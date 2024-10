10 alternativas de DevOps do Azure para implantação perfeita de projetos

No cenário tecnológico atual, em que o ritmo é implacável e rápido, não é fácil fornecer software.

Mas, com as ferramentas de desenvolvimento certas, você pode acelerar o tempo de lançamento no mercado e obter uma vantagem competitiva.

O Azure DevOps geralmente vem à mente como uma opção poderosa, mas é a opção certa para você? Adequa-se às suas necessidades e orçamento exclusivos? Essas são perguntas cruciais, e explorar suas opções pode parecer assustador.

É por isso que, junto com os especialistas do ClickUp, pesquisei, testei e selecionei uma lista das 10 principais alternativas de DevOps do Azure. Este guia foi criado para simplificar seu processo de tomada de decisão

Seja uma pequena startup ou uma grande empresa, você encontrará nesta lista uma solução que elevará seu jogo de DevOps.

O que você deve procurar nas alternativas de DevOps do Azure?

Antes de chegarmos à lista das melhores alternativas de DevOps do Azure, deixe-me orientá-lo sobre os principais recursos que você deve procurar na ferramenta escolhida. Aqui estão os seis elementos essenciais de alternativas eficazes:

Dica profissional: Explore como a IA pode transformar suas práticas de DevOps tornando a criação e o gerenciamento de software mais eficientes e confiáveis.

As 10 melhores alternativas de DevOps do Azure para usar

Aqui estão as 10 melhores e mais confiáveis alternativas ao Azure DevOps:

1. ClickUp (melhor para DevOps com foco em gerenciamento de projetos)

Planeje, crie e entregue todo o ciclo de vida do desenvolvimento com o Gerenciamento de Projetos para Equipes de Software do ClickUp

Para equipes de software que buscam combinar excelência de projeto com tarefas de implantação, o ClickUp é a alternativa mais abrangente do Azure DevOps. Como especialista em gerenciamento de projetos, ele minimiza o tempo de entrega e maximiza a eficiência do projeto. ClickUp para equipes de software é uma solução especializada em implantação de software sem complicações. Desde o gerenciamento de tarefas até a integração do repositório git, o ClickUp ajuda a criar produtos CI/CD rápidos e abrangentes. Essa solução ClickUp também oferece suporte ao gerenciamento ágil de projetos e à colaboração perfeita, garantindo que todas as fases do seu projeto sejam executadas sem problemas.

Outra grande vantagem que descobri ao usar o ClickUp é que a plataforma oferece modelos prontos para uso que poupam o esforço e o tempo de personalização das soluções.

Crie roteiros de desenvolvimento e implemente software sem problemas com o ClickUp Software Development Template

O modelo Modelo de desenvolvimento de software ClickUp é um divisor de águas para a colaboração perfeita e o acompanhamento do progresso de CI/CD em tempo real. Os recursos extensivos de gerenciamento de tarefas e automação do modelo simplificam tudo, desde a criação do roteiro até a resolução de bugs.

Ele também mantém as equipes de software no mesmo espaço colaborativo que outras funções, como qualidade, design e vendas.

Veja a seguir alguns motivos pelos quais o ClickUp é o modelo perfeito para a equipe de software Gerenciamento de projetos DevOps ferramenta:

Estruture sua integração e implementação contínuas em sprints e fases com mais de 14 tags predefinidas

Visualize o planejamento e a implementação do seu projeto com visualizações personalizadas em apenas alguns segundos. Na verdade, a visualização de quadro e a visualização de lista são perfeitas para acompanhar as capacidades de carga de trabalho e o progresso da equipe

com visualizações personalizadas em apenas alguns segundos. Na verdade, a visualização de quadro e a visualização de lista são perfeitas para acompanhar as capacidades de carga de trabalho e o progresso da equipe Priorize as etapas essenciais de desenvolvimento e impulsione a responsabilidade com campos personalizados, como MoSCoW (must-have, should-have, could-have e won't-have)

Melhores recursos do ClickUp

Mapeie as dependências e eficiências da implantação de software com visualizações personalizadas, como gráficos de Gantt e quadros Kanban

Simplifique os fluxos de trabalho e crie automação personalizada comCérebro ClickUp. IssoFerramenta de IA para DevOps também reduz as tarefas manuais e fornece insights de dados precisos sobre o andamento do projeto

e crie automação personalizada comCérebro ClickUp. IssoFerramenta de IA para DevOps também reduz as tarefas manuais e fornece insights de dados precisos sobre o andamento do projeto Crie e delegue instantaneamente tarefas às partes interessadas com oTarefas do ClickUp. Além disso, integre projetos ao seu Objetivos de negócios DevOp e métricas comMetas do ClickUp* Facilite a comunicação e a colaboração instantâneas com oBate-papo do ClickUpcomentários durante a tarefa e compartilhamento contínuo de documentos

Conecte-se a mais de 1.000 ferramentas com oIntegrações do ClickUp para um fluxo de trabalho perfeito. Isso inclui módulos nativos de DevOps e repositórios Git, como GitHub, GitLab e Slack

Limitações do ClickUp

O domínio de todas as ferramentas e recursos de gerenciamento de projetos pode levar tempo

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. GitHub (melhor para controle de versão colaborativo e projetos de código aberto)

via GitHub O GitHub é uma opção ideal para empresas com várias partes interessadas e equipes. Sua colaboração e controle de versão contínuos mantêm a CI/CD responsável e rápida.

O GitHub também se integra perfeitamente a ferramentas como solicitações e ações pull, facilitando o compartilhamento e o gerenciamento de códigos. Seja trabalhando sozinho ou em equipe, essa solução de software garante que os projetos permaneçam organizados e escalonáveis com o mínimo de atrito.

Melhores recursos do GitHub

Oferece colaboração robusta de código e ferramentas de controle de versão

e ferramentas de controle de versão Promove uma comunidade grande e ativa para suporte e contribuição

Integra-se a um vasto ecossistema de ferramentas e serviços de terceiros

limitações do GitHub

Concentra-se principalmente no gerenciamento de código, não em todo o ciclo de vida do DevOps

Os recursos de gerenciamento de projetos são menos abrangentes do que as ferramentas dedicadas

Preços do GitHub

Grátis

Equipe: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Enterprise: US$ 21/mês por usuário

Classificações e revisões do GitHub

G2: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 6.000 avaliações)

3. Jenkins (Melhor para personalização de CI e automação de fluxo de trabalho)

via Jenkins Outro clássico Ferramenta DevOps é o Jenkins de Kohsuke Kawaguchi. Esse software é uma boa opção para empresas que precisam de uma plataforma de CI/CD perfeita e personalizável

O Jenkins oferece flexibilidade por meio de sua natureza de código aberto. Embora não apresente pacotes de infraestrutura, todas as ferramentas de que você precisa são facilmente integradas ao Jenkins para criar um pipeline de CI/CD personalizado. Outro recurso a ser observado é sua abrangente Fluxo de trabalho de DevOps automação.

Melhores recursos do Jenkins

Oferece flexibilidade e personalização inigualáveis paraPipelines de DevOps* Possui um amplo ecossistema de plugins para ampliar a funcionalidade

Oferece suporte a praticamente qualquer plataforma e pilha de tecnologia

Limitações do Jenkins

A interface do usuário está desatualizada e é complexa

A configuração e a manutenção podem ser demoradas

Requer conhecimento técnico para uma configuração eficaz

Preços do Jenkins

Código aberto e gratuito (não inclui opções de nuvem e infraestrutura)

Classificações e análises da Jenkins

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 550 avaliações)

4. BitBucket (melhor para hospedagem de repositório Git)

via BitBucket O BitBucket, um produto da Atlassian, é excelente na combinação de controle de versão e colaboração com seus repositórios de código-fonte baseados em Git. Conhecido por seus extensos recursos de hospedagem de código, ele também simplifica o gerenciamento do desenvolvimento por meio de integrações rápidas com o Jira e outras ferramentas da Atlassian.

Um dos principais recursos é sua leve e poderosa capacidade de entrega contínua. Esse foco o torna uma excelente opção para fornecer software de forma eficiente e sem concessões.

Melhores recursos do BitBucket

Oferece repositórios privados ilimitados gratuitamente

Oferece recursos integrados de CI/CD para pipelines básicos

Limitações do BitBucket

Os recursos de CI/CD são menos avançados do que as ferramentas dedicadas

A interface do usuário pode parecer desordenada e menos intuitiva

Fica lento ao processar grandes repositórios

Preço do BitBucket

Grátis

Padrão: US$ 5/mês por usuário (3 usuários), varia de acordo com o número de usuários

US$ 5/mês por usuário (3 usuários), varia de acordo com o número de usuários Premium: $10/mês por usuário (3 usuários), varia de acordo com o número de usuários

Classificações e avaliações do BitBucket

G2: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

4,4/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

5. GitLab (melhor para gerenciamento de DevOps tudo em um)

via GitLab Quando as empresas precisam de gerenciamento de DevOps de ponta a ponta, o GitLab costuma ser a primeira alternativa de DevOps do Azure que vem à mente. Essa solução oferece tudo, desde o controle de versão até a CI/CD em uma única plataforma, um recurso diferenciador, pois os concorrentes geralmente distribuem esses recursos ou exigem a integração de soluções de terceiros.

O GitLab também apresenta segurança e transparência incorporadas robustas, o que o torna uma das principais opções para colaborações seguras.

Melhores recursos do GitLab

Oferece uma plataforma completa de DevOps em um único aplicativo

Inclui CI/CD integrado, verificação de segurança e gerenciamento de Kubernetes

Oferece forte suporte à comunidade e desenvolvimento ativo

Limitações do GitLab

Pode consumir muitos recursos e ser lento em hardware menos potente

A instalação e a configuração iniciais são bastante complexas

Preços do GitLab

Gratuito

Premium: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário **Preço personalizado

Complementos: A partir de US$ 19/mês (GitLab Duo) e US$ 15/mês por usuário (Enterprise Agile Planning)

Classificações e avaliações do GitLab

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

4,5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.100 avaliações)

6. Visual Studio (melhor para desenvolvimento e depuração de pilha completa)

via Visual Studio O próximo na lista de alternativas de DevOps do Azure é o Visual Studio. Após uma análise cuidadosa, descobri que esse veterano em implantação de software é uma potência para projetos .NET e C#

O Visual Studio é especializado em codificação, depuração e construção. Esses recursos essenciais também permitem que os usuários otimizem os fluxos de trabalho com eficiência. Se você precisa de um IDE robusto e completo com desenvolvimento full-stack, o Visual Studio é uma ótima opção.

Melhores recursos do Visual Studio

Fornece um IDE avançado para desenvolvimento .NET com ferramentas de DevOps incorporadas

Integra-se perfeitamente ao Azure DevOps e a outros serviços da Microsoft

Oferece recursos robustos de depuração e teste

limitações do Visual Studio

Foco principal nas tecnologias Microsoft e no ecossistema .NET

Pode ser caro, especialmente para equipes maiores

A curva de aprendizado é íngreme para desenvolvedores novos no IDE

Preços do Visual Studio

Profissional: US$ 45/mês por usuário

US$ 45/mês por usuário Enterprise: US$ 250/mês por usuário

US$ 250/mês por usuário Programa de valor aberto: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Visual Studio

G2: 4,5/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.900+ avaliações)

7. Codeship (melhor para configuração rápida de CI/CD)

via Nuvem de abelhas O Codeship da CloudBees é ideal para empresas que atendem a um conjunto diversificado de projetos. Sua simplicidade em CI/CD enfatiza a velocidade e a flexibilidade. De fato, a interface do Codeship é perfeita para configurar pipelines de implementação sem complexidade desnecessária.

O foco principal da Codeship é fornecer soluções rápidas e adaptáveis independentemente do contexto ou das linguagens de programação.

Melhores recursos da Codeship

Simplifica a CI/CD com uma interface intuitiva e baseada na nuvem

Oferece instalação rápida e configuração fácil

Oferece suporte a compilações paralelas para feedback mais rápido

Limitações de codificação

As opções de personalização são limitadas em comparação com outras ferramentas

O preço é mais alto e pode não ser adequado para projetos ou equipes maiores

Não é tão abrangente quanto outras plataformas maduras de CI/CD

Preço de código

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Essencial: $99/mês

$99/mês Power: $399/mês

Classificações e avaliações da codificação

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Buildkite (melhor para pipelines de CI/CD dimensionáveis)

via Criar site Quando as empresas precisam de velocidade de nível empresarial, o Buildkite é uma ótima opção. Ele oferece a flexibilidade para executar compilações em qualquer infraestrutura e serviços de nuvem híbrida.

A escalabilidade abrangente do Buildkite é perfeita para desenvolvimento acelerado e fluxos de trabalho grandes e complexos. Isso garante que a entrega contínua cresça junto com as necessidades da empresa.

Melhores recursos do Buildkite

Permite pipelines de CI/CD em sua própria infraestrutura para obter o máximo de controle

Fornece construções rápidas e dimensionáveis com paralelização e armazenamento em cache

com paralelização e armazenamento em cache Integra-se a ferramentas populares de controle de versão e implantação

Limitações do Buildkite

Requer conhecimento técnico para configurar e gerenciar agentes

Não possui recursos integrados encontrados em plataformas de CI/CD totalmente gerenciadas

A solução de problemas pode ser desafiadora devido à sua natureza distribuída

Preços do Buildkite

Grátis

Profissional: A partir de US$ 20/mês por usuário

A partir de US$ 20/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Buildkite

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

4,8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Bamboo (melhor para CI/CD com integração com a Atlassian)

via Bambu O Bamboo da Atlassian é um software de CI e implantação conhecido por simplificar compilações complexas. Considerando que 80% das empresas da Fortune 500 usam produtos da Atlassian, é uma boa opção integrar-se ao ecossistema da marca.

O Bamboo oferece seus serviços como um servidor central que programa e coordena sistematicamente as tarefas de CI. Ele também oferece vários plug-ins que permitem que as empresas façam upload de códigos-fonte.

Melhores recursos do Bamboo

Integra-se perfeitamente ao Jira e ao Bitbucket para um fluxo de trabalho unificado

Oferece suporte incorporado para uma ampla gama de tarefas de compilação e implementação

Fornece registros detalhados de compilação e relatórios para insights

Limitações do Bamboo

Não está disponível na nuvem ou no serviço

Pode ser caro, especialmente para pipelines complexos

A interface do usuário é menos intuitiva e carece de recursos avançados em comparação com as ferramentas da concorrência

Preços do Bamboo

Data Center: A partir de US$ 1.200/ano

Classificações e análises da Bamboo

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4,1/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. TeamCity (melhor para automação de compilação flexível)

via TeamCity Ao analisar ferramentas alternativas de DevOps para compilações personalizáveis, o TeamCity foi uma escolha fácil. A solução é muito fácil de configurar, oferece relatórios detalhados e tem configurações abrangentes.

Além disso, os recursos de CI do TeamCity também ajudam a ajustar, construir e automatizar. Seu foco no feedback contínuo é outra vantagem que garante fluxos de trabalho eficientes e eficazes.

Melhores recursos do TeamCity

Oferece recursos avançados de gerenciamento de compilação e geração de relatórios

Oferece suporte a uma ampla gama de configurações de compilação e implementação

Oferece amplo histórico de compilação e registros detalhados de compilação

Limitações do TeamCity

Modelo de preços complicado

Interface de usuário desatualizada e complexa

A instalação e a configuração iniciais podem ser demoradas

Preços da TeamCity

On-Premises Professional: Gratuito para sempre (para 3 agentes de compilação), a partir de US$ 359/ano por agente de compilação (para mais de 3 agentes de compilação)

Gratuito para sempre (para 3 agentes de compilação), a partir de US$ 359/ano por agente de compilação (para mais de 3 agentes de compilação) Enterprise no local: A partir de US$ 2399/ano

A partir de US$ 2399/ano Cloud Service: A partir de US$ 45/mês por agente de compilação

Classificações e resenhas da TeamCity

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Agilize o desenvolvimento de projetos com o ClickUp

Equipar sua equipe com a ferramenta certa de desenvolvimento de software é essencial para acompanhar a demanda cada vez maior por inovação. Embora plataformas veteranas como o Azure DevOps sejam muito populares, é fundamental encontrar uma alternativa que atenda às necessidades exclusivas de sua empresa.

Na lista das 10 melhores alternativas de Azure DevOps deste guia, o ClickUp se destaca por seu conjunto abrangente de recursos de execução de projetos e desenvolvimento de software. Com mais de 30 ferramentas poderosas e mais de 1.000 integrações, o ClickUp é a melhor opção para implantação de software sem falhas em velocidade máxima