Como otimizar a produção usando a fabricação por contrato

Algumas das maiores, mais poderosas e mais icônicas empresas de manufatura do mundo não gerenciam toda a sua produção internamente.

Um carro comum tem milhares de peças. Um fabricante de automóveis médio tem cerca de 18.000 fornecedores em toda a cadeia de valor, conclui McKinsey . Para o setor aeroespacial, esse número é 12.000, e para a tecnologia, é 7.000.

Por vários motivos, os fabricantes recorrem a fornecedores menores ou especializados para produzir as peças de que precisam - um processo conhecido popularmente como fabricação por contrato industrial.

Nesta postagem do blog, exploramos o que é esse processo e como você pode otimizá-lo em sua organização.

O que é manufatura por contrato?

A manufatura por contrato é o processo de terceirização da produção de bens para um fabricante terceirizado

Nesse acordo, você normalmente se concentra em pesquisa, percepção do cliente, design e marketing, enquanto a fabricação real do produto é terceirizada para um fornecedor. Se você já viu a frase "Projetado na Califórnia. Montado na China." em algum de seus produtos de tecnologia, é isso que significa.

Função dos fabricantes terceirizados

A principal função de um fabricante contratado é produzir produtos de acordo com as especificações do contrato. Isso pode ser o produto inteiro ou apenas uma parte dele. Entretanto, na prática, os serviços de fabricação por contrato incluem mais.

Serviços especializados: Os fabricantes contratados dão suporte a todo o processo de fabricação com serviços especializados, como fornecimento de matérias-primas, treinamento de funcionários da linha de montagem, embalagem, etc.

Padrões de qualidade: Eles garantem a conformidade com o SLA, os padrões do setor e os requisitos regulatórios.

Escalabilidade: Os fabricantes contratados geralmente têm capacidade adicional de produção disponível, oferecendo a capacidade de aumentar a escala sem investimento significativo em tempo ou equipamento.

Distribuição: Alguns fabricantes contratados também lidam com a distribuição de produtos diretamente de seus depósitos. Por exemplo, se você é uma empresa sediada nos EUA que vende globalmente, pode providenciar para que seu fabricante no exterior envie diretamente para outros mercados.

Isso significa que os fabricantes contratados sempre fazem toda a fabricação? Não, não é assim. Existem vários tipos de manufatura por contrato, que serão explorados a seguir.

## Tipos de fabricação por contrato

Existem vários

tipos de contratos

no setor de manufatura e definem como o relacionamento funciona.

De um lado, um fabricante de lápis pode ter apenas as peças de madeira produzidas por um fornecedor externo e cuidar da grafite e da montagem internamente. Por outro lado, seu laptop pode vir completamente fabricado e montado por um fornecedor. E há muita coisa no meio.

1. Fabricação de ponta a ponta

Como o nome sugere, a fabricação de ponta a ponta envolve o fabricante contratado que lida com todo o processo de produção, desde a obtenção de matérias-primas até a entrega dos produtos acabados.

Normalmente, a empresa contratante cria o design do produto e fornece especificações claras. E o fabricante contratado gerencia todo o resto, inclusive o fornecimento de materiais, a produção, o controle de qualidade, a embalagem e a logística.

O setor farmacêutico prefere esse modelo devido às exigências de conformidade e qualidade.

Por exemplo, uma empresa farmacêutica pode terceirizar a produção de um novo medicamento para um fabricante contratado que supervisiona todo o processo, desde a síntese até a embalagem.

2. Fabricação de marcas próprias

A rotulagem privada é quando uma marca coloca seu nome em produtos criados por outra. No entanto, isso não é tão obscuro quanto parece. Normalmente, um fabricante de marca própria seria uma pequena empresa com conhecimento especializado na criação de produtos específicos.

Um fabricante maior escolheria em um catálogo de produtos existentes do fabricante de marca própria e pagaria um bom dinheiro para ver o produto final com sua própria marca.

Esse tipo de fabricação por contrato é comum em produtos de consumo rápido (FMCG), bem como em produtos alimentícios e bebidas.

Por exemplo, muitas redes de supermercados marcam e vendem produtos de marca própria fabricados por fornecedores terceirizados com seu próprio nome.

3. Fabricação de componentes

Aqui, um fornecedor fabrica peças ou componentes específicos usados em um produto maior. Isso é comum nos setores eletrônico, automotivo e aeroespacial, em que produtos complexos são compostos por vários componentes provenientes de diferentes fornecedores.

Na fabricação de componentes, a empresa contratante normalmente tem fornecedores para várias peças, muitas vezes vários fornecedores para cada componente. Em alguns casos, ela seleciona todos esses componentes e os monta por conta própria. Em vários casos, essa parte do processo também é entregue a outra empresa contratada em um processo conhecido como montagem terceirizada. ..

4. Montagem terceirizada

A montagem terceirizada ocorre quando o fabricante contratado monta componentes em um produto acabado em seu nome. Você pode fornecer as peças ou confiar no fabricante para obtê-las.

Isso é comum em setores como o de eletrônicos e bens de consumo.

Por exemplo, as empresas de tecnologia geralmente terceirizam a montagem de smartphones ou outros dispositivos para fabricantes contratados com o equipamento e a experiência necessários.

5. Subcontratação

Subcontratação é quando um fabricante terceiriza parte do processo de produção para outro fabricante. Isso é visto com frequência em setores de grande escala, como construção e aeroespacial, em que vários subcontratados são responsáveis por diferentes componentes de um projeto maior.

Por exemplo, uma empresa aeroespacial pode subcontratar a produção de componentes do motor para um fabricante especializado, enquanto se concentra na montagem geral da aeronave.

Exemplos de fabricação por contrato

Todo setor emprega prestadores de serviços externos para várias partes de seu processo. Isso é especialmente verdadeiro no setor de manufatura devido às inúmeras peças, mesmo no produto mais simples.

Veja, por exemplo, um cupcake. Para fazer cupcakes e vendê-los em um supermercado, é necessário:

Adquirir farinha, açúcar, fermento em pó, manteiga, leite, etc.

Possuir/alugar uma cozinha com um forno grande o suficiente

Contratar pessoas para preparar a massa e assá-la

Fazer a montagem com cobertura, gotas de chocolate, etc.

Embalar os cupcakes em unidades individuais, meias dúzias ou dúzias - adequados para venda em supermercados

Gerencie a logística e o transporte com a refrigeração necessária

Vamos dar um passo atrás. Presumimos aqui que a manteiga e o leite serão comprados na prateleira. Se sua operação for grande o suficiente, você poderá ter farinha, açúcar ou manteiga personalizados produzidos por um fabricante contratado de acordo com as especificações.

Dessa forma, com a fabricação por contrato, você pode terceirizar a aquisição, o processamento ou uma parte da produção em si. Veja como algumas das maiores empresas do mundo fazem isso.

**Grãos de café da Starbucks: A Starbucks compra

3% do suprimento mundial de café

de

fabricantes contratados em mais de 30 países

na América Latina, na África e nas regiões da Ásia/Pacífico, muitos dos quais cultivam o café de acordo com suas especificações. Em seguida, eles submetem esses grãos de café a uma série de processos de torrefação, embalagem, armazenamento e transporte - tudo por meio de fornecedores - antes de chegarem a uma loja perto de você.

**A Magna Steyr e a fabricação de automóveis:

Empresa austríaca Magna Steyr

é a maior empresa de fabricação por contrato do mundo no setor automobilístico. Além de fabricar modelos bem-sucedidos para a BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen e outras empresas, a Magna também ajuda as marcas a desenvolver e projetar novos veículos.

Seed Beauty e Kylie Cosmetics:

Relatórios da Forbes

que os cosméticos da Kylie terceirizam sua fabricação e embalagem "para a Seed Beauty, uma produtora de marca própria nas proximidades de Oxnard, Califórnia" Nesse setor, isso é bastante comum. A Estee Lauder, empresa proprietária de marcas de cosméticos como Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty, etc., também terceiriza regularmente.

Fabricante de equipamento original (OEMs): Quando um produto usa o produto de outra empresa (não apenas um componente, mas um conjunto em si), ele é chamado de OEM. Por exemplo, o alto-falante de um laptop pode ser fabricado por um OEM.

pirâmide da cadeia de suprimentos (Fonte: Wikimedia Commons )_

Os exemplos acima são apenas uma seção transversal dos exemplos de fabricação por contrato mais populares do mundo. Quase todos os fabricantes, em todos os setores, tamanhos de empresas, processos de produção, etc., usam empresas terceirizadas. Por quê? Porque os benefícios superam em muito os riscos.

Benefícios da fabricação por contrato

Como fabricante de um produto, você deseja visibilidade e controle completos. Sem isso, você pode enfrentar riscos de custo, qualidade e sustentabilidade. No entanto, até mesmo as empresas mais valiosas do mundo usam a manufatura por contrato, geralmente no exterior. Veja por quê.

Economia de custos

A fabricação por contrato é mais barata porque você não precisa construir e manter instalações de produção, comprar equipamentos e arcar com custos de mão de obra. Os fabricantes contratados já têm esses recursos, permitindo que você produza produtos a um custo menor.

Acesso a conhecimento especializado e tecnologia

Os fabricantes contratados são especializados de forma restrita. Muitos deles se limitam a nichos como bolo de amêndoas ou telas de iPhone. Mesmo aqueles que fabricam mais de um produto o mantêm em sua área de especialização.

Isso significa que eles têm acesso às mais recentes tecnologias e técnicas de produção, que podem ser proibitivas para a sua adaptação.

Escalabilidade

A fabricação por contrato oferece a flexibilidade de escalar a produção com base na demanda. Você pode aumentar ou diminuir os volumes de produção sem investir em infraestrutura adicional.

Isso é particularmente útil para setores com demanda flutuante, como árvores de Natal ou fogos de artifício. Um fabricante contratado poderá reorganizar sua linha de montagem para aumentar ou diminuir a escala durante o ano.

Mitigação de riscos

Embora os riscos mencionados acima ainda existam em algum nível, a fabricação por contrato amadureceu o suficiente para mitigá-los de forma eficaz. Ao definir claramente as especificações e assinar contratos estanques, é possível mitigar os riscos associados à produção, ao controle de qualidade, à falha de equipamentos, à conformidade normativa etc.

Dessa forma, o fabricante contratado assume a responsabilidade de garantir que os produtos atendam aos padrões e regulamentos exigidos. Além disso, você fica menos exposto a possíveis interrupções na produção, pois o fabricante contratado está equipado para gerenciar esses riscos por meio de sua experiência e infraestrutura.

Livre para se concentrar

A terceirização da produção permite que você se concentre em competências essenciais, como pesquisa, design, desenvolvimento de produtos, marketing, etc. A fabricação por contrato libera recursos valiosos e permite que você opere de forma mais estratégica em mercados competitivos.

Se isso lhe parece uma boa proposta de negócios, veja como você pode implementar a fabricação por contrato de forma eficaz.

Estratégias para otimizar a produção usando a manufatura por contrato

Seja na fabricação de cupcakes ou de carros esportivos, a produção é um conjunto de várias partes móveis.

Isso significa que você precisa que essas peças sejam de ótima qualidade e funcionem bem com as outras partes do sistema.

Por exemplo, não basta ter o melhor pedal de freio do mundo. Ele também precisa caber no seu carro e funcionar com a parte elétrica do seu carro.

Para garantir isso e otimizar sua produção usando a manufatura por contrato, você precisa dos processos e ferramentas corretos. Vamos ver como você pode criar isso com a ajuda de uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos como ClickUp .

1. Selecionando o parceiro certo

A fabricação moderna é muito exigente. Para fazer isso de forma eficaz, você precisa do fornecedor certo. Portanto, priorize a seleção de fornecedores. Use um software de gerenciamento de contratos se estiver processando muitos requisitos de uma só vez.

Solicitação de proposta (RFP): Quando você tiver decidido o que precisa fabricar, crie uma RFP detalhada. Descreva claramente suas expectativas com relação ao fornecedor. Documentos do ClickUp é uma ótima maneira de fazer isso. Use o ClickUp Docs para escrever seus requisitos, destacar elementos, adicionar imagens/processos e compartilhar sua RFP de forma segura com qualquer pessoa.

RFPs, SLAs, discussões e muito mais no ClickUp Docs

Avaliação: Depois de receber as propostas de vários fornecedores, avalie-os com base em sua especialização, experiência no setor e capacidade de atender às demandas de produção. Nesse estágio, faça uma lista restrita de 3 a 5 fornecedores a serem considerados.

Estimativa: Consolide as cotações que você recebeu de vários fornecedores para comparação. Para simplificar esse processo, você pode usar modelos de orçamentos de empreiteiras para que todas as propostas estejam na mesma escala.

Negociação: Leve seu fornecedor preferido à mesa e discuta sua capacidade de entrega, histórico, referências, compromissos, preços etc.

2. Otimize a comunicação

Ao trabalhar com fabricantes contratados, seu sucesso é definido por uma comunicação clara, aberta e eficaz. Isso pode ser:

Fundamental : Contratos, SLAs, requisitos e especificações

: Contratos, SLAs, requisitos e especificações Atualizações : Reuniões regulares sobre o estado do processo de produção e atrasos/problemas, se houver

: Reuniões regulares sobre o estado do processo de produção e atrasos/problemas, se houver Crise : Eventos inesperados, como incêndios/inundações, ou simples atrasos e problemas de qualidade

: Eventos inesperados, como incêndios/inundações, ou simples atrasos e problemas de qualidade Revisões: Revisões periódicas sobre desempenho, planos futuros, etc.

Embora alguns desses itens possam precisar de reuniões presenciais ou on-line, a maioria dos outros pode ser gerenciada com o uso de uma ferramenta de colaboração robusta. O mais recente lançamento de recurso do ClickUp, Bate-papo do ClickUp foi projetado para ser exatamente isso.

Para uma comunicação sem esforço, com tecnologia de IA útil

Integrando o gerenciamento de projetos com a comunicação, o ClickUp Chat permite compartilhar mensagens, vincular tarefas/documentos, publicar postagens mais longas, organizar pastas de informações de bate-papo e assim por diante.

E isso não é tudo. Você pode converter qualquer mensagem de bate-papo em uma tarefa e começar a trabalhar em um instante! Você pode pedir ao ClickUp Brain para resumir as mensagens e lhe fornecer um relatório. E fazer chamadas com um clique com integrações diretamente no ClickUp!

3. Aprimore o controle de qualidade

Para otimizar seus acordos de fabricação por contrato, você precisa de medidas sólidas de controle de qualidade. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso.

Estabeleça expectativas: Defina claramente o que você quer dizer com qualidade em seu próprio contrato. Mantenha-o granular e completo. Sempre que possível, crie um protótipo do produto e demonstre-o ao contratado.

Se não tiver certeza, confira alguns modelos de contrato para obter inspiração sobre como definir as expectativas.

Colabore: Não assine e esqueça. Trabalhe com o fabricante do contrato em cada etapa do processo para garantir que ele esteja preparado para o sucesso.

Monitore e acompanhe: Mesmo quando achar que tudo está ocorrendo conforme o planejado, monitore de perto os processos de fabricação por contrato. Acompanhe em que estágio cada processo está, quando a entrega é esperada, quais verificações precisam ser feitas, quem é responsável pela produção, etc.

Modelo de controle de produção do ClickUp

Para tornar isso eficiente e repetível, use uma estrutura. O Modelo de rastreamento de produção do ClickUp é um bom ponto de partida. Esse modelo de nível intermediário ajuda você a ir da pré-produção à entrega de forma produtiva.

Se você estiver pagando o empreiteiro com base em tempo e material (T&M), como no setor de construção, defina um software de controle de tempo de construção para agilizar o processo de relatório.

Inspecionar: Dê uma passada de vez em quando para inspecionar como tudo está indo. Não apenas o resultado final, mas também observe as matérias-primas e monitore os processos de trabalho. Leve algo como Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp para orientar sua inspeção.

Auditoria: Realize auditorias regulares. Analise detalhadamente cada etapa do processo. Solicite os registros financeiros e examine-os também.

4. Aproveite a tecnologia

Não sinta a pressão de fazer tudo sozinho e manualmente. Integre e automatize o que for possível.

Integrar: Seu fabricante contratado usa um ERP diferente? Integre-o ao ClickUp. Você também pode criar suas próprias integrações personalizadas para seus fluxos de trabalho ou ferramentas exclusivos com o API pública do ClickUp .

Gerenciar: Consolide seus contratos e configure alertas/notificações para aqueles que precisam de sua atenção. Experimente Modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp para criar um repositório robusto de todos os seus contratos - armazenados, gerenciados e rastreados em um só lugar.

Relatório: Crie relatórios em tempo real orientados por KPIs com ClickUp Dashboards . Personalize os widgets para refletir o que você precisa. Em seguida, envie automaticamente notificações a todos os participantes relevantes com um link para o painel de que eles precisam.

Portais de clientes no ClickUp Dashboards para facilitar o controle de projetos

Automatizar: Para tarefas repetitivas e atividades baseadas em gatilhos, experimente Automações do ClickUp . Por exemplo, se você precisar informar o inspetor de qualidade quando uma etapa da produção estiver concluída, configure uma automação que atribua a tarefa ao usuário certo quando o status mudar. Escolha entre mais de 100 fluxos de trabalho de automação pré-projetados para eliminar o trabalho pesado.

Elimine tarefas manuais com o ClickUp Automations

Com a base dessas estratégias, você está pronto para iniciar a fabricação de contratos. Ainda não está confiante? Nós o ajudamos.

Melhores práticas para uma fabricação por contrato bem-sucedida

As estratégias acima oferecem uma base sólida. Apesar de sua força, é apenas um começo. Em cada estágio de sua fabricação por contrato, várias coisas podem dar errado. Aqui estão algumas das práticas recomendadas que as organizações seguem para evitar armadilhas posteriores.

Identifique os gargalos

A maioria dos fabricantes contratados tem gargalos em seu processo. Por exemplo, uma empresa pode ter a capacidade de assar 100 cupcakes por minuto, mas se ela só puder embalar 3 por minuto, sua produção total será de apenas três - um gargalo.

Ao avaliar os fornecedores, inspecione todo o processo e entenda os possíveis gargalos. Discuta seus planos para eliminá-los.

Proteja sua propriedade intelectual

Na fabricação por contrato, você estaria compartilhando seu conhecimento proprietário na forma de requisitos e especificações. Para começar, compartilhe apenas o que for necessário para o fabricante contratado.

No entanto, se você estiver escolhendo um fornecedor para a produção de ponta a ponta, o fabricante conhecerá seus ingredientes, receita e estratégia de distribuição. Para evitar o uso indevido desse conhecimento, elabore um rascunho hermético contratos de aquisição com penalidades severas em caso de não conformidade.

🎯 Criar backup

Lembra-se de como os centros de fabricação em todo o mundo foram forçados a encerrar as operações quase da noite para o dia? Como resultado, as cadeias de suprimentos globais foram devastadas. Um dos principais motivos para isso é que as organizações não tinham fabricantes de backup em nenhum outro lugar.

Para evitar riscos de interrupção em larga escala no gerenciamento de sua cadeia de suprimentos, é prudente ter um conjunto diversificado de fabricantes contratados, mesmo que isso represente um pouco mais de sobrecarga logística.

Pense no futuro

Todo contrato vem com uma data de validade, na qual você precisará renová-lo. Essa é uma ótima oportunidade para você pensar no futuro. Essa é uma ótima oportunidade para você analisar o desempenho, renegociar termos, resolver disputas etc. Portanto, pense com antecedência nas renovações de contrato.

Configure seu software de gerenciamento de prestadores de serviços para notificá-lo quando chegar a hora da renovação. Se estiver usando o ClickUp para gerenciamento de prestadores de serviços, você poderá definir uma automação para alertá-lo 30/60/90 dias antes do vencimento do contrato. Quando chegar a hora, use modelos de renovação de contrato para acompanhar o contrato que está expirando. Reserve um tempo para avaliar e renovar o relacionamento de forma proativa.

Melhore o processo com frequência

A vida útil média de uma ferramenta tecnológica é de apenas três anos. Atualmente, as melhorias tecnológicas são rápidas e exponenciais. Para atender às necessidades desse mercado, você também precisa melhorar seus processos de produção.

Colabore com o fornecedor para incentivar o aprimoramento contínuo

Investir no aprendizado e no desenvolvimento de todos os trabalhadores nas instalações do fabricante contratado

Reserve tempo e orçamento para experimentação

Aprenda com especialistas do setor ou até mesmo se inspire em outros setores

Simplifique sua fabricação por contrato com o ClickUp

Não importa se você está construindo um avião de papel com uma matéria-prima ou um avião real com um milhão de peças, os fabricantes de contratos industriais podem tornar seu processo eficiente, econômico e sustentável.

Apesar de suas vantagens, a fabricação por contrato também pode ser arriscada. E se a empresa contratada não entender seus requisitos? E se eles não cumprirem o prazo? E se a produção não se integrar ao restante do produto?

A prevenção desses riscos requer uma ferramenta robusta de automação e gerenciamento de projetos. É aí que entra o ClickUp.

O ClickUp é uma solução completa para simplificar a fabricação por contrato com recursos para planejamento de produção, monitoramento, gerenciamento de fornecedores e muito mais. Dê uma olhada no ClickUp. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente!