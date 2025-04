Como fazer um gráfico de rosca para obter imagens impactantes

A criação de recursos visuais claros e envolventes é fundamental para a apresentação eficaz dos dados, e uma das melhores maneiras de conseguir isso é usar um gráfico de rosca.

É uma ferramenta poderosa para visualizar informações, oferecendo um toque elegante e moderno no tradicional gráfico de pizza.

Vamos explorar como criar um gráfico de rosca que simplifique seus dados e, ao mesmo tempo, melhore sua narrativa.

O que é um gráfico de rosca?

Um gráfico de rosca, também conhecido como gráfico de rosca, exibe os dados como segmentos proporcionais de um disco com um centro oco, semelhante a uma rosca.

Quando você olha para um gráfico de pizza, é fácil interpretar erroneamente o tamanho de cada fatia como uma representação da pizza inteira.

Em vez de apresentar as categorias como fatias, os gráficos de rosca usam arcos, o que aumenta a clareza. Embora o orifício central possa parecer uma escolha de design no início, ele ajuda os espectadores a evitar confusão sobre a área de cada seção.

Além disso, eles são fáceis de criar e têm um apelo moderno, o que faz com que se destaquem entre outros gráficos técnicas de visualização .

via Stackoverflow

Tipos de gráficos de rosca

Os gráficos de rosca são de vários tipos, cada um servindo a propósitos específicos, dependendo dos dados que estão sendo apresentados. Aqui estão alguns tipos comuns de gráficos de rosca:

Um gráfico de rosca simples

Apresenta um anel dividido em segmentos, cada um representando uma parte dos dados. O objetivo é mostrar como as diferentes partes se comparam ao todo, mantendo o design limpo e visualmente atraente.

Normalmente, você encontrará um centro vazio dentro do anel, embora às vezes possam ser adicionados rótulos ou informações extras.

Gráfico de rosca explodido

Um gráfico de rosca explodido, por outro lado, leva as coisas um passo adiante. É uma versão mais avançada do gráfico de rosca simples, projetado para enfatizar segmentos específicos.

Esse gráfico retira um ou mais segmentos do centro, fazendo com que essas partes se destaquem. Esse tipo é útil para destacar categorias específicas ou mostrar relações hierárquicas dentro dos dados.

A "explosão" visual de partes do gráfico atrai naturalmente a atenção do visualizador para as seções mais importantes.

Gráfico de rosca aninhado

Também conhecido como gráfico de rosca multinível ou concêntrico, ele apresenta vários anéis. Cada anel representa um nível diferente de dados, permitindo uma exibição mais hierárquica das informações.

Esse tipo é benéfico quando você deseja mostrar relacionamentos ou detalhamentos dentro de categorias.

Gráfico de rosca empilhada

Nesse gráfico, cada segmento do donut é dividido em subsegmentos que representam diferentes partes da mesma categoria.

Esse tipo é útil para mostrar como diferentes componentes contribuem para um total

Gráfico de rosca rotulada

Alguns gráficos de rosca incorporam rótulos ou valores dentro ou fora dos segmentos para fornecer contexto adicional, melhorando a legibilidade e a interpretação.

Quando usar um gráfico de rosca

Os gráficos de rosca são uma ótima ferramenta de visualização, mas nem sempre são adequados para todas as visualizações de dados. Saber quando usá-los pode ajudar a tornar seus dados mais claros e envolventes.

Aqui estão alguns cenários em que um gráfico de rosca é a melhor maneira de representar os dados:

Comparação de partes com um todo

Os gráficos de rosca exibem como diferentes partes contribuem para um conjunto de dados inteiro

📌Exemplo

Se você mostrar a participação de mercado de várias empresas, cada segmento de rosca representa a participação de uma empresa. O gráfico deixa claro o espaço que cada concorrente ocupa no mercado sem sobrecarregar o espectador com números.

Essa comparação visual ajuda o público a entender rapidamente as proporções.

Destacando as principais categorias

Um gráfico de rosca explodido é particularmente eficaz ao enfatizar pontos de dados específicos.

exemplo

Digamos que você esteja apresentando as despesas da empresa e queira chamar a atenção para os custos de marketing. Ao "explodir" ligeiramente o segmento de marketing para fora do donut, você pode destacá-lo visualmente, garantindo que os espectadores o notem imediatamente.

Isso é especialmente útil em apresentações em que pontos de dados específicos devem se destacar sem serem perdidos.

Foco no apelo visual

Às vezes, os dados precisam ser apresentados de maneira informativa e esteticamente agradável. Os gráficos de rosca oferecem um visual elegante e moderno para infográficos ou apresentações digitais

📌Exemplo

Uma organização sem fins lucrativos pode usar um gráfico de rosca para mostrar como suas doações são alocadas - uma seção para custos administrativos, outra para programas etc. O centro oco pode exibir um número ou ícone vital, aprimorando o apelo visual do gráfico e mantendo o foco nos dados.

Evitando confusão

Os gráficos de pizza podem, muitas vezes, levar a interpretações errôneas porque os visualizadores tendem a se concentrar na área de cada fatia em vez do valor que ela representa. Os gráficos de rosca ajudam a eliminar esse problema ao focar a atenção no comprimento de cada arco, facilitando a comparação dos valores

exemplo

O design do gráfico de rosca ajuda os espectadores a entender a divisão do tempo gasto em várias atividades em um projeto sem se distrair com a área geral de cada segmento.

O centro oco minimiza a confusão, permitindo uma comparação de dados mais precisa.

Simplificando dados complexos

Os gráficos de rosca podem simplificar conjuntos de dados complicados. Eles ajudam a reduzir a desordem, concentrando-se nas categorias essenciais sem sobrecarregar seu público com detalhes excessivos

📌Exemplo

Se estiver apresentando resultados de pesquisa com várias respostas, um gráfico de rosca pode resumir as descobertas, facilitando a digestão das informações pelos espectadores.

Leia também: 25 melhores softwares gratuitos de gerenciamento de projetos

Como criar um gráfico de rosca

Embora o Google Sheets seja uma boa opção para criar gráficos de pizza e gráficos de rosca, ele tem algumas limitações.

Por exemplo, criar gráficos em qualquer lugar pode ser um desafio. A interface é melhor otimizada para uso em desktop, o que dificulta o trabalho eficiente em dispositivos móveis, especialmente com grandes conjuntos de dados.

Além disso, a estética dos gráficos do Google Sheets é limitada. Isso pode ser uma desvantagem ao usá-los em apresentações ou chamadas de clientes, pois eles podem não transmitir uma aparência refinada. ClickUp é uma solução de gerenciamento de projetos que funciona também como um poderoso ferramenta de visualização de dados . Ela não se limita ao gerenciamento de tarefas - ela se destaca ao personalizar e visualizar dados, especialmente ao converter gráficos de pizza em gráficos de rosca.

Existem muitas ferramentas de rastreamento, como rastreador de tempo, gráficos (pizza, linha, barra) que ajudam a gerenciar projetos de forma eficiente usando o ClickUp Chandu Prasad T S , Executivo de contas sênior da Smallcase Technologies Pvt Ltd

Veja como você pode criar um gráfico de rosca usando o ClickUp:

Passo 1. Identificar dados

**Decida quais categorias deseja representar em seu gráfico. Por exemplo, se estiver acompanhando tarefas de projeto, as categorias poderiam ser "Concluído", "Em andamento", "Pendente" etc.

Colete os valores numéricos de cada categoria. Pode ser o número de tarefas, horas gastas ou qualquer outra métrica relevante.

No ClickUp, você pode selecionar dados de vários locais, como Spaces, Folders ou Lists. Essa flexibilidade permite que você adapte o gráfico às suas necessidades específicas.

Etapa 2. Inserir um gráfico de pizza

Comece criando um gráfico de pizza, que mais tarde será convertido em um gráfico de rosca.

Você pode começar abrindo um arquivo Painel de controle do ClickUp e, em seguida, clique em + Add card (Adicionar cartão) e selecione "Pie Chart" (Gráfico de pizza) nas opções de cartão personalizado.

Clique em "Pie Chart" para exibir seus dados no ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards são compostos de cartões altamente personalizáveis, que você pode organizar para apresentar seus dados da maneira que desejar. Criar um gráfico de rosca no ClickUp é tão simples quanto usar estes Cartões personalizados para inserir e exibir suas informações.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp Dashboard

Por exemplo, digamos que você esteja gerenciando a carga de trabalho de uma equipe e queira dividi-la por status - se as tarefas estão concluídas, em andamento ou pendentes.

Ao inserir seu conjunto de dados, o ClickUp mostrará um gráfico de pizza que não apenas apresenta o status das tarefas, mas também fornece detalhes adicionais, como tags de tarefas, contagens de subtarefas e quaisquer indicadores de tarefas bloqueadas ou em espera.

Etapa 3. Converter em gráfico de rosca

Você pode converter rapidamente esse gráfico de pizza em um gráfico de rosca com apenas alguns cliques. Nas configurações do gráfico de pizza, procure a opção para converter em um gráfico de rosca.

Ative a opção de gráfico de rosca. Isso adicionará um buraco no centro do gráfico de pizza, exibindo o número total no meio

Permite a fácil visualização de dados com um gráfico de rosca no ClickUp Dashboards

Esse número representa a soma geral de suas categorias, fornecendo um instantâneo rápido de seus dados.

Você pode tornar seu gráfico de rosca o mais detalhado ou simples possível. Esse nível de personalização significa que seu gráfico não apenas transmitirá dados, mas também se encaixará perfeitamente na aparência geral do seu painel ou relatório.

Etapa 4. Usar a exibição detalhada

Outro recurso que torna os gráficos de rosca tão úteis é a Visualização ClickUp Drill-down . Você pode clicar em qualquer fatia ou no total no meio para explorar mais profundamente os dados específicos por trás desse segmento.

Modifique ou atualize facilmente as tarefas diretamente no gráfico para facilitar a edição usando o recurso de detalhamento do ClickUp Dashboards

Por exemplo, se você estiver acompanhando as tarefas de uma equipe, poderá detalhar para ver quem é responsável por qual tarefa, suas datas de vencimento e o progresso alcançado.

Organize facilmente dados de campos de data em um intervalo de tempo específico para visualizar tendências com o ClickUp Drill-down View

A plataforma também permite que você organize seus dados por data usando Campos de data ClickUp nos cartões do Dashboard . Isso é particularmente útil para visualizar tendências ao longo do tempo, pois você pode criar gráficos de rosca destacando como determinadas atividades ou tarefas evoluem em um intervalo de tempo específico.

Etapa 5. Salvar e compartilhar

Quando o gráfico estiver pronto, salve-o e compartilhe-o com sua equipe ou partes interessadas, garantindo que todos possam acessar as visualizações de dados mais recentes.

Exemplos de casos de uso de gráficos de rosca

Precisa de algumas ideias para usar os gráficos de rosca? Vamos dar uma olhada em alguns deles para nos inspirarmos.

Gráficos de rosca técnicos

Os gráficos de rosca são uma nova versão do clássico gráfico de pizza, o que os torna ideais para a visualização de dados relacionados à tecnologia.

Por exemplo, abaixo está um infográfico sobre plataformas populares de mídia social, em que os gráficos de rosca podem dividir os dados demográficos do público por faixa etária

via Venngage Da mesma forma, ao ilustrar comparações de marcas de laptops, uma série de gráficos de rosca pode representar visualmente o tamanho e as tendências gerais do setor.

via Venngage

Gráficos de rosca de vendas

As equipes de vendas lidam com uma quantidade enorme de dados. Um gráfico de rosca pode reunir uma tonelada de informações valiosas em um espaço pequeno, o que é perfeito para um painel de vendas.

Por exemplo, um gráfico pode exibir negócios fechados, com cada tipo de negócio mostrado proporcionalmente ao total. Isso ajuda as equipes a ver rapidamente seu desempenho, identificar lacunas e tomar decisões baseadas em dados para aumentar as conversões.

via Boldbi

Gráficos de fabricação de donuts

Na manufatura, os gráficos de rosca podem ser uma ferramenta poderosa para entender as ineficiências da produção. Usando esses gráficos, um gerente pode visualizar as causas da perda de tempo de produção, como falhas de equipamentos, necessidades de manutenção ou falta de material.

Dividir essas questões em segmentos de gráficos de rosca facilita a visualização de onde os problemas estão concentrados e a alocação de recursos de forma mais eficaz, o que pode aumentar a produtividade.

via Boldbi

Gráficos de donuts financeiros

Os dados financeiros podem ser muito pesados, mas os gráficos de rosca os simplificam exibindo categorias como contas pagas, pendentes, vencidas e inadimplentes. Isso dá às equipes de finanças uma visão rápida da saúde financeira da empresa.

via Boldbi Os analistas podem ver instantaneamente onde surgem possíveis problemas e agir proativamente, melhorando o gerenciamento do fluxo de caixa e reduzindo os riscos financeiros. É uma maneira simples e eficaz de monitorar os números que importam.

Gráficos de rosca do governo

Os painéis do governo também podem se beneficiar dos gráficos de rosca, principalmente no que se refere ao acompanhamento de processos como pedidos de subsídios.

via Boldbi Você pode usar um gráfico de rosca para representar a porcentagem de solicitações recebidas, aprovadas ou ainda pendentes. Esse tipo de visualização oferece aos administradores uma visão geral rápida, ajudando-os a identificar ineficiências e gargalos no sistema.

Ao identificar rapidamente onde o processo fica mais lento, eles podem realocar recursos e melhorar o desempenho geral.

Leia também: 10 exemplos de diagramas para qualquer tipo de projeto

Vantagens de usar gráficos de rosca

Das opções de personalização à simplicidade, aqui está um resumo de por que os gráficos de rosca são uma ótima opção para o seu projeto gráfico de gerenciamento de projetos .

1. Personalização

Uma das maiores vantagens dos gráficos de rosca é a personalização. Seja você proprietário de uma empresa, professor ou aluno, você pode adaptar esses gráficos para atender ao seu público e aos seus objetivos.

A flexibilidade de ajustar as cores, os rótulos e o design facilita a apresentação de dados complexos de forma digerível. Por exemplo, você pode combinar o esquema de cores do gráfico com sua marca ou usar a psicologia das cores para influenciar a forma como os espectadores interpretam os dados.

Outro recurso útil é a capacidade de explodir seções do gráfico, chamando a atenção para os principais pontos de dados e orientando o foco do visualizador. Esse nível de personalização pode transformar o que poderia ser um conjunto de dados sem graça em uma narrativa visualmente atraente.

2. Facilidade de uso

Você não precisa ser um especialista em dados para criar ou entender um gráfico de rosca. O design circular naturalmente se presta a mostrar proporções, o que facilita a compreensão até mesmo de dados complexos. Os gráficos de rosca transcendem as barreiras culturais e de idioma, o que os torna uma excelente ferramenta para a colaboração global.

Além disso, por serem tão intuitivos, eles podem ajudar a facilitar as discussões, mesmo entre pessoas não familiarizadas com a análise de dados

3. Simplicidade

A vantagem mais significativa dos gráficos de rosca é a simplicidade de sua compreensão. Seu design minimalista permite que os visualizadores entendam instantaneamente os dados, mesmo que tenham pouca ou nenhuma experiência na leitura de gráficos.

O fato de os gráficos de rosca terem pouquíssimos componentes críticos - como anéis externos e internos, segmentos, blocos e legendas - também significa que há menos carga cognitiva para o visualizador, o que facilita a absorção das informações em um piscar de olhos.

4. Apelo visual

Diferentemente dos gráficos tradicionais, os donut charts oferecem mais espaço para trabalhar, permitindo a criatividade no layout e no uso de cores. O centro em branco pode exibir números-chave ou totais com eficiência, aprimorando o design e a funcionalidade.

Quando bem feito, um gráfico de rosca bem elaborado pode ser uma peça de destaque em uma apresentação, deixando uma impressão duradoura no seu público.

Limitações dos gráficos de rosca

Embora os gráficos de rosca sejam visualmente atraentes e práticos para a exibição de determinados tipos de dados, eles têm algumas limitações que podem torná-los menos adequados para todas as situações.

1. Não é ideal para dados que mudam com frequência

Como o design é estático, é difícil atualizá-lo em tempo real sem criar confusão visual. Quando você tenta atualizar os dados, as seções fixas podem ficar desorganizadas, dificultando a leitura do gráfico. O formato circular também não se presta a representar dados que flutuam com frequência.

Outros formatos, como gráficos de linhas, costumam ser mais eficazes quando as informações precisam ser atualizadas rapidamente.

2. Capacidade limitada de representar muitas categorias

À medida que você tenta inserir mais pontos de dados, o gráfico rapidamente fica lotado e difícil de interpretar. **Quanto mais seções forem adicionadas, mais difícil será manter a clareza e os visualizadores poderão ter dificuldade para entender as linhas e os rótulos sobrepostos.

Para conjuntos de dados complexos com inúmeras variáveis, alternativas mais simples e menos confusas podem ser mais eficazes.

3. Menos preciso para comparação detalhada de dados

Os gráficos de rosca são visualmente impressionantes, mas não são a melhor opção para comparações precisas de dados.

Como eles se concentram em proporções gerais em vez de valores específicos, pode ser difícil avaliar com precisão as diferenças de tamanho entre as seções. O design arredondado também dificulta a medição de porcentagens exatas, especialmente ao lidar com fatias de dados menores.

Essa falta de precisão pode levar a interpretações errôneas, principalmente quando o objetivo é comparar diferenças sutis entre categorias.

4. Restrições de espaço

Outra limitação é que os gráficos de rosca podem ter dificuldades quando o espaço é apertado. Seu layout circular requer amplo espaço para exibir os dados com clareza, especialmente quando rótulos ou informações adicionais precisam ser incluídos.

Quando apresentados em espaços pequenos, como em telas de celulares ou em relatórios densos, o texto e os segmentos podem ficar comprimidos, dificultando a leitura do gráfico. Isso torna um gráfico de rosca menos flexível do que um gráfico de barras ou de linhas, que pode se adaptar rapidamente a espaços limitados sem sacrificar a clareza.

bônus: Confira este guia rápido sobre Como fazer um gráfico de pizza no Excel em minutos e simplificar seu processo de geração de relatórios.

Crie gráficos de rosca impressionantes com o ClickUp

Os gráficos de rosca são como a versão moderna e elegante do clássico gráfico de pizza, e está claro por que eles são tão populares. Seu design elegante e minimalista se encaixa perfeitamente em qualquer estilo visual. Sua adaptabilidade os torna ainda melhores, e você pode usá-los para apresentar dados de vários setores.

Se estiver pensando em criar seus gráficos de rosca, o ClickUp tem o que você precisa.

Além de criar gráficos de rosca incríveis, você também pode gerenciar seus dados, otimizar projetos e automatizar fluxos de trabalho - tudo em um só lugar.

E o melhor de tudo? É grátis! Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a otimizar todo o seu processo!