Como criar um cronograma de valores eficaz para projetos

Imagine-se supervisionando a construção de uma nova ala de hospital - um projeto de US$ 5 milhões que se estende por 18 meses com vários subcontratados, sistemas médicos complexos e requisitos regulatórios rigorosos.

Ao assumir esse complexo projeto de construção, você percebe que ele precisa de um documento abrangente para manter o controle de todo o trabalho que precisa ser feito. Isso inclui mão de obra, despesas, inventário, licenças e todos os outros detalhes envolvidos nesse projeto multimilionário, que abrange vários empreiteiros e centenas de tarefas.

É aí que entra em cena uma tabela de valores (SOVs).

Neste blog, exploraremos o Schedule of Values, por que ele é importante para os gerentes de projeto em projetos de construção, quando usá-lo e os benefícios de criá-lo.

O que é um cronograma de valores?

Uma tabela de valores é um documento abrangente que divide o valor total do contrato de um projeto de construção em itens de linha menores e gerenciáveis para indicar qual item ou tarefa do projeto custa quanto.

É usado por empreiteiros, gerentes de projeto e gerentes de construção para rastrear e gerenciar as finanças e o número de tarefas necessárias para concluir um projeto de construção.

**Cada item de linha na tabela de valores representa um componente específico do projeto, como preparação do local, trabalho de fundação ou instalações elétricas, juntamente com seu custo associado. Esse detalhamento de custos é um ponto de referência importante para o proprietário do projeto durante toda a duração do projeto.

Por exemplo, em um projeto residencial, a tabela de valores pode ter a seguinte aparência:

via Template.net

Importância de uma tabela de valores

A tabela de valores desempenha um papel importante em gerenciamento de projetos de construção porque:

Uma tabela de valores ajuda a prever e gerenciar o fluxo de caixa durante todo o ciclo de vida do projeto. Ao dividir os custos, os gerentes de projeto podem prever despesas e planejar as finanças de acordo para garantir um fluxo de caixa consistente

durante todo o ciclo de vida do projeto. Ao dividir os custos, os gerentes de projeto podem prever despesas e planejar as finanças de acordo para garantir um fluxo de caixa consistente Permite que um gerente de projeto monitore de perto o progresso do projeto . À medida que o trabalho é concluído, é fácil comparar o progresso real com o valor programado para cada item de linha

. À medida que o trabalho é concluído, é fácil comparar o progresso real com o valor programado para cada item de linha O cronograma de valores ajuda a ter um processo de pagamento mais suave . Os pagamentos de progresso são normalmente baseados na porcentagem de trabalho concluído para cada item de linha, facilitando a preparação e a verificação dos pedidos de pagamento

. Os pagamentos de progresso são normalmente baseados na porcentagem de trabalho concluído para cada item de linha, facilitando a preparação e a verificação dos pedidos de pagamento Ao fornecer um detalhamento dos custos do projeto, a tabela de valores ajuda a melhorar o controle de custos e a identificar quaisquer desvios do orçamento do projeto logo no início. Isso ajuda todos a se manterem no caminho certo e a evitarem ultrapassar o orçamento ou o prazo

Quando usar uma tabela de valores de construção

Embora uma tabela de valores seja benéfica para a maioria dos projetos no setor de construção, ela é particularmente crucial para:

Caso de uso 1: Projetos comerciais de grande escala com fases complexas e vários subcontratados

Esses projetos podem envolver fluxos de trabalho complexos e várias interdependências. Um cronograma de valores ajuda a gerenciar a complexidade, dividindo o projeto em componentes gerenciáveis.

Também facilita uma melhor coordenação dos subcontratados, garantindo que o trabalho de cada parte e os custos associados sejam claramente definidos e rastreados.

Caso de uso 2: Projetos em que o monitoramento rigoroso do fluxo de caixa e do andamento do projeto é essencial

Para projetos com orçamentos apertados ou cronogramas rigorosos, uma tabela de valores se torna uma ferramenta inestimável para um gerente de projeto.

Ela permite o acompanhamento em tempo real das despesas em relação aos valores orçados, ajudando a identificar antecipadamente possíveis excedentes de custos. Além disso, ele promove relatórios de progresso precisos, permitindo que os gerentes de construção calculem o valor agregado de um projeto .

Caso de uso 3: Projetos com faturamento de progresso ou pagamentos baseados em marcos

Nesses tipos de estruturas de pagamento, a tabela de valores serve como base para determinar os valores de pagamento. Ela permite que você calcule com precisão as porcentagens de trabalho concluído.

Essa abordagem ajuda a manter um fluxo de caixa saudável da empreiteira, garantindo pagamentos justos e pontuais. Também dá ao proprietário do projeto uma compreensão clara de como seus fundos são alocados durante todo o ciclo de vida do projeto.

Caso de uso 4: Trabalhos de construção em que os proprietários ou financiadores do projeto exigem detalhamento dos custos

Alguns proprietários de projetos ou instituições financeiras exigem o uso de uma tabela de valores para transparência e gerenciamento de riscos.

Isso lhes dá uma visão abrangente dos custos do projeto, ajudando-os a avaliar os riscos financeiros, a tomar decisões informadas e a garantir que os fundos estejam sendo usados conforme o previsto.

Nota: Mesmo para projetos menores, uma tabela de valores simplificada pode ajudar a fornecer percepções valiosas, melhorar o gerenciamento do projeto e funcionar como um registro para prever as finanças e o tempo gasto em projetos semelhantes no futuro.

Principais componentes de uma tabela de valores

Um cronograma de valores bem estruturado normalmente inclui a seguinte lista de itens:

Informações comerciais: Nome do contratado, empresa, endereço comercial, números de contrato, nome do projeto etc.

Nome do contratado, empresa, endereço comercial, números de contrato, nome do projeto etc. Itens de linha : Detalhamento de todos os elementos do projeto

: Detalhamento de todos os elementos do projeto Descrição : Explicação clara do projeto e de cada item de linha

: Explicação clara do projeto e de cada item de linha Valor programado : O orçamento alocado no total e para cada item

: O orçamento alocado no total e para cada item Pedidos anteriores : Valor faturado no último ciclo de pagamento

: Valor faturado no último ciclo de pagamento Aplicação atual : Valor que está sendo faturado no ciclo atual

: Valor que está sendo faturado no ciclo atual Materiais armazenados : Valor dos materiais armazenados, mas ainda não instalados

: Valor dos materiais armazenados, mas ainda não instalados Total concluído e armazenado : Soma do trabalho concluído e dos materiais armazenados para uso futuro

: Soma do trabalho concluído e dos materiais armazenados para uso futuro Porcentagem concluída : Porcentagem do trabalho concluído

: Porcentagem do trabalho concluído Saldo até a conclusão: Valor total restante a ser cobrado posteriormente

Criação de uma tabela de valores

Criar uma SOV não é ciência de foguetes. Pode levar algum tempo e prática para aperfeiçoá-la, mas quando você pegar o jeito, poderá se lembrar de tudo como a palma da sua mão.

Um SOV bem elaborado será fácil de ler e entender. Ele deve incluir todas as etapas do projeto, suas finanças e outras provas, e deve ser acessível a todas as partes envolvidas para que haja verdadeira transparência.

Mas o que acontece quando você inicia o projeto? Como você pode garantir que você e sua equipe se mantenham no caminho certo, saibam o que fazer e quando, e cumpram o prazo?

Insira um sólido software de gerenciamento de projetos de construção como Clique emUp !

A melhor maneira de acompanhar um projeto de construção em andamento é usar um software de projeto. Embora o ClickUp seja conhecido por seus recursos de gerenciamento de projetos, ele também funciona como uma ferramenta eficaz para criar sua tabela de valores. Vamos explorar como.

Nunca perca uma tarefa ou um prazo com o software de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp Software de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp pode ajudá-lo a simplificar seus fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e entregar projetos dentro do prazo e do orçamento.

Vamos examinar as etapas de criação de um cronograma completo de valores e como o ClickUp pode ajudar:

Etapa 1: Revisar todos os documentos do projeto

Comece por examinar minuciosamente o escopo do projeto, o cronograma de construção, as licenças e os documentos do contrato para ver se tudo está em ordem antes do início do projeto.

Isso o ajudará a identificar todos os principais componentes do projeto e a prepará-los antes de começar a trabalhar neles.

Armazene seus documentos de tabela de valores no ClickUp Docs Documentos do ClickUp pode ajudá-lo com documentação do projeto para armazenar todas as informações, permissões, contratos e contas em um só lugar. Você pode até mesmo criar um documento Schedule of Values e armazená-lo facilmente.

Etapa 2: Divida o projeto

Divida o projeto inteiro em seções lógicas e gerenciáveis. **Cada seção deve representar um trabalho significativo ou uma fase importante do projeto

Por exemplo, você pode ter etapas diferentes para a coleta de matérias-primas, preparação do local e paisagismo, adição de fundação e paredes, alvenaria de tijolo e pedra, metalurgia, carpintaria, instalação térmica, portas, janelas e ferragens, e assim por diante.

Em seguida, divida-os ainda mais para incorporar cada componente com o máximo de detalhes possível. Projetos maiores podem exigir detalhamentos mais granulares, enquanto projetos menores podem usar categorias mais amplas. Tarefas do ClickUp pode ajudá-lo a dividir seu projeto em tarefas e subtarefas menores, que são mais fáceis de monitorar, acompanhar, avaliar e concluir.

Marque tarefas importantes para concluir antes do prazo e priorize seus projetos facilmente com o ClickUp Tasks

Depois de criar seu cronograma de valores e detalhar cada etapa do projeto de construção, basta adicionar todos os componentes e tarefas à plataforma ClickUp e atribuí-los à pessoa designada.

É ótimo (ClickUp) para gerenciar tarefas para toda a organização. Também para tarefas repetitivas, nas quais você pode programar ocorrências. É muito fácil de usar e você pode adicionar campos personalizados, o que é muito útil. Adoro as diferentes visualizações._

Gonzalo Segarra, Gerente de sistemas (Gerente de sistemas) da Santa Catalina

Além disso, o ClickUp também oferece modelos de uso gratuito para eficiência de construção .

Modelo de gerenciamento de projeto de construção ClickUp Modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp é um modelo de nível avançado para ajudar os gerentes de construção a organizar e planejar todos os estágios e fases do produto. Seja uma construção nova ou um projeto de reforma, fique por dentro de cada etapa até a conclusão.

Simplifique seus processos de construção, desde a pré-venda e o conceito até a execução e a entrega, com o modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Programar facilmente tarefas semanais ou mensais recorrentes de uma só vez

Eliminar todos os cálculos e relatórios manuais para economizar tempo nas tarefas reais de construção

Manter-se informado sobre o orçamento e os recursos do projeto para gerenciar os custos e o inventário com eficiência

Etapa 3: Atribuir custos ou valores

Depois de dividir o projeto em etapas menores, atribua custos a cada item de linha com base em propostas de subcontratados, custos de materiais, estimativas de mão de obra e outros fatores necessários. Certifique-se de que a soma de todos os itens de linha seja igual ao preço total do contrato. Dashboards do ClickUp permitem que você personalize o painel do projeto de acordo com suas preferências. Visualize o progresso do projeto, as finanças, os prazos e os gargalos, tudo em um piscar de olhos.

Crie ClickUp Dashboards para visualizar seu cronograma de valores no ClickUp Construction Project Management Software

Seu painel personalizado permite visualizar todos os seus projetos de construção, seu status, tarefas concluídas, tarefas restantes e muito mais.

Conecte suas equipes de finanças e contabilidade diretamente na plataforma para manter todos na mesma página. ClickUp Finanças notifica você quando os pagamentos estão vencidos e permite adicionar tarefas recorrentes em seu painel para contas repetidas.

Facilite as finanças de seu projeto com o ClickUp Finance

Depois de pagar uma fatura mensal, você pode marcar a tarefa como concluída. Uma nova tarefa será criada automaticamente para o próximo mês se for uma tarefa recorrente. Você pode até mesmo se integrar com ferramentas financeiras e de contabilidade no ClickUp para conectar perfeitamente as diferentes partes interessadas de um projeto.

Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Além disso, você também pode usar Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp é um modelo de nível intermediário para gerenciamento integrado de contabilidade de projetos . É a sua ajuda financeira completa para acompanhar suas cotações, faturas, produtos, serviços, tarefas e quaisquer outras ofertas que você possa ter.

Acompanhe suas finanças e gere relatórios com facilidade com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Monitorar de perto seu orçamento e suas despesas para não ultrapassar o limite do seu projeto

Identificar os locais onde você pode economizar dinheiro

Analisar o desempenho financeiro com ferramentas de análise visual após o término do projeto para planejar projetos futuros

Tomar decisões baseadas em dados com maior visibilidade de suas finanças

**Leia também 10 melhores ferramentas de IA para contabilidade e finanças

Etapa 4: Alinhar com o cronograma do projeto

Certifique-se de que o cronograma de valores esteja alinhado com o cronograma e a programação do projeto. Esse alinhamento o ajudará a acompanhar o progresso do seu projeto com precisão. Campos personalizados do ClickUp podem ser criados para gerenciar as partes móveis de um projeto. Cada projeto é único, então por que seu software de gerenciamento de projetos deveria oferecer o mesmo painel plano?

Adicione qualquer novo campo para personalizar seus projetos e cronograma de valores conforme necessário com os campos personalizados do ClickUp

Adicione informações de contato do cliente, fornecedores, parceiros, tipo de casa, fase do projeto e prazos, e personalize os menus suspensos com os campos personalizados para acomodar as necessidades exclusivas de cada projeto.

Etapa 5: Revisar e ajustar

Revise o cronograma de valores com as principais partes interessadas, inclusive o proprietário do projeto e o empreiteiro geral, e veja se você deixou passar alguma coisa. Faça os ajustes necessários para garantir que todas as partes estejam na mesma página.

Acompanhe facilmente seus gastos, gerencie suas contas e calcule seus lucros nas ferramentas de relatório do ClickUp

Com base nas informações coletadas, gere relatórios detalhados do resumo, das finanças e do progresso de seu projeto. Não há necessidade de calcular relatórios manualmente ou separadamente software de relatórios de construção . Você também pode compartilhar relatórios automatizados com as principais partes interessadas em minutos, enquanto se concentra em concluir o projeto no prazo.

Leia também: 10 modelos gratuitos de orçamento de construção para usar

Benefícios da criação de uma tabela de valores

A tabela de valores é um documento importante para o gerenciamento de projetos de construção. Ela pode servir como a única fonte de verdade para todas as partes envolvidas em um projeto de construção.

Ela ajuda a construir uma relação de maior confiança entre o empreiteiro e o cliente, uma vez que cada tarefa, custo e inventário foi registrado e aprovado desde o dia zero.

Além disso, aqui estão os principais benefícios de ter um SOV para todos os seus projetos de construção.

Melhor gerenciamento do fluxo de caixa : Divide o projeto em tarefas e componentes menores e faturáveis, de modo que os empreiteiros possam manter um fluxo de caixa mais saudável durante toda a duração do projeto, reduzindo a pressão financeira

: Divide o projeto em tarefas e componentes menores e faturáveis, de modo que os empreiteiros possam manter um fluxo de caixa mais saudável durante toda a duração do projeto, reduzindo a pressão financeira Acompanhamento aprimorado do progresso : Serve como um roteiro para que os gerentes de projeto acompanhem o progresso de cada área do projeto com precisão e identifiquem quaisquer atrasos ou problemas potenciais logo no início

: Serve como um roteiro para que os gerentes de projeto acompanhem o progresso de cada área do projeto com precisão e identifiquem quaisquer atrasos ou problemas potenciais logo no início Processo de pagamento simplificado : Torna o processo de solicitação de pagamento mais direto e menos propenso a disputas com uma divisão clara do trabalho concluído e dos materiais armazenados

: Torna o processo de solicitação de pagamento mais direto e menos propenso a disputas com uma divisão clara do trabalho concluído e dos materiais armazenados Melhor controle de custos : Ajuda a visualizar os custos reais em relação aos valores programados para identificar e resolver rapidamente quaisquer excessos de custos ou despesas inesperadas com antecedência

: Ajuda a visualizar os custos reais em relação aos valores programados para identificar e resolver rapidamente quaisquer excessos de custos ou despesas inesperadas com antecedência Comunicação aprimorada: Torna-se um ponto de referência comum para todas as partes interessadas no projeto, facilitando uma comunicação mais clara sobre o status, os custos e o progresso do projeto

Crie seu cronograma de valores com o ClickUp

A tabela de valores é um documento importante para gerentes de projeto, controladores financeiros e proprietários que supervisionam projetos de construção de qualquer tipo.

A tabela de valores garante que todos os projetos permaneçam no caminho certo financeira e temporalmente, fornecendo um detalhamento dos custos, um acompanhamento preciso do progresso e simplificando o processo de pagamento.

Independentemente de você estar lidando com projetos comerciais de grande escala ou com trabalhos de construção menores, dominar o uso de uma tabela de valores elevará suas habilidades de gerenciamento de projetos e contribuirá significativamente para o sucesso do projeto.

E o que pode tornar isso ainda melhor? Usar o software de gerenciamento de projetos correto, como o ClickUp, para aprimorar seus recursos de monitoramento de projetos, automatizar tarefas repetitivas, manter um fluxo de caixa consistente e, por fim, entregar projetos de construção bem-sucedidos. Registre-se no ClickUp para uma avaliação gratuita hoje mesmo!