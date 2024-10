Como o Pointing Poker melhora o planejamento e o progresso da equipe

Estimar o esforço da tarefa pode ser um dos aspectos mais desafiadores da gestão de equipes ágeis. É como um jogo de adivinhação em que os riscos são muito altos e a precisão é crucial.

As equipes geralmente enfrentam o dilema de opiniões divergentes e falta de clareza, o que leva a um comprometimento da direção do projeto.

Em vez de confiar apenas em opiniões individuais, por que não usar a sabedoria coletiva da equipe?

Apontar o Poker é uma maneira de permitir que as equipes se envolvam em discussões significativas e cheguem a estimativas mais precisas em conjunto.

Vamos aprender a usá-lo para melhorar o planejamento do seu projeto e a colaboração da equipe Agile.

O que é o Pointing Poker?

O Pointing Poker, também chamado de Scrum Poker ou Planning Poker, é uma técnica colaborativa usada no desenvolvimento de software Agile para estimar o esforço necessário para concluir uma tarefa ou recurso

Inicialmente introduzida por James Grenning em 2002, ela se tornou uma prática muito difundida nas estruturas Scrum e Extreme Programming.

O processo de apontar o pôquer é simples, mas eficaz.

Como o Pointing Poker é jogado?

Os membros da equipe usam cartões numerados, colocando-os virados para baixo em vez de anunciar suas estimativas (do esforço necessário para concluir uma tarefa ou recurso) em voz alta. Quando todos tiverem colocado suas cartas, os valores serão revelados simultaneamente.

Essa abordagem evita que a estimativa de uma pessoa influencie o restante da equipe - um viés cognitivo conhecido como ancoragem. Depois de revelar os cartões, a equipe discute as discrepâncias e refina suas estimativas.

O Pointing Poker combina a construção de consenso com a estimativa de esforço, permitindo que várias equipes aproveitem suas percepções coletivas.

Esse Técnica de estimativa ágil incentiva a discussão aberta, trazendo diferentes perspectivas para a mesa e garantindo que as estimativas sejam mais precisas e completas. É uma ferramenta poderosa para planejar, promover a colaboração e criar transparência nos processos de tomada de decisão.

Você sabia que as histórias de usuários também são conhecidas como Epopeias ágeis .

## Quais são os benefícios de usar o Pointing Poker?

Embora o Pointing Poker seja divertido e interativo, ele transforma a forma como as equipes ágeis abordam planejamento de sprint .

Vamos explorar seus principais benefícios:

Melhor precisão da estimativa: Ao envolver toda a equipe no processo de estimativa, o Pointing Poker ajuda a obter resultados mais precisos. Como? Cada membro da equipe contribui com sua perspectiva exclusiva, levando a uma avaliação mais equilibrada da complexidade e do esforço da tarefa . Essa contribuição coletiva reduz a probabilidade de superestimar ou subestimar o tempo necessário para as tarefas

Ao envolver toda a equipe no processo de estimativa, o Pointing Poker ajuda a obter resultados mais precisos. Como? Cada membro da equipe contribui com sua perspectiva exclusiva, levando a uma . Essa contribuição coletiva reduz a probabilidade de superestimar ou subestimar o tempo necessário para as tarefas Construção de consenso: O recurso de destaque do Pointing Poker é sua capacidade de promover o consenso. Em vez de confiar na estimativa de uma única pessoa, o processo exige que todos concordem . Isso incentiva um ambiente mais inclusivo em que até mesmo os membros menos expressivos da equipe podem compartilhar suas ideias

O recurso de destaque do Pointing Poker é sua capacidade de promover o consenso. Em vez de confiar na estimativa de uma única pessoa, o processo . Isso incentiva um ambiente mais inclusivo em que até mesmo os membros menos expressivos da equipe podem compartilhar suas ideias Identificação de lacunas e melhoria dos requisitos: À medida que os membros da equipe justificam suas estimativas, eles geralmente destacam lacunas ou ambiguidades nos requisitos do projeto. Esse ciclo de feedback ajuda a esclarecer e refinar o escopo do projeto , levando a um melhor planejamento e implementação

À medida que os membros da equipe justificam suas estimativas, eles geralmente destacam lacunas ou ambiguidades nos requisitos do projeto. Esse ciclo de feedback ajuda a , levando a um melhor planejamento e implementação Construindo uma estrutura de referência: Com o tempo, as estimativas produzidas nas sessões do Pointing Poker criam uma estrutura de referência. As equipes podem usar esses dados históricos para comparar e avaliar o esforço necessário para tarefas futuras, o que leva a um planejamento mais preciso

Você sabia que: Em Termos do Agile Scrum os pontos de história são uma unidade de medida que estima o esforço necessário para concluir uma história ou tarefa de usuário, considerando fatores como complexidade, esforço e risco.

Como funciona o Pointing Poker

Vamos ver como ele funciona e como ClickUp para equipes ágeis pode tornar o processo mais suave e eficaz.

Etapa 1: Selecione a tarefa para estimativa

A primeira etapa do Planning Poker é escolher a tarefa ou a história do usuário que precisa ser estimada. Quer seja um recurso, uma correção de bug ou um marco do projeto, essa tarefa deve ser direta para que todos entendam o que está envolvido.

Se você quiser organizar todas as suas tarefas de forma clara, dê Tarefas do ClickUp uma tentativa. Você pode atribuir pontos de história a um único membro da equipe ou a vários responsáveis, adicionar descrições detalhadas e incluir documentos ou links relevantes, garantindo que sua equipe tenha todo o contexto necessário.

Use campos personalizados no ClickUp Tasks para adicionar links, menus suspensos ou outras informações essenciais, garantindo que todos os detalhes relevantes estejam em um só lugar.

Faça o download deste modelo

O Agile Story Template do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a capturar ideias e gerenciar alterações de design em um ambiente Agile.

Ao trabalhar com histórias de usuários, o Modelo de história ágil do ClickUp ajuda você a organizá-las facilmente e a priorizar os recursos. Ele permite que você capture as necessidades essenciais do projeto, melhore a compreensão da equipe e mantenha-se alinhado com o que é mais importante.

Veja o que ele faz pela sua equipe:

Ajuda a organizar as histórias de usuários em uma ordem lógica, otimizando o fluxo de trabalho para uma entrega mais rápida

Monitora o progresso de forma transparente, utilizando gráficos de burndown ágeis e outras ferramentas visuais

Garante que os objetivos individuais estejam em sincronia com as metas mais amplas do projeto para obter melhores resultados

Faça o download deste modelo

Etapa 2: Discuta a tarefa com a equipe

Antes de começar a fazer estimativas, todos na sala devem entender o escopo e a complexidade da tarefa.

Com Documentos do ClickUp você pode criar um espaço colaborativo onde os membros da equipe podem compartilhar detalhes da tarefa, adicionar suas percepções e fazer referência a trabalhos anteriores. Ao vincular histórias de usuários e fluxos de trabalho ao Docs, todos podem contribuir facilmente com suas ideias ou levantar preocupações em tempo real.

Edite de forma colaborativa em tempo real com o ClickUp Docs, marque os membros da equipe com comentários ou atribua itens de ação.

Além disso, não há mais conversas dispersas em vários canais. Você pode manter todas as discussões de tarefas em sincronia e em um só lugar com o ClickUp Chat . Você também pode vincular Tarefas ou Documentos aos seus Chats, garantindo que todas as conversas relevantes sejam automaticamente conectadas às histórias de usuários que estão sendo discutidas.

Acesse todos os comentários relacionados à tarefa ou à história do usuário no ClickUp Chat para ter uma referência rápida

Etapa 3: Todos escolhem um ponto da história

Depois que a equipe entender a tarefa, cada membro seleciona um Ponto de história ágil . Tradicionalmente, o Planning Poker envolve a distribuição de cartas com valores como 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 e uma carta '?'. Cada número reflete a complexidade relativa da tarefa.

No entanto, com muitas equipes trabalhando remotamente, os métodos tradicionais podem não ser suficientes. Para se adaptar, ClickUp oferece várias opções para que você e sua equipe colaborem de forma eficaz no escritório ou remotamente. Veja como você pode usar o ClickUp para simplificar esse processo.

Use oPontos de Sprint ClickApp no ClickUp e estime o esforço necessário para as tarefas. Você pode personalizar os valores dos pontos e acompanhar o esforço total usando Dashboards por meio de gráficos como burnup, burndown e gráficos de velocidade

O Sprint Point ClickApp permite que você atribua pontos de sprint a responsáveis individuais ou múltiplos e calcula automaticamente o total de pontos com base nesses valores

Configure uma matriz emQuadros brancos ClickUp' tela infinita para permitir a estimativa de pontos de história em tempo real, permitindo que os membros da equipe adicionem cartões virtuais para suas estimativas, comentários e justificativas

Colabore com sua equipe para fazer brainstorming de pontos da história em tempo real usando a interface simples e limpa do ClickUp Whiteboards

Crie um arquivo personalizadoFormulários ClickUp onde os membros da equipe podem inserir suas estimativas de pontos de história para as tarefas. Isso simplifica a coleta da opinião de todos em um único lugar e a compilação rápida dos resultados para discussão posterior. Além disso, as respostas podem ser convertidas automaticamente em tarefas rastreáveis

Use os ClickUp Forms com lógica condicional para ajustar as perguntas com base nas respostas, permitindo que suas equipes forneçam detalhes ou modifiquem as estimativas de pontos

Etapa 4: revelar as estimativas

Depois que todos tiverem escolhido o ponto da história, você revela simultaneamente as estimativas.

Essa é a parte emocionante!

Se as estimativas forem semelhantes, por exemplo, se todos escolherem 3 ou 5 pontos, isso é um bom sinal de que a equipe está alinhada. Mas o que acontece se houver uma disparidade significativa nas estimativas? É aí que começa a verdadeira colaboração. Vamos continuar.

Etapa 5: Discutir as diferenças

Se houver uma grande variedade de estimativas, a equipe deverá discutir por que algumas pessoas acham que a tarefa é mais fácil ou mais complexa do que outras

exemplo: Se um membro da equipe estimar "5" e outro estimar "13" para a mesma tarefa, isso abre espaço para discussão. A pessoa que deu uma estimativa mais alta pode explicar que prevê possíveis bloqueadores, enquanto a estimativa mais baixa pode vir de alguém familiarizado com tarefas semelhantes. Comentários atribuídos ao ClickUp tornam essa discussão mais dinâmica. Você pode marcar os membros da equipe nos comentários, fazer perguntas específicas e cobrir quaisquer detalhes que possam ter passado despercebidos anteriormente. Para obter mais contexto, você pode até mesmo compartilhar links ou arquivos diretamente na seção de comentários da tarefa.

Atribua vários membros da equipe no ClickUp Assigned Comments para garantir que todos estejam na mesma página durante as discussões da equipe, promovendo a colaboração e a responsabilidade.

Etapa 6: votar novamente e chegar a um consenso

A equipe deve refinar sua compreensão da tarefa, esclarecer incertezas e abordar quaisquer riscos ou discrepâncias.

Depois disso, cada membro da equipe vota novamente com uma nova estimativa baseada no entendimento refinado

Normalmente, essa segunda rodada de votação aproxima as estimativas, garantindo que a equipe chegue a um consenso. Você pode revisitar os documentos e as tarefas anteriores para comparar com projetos semelhantes, se necessário. Estimativas de tempo do ClickUp são uma excelente ferramenta para tornar a estimativa de pontos da história mais precisa durante as sessões de Pointing Poker. Ao dividir as tarefas em estimativas de tempo para cada membro da equipe, é possível evitar suposições e garantir que todos entendam a carga de trabalho.

Com o ClickUp Time Estimates, você pode visualizar o tempo total necessário para um projeto, permitindo que sua equipe chegue a um consenso com mais facilidade.

Etapa 7: Acompanhe e analise o progresso

Depois que uma estimativa final é definida, você pode atribuir pontos de história no ClickUp e monitorar o progresso por meio de Painéis do ClickUp . É possível criar painéis personalizados que exibem as principais métricas relacionadas a histórias de usuários, progresso de tarefas e cargas de trabalho da equipe. Isso ajuda a visualizar como as estimativas se alinham com o tempo real gasto.

Domine os objetivos da equipe e acompanhe o progresso em tempo real com os ClickUp Dashboards - visualize as metas, os esforços e o status das tarefas em um só lugar.

Além disso, Rastreamento de tempo com o ClickUp permite ver o tempo gasto nas tarefas em relação às estimativas, ajudando a refinar as sessões futuras do Planning Poker.

exemplo: O recurso Global Time Tracking permite iniciar e parar cronômetros de qualquer dispositivo, permitindo que os membros da equipe registrem facilmente o tempo gasto em tarefas durante as estimativas.

Monitore o tempo rastreado por dia, semana ou qualquer intervalo personalizado com folhas de horas personalizáveis no ClickUp Time Tracking. Dessa forma, você pode comparar as estimativas com o tempo real.

Etapa 8: Refinar e melhorar as estimativas futuras

O planejamento do Poker não é uma atividade única - é um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. Considere estas perguntas-chave quando quiser refiná-lo:

Houve subestimações consistentes?

Houve casos de superestimativas?

Qual foi a precisão das estimativas em comparação com o tempo real gasto?

Quais fatores contribuíram para quaisquer discrepâncias?

Como podemos ajustar as estimativas futuras com base nesses dados? Metas do ClickUp permitem que as equipes estabeleçam objetivos específicos para refinar estimativas futuras no Pointing Poker.

Acompanhe suas metas usando o ClickUp Goals para monitorar KPIs essenciais, fornecendo insights automáticos e detalhados sobre seu progresso

🌟Exemplo: Você pode definir uma meta para melhorar o alinhamento entre o esforço estimado e o real em uma porcentagem específica. Isso ajuda a manter o foco na melhoria contínua e garante que as práticas de estimativa evoluam com base no desempenho anterior.

Faça o download deste modelo

O modelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar o progresso de seus processos de desenvolvimento do Agile Scrum.

Se você quiser aproveitar os dados históricos e a análise de desempenho para refinar suas técnicas de estimativa para sprints futuros, experimente o modelo Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum . Ele abrange tudo, desde a preparação do backlog até as revisões de sprint, ajudando o proprietário do produto, a engenharia e as equipes de controle de qualidade a colaborar de forma eficaz.

Seus principais recursos incluem:

Gerenciamento flexível de tarefas

Visuais práticos para otimização do sprint

Ferramentas colaborativas para manter um fluxo de trabalho consistente

Faça o download deste modelo

## Como o Pointing Poker melhora o planejamento e estimula a formação de equipes

Agora que você entende o processo passo a passo de conduzir o Pointing Poker, vamos explorar como ele aumenta a eficiência do planejamento e fortalece a colaboração da equipe.

### Estimativa simplificada

O Pointing Poker acelera a estimativa estruturando as discussões e ajudando as equipes a avaliar rapidamente a complexidade das tarefas.

Em vez de debates longos e demorados, todos fornecem suas opiniões simultaneamente.

Se quiser ajudar sua equipe a se concentrar nas tarefas mais urgentes, experimente Prioridades de tarefas do ClickUp . Com quatro níveis de prioridade simples - Urgente, Alto, Normal e Baixo - os membros da sua equipe podem discutir e estimar primeiro a tarefa mais crítica.

Combine as Prioridades do ClickUp com estimativas de tempo e dependências de tarefas, garantindo que as tarefas de maior prioridade avancem sem gargalos.

Construindo consenso

Já entendemos que o Pointing Poker incentiva o consenso ao levar sua equipe a discutir perspectivas diferentes sobre a complexidade da tarefa e, por fim, alinhar-se em uma estimativa compartilhada Bate-papo ClickUp ajuda a criar consenso ao fornecer um espaço centralizado para discussões em tempo real. Cada conversa pode ser vinculada diretamente a tarefas relacionadas, garantindo que o contexto seja mantido e que insights críticos não sejam perdidos durante as discussões de estimativa.

Iniciar conversas 1:1 ou em grupo com pessoas específicas no ClickUp Chat

### Previsibilidade aprimorada

Estimativas precisas levam ao planejamento ideal de sprint e a cronogramas de projeto mais realistas. Ao estimar as tarefas com mais precisão, sua equipe pode prever melhor quanto tempo os projetos levarão.

Se a sua equipe precisar de ajuda para visualizar o progresso do sprint e entender o desempenho da equipe com base nos pontos da história, confira Painel de Sprint do ClickUp cartões. Aqui está um detalhamento do que esses cartões fazem:Cartões de velocidade ,:

Em um comentário, eles se tornam observadores de tarefas

Em uma descrição de tarefa, eles recebem uma notificação, mas não são adicionados como observadores

O comentário e seu nome são destacados na tarefa e na Caixa de entrada

Em tarefas privadas, você pode optar por compartilhar a tarefa ao mencioná-los em um comentário

Bônus: Se você é um gerente ou scrum master, converta todas as suas reuniões scrum em reuniões focadas e produtivas com o Modelo de reunião do ClickUp Scrum .

Poder de cada voz

Nas sessões de planejamento tradicionais, os membros mais calmos da equipe nem sempre têm voz. Com o Pointing Poker, "a opinião de todos conta"

O ClickUp Comments e o Mention garantem que ninguém fique de fora. Ao marcar os membros relevantes da equipe nas discussões, todos são incentivados a compartilhar suas perspectivas, levando a uma tomada de decisão mais equilibrada e a uma colaboração inclusiva.

Reconheça todos os feedbacks resolvendo ou reatribuindo rapidamente os comentários diretamente nos ClickUp Comments

Rastreamento do progresso

Por fim, acompanhar o alinhamento das estimativas com os resultados reais é fundamental para melhorar as estimativas futuras.

As ferramentas de relatório e os painéis do ClickUp fornecem às equipes insights sobre Métricas ágeis como a precisão da estimativa, o que lhes permite refinar o processo de planejamento. Ao analisar o desempenho anterior, suas equipes podem melhorar continuamente e ajustar suas estimativas para sprints futuros.

Acesse insights instantâneos e reduza as distrações usando o ClickUp Brain para pesquisar dados em todos os painéis de seu espaço de trabalho

👀 Leia também: Otimize seu fluxo de trabalho com o Agile Time Tracking

## Melhores práticas para usar o Pointing Poker

O Pointing Poker é uma das ferramentas mais eficazes para Planejamento ágil da capacidade . É como qualquer habilidade - simples para começar, mas requer cuidado para ser dominada.

Com essas cinco práticas recomendadas, você pode envolver todos os membros da sua equipe e começar a fazer estimativas como profissionais.

Esqueça a observação do relógio: Ao mergulhar no Agile, não caia na armadilha de traduzir tudo em horas. Os pontos de história têm tudo a ver com o dimensionamento do trabalho com base na complexidade e no entendimento da equipe, não apenas no tempo que ele pode levar

Ao mergulhar no Agile, não caia na armadilha de traduzir tudo em horas. Os pontos de história têm tudo a ver com o dimensionamento do trabalho com base na complexidade e no entendimento da equipe, não apenas no tempo que ele pode levar Fale, não apenas siga: É fácil se deixar levar pelos pensamentos de todos os outros durante uma sessão de Pointing Poker, mas cuidado com o pensamento de grupo. Incentive cada membro da equipe a expressar suas opiniões e defender suas estimativas. Isso evita que suas sessões sejam apenas uma câmara de eco

É fácil se deixar levar pelos pensamentos de todos os outros durante uma sessão de Pointing Poker, mas cuidado com o pensamento de grupo. Incentive cada membro da equipe a expressar suas opiniões e defender suas estimativas. Isso evita que suas sessões sejam apenas uma câmara de eco Mantenha a simplicidade: Use uma série padrão de cartas, como Fibonacci, oMétodo de dimensionamento de camisetasou uma ferramenta eficiente como o ClickUp. A consistência é fundamental aqui. Adicionar muitos cartões personalizados pode gerar confusão e mau uso, o que atrasa todo mundo

Use uma série padrão de cartas, como Fibonacci, oMétodo de dimensionamento de camisetasou uma ferramenta eficiente como o ClickUp. A consistência é fundamental aqui. Adicionar muitos cartões personalizados pode gerar confusão e mau uso, o que atrasa todo mundo Todos no convés: Não deixe de lado as pessoas por serem novas ou menos experientes. Você pode perder insights cruciais e, além disso, trata-se de um esforço de equipe

Não deixe de lado as pessoas por serem novas ou menos experientes. Você pode perder insights cruciais e, além disso, trata-se de um esforço de equipe Monitoramento de escalonamento: É comum que os valores de pontos em tarefas semelhantes aumentem gradualmente. Verifique regularmente as novas tarefas em relação às mais antigas para ter certeza de que elas realmente precisam de uma estimativa mais alta

## Refine seu processo de planejamento ágil com o Pointing Poker e o ClickUp

O Pointing Poker é uma técnica gamificada divertida e interativa para o planejamento eficaz de projetos. Ele cria um ambiente em que a contribuição de cada membro da equipe é valorizada e contribui para estimativas de tarefas bem elaboradas.

Para ampliar os benefícios do Pointing Poker, você pode usar os recursos do ClickUp, como Task Management, Forms, Comments, Docs e Dashboards, como catalisadores poderosos de várias maneiras. Eles não apenas tornam o processo mais suave, mas também garantem que ele produza resultados eficazes.

Pronto para otimizar o planejamento e o progresso da sua equipe? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!