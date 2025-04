As 15 principais ferramentas de gerenciamento de ativos de software que devem ser testadas em 2025

53% das equipes de TI não têm visibilidade completa de seus ativos de tecnologia. E isso é um alerta para os CTOs!

Trabalhando em estreita colaboração com as equipes de TI, vi como as empresas gastam demais com tecnologia sem saber o uso de seus ativos de software. O resultado? Elas não conseguem aproveitar ao máximo seu orçamento de TI e ficam expostas a riscos de conformidade e segurança cibernética.

Porém, a implementação da ferramenta correta de gerenciamento de ativos de software muda todo o jogo. As ferramentas de gerenciamento de ativos de software permitem que você rastreie e gerencie facilmente seus ativos de TI. Elas fornecem insights sobre o uso dos ativos, ajudando você a tomar decisões de investimento bem informadas.

Juntamente com os especialistas em TI do ClickUp, elaborei uma lista das melhores ferramentas de gerenciamento de ativos de software para que você possa tomar decisões de TI mais inteligentes.

Vamos começar!

O que é software de gerenciamento de ativos de software (SAM)?

O software SAM é uma plataforma abrangente para rastrear e gerenciar ativos de software durante todo o seu ciclo de vida. Ele o ajuda a adquirir, implementar e gerenciar automaticamente licenças e assinaturas de software, além de rastrear o uso do software para obter o máximo valor dos seus investimentos em software.

**Aqui estão alguns motivos pelos quais as plataformas de gerenciamento de ativos de software são importantes para sua organização

Otimiza os gastos : Identifique as licenças de software não utilizadas e otimize os gastos com licenças de software investindo nas licenças de ativos de que você realmente precisa

: Identifique as licenças de software não utilizadas e otimize os gastos com licenças de software investindo nas licenças de ativos de que você realmente precisa Reduzir o risco de conformidade : Mantenha a conformidade das licenças de software em todos os momentos para evitar penalidades e disputas legais resultantes da não conformidade

: Mantenha a conformidade das licenças de software em todos os momentos para evitar penalidades e disputas legais resultantes da não conformidade Garantir a segurança : Monitore e gerencie os ativos de software, identifique aplicativos não autorizados e elimine-os do sistema para manter a segurança

: Monitore e gerencie os ativos de software, identifique aplicativos não autorizados e elimine-os do sistema para manter a segurança Tomada de decisão informada: Obtenha insights sobre as tendências de uso de software, upgrades, aposentadoria e outros detalhes para tomar decisões informadas sobre o investimento e o orçamento de TI

As 15 melhores ferramentas de gerenciamento de ativos de software para experimentar

Agora que você sabe por que as ferramentas de SAM são importantes para a sua empresa, vamos ver as melhores ferramentas para otimizar o rastreamento e o gerenciamento de ativos de software.

1. ClickUp (melhor para gerenciar licenças de software, otimizar o uso de software e automatizar fluxos de trabalho)

Acelere o desenvolvimento de software e simplifique o gerenciamento de ativos com o ClickUp

Não importa quantas ferramentas nossa equipe experimente, quando se trata de fazer as coisas, escolhemos o ClickUp. Solução completa de gerenciamento de projetos e TI do ClickUp simplifica o ciclo de desenvolvimento de software. Usamos o ClickUp para otimizar nossos fluxos de trabalho de TI com automações poderosas.

Ele fornece visibilidade completa dos ativos de TI, ajudando-nos a acompanhar o que é importante, sem a necessidade de monitorar métricas em ferramentas dispersas.

Traga fluxos de trabalho desarticulados entre aplicativos para uma única plataforma com o ClickUp ClickUp para equipes de software unifica o mapeamento de ativos de TI, a colaboração, os processos de TI e as visualizações de sprint em um único local, simplificando todo o ciclo de vida do software. Ele ajuda nossa equipe a colaborar mais facilmente internamente com outros departamentos e externamente com fornecedores, proprietários de ativos, etc., em tempo real.

E isso não é tudo! O ClickUp também oferece muitas Modelos de TI como o Modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp que rastreia todos os detalhes dos ativos, desde o uso até as licenças, em um banco de dados intuitivo e centralizado.

Organize e visualize os ativos de TI com o modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração em tempo real: Colabore entre departamentos e com partes interessadas externas, mantendo uma documentação clara e atualizada sobre Documentos do ClickUp

Colabore com proprietários de ativos, fornecedores e muito mais usando o ClickUp Docs

Mapeamento de processos : Mapeie os processos de gerenciamento de ativos, incluindo aprovações para solicitações de TI, novas compras de software e alterações orçamentárias, etc., com Quadros brancos ClickUp Rastreamento do status do ativo : Visualize e acompanhe o status dos ativos e o desempenho da equipe no desenvolvimento de software com relatórios personalizados via ClickUp Dashboards Gerenciamento de tarefas : Planeje e priorize tarefas de TI, como assinaturas de software, gerenciamento de incidentes e correções de bugs, etc., com Tarefas do ClickUp

: Mapeie os processos de gerenciamento de ativos, incluindo aprovações para solicitações de TI, novas compras de software e alterações orçamentárias, etc., com Quadros brancos ClickUp

Gerencie várias tarefas e projetos de TI sem problemas com o ClickUp Tasks

Automação de fluxo de trabalho: Automatize os processos de gerenciamento de ativos, como verificações de conformidade, lembretes de renovação de licenças, monitoramento de uso e muito mais com o Automações do ClickUp

Automatize as verificações e aprovações de conformidade com o ClickUp Automations

Automação fácil, rastreamento de ativos e relatórios: Crie roteiros, automatize processos de TI, recupere detalhes de ativos, resuma orçamentos de TI e relatórios de ativos, etc. com o ClickUp Brain's Assistência de IA

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, o ClickUp tem uma curva de aprendizado um pouco acentuada

Inicialmente, os novatos podem ter dificuldades para aproveitar ao máximo as opções de personalização do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês/usuário

: uS$ 7/mês/usuário Negócios : $12/mês/usuário

: $12/mês/usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione IA a qualquer plano pago por US$ 7/usuário/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Eu e minha equipe estamos usando o ClickUp diariamente como uma solução de emissão de tíquetes e também como uma base de informações. Como DevOps, gosto de sua API 🙂 Ela permite criar qualquer tipo de automação e integração: desde a criação de tarefas automatizadas até a conexão com o Outlook e outras ferramentas de ITSM. A personalização dos espaços também é feita de forma fácil e intuitiva. Análise do G2 2. Snow Commander (melhor para visibilidade e descoberta de ativos em várias plataformas de nuvem)

via Comandante da neve O Snow Commander é uma excelente ferramenta para o gerenciamento de recursos da nuvem. Ele permite que você rastreie o uso comercial de plataformas e aplicativos em nuvem para otimizar o desempenho e reduzir os custos realocando os recursos.

O destaque da ferramenta de gerenciamento da nuvem híbrida do Snow Commander é a automação. Ela elimina o tempo de espera associado às aprovações e permite que as equipes mantenham as coisas em movimento automatizando os processos de aprovação para solicitações de software, orçamentos e revisões multifuncionais.

Melhores recursos da Snow Commander

Reduzir a carga de trabalho da equipe de TI com um portal de autoatendimento e descoberta sem agente

Implementar e integrar o software usando um assistente de configuração

Obtenha insights de otimização de custos para usar seu orçamento de TI de forma eficaz

Limitações do Snow Commander

Alguns usuários relatam que o gerador de pesquisa tem problemas de dados que exigem ajustes e configurações manuais

Preços do Snow Commander

Preços personalizados

Snow Commander classificações e resenhas

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snow Commander

É excelente para me fornecer uma interface para gerenciar a diversidade de fornecedores de software. Além de apresentar grande flexibilidade no software, ele me dá o poder de direcionar as informações da licença. Ele facilita um excelente monitoramento e alerta quando a licença e o contrato expiram. Vale ressaltar que posso perguntar se um software foi usado e verificar para a análise de utilização._ Revisão do G2 3. FlexNet Manager (melhor para gerenciamento de licenças corporativas)

via Gerenciador FlexNet O FlexNet Manager funciona muito bem para entender o status atual das licenças de software. Ele ajuda a obter insights sobre quantas licenças ou pacotes você deve comprar para diferentes softwares, garantindo eficiência de custos.

Experimentamos o FlexNet Manager para gerenciar relacionamentos com fornecedores e manter todos os direitos em um só lugar, enquanto rastreamos licenças ativas e inativas. A melhor parte é que ele simplifica as renovações de software e a preparação para auditorias.

melhores recursos do #### FlexNet Manager

Automatize a reconciliação de licenças, combinando as licenças de software com o uso real do software para evitar erros e garantir a conformidade das licenças

Otimize as posições de licença com insights granulares para obter o valor máximo de seus gastos com TI e usar seu orçamento de forma eficiente

Automatize posições eficazes de licenciamento de software com a biblioteca de direitos do FlexNet com mais de 900.000 aplicativos para identificar excesso e falta de licenciamento e otimizar as despesas com software

Limitações do FlexNet Manager

A janela pop-up Agent Inventory cria distrações durante a coleta de dados de inventário de software

Há problemas de desempenho com sua integração com o AWS

Preços do FlexNet Manager

Preços personalizados

FlexNet Manager avaliações e comentários

G2 : 4/5 (mais de 60 avaliações)

: 4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FlexNet Manager

A melhor coisa sobre o FlexNet Manager Suite é que você pode manter todos os direitos em um só lugar e acompanhar as licenças ativas e inativas. Revisão do G2 4. Certero (melhor para automatizar tarefas de licenciamento)

via Certero O Certero oferece uma visão em tempo real de todo o cenário de TI de sua empresa. Use-o para rastrear os ativos de software e gerenciar os ciclos de vida com eficiência. O software tem um processo rápido de coleta de dados, várias opções de implementação e licenças eficazes que oferecem flexibilidade para expandir os negócios.

Gosto de como o Cetero reduz a carga de trabalho das equipes de TI ao automatizar gerenciamento de documentos tarefas, como o upload de contratos de licenciamento. Ele também combina a posição de licenciamento efetiva com dados relevantes, como contratos, registros de instalação e dados de uso de várias fontes, ajudando-o a tomar decisões mais informadas sobre conformidade e aquisição de software.

melhores recursos do #### Certero

Crie um repositório de ativos para gerenciar todos os ativos de TI em um só lugar e rastrear dispositivos novos e desconhecidos

Obtenha um status de conformidade preciso de suas licenças de software com as Posições Efetivas de Licença (ELPs) da Certero

Obtenha informações sobre os ativos com um painel de controle integrado e análises personalizadas

Limitações do Certero

O aplicativo leva tempo para refletir as alterações

A configuração da integração pode ser um pouco complicada

Preços do Certero

Preços personalizados

Certero ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre Certero

Ajuda a fornecer cobertura completa do fornecedor de software, além de fornecer cobertura completa da plataforma para uma experiência de navegação tranquila. Além disso, como outras ferramentas SAM, ele também oferece recursos de gerenciamento de licenças que são muito úteis para que os gerentes de licenças obtenham insights sobre a otimização dos custos de licenças._ Análise do G2 5. ServiceNow (melhor para gerenciamento de software de TI em escala corporativa)

via ServiceNow O ServiceNow é uma ferramenta de gerenciamento de ativos de IA legada que rastreia e gerencia licenças de ativos de software em toda a organização. A versatilidade da plataforma, a visibilidade e as atualizações em tempo real e os recursos de personalização a ajudam a se destacar da Concorrentes do ServiceNow .

O ServiceNow é uma excelente ferramenta para o gerenciamento de ponta a ponta do ciclo de vida dos ativos. Ela oferece flexibilidade para cada processo padrão, suporta o ciclo de vida de desenvolvimento de software (inclusive ágil) e se conecta a várias APIs de terceiros.

Melhores recursos do ServiceNow

Visualize atividades recomendadas, alertas e insights acionáveis em um único local

Aproveite a IA para organizar os dados de forma mais precisa, consistente e fácil de acessar

Sinalize softwares pessoais não autorizados e remova-os por segurança

Compartilhe relatórios, atribua subtarefas e interaja com tíquetes no portal

Limitações do ServiceNow

Ele não oferece personalizações sem código

Pode ser difícil realizar a reconciliação de ativos ou gerar relatórios complexos, à medida que o número de ativos aumenta

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2 : 4.4/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ServiceNow

O ServiceNow é a ferramenta ITSM líder do mercado. Ela oferece uma ampla gama de recursos e capacidades que podem atender a qualquer necessidade empresarial. Ela é constantemente atualizada com novas versões que trazem mais inovação e valor para seus clientes. No entanto, não é uma opção barata quando se trata de ferramentas de ITSM e requer um longo processo de implementação. Avaliação do Capterra 6. Oomnitza (melhor para gerenciamento do ciclo de vida de ativos de tecnologia empresarial)

via Oomnitza A Oomnitza funciona como um sistema centralizado para gerenciar a tecnologia empresarial. Ele garante melhor higiene dos dados e precisão nos controles de inventário de software, reduzindo os gastos com TI e os riscos de conformidade.

A Oomnitza unifica seu inventário de tecnologia e simplifica o acesso com sua interface de usuário limpa e fácil de usar. Ela automatiza centenas de fluxos de trabalho diariamente, eliminando tarefas manuais propensas a erros, como integração e desligamento, validação de conformidade, geração de relatórios e previsões. Além disso, a rápida integração da ferramenta com software de emissão de tíquetes economiza tempo e ajuda a gerenciar os tíquetes com eficiência.

Melhores recursos do Oomnitza

Crie e personalize fluxos de trabalho com base em suas necessidades

Gerencie o uso e o ciclo de vida da tecnologia e utilize os orçamentos de TI de forma eficaz com previsões

Crie um sistema central de inventário de ativos de tecnologia para eliminar silos

Limitações do Oomnitza

O processo de configuração inicial pode ser complexo e demorado

Preços da Oomnitza

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Oomnitza

G2 : 4.6/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre Oomnitza?

A Oomnitza é uma ferramenta muito simples que nos fornece todos os nossos ativos em um só lugar. Ela facilita o uso e o acompanhamento do ciclo de vida dos nossos ativos. Foi muito fácil para nós implementar e integrar com nossas outras ferramentas para nos dar uma visão completa e em tempo real do status dos nossos ativos. No entanto, a interface do usuário para relatórios poderia ser aprimorada._ Avaliação do G2 7. AWS License Manager (melhor para gerenciamento e otimização de licenças na nuvem e no local)

via Gerenciador de licenças do AWS O AWS License Manager é uma boa opção se você for um usuário da plataforma de computação em nuvem da AWS. Ele permite definir configurações de licença com regras personalizadas para controlar a aplicabilidade da licença. Além disso, os usuários podem criar configurações de pesquisa entre inventários, onde podem receber alertas sobre violações do limite de uso de licenças. De modo geral, ele ajuda a gerenciar e otimizar as licenças de software na nuvem e no local.

O painel de controle da ferramenta também é um grande ponto positivo. Ele oferece maior visibilidade de como suas licenças de software são usadas. Ele reduz os riscos de não conformidade implementando limites de uso de licenças, bloqueando novos lançamentos e outros recursos de controle.

Melhores recursos do AWS License Manager

Obtenha uma visão geral das licenças e das não conformidades com painéis de controle

Crie contratos de licenciamento e use-os para várias licenças de software

Automatize a descoberta, o rastreamento e a geração de relatórios de licenças para reduzir o trabalho manual

Limitações do AWS License Manager

Alguns usuários relatam que o plano gratuito é adequado apenas para experimentar o serviço. Você precisa de um plano pago para aproveitar todos os benefícios da ferramenta. Além disso, como se trata apenas de gerenciamento de licenças, o preço é bastante caro.

Preços do AWS License Manager

Não há custos adicionais; ele é fornecido gratuitamente com a assinatura do Amazon Web Services. No entanto, o acesso a recursos completos requer planos pagos.

Avaliações e resenhas do AWS License Manager

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não disponível

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AWS License Manager?

Uma das coisas que achei mais útil foi o gerenciamento centralizado de licenças, pois o AWS License Manager me permite gerenciar licenças de software em várias contas e ambientes da AWS. Isso me dá controle e clareza sobre o uso da licença. Análise do G2 8. USU (melhor para grandes empresas que buscam soluções abrangentes de gerenciamento de ativos de TI)

via USU A USU é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de ativos de software que garante transparência e conformidade. Ela está em conformidade com as normas de sua organização Políticas e procedimentos de TI mantendo a flexibilidade na coleta, no compartilhamento e no gerenciamento de dados.

Durante os testes, a ferramenta nos permitiu visualizar os custos e as complexidades do licenciamento de servidores e clusters. Ela ofereceu um sistema de teste com cenários hipotéticos para encontrar as opções mais econômicas e vantajosas.

Por fim, seria injusto não mencionar o papel significativo da USU nas fases de vendas de TI durante os projetos. É benéfico para obter insights sobre os ambientes de software dos clientes e entender sua infraestrutura para projetar soluções personalizadas.

Melhores recursos da USU

Obtenha uma visão centralizada do seu ambiente SaaS para rastrear e gerenciar aplicativos

Avalie as regras e métricas do fornecedor para calcular a conformidade com os produtos

Automatize o reharvesting de SaaS para rastrear licenças e uso de aplicativos e, em seguida, otimizar os custos de software

Limitações da USU

Alguns usuários relatam que o armazenamento em disco da ferramenta é baixo e seu preço é um pouco mais alto para pequenas empresas

Às vezes, os recursos de classificação, filtragem e controle de qualidade não refletem as alterações feitas

Preços da USU

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da USU

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a USU?

Gosto do fato de ser uma ferramenta detalhada para mostrar a conformidade da licença, pode ser personalizada de acordo com as necessidades de qualquer organização e permite gerenciar arquivos de forma consistente a partir de várias fontes de dados e em grandes volumes Revisão do G2 9. Google Cloud Asset Inventory (melhor para monitorar ativos de software do Google Cloud)

via Inventário de ativos do Google Cloud Todos os seus aplicativos e ativos de marca armazenados no Google Cloud? Então, você deve considerar o Google Cloud Asset Inventory. Ele ajuda a monitorar o inventário do Google Cloud e a analisar os ativos em diferentes níveis.

A ferramenta também armazena um histórico de 35 dias de metadados de ativos, o que significa que é mais fácil manter-se atualizado sobre as alterações de ativos com alertas em tempo real, exportar instantâneos de ativos dentro desse período e pesquisar e exportar metadados de ativos para documentação.

Melhores recursos do Google Cloud Asset Inventory

Pesquise ativos usando uma linguagem de consulta personalizada

Monitore as alterações de ativos com notificações em tempo real

Integrar o BigQuery para análise abrangente de dados

Limitações do Google Cloud Asset Inventory

Limitado à plataforma Google Cloud

É difícil entender pelo que você está sendo cobrado; é preciso muita pesquisa para entender o sistema de faturamento

Preços do Google Cloud Asset Inventory

Gratuito com o Google Cloud Platform, que tem preços de pagamento conforme o uso

Avaliações e resenhas do Google Cloud Asset Inventory

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.7/5 (mais de 1900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Cloud Asset Inventory?

_Permite o monitoramento e a análise dos ativos do GCP para verificar o status e analisá-los. A parte principal é que podemos simplesmente escrever consultas SQL e ele fornece os dados necessários com base em nossa consulta Revisão do G2 10. Alloy Navigator (melhor para empresas que estão começando com o gerenciamento de serviços e ativos de TI)

via Navegador de liga metálica O Alloy Navigator é um pacote completo de gerenciamento de ativos de software e software de central de serviços .

O que mais me agrada no Alloy é que ele reúne vários recursos em um só lugar. Você pode usá-lo para examinar os sistemas em busca de detalhes do inventário de software, manter-se atualizado sobre as datas de vencimento das licenças e renová-las automaticamente, rastrear a conformidade e gerenciar a não conformidade convertendo-a em solicitações de alteração de TI para garantir a conformidade.

Além disso, o Alloy ajuda a gerenciar tíquetes de serviços de TI, mapear relacionamentos com usuários, automatizar fluxos de trabalho e atender com eficiência às necessidades dos clientes.

Melhores recursos do Alloy Navigator

Automatize a varredura do sistema em toda a organização para recuperar detalhes do inventário de software em minutos

Receba alertas e notificações automáticas por e-mail sobre aplicativos instalados, removidos e atualizados

Otimizar o uso de licenças para evitar a compra excessiva ou insuficiente de software

Limitações do Alloy Navigator

A documentação é ruim. Há apenas textos e nenhuma imagem, vídeo ou orientação pessoal para entender o produto

As abas de atividade/histórico e a função de back-end do Alloy podem ser confusas e sobrecarregadas

Preços do Alloy Navigator

Alloy Navigator Explorer : uS$ 19/técnico/mês

: uS$ 19/técnico/mês Alloy Navigator Express: $49/técnico/mês

$49/técnico/mês Alloy Navigator Enterprise: $89/técnico/mês

Avaliações e resenhas do Alloy Navigator

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/6 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Alloy Navigator?

Ele tem muitos recursos úteis, como a biblioteca de empréstimo de equipamentos e os recursos de gerenciamento de ativos. Também gosto da forma como os usuários podem enviar tíquetes por meio do portal da central de ajuda, o que facilitou o controle das ordens de serviço. Avaliação da Capterra 11. Zluri (melhor para descoberta e otimização de aplicativos SaaS)

via Zluri A pior parte de um sistema SaaS seriamente desorganizado é a TI invisível. Você não tem conhecimento dos aplicativos que estão em uso, dos que não são autorizados e dos que estão mortos há muito tempo, também conhecidos como aplicativos zumbis.

Experimentamos o software de gerenciamento de ativos da Zluri para organizar nosso sistema de SaaS. Ele nos ajudou a classificar o software com base no risco e na importância, a descobrir aplicativos não autorizados e a rastrear o uso e os gastos com aplicativos em um só lugar.

A melhor parte? Ele detecta novos aplicativos que entram no ambiente, identifica softwares de risco e impede usuários de alto risco, reduzindo as ameaças à segurança cibernética. Além disso, a ferramenta automatiza as visualizações de acesso para garantir a conformidade com Governança de TI e leis.

Melhores recursos do Zluri

Obtenha visibilidade de 360° dos dados de despesas/licenças - ferramentas de despesas, sistemas financeiros e contratos de software

Identifique aplicativos de alto risco e notifique as partes interessadas para ação imediata

Acesse todos os detalhes do aplicativo - licenças atribuídas e não atribuídas, atividade do usuário, segurança, gastos, etc. para tomar decisões informadas

Limitações do Zuri

Produto comparativamente novo; carece de recursos abrangentes

A instalação exige muito trabalho manual, como a reconciliação do acesso do usuário. É necessário verificar manualmente o acesso e os controles do usuário para garantir que sejam precisos e válidos

Preços do Zluri

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Zluri

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.9/5 (20+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zluri?

A Zluri é excelente para a descoberta de SaaS e para registrar quais usuários têm acesso aos aplicativos. No entanto, dependendo do tamanho da propriedade de SaaS em sua organização, também pode ser uma tarefa gigantesca implementar o Zluri, especialmente se você estiver migrando de uma fonte bastante desorganizada e não confiável, como o Excel ou o Google Sheets. A Zluri oferece um grande número de integrações que ajudam muito com isso, mas ainda será necessária uma grande quantidade de reconciliação manual do acesso do usuário para todo o resto. Análise do G2 12. Microsoft Volume Licensing (melhor para gerenciar as licenças de produtos da Microsoft)

via Licenciamento por volume da Microsoft Se você depende muito dos produtos e serviços da Microsoft, então o Microsoft Volume Licensing é a solução ideal para você. Esse software permite que as equipes de TI administrem as licenças de produtos da Microsoft.

Ele vem com uma variedade de opções de assinatura e oferece grande flexibilidade. As equipes de TI de qualquer tamanho e de todos os setores podem usar o software para gerenciar licenças em massa, controlar contratos e reduzir riscos como perda de acesso, inoperabilidade e interrupções de serviço.

Melhores recursos do Microsoft Volume Licensing

Acesse o treinamento sobre licenciamento por volume para tirar o máximo proveito da ferramenta

Armazene os ativos de software em uma plataforma centralizada para facilitar o acesso

Aproveite as ferramentas econômicas de gerenciamento de aplicativos baseados na Web para economizar nos custos de licenciamento

Limitações do licenciamento por volume da Microsoft

A abertura de um servidor de licenciamento local interrompe a atualização da versão on-line do VLSC (Volume Licensing Service Center), resultando em uma incompatibilidade de informações

As chaves de software usadas em um sistema não podem ser reaproveitadas, o que significa incorrer em custos adicionais ao trocar de máquina

Preços do licenciamento por volume da Microsoft

O Microsoft Licensing oferece quatro planos de preços personalizados:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard para Mac 2024

Aplicativos do Microsoft 365 para empresas

Avaliações e resenhas do Microsoft Volume Licensing

G2 : Não há avaliações suficientes disponíveis

: Não há avaliações suficientes disponíveis Capítulo: Não disponível

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Volume Licensing?

Eu uso o Licenciamento por Volume há mais de 2 anos e acho que ele é realmente muito útil. Sempre que preciso instalar um determinado software, basta navegar até o site, instalar a ISO e obter a chave. Você não precisa se lembrar da chave de licença, ela está toda lá. Análise do G2 13. SymphonyAI IT Service Management (melhor para automatizar operações de TI com IA)

via IA do Symphony A ferramenta de gerenciamento de ativos de software da SymphonyAI é excelente para equipes corporativas que tentam ajustar os fluxos de trabalho com automação. Ela ajuda a otimizar os processos de TI, criar fluxos de trabalho personalizados e facilitar a colaboração em toda a empresa para acelerar as operações.

Gosto do fato de a ferramenta fornecer uma interface central com todos os detalhes dos ativos de hardware e software. Isso ajuda a rastrear o status dos meus ativos de TI por local, histórico, propriedade e uso. Além disso, você pode identificar os recursos subutilizados e reduzir o desperdício em todo o ciclo de vida do software.

Em resumo, o SymphonyAI ajuda a utilizar os orçamentos de TI com mais eficiência. Ele garante o gerenciamento eficaz de ativos de TI melhorando a visibilidade, a descoberta, o gerenciamento de licenças e a conformidade dos ativos.

Melhores recursos do SymphonyAI IT Service Management

Implemente ativos remotamente em qualquer lugar por meio de atualizações de software

Obtenha um portal de serviços unificado para resolver problemas de usuários finais em um só lugar

Aprimore os fluxos de trabalho e crie experiências personalizadas usando o Design Studio com 50 controles integrados para formulários, fluxos de trabalho, regras de negócios e SLAs

Limitações do SymphonyAI IT Service Management

O processo de instalação é desafiador e demorado

É necessário liberar licenças de software para adicionar novo inventário ao alocar ativos

Preços do SymphonyAI IT Service Management

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SymphonyAI IT Service Management

G2 : 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SymphonyAI IT Service Management?

Esta solução oferece um local centralizado que simplifica a integração de várias funções. Ela oferece um sistema fácil de navegar, simplificando o processo desde o gerenciamento de ativos até as solicitações de serviço e, em seguida, o tratamento de incidentes. Projetado para facilitar o uso nas operações diárias, ele garante que os usuários possam passar por cada etapa com eficiência e sem complicações." Análise do G2 14. IFS assyst (melhor para gerenciamento de serviços de TI corporativos)

via Sistema IFS O IFS assyst oferece gerenciamento de serviços e ativos de TI em uma única plataforma, desde o gerenciamento estratégico até as operações e a segurança. Esse sistema baseado na Web Software de gerenciamento de operações de TI ajuda a automatizar tarefas repetitivas, descoberta de software e gerenciamento de incidentes de segurança, para que você possa maximizar o ROI de seus ativos de TI. Além disso, a ferramenta oferece um portal fácil de usar para que os usuários finais corrijam os problemas mais rapidamente.

Melhores recursos do IFS assyst

Automatize as verificações de conformidade para evitar penalidades por não conformidade

Monitore os detalhes de hardware e software - de fluxos de trabalho a tíquetes de suporte - para entender melhor sua infraestrutura

Automatize as operações de segurança para garantir 100% de conformidade e segurança contínua em ativos e dados

Limitações do sistema IFS

A interface do usuário é desajeitada e antiga, o que pode ser uma desvantagem para os usuários

Preços do IFS assyst

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do IFS assyst

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IFS assyst?

Ele faz um bom trabalho de gerenciamento de ativos. No entanto, tem uma interface antiquada e sem utilidade. Precisa de uma integração mais estreita e melhor com os sistemas de gerenciamento de terminais. Análise do G2 15. Matrix42 (melhor para profissionais de TI experientes que gerenciam vários aplicativos e licenças)

via Matriz42 Se você estiver lidando com informações de ativos em silos, considere o Matrix42. Ele oferece visibilidade de 360 graus de seus softwares e licenças. Ele permite que você saiba pelo que está pagando, identifique aplicativos desnecessários e economize dinheiro fazendo o downgrade de ferramentas não utilizadas. Você também pode usá-lo para executar varreduras de inventário em várias plataformas, mantendo seus sistemas sempre atualizados.

O que eu mais gostei na ferramenta foi o fato de poder simplesmente fazer login e encontrar todos os detalhes, independentemente do software que eu quisesse conhecer. Ela permitiu que nossa equipe documentasse, implementasse, atualizasse e desativasse cada software.

Melhores recursos do Matrix42

Acompanhe os gastos com a nuvem e verifique os custos e orçamentos para evitar gastos excessivos

Gerar relatórios detalhados de uso de aplicativos para tomar decisões de compra informadas

Identifique ativos de software não autorizados e solicite licenças extras por meio da integração com o Catálogo de Serviços

Limitações do Matrix42

A ferramenta é complexa; os novatos precisam de treinamento intensivo antes de usá-la em todo o seu potencial

Preços da Matrix42

Preços personalizados

Matrix42 ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Matrix42?

Minha experiência geral é muito boa. Como administrador de ativos de software em uma grande empresa, o que mais me agrada no Matrix42 é o controle do ciclo de vida do software, desde a instalação, passando pela atualização, até a remoção, se necessário. A complexidade da ferramenta é alta e é difícil treinar novos administradores. Avaliação da Capterra Reduza o risco de não conformidade com o gerenciamento de ativos de software

Agora que você sabe mais sobre as 15 melhores ferramentas de SAM do mercado atual, esperamos que seja mais fácil avaliar os fatores mais importantes: automações de fluxo de trabalho, gerenciamento de licenças de software, plataforma centralizada, recursos, integrações e personalização que funcionam para a sua empresa. Ao fazer sua escolha, não se esqueça de implementar as melhores práticas de gerenciamento de ativos de software.

Embora valha a pena experimentar todas as soluções desta lista, o ClickUp é a minha favorita. Ele tem todos os recursos para otimizar o gerenciamento de ativos de software e os ciclos de vida de desenvolvimento e gerenciar contratos de licença. Em resumo, ele oferece uma plataforma poderosa para garantir eficiência duradoura em todos os processos e fluxos de trabalho comerciais.

Quer saber mais? Experimente o ClickUp gratuitamente !