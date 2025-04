Modelos gratuitos de diagramas espinha de peixe para Excel

Você ou sua equipe costumam ter dificuldade para desvendar os padrões ou as tendências em seus conjuntos de dados, apesar das várias visualizações e ferramentas?

Há várias maneiras de representar dados e torná-los visualmente atraentes, como usar o PowerPoint, criar um gráfico de Pareto e usar diagramas de fluxo de dados . No entanto, nenhum deles resolverá o problema, a menos que você faça uma análise granular e descubra os motivos por trás dos problemas.

O diagrama espinha de peixe, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, é uma ferramenta visual poderosa para identificar e apontar a causa raiz de um problema.

Deseja pegar seus dados existentes e criar um diagrama de Fishbone no Microsoft Excel? Há uma maneira de fazê-lo manualmente, mas isso pode resultar em um diagrama espinha de peixe com muitos ossos e com o formato errado. 😕

Com um modelo de diagrama espinha de peixe, você pode eliminar todos esses problemas e concluir a tarefa rapidamente, sem passar por várias etapas.

Neste blog, vamos conhecer o melhor modelo de diagrama espinha de peixe que o Excel tem e descobrir algumas alternativas que são muito mais intuitivas e personalizáveis.

🐟 O que é um diagrama espinha de peixe?

Um modelo de diagrama de espinha de peixe fornece uma estrutura clara para seus dados, permitindo que você categorize as causas potenciais em diferentes categorias e subcausas, como causas primárias e secundárias. Esse método de solução de problemas permite que você tenha uma visão clara dos fatores que contribuem para um caso específico e os resolva imediatamente.

O que faz um bom modelo de diagrama espinha de peixe?

A bom diagrama de espinha de peixe simplifica o processo de identificação e análise das causas básicas por trás de qualquer problema. O ideal é que ele tenha as seguintes características:

Claridade e estrutura: Selecione um modelo que descreva a declaração do problema principal e forneça uma estrutura lógica para categorizar as possíveis causas

Selecione um modelo que descreva a declaração do problema principal e forneça uma estrutura lógica para categorizar as possíveis causas Flexibilidade : Certifique-se de que o modelo seja adaptável a vários tipos de problemas e permita que você o edite e personalize para atender a necessidades específicas

: Certifique-se de que o modelo seja adaptável a vários tipos de problemas e permita que você o edite e personalize para atender a necessidades específicas Facilidade de uso: Escolha um modelo que seja intuitivo e fácil de navegar, tornando-o ideal até mesmo para usuários não técnicos

Escolha um modelo que seja intuitivo e fácil de navegar, tornando-o ideal até mesmo para usuários não técnicos Recursos de colaboração: Como em qualquerferramentas de análise de causa raizo modelo ideal deve oferecer suporte à colaboração entre os membros da equipe, permitindo a entrada e o feedback em tempo real

Como em qualquerferramentas de análise de causa raizo modelo ideal deve oferecer suporte à colaboração entre os membros da equipe, permitindo a entrada e o feedback em tempo real Recursos de integração: Escolha um modelo de diagrama espinha de peixe que se integre perfeitamente a outras ferramentas de gerenciamento de projetos ousoftware de quadro brancoaumentando a eficiência e o fluxo de trabalho

5 Modelos gratuitos de diagrama espinha de peixe no Excel

Encontrar o criador de diagramas espinha de peixe certo para o Microsoft Excel pode ser complicado. Para evitar a pesquisa, elaboramos uma lista com os melhores modelos de diagramas espinha de peixe para o Microsoft Excel:

via Ferramentas DMAIC Vamos começar a lista com o popular Modelo do Excel do Diagrama Espinha de Peixe por DMAICTools.com .

Esse modelo inclui uma lista abrangente de recursos para ajudá-lo a criar diagramas espinha de peixe. Ele inclui categorias predefinidas, instruções, ramificações codificadas por cores e várias opções de formatação para aumentar a clareza visual, o que o torna perfeito para iniciantes.

O que você vai adorar:

Obtenha um modelo fácil de usar que inclui categorias predefinidas como Sistemas, Equipamentos, Ambiente, Pessoas, Políticas, Local e Causa para ajudá-lo a identificar possíveis causas para seus problemas operacionais

Capacidade de adicionar, remover ou modificar facilmente as ramificações para se adequar ao problema específico que está sendo analisado

Aproveite as várias opções de formatação que permitem ajustar o tamanho da fonte, o estilo, o alinhamento e o código de cores para ajudá-lo a personalizar o modelo de acordo com as diretrizes específicas da sua marca

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para equipes que trabalham em controle de qualidade, melhoria de processos ou ambientes de produção. Ele pode ser usado para identificar as causas básicas de defeitos, gargalos ou problemas de desempenho em vários processos.

2. Modelo de Diagrama Espinha de Peixe para Excel do CIToolKit

via CIToolKit Se você estiver procurando uma abordagem simples e fácil de usar para criar diagramas espinha de peixe ou Ishikawa no Excel, então o Modelo de Diagrama Espinha de Peixe para Excel do CIToolKit é uma ótima opção. Com seu layout limpo, instruções claras e opções mínimas de personalização, esse modelo é perfeito para aqueles que preferem uma abordagem direta.

O que você vai adorar nele:

Obtenha uma estrutura simples com uma declaração clara do problema e ramificações para ajudá-lo a categorizar várias causas

Um layout limpo para uso fácil e atualizações rápidas

Edite as principais categorias e caixas de texto para se adequar à sua narrativa específica, ajudando-o a personalizar verdadeiramente o modelo para o seu setor de serviços

Caso de uso ideal

Este modelo é útil para indivíduos ou pequenas equipes que precisam de uma solução simples para projetar diagramas espinha de peixe. Ele é particularmente útil para quem está começando a usar essa técnica ou prefere uma abordagem mais simplificada.

3. Modelo de diagrama de causa e efeito do Excel por Vertex42

via Vertex42 Outro modelo fácil de usar e implementar, o Modelo de diagrama espinha de peixe da Vertex42 o modelo de diagrama de espinha de peixe da Vertex42, vem com o mínimo necessário - sem instalação, sem macros, apenas com a estrutura que pode ser personalizada de acordo com suas necessidades específicas.

A planilha tem uma tela em branco e texto de instrução, que o ajudará a entender como implementar o diagrama de espinha de peixe em seu processo de negócios.

O que você vai adorar:

Comece a usar o layout predefinido e fácil de editar

Use a formatação condicional para adicionar ou remover facilmente os ossos do diagrama

Adicione sua própria categoria para entender melhor as causas primárias e adaptar o diagrama ao problema específico que está sendo analisado

Caso de uso ideal

Este modelo é perfeito para equipes que trabalham em vários projetos ou iniciativas que exigem uma solução de análise de causa raiz flexível e personalizável. Por exemplo, você pode usá-lo em áreas como engenharia, gerenciamento de projetos e garantia de qualidade.

4. Modelo de Diagrama Ishikawa Espinha de Peixe do Excel por QIMacros

via QIMacros As QIMacros Excel Modelo de Diagrama Ishikawa Espinha de Peixe foi projetado para análise detalhada da causa raiz. Ele oferece seções de agrupamento mais compreensivas se você quiser explorar completamente as causas e as possíveis soluções para suas operações comerciais.

O modelo inclui recursos como níveis hierárquicos, formatação condicional e categorias personalizadas, o que o torna adequado para você fazer uma análise aprofundada dos dados de problemas complicados.

O que você vai gostar nele

Obter vários níveis de ossos, representando diferentes níveis de causalidade e várias subcausas

Aplicar formatação condicional para destacar ramos ou relações específicas com base em critérios definidos

Exporte o diagrama de espinha de peixe em vários formatos, como PDF ou arquivos de imagem, tornando-o ideal para fins de compartilhamento ou apresentação

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para equipes de engenharia ou departamentos de controle de qualidade que precisam investigar as causas básicas de falhas técnicas ou de produção.

5. Modelo de diagrama espinha de peixe da Hubspot

via Hubspot Embora a maioria dos modelos de diagramas de Ishikawa possa ser usada em vários setores, eles costumam ser muito complicados para a análise básica da causa raiz. Modelo de diagrama Fishbone da Hubspot da Hubspot para Excel e Google Sheets se enquadra na categoria de um modelo simples que pode ser editado para adicionar formas e setas de acordo com as necessidades do usuário.

Esse modelo elegante apresenta uma interface de arrastar e soltar, colaboração em tempo real e integração com outras ferramentas da HubSpot, tornando-o ideal para sessões de brainstorming e quadro branco .

O que você vai adorar

Obtenha categorias predefinidas, como Pessoas, Métodos, Ambiente, etc., para ajudá-lo a começar rapidamente

Use o layout intuitivo que permite adicionar, remover e reorganizar facilmente as ramificações usando um mecanismo simples de arrastar e soltar

Integre-se ao Hubspot e a outras ferramentas de CRM para colaborar no mesmo diagrama com suas equipes

Caso de uso ideal

Este modelo é perfeito para equipes de marketing ou profissionais do setor de serviços que desejam analisar problemas de atendimento ao cliente ou ineficiências de processos de forma rápida e visual.

Limitações do uso do Excel para diagramas espinha de peixe

Embora vários modelos de diagramas espinha de peixe do Excel sejam ótimos para a solução de problemas e para a análise da causa-raiz, eles só fazem análises de nível superficial. Para obter mais detalhes automação do fluxo de trabalho isso muitas vezes parece limitador, com problemas como:

Opções de formatação limitadas: O Google Sheets e o Excel têm menos opções de formatação em comparação com o dedicado gráfico de gerenciamento de projetos ferramentas dedicadas ou modelos especializados, que criam diagramas visualmente atraentes e informativos

O Google Sheets e o Excel têm menos opções de formatação em comparação com o dedicado gráfico de gerenciamento de projetos ferramentas dedicadas ou modelos especializados, que criam diagramas visualmente atraentes e informativos Falta de recursos de colaboração: Embora o Microsoft Excel on-line ofereça vários recursos de colaboração, ele pode não ser adaptado às suas necessidades específicas, o que pode prejudicar o trabalho em equipe e a eficiência

Embora o Microsoft Excel on-line ofereça vários recursos de colaboração, ele pode não ser adaptado às suas necessidades específicas, o que pode prejudicar o trabalho em equipe e a eficiência Desafios de integração: A integração de diagramas espinha de peixe criados no Excel com outras ferramentas de gerenciamento de projetos ou software de análise de dados pode exigir etapas adicionais ou soluções alternativas

Para atenuar esses problemas, considere Alternativas do Excel para modelos de diagramas espinha de peixe que incorporam ferramentas de gerenciamento de projetos e visualização de dados.

Modelos alternativos de diagrama espinha de peixe

Um diagrama espinha de peixe deve ser claro, organizado e fácil de usar. É nesse ponto que os modelos personalizáveis do ClickUp entram em ação.

Não importa se você está lidando com simplificação excessiva, análise demorada ou subjetividade, o ClickUp oferece modelos pré-construídos que otimizam seu processo e garantem que você capture todos os detalhes importantes sem se atrapalhar.

Veja a seguir alguns dos principais modelos de diagrama espinha de peixe do ClickUp:

1. Modelo de Diagrama Espinha de Peixe do ClickUp

Crie um diagrama de espinha de peixe intuitivo e visualmente atraente em segundos usando o ClickUp Fishbone Diagram Template

Se você precisa de um modelo que possa lidar com projetos complicados, o modelo Modelo de diagrama espinha-de-peixe do ClickUp foi criado especialmente para você. Esse modelo oferece uma estrutura que o ajudará a dividir problemas complexos em categorias gerenciáveis, permitindo que suas equipes identifiquem o que funciona e o que não funciona.

Quer você esteja lidando com um problema simples ou trabalhando em um projeto complexo, esse modelo de espinha de peixe permite definir claramente o problema, listar as causas potenciais e atribuir tarefas aos membros da equipe para acompanhamento.

Além disso, com os recursos colaborativos do ClickUp, como Bate-papo do ClickUp e comentários atribuídos, cada membro da equipe contribui efetivamente, tornando a análise mais abrangente e reduzindo as chances de ignorar fatores importantes.

O que você vai adorar:

Categorize facilmente os problemas e suas causas-raiz em espinhas distintas predefinidas para uma análise mais clara

Personalize os diagramas espinha de peixe dentro da plataforma ClickUp, adaptando-os às suas necessidades específicas e domínios de problemas

Representar visualmente as relações entre causas e efeitos para ajudar as equipes a começar a pensar e entender os fatores subjacentes e relacionados que contribuem para um problema

Atribua tarefas acionáveis diretamente do diagrama, ajudando sua equipe a se concentrar em abordar primeiro as causas mais críticas

Caso de uso ideal

Este modelo de espinha de peixe é uma excelente ferramenta para equipes que trabalham em projetos complexos, iniciativas de melhoria de processos ou esforços de solução de problemas.

2. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Embora a maioria dos modelos para análise de causas-raiz se concentre na visualização, o modelo Modelo de análise de causa raiz do ClickUp adota uma abordagem mais direta.

Ele define as causas-raiz em três categorias: **Cada categoria o ajuda a ter uma visão clara dos problemas que estão no pipeline, dos problemas adicionais que podem surgir e daqueles com os quais você já lidou em um único painel.

Use esse modelo para determinar melhorias em seu processo de solução de problemas e criar uma estratégia mais detalhada para lidar com eles.

O que você vai adorar:

Realize uma análise aprofundada e liste todos os seus problemas em categorias acionáveis

Desenvolver planos de ação direcionados para tratar das causas-raiz identificadas, garantindo que as medidas corretivas sejam implementadas de forma eficaz

Monitore o progresso de seus planos de ação e avalie os resultados para avaliar a eficácia de seus esforços de análise de causa raiz

Acompanhe e melhore o progresso da análise com tags, e-mails, avisos de dependência, recursos de controle de tempo e muito mais

Caso de uso ideal

Este modelo é o mais adequado para equipes que buscam uma abordagem abrangente para a análise de causa raiz, combinando várias técnicas para abordar problemas complexos de frente.

3. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

O modelo **Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT foi criado para ajudar líderes de tecnologia, gerentes de projeto e equipes a planejar e gerenciar suas iniciativas tecnológicas de forma eficaz.

De atualizações de software a mudanças de infraestrutura, esse modelo estabelece um caminho claro para a solução de problemas no ambiente de TI, garantindo que todas as partes interessadas permaneçam alinhadas com as tarefas e os cronogramas de acompanhamento.

O que você vai adorar:

Use categorias predefinidas e ossos relevantes para os problemas de TI para simplificar o processo de análise e identificar as causas principais com mais eficiência

Conecte o modelo às suas ferramentas de gerenciamento de serviços de TI para rastrear incidentes, alterações e resoluções de problemas

Observe o progresso de cada item com os recursos de rastreamento incorporados, o que o ajuda a manter o controle das entregas e a ajustar as prioridades, se necessário

Aproveite os insights obtidos com a análise de causa raiz para identificar áreas de melhoria, otimizar os processos de TI e aprimorar o fornecimento geral de serviços

Caso de uso ideal

Como o nome sugere, esse modelo foi criado para equipes de TI que desejam realizar análises aprofundadas de seus problemas técnicos.

4. Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Se você estiver procurando um modelo de diagrama espinha de peixe para tornar suas sessões de brainstorming mais eficientes, o Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp é sua melhor aposta.

Esse modelo oferece um espaço visual para as equipes fazerem brainstorming e criarem mapas mentais para entender as relações entre as causas primárias e secundárias em vários cenários. Ele estimula a criatividade e a colaboração, permitindo que as equipes capturem ideias de forma eficaz e as analisem visualmente.

O que você vai adorar:

Criar uma representação visual clara de como diferentes causas levam a efeitos específicos, facilitando a compreensão de questões complexas

Incentivar sessões de brainstorming em que os membros da equipe contribuem com seus insights e ideias em tempo real

Permitir que vários usuários acessem o quadro branco simultaneamente, promovendo a colaboração e a solução coletiva de problemas

Determine as principais áreas de aprimoramento e as etapas acionáveis para resolver os problemas

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para equipes remotas que desejam um modelo de diagrama de causa e efeito para facilitar sessões de brainstorming, colaboração remota e situações em que um ambiente mais informal e criativo funciona melhor.

5. Modelo ClickUp 5 Whys

Modelo de quadro branco do ClickUp 5 Whys

O modelo Modelo de 5 porquês do ClickUp é uma ferramenta poderosa projetada para facilitar a análise da causa raiz por meio de uma técnica de questionamento simples, porém eficaz.

Ao usar o metodologia dos 5 Porquês na solução de problemas, as equipes se aprofundam nas causas subjacentes de um problema, indo além dos sintomas para identificar as questões fundamentais.

O que você vai adorar:

Integração com outros recursos do ClickUp, incluindo Calendário, Listas, Carga de trabalho, Gantt e muito mais

Registre suas perguntas e respostas no modelo, produzindo um registro claro e rastreável do seu processo de análise

Colabore em tempo real com os membros da equipe para obter insights e perspectivas, promovendo uma cultura de solução de problemas orientada para a equipe

Concentre-se em soluções derivadas das causas-raiz identificadas, levando a uma resolução de problemas mais eficaz e a melhorias nos processos

Caso de uso ideal

Este modelo é perfeito para todas as equipes e setores que desejam combinar a técnica dos 5 porquês com diagramas espinha de peixe para analisar os fatores ocultos dos problemas em um método estruturado e sistemático.

6. Modelo de plano de ação de melhoria de desempenho do ClickUp

Modelo de plano de ação para feedback 360

O modelo Modelo de plano de ação de melhoria de desempenho do ClickUp ajuda a analisar objetivamente o desempenho de uma equipe ou de um projeto, identificando as áreas a serem melhoradas.

Use-o para identificar lacunas de desempenho e desenvolver estratégias direcionadas para elevar o desempenho da equipe e da organização.

O que você vai adorar:

Estruture seus planos de ação em torno de lacunas de desempenho e metas claramente definidas, garantindo que todos os membros da equipe estejam alinhados e focados em objetivos comuns

Estabeleça KPIs e métricas para medir o progresso, permitindo que as equipes acompanhem as melhorias e ajustem as estratégias conforme necessário

Vincular documentos, dados e recursos relevantes diretamente no modelo, garantindo que todas as informações sejam facilmente acessíveis durante a fase de implementação

Promova uma cultura de melhoria contínua, revisando e atualizando regularmente o plano de ação com base nos resultados e no feedback

Caso de uso ideal

Este modelo é ideal para gerentes de projeto, líderes de equipe e especialistas em melhoria de processos. Por exemplo, esse modelo pode ser usado para revisões de desempenho, avaliações de qualidade ou outras iniciativas destinadas a aumentar a eficiência e a eficácia operacional.

📖 Leia mais: 10 modelos gratuitos de Six Sigma e DMAIC para melhoria de processos

7. Modelo de retrospectiva de projeto ClickUp

Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

O modelo Modelo de retrospectiva de projeto da ClickUp é uma ferramenta essencial para as equipes que desejam refletir sobre os resultados de seus projetos e identificar as lições aprendidas. Esse modelo permite discussões estruturadas sobre o que deu certo, o que não deu e onde as equipes devem trabalhar para melhorar os projetos futuros.

Ao capturar percepções e feedback, você poderá incentivar uma cultura de aprendizado e aprimoramento contínuos em sua organização.

O que você vai adorar:

Guie sua equipe por meio de uma avaliação abrangente do ciclo de vida do projeto, garantindo que todos os aspectos relevantes sejam considerados

Aprimore o acompanhamento retrospectivo do projeto com a ajuda de IA, automação, dependências, marcação e muito mais

Capture as principais conclusões e recomendações para implementar em projetos futuros, promovendo uma abordagem proativa para o gerenciamento de projetos

Aproveite Tarefas do ClickUp para entender a propriedade individual, as métricas do projeto e os resultados, melhorando a discussão com evidências concretas

Caso de uso ideal

Este modelo é adequado para gerentes de projeto, membros da equipe e partes interessadas que avaliam o sucesso do projeto e as áreas de melhoria.

A vantagem do ClickUp para diagramas espinha-de-peixe

Em termos simples, os diagramas de espinha de peixe são ferramentas visuais poderosas para identificar as causas-raiz dos problemas.

Embora o Excel e o Sheets possam ser usados para criar esses diagramas, eles têm sérias limitações quando se trata de colaboração em tempo real, campos personalizáveis, restrições de visualização e problemas de integração com outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Entre os modelos de diagrama de espinha de peixe do ClickUp, que oferecem uma abordagem mais eficiente e colaborativa, capacitando as equipes a encontrar as respostas sem precisar examinar pilhas de dados e tabelas.

Portanto, se você estiver procurando uma ferramenta abrangente e colaborativa para analisar os dados até o último detalhe, o ClickUp é a solução ideal Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a diferença!