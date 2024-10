Como riscar no Google Docs

Como todos os escritores sabem, as revisões são inevitáveis - escrever, excluir, reescrever e excluir novamente. Quando algo parece supérfluo, você pode simplesmente excluí-lo. Mas, nesse caso, você - e outras pessoas que trabalham no mesmo documento - não saberiam, em um relance, o que foi excluído.

Às vezes, deixar vestígios de seus processos de pensamento em um documento é útil até que você esteja pronto para finalizá-lo , certo? 😎 parece certo. É como dizer: "Acho que isso não pertence a este lugar, mas vamos colocar um alfinete nele até termos certeza"

Ou, melhor ainda, aquela sensação de riscar uma tarefa que você concluiu em sua lista de tarefas. 🫠

Então, aqui está o segredo para usar o tachado no Google Docs.📝

Entendendo o recurso tachado

Pense no recurso tachado do Google Docs como o equivalente digital de uma caneta vermelha. É uma pequena ferramenta útil que permite adicionar uma linha horizontal para riscar o texto sem excluí-lo.

O recurso de tachado no Google Docs ajuda você a NÃO perder uma ideia. Ele serve como um indicador visual de alterações ou exclusões no texto. É especialmente útil quando você está editando rascunhos, acompanhando alterações ou simplesmente quer mostrar que algo não é mais relevante, mas ainda é importante o suficiente para ser mantido para registro.

Essa ferramenta do Google Doc é particularmente útil em ambientes colaborativos em que vários usuários precisam acompanhar revisões ou sugestões. Dessa forma, você pode marcar o texto sem remover permanentemente o conteúdo original.

**Exemplo

As equipes de gerenciamento de projetos geralmente usam tachinhas para indicar tarefas concluídas ou ideias rejeitadas. Uma equipe pode listar as tarefas iniciais da seguinte forma:

Apresentar às partes interessadas

Elaborar proposta de projeto

Finalizar o orçamento

~~Realizar pesquisas iniciais

Nesse caso, o tachado em "Conduzir pesquisa inicial" significa que a tarefa foi considerada desnecessária ou foi substituída, permitindo que os membros da equipe vejam as alterações sem excluir o conteúdo.

Esse recurso também é útil em outros cenários, desde a elaboração de listas de tarefas, redações e relatórios até sessões de brainstorming em que as ideias podem ser descartadas, mas não esquecidas. Além disso, ele mantém a integridade do conteúdo, preservando a entrada original, que pode ser revisada, se necessário.

Entender como usar a opção de tachado no Google Docs de forma eficaz pode aprimorar sua edição de documentos garantindo que seu documento permaneça claro e organizado, independentemente do número de revisões a que for submetido.

Vamos explorar os diferentes métodos para aplicar tachado no Google Docs, garantindo que você possa incorporá-lo perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Como riscar o texto no Google Docs

Use o recurso tachado no Google Docs acessando a opção da barra de menus ou usando um atalho de teclado.

Método 1: Usando o menu Formatar

Se você não estiver familiarizado com atalhos de teclado, achará essa abordagem ideal. Ela oferece uma experiência direta e consistente em diferentes dispositivos e sistemas operacionais, o que a torna especialmente fácil para novos usuários.

Abra o Google Doc que você deseja editar Selecione o texto que deseja tachar Expanda a opção Formatar na barra de menus e clique na opção Texto Selecione Tachado no menu resultante. O texto selecionado será imediatamente riscado

via Google Docs

Método 2: usar um atalho de teclado

Para aumentar a velocidade, use um atalho de teclado para aplicar o tachado no Google Docs. Você pode usar o mesmo atalho para remover facilmente a formatação tachada.

Destaque o texto que você deseja tachar. Use o atalho para tachado no Google Docs: Windows: Pressione Alt + Shift + 5

Pressione Alt + Shift + 5 Mac: Pressione Command + Shift + X

Agora, experimente.

Seu texto destacado será imediatamente riscado . Pronto!🎉

Esse método é perfeito para usuários que precisam aplicar o tachado com frequência e desejam minimizar as interrupções no fluxo de trabalho. Eles são especialmente úteis durante sessões de edição intensas ou quando se trabalha com prazos apertados.

Familiarizar-se com esse atalho pode aumentar significativamente sua produtividade, tornando a edição de documentos mais suave e eficiente.

Aprimoramento da edição de documentos com o ClickUp

Embora o Google Docs seja excelente para tarefas básicas de documentos, ele pode não satisfazer totalmente os usuários que precisam de recursos mais avançados de edição e gerenciamento de projetos.

É aí que uma ferramenta de produtividade abrangente como o ClickUp entra em cena. Ele é especialmente valioso para estudantes e profissionais que desejam que seu software de criação de documentos se integre perfeitamente às outras ferramentas das quais dependem para gerenciar seu trabalho com eficiência.

Antes de analisarmos como o ClickUp pode melhorar seu fluxo de trabalho, vamos dar uma olhada mais de perto nas limitações do Google Docs.

Limitações do uso do Google Docs

Opções de formatação limitadas: Os usuários que buscam opções de formatação avançadas, como layouts de página personalizados ou estruturas de tabela complexas, podem não encontrar o Google Docs

Os usuários que buscam opções de formatação avançadas, como layouts de página personalizados ou estruturas de tabela complexas, podem não encontrar o Google Docs Falta de ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos: O Google Docs não inclui recursos nativos de gerenciamento de projetos, dificultando a integração de documentos em fluxos de trabalho de projetos mais amplos sem aplicativos ou plug-ins adicionais

O Google Docs não inclui recursos nativos de gerenciamento de projetos, dificultando a integração de documentos em fluxos de trabalho de projetos mais amplos sem aplicativos ou plug-ins adicionais Desafios com documentos grandes: Embora o Google Docs ofereça suporte a documentos em tempo realcolaboração de documentosa manipulação de documentos grandes ou arquivos multimídia pode levar a problemas de desempenho, incluindo lentidão ou possível perda de dados, principalmente quando o acesso à Internet é instável ou interrompido

Devido às suas limitações, algumas pessoas podem querer uma solução mais inteligente para atender às suas necessidades de criação e gerenciamento de conteúdo.

Se estiver procurando ferramentas avançadas de edição e gerenciamento de documentos para aprimorar sua redação ou uma integração perfeita com o gerenciamento de projetos, o ClickUp se destaca como uma opção atraente. Ele pode transformar a maneira como você aborda a criação e o gerenciamento de documentos.

Vamos explorar os recursos específicos que permitem que o ClickUp resolva com eficácia as limitações do Google Docs.

Criação e edição de documentos com o ClickUp

Como todo software de criação de documentos, ClickUp Docs pode ser usado para criar documentos, wikis e muito mais. Mas o ClickUp vai muito além.

Crie o documento ou wiki perfeito com páginas aninhadas, opções de estilo e modelos

Edite em tempo real junto com sua equipe, marcando outras pessoas por meio de comentários

Use o Docs Hub para organizar toda a sua base de conhecimento. Pesquise, classifique e filtre qualquer conteúdo em um piscar de olhos

O que realmente diferencia o ClickUp Docs é que ele faz parte do pacote de produtividade ClickUp. Isso faz com que seu documento seja muito mais do que apenas uma coleção de texto - ele pode servir como uma coleção de itens de ação.

Continue lendo para descobrir como o sistema de gerenciamento de documentação do ClickUp se compara ao Google Docs.

Formatação avançada com o ClickUp

O menu de formatação do ClickUp é um verdadeiro divisor de águas, facilitando a organização e o estilo do conteúdo sem esforço. Com suporte para markdown, você pode trabalhar sem esforço em seus documentos, pois ele permite opções de estilo de texto rápidas e fáceis. Essas opções incluem marcadores, negrito, itálico e até mesmo tachado.😎

Use o ClickUp Docs para personalizar cada bloco de conteúdo de acordo com suas necessidades

Um dos recursos de destaque é a capacidade de formatar blocos de conteúdo com facilidade. Cada bloco de conteúdo pode ser estilizado de forma independente, proporcionando mais flexibilidade na aparência do conteúdo. Você pode facilmente transformar parágrafos em listas de alternância, formatar o texto como blocos de código ou citações ou colocá-los dentro de banners coloridos.

Descubra diversas opções de formatação no ClickUp Docs

As opções avançadas de estilo no ClickUp também incluem fontes personalizáveis, layouts de página e recursos integrados de gerenciamento de tarefas. Esses são recursos que não estão disponíveis quando você gerenciar páginas no Google Docs.

Domine seu fluxo de trabalho com os comandos /Slash no ClickUp

Para aqueles que dependem de dados visuais, o ClickUp permite a integração de tabelas e imagens usando comandos /Slash . Você pode incorporar esses elementos diretamente no documento, facilitando uma experiência de escrita mais rica.

Faça mais. Organize documentos e enfatize textos importantes com banners codificados por cores. Adicione botões personalizados. Diferencie visualmente tópicos ou seções em um documento com divisores.

Registre ideias e anotações com o ClickUp Notepad

Outro recurso é o Bloco de notas ClickUp . Essa é uma ferramenta versátil que pode ser usada para capturar anotações que podem ser convertidas em tarefas ou documentos. Isso pode ser acessado em qualquer espaço de trabalho.

Colaboração perfeita com o ClickUp

O ClickUp permite edição e comentários em tempo real, permitindo que os membros da equipe trabalhem de forma síncrona em documentos sem interrupção. Isso significa que o feedback pode ser incorporado instantaneamente, agilizando o processo de revisão e reduzindo atrasos.

Visualize seu fluxo de trabalho e colabore em tempo real com o ClickUp Whiteboard

Veja a atividade de todos e trabalhe em equipe, mesmo quando estiver distante, com o Quadro branco ClickUp. Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa.

Além disso, o ClickUp facilita a comunicação perfeita ao integrar comentários diretamente no fluxo de trabalho. Os usuários podem marcar membros da equipe, atribuir tarefas a partir de comentários e configurar notificações, garantindo que cada sugestão ou correção seja acionável.

O ClickUp também oferece permissões personalizáveis e opções de compartilhamento, facilitando a colaboração segura com equipes internas e clientes externos. Você pode decidir quem pode visualizar, editar ou comentar os documentos, mantendo o controle sobre as informações confidenciais.

Integração do gerenciamento de projetos com o ClickUp

Uma das principais vantagens do ClickUp é a integração perfeita com fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos.

Conecte-se às suas ferramentas favoritas usando as integrações do ClickUp

O ClickUp se integra perfeitamente a ferramentas populares como Google Drive, Notion, Github, Outlook, Figma, YouTube, Calendar, Dropbox, Zoom, Slack e muito mais. Você pode se conectar a mais de 1000 ferramentas de produtividade com o ClickUp gratuitamente! Integrações perfeitas do ClickUp permitem que ele incorpore ferramentas de gerenciamento de projetos diretamente no processo de edição de documentos.

Acesse tudo diretamente em seu documento com a integração de documentos e tarefas do ClickUp

Ao contrário do Google Docs, que exige ferramentas ou plug-ins adicionais para o gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece uma solução abrangente que inclui edição de documentos, gerenciamento de tarefas e acompanhamento de projetos - tudo em um só lugar. Isso significa que os usuários podem converter comentários de documentos em tarefas acionáveis, acompanhar o progresso e manter a produtividade sem sair do ambiente de edição.

Ao fornecer uma plataforma centralizada, o ClickUp Docs elimina a necessidade de alternar entre vários aplicativos. Recursos significativos como detecção de colaboração ajudam as equipes a se manterem organizadas e concentradas em metas compartilhadas.

Além do gerenciamento de tarefas, o ClickUp pode realmente ser o balcão único para toda a documentação de processos/projetos. É uma ferramenta vital para manter todos na mesma página .

Kaylee Hatch, gerente de marca da Home Care Pulse

O poder da IA com o ClickUp

Pergunte qualquer coisa ao ClickUp Brain: Escolha um prompt pré-construído ou digite sua própria pergunta ClickUp Brain o componente com tecnologia de IA da plataforma, oferece uma variedade de recursos que podem otimizar significativamente os fluxos de trabalho e aprimorar ainda mais a colaboração.

Alguns dos principais benefícios incluem:

Escrita assistida por IA: Gere conteúdo para o trabalho com as verificações gramaticais e os aprimoramentos de estilo do ClickUp Brain. Você também pode redigir e-mails, resumos, modelos de reuniões, tabelas, postagens em blogs ou respostas a clientes

Gere conteúdo para o trabalho com as verificações gramaticais e os aprimoramentos de estilo do ClickUp Brain. Você também pode redigir e-mails, resumos, modelos de reuniões, tabelas, postagens em blogs ou respostas a clientes Tarefas automatizadas: Automatize tarefas de rotina usando o AI Project Manager , economizando tempo e esforço

Automatize tarefas de rotina usando o AI Project Manager economizando tempo e esforço Resumos de conversas: Acompanhe os longos tópicos de comentários em tarefas ou no ClickUp Docs

Acompanhe os longos tópicos de comentários em tarefas ou no ClickUp Docs Resumo de documentos: Resuma documentos longos, como white papers, notas de reuniões ou resultados de pesquisas com um clique

Resuma documentos longos, como white papers, notas de reuniões ou resultados de pesquisas com um clique Geração de itens de ação: Capture e atribua tarefas de agendas de reuniões e tópicos de comentários automaticamente

Capture e atribua tarefas de agendas de reuniões e tópicos de comentários automaticamente Tradução de idiomas: Integrar comferramentas de produtividade para gerar traduções precisas entre vários idiomas

Integrar comferramentas de produtividade para gerar traduções precisas entre vários idiomas Transferência de conhecimento e tomada de decisões: Obtenha suporte para áreas críticas como transferência de conhecimento, operações ou tomada de decisões

Ao utilizar esses Recursos de IA para documentação com os recursos de IA, você pode aprimorar seu processo de edição de documentos, aumentar a produtividade e fazer mais em menos tempo.

Organizando seus documentos com o ClickUp Centro de documentos do ClickUp oferece um local centralizado para gerenciar e organizar documentos.

Pesquise, classifique e filtre documentos com facilidade para encontrar o que você precisa.

Organize seus documentos com a pesquisa avançada, a filtragem e os modelos do ClickUp Docs Hub

O ClickUp Docs Hub também oferece wikis verificados e modelos personalizáveis para ajudá-lo a localizar e organizar rapidamente seus documentos.

Além disso, o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain pode fornecer respostas instantâneas e contextuais com base nas informações contidas em seus documentos e em outros sistemas integrados.

Esses recursos e ferramentas podem economizar tempo e aumentar a eficiência de equipes de todos os tamanhos.

Impulsione seu fluxo de trabalho com as ferramentas certas

O ClickUp oferece uma alternativa atraente ao Google Docs para usuários que precisam de recursos avançados, integração perfeita e produtividade aprimorada.

As poderosas ferramentas de colaboração e as funcionalidades orientadas por IA do ClickUp o tornam adequado para indivíduos e equipes de vários setores.

Ao escolher o ClickUp, você escolhe produtividade, eficiência e um fluxo de trabalho sem estresse.

O ClickUp é a ferramenta multifuncional definitiva para realizar o trabalho. Inicie seu teste gratuito do ClickUp hoje mesmo e leve seus projetos para o próximo nível!