15 melhores softwares de vídeo explicativo para 2025

Você já tentou explicar uma ideia complexa em uma reunião e foi recebido com olhares indiferentes?

Todos nós já passamos por isso. O fato é que alguns conceitos são muito complexos para serem explicados verbalmente. Eles precisam de recursos visuais.

**Fato divertido: Os espectadores se lembram 95% das informações de um vídeo, mas apenas 10% quando leem o mesmo conteúdo como texto.

Portanto, vídeos explicativos. Um bom vídeo explicativo transforma até mesmo os tópicos mais complexos em conteúdo fácil de digerir.

A melhor parte é que você não precisa ser um especialista em edição de vídeo para criar vídeos explicativos de alta qualidade. Basta usar um software profissional de edição de vídeo! Há uma seleção tão vasta disponível que você não terá mais opções.

Neste artigo, compartilharei minhas principais opções de ferramentas de software que usei e testei pessoalmente para ajudar a criar vídeos explicativos de alto nível. Vamos começar entendendo o que procurar no melhor software de vídeo explicativo.

O que você deve procurar em um software de vídeo explicativo?

O melhor software de criação de vídeo explicativo simplifica os processos de criação e edição de vídeo e ajuda a produzir vídeos com aparência profissional sem complicações.

Veja a seguir o que considero indispensável:

Elementos personalizáveis: Procure flexibilidade em animações, fontes e transições

Procure flexibilidade em animações, fontes e transições Variedade de estilos: Evite entediar seu público com vídeos que parecem todos iguais. Escolha um software que ofereça vários formatos de vídeo, como vídeos animados, vídeos de quadro branco ou vídeos explicativos de ação ao vivo

Evite entediar seu público com vídeos que parecem todos iguais. Escolha um software que ofereça vários formatos de vídeo, como vídeos animados, vídeos de quadro branco ou vídeos explicativos de ação ao vivo Edições em tempo real: Isso é importante para vídeos explicativos que estão sendo cocriados por vários membros da equipe. Todos eles devem ser capazes de fazer atualizações e fornecer feedback diretamente na plataforma de edição de vídeo

Isso é importante para vídeos explicativos que estão sendo cocriados por vários membros da equipe. Todos eles devem ser capazes de fazer atualizações e fornecer feedback diretamente na plataforma de edição de vídeo Modelos pré-fabricados: Os modelos de vídeo e o estoque de imagens de vídeo ajudam a economizar tempo, especialmente para iniciantes

Os modelos de vídeo e o estoque de imagens de vídeo ajudam a economizar tempo, especialmente para iniciantes Interface de usuário simples: Você não deve nem precisar de um tutorial para começar!

Você não deve nem precisar de um tutorial para começar! Facilidade de uso: Evite perder horas com interfaces complicadas. Procure editores intuitivos, do tipo arrastar e soltar, que exijam o mínimo de treinamento

Aqui está minha lista dos 15 melhores softwares de vídeo explicativo, destacando seus recursos de destaque, preços e possíveis limitações.

Os 15 melhores softwares de vídeo explicativo

Essa lista selecionada o ajudará a encontrar a ferramenta certa que se alinhe às suas necessidades específicas produção de vídeo objetivos.

Vamos começar.

1. ClickUp (melhor para criar e transcrever vídeos explicativos)

O ClickUp é uma ferramenta poderosa para a criação e transcrição de vídeos explicativos. Ela oferece um conjunto versátil de recursos que simplificam todo o processo de criação de vídeos.

Por exemplo, Clipes do ClickUp permite capturar facilmente clipes de vídeo de alta qualidade diretamente na plataforma ClickUp para seu vídeo explicativo*. Ele combina compartilhamento de tela, narração de voz e comunicação visual em uma única ferramenta.

E depois da gravação, Assistente de IA do ClickUp pode transcrever automaticamente seu vídeo, permitindo que você extraia insights importantes e facilite as ações de acompanhamento.

Use o ClickUp Clips para criar gravações de tela em tamanho reduzido para seus vídeos explicativos

Aqui estão alguns dos principais recursos e benefícios do ClickUp Clips:

Gravação simples: Comece a gravar a tela, o áudio ou ambos com apenas alguns cliques

Comece a gravar a tela, o áudio ou ambos com apenas alguns cliques Configurações de gravação personalizáveis: Ajuste a área de gravação, a taxa de quadros e outras configurações de acordo com suas necessidades

Ajuste a área de gravação, a taxa de quadros e outras configurações de acordo com suas necessidades Anotações e desenhos: Adicione anotações, setas e outros elementos visuais às suas gravações para destacar pontos-chave ou fornecer contexto adicional

Adicione anotações, setas e outros elementos visuais às suas gravações para destacar pontos-chave ou fornecer contexto adicional Integração direta com o ClickUp: Assim que terminar a gravação, o vídeo será salvo automaticamente no seu diretório Tarefa do ClickUp ou projeto

Assim que terminar a gravação, o vídeo será salvo automaticamente no seu diretório Tarefa do ClickUp ou projeto Colaboração: Compartilhe suas gravações com colegas de equipe para obter feedback ou revisão

Em seguida, crie roteiros e transcrições atraentes facilmente usando o Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o assistente de IA do ClickUp. Esboce visualmente o roteiro do seu vídeo explicativo e, em seguida, converta-o em um documento de texto refinado por meio da integração perfeita do ClickUp Brain.

via Em vídeo A InVideo é uma plataforma versátil que simplifica o processo de criação de vídeos explicativos profissionais. Com sua interface intuitiva e uma extensa biblioteca de modelos, ativos e opções de personalização, o InVideo permite que os usuários produzam rapidamente vídeos de alta qualidade sem a necessidade de grandes habilidades técnicas

Melhores recursos da InVideo

Transforme rapidamente scripts em conteúdo de vídeo usando automação orientada por IA

Acesse milhões de imagens, clipes de vídeo e faixas de áudio livres de royalties

Trabalhe simultaneamente com membros da equipe para editar e revisar projetos

Criar e traduzir vídeos em mais de 50 idiomas

Limitações da InVideo

Pode não ser a melhor opção para usuários que precisam de recursos aprofundados de edição de vídeo

Alguns usuários relatam que os modelos oferecem menos flexibilidade para projetos altamente personalizados

Preços da InVideo

Gratuito

Comerciais : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Ilimitado : uS$ 60/mês

: uS$ 60/mês InVideo AI Plus : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês InVideo AI Max: $60/mês

Avaliações e resenhas da InVideo

G2 : 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 350 avaliações)

3. Apenas para (Melhor para vídeos explicativos de desenhos animados simples)

via Somente para O Toonly (agora parte da Voomly Cloud) é perfeito para empresas ou criadores que desejam produzir vídeos explicativos simples, no estilo de desenho animado. Sua interface direta de arrastar e soltar permite que os usuários criem vídeos divertidos e envolventes sem precisar de habilidades avançadas de edição.

O software oferece muitos personagens e cenas, o que o torna uma opção sólida para vídeos explicativos rápidos e simples.

melhores recursos do #### Toonly

Grave e adicione narrações aos seus vídeos com as ferramentas de narração incorporadas

Crie vídeos com várias cenas com facilidade e alterne entre diferentes sequências animadas sem interromper o fluxo do vídeo

Exporte seus vídeos em uma variedade de formatos, incluindo MP4, MOV e GIF

Limitações do Toonly

O Toonly não possui recursos para colaboração em equipe, portanto, vários usuários não podem trabalhar simultaneamente no mesmo projeto

Preços do Toonly

Padrão : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Empresarial: uS$ 79/mês

Toonly classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4. Animaker (melhor para vídeos explicativos personalizados)

via Criador de animações Uma plataforma versátil, o Animaker oferece uma ampla gama de recursos para a criação de vídeos explicativos envolventes. Ele oferece uma variedade de estilos de animação, desde quadro branco até animações 2D.

O Animaker é possuído de modelos que você pode personalizar, o que acelera significativamente o processo. Além disso, tudo isso é feito por meio de uma plataforma intuitiva e fácil de usar.

Melhores recursos do Animaker

Colabore em tempo real com os membros da equipe para compartilhar facilmente ideias e refinar o conteúdo

Simplifique os fluxos de trabalho de produção e gere vídeos de alta qualidade com ferramentas inovadoras de IA para roteiros e narrações

Crie e personalize facilmente cenas para seus vídeos com o construtor de cenas do Animaker

Limitações do Animaker

Alguns usuários consideram a variedade de animações e efeitos limitada em comparação com outras plataformas avançadas

Animações complexas podem levar a tempos de renderização mais longos, o que pode diminuir a produtividade

Preços do Animaker

Gratuito

Básico : uS$ 27/mês

: uS$ 27/mês Starter : $45/mês

: $45/mês Pro : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Enterprise: Preços personalizados

Animaker avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

5. VideoScribe (melhor para explicações de animação de quadro branco)

via VideoScribe A interface amigável do VideoScribe atende a educadores, profissionais de marketing e criadores de conteúdo, tornando-o acessível a qualquer pessoa que queira produzir vídeos explicativos cativantes no quadro branco.

O que diferencia o Videoscribe são seus recursos exclusivos: animações automáticas de mão que simulam um efeito de desenho, sincronização de narração para um alinhamento audiovisual perfeito e opções flexíveis de marca que permitem que os usuários incorporem seus logotipos e personalizem paletas de cores.

Melhores recursos do VideoScribe

Crie animações envolventes no quadro branco facilmente com interfaces de arrastar e soltar

Adicione imagens, texto e música sem esforço

Comece a trabalhar rapidamente com uma vasta biblioteca de imagens e modelos que atendem a vários temas

Integre-se a outras plataformas, como o PowerPoint, para expandir a usabilidade e incorporar o conteúdo existente em novos projetos de vídeo

Limitações do VideoScribe

Problemas ocasionais de desempenho, como atrasos durante projetos complexos, que podem atrapalhar o fluxo de trabalho

Alguns recursos podem não ser imediatamente intuitivos, exigindo tempo para que os usuários se tornem proficientes

Preços do VideoScribe

**Teste gratuito

Mais : uS$ 26,15/mês por usuário

: uS$ 26,15/mês por usuário Pro: uS$ 39,22/mês por usuário

VideoScribe avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4,1/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

6. Powtoon (melhor para vídeos explicativos animados e interativos)

via Desenho animado O Powtoon é bom quando você deseja adicionar botões e links clicáveis para tornar o vídeo mais envolvente.

Quer esteja criando tutoriais ou apresentações de marketing, o Powtoon oferece flexibilidade para criar vídeos visualmente dinâmicos e interativos.

Melhores recursos do Powtoon

Aproveite uma biblioteca de personagens e adereços para criar seus vídeos

Explore uma ampla gama de modelos personalizáveis projetados para vários temas, como apresentações de negócios, vídeos educacionais e conteúdo de mídia social

Crie animações fluidas e de aparência profissional com técnicas avançadas de animação, incluindo caminhos de movimento e ajustes de tempo

Limitações do Powtoon

A versão gratuita limita o número de exportações e inclui marcas d'água nos vídeos

Problemas ocasionais de desempenho com projetos grandes, pois o software pode ficar lento ou congelar ao lidar com ativos de alta resolução

Preços do Powtoon

Lite : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Profissional : uS$190/mês

: uS$190/mês Empresarial: uS$ 120/mês (cobrado anualmente)

Powtoon ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

7. Vyond (melhor para vídeos animados de nível empresarial)

via Além O Vyond é uma ferramenta de animação projetada para ajudar os usuários a criar vídeos animados envolventes e adaptados para várias aplicações, incluindo marketing, treinamento e comunicações internas.

Sua interface intuitiva e seu rico conjunto de recursos permitem que criadores novatos e experientes produzam animações de alta qualidade que cativam o público.

O Vyond se destaca por sua versatilidade, permitindo que os usuários transmitam ideias complexas de uma maneira visualmente atraente.

Melhores recursos do Vyond

Simplifique o processo de criação de vídeos com a funcionalidade de conversão de texto em fala, que transforma roteiros escritos em locuções com som natural

Personalize personagens animados com um nível impressionante de detalhes, ajustando atributos físicos e estilos de roupas para refletir melhor o público-alvo ou a identidade da marca

Crie uma variedade de tipos de vídeo com uma vasta biblioteca de modelos pré-fabricados e ativos que atendem a diferentes setores

Limitações do Vyond

Curva de aprendizado acentuada para usuários não familiarizados com softwares de animação, pois o domínio de todos os recursos e ferramentas pode levar tempo e prática

Preços do Vyond

Essencial : uS$ 49/usuário por mês

: uS$ 49/usuário por mês Premium : uS$ 89/usuário por mês

: uS$ 89/usuário por mês Profissional : $179/usuário por mês

: $179/usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Vyond avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

8. Runway AI (melhor em aproveitar a IA para automação)

via IA da pista A Runway AI é especializada em pesquisa e tecnologias de inteligência artificial generativa, com foco na criação de produtos e modelos para gerar vídeos, imagens e vários conteúdos multimídia.

As ferramentas da Runway AI são projetadas para ajudar os criadores de conteúdo a explorar ideias quase em tempo real e gerar ativos prontos para produção com velocidade, controle e fidelidade.

Melhores recursos do Runway AI

Automatize tarefas demoradas, como remoção de objetos e substituição de plano de fundo, com tecnologia avançada de IA

Escolha entre mais de 30 ferramentas diferentes disponíveis diretamente em seu navegador, incluindo rotoscopia instantânea, rastreamento de movimento e transcrição

Trabalhe de forma integrada com os membros da equipe em tempo real, permitindo feedback imediato e simplificado comunicação por vídeo durante o processo de edição

Limitações da IA da pista

Projetos grandes podem causar atrasos, interrompendo o fluxo de edição e afetando a produtividade

O rico conjunto de recursos pode ser esmagador para iniciantes, exigindo algum tempo para compreender totalmente os recursos do software

Preços do Runway AI

Básico

Padrão : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Pro : $35/usuário por mês

: $35/usuário por mês Ilimitado : uS$ 95/usuário por mês

: uS$ 95/usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Runway AI classificações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Renderforest (melhor para consistência de marca)

via Renderforest A Renderforest é uma boa opção para quem precisa criar vídeos explicativos rapidamente. Suas ferramentas automatizadas são especialmente úteis para empresas que desejam produzir conteúdo de alta qualidade sem conhecimento extenso de edição

Esse software gratuito de vídeo explicativo é conhecido por sua extensa biblioteca de modelos, opções de marca personalizáveis e interface de arrastar e soltar fácil de usar.

melhores recursos do #### Renderforest

Crie vídeos rapidamente simplesmente inserindo seu script ou escolhendo modelos. Esse recurso reduz significativamente o tempo de produção e agiliza o processo de criação de vídeos

Gerar uma variedade de formatos de vídeo, incluindo vídeos promocionais, apresentações de slides e visualizações musicais

Colabore com os membros da equipe em tempo real, permitindo feedback e ajustes imediatos durante o processo de edição

Limitações da Renderforest

Os recursos avançados de edição são um pouco restritos, o que pode frustrar os usuários que desejam ter mais controle sobre seus projetos

A versão gratuita produz resultados de qualidade inferior, que podem não ser adequados para uso profissional

Preços da Renderforest

Gratuito para sempre

para sempre Lite : uS$ 14,99/usuário por mês

: uS$ 14,99/usuário por mês Pro : uS$ 29,99/usuário por mês

: uS$ 29,99/usuário por mês Business: uS$ 34,99/mês

Renderforest avaliações e comentários

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4,8/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

10. Biteable (melhor para vídeos rápidos de marketing)

via Mordível O Biteable é a solução ideal para quem precisa de vídeos explicativos vibrantes que chamam a atenção instantaneamente.

Essa plataforma oferece uma vastosa seleção de cenas animadas que atendem a vários setores, permitindo que os criadores criem narrativas que repercutam.

Melhores recursos do Biteable

Simplifique o feedback e as iterações convidando os membros da equipe a colaborar nos projetos

Acesse vídeos e músicas de alta qualidade para criar vídeos explicativos com elementos multimídia de nível profissional

Grave e adicione narrações rapidamente aos seus vídeos com as ferramentas de narração incorporadas

Limitações do Biteable

A versão gratuita restringe o acesso a determinados modelos e recursos, o que pode prejudicar os usuários que buscam a funcionalidade completa sem compromisso

Os usuários notaram atrasos ocasionais na renderização, principalmente em vídeos mais complexos

Preços do Biteable

Pro : uS$ 29/usuário por mês

: uS$ 29/usuário por mês Premium : $99/usuário por mês

: $99/usuário por mês Business: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Biteable

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.1/5 (40+ avaliações)

11. Synthesia (melhor para vídeos gerados por IA)

via Síntese Se você deseja criar vídeos com um toque humano sem filmar, o Synthesia é a resposta.

Essa plataforma orientada por IA permite que os usuários gerem avatares realistas que podem apresentar conteúdo em vários idiomas. Insira seu script e o Synthesia gerará automaticamente um vídeo usando IA, tornando-o incrivelmente eficiente para empresas que precisam produzir conteúdo rapidamente

Melhores recursos do Synthesia

Crie avatares realistas que podem falar seu roteiro em vários idiomas, melhorando a acessibilidade para públicos globais

Adapte fundos, adereços e elementos visuais para combinar com sua marca ou mensagem, permitindo um estilo de apresentação exclusivo

Integre perfeitamente o Synthesia às plataformas LMS paracriar materiais de treinamento interativos Limitações do Synthesia

Os planos de assinatura podem ser relativamente altos, o que pode não ser viável para empresas menores ou criadores individuais

Os usuários podem achar os avatares gerados por IA menos autênticos do que atores reais, o que pode prejudicar o toque pessoal que alguns projetos exigem

Preços do Synthesia

**Plano gratuito

Inicial : uS$ 29/usuário por mês

: uS$ 29/usuário por mês Criador : $89/mês por usuário

: $89/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Synthesia avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

12. Wideo (melhor para vídeos visualmente atraentes)

via Vídeo O Wideo é uma plataforma de criação de vídeos baseada na nuvem que permite aos usuários criar vídeos explicativos animados sem a necessidade de conhecimentos técnicos. Ela oferece uma interface amigável com um editor de arrastar e soltar, facilitando a criação de vídeos com aparência profissional para qualquer pessoa.

Essa solução de software de vídeo explicativo equilibra criatividade e funcionalidade, tornando-a ideal para a criação de histórias visuais atraentes.

melhores recursos do #### Wideo

Organize e reorganize as seções de vídeo facilmente com a ferramenta de gerenciamento de cenas

Alinhe efeitos sonoros e narrações com os recursos visuais sem esforço com a sincronização de áudio

Acompanhe o envolvimento do espectador e as métricas de desempenho com sua ferramenta de análise integrada

Limitações do vídeo

A versão gratuita restringe a qualidade da exportação, o que pode limitar o uso para apresentações profissionais ou materiais de marketing

Preços do Wideo

**Plano gratuito

Básico : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Pro : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário Pro +: US$ 199/mês por usuário

+: US$ 199/mês por usuário Business: Preços personalizados

Wideo ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 40 avaliações)

13. Moovly (melhor para mixagem perfeita de vídeo e animação)

Via Moovly O Moovly é uma plataforma de software de vídeo explicativo adaptada para equipes que buscam produzir vídeos de forma colaborativa. Ele permite a edição simultânea, facilitando os projetos de grupo em que o feedback imediato é crucial.

Além disso, seu acesso à API permite a integração com outros aplicativos, simplificando os fluxos de trabalho para usuários experientes em tecnologia e empresas que buscam automatizar seus processos de produção de vídeo.

Melhores recursos do Moovly

Edite vídeos diretamente em seu navegador com o Moovly Studio - sem necessidade de instalações, atualizações ou plug-ins

Converta texto em narração com um único clique. Escolha entre várias vozes em mais de 20 idiomas, usando a conversão de texto em fala com tecnologia de IA para produzir áudio natural

Acesse a biblioteca de mídia que inclui milhões de imagens, sons e vídeos

Simplifique o gerenciamento de arquivos por meio de integrações com vários aplicativos de terceiros, como o Dropbox e o Google Drive

Limitações do Moovly

Alguns usuários apontaram que os custos de assinatura podem ser relativamente altos em comparação com plataformas semelhantes

Embora a interface seja geralmente fácil de usar, os novos usuários podem achar difícil navegar pelos amplos recursos disponíveis

Preços da Moovly

**Plano gratuito

Pay as you go: $25/vídeo

$25/vídeo Assinatura : uS$ 99/usuário por mês

: uS$ 99/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Moovly

G2 : 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

14. Rawshorts (melhor para criação de vídeo assistida por IA)

via Rawshorts O Rawshorts é uma plataforma inovadora projetada para simplificar o processo de produção de vídeo. Com sua interface intuitiva e poderosos recursos orientados por IA, o Rawshorts capacita os usuários a criar vídeos animados de qualidade profissional sem esforço.

Seus recursos de destaque incluem geração de vídeo a partir de texto, imagens ou clipes e geração de imagens de alta qualidade a partir de instruções simples. Para os entusiastas de áudio, ele oferece ferramentas para aprimorar e criar conteúdo de áudio rico.

Melhores recursos do Rawshorts

Gerar conteúdo de vídeo explicativo usando IA, transformando automaticamente o texto em scripts de vídeo animados, simplificando o processo de criação

Personalize seus vídeos rapidamente com uma extensa biblioteca de modelos e ativos predefinidos

Acesse análises detalhadas, como visualizações, taxas de envolvimento e dados demográficos dos espectadores após a publicação, para otimizar futuras estratégias de conteúdo

Limitações do Rawshorts

Opções de personalização limitadas para usuários avançados que buscam recursos de design complexos

Falta suporte abrangente para animações complexas, o que pode restringir projetos de vídeo mais sofisticados

Preços do Rawshorts

Inicial : Teste gratuito

: Teste gratuito Essencial : uS$ 49/usuário por mês

: uS$ 49/usuário por mês Business: uS$ 89/usuário por mês

Rawshorts avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

15. Adobe Express (melhor para vídeos de qualidade profissional)

via Adobe O Adobe Express é uma plataforma versátil para a criação de vídeos explicativos envolventes. Essa ferramenta fácil de usar combina recursos avançados de edição com uma grande variedade de recursos, permitindo que os usuários - de empresários a educadores - transformem suas ideias em narrativas visuais atraentes.

Ela simplifica a criação de publicações em mídias sociais, designs gráficos, vídeos e edições de fotos com ferramentas intuitivas. Aproveitando os recursos de IA do Adobe Firefly, os usuários podem automatizar tarefas e gerar trabalhos artísticos exclusivos sem esforço.

Melhores recursos do Adobe Express

Edite clipes de vídeo com precisão usando o recurso de linha do tempo, que permite cortar, dividir e reorganizar facilmente a filmagem para criar um fluxo contínuo

Inclua narrações e trilhas sonoras sem esforço, usando ferramentas de áudio incorporadas para gravar e editar o som diretamente na plataforma

Integre-se à Creative Cloud da Adobe e trabalhe perfeitamente em plataformas como o InDesign e o Lightroom

Limitações do Adobe Express

Os custos de assinatura podem ser uma consideração para os usuários que só precisam de ferramentas básicas de criação de vídeo ocasionalmente

Confusão com a interface do usuário relatada por novos usuários, especialmente ao navegar por todos os recursos e opções

Preços do Adobe Express

Gratuito

Premium : uS$ 9,99/usuário por mês

: uS$ 9,99/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Express

G2 : 4.5/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Escolhendo o vídeo explicativo perfeito Software

No final das contas, a escolha do software de vídeo explicativo certo se resume às suas necessidades específicas, seja em termos de colaboração, estilo de animação ou ferramentas orientadas por IA.

Cada plataforma tem seus pontos fortes exclusivos e, se você deseja animações dinâmicas ou uma narrativa mais direta, há uma ferramenta para você.

Explore suas opções, teste-as e encontre a que melhor se adapta ao seu estilo e às suas metas.

