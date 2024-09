16 modelos de currículo gratuitos do Google Docs

Você está cansado de olhar para uma página em branco, tentando descobrir como fazer seu currículo se destacar? É aqui que os modelos de currículo podem ser úteis!

O Google Docs oferece vários modelos gratuitos e com aparência profissional para ajudá-lo a criar um currículo que se destaque e chame a atenção de possíveis empregadores.

Quer você seja recém-formado, um profissional experiente ou esteja querendo mudar de carreira, esses modelos foram criados para mostrar suas habilidades e experiências da melhor maneira possível.

Neste artigo, exploraremos 16 modelos de currículo do Google Docs que atendem a vários candidatos a emprego. Também forneceremos dicas para personalizar esses modelos de acordo com seu histórico exclusivo e destacar suas realizações mais impressionantes.

Então, vamos criar um currículo que o ajudará a conseguir o emprego dos seus sonhos!

O que faz um bom modelo de currículo do Google Docs?

Um ótimo modelo de currículo do Google Docs não se trata apenas de deixar seu currículo bonito. É uma ferramenta que o ajuda a apresentar suas habilidades e experiências de forma clara, profissional e fácil de ser digerida pelos gerentes de contratação.

Aqui estão alguns dos principais elementos que você deve procurar:

Relevância específica do cargo: O modelo de currículo deve destacar as habilidades e experiências mais relevantes para o cargo específico ao qual você está se candidatando. Ele deve ser personalizável o suficiente para que você possa adaptar seu conteúdo de acordo com a descrição e os requisitos da vaga

O modelo de currículo deve destacar as habilidades e experiências mais relevantes para o cargo específico ao qual você está se candidatando. Ele deve ser personalizável o suficiente para que você possa adaptar seu conteúdo de acordo com a descrição e os requisitos da vaga Compatibilidade com ATS: Muitas empresas usam sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) para selecionar currículos. Certifique-se de que seu modelo de currículo seja compatível com esses sistemas e evite usar formatação e gráficos complexos

Muitas empresas usam sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) para selecionar currículos. Certifique-se de que seu modelo de currículo seja compatível com esses sistemas e evite usar formatação e gráficos complexos Ordem cronológica inversa: O modelo de currículo do Google Doc deve listar sua experiência profissional e formação em ordem cronológica inversa para mostrar suas realizações mais recentes. Isso permite que os gerentes de contratação vejam rapidamente suas experiências e habilidades mais relevantes

O modelo de currículo do Google Doc deve listar sua experiência profissional e formação em ordem cronológica inversa para mostrar suas realizações mais recentes. Isso permite que os gerentes de contratação vejam rapidamente suas experiências e habilidades mais relevantes Seções estruturadas: Modelos do Google Docs bem estruturados com seções claramente definidas ajudam os gerentes de contratação a encontrar rapidamente as informações que estão procurando

Modelos do Google Docs bem estruturados com seções claramente definidas ajudam os gerentes de contratação a encontrar rapidamente as informações que estão procurando Informações de contato em destaque: No modelo de currículo escolhido, as informações de contato devem ser exibidas na parte superior do currículo, facilitando o contato dos gerentes de contratação. Ele também deve incluir espaço para adicionar seu nome, número de telefone, endereço de e-mail e perfil do LinkedIn

No modelo de currículo escolhido, as informações de contato devem ser exibidas na parte superior do currículo, facilitando o contato dos gerentes de contratação. Ele também deve incluir espaço para adicionar seu nome, número de telefone, endereço de e-mail e perfil do LinkedIn Destaque as principais informações: O modelo deve usar cabeçalhos, marcadores e texto em negrito para enfatizar detalhes importantes e tornar seu currículo mais fácil de ser escaneado

O modelo deve usar cabeçalhos, marcadores e texto em negrito para enfatizar detalhes importantes e tornar seu currículo mais fácil de ser escaneado Layout limpo: Um layout limpo com amplo espaço em branco e formatação consistente torna seu modelo de currículo visualmente atraente e fácil de ler

Um layout limpo com amplo espaço em branco e formatação consistente torna seu modelo de currículo visualmente atraente e fácil de ler Facilidade de leitura: O modelo deve ter fontes, tamanhos e espaçamento claros em todo o documento. Uma fonte e um tamanho de fonte consistentes criam uma aparência profissional e polida

16 Modelos de currículo gratuitos do Google Docs

Uma das principais vantagens de usar o Google Docs é sua natureza baseada na nuvem. Você pode acessar e editar seu currículo de qualquer lugar com uma conexão à Internet.

Ele oferece acessibilidade global, permitindo que você colabore com outras pessoas e compartilhe seu currículo com facilidade. Aqui estão 16 dos melhores modelos gratuitos do Google Docs:

1. Modelo de currículo simples de gerente de projeto ATS da Smashing Docs

via Smashing Docs Os gerentes de projeto são os heróis desconhecidos das organizações. Eles supervisionam o planejamento, a execução e a conclusão dos projetos. Os Modelo de currículo simples de gerente de projeto ATS da Smashing Docs é um modelo de currículo simples projetado para ajudar gerentes de projeto mostrar de forma eficaz suas habilidades e experiência a possíveis empregadores.

Se você está começando um novo emprego seja você um profissional experiente ou um profissional de destaque, este modelo genérico é adequado para pessoas em todos os estágios da carreira. A estrutura adaptável do modelo permite que você destaque suas qualificações e realizações mais relevantes, independentemente do seu nível de experiência.

2. Modelo de currículo vermelho arrojado da Smashing Docs

via Smashing Docs O Modelo de currículo em vermelho arrojado da Smashing Docs foi projetado para equilibrar uma aparência profissional nítida com as necessidades exclusivas dos alunos do ensino médio. Embora sua experiência de trabalho possa ser limitada, esse modelo dá mais ênfase às suas habilidades e formação, destacando seu potencial e hábitos de trabalho .

O design fácil de usar do modelo permite que você faça alterações facilmente no Google Docs, adaptando-o às suas necessidades específicas. É possível ajustar cores, mover seções ou adicionar toques pessoais para criar um currículo que realmente reflita sua individualidade.

3. Modelo de currículo criativo escuro por Smashing Docs

via Smashing Docs Os candidatos a emprego em áreas criativas precisam expressar suas personalidades únicas. O Dark Creative Resume Template (Modelo de currículo criativo escuro) da Smashing Docs apresenta uma estética futurista e dinâmica com um elemento de brilho verde neon em torno de sua foto, criando uma primeira impressão cativante e memorável.

O esquema de cores escuras e a tipografia arrojada do modelo dão um toque de ousadia, tornando-o ideal para profissionais criativos, como visualizadores, diretores de arte e designers gráficos.

Basta criar sua cópia e personalizá-la para destacar suas habilidades, experiência e realizações.

4. Modelo de currículo simples do Google Docs por Smashing Docs

via Smashing Docs Este é um modelo genérico de currículo do Google Docs que o ajudará a conseguir um emprego, seja qual for a sua área de atuação ou o cargo para o qual está se candidatando. O Modelo de currículo simples do Google Docs por Smashing Docs é ideal para profissionais de todas as áreas.

Esse modelo de currículo moderno apresenta um design limpo e minimalista com um esquema de cores azul frio que garante que seus detalhes sejam facilmente lidos e compreendidos. Com esse modelo de currículo do Google Docs, você pode sem esforço destacar seu histórico de trabalho, mostrar suas habilidades e detalhar sua formação de forma clara e concisa

A estrutura básica do modelo facilita a personalização e a adaptação às suas necessidades, garantindo que seu currículo seja adaptado às suas metas de carreira.

5. Modelo de currículo profissional da GooDocs

via GooDocs Cansado de modelos genéricos de currículo que não capturam sua personalidade e suas habilidades exclusivas? O Modelo de currículo profissional da GooDocs oferece uma abordagem nova e moderna para a criação de um currículo sofisticado.

Projetado para profissionais de diversas áreas, desde desenvolvedores e web designers até gerentes de projeto e muito mais, esse modelo versátil combina elementos em cinza, branco e bege para criar um visual atraente e profissional.

Com seu formato abrangente de 2 páginas, esse modelo oferece amplo espaço para destacar sua experiência relevante, referências, formação, habilidades, atividades voluntárias, interesses e idiomas. Os espaços reservados editáveis facilitam a adaptação às suas necessidades específicas e representam com precisão sua objetivos profissionais para o trabalho.

6. Modelo de currículo de direito corporativo da GooDocs

via GooDocs Encontrar o emprego certo no campo altamente competitivo do direito corporativo pode ser assustador para muitos advogados. Um de seus maiores problemas é apresentar com eficácia suas extensas qualificações, experiências e realizações.

Para enfrentar esse desafio, a Modelo de currículo de direito corporativo da GooDocs apresenta um layout de duas páginas projetado para destacar sua candidatura de forma abrangente. O bloco estruturado dedicado às informações de contato está posicionado no lado esquerdo de ambas as páginas, garantindo fácil acesso aos recrutadores.

O modelo oferece amplo espaço para detalhar sua formação acadêmica, incluindo diplomas obtidos, instituições frequentadas e quaisquer cursos relevantes ou honrarias recebidas. Ele pode destacar sua experiência abrangente como advogado corporativo, com espaço para detalhar suas funções, responsabilidades e realizações em cada estágio de sua carreira.

7. Modelo de currículo de instrutor de ioga da GooDocs

via GooDocs Este Modelo de currículo de instrutor de ioga da GooDocs é elegante e limpo, especificamente projetado para capturar a essência da jornada profissional de um instrutor de ioga.

Este modelo de currículo do Google Docs oferece um formato limpo e estruturado que permite destacar suas habilidades, certificações e filosofia de ensino de forma clara e convincente. Ele inclui uma seção exclusiva de "Sugestões", que lhe permite enfatizar referências de empregos anteriores, dando um toque pessoal ao seu perfil profissional.

Usando esse modelo, os instrutores de ioga podem apresentar sua jornada, habilidades e dedicação de uma forma que realmente reflita quem eles são. Isso o torna uma ferramenta poderosa para se conectar com estúdios, academias de ginástica ou organizações de bem-estar que procuram alguém com sua experiência.

8. Modelo de currículo de graduado do ensino médio da GooDocs

via GooDocs Suponha que você tenha se formado recentemente no ensino médio e esteja ansioso para iniciar sua jornada profissional. Nesse caso, o Modelo de currículo de graduado do ensino médio da GooDocs foi criado para ajudá-lo a oferecer um formato profissional e estruturado que causará uma impressão duradoura nos possíveis empregadores.

Com seu layout de duas páginas, você tem amplo espaço para mostrar sua candidatura e destacar suas qualificações mais relevantes. **A divisão visual em duas partes garante que as informações secundárias sejam separadas dos detalhes cruciais, tornando seu currículo fácil de ler e entender

O modelo apresenta 10 seções para candidatos iniciantes, incluindo um resumo, experiência de trabalho (incluindo empregos de meio período e de verão), idiomas, conhecimentos de informática, habilidades pessoais e pessoais, atividades extracurriculares e referências.

9. Currículo simples de professor da GooDocs

via GooDocs Você é um educador dedicado e está buscando uma nova função? O Currículo simples de professor da GooDocs Oferece um modelo de currículo criativo projetado especificamente para professores.

Esse modelo equilibra perfeitamente a simplicidade e o impacto, fornecendo uma visão geral clara e concisa de suas qualificações e realizações. Ao mesmo tempo em que evita detalhes coloridos excessivos, o modelo incorpora um elemento de design sutil, mas marcante: uma lâmpada vermelha que espalha sua luz pelo seu currículo.

A seção "experiência" desse modelo permite que você forneça exemplos detalhados do seu impacto na sala de aula. O conteúdo pré-escrito concentra-se em realizações que destacam as habilidades que seus empregadores-alvo estão procurando, garantindo que seu currículo comunique efetivamente seu valor como educador.

10. Currículo de modelo de moda da GooDocs

via GooDocs Como modelo de moda, o desafio geralmente é criar um currículo que mostre efetivamente sua capacidade de exibir roupas e acessórios de forma a torná-los atraentes para clientes em potencial. O Currículo de modelo de moda da GooDocs foi criado para abordar os desafios comuns que os modelos enfrentam no setor da moda.

Esse modelo apresenta uma foto de fundo em preto e branco de uma modelo, permitindo que você personalize o documento com sua imagem. O cabeçalho do lado esquerdo oferece amplo espaço para seu nome e informações de contato, garantindo que seus detalhes sejam facilmente acessíveis aos possíveis empregadores.

No lado direito desse modelo de currículo do Google Doc, você encontrará seções que detalham sua experiência profissional e suas habilidades, incluindo trabalhos anteriores como modelo, datas, descrições e projetos ou colaborações notáveis. No lado esquerdo, na seção "Sobre", você pode incluir seus objetivos de carreira, informações pessoais e quaisquer conquistas ou elogios relevantes que permitam que você se apresente.

11. Modelo de currículo de estudante universitário da GooDocs

via GooDocs Os modelos de currículo universitário são uma ferramenta valiosa para estudantes universitários que desejam conseguir um emprego, pois fornecem estrutura, clareza e uma apresentação profissional, mesmo para aqueles com pouca experiência.

Os Modelo de currículo de estudante universitário da GooDocs é perfeito para recém-formados que buscam cargos em vários campos, incluindo cargos corporativos, RH, consultoria e muito mais. Disponível nos formatos Google Docs e Microsoft Word, esse modelo garante a compatibilidade em diferentes plataformas.

O design limpo e moderno apresenta um plano de fundo branco com uma moldura divisória vermelha marcante, separando efetivamente as seções principais, como seu nome, informações de contato, referências e formação. Esse layout aumenta a legibilidade e simplifica o processo de criação do currículo

12. Currículo de desenvolvedor web estético da GooDocs

via GooDocs O Currículo Estético de Desenvolvedor Web da GooDocs foi projetado visualmente para cativar os empregadores.

Esse modelo apresenta um esquema de cores azul-claro tranquilo que cria uma tela visualmente atraente para destacar suas credenciais. O design limpo e moderno garante que seu currículo se concentre na elegância e na simplicidade, o que garante que suas informações sejam apresentadas de forma clara e concisa.

O modelo de currículo do Google Docs permite que você mostre suas habilidades técnicas antecipadamente com autoavaliações, fornecendo uma visão geral clara de sua proficiência em várias linguagens e tecnologias de programação.

13. Modelo de currículo de designer gráfico ilustrado da GooDocs

via GooDocs Como designer gráfico, você deve enviar um currículo que seja tão impressionante visualmente quanto seus projetos. O currículo Currículo de designer gráfico ilustrado da GooDocs **Oferece um modelo exclusivo e criativo projetado para mostrar seu talento e estilo criativo

Este modelo se destaca com seu tema bege suave e ilustrações cativantes. Ele cria uma atmosfera calorosa e convidativa que reflete sua personalidade criativa. As seções claras e estruturadas garantem que suas informações sejam apresentadas de forma lógica e coerente.

Personalize o modelo de currículo para destacar sua declaração, principais habilidades, experiência profissional e detalhes de contato. O modelo permite que você adapte sua candidatura a requisitos específicos de trabalho e a diferentes funções e empresas.

14. Modelo de currículo de instrutor de fitness da GooDocs

via GooDocs O Modelo de currículo de instrutor de fitness da GooDocs foi projetado para capturar a essência da experiência de um profissional de fitness, apresentando sua carreira em um formato atraente e visualmente envolvente. Esse modelo pode mostrar seus anos de experiência e dedicação para ajudar os clientes a atingir suas metas de condicionamento físico por meio de orientação atenciosa e personalizada.

Com um plano de fundo cinza minimalista e divisórias vermelhas em negrito, o design equilibra profissionalismo e energia.

A seção '_Sobre mim'_ oferece uma oportunidade de contar sua história pessoal, criando uma narrativa convincente que complementa o aspectos técnicos de seu currículo . Juntos, esses recursos mostram sua carreira de uma forma que reflete suas habilidades, paixão e compromisso com o setor de fitness.

15. Modelo de currículo suíço da Galeria de modelos do Google Docs

via Galeria de modelos do Google Docs A Modelo de currículo suíço da galeria de modelos do Google Docs é um design versátil e profissional, ideal para qualquer pessoa em vários setores e cargos.

A seção de experiência é direta, permitindo que você liste facilmente seu histórico de trabalho com descrições de cargo claras e em estilo de parágrafo que capturam os principais detalhes de suas funções. Um aspecto exclusivo desse modelo é que os nomes das empresas recebem maior ênfase visual do que os títulos dos cargos, o que pode ser particularmente útil se o prestígio de seus empregadores anteriores for mais importante do que suas qualificações. No entanto, você pode facilmente inverter essa disposição se os títulos de seus cargos refletirem melhor sua progressão na carreira ou sua relevância para a função-alvo.

A seção de habilidades oferece um formato organizado, apresentando suas habilidades como uma lista vertical ao longo do lado direito do currículo. Essa configuração é perfeita para mostrar de forma concisa como você pode contribuir para o cargo pretendido.

16. Modelo de currículo Spearmint da Galeria de modelos do Google Docs

via Galeria de modelos do Google Docs O Modelo de currículo Spearmint da galeria de modelos do Google Docs oferece um layout refrescante e versátil, adequado para profissionais de todos os setores.

Com seu formato estruturado de marcadores para descrições de cargos, ele fornece uma maneira simplificada de mostrar os destaques e as responsabilidades de sua carreira, facilitando para os gerentes de contratação a absorção das principais informações em um piscar de olhos. Isso é particularmente benéfico para candidatos que estão mudando de carreira ou iniciantes, pois o design do modelo permite que você organize vários aspectos de seu histórico em pontos coesos e pequenos.

Esse modelo é complementado pelo modelo de carta correspondente na galeria de modelos do Google Docs, permitindo que você combine o currículo com uma carta de apresentação bem adaptada que fale diretamente sobre o cargo ao qual você está se candidatando.

Ferramentas de criação de currículos

Pronto para selecionar o modelo perfeito para suas necessidades? Ótimo! Mas o que vem a seguir?

Embora o uso de modelos ajude na busca de emprego, uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que possa ajudá-lo a preencher e organizar requisitos técnicos, projetos, ativos e documentos pode simplificar o tedioso processo de busca do emprego certo.

Com ClickUp você pode assumir o controle de todo o processo de criação de currículo e gerenciar perfeitamente sua busca de emprego em uma poderosa plataforma de produtividade.

Usando o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode começar do zero e criar um currículo de destaque, mantendo sua busca por emprego organizada. Mais do que apenas um editor de documentos, o Docs oferece uma solução colaborativa e completa de gerenciamento de documentos que o prepara para se tornar um profissional de redação de currículos e acompanhamento de candidaturas.

Colabore em tempo real, experimente diferentes fontes para obter uma apresentação visualmente impactante e eleve seu currículo com o ClickUp Docs

Veja como você pode elevar o nível de seu currículo:

Edição de texto rico : Vá além do texto básico. Use negrito, itálico, títulos e fontes personalizadas para destacar seu currículo. Destaque suas principais habilidades e realizações para ajudá-las a se sobressair

: Vá além do texto básico. Use negrito, itálico, títulos e fontes personalizadas para destacar seu currículo. Destaque suas principais habilidades e realizações para ajudá-las a se sobressair Organização sem esforço : Faça com que seu currículo seja fácil de navegar para os gerentes de contratação. Use marcadores para as principais habilidades, listas numeradas para educação e recuo para criar uma estrutura clara em cada seção

: Faça com que seu currículo seja fácil de navegar para os gerentes de contratação. Use marcadores para as principais habilidades, listas numeradas para educação e recuo para criar uma estrutura clara em cada seção Adaptado a cada cargo : Adapte seu currículo para cada função, adicionando ou removendo facilmente seções como "Trabalho voluntário" ou "Prêmios" Isso mantém seu currículo focado exatamente no que a descrição do cargo exige

: Adapte seu currículo para cada função, adicionando ou removendo facilmente seções como "Trabalho voluntário" ou "Prêmios" Isso mantém seu currículo focado exatamente no que a descrição do cargo exige Feedback em tempo real: Colabore com mentores do setor e receba feedback instantâneo. Você pode vê-los revisar seu currículo ao vivo e anexar comentários diretamente a seções específicas, o que lhe permite ajustar cada detalhe Cérebro ClickUp pode ser combinado com o ClickUp Docs para otimizar seu currículo e ter um documento vivo que é fácil de editar para anúncios de emprego e conforme a experiência muda.

Gere conteúdo para seu currículo contextualizado para sua vaga com o ClickUp Brain

Veja como você pode aproveitar o AI Writer for Work do ClickUp Brain para criar currículos de destaque e explorar todo o seu potencial:

Pedidos baseados na função : O ClickUp Brain vem carregado com prompts projetados para várias funções de trabalho. Ele o orienta no processo de criação do currículo, sugerindo quais seções incluir, ideias de conteúdo e a melhor maneira de mostrar suas habilidades e experiência

: O ClickUp Brain vem carregado com prompts projetados para várias funções de trabalho. Ele o orienta no processo de criação do currículo, sugerindo quais seções incluir, ideias de conteúdo e a melhor maneira de mostrar suas habilidades e experiência Geração de conteúdo com tecnologia de IA : Está com dificuldades para formular uma realização importante ou descobrir as palavras-chave corretas para um currículo compatível com ATS? O ClickUp Brain descreve brevemente suas realizações e sugere palavras-chave que podem fazer seu currículo se destacar

: Está com dificuldades para formular uma realização importante ou descobrir as palavras-chave corretas para um currículo compatível com ATS? O ClickUp Brain descreve brevemente suas realizações e sugere palavras-chave que podem fazer seu currículo se destacar Personalização sem esforço: Está se candidatando a vários empregos? Não tem problema! Ajuste facilmente seu currículo para corresponder à descrição de cada cargo. Basta destacar as habilidades e realizações relevantes e deixar que a opção "Ask AI" (Pergunte à IA) no Docs o ajude a personalizar seu currículo para cada função

E mais? Comece sua busca de emprego com o currículo totalmente personalizável do ClickUp modelos de mapas de carreira .

Mantenha sua busca por emprego organizada com o modelo de busca de emprego do ClickUp - rastreie candidaturas, gerencie currículos e fique por dentro de sua jornada profissional, tudo em um só lugar

Modelo de busca de emprego do ClickUp é a sua ferramenta completa para manter-se organizado, acompanhar o progresso e conseguir o emprego dos sonhos. Repleto de recursos poderosos, esse modelo o mantém focado e no controle durante toda a sua busca de emprego.

Desenvolvido em Visualizações ClickUp este modelo permite que você:

Manter uma lista detalhada de todas as vagas de emprego na ponta de seus dedos. Ver instantaneamente o status das candidaturas, datas importantes e outros detalhes em um piscar de olhos

Usar quadros Kanban personalizáveis para acompanhar visualmente suas candidaturas. Mova as vagas entre estágios como "Applied", "Phone Interview" e outros para ter uma visão clara de sua situação

Planeje com antecedência, visualizando as próximas entrevistas, prazos e chamadas de acompanhamento.

Esse modelo também permite agendar lembretes diretamente no calendário para que você nunca perca nenhuma atualização com Status de tarefas do ClickUp :

Aberto : Trabalhos que despertam seu interesse e estão em seu radar

: Trabalhos que despertam seu interesse e estão em seu radar Applied : Candidaturas que você enviou e está aguardando resposta

: Candidaturas que você enviou e está aguardando resposta No offer (sem oferta): Vagas para as quais você não recebeu uma oferta, para que possa acompanhar as rejeições e decidir se deve fazer um acompanhamento posterior

Você também pode organizar as principais informações de busca de emprego com Campos personalizados do ClickUp :

Anexe cartas de apresentação personalizadas a cada candidatura de emprego diretamente no modelo

Armazene os nomes e as informações de contato dos gerentes de contratação para facilitar o acesso

Acompanhe sua comunicação com possíveis empregadores em um só lugar

Mantenha o controle da faixa salarial de cada função ou anote sua meta de remuneração

Aumente o nível de sua carreira com o ClickUp

Seu currículo é mais do que apenas um pedaço de papel - é sua primeira oportunidade de causar uma impressão duradoura. Seja para entrar no mercado de trabalho, fazer uma mudança estratégica na carreira ou almejar a suíte executiva, seu currículo é a chave para abrir novas oportunidades.

Entre no ClickUp, seu centro de busca de emprego completo. É o seu centro de comando para acompanhar, gerenciar e controlar cada etapa do seu processo de candidatura.

Visualizações personalizáveis, status, modelos e recursos com tecnologia de IA garantem que sua busca por emprego seja a mais organizada e eficiente possível. Além disso, as integrações perfeitas com ferramentas de e-mail e calendário mantêm você a par dos prazos, entrevistas e acompanhamentos.

Pronto para dar o próximo passo? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e encontre o emprego dos seus sonhos!