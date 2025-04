Principais certificações de redação técnica em 2025

_Se você está procurando melhorar seu desempenho na redação técnica, agora é um ótimo momento!

Não importa se você é um profissional experiente que deseja aprimorar seus conhecimentos ou alguém que está começando a trabalhar na área, ter uma certificação pode ser um divisor de águas.

A redação técnica é uma forma especializada de redação que visa transmitir informações complexas de forma concisa e precisa.

De manuais e relatórios a white papers e documentação, os escritores técnicos desempenham um papel fundamental na simplificação de informações em setores como tecnologia, engenharia, saúde e finanças.

A obtenção de uma certificação em redação técnica pode ser um ativo valioso. Ela pode abrir portas para novas oportunidades, aumentar o potencial de ganhos e melhorar a credibilidade dentro do campo.

Vamos explorar por que obter uma certificação pode impulsionar sua carreira e discutir 10 certificações de redação técnica que você pode obter.

A importância das certificações de redação técnica

De acordo com a Bureau of Labor Statistics os redatores técnicos nos EUA ganham um salário médio de US$ 86.620. Se você gosta de explicar informações complexas, adora escrever de forma estruturada e está interessado em um campo técnico específico, esse pode ser o trabalho perfeito para você.

As certificações de redação técnica demonstram um compromisso com o desenvolvimento profissional e fornecem um padrão reconhecido de especialização. Obter esse certificado pode beneficiá-lo por vários motivos.

Vamos dar uma olhada em alguns deles:

Desenvolver suas habilidades: É uma excelente maneira de desenvolver e aperfeiçoar habilidades essenciais, como comunicação, pesquisa e edição. Você também obterá conhecimentos valiosos, como os elementos fundamentais necessários para a criação de documentos técnicos, manuais ou relatórios

É uma excelente maneira de desenvolver e aperfeiçoar habilidades essenciais, como comunicação, pesquisa e edição. Você também obterá conhecimentos valiosos, como os elementos fundamentais necessários para a criação de documentos técnicos, manuais ou relatórios Aumente sua credibilidade: Obter a certificação de uma organização ou escola respeitável demonstra o reconhecimento formal de suas habilidades, o que pode ajudá-lo a se destacar ao se candidatar a empregos de redação técnica. É um sinal claro para os empregadores de que você leva a sério o seu ofício

Obter a certificação de uma organização ou escola respeitável demonstra o reconhecimento formal de suas habilidades, o que pode ajudá-lo a se destacar ao se candidatar a empregos de redação técnica. É um sinal claro para os empregadores de que você leva a sério o seu ofício Obtenha credenciais especializadas: Mesmo que você já tenha um diploma em comunicação ou inglês, acrescentar uma certificação em algo específico, como redação médica oudocumentação técnica-pode melhorar seu perfil, especialmente se estiver trabalhando como freelancer. As credenciais especializadas facilitam que os clientes em potencial vejam sua experiência

Várias organizações reconhecidas oferecem certificações altamente respeitadas para redatores técnicos. Órgãos como a Society for Technical Communication (STC) e a American Medical Writers Association (AMWA) oferecem programas especializados para diferentes áreas.

Leia também: 10 dicas de redação técnica para ajudá-lo a explicar qualquer tópico complexo para seu público

As 10 principais certificações em redação técnica para impulsionar sua carreira

Nem todas as certificações de redação técnica são iguais. Por isso, destacamos 10 certificações excepcionais que podem melhorar significativamente seu desenvolvimento profissional.

Vamos explorar essas oportunidades!

1. Curso de Escritor Técnico Certificado da Technical Writer HQ

via Escritor técnico HQ O Technical Writer HQ é um recurso fantástico se você for um iniciante em redação técnica. Esse site se concentra em oferecer certificações e cursos especificamente para redatores técnicos e também oferece uma comunidade na qual os redatores podem se conectar, compartilhar suas experiências e buscar orientação de colegas.

Esse curso de redação técnica certificada abrange os fundamentos da redação técnica e as funções envolvidas.

Você aprenderá a criar documentação técnica eficaz e a desenvolver amostras de redação de alta qualidade. Além disso, você obterá insights sobre como elaborar um currículo de destaque e estabelecer uma presença on-line sólida. O curso também inclui dicas para ajudá-lo a se destacar em entrevistas.

Um participante, Ben Wise , compartilhado,

Embora eu tenha iniciado o programa sem nenhuma experiência, percebi que aprender os conceitos fundamentais não é tão intransponível quanto eu esperava inicialmente, desde que eu me esforce para aprender. Esse programa é o balcão único para toda a redação técnica._ Ben Wise Aqui estão alguns dos principais tópicos abordados no curso:

Análise de seu público-alvo

Redação de APIs

Redação de estudos de caso

Realização de pesquisas

Entrevistas com usuários

Redação e edição de documentação para vários casos de uso

Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com profissionais do setor que fornecerão dicas privilegiadas sobre gerenciamento de projetos. Você também encontrará modelos de redação de conteúdo para ajudar a otimizar seu trabalho.

Após o curso, você receberá um certificado de redação técnica e um crachá para exibir em seu site ou perfil do LinkedIn.

Preços

$299

2. Comunicador técnico profissional certificado pela Society for Technical Communication (STC)

via Sociedade de Comunicação Técnica (STC) A Society for Technical Communication (STC) é uma comunidade única projetada exclusivamente para redatores e comunicadores técnicos, além de ser a maior e mais antiga associação no campo da redação técnica.

Ao longo dos anos, a STC introduziu várias opções de certificação profissional para comunicadores técnicos. Seu programa tem três níveis: Certificação Foundation, Practitioner e Expert.

A certificação de nível básico (Nível I) é para profissionais iniciantes. Ela testa seu conhecimento geral dos conceitos e práticas recomendadas de comunicação técnica. Embora não haja pré-requisitos rigorosos, recomenda-se pelo menos dois anos de estudo ou experiência relevante

é para profissionais iniciantes. Ela testa seu conhecimento geral dos conceitos e práticas recomendadas de comunicação técnica. Embora não haja pré-requisitos rigorosos, recomenda-se pelo menos dois anos de estudo ou experiência relevante A Certificação de Nível de Praticante (Nível II) destina-se a profissionais de nível médio. Ela mede sua capacidade de aplicar as práticas recomendadas e resolver problemas complexos. Você deve concluir primeiro a certificação Foundation e comprovar que a mantém. O ideal é que os candidatos tenham de dois a cinco anos de experiência

destina-se a profissionais de nível médio. Ela mede sua capacidade de aplicar as práticas recomendadas e resolver problemas complexos. Você deve concluir primeiro a certificação Foundation e comprovar que a mantém. O ideal é que os candidatos tenham de dois a cinco anos de experiência A Certificação de Nível Especialista (Nível III) é destinada a profissionais sênior. Ela avalia sua experiência fazendo com que você gerencie projetos complexos avaliados por especialistas do setor. Para se qualificar, você precisa da certificação Practitioner e deve ter de cinco a dez anos de experiência

Ser certificado pelo STC pode diferenciá-lo no competitivo campo da redação técnica. David Dick, membro do STC observou,

A certificação CPTC foi a prova de minhas credenciais, e minha associação à STC demonstrou meu compromisso com minha carreira. Consegui um emprego com um aumento salarial de US$ 20.000 e meu certificado CPTC agora está pendurado com orgulho em meu escritório._ David Dick , um membro da STC Preços

Certificação de nível básico (Nível I)

uS$ 315 para membros atuais da STC

uS$ 630 para não associados

Certificação de nível de praticante (Nível II)

uS$ 443 para membros atuais do STC

uS$ 753 para não associados

Certificação de nível de especialista (Nível III)

Preços personalizados

3. Certificação de redação técnica profissional pela Udemy

via Udemy A Udemy surgiu como uma plataforma educacional líder, oferecendo cursos sobre vários assuntos. De redação técnica a desenvolvimento de aplicativos e gerenciamento de projetos, há algo para todos.

A Certificação de Redação Técnica Profissional apresentará a você os princípios de redação e edição técnica. Você também aprenderá a criar documentos técnicos abrangentes e modelos de currículo técnico e escrever seu primeiro guia do usuário de forma eficaz.

Para participar desse curso premiado, você precisará de um PC com Windows e Microsoft Word e Excel (2007 ou 2010). Depois de se inscrever, você terá acesso a todos os materiais e recursos relevantes.

Preços

$94.36

**Leia também As 10 melhores ferramentas de escrita para as necessidades de todo escritor em 2024

4. Certificado em Redação Técnica pela Dalhousie University

via Universidade de Dalhousie A Dalhousie University oferece um certificado altamente conceituado em redação técnica. Além dos conceitos básicos, você explorará como analisar seu público, criar documentos claros e escrever descrições de produtos atraentes. Você também aprenderá a desenvolver documentos estratégicos, o que torna esse curso bem completo.

Este curso é perfeito para redatores, engenheiros, gerentes de produtos e qualquer pessoa que esteja enfrentando desafios de comunicação.

Para obter o certificado, você deve concluir quatro cursos: um curso essencial de redação técnica e três eletivos. Cada curso é concluído com um teste ou um trabalho de redação para avaliar suas habilidades e conhecimentos.

Uma grande vantagem desse programa é sua flexibilidade; você pode aprender no seu próprio ritmo. Essa estrutura permite que você equilibre seus estudos com sua vida profissional e, ao mesmo tempo, adquira habilidades valiosas. Para receber o certificado, você deve concluir a avaliação final dentro de quatro anos.

Preços

uS$ 2.140 (US$ 535 por curso)

5. Certificado de Escritor Médico (MWC) pela Associação Americana de Escritores Médicos

via Associação Americana de Escritores Médicos A credencial Medical Writer Certified (MWC) é uma designação respeitada criada por meio de uma colaboração entre a Medical Writing Certification Commission (MWCC) e a American Medical Writers Association (AMWA).

A obtenção da credencial MWC pode aumentar sua credibilidade, mostrando aos empregadores e clientes que você possui um domínio firme das principais competências de redação médica.

O exame MWC é oferecido duas vezes por ano, o que o torna acessível para profissionais ocupados. Você enfrentará 125 questões de múltipla escolha durante o exame, que dura 2,5 horas e é realizado em inglês.

Para ajudá-lo a se preparar, o Manual do Candidato e do Solicitante da MWC e o Guia de estudo do candidato detalha os cinco domínios da redação médica que o exame abrange: Coleta, Avaliação, Organização, Interpretação e Apresentação.

Para se qualificar para o exame, os candidatos devem atender a alguns critérios importantes:

Ter um diploma de bacharel ou superior em qualquer disciplina

Ter um mínimo de dois anos de experiência profissional remunerada em comunicação médica. É importante ressaltar que essa experiência deve se concentrar especificamente na redação médica, e não na redação relacionada a campos clínicos, científicos ou outros

Preços

$175: Taxa de inscrição para o MWC (os membros da AMWA recebem um desconto de US$ 25)

$550: Taxa de inscrição para exames nos EUA

6. Escritor técnico certificado pela Universidade de Wisconsin-Eau Claire (UWEC)

via UWEC O curso de Redator Técnico Certificado oferecido pela Educação Continuada da Universidade de Wisconsin-Eau Claire é um programa abrangente desenvolvido para pessoas que desejam aprimorar suas habilidades em redação técnica ou iniciar uma carreira nesse campo. O curso oferece conhecimento prático que abrange os fundamentos da redação técnica.

É ideal para iniciantes e profissionais que desejam aprimorar suas habilidades e manter-se atualizados com os padrões do setor.

No programa, os participantes aprenderão a organizar e apresentar informações complexas de maneira fácil de entender, seja para manuais, sistemas de ajuda on-line ou relatórios técnicos.

O curso também apresenta uma lição sobre a preparação para o exame Certified Professional Technical Communicator (CPTC) da Society for Technical Communication (STC).

Preços

$2,195

7. Cursos de certificação em redação técnica do Coursera

via Coursera A Coursera é uma das maiores plataformas de e-learning, com mais de 3.000 cursos on-line e especializações em vários campos. Entre suas ofertas, você encontrará uma fantástica variedade de certificações em redação técnica que atendem a diferentes necessidades de aprendizado, do nível iniciante ao avançado.

A plataforma oferece vários cursos totalmente on-line e em ritmo próprio focados em redação técnica, facilitando a adequação do aprendizado à sua agenda. Se você deseja aprimorar suas habilidades, aqui estão alguns cursos que vale a pena conferir: Introdução à redação técnica ? ClickUp não é apenas uma ferramenta de redação com recursos de gerenciamento de projetos; é uma das melhores ferramentas de produtividade do mercado.

Não apenas começamos a escrever artigos, mas decidimos fazê-lo em escala, portanto, precisávamos de uma plataforma robusta que pudesse se adaptar facilmente ao nosso número crescente de entregas. O ClickUp foi a melhor escolha. Cristina Willson diretora de Conteúdo da Graphite

O ClickUp também funciona como uma base de conhecimento, graças a recursos como Docs, Whiteboards e modelos que combinam tudo perfeitamente.

Usando o Documentos do ClickUp Você pode definir metas claras, delinear os requisitos do produto, adicionar pesquisas com usuários e manter a consistência em todo o documento. A melhor parte? Todos podem participar e adicionar comentários, e os gerentes de projeto podem marcar colegas de equipe ou atribuir tarefas diretamente no próprio documento.

Obtenha formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs também simplifica a colaboração para que você possa:

Organizar sua comunicação técnica e gerenciá-la em tempo real com sua equipe

Usar várias opções de formatação para separar o texto e melhorar a legibilidade. Com cabeçalhos, cores, fontes e espaçamento entre parágrafos personalizáveis, você pode garantir que sua documentação tenha uma aparência polida e profissional

Crie seus esboços técnicos em um fluxo lógico com os quadros brancos do ClickUp

Se você precisa de um espaço para fazer brainstorming ou esboçar ideias, Quadros brancos ClickUp são perfeitos para delinear seus pensamentos, fazer anotações, adicionar recursos visuais e vincular tarefas relacionadas. É uma ótima maneira de visualizar seu processo do início ao fim.

E há ainda Cérebro ClickUp -um assistente de redação com IA para quem quer economizar tempo e aumentar a eficiência.

Aperfeiçoe seu texto, mude o tom e o estilo e verifique a precisão da gramática e da ortografia com o ClickUp Brain

Essa ferramenta pode ajudá-lo a criar trechos, tabelas de conteúdo e até mesmo páginas da Web completas com rapidez e facilidade. Ela lida com a formatação e a edição de textos com facilidade e pode transformar informações técnicas complexas em linguagem simples e fácil de usar.

E tem mais!

Os modelos são outro salva-vidas no ClickUp, especialmente quando se trata de documentação técnica.

Mova um produto rapidamente pelo processo de desenvolvimento usando o modelo de documento de resumo do produto do ClickUp

Por exemplo, o Modelo de documento de resumo do produto ClickUp é uma referência para os gerentes de produto. É um documento completo que ajuda as equipes a colaborar de forma multifuncional no desenvolvimento de produtos.

Com esse modelo, você pode:

Trabalhar de forma colaborativa entre as equipes no desenvolvimento de produtos

Manter as especificações do produto, o feedback e as tarefas relacionadas organizados em um local central

Delinear claramente objetivos, soluções e especificações com consistência

Como ele foi criado no ClickUp Doc, você pode adicionar páginas aninhadas com informações extras, históricos de rascunho e tudo o mais que precisar. Além disso, você pode personalizar tudo a seu gosto, desde a formatação até links incorporados e tags de documentos. Comentários do ClickUp no Docs permite a colaboração em tempo real, e você pode até mesmo atribuir comentários a colegas de equipe para obter feedback instantâneo. É uma maneira simples de acompanhar as edições, o feedback e as atualizações sem perder nada no meio do caminho.

Você pode ajustar esse modelo para atender às suas necessidades. Atualize o modelo de resumo do produto, salve-o como um novo modelo ou aplique suas alterações sempre que o modelo for usado.

dica profissional: se você estiver preso ou precisar de inspiração, use estes exemplos de sugestões de redação que mantêm a criatividade fluindo.

Gerenciando projetos de redação técnica com o ClickUp

Como a criação de conteúdo continua a ganhar impulso, investir em uma certificação de redação técnica pode ser uma jogada inteligente. A certificação certa não apenas o capacita com habilidades essenciais, mas também aumenta sua credibilidade e abre novas oportunidades de carreira.

Ao escolher um programa que se alinhe com seus objetivos e interesses, os profissionais de redação técnica podem se preparar para o sucesso nesse campo gratificante e dinâmico.

E aqui está um parceiro para ajudá-lo a levar suas habilidades de redação técnica ainda mais longe - ClickUp.

Essa plataforma versátil permite que você faça um brainstorming do esboço de sua documentação técnica, obtenha feedback de colegas, integre elementos multimídia e use o ClickUp Brain como seu assistente de redação com IA.

Quer ver a diferença por si mesmo?

Não acredite apenas em nossa palavra.. registre-se no ClickUp e experimente-o gratuitamente!