Como fazer um gráfico de pizza no Excel em minutos!

As pessoas acham mais fácil entender dados complexos quando apresentados em gráficos ou diagramas. Os gráficos de pizza estão entre os formatos mais comuns de representação ao longo dos anos.

Você provavelmente os verá em blogs, jornais, televisão e apresentações no trabalho. O Microsoft Excel é um dos mais antigos e mais usados ferramentas de visualização de dados para criar gráficos de pizza.

O que é um gráfico de pizza?

Um gráfico de pizza apresenta dados ou estatísticas em formato visual. Os segmentos ou fatias da torta representam uma proporção do todo. O tamanho de cada fatia da torta corresponde à quantidade relativa ou à porcentagem de uma categoria específica em um conjunto de dados.

Isso oferece uma maneira clara e concisa de transmitir a distribuição e as relações entre os diferentes componentes desse conjunto de dados.

Para criar um gráfico de pizza, você precisa de, no mínimo, dois valores distintos que somem 100% dos dados.

No entanto, os gráficos de pizza se tornam menos eficazes como um visualização de dados se o conjunto de dados for muito complexo ou tiver muitas variáveis.

Esses gráficos são exemplos populares de gráficos de pizza porque resumem dados extensos em uma forma visual simples e exigem pouca explicação.

Por exemplo, eles são frequentemente usados para representar as diferentes categorias de um conjunto de dados - por exemplo, a distribuição da população coletada por meio de um censo ou o número de pessoas que responderam a uma pesquisa.

Vejamos o primeiro exemplo.

Digamos que você tenha coletado informações sobre a proficiência linguística de uma população ou a distribuição das faixas etárias dessa população em uma região geográfica específica. Gráficos de pizza, nesse caso, seriam a maneira mais eficaz de representar cada um visualmente.

Gráfico de pizza da proficiência linguística de uma população

Gráfico de pizza da distribuição da faixa etária de uma população

No segundo exemplo, faça uma pesquisa sobre a experiência de seus clientes em uma escala Likert. Usando cores distintas, use um gráfico de pizza para computar as classificações e representar diferentes categorias.

Gráfico de pizza de uma pesquisa de satisfação do cliente

Gráficos de pizza no gerenciamento de projetos

Os gráficos de pizza são úteis para criar gráficos de gerenciamento de projetos mostrando informações críticas do projeto. Os gráficos exibem detalhes de quem está fazendo qual tarefa em uma equipe e o tempo necessário para concluir cada estágio em um ciclo de projeto. Gerentes de projeto compartilham e interpretam informações com gráficos de pizza e outros diagramas visuais. Isso ajuda os gerentes de projeto a tomar decisões informadas durante o projeto.

Você obtém muitos software de gerenciamento de projetos opções e Alternativas do Excel existem muitas alternativas para o Excel na Internet, e cada uma delas é igualmente hábil em transformar dados em visuais impressionantes. No entanto, examinaremos o processo de criação de um gráfico de pizza básico no Excel.

3 etapas fáceis para criar um gráfico de pizza no Excel

Na maioria dos aplicativos de planilha, você precisa de duas entradas para criar um gráfico de pizza simples - duas ou mais categorias de um conjunto de dados e o número associado a cada uma delas.

Siga as três etapas para criar um gráfico de pizza.

Etapa 1: inserir dados

Abra uma planilha em branco no Excel e insira as categorias de dados e os números ou porcentagens de cada uma. Cada categoria acabará se tornando uma fatia da torta.

Veja este exemplo simples cenário de gerenciamento de projetos : um conjunto de dados que representa a porcentagem de conclusão das tarefas em todo o projeto.

O conjunto de dados poderia ter a seguinte aparência:

Lembre-se de que não é possível ter porcentagens ou números sobrepostos; se for necessário apresentar porcentagens, o ideal é que elas somem cem. Além disso, apenas uma tabela de dados por vez.

Etapa 2: Selecione os dados

Destaque a tabela que deseja incluir no gráfico de pizza. Como o Excel usa apenas uma única série de dados, todos os valores que você deseja representar como fatias devem estar em uma coluna ou linha da planilha.

Cada valor dessa série corresponderá a uma fatia no gráfico de pizza.

Há uma solução interessante para gerar títulos de gráficos no Excel. Se você incluir os rótulos das colunas em sua seleção, o rótulo aparecerá automaticamente como o título do gráfico. Lembre-se de que você não pode editar o título do gráfico depois de criá-lo.

Etapa 3: Inserir gráfico de pizza

Depois de selecionar a tabela, clique na guia "Inserir" na faixa de opções da barra de ferramentas e, em seguida, clique no ícone Gráfico de pizza.

Escolha um estilo de gráfico de pizza 2-D ou 3-D adequado. As rosquinhas funcionam da mesma forma.

Aqui está uma dica profissional: interpretamos as proporções com mais precisão se elas forem planas do que em três dimensões. Mas se você quiser enfatizar uma fatia específica, talvez uma que seja muito mais significativa do que a outra, use a torta 3-D.

Para este exemplo, vamos selecionar a opção de pizza 3-D.

Seu gráfico de pizza deverá ter a seguinte aparência:

Como editar ou modificar um gráfico de pizza no Excel

Depois de aprender a criar um gráfico de pizza básico no Excel, vamos aprender a personalizar os elementos do gráfico.

Os gráficos e tabelas do Excel são altamente personalizáveis. Escolha cores e gradientes diferentes para as fatias, altere as dimensões, crie uma legenda e muito mais.

Alterando o estilo e a cor da pizza

Clique no ícone do pincel ao lado do gráfico de pizza para personalizar sua aparência. Escolha entre uma série de opções de estilo e cor para criar um gráfico de pizza que você goste.

Alterar o título do gráfico

Para personalizar o título do gráfico, não selecione os rótulos das colunas ao inserir o gráfico de pizza. Como na captura de tela abaixo, selecione as linhas que contêm os valores de dados sem os rótulos.

O gráfico, nesse caso, aparecerá com um título padrão editável.

Agora, clique em "Chart Title" (Título do gráfico) na parte superior do gráfico de pizza para editá-lo.

Adicionando rótulos de dados ao gráfico de pizza

Depois de editar o título do gráfico, vamos aprender a adicionar e formatar rótulos de dados para cada fatia do gráfico de pizza. Passe o cursor sobre o gráfico de pizza e clique com o botão direito do mouse. Selecione a opção "Add Data Labels" (Adicionar rótulos de dados) no menu exibido.

Agora, selecione "Add Data Labels" (Adicionar rótulos de dados) no menu suspenso.

Depois de selecionados, serão exibidos os rótulos de dados correspondentes a cada segmento do gráfico de pizza. Neste exemplo, seriam as porcentagens de conclusão.

Adicionando textos explicativos de dados ao gráfico de pizza

Adicione textos explicativos de dados ao gráfico de pizza. As etapas são relativamente semelhantes à adição de rótulos de dados.

Clique com o botão direito do mouse no gráfico de pizza e selecione "Add Data Labels" (Adicionar rótulos de dados) Selecione "Add Data Callouts" (Adicionar textos explicativos de dados) no menu suspenso.

Os textos explicativos serão exibidos da seguinte forma:

Redimensionando um gráfico de pizza

O redimensionamento de gráficos de pizza é simples. Para ajustar as dimensões do gráfico, clique em um dos cantos e arraste-o para redimensioná-lo; torne-o grande ou pequeno de acordo com suas necessidades.

Girar o gráfico de pizza

Para girar o gráfico de pizza no Excel, clique com o botão direito do mouse no gráfico de pizza e selecione a opção "Formatar série de dados"

Depois de selecionada, vá para "Opções de série" e edite o ângulo da primeira fatia. Faça algumas alterações até encontrar o melhor ângulo.

Formatação da legenda do gráfico de pizza

Uma legenda ajuda os leitores a identificar o significado de cada fatia da torta e aparece por padrão quando você cria um gráfico de pizza no Excel.

Para remover a legenda, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção "Excluir". Para modificar a aparência da legenda, clique com o botão direito do mouse e escolha "Formatar legenda" Isso permite que você reposicione a legenda e formate a fonte de acordo com sua preferência.

3 Limitações da criação de gráficos de pizza no Excel

A maioria dos aplicativos de planilha eletrônica permite criar gráficos de pizza e rosquinhas de tabelas. Embora criar e editar gráficos de pizza no Excel seja uma excelente habilidade, esteja ciente de alguns desafios exclusivos dessa ferramenta.

Três restrições são limitantes ao trabalhar com gráficos de pizza no Excel.

Restrição de série de dados única

Os gráficos de pizza do Excel conterão uma única série de dados na maioria dos casos. Isso limita sua adequação para representar conjuntos de dados complexos que envolvem várias séries de dados.

Nos casos em que você precisa de uma representação visual de diversos conjuntos de dados, tipos de gráficos alternativos, como os gráficos de barras, oferecem mais versatilidade.

Use o Excel para criar gráficos de barras, mas o processo é mais complicado.

Desafios de personalização

As opções de personalização para gráficos de pizza no Excel são um pouco limitadas em comparação com outros tipos de gráficos. O ajuste fino de elementos, como cores de fatias individuais ou posicionamento preciso de rótulos, muitas vezes se mostra complexo e até impossível.

O Excel não oferece muita flexibilidade para personalização. Mas a boa notícia é que você encontrará ferramentas de gráficos de pizza em vários outros aplicativos e softwares.

Dificuldades no gerenciamento de rótulos de dados

O gerenciamento de rótulos de dados em gráficos de pizza no Excel é um desafio, principalmente quando se lida com visualizações lotadas.

O posicionamento automático dos rótulos no Excel resulta em problemas de sobreposição ou legibilidade, exigindo, às vezes, ajustes manuais adicionais para apresentar os rótulos com clareza.

Crie gráficos de pizza sem esforço com o ClickUp

Não há dúvida de que o Excel é um excelente aplicativo de planilha, mas ele tem algumas limitações exclusivas.

O ClickUp é uma ferramenta capaz de criar gráficos de pizza (e outros formatos de visualização de dados). A adaptabilidade e as opções de personalização disponíveis no ClickUp o tornam uma alternativa versátil.

Como criar gráficos de pizza no ClickUp Painéis do ClickUp fornecem uma visão geral de nível superior de todas as atividades em seu espaço de trabalho.

Esses painéis consistem em cartões altamente personalizáveis, que funcionam como os blocos de construção de seu painel. Use esses cartões personalizados para criar rapidamente um gráfico de pizza de seus dados.

Use o drill-down no ClickUp Dashboards para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições contínuas

O recurso de detalhamento permite que você personalize os cartões em seu painel para ver mais detalhes. Faça alterações em qualquer coluna, fatia, segmento ou ponto de dados em seu gráfico dentro do painel do ClickUp usando o recurso de detalhamento em gráficos de pizza.

Vejamos o exemplo de um conjunto de dados que divide a carga de trabalho por status.

Um exemplo de gráfico de pizza no ClickUp

Você encontrará tags, a contagem de subtarefas, listas de verificação e indicadores de bloqueio ou espera ao lado de cada tarefa.

Veja os responsáveis pela tarefa, a data de vencimento e o status nas colunas à direita. O ClickUp permite que você se aprofunde em cada elemento e encontre informações específicas.

Outro recurso excelente do ClickUp é a capacidade de organizar facilmente os dados capturados pelos Date Custom Fields em um intervalo de tempo específico para visualizar tendências em um gráfico de pizza.

Vá além do Excel com uma ferramenta mais capaz

Ao contrário do Excel, você pode ir além da criação de tabelas e gráficos para apresentações em sua jornada de gerenciamento de projetos com o ClickUp.

O gerenciamento de projetos vai além dos relatórios e da visualização de dados. Embora operar o Excel e outras planilhas seja uma excelente habilidade, o gerenciamento do ciclo de vida de um projeto se resume à escolha das ferramentas certas para complementá-lo.

Com painéis, automação, ferramentas para colaboração e muito mais, o ClickUp é um poderoso ferramenta de gerenciamento de projetos em seu arsenal.

Para saber mais sobre o que é possível fazer com o ClickUp, agende uma demonstração hoje mesmo.