remotas Visuais restritos: As opções limitadas de design do Word dificultam a obtenção do impacto visual ou da precisão necessária para uma análise detalhada da causa raiz

As opções limitadas de design do Word dificultam a obtenção do impacto visual ou da precisão necessária para uma análise detalhada da causa raiz Sem integração de tarefas: As tarefas de acompanhamento não podem ser vinculadas a (ou rastreadas a partir de) causas-raiz diretamente no Word, portanto, você precisará de ferramentas separadas para gerenciar as próximas etapas

Se as limitações do Word estiverem atrasando seu processo de solução de problemas, considere um modelo de diagrama de espinha de peixe mais versátil (porém simples) que traga funcionalidades adicionais.

Modelos alternativos de diagrama espinha de peixe para Word

No gerenciamento de projetos, os gráficos são seus melhores amigos durante a fase de investigação exploratória. Mas simplesmente anotar as causas e os efeitos em um diagrama não é suficiente; você precisa de uma maneira de transformar essas percepções em tarefas acionáveis.

É aí que entra a ClickUp entra em cena.

O ClickUp é uma plataforma dinâmica de gerenciamento de projetos que mantém seus fluxos de trabalho fluindo sem problemas. Ela oferece recursos como gerenciamento automatizado de tarefas, integrações avançadas e até mesmo uma ferramenta de escrita com IA, tudo em seu espaço de trabalho.

E os modelos de diagrama espinha de peixe são uma das muitas coisas em que o ClickUp se destaca. 😉

Esses modelos repletos de recursos ajudam a investigar os fatores subjacentes aos desafios do projeto e organizar suas descobertas em listas e quadros intuitivos em uma única janela. Isso facilita a decisão sobre as próximas etapas de melhoria.

Confira abaixo nossa seleção com curadoria dos melhores modelos gratuitos de diagramas espinha de peixe.

1. Modelo de diagrama espinha de peixe do ClickUp

Modelo de Diagrama Espinha de Peixe do ClickUp

Modelos de lousa interativa são ótimos para fazer brainstorming de ideias em qualquer estágio de um projeto, e o Modelo de Diagrama Espinha de Peixe do ClickUp torna esse processo ainda mais coeso.

Criado para o trabalho em equipe, a visualização de quadro branco do modelo apresenta um layout de espinha de peixe codificado por cores. Use-o para planejamento de impressão, reuniões de controle de qualidade, discussões em grupo e muito mais. Você pode até mesmo incorporar arquivos do Google Workspace, Figma e outras ferramentas para adicionar contexto.

A espinha de peixe apresenta categorias-chave como "4M1E", mas você pode alterá-las para se adequar à sua análise específica. Cada diagrama tem uma caixa de problema central, fatores principais, subcategorias e uma legenda para facilitar a navegação.

Além disso, você pode alternar da visualização do quadro branco para listas ou quadros Kanban para uma visualização intuitiva das causas principais e dos itens de ação.

Melhor para: Equipes de projeto que precisam de uma ferramenta visual para identificar várias causas principais de um problema específico.

2. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

O objetivo de qualquer análise robusta de software de análise de causa raiz é a solução proativa de problemas. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp ajuda você a chegar ao fundo de qualquer problema do projeto antes que ele se agrave.

O modelo de nível intermediário apresenta uma 'Lista de problemas', na qual você pode agrupar tarefas por problemas (existentes e recebidos). Ele inclui campos personalizados para explicar o motivo de cada problema e fornece um código de cores para indicar se é necessária uma alteração no sistema. Também é possível marcar a equipe responsável e documentar as soluções vencedoras.

A 'Lista de prioridades' classifica suas tarefas por urgência, ajudando-o a se concentrar no que é mais importante, e o quadro 'Necessita de ação' destaca as tarefas urgentes, dando-lhe uma visão rápida do que requer atenção imediata.

Ideal para: Equipes de garantia de qualidade que buscam uma forma estruturada de investigar e resolver problemas complexos.

3. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

Uma versão especializada do modelo de análise de causa raiz, o Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT é uma opção amigável para iniciantes para equipes de tecnologia.

O processo começa quando os usuários preenchem o 'Website Issue Form' para documentar o problema. Depois de enviado, o problema é exibido na lista 'Problems' list view, classificado pela data em que ocorreu.

Você pode atribuir funções como analisador, codificador e revisor para conduzir a "Análise do porquê" Esse método envolve perguntar "por que" várias vezes - geralmente de duas a cinco - para chegar ao cerne do problema. Em seguida, você pode categorizar os fatores contribuintes usando opções suspensas codificadas por cores, anotar a solução proposta, organizar seu plano de ação e muito mais.

Para ajudá-lo a se manter no caminho certo, os indicadores de progresso automático mostram o quanto você está próximo de resolver o problema. Você pode até mesmo configurar a automação do fluxo de trabalho para garantir um progresso tranquilo sem supervisão constante.

Melhor para: Equipes de suporte de TI que diagnosticam e resolvem problemas técnicos nos sistemas.

4. Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp é uma ferramenta visual para você e sua equipe identificarem problemas e idealizarem soluções juntos. Esse modelo de nível avançado é integrado diretamente ao seu espaço de trabalho do ClickUp.

Para começar, anote o problema que você deseja abordar no quadro branco do modelo. Em seguida, faça um brainstorming e preencha as ramificações com causas de alto nível e fatores específicos nesse diagrama de causa e efeito. Você pode organizar seus pensamentos em um ClickUp Doc primeiro ou uso diagramas de fluxo de dados para maior clareza.

Para uma abordagem mais inclusiva e documentada do brainstorming, use Bate-papo ClickUp . Os membros da equipe podem contribuir em seu próprio ritmo em um canal dedicado, revisar mensagens anteriores para obter contexto e consultar a conversa mais tarde, garantindo que nenhum insight seja perdido.

Depois de obter uma lista de possíveis causas, priorize aquelas que parecem mais prováveis de serem a raiz do problema. Em seguida, transfira tudo para a lista integrada ou visualização de quadro, atribua-as a equipes e monitore o progresso para cumprir os prazos.

Melhor para: Equipes de produtos que exploram relações de causa e efeito para decisões de design de produtos.

5. Modelo ClickUp 5 Whys

Modelo de 5 porquês do ClickUp

O modelo amigável para iniciantes Modelo ClickUp 5 Whys apresenta uma visualização de quadro branco interativo projetado para a exploração rápida de problemas.

Esse modelo é a sua lona de brainstorming com caixas codificadas por cores organizadas hierarquicamente para ajudar você e sua equipe a identificar todos os possíveis subproblemas por trás de um problema. Continue perguntando "por quê?" para passar de uma caixa para a outra até descobrir a causa raiz.

Você pode usar Cérebro ClickUp para extrair automaticamente insights e padrões das discussões da equipe, minimizando a documentação manual. Essa ferramenta alimentada por IA categoriza suas entradas de forma clara, impulsionando sua análise de causa raiz.

Depois de reunir suas respostas no quadro branco, analise-as em busca de padrões. Se várias respostas destacarem a mesma causa, é provável que você tenha identificado o possível obstáculo.

Melhor para: Equipes multifuncionais que buscam uma maneira rápida de se aprofundar nas causas de atrasos de projetos sem análises extensas.

6. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Modelo de plano de ação de melhoria de desempenho do ClickUp

O modelo Modelo de plano de ação diário do ClickUp é uma ferramenta fácil de usar para iniciantes que o ajuda a identificar e agir sobre as soluções para os desafios de desempenho, da mesma forma que um diagrama de espinha de peixe que organiza as causas principais.

No entanto, esse modelo vai além ao dividir cada causa raiz em itens de ação específicos, garantindo que nenhum detalhe seja negligenciado ao promover melhorias.

Comece preenchendo os detalhes da tarefa relacionada à melhoria de desempenho na visualização "Lista" do modelo. Em seguida, em "Action Steps" (Etapas de ação), você verá todas as suas tarefas e subtarefas organizadas por data de vencimento, o que simplifica o acompanhamento dos itens de ação. Os campos personalizados o ajudam a atribuir responsabilidades, categorizar a complexidade das tarefas e monitorar datas importantes enquanto documenta comentários e revisões.

Você também pode alternar para a visualização 'Quadro de metas' para ver suas tarefas exibidas como cartões e organizadas por departamento.

Ideal para: Gerentes que desejam melhorar o desempenho dos funcionários usando insights de avaliações anteriores.

Modelo de retrospectiva de projeto 7.ClickUp

Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

O modelo **Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp reúne percepções sobre o desempenho do projeto, destacando os sucessos, as áreas que precisam ser melhoradas e as etapas acionáveis para o planejamento futuro.

Comece compartilhando o Formulário de Agenda intuitivo com sua equipe para que eles possam compartilhar suas opiniões. Selecione a categoria de retrospectiva (como "o que deu certo", "lições aprendidas" ou "soluções alternativas") e marque a equipe relevante.

A Lista de Atividades organiza o feedback por área do projeto e o Quadro de Retrospectiva agrupa os insights por categoria de retrospectiva, oferecendo uma visão de alto nível dos acertos, erros e áreas de crescimento.

Melhor para: Equipes ágeis que revisam projetos após a conclusão para aprender com os sucessos e fracassos para iterações futuras.

Aumente a eficiência com os modelos de diagrama de espinha de peixe do ClickUp

Embora o Word funcione para análises mais simples, ele deixa a desejar na criação de diagramas espinha de peixe dinâmicos. A experiência é mais intuitiva no ClickUp.

Você não está limitado a formas estáticas ou formatação manual, pois os modelos de espinha de peixe do quadro branco do ClickUp oferecem ferramentas de arrastar e soltar, formas personalizadas e recursos de colaboração em tempo real para fazer brainstorming e organizar ideias com mais eficiência.

Com o ClickUp, os diagramas espinha de peixe tornam-se partes interativas e acionáveis de seu fluxo de trabalho. E a melhor parte? Esses modelos são totalmente gratuitos. 💰 Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece a transformar seus brainstorms em ações, tudo em um só lugar.