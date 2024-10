Os 50 principais atalhos de teclado do Google Sheets

Já teve a sensação de passar mais tempo clicando no menu do Sheets do que realmente fazendo seu trabalho?

Entre em Atalhos de teclado do Google Sheets.

Os atalhos do Planilhas Google economizam tempo e são o segredo para aumentar sua produtividade. Eles o ajudam a navegar pelas planilhas com a velocidade da luz e reduzem os cliques desnecessários. São fáceis de usar, simples de lembrar e, o melhor de tudo, totalmente gratuitos.

Você sabia que se o seu trabalho envolve trabalhar em um computador por um dia inteiro de 8 horas? o uso de atalhos de teclado pode lhe poupar até 8 dias inteiros de trabalho por ano ? Isso representa um aumento de 3,3% em sua produtividade geral!

Parece bom demais para ser verdade? Fique por aqui, e nós o orientaremos nos 50 principais atalhos do Planilhas Google para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil.

O que é um atalho de teclado do Planilhas Google?

Os atalhos de teclado do Planilhas Google são uma série de combinações de teclas criadas para ajudar os usuários a executar tarefas mais rapidamente, evitando cliques manuais. A ideia de atalhos de teclado teve origem nos primórdios da computação pessoal, com a introdução deles pela Apple na década de 1980 .

O objetivo era simples: simplificar tarefas repetitivas e melhorar a experiência geral do usuário. Esses atalhos se tornaram a base da produtividade, ajudando os usuários a executar tarefas sem depender exclusivamente do mouse ou da navegação no menu.

Quando se trata do Planilhas Google, os atalhos de teclado têm a mesma finalidade: aumentar a eficiência e facilitar o gerenciamento de planilhas. Com apenas algumas combinações de teclas, você pode navegar rapidamente em suas planilhas Banco de dados do Google Sheets mover entre planilhas ou executar cálculos sem tirar as mãos do teclado.

Por exemplo, você pode usar 'Ctrl + Shift + V' ou 'Command + Shift + V' no Mac para colar valores sem formatação em uma célula selecionada ou 'Alt + Shift + 5' para riscar o texto. Esses atalhos economizam tempo, permitindo que você se concentre nos dados em vez de clicar nos menus.

Benefícios do uso de atalhos no Planilhas Google

O uso dos atalhos do Planilhas Google traz muitos benefícios que podem aumentar sua produtividade e eficiência. Ao integrar esses atalhos à sua rotina diária, você pode:

Poupar tempo : Os atalhos eliminam a necessidade de cliques repetitivos no mouse e de navegação no menu, permitindo concluir tarefas mais rapidamente

: Os atalhos eliminam a necessidade de cliques repetitivos no mouse e de navegação no menu, permitindo concluir tarefas mais rapidamente Reduzir erros : Aplicar rapidamente a formatação ou fazer edições usando atalhos minimiza as chances de erros que podem ocorrer com processos manuais

: Aplicar rapidamente a formatação ou fazer edições usando atalhos minimiza as chances de erros que podem ocorrer com processos manuais Melhora a multitarefa : Os atalhos permitem executar várias tarefas simultaneamente sem alternar constantemente entre o teclado e o mouse

: Os atalhos permitem executar várias tarefas simultaneamente sem alternar constantemente entre o teclado e o mouse Melhora o foco : Ao minimizar a necessidade de cliques no mouse e de navegação no menu, os atalhos ajudam a manter o foco no trabalho. Esse fluxo contínuo reduz as distrações e ajuda você a concluir as tarefas com mais eficiência

: Ao minimizar a necessidade de cliques no mouse e de navegação no menu, os atalhos ajudam a manter o foco no trabalho. Esse fluxo contínuo reduz as distrações e ajuda você a concluir as tarefas com mais eficiência Aumento da eficiência: Simplificar o fluxo de trabalho com atalhos ajuda a gerenciar grandes conjuntos de dados com mais eficiência

Como habilitar atalhos de teclado no Planilhas Google

Antes de usar os atalhos de teclado, é importante garantir que eles estejam ativados nas configurações do Planilhas Google.

Aqui está um guia simples para ativá-los usando o menu do Planilhas Google:

1. Abrir o Google Sheets

Comece abrindo um documento do Google Sheets no qual você deseja usar os atalhos de teclado.

via Planilhas do Google

2. Navegue até o menu de ajuda

Clique no menu 'Help' na barra superior do Planilhas Google.

via Planilhas do Google

3. Selecionar atalhos de teclado

No menu suspenso, selecione 'Atalhos de teclado' (ou pressione Ctrl + / para acessá-lo diretamente). Isso abrirá uma caixa de diálogo com uma lista de atalhos disponíveis.

via Planilhas do Google

4. Ativar atalhos compatíveis

Na janela Atalhos do teclado, role até a parte inferior e marque a caixa que diz 'Ativar atalhos de planilha compatíveis.' Essa opção permite usar atalhos ainda mais familiares de outros softwares de planilha, como o Excel.

via Planilhas do Google

5. Feche o menu e comece a usar os atalhos

Quando os atalhos estiverem ativados, feche a caixa de diálogo e comece a usá-los imediatamente. Seu fluxo de trabalho agora está otimizado para atalhos de teclado!

Os 50 principais atalhos de teclado do Google Sheets para economizar tempo

Dominar os atalhos de teclado do Planilhas Google pode reduzir significativamente seu tempo em tarefas repetitivas. Aqui está uma lista de 50 atalhos essenciais para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o Google Sheets.

1. Atalhos de navegação

Navegar em planilhas grandes pode ser complicado. Esses atalhos de navegação ajudam você a se movimentar rapidamente pelos dados, alternar entre planilhas e encontrar facilmente seu lugar.

Atalhos de navegação: Descrição Atalho no Windows Atalho no Mac Mover para a borda das regiões de dados Ctrl + tecla de seta Command + tecla de seta Mover para o início da planilha Ctrl + Home Fn + Command + Seta para a esquerda Mover para a última célula com os dados Ctrl + End Fn + Command + Seta para a direita Rolar uma tela para baixo Page Down Fn + Seta para baixo Rolar uma tela para cima Page Up Fn + Seta para cima Expandir ou recolher linhas/colunas agrupadas Alt + Shift + Setas Command + Shift + K Mover para a próxima planilha Ctrl + Page Down Fn + Command + Seta para baixo Ctrl + Page Up Fn + Command + Seta para cima Movimentar uma célula de cada vez Setas Setas Setas Abrir a caixa de diálogo "Ir para o intervalo" Ctrl + G Command + G

2. Atalhos de entrada de dados e formatação

A entrada de dados e a formatação eficientes podem economizar muito tempo e esforço. Esses atalhos simplificam tarefas como copiar, colar e aplicar formatação para agilizar o gerenciamento de planilhas.

Description Shortcut on Windows Shortcut on Mac copiar as células selecionadas Ctrl + C Command + C Copiar as células selecionadas Ctrl + C Command + C Cortar as células selecionadas Ctrl + X Command + X Colar as células copiadas ou cortadas Ctrl + V Command + V Colar as células copiadas ou cortadas Desfazer a última ação Ctrl + Z Command + Z Refazer a última ação desfeita Ctrl + Y Command + Shift + Z Colar somente valores Ctrl + Shift + V Command + Shift + V Negrito no texto selecionado Ctrl + B Command + B Italicizar o texto selecionado Ctrl + I Command + I Sublinhar o texto selecionado Ctrl + U Command + U Abrir o menu Formatar Alt + E Command + T

3. Atalhos de seleção e edição

A seleção e a edição perfeitas de células podem aumentar drasticamente sua produtividade. Use esses atalhos básicos para selecionar, editar e gerenciar rapidamente seus dados no Planilhas Google.

Description Shortcut on Windows Shortcut on Mac Selecionar toda a planilha Ctrl + A Command + A Selecionar a linha inteira Shift + Espaço Shift + Espaço Selecionar a coluna inteira Ctrl + Espaço Command + Espaço Inserir uma nova linha Ctrl + Shift + = Command + Shift + = Inserir uma nova coluna Inserir uma nova coluna Ctrl + Shift + + Command + Shift + + Excluir a linha selecionada Ctrl + - Command + - Excluir a coluna selecionada Ctrl + Shift + - Command + Shift + - Mover para a próxima célula Tab Tab Editar a célula ativa Editar a célula ativa Enter Return Preencher as células selecionadas com a entrada anterior Ctrl + D Command + D

4. Atalhos de gerenciamento de dados

Gerenciar e analisar dados com eficiência é fundamental em qualquer planilha do Google. Esses atalhos simples ajudam a classificar, filtrar e realizar cálculos para manter seus dados organizados e acionáveis.

| --------------------------------------- | ----------------------- | ---------------------------- |

| Abrir a caixa de diálogo de intervalo de classificação | Alt + D + S | Command + Shift + R |

| Aplicar ou remover um filtro | Ctrl + Shift + L | Command + Shift + F

| Inserir uma nova planilha | Shift + F11 | Fn + Shift + F11

| Abrir o histórico de versões | Ctrl + Alt + Shift + H | Command + Option + Shift + H

calcular a soma das células selecionadas | Ctrl + Shift + T | Command + Shift + T | Calcular a média das células selecionadas | Ctrl + Shift + T

| Calcular a média das células selecionadas | Ctrl + Shift + A | Command + Shift + A | Localizar e substituir dados

| Localizar e substituir dados | Ctrl + H | Command + H

formatar como moeda | Ctrl + Shift + 4 | Command + Shift + 4 | Formatar como porcentagem | Ctrl + Shift + 4

| Formatar como porcentagem | Ctrl + Shift + 5 | Command + Shift + 5 | Formatar como data

| Formatar como data | Ctrl + Shift + # | Command + Shift + #

5. Atalhos diversos

Esses atalhos adicionais abrangem uma série de funções que não se encaixam perfeitamente nas outras categorias, mas que ainda são incrivelmente úteis para várias tarefas no Planilhas Google.

Atalho no Windows Atalho no Mac Atalho no Google Sheets Abrir o menu "Ajuda" Ctrl + / Command + / Exibir ou ocultar a barra de fórmulas Ctrl + Shift + U Command + Shift + U Alternar o modo de tela cheia F11 Command + Control + F Inserir a data atual Inserir a data atual Ctrl + ; Command + ; Inserir a hora atual Inserir a hora atual Ctrl + Shift + ; Command + Shift + Abrir o menu de formatação condicional Alt + O, D Command + Option + O, D Congelar as linhas ou colunas selecionadas Alt + W, F Command + Option + W, F Remover bordas das células selecionadas Ctrl + Shift + 7 Command + Option + 0 Adicionar ou remover comentários Ctrl + Alt + M Command + Option + M Abrir o menu Complementos Ctrl + Alt + A Command + Option + A Expandir ou recolher todas as linhas Ctrl + Alt + 0 Command + Option + 0 Mover para a última célula em uma linha Mostrar ou ocultar a barra lateral Ctrl + Alt + Shift + H Command + Option + Shift + H

Esses atalhos permitem que você trabalhe com mais eficiência e se concentre no que é importante. Eles também reduzem a probabilidade de erros causados por ações manuais repetitivas, proporcionando mais controle sobre suas tarefas.

Limitações do uso do Planilhas Google

Apesar de sua conveniência, o Planilhas Google tem limitações que podem afetar a forma como você o utiliza para processamento de dados em larga escala ou funcionalidades avançadas.

A compreensão dessas limitações o ajudará a determinar quando o Planilhas Google é bom o suficiente e quando você deve considerar outras ferramentas. Aqui estão algumas limitações que os usuários do Google Sheets enfrentam:

1. Capacidade limitada de dados O Google Sheets pode processar até 10 milhões de células por planilha o que pode parecer muito, mas pode se tornar rapidamente restritivo para grandes conjuntos de dados. Se estiver trabalhando com dados enormes, o desempenho poderá ficar mais lento ou até mesmo atingir o limite de células.

2. Problemas de desempenho com fórmulas grandes

Ao trabalhar com fórmulas complexas ou vários cálculos, o desempenho do Planilhas Google pode se degradar. Você pode apresentar atrasos, tempos de carregamento mais lentos ou atrasos nas atualizações, o que pode prejudicar sua produtividade.

3. Falta de recursos avançados

O Google Sheets é excelente para análises de dados básicas e intermediárias. Ainda assim, ele não possui os recursos avançados de outros softwares de planilhas como o Microsoft Excel, como o Power Query, tabelas dinâmicas avançadas e opções de gráficos mais robustas. Além disso, o Google Sheets não permite que os usuários criem atalhos de teclado personalizados.

4. Automação e criação de scripts limitados

Enquanto O Google Sheets oferece o Google Apps Script para automação mas é menos avançado ou fácil de usar do que ferramentas mais avançadas, como Python ou Excel VBA. O ambiente de script pode não suportar efetivamente fluxos de trabalho complexos ou projetos de automação em grande escala.

5. Problemas de compatibilidade

Embora o Planilhas Google ofereça suporte a vários formatos de arquivo (por exemplo, CSV, XLSX), algumas formatações e fórmulas podem se perder durante a conversão entre plataformas, especialmente quando se muda entre o Planilhas e o Excel. Isso pode causar discrepâncias em seus dados ou relatórios. Em alguns casos, você pode precisar de um teclado externo se estiver trabalhando com um laptop.

6. Complementos limitados

Embora o Google Sheets ofereça uma variedade de complementos, o ecossistema ainda é relativamente limitado em comparação com outras soluções de software.

7. Perda de dados na fusão de planilhas

A mesclagem de duas planilhas do Google Sheets que fazem referência uma à outra pode levar à perda de dados. Quando as referências não são mantidas adequadamente durante o processo de mesclagem, você pode acabar com links quebrados e dados ausentes Isso complica a análise dos dados e reduz a credibilidade dos relatórios finais.

Agora você sabe quais são as limitações do Planilhas Google. Ele ainda é a melhor ferramenta para suas necessidades ou você precisa de uma alternativa ao Google Sheets que possa se adequar melhor ao seu fluxo de trabalho? Vamos dar uma olhada!

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Google Sheets

Diga adeus às limitações do Google Sheets e mude para o ClickUp o ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos que vai além da organização de dados. Ela oferece um sistema totalmente integrado para gerenciar tarefas, colaborar com equipes e automatizar fluxos de trabalho sem problemas.

O ClickUp oferece, entre outros recursos, rastreamento de tempo, ferramentas prontas para uso, gerenciamento de tarefas, etc modelos de planilhas recursos colaborativos em tempo real, como comentários e edição ao vivo, automação do gerenciamento de projetos e integrações.

Como Morey Graham , diretor do Projeto de Serviços para Ex-alunos e Doadores da Wake Forest, disse o seguinte:

Agora podemos colaborar em um único sistema e ter visibilidade dos dados essenciais. Isso permite que nossas várias equipes relatem o progresso, identifiquem problemas de carga de trabalho e capacidade e planejem de forma mais precisa.

Morey Graham, Diretor do Projeto de Serviços para Ex-alunos e Doadores da Wake Forest

Otimize seus fluxos de trabalho com as teclas de atalho e os atalhos de teclado do ClickUp

Embora o ClickUp não tenha a funcionalidade de planilha incorporada, ele pode gerenciar dados em uma Visualização de tabela do ClickUp formato. Isso permite rastrear dados e conectá-los diretamente a tarefas, subtarefas e dependências.

Além disso, a Table View oferece opções avançadas de filtragem, classificação e agrupamento, permitindo que você analise e visualize os dados dentro do contexto mais amplo do projeto.

Edite dados em massa com tabelas responsivas e intuitivas usando o ClickUp Table View

Mais, Teclas de atalho e atalhos do ClickUp permitem que você navegue e gerencie tarefas rapidamente, economizando mais tempo do que com os atalhos padrão do Google Sheets.

Veja como a exibição de tabela, as teclas de atalho e os atalhos de teclado do ClickUp podem elevar seu fluxo de trabalho:

Visualizações de tabela personalizadas : Organize seus dados em um formato semelhante ao de uma planilha, mas com recursos avançados, como campos personalizados, filtragem avançada, classificação, etc. Seja para gerenciar projetos, equipes ou dados de clientes, o Table View é adaptável às suas necessidades

: Organize seus dados em um formato semelhante ao de uma planilha, mas com recursos avançados, como campos personalizados, filtragem avançada, classificação, etc. Seja para gerenciar projetos, equipes ou dados de clientes, o Table View é adaptável às suas necessidades Gerenciamento de tarefas : O ClickUp integra o gerenciamento de tarefas diretamente em suas tabelas. Atualize os status das tarefas, atribua tarefas a membros da equipe e gerencie prazos, tudo em uma única exibição

: O ClickUp integra o gerenciamento de tarefas diretamente em suas tabelas. Atualize os status das tarefas, atribua tarefas a membros da equipe e gerencie prazos, tudo em uma única exibição Atalhos incorporados para eficiência : Os atalhos de teclado do ClickUp tornam seu fluxo de trabalho mais rápido e suave. Por exemplo, você pode configurar um lembrete simplesmente tocando na tecla "r" do teclado

: Os atalhos de teclado do ClickUp tornam seu fluxo de trabalho mais rápido e suave. Por exemplo, você pode configurar um lembrete simplesmente tocando na tecla "r" do teclado Espaços colaborativos : Trabalhe de forma colaborativa em um espaço de projeto dedicado e adicione comentários e arquivos diretamente às tarefas. Também é possível fazer edições em tempo real na exibição de tabela, garantindo que sua equipe esteja sempre na mesma página

: Trabalhe de forma colaborativa em um espaço de projeto dedicado e adicione comentários e arquivos diretamente às tarefas. Também é possível fazer edições em tempo real na exibição de tabela, garantindo que sua equipe esteja sempre na mesma página Dependências de tarefas e automação: Ao contrário das planilhas estáticas, o ClickUp permite automatizar tarefas e definir dependências de tarefas, garantindo que seus projetos fluam sem problemas

Ative as teclas de atalho e os atalhos para otimizar seu fluxo de trabalho com as teclas de atalho e os atalhos de teclado do ClickUp

Aqui estão algumas teclas de atalho gerais do ClickUp que podem ser úteis ao trabalhar com dados:

Action Hotkey para Windows Hotkey para Mac Abrir o Command Center Ctrl+K Command + K Próxima tarefa Ctrl+Shift+Seta para a direita Ctrl+Shift+Seta para a direita Ctrl+Shift+Seta para a direita Tarefa anterior Ctrl+Shift+Seta para a esquerda Ctrl+Shift+Seta para a esquerda Ctrl+Shift+Seta para a direita Mostrar/ocultar a barra lateral Q Q Criar nova tarefa Ctrl+E Command + E Criar comentário no texto selecionado Criar um comentário a partir do texto selecionado Ctrl + Shift + M Cmd + Shift + M Criar uma tarefa a partir do texto selecionado Ctrl + Alt + T Cmd + Option + T Realçar um bloco de texto selecionado Ctrl + Shift + H Cmd + Shift + H Duplicar um bloco de texto Ctrl + D Cmd + D Alinhar o texto à direita ou à esquerda Ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R Alinhar o texto ao centro Alinhar o texto ao centro Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Alinhar o texto ao centro Usar código embutido Ctrl + Shift + C Cmd + Shift + C Ancorar um link Ctrl+K Command + K Ancorar um link

Observação: Essas são teclas de atalho gerais. Os atalhos específicos podem variar de acordo com a configuração do ClickUp e o tipo de visualização que você está usando.

Leia também: Guia de automações no ClickUp (com 10 exemplos de casos de uso)

Eleve seus atalhos de teclado com o ClickUp!

Os atalhos do Planilhas Google podem ser seus melhores amigos para acelerar as tarefas e manter seus dados sob controle. Mas, se você estiver pronto para trocar esses atalhos por um nível de eficiência totalmente novo, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Com recursos como exibições de tabela personalizáveis e modelos prontos para uso, você se perguntará como conseguiu passar sem ele. Além disso, a integração perfeita e as ferramentas de automação do ClickUp tornarão seu fluxo de trabalho mais suave do que nunca.

Pronto para se livrar da bagunça das planilhas? Experimente o ClickUp e veja sua produtividade aumentar (seu futuro eu lhe agradecerá). Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!