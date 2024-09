13 modelos de escala de serviço gratuitos para facilitar a programação

Sem uma programação de equipe bem estruturada, o caos toma conta. Prazos perdidos, tarefas sobrepostas e funcionários estressados tornam-se a norma.

Então, como restaurar a ordem, aumentar a eficiência e criar um fluxo de trabalho equilibrado e sem estresse?

Os modelos de escala de serviço são a solução ideal. Essas ferramentas prontas eliminam o incômodo da programação, oferecendo uma maneira clara e eficiente de gerenciar o tempo. Recursos como turnos personalizáveis, rastreamento automatizado e calendários codificados por cores ajudam a otimizar ainda mais os processos.

Curioso para saber como? Descubra 13 modelos de escala de serviço gratuitos que simplificam a coordenação, reduzem o estresse e levam sua equipe à excelência operacional

**O que são modelos de escala de serviço?

Os modelos de escala de serviço são ferramentas pré-construídas que otimizam o planejamento, oferecendo uma estrutura estruturada para organizar turnos, tarefas e cronogramas.

Com layouts intuitivos, eles eliminam as suposições da programação, facilitando a atribuição de funções, o controle do progresso e o gerenciamento de tudo, sem erros.

Aqui estão os benefícios essenciais modelos de cronograma de trabalho trazem para a mesa:

Eficiência: Evite o incômodo de criar cronogramas do zero. As soluções de modelos prontos para uso economizam seu tempo e permitem que você se concentre em prioridades mais estratégicas

Evite o incômodo de criar cronogramas do zero. As soluções de modelos prontos para uso economizam seu tempo e permitem que você se concentre em prioridades mais estratégicas Consistência: Mantenha programações uniformes em toda a empresa. O formato padronizado reduz erros e falhas de comunicação, garantindo que todos estejam em sincronia

Mantenha programações uniformes em toda a empresa. O formato padronizado reduz erros e falhas de comunicação, garantindo que todos estejam em sincronia Flexibilidade: Personalize-os para atender às suas necessidades específicas. Está lidando com turnos de trabalho, horários escolares ou calendários de projetos? Adapte cada modelo para atender ao seu fluxo de trabalho

Personalize-os para atender às suas necessidades específicas. Está lidando com turnos de trabalho, horários escolares ou calendários de projetos? Adapte cada modelo para atender ao seu fluxo de trabalho Clareza: Defina funções, responsabilidades e intervalos de tempo com precisão. Quando sua equipe sabe o que fazer e quando, isso reduz a confusão e aumenta a responsabilidade

Defina funções, responsabilidades e intervalos de tempo com precisão. Quando sua equipe sabe o que fazer e quando, isso reduz a confusão e aumenta a responsabilidade Acessibilidade: Acesse seu modelo a qualquer momento, on-line ou off-line. Esteja você no local, remotamente ou trabalhando em uma configuração híbrida, suas programações estão sempre ao seu alcance

pronto para assumir o controle de sua programação?

Vamos nos aprofundar nos recursos que tornam essas ferramentas indispensáveis para a sua equipe.

**O que faz um bom modelo de escala de serviço?

Os modelos de design de escalas transformam a maneira como você gerencia sua equipe - quando eles vêm com os recursos certos.

Um ótimo modelo deve ser flexível, eficiente e projetado para manter todos coordenados. Veja a seguir o que você deve procurar:

Personalização rápida e fácil : Reorganize turnos e funções na hora. Seja para mudanças de última hora ou planejamento de longo prazo, um modelo flexível mantém seu processo de agendamento ágil e preparado para tudo

: Reorganize turnos e funções na hora. Seja para mudanças de última hora ou planejamento de longo prazo, um modelo flexível mantém seu processo de agendamento ágil e preparado para tudo Controle de horas incorporado : Escolha um modelo que automatize o controle de horas para reduzir as tarefas manuais. O registro preciso das horas economiza tempo e reduz os erros na folha de pagamento, permitindo que você se concentre no que é mais importante

: Escolha um modelo que automatize o controle de horas para reduzir as tarefas manuais. O registro preciso das horas economiza tempo e reduz os erros na folha de pagamento, permitindo que você se concentre no que é mais importante Clareza visual com código de cores : Dê à sua equipe uma visão fácil e codificada por cores de seus turnos ou projetos. Os modelos com esse recurso tornam até mesmo as escalas mais complexas instantaneamente compreensíveis e reduzem as chances de tarefas perdidas

: Dê à sua equipe uma visão fácil e codificada por cores de seus turnos ou projetos. Os modelos com esse recurso tornam até mesmo as escalas mais complexas instantaneamente compreensíveis e reduzem as chances de tarefas perdidas Rotação automatizada de turnos : Selecione uma ferramenta que garanta uma distribuição justa com rodízios de turnos automatizados. Não há mais malabarismo manual - apenas cargas de trabalho equilibradas e funcionários felizes e bem descansados

: Selecione uma ferramenta que garanta uma distribuição justa com rodízios de turnos automatizados. Não há mais malabarismo manual - apenas cargas de trabalho equilibradas e funcionários felizes e bem descansados Integração perfeita: Procure uma solução que se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes de folha de pagamento, gerenciamento de projetos e comunicação. Isso mantém sua programação alinhada com todo o seu fluxo de trabalho e evita a duplicação de trabalho

Com essas prioridades em mente, vamos descobrir as melhores soluções de modelos de escala de serviço que atendem a todas essas necessidades!

Leia também: 10 melhores aplicativos de agendamento para proprietários de pequenas empresas em 2024

13 modelos gratuitos de design de escalas para assumir o controle de sua agenda

Agora que você sabe o que faz um excelente modelo de escala de serviço, é hora de usar esse conhecimento e escolher o modelo ideal para suas necessidades. Embora muitos aplicativos de cronograma de trabalho oferecem milhares de opções de modelos, e é muito difícil examiná-los.

Selecionamos a dedo os 13 melhores modelos de design de escalas que oferecem a combinação perfeita de flexibilidade, eficiência e personalização para simplificar sua pesquisa. E a melhor parte? Eles são gratuitos.

Confira nossas principais opções para ajudar sua equipe a se destacar e ficar à frente da curva!

1. Modelo de lista de funcionários do ClickUp

Faça o download deste modelo

Acompanhe seus funcionários, sua carga de trabalho e seu salário com o ClickUp Staff Roster Template

O modelo Modelo de lista de funcionários do ClickUp é a solução completa para gerenciar com eficiência as escalas de funcionários, a folha de pagamento e o controle de tarefas. Ele consolida tudo em um único sistema e oferece exibições fáceis de usar que podem ser personalizadas para atender às necessidades da sua equipe.

Por exemplo, com a Visualização de lista, você obtém uma visão abrangente da sua equipe - nomes, funções, departamentos e muito mais, bem na ponta dos dedos.

Use o Weekly Calendar View para otimizar programação de recursos garantindo que a disponibilidade de cada funcionário seja clara.

Não perca o quadro de pagamentos da equipe - um layout visual, no estilo Kanban, que simplifica o gerenciamento da folha de pagamento e o controle de horas extras. Esse recurso garante que nenhum pagamento seja perdido e mantém suas finanças organizadas.

**Veja como o modelo de lista de funcionários do ClickUp pode ajudá-lo

Atribuir e pesquisar tarefas com status personalizados, como "Em andamento" e "Concluído

Alternar entre as visualizações de calendário, lista ou quadro para melhor visibilidade e controle

Acompanhar o progresso visualmente para garantir que nenhum turno, tarefa, data ou pagamento seja esquecido

Personalize sua lista de funcionários com campos adicionais, novas linhas e conteúdo para atender às suas necessidades à medida que suas operações crescem

Faça o download deste modelo

💡 Dica profissional: Precisa de uma ferramenta que faça mais do que programar? Plataforma de gerenciamento de RH da ClickUp tem tudo o que você precisa! Desde a integração de funcionários até as avaliações de desempenho, o controle da diversidade, o aprimoramento da produtividade e o gerenciamento de verificações - o ClickUp é a melhor ferramenta de RH.

2. Modelo de lista da diretoria do ClickUp

Faça o download deste modelo

lista da diretoria

Deseja criar um sistema simples, porém robusto, para gerenciar suas equipes administrativas e de liderança? O Modelo de lista da diretoria do ClickUp é sua solução ideal.

Ele facilita o gerenciamento dos membros da diretoria, oferecendo uma visão abrangente do cargo, dos detalhes de contato e das responsabilidades.

O que realmente o diferencia é a Visualização do calendário do ClickUp que leva a coordenação de reuniões para o próximo nível. Os lembretes de eventos personalizados garantem que você nunca perca uma data ou um prazo importante, com alertas enviados diretamente para seus dispositivos.

**Veja como o modelo de lista de membros da diretoria do ClickUp pode ajudá-lo

Acompanhe as informações de contato, a função, o mandato e as tarefas essenciais de cada membro da diretoria em um só lugar

Agendar e compartilhar detalhes de reuniões, garantindo que todos os membros estejam atualizados e alinhados

Adicionar campos personalizados para participação, decisões de reunião ou dados específicos adaptados à sua organização

Simplifique a integração de novos executivos e apoie o desenvolvimento da liderança

Faça o download deste modelo

3. Modelo de lista de reuniões do ClickUp

meeting-roster

As reuniões são o coração de qualquer organização, seja ela uma startup, uma empresa estabelecida ou uma instituição educacional. Esses momentos cruciais moldam ideias, impulsionam projetos e levam a decisões críticas.

Mas vamos encarar os fatos: gerenciar os participantes, atribuir funções e capturar as principais conclusões consome muito tempo e é desgastante. É aí que a Modelo de lista de reuniões do ClickUp entra em ação para otimizar todo o processo.

Ele vai além do simples controle de presença - registre facilmente quem está na sessão, atribua funções como facilitador, cronometrista ou anotador e mantenha tudo sistematizado.

Trabalha com funcionários híbridos ou remotos? Sem problemas - esse modelo de design de lista de presença funciona como um sistema de atendimento remoto garantindo que você rastreie e envolva perfeitamente os participantes virtuais.

**Veja como o modelo de lista de reuniões do ClickUp pode ajudá-lo

Registrar participantes, atribuir funções e capturar a presença de participantes locais e remotos

Registrar títulos de reuniões, datas, locais, informações do projeto e itens de ação críticos em um único espaço

Anotar e compartilhar decisões, acompanhamentos e tarefas para manter todos na mesma página

4. Modelo de programação da equipe ClickUp

Cronograma da equipe

Equilibrar as cargas de trabalho dos funcionários sem sobrecarregar ninguém ou subutilizar recursos é um desafio difícil. Exige planejamento estratégico e ajustes contínuos para garantir que todos os membros da equipe estejam engajados e sejam produtivos.

O Modelo de programação da equipe ClickUp torna esse processo mais fácil, ajudando-o a manter todos alinhados com suas metas e a gerenciar o tempo com eficiência.

Com o layout codificado por cores e a visualização da carga de trabalho integrada, você tem uma visão clara das tarefas, dos prazos e da distribuição da carga de trabalho da sua equipe, organizados em blocos e colunas organizados.

Além disso, ele ajuda você a criar um programação semanal clara e acionável

para que você evite perder tempo com tarefas de baixa prioridade e reduza as distrações. Concentrar-se no que realmente importa aumentará a eficiência da sua equipe e gerará melhores resultados.

**Veja como o modelo de programação de equipe do ClickUp pode ajudá-lo

Visualize os cronogramas em diferentes formatos - visões gerais semanais, detalhamentos individuais dos membros e muito mais

Usar a visualização de atividades do projeto para acompanhar o progresso de cada projeto

Atualizar e compartilhar status como "tarefas concluídas" para manter as partes interessadas informadas sobre o progresso

5. Modelo de cronograma de trabalho do funcionário do ClickUp

agenda do funcionário

Quando você pensa em programação, também pensa em ferramentas que o ajudam a gerenciar os custos de mão de obra e a acompanhar as solicitações de folga. A Modelo de cronograma de trabalho do funcionário do ClickUp cobre essas bases e muito mais.

Esse modelo fácil de usar é ideal para simplificar todo o seu fluxo de trabalho. Ele vem com seis atributos personalizados - Custo de mão de obra, Taxa horária, Gerente de turno, Problemas e Meta - que permitem que você salve e visualize detalhes cruciais sobre seus funcionários.

Além disso, é um dos principais modelos de gerenciamento de tempo permitindo que você planeje os turnos dos funcionários com precisão. Aprimore o processo com recursos robustos de controle de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails e muito mais.

**Veja como o modelo de escala de trabalho para funcionários do ClickUp pode ajudá-lo

Criar cronogramas de trabalho visualmente impressionantes para sua equipe

Rastrear solicitações de folga e garantir que todos estejam em conformidade com as leis trabalhistas

Melhorar a comunicação entre funcionários e gerentes

Usar a visualização de capacidade para gerenciar o tempo da sua equipe e planejar quantas horas cada funcionário deve trabalhar

6. Modelo de perfis de funcionários do ClickUp

Perfis de funcionários

Imagine ter um local dedicado para visualizar os perfis e o desempenho de todos os membros da sua equipe, com todos os dados vitais de que você precisa na ponta dos dedos.

O Modelo de perfis de funcionários do ClickUp torna essa visão uma realidade! É um hub poderoso e centralizado para adicionar notas semanais 1:1, acompanhar o desenvolvimento profissional e mostrar as conquistas individuais.

O que diferencia esse modelo é o fato de ele ter análise da força de trabalho que o ajuda a obter insights mais profundos sobre a conduta da sua equipe e a tomar decisões baseadas em dados. Seja acompanhando metas, registrando feedback ou monitorando o crescimento da carreira, ele garante que nada seja esquecido.

Além disso, ele é totalmente adaptável e rico em recursos, o que o torna indispensável para simplificar os processos de RH e acompanhar o progresso da sua equipe.

**Veja como o modelo de perfis de funcionários do ClickUp pode ajudá-lo

Acesse os detalhes de todos os membros da equipe em um único local, mantendo-o informado em um piscar de olhos

Acompanhar facilmente o crescimento e as conquistas, mantendo todos alinhados com suas metas

Organizar o feedback e as realizações, facilitando as avaliações de desempenho

Personalizar o modelo de acordo com as necessidades da sua equipe, adaptando-se à medida que sua empresa cresce

7. Modelo de cronograma de turnos de trabalho do ClickUp

Cronograma de turnos

Se você gosta de minimalismo, o Modelo de escala de turnos de trabalho do ClickUp é perfeito. Projetado com simplicidade, ele elimina a desordem e se concentra no que importa: gerenciar com eficiência os períodos de trabalho.

Insira os horários de início e término de seus turnos, atribua funções e pronto - está tudo pronto. Você também pode adicionar linhas para acompanhar as ausências e anotar os motivos das chamadas, mantendo tudo simples e sem complicações extras.

Precisa dividir sua equipe em quatro grupos e planejar um rodízio de quatro semanas? Este modelo de planilha é um ótimo ponto de partida para configurar programações de trabalho 2-2-3 . Use códigos de cores para identificar dias úteis e dias de folga e diferenciar entre turnos diurnos e noturnos em um piscar de olhos.

**Veja como o modelo de escala de turnos de trabalho do ClickUp pode ajudá-lo

Insira horários de início e término, atribua funções e monitore as ausências - tudo em um formato organizado

Use códigos de cores para distinguir dias úteis de dias de folga e turnos diurnos de turnos noturnos

Aproveite as multifuncionalidades do Clickup, como comunicação em equipe ou gerenciamento de projetos, para compartilhar sua escala de turnos com sua equipe

Bônus: Pronto para simplificar a programação de turnos? Confira os 10 principais softwares de gerenciamento de turnos para 2024 que facilitam a organização!

8. Modelo de programação de trabalho mensal do ClickUp

cronograma mensal

A Modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp torna o gerenciamento das tarefas mensais e das metas da equipe mais simples. Ele oferece uma visão clara do que cada membro da equipe ou departamento precisa realizar durante um mês, garantindo que todos estejam alinhados com as metas mais amplas da empresa.

Além disso, esse modelo ajuda a manter todos focados e no caminho certo. Ele evita o problema comum de pular para metas futuras, como mergulhar em projetos do quarto trimestre antes de concluir as tarefas do terceiro trimestre.

**Veja como o modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp pode ajudá-lo

Tenha uma visão clara das metas e tarefas mensais, garantindo que sua equipe esteja em sincronia com o que precisa fazer

Alternar entre visualizações de calendário, linha do tempo ou gráfico de Gantt para se adequar ao estilo preferido da sua equipe

Assegure-se de ter a cobertura certa durante os horários de pico, evitando a falta de pessoal

Reduzir as despesas decorrentes de conflitos de agendamento e ajustes de última hora

9. Modelo de planilha de horas diárias do ClickUp

Faça o download deste modelo

timesheet

Uma planilha de horas diárias é um documento vital que registra quanto tempo cada funcionário trabalha por dia ou turno. Ele rastreia o tempo gasto em várias tarefas e totaliza as horas, o que é essencial para uma folha de pagamento precisa, análise de produtividade e gerenciamento de projetos.

No entanto, a aprovação de cada folha é tediosa e propensa a erros sem um sistema simplificado, especialmente quando se gerencia muitos funcionários. É aí que entra o robusto modelos de planilha de horas tornam-se indispensáveis.

Os Modelo de planilha de horas diárias do ClickUp é uma das melhores opções nesse sentido. Ele simplifica o controle de horas automatizando os processos de envio e aprovação, reduzindo a carga de trabalho da equipe e dos gerentes.

**Veja como o modelo de planilha de horas diárias do ClickUp pode ajudá-lo

Verificar horas extras, feriados pagos e licenças médicas, garantindo que todas as horas sejam registradas e totalizadas com precisão

Simplificar o processo diário de gerenciamento de tempo, reduzindo a carga de trabalho manual e minimizando erros

Centralizar o controle de horas em uma interface de planilha intuitiva e fácil de usar

Faça o download deste modelo

Dica profissional: Deseja aproveitar o poder das planilhas de horas para obter sucesso? Confira este guia definitivo para dominar o gerenciamento de timesheet .

10. Modelo de lista de presença com imagens para Word/Google Docs da Template.net

via Template.net Deseja personalizar os horários da sua equipe? O modelo de lista de funcionários com imagens do Word/Google Docs da Template.net seria um ótimo complemento para seu kit de ferramentas.

Esse modelo permite que você adicione fotos dos funcionários junto com seus turnos e planilhas de horas, facilitando a comparação entre nomes e rostos. Isso é benéfico para a formação de equipes e para a criação de um ambiente de trabalho mais envolvente.

**Veja como esse modelo pode ajudá-lo

Adicione fotos à sua lista de funcionários para facilitar a identificação e dar um toque pessoal

Editar no Word ou no Google Docs, facilitando a adaptação do programa às suas necessidades

Manter o plano da sua equipe claro e acessível com um formato limpo e profissional

11. Modelo de lista médica do Word da Template.net

via Template.net O gerenciamento de uma equipe médica traz consigo seu próprio conjunto de desafios. A programação da equipe de saúde envolve a coordenação de vários departamentos, a cobertura de turnos 24 horas por dia, 7 dias por semana e o atendimento a emergências inesperadas.

Mas lidar com tudo isso é uma tarefa complexa e demorada. O modelo de lista médica do Word da Template.net simplifica esse processo, oferecendo uma solução personalizada para ambientes de saúde.

Ele fornece uma abordagem estruturada para a programação da equipe, garantindo que todos os turnos sejam cobertos e que o atendimento ao paciente permaneça contínuo.

**Veja como esse modelo pode ajudá-lo

Gerenciar os turnos e as consultas da equipe médica com um layout personalizado

Usar um design de escala especializado para atender às necessidades exclusivas de agendamento da equipe médica

Atualizar e ajustar planos no Word para modificações rápidas

12. Modelo de lista semanal de funcionários em Excel da Timble

via Timble Se estiver procurando uma ferramenta simples e fácil de usar para o planejamento da equipe, o Excel Weekly Staff Roster Template da Timble é uma boa opção. Esse prático modelo do Microsoft Excel foi projetado especificamente para equipes que precisam criar suas escalas uma semana de cada vez.

Ele destaca cada dia da semana de trabalho com colunas para horas trabalhadas e quaisquer notas extras que você possa precisar. Essa configuração facilita a atribuição de turnos, o controle de folgas e a garantia de cobertura diária.

**Veja como esse modelo pode ajudá-lo

Organizar as escalas semanais com um layout claro e eficiente no Excel

Manter o controle das horas e dos turnos para gerenciar as cargas de trabalho e as necessidades de pessoal

Criar novas linhas e fazer ajustes facilmente com os recursos versáteis do Excel

13. Modelo de lista móvel por Rosterelf

via Rosterelf Precisa de uma ferramenta de agendamento que caiba no seu bolso? O Mobile Roster Template da Rosterelf é uma excelente opção para quem precisa gerenciar escalações em qualquer lugar. Esse modelo compatível com dispositivos móveis garante que você mantenha sua equipe organizada, não importa onde esteja.

Perfeito para supervisionar programações dinâmicas, ele permite visualizar e ajustar as escalas de serviço em seu smartphone ou tablet. O design simplificado permite que você insira rapidamente o conteúdo, verifique os turnos, atualize a disponibilidade e comunique as alterações diretamente do seu dispositivo.

**Veja como esse modelo pode ajudar você

Visualize e gerencie sua escala de serviço em qualquer dispositivo móvel, garantindo que você esteja sempre em sincronia

Fazer alterações na programação facilmente com um design de escala otimizado para uso móvel

Acompanhar a disponibilidade e os turnos da equipe com atualizações em tempo real

Eleve seu jogo de agendamento com o ClickUp

As programações são a organização do seu tempo, e ter as ferramentas certas para criar programações ideais pode fazer toda a diferença.

Com sua extensa biblioteca de modelos de design de escalas, o ClickUp integra suas tarefas, ferramentas e equipe em um hub simplificado e eficiente. Ele oferece eficiência inigualável com mais de 15 visualizações exclusivas e recursos abrangentes de controle de tempo.

Além disso, o Free Forever Plan oferece uma experiência rica em recursos que se integra às suas ferramentas existentes, simplificando seus processos como nunca antes.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp agora baixe seu modelo gratuito favorito e descubra um novo nível de produtividade!