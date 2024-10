10 melhores alternativas para o Almanaque em 2024

Se você é usuário do Almanac, provavelmente já ouviu a notícia de que a empresa de software encerrará suas atividades em breve. É frustrante ter que mudar de uma plataforma com a qual você se sentia confortável, reconstruir seus processos e reorganizar seus dados.

Todo o processo de recomeçar - pesquisando novas ferramentas, testando-as e integrando-as ao seu fluxo de trabalho - é assustador.

No entanto, o Almanac será encerrado em 31 de janeiro de 2025, e você tem tempo limitado para mudar para uma nova ferramenta de documentação e colaboração e migrar todos os seus dados.

Deixe-me ajudá-lo aqui. Nesta postagem do blog, selecionei as 10 principais alternativas ao Almanac que podem automatizar seu fluxo de trabalho (talvez até melhor do que o Almanac) para que sua equipe não enfrente nenhum tempo de inatividade.

O que você deve procurar nas alternativas ao Almanac?

Antes de discutir outros softwares, vamos dar uma olhada rápida nos recursos que devemos procurar em uma alternativa ao Almanac:

Flexibilidade e personalização

Assim como o Almanac, uma boa alternativa de gestão do conhecimento deve permitir que você estruture o conteúdo conforme necessário, seja para documentação ou fluxos de trabalho. Procure ferramentas que tenham modelos flexíveis e fáceis de personalizar que se ajustem ao seu fluxo de trabalho.

Pesquisa e acessibilidade

Um aspecto que sempre valorizei no Almanaque é sua capacidade de encontrar conteúdo rapidamente. Qualquer alternativa ao Almanac deve oferecer funções de pesquisa eficientes para que toda a equipe possa acessar informações cruciais sem demora.

Recursos de automação

Embora o Almanac ofereça a criação simplificada de documentos, você vai querer uma alternativa que vá além, com recursos alimentados por IA para automatizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Procure soluções integradas à IA que possam organizar automaticamente as informações, sugerir melhorias e até mesmo gerar conteúdo, economizando tempo e esforço no gerenciamento do seu espaço de trabalho.

Colaboração e controle de versão

O controle de versão do Almanac é impressionante, por isso é essencial encontrar uma alternativa que ofereça colaboração em tempo real, históricos de versão detalhados e a capacidade de rastrear alterações facilmente. Isso mantém todos os membros da sua equipe, novos e existentes, informados e elimina os silos.

As 10 melhores alternativas ao Almanac

Aqui estão minhas principais opções de alternativas ao Almanac. Também discuti seus melhores recursos, limitações e preços para que você possa tomar uma decisão informada.

1. ClickUp (melhor para automatizar a criação de conteúdo)

use o ClickUp para criar documentos, organizar recursos e colaborar com sua equipe em tempo real_

O ClickUp é o único aplicativo que pode substituir o Almanac em um instante. Se você precisa criar documentos, fazer brainstorming de ideias ou colaborar com a sua equipe, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Com Documentos do ClickUp você pode facilmente criar e estruturar documentos , permitindo uma navegação tranquila e um compartilhamento sem esforço com a sua equipe. Ao contrário do Almanac, o ClickUp Docs permite que você integrar seus documentos diretamente ao projeto para que você possa vincular tarefas ou atualizar documentos como parte de um projeto em andamento.

Além disso, todos os seus arquivos ficam em um só lugar, o que torna muito conveniente gerenciar sua base de conhecimento e manter sua equipe alinhada.

Crie manuais e guias da empresa com o ClickUp Docs

Um dos meus recursos favoritos é Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA. Ele me ajuda a automatizar a criação de conteúdo, organizar ideias e resumir informações, economizando muito tempo. Ele é especialmente útil em comparação com o Almanac porque não apenas ajuda a criar conteúdo rapidamente, mas também fornece insights acionáveis e sugestões inteligentes.

Esse suporte de IA permite que você se concentre mais na estratégia ao automatizar processos repetitivos, tornando-o uma alternativa altamente eficiente para equipes que desejam acelerar o fluxo de trabalho.

Use o ClickUp Brain para simplificar tarefas, obter sugestões e resolver ideias complexas Chat do ClickUp mantém a conversa fluindo sem sair da plataforma, tornando a comunicação da equipe perfeita. Ao contrário do Almanac, em que você pode precisar de ferramentas externas para troca de mensagens, o ClickUp Chat é integrado diretamente ao seu fluxo de trabalho. Você pode discutir projetos, compartilhar atualizações ou fazer brainstorming de ideias em um só lugar, mantendo tudo centralizado e aumentando a produtividade.

Garanta uma discussão fácil e rápida com sua equipe com o ClickUp Chat Visualização do quadro Kanban do ClickUp ajuda a visualizar fluxos de trabalho, dividindo as tarefas em colunas claras, o que permite acompanhar o progresso e gerenciar projetos com eficiência. Ao contrário do Almanac, que se concentra mais no gerenciamento de documentos, o modo de exibição Kanban do ClickUp permite que você veja exatamente onde cada tarefa está no fluxo de trabalho, do início ao fim.

Tornar as tarefas visualmente atraentes com o ClickUp Kanban Board View

Se você preferir uma abordagem mais estruturada para as ideias, Mapas mentais do ClickUp são ótimos para dividir conceitos complexos em etapas gerenciáveis. Esse recurso permite que você organize visualmente seus pensamentos, mapeie planos detalhados ou faça um brainstorming de ideias

Os mapas mentais são uma ótima maneira de dividir até mesmo os projetos mais complicados em tarefas acionáveis e digeríveis. Eles ajudam você e sua equipe a se manterem alinhados e organizados durante todo o processo.

Simplifique ideias complexas com o ClickUp MindMaps

Principais recursos do ClickUp

**Espaços do ClickUp : Organize seus documentos e recursos de forma centralizada e estruturada

Arrume todos os documentos e recursos em um só lugar para acesso rápido com o ClickUp Spaces Metas do ClickUp O Notion é um aplicativo avançado para gerenciar projetos, fazer anotações e acompanhar tarefas, mantendo tudo organizado. Você pode criar bancos de dados personalizados para se adequar ao seu fluxo de trabalho, incorporar documentos e colaborar com outras pessoas em tempo real.

Ele não serve apenas para o trabalho - você também pode usá-lo para planejar suas metas e viagens pessoais ou até mesmo para monitorar hábitos. Independentemente de trabalhar sozinho ou em equipe, o Notion ajuda a simplificar seus projetos e fluxos de trabalho com recursos como blocos sincronizados, modelos personalizados e muito mais.

Melhores recursos do Notion

Crie bancos de dados personalizáveis para rastreamento pessoal e de projetos

Integre-se com ferramentas de terceiros, como Google Drive e Slack, para gerenciar todas as informações em um só lugar

Crie integrações e automações personalizadas com seu acesso à API

Obter visualizações flexíveis de tarefas, como quadros Kanban, calendários e listas

Limitações do Notion

Funcionalidade off-line limitada, o que o torna menos confiável quando o acesso à Internet não está disponível

Preços do Notion

Gratuito: $0

$0 Plus: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Business: $18/usuário/mês

$18/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

3. Nuclino (melhor para brainstorming visual)

via Nuclino O Nuclino é bastante semelhante ao Notion. Ele pode ser usado para compartilhamento de conhecimento, colaboração de documentos e gerenciamento de projetos.

Você pode estruturar projetos usando visualizações de quadro para gerenciamento de tarefas no estilo Kanban, visualizações de lista para documentação organizada e visualizações de gráfico para mapear visualmente as conexões entre diferentes elementos do projeto.

Cada tarefa ou documento dentro da Nuclino é altamente colaborativo, permitindo que os membros da equipe co-editem, deixem comentários e atribuam tarefas - tudo em tempo real.

Um dos meus destaques favoritos é a pesquisa instantânea, que me permite encontrar qualquer documento ou tarefa em segundos, mesmo em um projeto grande. Além disso, a tela infinita é excelente para brainstorming visual, permitindo que minha equipe crie diagramas e fluxogramas que facilitam a compreensão de ideias complexas.

Melhores recursos do Nuclino

Explore visualmente o conhecimento e as conexões da equipe com a visualização Graph

Use a tela infinita para colaboração contínua, permitindo quadros brancos e diagramas

Permita a colaboração da equipe em tempo real com pesquisa instantânea e atalhos fáceis de usar no teclado

Integre-se a ferramentas como Slack, Google Workspace e serviços da Microsoft para aumentar a eficiência

Limitações do Nuclino

Tem dificuldade em lidar com documentos ou bancos de dados muito grandes e complexos, o que pode reduzir o desempenho ou dificultar o dimensionamento

Preços do Nuclino

Gratuito

Iniciante: US$ 8/usuário/mês

US$ 8/usuário/mês Empresa: $12/usuário/mês

Nuclino avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes disponíveis

Não há avaliações suficientes disponíveis Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Leia mais: O melhor software de Wiki interno da empresa

4. Google Docs (melhor para criar conteúdo e rastrear o histórico de versões)

via Google Docs Quando se trata de encontrar uma boa alternativa para o Almanaque, o Google Docs é uma opção óbvia para mim. Ele é simples, limpo e funciona sem problemas. Uma coisa que eu realmente aprecio é o salvamento automático em tempo real - não há pânico de perder seu trabalho.

Outro recurso útil? É como ter um histórico de revisão incorporado de todos os ajustes que fiz, facilitando a reversão para um rascunho anterior. Portanto, se você estiver procurando uma opção confiável e fácil de usar, Google Docs pode ser uma ótima opção.

Melhores recursos do Google Docs

Exporte documentos importantes em vários formatos, incluindo PDF e Word, para compartilhamento e publicação

Experimente a digitação por voz, que pode economizar muito tempo quando você precisar ditar o conteúdo em vez de digitar manualmente

Acesse o Google Docs em qualquer dispositivo com acesso à Internet, facilitando o trabalho em seus documentos onde quer que você esteja

Continue editando mesmo quando não estiver conectado à Internet com seu modo off-line

Limitações do Google Docs

O Google Docs não possui ferramentas avançadas de design e formatação, o que o torna menos adequado para documentos complexos ou projetos com muito design

Preços do Google Docs

Business Starter: $6/usuário/mês

$6/usuário/mês Business Standard: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Business Plus: $18/usuário/mês

$18/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Google Docs avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (100 avaliações)

4,6/5 (100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 25.000 avaliações)

Leia mais: As melhores alternativas ao Google Docs

5. Obsidian (melhor para escrever com foco)

via Obsidian A Obsidian funciona como um mapa de conhecimento em que cada nota pode se conectar a outras. Sua estrutura hierárquica e a capacidade de vincular notas o tornam ideal para organizar e conectar informações.

As equipes podem estabelecer uma base de conhecimento central na Obsidian para criar e vincular páginas sobre vários tópicos, garantindo fácil acesso e colaboração. Se você e sua equipe gostam de manter uma documentação profunda e estruturada, a Obsidian oferece um ambiente refrescante e livre de distrações.

Outro recurso que adoro é o editor Markdown - é tão limpo e simples. Não há distrações, apenas foco puro na escrita. Além disso, posso formatar facilmente meus documentos sem toda a confusão que se encontra em outros aplicativos.

melhores recursos do #### Obsidian

Permite uma formatação fácil, mantendo o foco em seu conteúdo com o recurso de anotações baseado em Markdown

Mapeie visualmente suas anotações e ideias em um espaço infinito para brainstorming e organização de ideias com o recurso Canvas

Salve as anotações diretamente no seu dispositivo para privacidade e acesso off-line com a opção de armazenamento local primeiro

Crie uma rede visual de anotações vinculadas com a visualização Graph, facilitando a visualização das conexões entre as ideias

Limitações da Obsidian

A Obsidian tem uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários não familiarizados com markdown ou seus recursos mais avançados

Preços da Obsidian

Uso pessoal : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Uso comercial: $50/usuário/mês

Obsidian classificações e comentários

Capterra: Não há avaliações suficientes disponíveis

Não há avaliações suficientes disponíveis G2: Não há avaliações suficientes disponíveis

6. Document360 (melhor para gerenciamento de base de conhecimento)

via Document360 O Document360 é uma plataforma de base de conhecimento que oferece uma solução abrangente para criar, gerenciar e compartilhar informações dentro das organizações. Você pode personalizá-la para atender às necessidades de sua empresa. Deseja uma seção específica para perguntas frequentes? Não tem problema. Precisa colaborar em um documento? O Document360 tem tudo o que você precisa.

Um recurso que considero particularmente impressionante é o editor avançado What You See Is What You Get (WYSIWYG). Ele permite que você formate textos, imagens e vídeos perfeitamente, tornando sua documentação visualmente atraente e fácil de entender.

Outro destaque é a análise avançada. Esse recurso fornece insights sobre como está o desempenho do seu conteúdo, ajudando-o a tomar decisões baseadas em dados para melhorar sua documentação. Seja você um redator técnico ou um proprietário de produto, o Document360 garante que sua base de conhecimento interna é abrangente e fácil de usar.

Melhores recursos do Document360

Acompanhe todas as alterações feitas nos artigos e reverta facilmente para versões anteriores quando necessário

Encontre rapidamente artigos de conhecimento ou documentos específicos com sua funcionalidade de pesquisa avançada

Personalize totalmente sua base de conhecimento com a aparência de sua empresa com opções de marca personalizáveis

Crie e gerencie conteúdo em diferentes idiomas com o suporte multilíngue

Limitações do Document360

O preço do Document360 pode ficar caro para equipes menores ou startups à medida que expandem sua base de conhecimento

Preços do Document360

Gratuito: $0

$0 Profissional: $249/projeto/mês

$249/projeto/mês Empresarial: $399/projeto/mês

$399/projeto/mês Enterprise: Preços personalizados

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

7. Slite (melhor para criar um banco de dados centralizado)

via Slite O Slite é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento projetada para grandes equipes. É como um hub central onde você pode armazenar todas as informações da sua equipe, colaborar em documentos e até mesmo gerenciar projetos leves.

O que eu acho muito legal no Slite é que ele vai além da simples digitação de anotações - ele oferece muitas maneiras de expressar suas ideias. Posso esboçar conceitos e incorporar vídeos para comunicar ideias

Um dos meus recursos favoritos para economizar tempo é o assistente de IA do Slite. Ele é um divisor de águas para a escrita - quer eu precise corrigir a gramática, simplificar minha linguagem ou até mesmo traduzir o conteúdo para outro idioma, ele lida com a tarefa sem esforço.

E se você não consegue escrever as mesmas notas de reunião todas as semanas, o Slite cria automaticamente documentos recorrentes, fornecendo lembretes para atualizar a agenda em vez de começar do zero todas as vezes.

Melhores recursos do Slite

Simplifique a redação com opções integradas de formatação e estilo

Classifique e filtre os documentos para facilitar a navegação

Gerar automaticamente documentos recorrentes, como notas de reunião e agendas

Acompanhe quem está lendo e pesquisando documentos específicos, garantindo que atualizações importantes cheguem às pessoas certas

Limitações do Slite

Oferece menos opções de personalização para modelos de documentos, o que pode não atender às necessidades das equipes que buscam fluxos de trabalho altamente personalizados

Preços do Slite

Padrão: US$ 10/usuário/mês

US$ 10/usuário/mês Premium: US$ 15/usuário/mês

US$ 15/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Slite ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes disponíveis

Leia mais: Como criar um Wiki da empresa

8. Evernote (melhor para organizar tarefas e ideias)

via Evernote O Evernote é um aplicativo de documentação popular que o ajuda a organizar ideias e informações em um só lugar. Seus recursos de IA ajudam a automatizar tarefas, como organizar notas e sugerir conteúdo com base no que estou trabalhando.

Um dos meus recursos favoritos é a digitalização de documentos - ele me permite digitalizar papéis físicos rapidamente, transformando-os em notas pesquisáveis, o que é um salva-vidas para não usar papel.

Ele também se destaca na colaboração - seja compartilhando notas com um colega ou trabalhando juntos em tempo real em um projeto, o Evernote garante que todos fiquem na mesma página.

Melhores recursos do Evernote

Habilite sugestões de notas e organização de conteúdo com tecnologia de IA para um fluxo de trabalho mais simplificado

Transforme papéis físicos em notas digitais pesquisáveis com a digitalização fácil de documentos

Capture páginas da web e artigos para salvar dados valiosos com o Web Clipper do Evernote

Encontre notas por palavras-chave, etiquetas ou até mesmo texto em imagens com a funcionalidade de pesquisa avançada

Limitações do Evernote

Para os recursos que o Evernote oferece, ele é um pouco caro

Preços do Evernote

Evernote Basic: US$ 0/mês

US$ 0/mês Evernote Personal: $14,99/mês

$14,99/mês Evernote Teams: $24,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4.4/5 (2000+ avaliações)

4.4/5 (2000+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (8000+ avaliações)

9. Coda (melhor para gerenciar dados complexos)

via Coda O Coda é uma ferramenta exclusiva que parece uma poderosa mistura entre um documento e uma planilha, mas vai muito além disso. O que realmente gosto no Coda é sua flexibilidade: você pode criar documentos interativos que funcionam como miniaplicativos.

Por exemplo, eu o utilizei para criar um rastreador de projetos dinâmico com listas de tarefas incorporadas, prazos e até mesmo botões para acionar ações específicas.

Outro recurso de destaque é a capacidade do Coda de criar bancos de dados em um documento, facilitando o manuseio de dados complexos e mantendo tudo organizado em um só lugar.

Melhores recursos do Coda

Crie documentos, bancos de dados e tabelas em um único espaço de trabalho com blocos de construção flexíveis

Automatize tarefas ou acione ações com elementos interativos, como botões e controles deslizantes

Simplifique os fluxos de trabalho, desde o gerenciamento de projetos até a colaboração em equipe, com modelos personalizáveis

Gerar conteúdo, resumir informações e automatizar tarefas repetitivas com o CodaAI

Limitações do Coda

Embora a interface do Coda seja fácil de usar, alguns recursos podem exigir um pouco de exploração para serem totalmente compreendidos e usados

Preços do Coda

Gratuito

Pro: $12/criador de documentos/mês, os editores são gratuitos

$12/criador de documentos/mês, os editores são gratuitos Equipe: $36/criador de documentos/mês, os editores são gratuitos

$36/criador de documentos/mês, os editores são gratuitos Enterprise: Preços personalizados

Coda ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes disponíveis

Leia mais: 15 melhores ferramentas de redação de IA

10. Slab (melhor para pesquisa unificada)

via Slab O Slab é uma ótima ferramenta para criar uma base de conhecimento que prioriza a clareza e a estrutura. O que considero realmente útil é sua ênfase na formatação limpa, que garante que tudo seja fácil de ler e navegar. Isso é especialmente útil para equipes que gerenciam muita documentação interna.

O recurso de destaque do Slab é sua capacidade de organizar o conteúdo com "Tópicos" para acesso rápido, para que eu possa encontrar as informações certas rapidamente.

Melhores recursos do Slab

Crie uma base de conhecimento detalhada para equipes internas e clientes

Filtrar resultados com base em tópicos ou categorias específicas, garantindo resultados de pesquisa mais precisos e relevantes

Organize o conteúdo em grupos com permissões e subtópicos personalizados

Adicione referências de usuários, postagens e ferramentas diretamente no conteúdo para aumentar o contexto

Limitações do Slab

Seus recursos podem ser muito focados em documentação, o que pode fazer com que as equipes precisem de ferramentas adicionais para o gerenciamento avançado de projetos ou tarefas

Preços do Slab

**Gratuito

Inicial: US$ 8/usuário/mês

US$ 8/usuário/mês Empresa: $15/usuário/mês

$15/usuário/mês Empresa: Preço personalizado

Slab avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (280 avaliações)

4,6/5 (280 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes disponíveis

ClickUp: A melhor alternativa para o Almanaque

Ao procurar a alternativa perfeita para o Almanaque, evite se desviar da funcionalidade principal de documentação interna e wikis. Em vez disso, procure uma ferramenta que permita a criação de documentos colaborativos e dinâmicos incorporados aos seus fluxos de trabalho.

Como alternativa ao Almanac, o ClickUp oferece mais flexibilidade e controle sobre os processos de gerenciamento de conhecimento. Ele permite que a sua equipe gerencie e acompanhe as tarefas com eficiência, mantendo-se alinhada com as metas maiores.

Se você precisa simplificar os fluxos de trabalho ou aprimorar a colaboração, o ClickUp oferece uma solução abrangente e completa. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!