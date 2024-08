Como fazer um gráfico de pizza no Planilhas Google (6 etapas fáceis)

Se você quiser representar seus dados visualmente, um gráfico de pizza é a primeira coisa que lhe vem à mente. Um gráfico de pizza ajuda a representar seus dados em um formato fácil de entender e ajuda a obter uma imagem clara de cada conjunto de dados. Isso nos ajuda a analisar facilmente e a entender os números, tornando-o uma escolha popular.

O Google Sheets permite que você crie facilmente um gráfico de pizza se seus dados estiverem em formato de tabela.

Vamos explorar como fazer isso e as várias personalizações disponíveis. Isso inclui vários elementos, como formas, exibição de porcentagens, adição de rótulos ou transformação do gráfico em um gráfico de pizza 3D com outras aparências.

**O que é um gráfico de pizza no Planilhas Google?

Um gráfico de pizza é um formato de visualização em que o conjunto completo de dados é representado como uma torta e os dados que representam diferentes fatores são divididos em fatias para ilustrar proporções numéricas.

Cada fatia de pizza representa uma porcentagem do todo, facilitando a visualização da distribuição de dados em um relance.

Os gráficos de pizza são ideais quando todo o conjunto de dados faz parte de um grupo maior ou se você quiser mostrar os tamanhos relativos de diferentes categorias dentro do mesmo conjunto de dados.

Vejamos o exemplo de um relatório de despesas trimestrais, que descreve a despesa geral naquele trimestre e as áreas em que essas despesas foram feitas.

via Planilhas do Google Aqui, ter os dados em um formato de tabela pode não fornecer uma imagem clara. Mas com um diagrama de gráfico de pizza é fácil entender em quais áreas gastamos o máximo de despesas, sem a necessidade de entrar em detalhes granulares.

6 etapas para criar um gráfico de pizza no Google Sheets

Você deve ter o conjunto de dados pronto se estiver usando o Planilhas Google. Depois de obter os dados, siga estas etapas simples para transformá-los em um gráfico de pizza visualmente atraente:

Passo 1: Abra o Planilhas Google e insira seus dados

Comece inserindo os dados que deseja na planilha. Certifique-se de que esses dados estejam organizados e tenham rótulos claros para cada categoria com os valores correspondentes.

Por exemplo, estamos criando um gráfico de pizza para despesas trimestrais e listamos as categorias de despesas em uma coluna e seus valores correspondentes na coluna adjacente.

Um exemplo de um conjunto de dados a ser usado para criar um gráfico de pizza | Fonte:

Exemplo de planilha do Google do ClickUp

Etapa 2: Destaque seus dados

Selecione os dados que precisam ser inseridos no gráfico de pizza. Para isso:

Vá para o Planilhas Google que contém os dados

Selecione as células para as quais você deseja criar o gráfico de pizza

Destaque de dados para criar um gráfico de pizza

Nota: Somente os dados destacados serão usados para criar o gráfico de pizza, portanto, certifique-se de ter incluído todos os campos desejados.

Etapa 3: Navegue até o menu "Inserir "

Navegue até a barra superior e clique na opção "Insert" (Inserir) no menu com os dados selecionados. Isso abrirá um menu suspenso, no qual você deverá selecionar a ação "Chart" (Gráfico).

Como fazer um gráfico de pizza no Planilhas Google

Essa ação fará com que o Chart Editor seja exibido no lado direito da tela.

_A visualização quando você clica na opção 'Chart' (Gráfico)

Etapa 4: Configure seu gráfico de pizza

Quando você clicar na opção de gráfico, o Planilhas Google visualizará instantaneamente os dados no formato ideal. Nesse caso, obtivemos o gráfico de pizza desejado.

Configure seu gráfico de pizza

Se você quiser fazer alguma alteração, é fácil personalizar o gráfico usando os dados selecionados no "Chart Editor".

No lado direito da tela, você terá a opção "Setup" (Configuração), na qual poderá visualizar os gráficos sugeridos e navegar até "Pie Chart" (Gráfico de pizza) se lhe for apresentada outra opção.

Etapa 5: Personalize seu gráfico de pizza

Explore as opções de personalização disponíveis no Chart Editor para aprimorar o apelo visual e a clareza do seu gráfico de pizza. Edite o gráfico e modifique as cores, adicione um título, ajuste a legenda e muito mais.

Clique nos elementos do gráfico que deseja personalizar, e as opções correspondentes aparecerão no "Chart Editor"

Opções de personalização para o gráfico de pizza no Planilhas Google

Etapa 6: Finalizar e inserir

Clique no botão "Insert" (Inserir) no Editor de gráficos quando estiver satisfeito com a aparência do gráfico de pizza. Essa ação incorporará o gráfico de pizza diretamente ao seu documento do Google Sheets.

O resultado final do gráfico de pizza com as porcentagens mencionadas

E pronto!

Seu gráfico de pizza está pronto para ser usado em suas planilhas. Arraste as bordas do gráfico para redimensioná-lo ou reposicioná-lo na planilha do Google.

Como você personaliza um gráfico de pizza no Planilhas Google?

O Planilhas Google oferece uma série de opções de personalização para tornar suas visualizações mais atraentes e adaptadas ao seu público.

Altere as cores, crie gráficos de pizza em 3D, adicione a legenda, altere ou adicione títulos e rótulos e muito mais. Você encontrará isso ao lado do seu gráfico na opção "Personalizar".

Nessa opção, você terá as opções abaixo.

Alterar o tipo e o estilo do gráfico

Para alterar as cores, as bordas ou a cor de fundo do seu gráfico, use a opção "Chart Style" (Estilo do gráfico) e abra a categoria que deseja alterar.

Faça um gráfico de pizza 3D

Para criar um gráfico de pizza 3D, vá para a opção de configuração.

Aqui, altere o intervalo de dados dos gráficos, adicione rótulos e crie um gráfico de pizza 3D. Para isso, escolha a opção de gráfico de pizza 3D.

E seu gráfico de pizza 3D está pronto.

Lembre-se de que o gráfico 3D geralmente tem opções limitadas e pode ser difícil de ler, o que o torna ideal apenas em situações específicas.

Adicionar gráfico de rosca

Siga as etapas abaixo para adicionar um buraco de rosca no centro do gráfico de pizza.

Vá para a guia Customize (Personalizar)

Pie Chart (Gráfico de pizza) > Selecione a opção "Doughtnut hole 75%" (Buraco de rosca 75%)

E pronto! Você pode até mesmo ajustar o gráfico de rosca para que o buraco seja de 25%

Alterar cores

O Planilhas Google oferece uma variedade de paletas de cores para seu gráfico de pizza. Clique em fatias individuais de pizza para alterar suas cores de acordo com sua preferência.

Opções de legenda

Mova a legenda para encontrar o posicionamento ideal para seu gráfico. O Chart Editor permite que você a posicione na parte inferior, superior, esquerda ou direita do gráfico.

Sugerimos mantê-la em "Auto" para otimizar o uso, a menos que você queira movê-la para um local específico no gráfico.

Como fazer um gráfico de pizza no Google Sheets com dados de várias planilhas?

Criar um gráfico de pizza com uma única planilha é bastante simples. No entanto, o processo é um pouco desafiador quando se trata de usar dados de várias planilhas.

A opção ideal é obter todos os dados em uma única planilha. Entretanto, isso nem sempre é possível. Nesses casos, a criação de um gráfico de pizza requer uma abordagem ligeiramente diferente para consolidar e visualizar as informações.

Para isso, as etapas são as seguintes.

Etapa 1: Limpar os dados em cada planilha

Para trabalhar na criação de gráficos de pizza a partir de várias planilhas, você precisa começar com uma pré-limpeza. A limpeza dos dados exige que você garanta que os rótulos que usamos no gráfico de pizza e os valores tenham um ponto em comum.

Por exemplo, se precisarmos adicionar dados de despesas de outro trimestre, podemos criar uma planilha separada e adicionar esses dados. Entretanto, os campos de dados devem corresponder para serem usados no gráfico de pizza.

Exemplo de uma planilha duplicada com cabeçalhos semelhantes para criar um gráfico de pizza

Cada planilha deve ter rótulos claros para as categorias e seus valores correspondentes.

Etapa 2: Criar uma nova planilha para o gráfico

Comece adicionando uma nova planilha que servirá como local para o seu gráfico de pizza consolidado. Essa planilha será um ponto central para a coleta de dados de várias planilhas.

Etapa 3: Use fórmulas para consolidar dados

Use fórmulas para extrair dados das planilhas individuais na nova planilha.

Por exemplo, se você quiser combinar dados das células A1 a B11 na Planilha1, poderá usar uma fórmula como =Planilha1!A1:B11. Repita esse processo para cada planilha que você deseja incluir no gráfico de pizza.

Adicionar intervalo de dados para o gráfico de pizza

Etapa 4: Calcular valores totais

Se o gráfico de pizza for baseado em porcentagens, talvez você queira calcular o valor total de cada categoria. Use fórmulas como "=SUM" para calcular a soma dos valores de cada categoria em diferentes planilhas.

Etapa 5: Destaque e insira o gráfico

Depois que seus dados estiverem consolidados na nova planilha, destaque as células relevantes que contêm os rótulos das categorias e seus valores correspondentes. Navegue até o menu "Insert" (Inserir) e selecione "Chart" (Gráfico)

Siga as etapas descritas na seção anterior para escolher um gráfico de pizza e personalizá-lo de acordo com suas preferências.

Um gráfico de pizza com rótulos claros e valores em porcentagem

E pronto!

Personalize seu gráfico de pizza conforme necessário, aplicando as dicas mencionadas anteriormente. Ajuste títulos, cores, rótulos e outros elementos para garantir uma representação clara e visualmente atraente.

Atualize o gráfico automaticamente (opcional)

Para garantir que o gráfico de pizza reflita as alterações em tempo real nas planilhas de origem, considere o uso de fórmulas dinâmicas como IMPORTRANGE ou as funções internas do Planilhas Google para atualizar automaticamente os dados consolidados.

Dessa forma, você não precisa adicionar os novos dados ao gráfico manualmente; ele atualizará automaticamente o gráfico de pizza quando uma nova planilha com pontos de dados relevantes for adicionada.

3 Limitações da criação de gráficos de pizza no Planilhas Google

A criação de gráficos de pizza no Planilhas Google pode parecer fácil, mas não é flexível e tem limitações. Entre elas estão as seguintes.

Não é fácil criar em movimento!

O Planilhas Google é muito fácil se você estiver criando um gráfico de pizza usando um PC ou laptop. Mas imagine fazer isso em um celular, com grandes quantidades de dados. Não é muito fácil, certo?

Isso se deve principalmente ao fato de a interface do usuário ser mais bem otimizada para o trabalho de mesa do que para o uso em tempo real. Pode ser fácil fazer alterações ou revisar documentos no aplicativo, mas criar e editar do zero definitivamente não é fácil!

Consome muito tempo

O processo descrito é simples, e é fácil criar e personalizar seu gráfico em seis etapas. Mas e quanto a fazer isso rapidamente, com grandes quantidades de dados e para várias planilhas? O Planilhas Google pode não ser a opção ideal para criar gráficos de pizza nessas situações.

Estética limitada

O Planilhas Google tem uma estética limitada, e é fácil identificar um gráfico de pizza criado no Planilhas Google se você tiver a experiência e o conhecimento necessários. Infelizmente, isso significa que esses gráficos brutos não são ideais para uso em apresentações ou chamadas de clientes.

Devido a essas limitações, você deve projetar o gráfico separadamente ou optar por ferramentas que ofereçam vários elementos de visualização para obter um resultado excelente. Enquanto Planilhas Google é uma planilha on-line fantástica, mas você pode se sentir limitado devido às limitações dos recursos de visualização de dados ou de gerenciamento de projetos.

Crie gráficos de pizza sem esforço com o ClickUp

Use o drill-down no ClickUp Dashboards para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições contínuas Gráficos de gerenciamento de projetos geralmente vão além de um simples gráfico de pizza e exigem recursos robustos para converter o gráfico de um formato para outro, dependendo do requisito. ClickUp foi projetado para ajudar a tornar esse processo mais simples. A ferramenta oferece amplas opções e recursos de personalização, permitindo que você crie gráficos de pizza com facilidade.

Você pode extrair dados diretamente de suas tarefas, documentos ou campos personalizados e criar gráficos de pizza visualmente atraentes em apenas algumas etapas simples. Além disso, qualquer atualização dos dados será refletida no gráfico em tempo real, garantindo que o gráfico represente informações precisas e mais recentes.

Para adicionar um gráfico de pizza usando o Clickup, adicione Widgets personalizados para seu Painel de controle do Clickup e crie seu gráfico de pizza com base em qualquer dado.

Os gráficos de pizza são uma ótima maneira de mostrar as proporções que compõem um todo. Mas, embora nos ajudem a entender dados complexos com facilidade, há ocasiões em que um gráfico de pizza pode não ser a opção ideal para suas necessidades.

Você não precisa ficar restrito às limitações do Planilhas Google; em vez disso, use alternativas como o ClickUp.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

O ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos e colaboração que oferece um ambiente repleto de recursos para visualização de dados por meio de seu Painéis de controle . A ferramenta também fornece modelos de gráficos gratuitos que ajudam você a visualizar seus dados em vários formatos.

